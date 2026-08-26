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Liverpool v Newcastle United - Carabao Cup FinalGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

Liverpool, Carabao Kupası'nda Tottenham ile karşılaşacak, Manchester United ise Brighton ile mücadele edecek

Liverpool
Lig Kupası
M. United
Tottenham Hotspur
Brighton & Hove Albion

Carabao Cup'ta üçüncü tur kura çekimi, Liverpool'un Anfield'da Tottenham Hotspur'u ağırlamaya hazırlanmasıyla birlikte tamamen Premier League ekipleri arasında dev bir eşleşme ortaya çıkardı. Kura ayrıca üst düzeyde birkaç heyecan verici olası karşılaşmayı daha ortaya koydu; Manchester United Brighton'la karşılaşırken, Arsenal ise İngiltere genelinde yerel kupa mesaisinin yoğun ve merakla beklenen bir haftasında Ipswich Town deplasmanına gidecek.

  • Üçüncü turda dev karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor

    Sky Sports'a göre, Carabao Cup üçüncü tur kurası, Anfield'da Liverpool'un Tottenham Hotspur'u ağırlayacağı karşılaşmanın öne çıktığı bir dizi heyecan verici yerel eşleşme ortaya çıkardı. Kura, Premier League ekipleri arasında oynanabilecek en fazla altı olası eşleşme içeriyor ve taraftarlara erken dönemde dev kapışmalar sunuyor.

    Manchester United, geçen sezonki FA Cup karşılaşmasının tekrarında Brighton'ı Old Trafford'da ağırlayacak. Söz konusu maçta Brighton, Manchester United'ı elemişti. Bu arada Arsenal, Ipswich Town deplasmanına gitmeye hazırlanıyor ve Sunderland, üst düzey lig ekipleri arasında kesinleşen bir başka maçta Hull City ile karşılaşacak. Everton da son derece rekabetçi geçmesi beklenen maçta Wolverhampton Wanderers'ı ağırlamaya hazırlanıyor.

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  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Avrupalı takımlar kura çekiminde birbirinden ayrı tutuldu

    Manchester City ve Aston Villa'nın da aralarında bulunduğu, bu sezon Avrupa kupalarında yer alan sekiz takım, üçüncü tur kurasında bilinçli olarak birbirinden ayrı tutuldu.

    Manchester City, sahasında Norwich City ile eşleşirken Aston Villa, Midlands derbisinde Coventry City deplasmanına gidecek. Chelsea ise ikinci turdaki kalan eşleşmesinde Luton Town'ı elemesi halinde Leeds United'ı ağırlayacak. Diğer yandan Newcastle United, Millwall ile oynamak için Londra'ya gidecek. Turnuvada kalan tek dördüncü lig takımı olan Fleetwood Town ise dördüncü tura yükselmek için Sheffield United'ı konuk edecek.

  • İkinci tur perşembe günü sona eriyor

    Üçüncü tur başlamadan önce, ikinci turun kalan eşleşmeleri perşembe günü tamamlanmalı. Chelsea, Luton Town ile karşılaşırken West Ham United, Fulham ile AFC Wimbledon arasındaki mücadelenin galibini bekliyor. Bu son fikstürleri başarıyla geçen takımlar, bir sonraki aşamanın toplam 16 maçlık eşleşme tablosunu tamamlayacak. Kura, Bradford City'nin Burnley'yi penaltı atışları sonunda elemesinin ardından Leyton Orient ile eşleşmesiyle büyük bir merak yarattı. Brentford da Reading ile karşı karşıya gelecek; İngiliz Futbol Ligi'nin dört bir yanından kulüpler unutulmaz bir kupa serisi yakalamayı hedefliyor.

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  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Kulüpler için sırada ne var?

    Carabao Cup üçüncü tur maçları, 7 Eylül ve 14 Eylül haftalarında oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan beş Premier League kulübü, yoğun Avrupa programlarına uyum sağlanması için maçlarını ikinci haftada oynayacak. İç saha takvimi yoğunlaşırken teknik direktörler de artık kadrolarını bu kritik eleme karşılaşmalarına hazırlamaya başlayacak.