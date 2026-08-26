Manchester City ve Aston Villa'nın da aralarında bulunduğu, bu sezon Avrupa kupalarında yer alan sekiz takım, üçüncü tur kurasında bilinçli olarak birbirinden ayrı tutuldu.

Manchester City, sahasında Norwich City ile eşleşirken Aston Villa, Midlands derbisinde Coventry City deplasmanına gidecek. Chelsea ise ikinci turdaki kalan eşleşmesinde Luton Town'ı elemesi halinde Leeds United'ı ağırlayacak. Diğer yandan Newcastle United, Millwall ile oynamak için Londra'ya gidecek. Turnuvada kalan tek dördüncü lig takımı olan Fleetwood Town ise dördüncü tura yükselmek için Sheffield United'ı konuk edecek.