Bu sakatlığın etkileri Anfield'ın sınırlarını aşıyor; zira Alisson, Brezilya milli takımının yaklaşan hazırlık maçları kadrosundan da çekildi. Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, bir yedek bulmak için hemen harekete geçti ve Fransa ile Hırvatistan maçları için Corinthians kalecisi Hugo Souza'yı kadroya çağırdı.

Alisson, Mart ayı ara döneminde Selecao'nun kilit isimlerinden biri olacaktı, ancak şimdi tedavi görmek üzere Merseyside'da kalacak. Kaleci, fiziksel açıdan zorlu bir sezon geçiriyor; sezonun başlarında Ekim ve Kasım aylarında hamstring sorunu nedeniyle sekiz maçı kaçırmıştı.