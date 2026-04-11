Liverpool CEO'su, bilet fiyatlarındaki artışa karşı planlanan protestolar öncesinde taraftarlara 'gerçekleri' göz önünde bulundurmalarını tavsiye etti

Hogan, taraftarlardan bu kararın arkasındaki mali durumu göz önünde bulundurmalarını istedi. Liverpool başkanı ayrıca, Kırmızılar’ın fiyatları Premier Lig’deki rakiplerine kıyasla daha temkinli bir şekilde artırdığını savundu.

"Önümüzdeki günlerde ve haftalarda tek bir şey rica ediyoruz: Her türlü protesto ve tartışmanın gerçeklere dayalı olması - neyin değiştiği, neden değiştiği ve bunun gerçek anlamda ne anlama geldiği," diye yazdı taraftarlara gönderdiği mesajında.

"Son on yılda, bilet fiyatlarındaki artışı minimumda tutmak için bilet fiyatlarını sadece %4 artırdık. Bu bağlamda, herhangi bir artışı 2026/27 sezonu için %3 olarak teyit edilen enflasyona bağlamanın, bu kontrol edilemeyen maliyetlerin bir kısmını karşılamaya çalışmak için en adil ve en şeffaf yol olduğuna inanıyoruz.

"Ayrıca, diğer kulüplerin son on yılda fiyatları önemli ölçüde daha yüksek oranda artırdığı bir ligde faaliyet gösteriyoruz. 2016/17 sezonundan bu yana, ilk altı sıradaki rakiplerimiz bilet fiyatlarını ortalama %17 artırırken, biz aynı dönemde fiyatlarımızı %4 artırdık."