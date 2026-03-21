Harry Sherlock

Liverpool-Brighton maçı oyuncu değerlendirmeleri: Danny Welbeck iki gol attı! Arne Slot'un takımının iç karartıcı yenilgisinde Virgil van Dijk ve Ibrahima Konate sönük kaldı

Liverpool, Cumartesi günü Amex Stadyumu'nda Brighton & Hove Albion'a 2-1 yenildi; Danny Welbeck'in attığı iki gol, Seagulls'a üç puanı kazandırdı. Hugo Ekitike'nin maçın ilk 10 dakikasında sakatlanmasının ardından, Milos Kerkez'in golüne rağmen Reds'in performansı dağınıktı. Bu, yedek kulübesinde fikirleri tükenmiş gibi görünen teknik direktör Arne Slot için bir başka hayal kırıklığı yaratan sonuç oldu.

Sadece yedi dakika içinde Hugo Ekitike, James Milner'ın müdahalesi sonrasında sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Ve 10 dakikadan az bir süre sonra Brighton, eski Inter Miami yıldızı Diego Gomez'in mükemmel ortasında arka direkte kafayı vuran Welbeck'in golüyle öne geçti. 

Ancak Kerkez, kaleci Giorgi Mamardashvili'nin uzun pasını değerlendirerek ve topu Bart Verbruggen'e geri kafayla göndermeye çalışan Lewis Dunk'ın savunma hatasından yararlanarak Macar oyuncunun güzel bir vuruşla gol atmasını sağladı. 

İkinci yarıda Brighton yoğun baskısını sürdürdü ve Jack Hinshelwood, Van Dijk'in arkasına sızarak forvetle paslaştı ve ofsayt itirazlarına rağmen Welbeck'in ikinci golünü atmasını sağladı.

Liverpool son dakikalarda beraberliği yakalamak için bastırdı ancak fırsatlar yaratmaya devam eden taraf Brighton oldu ve Curtis Jones, farkın bir golde kalması için kale çizgisinde gol olabilecek bir şutu engellemek zorunda kaldı.

GOAL, AMEX Stadyumu'ndaki Liverpool oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Giorgi Mamardashvili (6/10):

    Welbeck'in golünün hazırlık aşamasında topu kaybetti. Çok kötü bir hata. Welbeck'in ikinci golünde savunma oyuncuları tarafından yüzüstü bırakıldı. Bazı güçlü kurtarışlar yaptı, ancak Mamardashvili kadar topu dikkatsizce kullanamazsınız, çünkü bu takımınıza pahalıya mal olur.

    Jeremie Frimpong (5/10):

    İlk yarıda birkaç sert darbe aldı ama mücadeleye devam etti. Maç boyunca Minteh'i durdurmakta zorlandı ve Liverpool ikinci yarıda atağa geçince oyundan alındı. 

    Ibrahima Konate (4/10):

    Arka direkte Welbeck'e hava topu mücadelesinde yenildi. Şikayet etti ve faul istedi ama faul verilmedi. İkinci golde de hiçbir yerde yoktu. Oyundan alındı. Yeterince iyi değil.

    Virgil van Dijk (5/10):

    Welbeck gol attığında Konate'nin topu uzaklaştıracağına güvendi ama o da aynı derecede hareketsizdi. Hinshelwood arkasına sızdığında uyukluyordu. Eskiden olduğu oyuncunun gölgesi gibi görünüyor.

    Milos Kerkez (6/10):

    Uzun bir pasla risk aldı ve zekice bitirerek Liverpool'u eşitliğe taşıdı. Her zaman enerjik ama savunması çok eksik. Değiştirildi.

    Orta saha

    Ryan Gravenberch (5/10):

    Orta sahada güçlüydü ancak Welbeck'in ikinci golünden önce geriye çekildi ve adamını kaybetti. Maç ilerledikçe etkisini kaybetti.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    İlk yarıda güzel bir kafa vuruşu yaptı ancak kaleci muhteşem bir kurtarışla golü önledi. Brighton tarafından iyi markaj altına alındı ve son üçte birde etkisiz kalması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Sürekli oyuna dahil oldu. Her zaman ileriye oynamaya çalıştı, ancak duran toplardaki sihirli dokunuşu eksikti. Diğer orta saha oyuncularından daha fazla pozisyon yarattı; bugün onun günü olmasa da Liverpool'un en iyi oyuncusu.

    Saldırı

    Florian Wirtz (7/10):

    Mükemmel bir performans sergiledi, her zaman pozitifti, ancak oyununa savunma yapmasını sağlayan fiziksel bir güç kattı. Güçlü bir performans sergiledi, ancak Brighton'ın savunmasını aşamadı.

    Hugo Ekitike (N/A):

    Maçın başında James Milner'ın sert müdahalesi sonucu tedavi görmesi gerekti. Oyuna devam etmeye çalıştı ancak fiziksel olarak bunu başaramadı ve 7. dakikada oyundan çıktı.

    Cody Gakpo (5/10):

    Kaleye birkaç şut çekti ama golü bulamadı. Her zaman ofsayt çizgisinde oynuyor, ancak Liverpool onu serbest bırakamadı. Sinir bozucu bir öğleden sonra.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Curtis Jones (6/10):

    Sadece yedi dakika sonra Ekitike'nin yerine oyuna girdi. Bir kez çok iyi bir kurtarışa zorladı, ancak bunun dışında sessiz kaldı.

    Rio Ngumoha (5/10):

    Frimpong'un yerine oyuna girdi. Topa dokunamadı. 

    Federico Chiesa (N/A):

    Konate'nin yerine oyuna girdi. Etkisi yoktu.

    Andrew Robertson (N/A):

    Kerkez'in yerine girdi. Defans hattına yerleşti. 

    Arne Slot (4/10):

    Liverpool'un fikirleri tükenmiş gibi görünüyor. Oyunda akıcılık yoktu ve Ekitike'nin oyundan çıkmasının ardından takımın bir odak noktası kalmadığı için yaptığı değişiklikler de işe yaramadı. Bunu nasıl düzelteceğini biliyor mu? Jüri henüz kararını vermiş değil. 

