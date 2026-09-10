Getty Images Sport
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Liverpool, can sıkan yeni çifte sakatlık endişesinin ardından Cody Gakpo'nun durumunu bekliyor
Gakpo, Atletico maçında forma giyemeyecek
Liverpool, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki Atletico karşılaşmasının açılış maçında Gakpo'nun yokluğunda sahaya çıkmak zorunda kaldı. Hollandalı oyuncu, salı günkü kritik antrenmanı kaçırmasının ardından maç kadrosunda tamamen yer almadı.
Teknik direktör Iraola daha sonra hücum oyuncusunun, bir önceki 90 dakikalık maçının ardından iki adduktorunda da küçük rahatsızlıklar yaşadığını doğruladı. Teknik ekip bunun ciddi ve uzun vadeli bir sakatlık olduğunu düşünmese de, rahatsızlık onu Liverpool'un 2-1 kazandığı maçtan tamamen men edecek kadar şiddetliydi.
- Getty Images Sport
Iraola, Gakpo'nun yokluğunu açıkladı
Hafta ortasındaki can sıkıcı aksiliğe rağmen, Liverpool patronu Gakpo'nun genel fiziksel durumu konusunda ileriye dönük olarak iyimserliğini koruyor. Ancak hafta sonundaki maçlar öncesindeki dikkat çekici derecede kısa toparlanma süresi, teknik ekip için ciddi bir kadro seçimi baş ağrısı yarattı.
"Bilmiyorum [Fulham'a karşı geri dönüp dönmeyeceğini]. Umarım öyle olur ama bilmiyorum. Ciddi bir sakatlığı yok, ancak geçen gün iki adduktoründe de ufak sorunlarla maçı tamamladı," dedi Iraola, kulübün resmi internet sitesine.
"Bugün onun elimizde olmasını bekliyorduk, [ama] bu mümkün olmadı. Büyük bir şey değil, ama sorun şu ki iki buçuk gün sonra burada [yeniden] oynuyoruz."
Muhteşem formu küçük sakatlıklar sekteye uğrattı
Gakpo’nun yokluğu, yeni teknik direktörü yönetiminde mevcut sezona yaptığı gerçekten müthiş başlangıcı sekteye uğratıyor. Dinamik hücum oyuncusu, sezonun ilk üç maçında şimdiden bir gol atıp etkileyici üç asist yaptı.
Son dönemdeki etkileyici formu, cuma gecesi 90 dakikanın tamamında sahada kalmasını da içeriyordu. O baskın performansta takım arkadaşı Alexander Isak’a iki gol pası vererek Liverpool’un Ipswich Town karşısında rahat bir 2-0 galibiyet almasına yardımcı oldu.
Kadrosunun üzerindeki zorlu fiziksel yükü kabul eden Iraola, şunları söyledi: "Bence şimdi bu iki günde toparlanma zamanı. Bradley maçı nasıl bitirdi, Cody’nin durumu nasıl, bize birkaç dakika verip veremeyeceğini görelim. Olmazsa Rio, Victor, bence bugün herkes büyük bir efor sarf etti.
"Toparlanmamız, yeniden bir araya gelmemiz ve düşünmemiz gerekiyor çünkü iki buçuk gün sonra burada tekrar Fulham’a karşı oynayacağız, bu bizim için yine çok önemli bir maç. Bu yüzden Cody’nin bizimle olmasını umuyorum ama bunu garanti edemem."
- AFP
Fulham için zamana karşı yarış
Liverpool, cumartesi günü Anfield'da ligde Fulham'ı ağırlamaya hazırlanırken şimdi son derece hızlı bir toparlanma süreciyle karşı karşıya. Kulübün sağlık ekibinin, Gakpo'nun iyileşme sürecini önümüzdeki iki gün boyunca yakından takip etmesi gerekecek.
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