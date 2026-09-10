Hafta ortasındaki can sıkıcı aksiliğe rağmen, Liverpool patronu Gakpo'nun genel fiziksel durumu konusunda ileriye dönük olarak iyimserliğini koruyor. Ancak hafta sonundaki maçlar öncesindeki dikkat çekici derecede kısa toparlanma süresi, teknik ekip için ciddi bir kadro seçimi baş ağrısı yarattı.

"Bilmiyorum [Fulham'a karşı geri dönüp dönmeyeceğini]. Umarım öyle olur ama bilmiyorum. Ciddi bir sakatlığı yok, ancak geçen gün iki adduktoründe de ufak sorunlarla maçı tamamladı," dedi Iraola, kulübün resmi internet sitesine.

"Bugün onun elimizde olmasını bekliyorduk, [ama] bu mümkün olmadı. Büyük bir şey değil, ama sorun şu ki iki buçuk gün sonra burada [yeniden] oynuyoruz."