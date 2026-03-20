Liverpool, Brighton maçı öncesinde yeni bir sakatlık şokuyla sarsılırken Alisson yine kadroda yer almadı
Sakatlığın niteliği hâlâ belirsizliğini koruyor; zira Slot, Cuma günkü maç öncesi basın toplantısında birinci kalecisiyle ilgili herhangi bir sağlık sorunundan bahsetmemişti. Bu sezon kulüp adına tüm turnuvalarda 34 maça çıkan ve 13 maçta kalesini gole kapatan kalecinin yokluğu, takım için büyük bir darbe oldu. Ancak durum hızla gelişti ve Alisson, Amex Stadyumu’ndaki karşılaşma için maç kadrosunda yer almadı.
Mamardashvili göreve hazırlanıyor
Alisson'un sakatlığı nedeniyle Giorgi Mamardashvili'nin kaleyi devralması bekleniyor. Gürcü milli kaleci, bu sezon ilk 11'de yer almaya alışık; daha önceki sakatlık dönemlerinde Alisson'un yokluğunda tüm turnuvalarda toplam 12 maça çıkmıştı.
Mamardashvili, daha önce Alisson'un Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında forma giymediği zaman da onun yerini doldurmuştu. Brezilyalı kaleci, Tottenham ve Türk ekibiyle oynanan rövanş maçlarında sahalara dönse de, bu son sakatlık, hayati önem taşıyan Premier Lig maçı öncesinde yedeğinin tekrar gündeme gelmesine neden oldu.
Uluslararası çekilme kararı onaylandı
Bu sakatlığın etkileri Anfield'ın sınırlarını aşıyor; zira Alisson, Brezilya milli takımının yaklaşan hazırlık maçları kadrosundan da çekildi. Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, bir yedek bulmak için hemen harekete geçti ve Fransa ile Hırvatistan maçları için Corinthians kalecisi Hugo Souza'yı kadroya çağırdı.
Alisson, Mart ayı ara döneminde Selecao'nun kilit isimlerinden biri olacaktı, ancak şimdi tedavi görmek üzere Merseyside'da kalacak. Kaleci, fiziksel açıdan zorlu bir sezon geçiriyor; sezonun başlarında Ekim ve Kasım aylarında hamstring sorunu nedeniyle sekiz maçı kaçırmıştı.
Liverpool'un ilk dört sırayı yakalama mücadelesi
Şu anda Premier Lig tablosunda beşinci sırada yer alan Liverpool için bu sakatlığın zamanlaması hiç de ideal değil. İlk dört için verilen mücadele kızışırken her puan hayati önem taşıyor ve Alisson gibi deneyimli ve kaliteli bir oyuncuyu kaybetmek, 12. sırada yer alan tehlikeli Brighton karşısında Klopp’un kaçınmak isteyeceği bir engel.
Önceki haberlerde Alisson'un ufak sorunlarının "önemli bir şey" olmadığı belirtilse de, onun tekrar tekrar sahalardan uzak kalması sezonun bir teması haline gelmeye başlıyor. Sezonun en belirleyici aşamasına girerken taraftarlar, sağlık ekibinin Brezilyalı oyuncuyu bir an önce tam olarak forma sokmasını umuyor.
