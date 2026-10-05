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Liverpool, büyük savunma krizini çözmek için Premier League'deki rakiplerine toplam 115 milyon sterlinlik dev bir çifte transfer hamlesi planlıyor
Liverpool, Brentford için 115 milyon sterlinlik bir hamle planlıyor
Liverpool, Brentford'un bek oyuncusu Kayode'yi 2027 için birincil transfer hedeflerinden biri haline getirdi; performansıyla büyük beğeni toplayan İtalya milli oyuncusu kulübün radarında. CaughtOffside'a göre Merseyside ekibi, dev bir çifte hamle yapmayı değerlendirirken takım arkadaşı Schade'yi de yakından takip ediyor.
Kayode, Ocak 2025'te ilk etapta kiralık olarak Fiorentina'dan Batı Londra'ya geçişinden bu yana adeta büyük çıkış yaptı. O yaz gerçekleşen 15 milyon sterlinlik kalıcı transferin ardından 22 yaşındaki oyuncu, Premier League'in en güvenilir savunmacılarından biri olarak kendini kabul ettirdi. Arsenal ve Tottenham çok yönlü sağ beki yakından izlese de en güçlü ilgiyi gösteren taraf Liverpool.
- Getty Images Sport
Modern oyunun kusursuz beki
Kayode'nin İngiliz futboluna mükemmel uyumu, onun Aaron Wan-Bissaka ile övgü dolu şekilde kıyaslanmasını sağladı. Ancak Brentford'un yıldızı, topa sahipken daha üstün bir oyuncu olarak görülüyor; sık sık yorucu deparlarla hücumları başlatıyor ve rakip hatları aşıyor.
İtalya Milli Takımı formasıyla iki maça çıkan oyuncu, savunmadaki sağlamlığı ve pozisyonel çok yönlülüğüyle de büyük takdir topluyor; gerektiğinde sol bekte de sorunsuz şekilde görev yapabiliyor. Ayrıca Brentford, Kayode'nin uzun taç atışlarını sürekli olarak etkili bir hücum silahı olarak kullandı. Genç yaşı göz önüne alındığında, önümüzdeki sezonlarda gerçekten elit bir beke dönüşeceğine dair güçlü bir inanç var.
Schade, hücum seçeneklerine katkı sağlıyor
Liverpool'ın hedefleri savunma takviyelerinin çok ötesine uzanıyor; hücum oyuncusu Schade de kulübün radarında yer alıyor. Sportif direktör Julian Ward'ın, yaklaşan ocak transfer döneminde 24 yaşındaki oyuncu için önemli bir hamle planladığı bildiriliyor.
Schade sezona parlak bir başlangıç yaptı ve ligdeki ilk beş maçında üç gol attı. Brentford, Almanya milli futbolcusunu iyileştirilmiş bir sözleşmeyle takımda tutmak için görüşmelere başlamış olsa da anlaşma sağlanamaması halinde Anfield'dan hızlı bir teklif gelebilir.
Kayode ve Schade için yapılacak çifte transfer, Liverpool adına dev bir yatırım anlamına gelecek ve toplamda kulübe potansiyel olarak 115 milyon £'ya kadar mal olabilecek. Brentford'ın Schade için en az 60 milyon £ talep etmesi beklenirken, Kayode'nin sözleşmesi 2032'ye kadar sürüyor ve bu da bonservis bedelini 51 milyon £ ile 55 milyon £ arasına yerleştiriyor.
- Getty Images Sport
Iraola'nın savunma açmazına çözüm
Kayode'nin transferini bitirmek, şu anda sağ bekte artan endişelerle uğraşan Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola için büyük bir takviye olacaktır. Jeremie Frimpong, Trent Alexander-Arnold'un yerini gerektiği gibi dolduramadı ve Conor Bradley uzun süreli diz sakatlığı nedeniyle hâlâ forma giyemiyor.
Şu an itibarıyla Kayode için somut görüşmeler henüz gerçekleşmedi. Ancak Liverpool, bir numaralı hedefi için resmî olarak harekete geçmeye karar verirse gelecek yıl bu durumun değişmesi son derece muhtemel.
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