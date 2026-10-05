Liverpool, Brentford'un bek oyuncusu Kayode'yi 2027 için birincil transfer hedeflerinden biri haline getirdi; performansıyla büyük beğeni toplayan İtalya milli oyuncusu kulübün radarında. CaughtOffside'a göre Merseyside ekibi, dev bir çifte hamle yapmayı değerlendirirken takım arkadaşı Schade'yi de yakından takip ediyor.

Kayode, Ocak 2025'te ilk etapta kiralık olarak Fiorentina'dan Batı Londra'ya geçişinden bu yana adeta büyük çıkış yaptı. O yaz gerçekleşen 15 milyon sterlinlik kalıcı transferin ardından 22 yaşındaki oyuncu, Premier League'in en güvenilir savunmacılarından biri olarak kendini kabul ettirdi. Arsenal ve Tottenham çok yönlü sağ beki yakından izlese de en güçlü ilgiyi gösteren taraf Liverpool.