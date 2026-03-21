Liverpool-Brighton maçı oyuncu değerlendirmeleri: Danny Welbeck iki gol attı! Arne Slot'un takımının iç karartıcı yenilgisinde Virgil van Dijk ve Ibrahima Konate sönük kaldı

Sadece yedi dakika içinde Hugo Ekitike, James Milner'ın müdahalesi sonrasında sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Ve 10 dakikadan az bir süre sonra Brighton, eski Inter Miami yıldızı Diego Gomez'in mükemmel ortasında arka direkte kafayı vuran Welbeck'in golüyle öne geçti.
Ancak Kerkez, kaleci Giorgi Mamardashvili'nin uzun pasını değerlendirerek ve topu Bart Verbruggen'e geri kafayla göndermeye çalışan Lewis Dunk'ın savunma hatasından yararlanarak Macar oyuncunun güzel bir vuruşla gol atmasını sağladı.
İkinci yarıda Brighton yoğun baskısını sürdürdü ve Jack Hinshelwood, Van Dijk'in arkasına sızarak forvetle paslaştı ve ofsayt itirazlarına rağmen Welbeck'in ikinci golünü atmasını sağladı.
Liverpool son dakikalarda beraberliği yakalamak için bastırdı ancak fırsatlar yaratmaya devam eden taraf Brighton oldu ve Curtis Jones, farkın bir golde kalması için kale çizgisinde gol olabilecek bir şutu engellemek zorunda kaldı.
