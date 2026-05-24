Liverpool-Brentford maçı oyuncu değerlendirmeleri: Mo Salah muhteşem bir asistle veda ederken, Kırmızılar son haftadaki beraberlikle Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi

Alisson Becker (6/10):

Liverpool formasıyla Anfield'da son kez sahaya çıkmış olabilecek Brezilyalı kaleci, devre arifesinde Kevin Schade'nin şutunu muhteşem ve hayati bir kurtarışla önledi. Ancak Brentford'un beraberliği yakalamasını engelleyemedi.

Curtis Jones (7/10):

Bir kez daha sağ bek pozisyonunda oynadı ama yine de iyi bir iş çıkardı. Jones, ilk yarıda Liverpool'un en iyi ataklarında önemli rol oynadı ve ardından mükemmel zamanlamalı bir koşuyla Salah'ın muhteşem ortasını gole çevirerek kritik bir gol attı. Schade'nin kafa vuruşuna gelen ortanın sırtından çıkması üzücüydü ama bu, yaz aylarında takımdan ayrılma ihtimali olan Jones'un kalitesini hatırlatmak için iyi bir zamanlamaydı.

Ibrahima Konate (5/10):

Fransız oyuncu hava toplarında çok güçlüydü ve paslarında da isabetliydi. Ancak, sözleşmesi sona eren Konate'nin tipik bir hatası olan beceriksiz bir faul nedeniyle gereksiz bir sarı kart gördü.

Virgil van Dijk (6/10):

Hollandalı oyuncu her zamanki gibi dominant bir performans sergiledi, ancak Liverpool'un bir kez daha kalesini gole kapatamaması onu şüphesiz çok hayal kırıklığına uğratmıştır.

Andy Robertson (6/10):

Liverpool'daki son maçında Milos Kerkez'in yerine ilk 11'de yer aldı ve gösterişli olmasa da sağlam bir performans sergiledi. Schade'nin eşitliği sağlayan golünde onun önünden geçmesine izin verdi, ancak bu defleksiyonlu ortada yakalanan tek kişi o değildi ve tıpkı iyi arkadaşı Salah gibi, İskoç oyuncu oyundan çıktığında hak ettiği ayakta alkışlandı.