Liverpool CEO'su, bilet fiyatlarındaki artışa karşı planlanan protestolar öncesinde taraftarlara 'gerçekleri' göz önünde bulundurmalarını tavsiye etti
Liverpool bilet fiyatlarındaki artışı savundu
Liverpool'un CEO'su, kulübün 2026-27 sezonu için bilet fiyatlarını artırma kararını savunarak, bu adımın ardındaki mali baskıları açıkladı. Sezonluk bilet sahiplerine gönderilen bir mektupta CEO Hogan, maç günü maliyetlerinin son 10 yılda yaklaşık %85 arttığını belirtti. Kulüp bu nedenle, artan elektrik, su ve doğalgaz faturaları ile işletme vergileri gibi "kontrol edilemeyen maliyetleri" telafi etmek amacıyla bilet fiyatlarında %3'lük bir artış uyguladı. Ancak bu karar, taraftarların tepkisine neden oldu.
Hogan, destekçilerine protestolarını gerçeklere dayandırmalarını tavsiye ediyor
Hogan, taraftarlardan bu kararın arkasındaki mali durumu göz önünde bulundurmalarını istedi. Liverpool başkanı ayrıca, Kırmızılar’ın fiyatları Premier Lig’deki rakiplerine kıyasla daha temkinli bir şekilde artırdığını savundu.
"Önümüzdeki günlerde ve haftalarda tek bir
şey rica ediyoruz: Her türlü protesto ve tartışmanın gerçeklere dayalı olması - neyin değiştiği, neden değiştiği ve bunun gerçek anlamda ne anlama geldiği," diye yazdı taraftarlara gönderdiği mesajında.
"Son on yılda, bilet fiyatlarındaki artışı minimumda tutmak için bilet fiyatlarını
sadece %4 artırdık. Bu bağlamda, herhangi bir artışı 2026/27 sezonu için %3 olarak teyit edilen enflasyona bağlamanın, bu kontrol edilemeyen maliyetlerin bir kısmını karşılamaya çalışmak için en adil ve en şeffaf yol olduğuna inanıyoruz.
"Ayrıca, diğer kulüplerin son on yılda fiyatları önemli ölçüde daha yüksek oranda artırdığı bir ligde faaliyet gösteriyoruz. 2016/17 sezonundan bu yana, ilk altı sıradaki rakiplerimiz bilet fiyatlarını ortalama %17 artırırken,
biz aynı dönemde fiyatlarımızı %4 artırdık."
Taraftarlar Anfield'ı bayraklardan arındıracak
Taraftarların tepkisi hızlı ve belirgin oldu. Spion Kop 1906 grubu, hayal kırıklıklarını ifade etmek amacıyla bu hafta sonu itibarıyla bayrak ve pankartların ortadan kalkacağını doğruladı.
BBC'nin aktardığına göre grup, "Kalan maçlarda Anfield'da Spion Kop 1906 bayrakları artık yer almayacak" dedi. "Başka seçeneğimiz kalmadığını düşünüyoruz. Her yıl artan maliyetler, daha fazla taraftarı futboldan uzaklaştırıyor. Kalbi atan Anfield neye benzer? Futbolun geleceği için doğru olanı yapın. Kalbin sesini dinleyin."
Şimdi ne olacak?
Liverpool şu anda Premier Lig'de Fulham ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Takım, ligde beşinci sırada yer alıyor; üçüncü sıradaki Manchester United'ın altı puan, dördüncü sıradaki Aston Villa'nın ise beş puan gerisinde. Kırmızılar, önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçında Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.