Mark Doyle

Liverpool-Brentford maçı oyuncu değerlendirmeleri: Mo Salah muhteşem bir asistle veda ederken, Kırmızılar son haftadaki beraberlikle Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi

Gözleri yaşlarla dolu Mohamed Salah, Pazar günü Anfield'da Brentford ile oynanan ve 1-1 berabere biten maçın ardından Liverpool'un Premier Lig asist rekorunu tek başına eline geçirerek Anfield'a duygusal bir veda etti. Geçen hafta Aston Villa'ya yenildikten sonra Salah'ın Arne Slot'a dolaylı eleştirilerde bulunması üzerine, Slot'un "Mısır Kralı"nı kadro dışı bırakıp bırakmayacağına dair spekülasyonlar olsa da, 33 yaşındaki oyuncu 2017'de Roma'dan transfer olduğundan beri kendine ait hale getirdiği sağ kanat pozisyonunda maça ilk 11'de başladı.

Beklenildiği üzere Salah, Liverpool formasıyla attığı 257 golün sayısını artırmak için elinden geleni yaptı, ancak bu sefer olmadı; takımdan ayrılacak olan forvetin ceza sahası kenarından attığı serbest vuruş, sol direkten geri döndü.

Ancak Salah, saat dolmadan Curtis Jones'un skoru açmasını sağlayan muhteşem bir dış ayak ortasıyla Liverpool formasıyla 93. asistini kaydetti.

Brentford, Kevin Schade'nin yakın mesafeden attığı kafa golüyle bir puanı paylaştı, ancak bu ev sahibi takım için pek bir fark yaratmadı, çünkü beşinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek için bir puan yeterliydi.

Aşağıda, GOAL, Anfield'da sahaya çıkan tüm Liverpool oyuncularına puanlar verirken, Salah ve Andy Robertson unutulmaz Merseyside kariyerlerine son noktayı koydu...



    Kaleci ve Savunma

    Alisson Becker (6/10):

    Liverpool formasıyla Anfield'da son kez sahaya çıkmış olabilecek Brezilyalı kaleci, devre arifesinde Kevin Schade'nin şutunu muhteşem ve hayati bir kurtarışla önledi. Ancak Brentford'un beraberliği yakalamasını engelleyemedi.

    Curtis Jones (7/10):

    Bir kez daha sağ bek pozisyonunda oynadı ama yine de iyi bir iş çıkardı. Jones, ilk yarıda Liverpool'un en iyi ataklarında önemli rol oynadı ve ardından mükemmel zamanlamalı bir koşuyla Salah'ın muhteşem ortasını gole çevirerek kritik bir gol attı. Schade'nin kafa vuruşuna gelen ortanın sırtından çıkması üzücüydü ama bu, yaz aylarında takımdan ayrılma ihtimali olan Jones'un kalitesini hatırlatmak için iyi bir zamanlamaydı.

    Ibrahima Konate (5/10):

    Fransız oyuncu hava toplarında çok güçlüydü ve paslarında da isabetliydi. Ancak, sözleşmesi sona eren Konate'nin tipik bir hatası olan beceriksiz bir faul nedeniyle gereksiz bir sarı kart gördü.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Hollandalı oyuncu her zamanki gibi dominant bir performans sergiledi, ancak Liverpool'un bir kez daha kalesini gole kapatamaması onu şüphesiz çok hayal kırıklığına uğratmıştır.

    Andy Robertson (6/10):

    Liverpool'daki son maçında Milos Kerkez'in yerine ilk 11'de yer aldı ve gösterişli olmasa da sağlam bir performans sergiledi. Schade'nin eşitliği sağlayan golünde onun önünden geçmesine izin verdi, ancak bu defleksiyonlu ortada yakalanan tek kişi o değildi ve tıpkı iyi arkadaşı Salah gibi, İskoç oyuncu oyundan çıktığında hak ettiği ayakta alkışlandı.

    Orta saha

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Liverpool'un en hareketli oyuncularından biri olan Gravenberch, ilk yarıda birkaç güzel hücum yaptı ve ayrıca iyi bir uzak mesafe şutuyla golü az farkla kaçırdı.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Enerjik bir oyun sergiledi ancak genel olarak yine endişe verici derecede etkisiz bir performans gösterdi. Igor Thiago'ya yaptığı sert faulde duyduğu hayal kırıklığı açıkça görülüyordu ve bu hareketinden dolayı uzatma dakikalarında sarı kart gördü.

    Dominik Szoboszlai (7/10):

    Her zamanki gibi koşu dolu bir performans sergiledi ve golü hak eden müthiş bir ortayla Gakpo'yu ceza sahasında buldu, daha sonra da Florian Wirtz için harika bir fırsat yarattı. Kesinlikle muhteşem değildi ama Liverpool'un sezonun en iyi oyuncusu unvanının tek gerçek adayı olan bu oyuncuya eleştiri getirmek zor.

    Saldırı

    Mohamed Salah (8/10):

    Bir golle veda etmeye kararlıymış gibi oynadı ve ilk yarıda Caoimhin Kelleher'i tamamen alt eden muhteşem bir serbest vuruşunun direkten dönmesi büyük şanssızlıktı. Jones'un golüne asist yapan pas, klasik bir Salah pasıydı ve bu sayede Premier Lig asist sıralamasında Steven Gerrard'ı geçerek Liverpool'un en çok asist yapan oyuncusu oldu.

    Cody Gakpo (6/10):

    Takım arkadaşları için birkaç fırsat yarattı ve Salah'ı serbest bırakarak Jones'un açılış golünü hazırlayan da Hollandalı oyuncuydu. Ancak Gakpo, Szoboszlai'nin ortasından gelen serbest kafasının Brentford savunmacısına çarpması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.

    Rio Ngumoha (7/10):

    Korkusuz genç oyuncu her fırsatta rakibine yüklendi ve az farkla dışarı çıkan muhteşem bir vuruşla skoru açmaya çok yaklaştı.


    Yedekler ve Teknik Direktör

    Florian Wirtz (6/10):

    Tekrar forma giyen Alman oyuncu, maçın bitimine 20 dakika kala Ngumoha'nın yerine oyuna girdi ve başlangıçta biraz halsiz görünse de, Wirtz'in galibiyet golü, son saniyelerde Kelleher'in muhteşem kurtarışıyla engellendi.

    Jeremie Frimpong (5/10):

    74. dakikada sağ kanatta Salah'ın yerini aldı ancak pek bir etki yaratamadı.

    Trey Nyoni (N/A):

    Sadece son 10 dakikada orta sahada Gravenberch'in yerine oyuna girdi.

    Milos Kerkez (N/A):

    83. dakikada Robertson'ın yerine oyuna girdi.

    Joe Gomez (Yok):

    Maçın sonlarında Konate'nin yerine oyuna girdi.

    Arne Slot (5/10):

    Salah'ın son patlaması nedeniyle onu yedek kulübesine gönderme isteğine direndi ve bunun karşılığında bir asistle ödüllendirildi. Ngumoha da son maçında iyi bir performans sergiledi, ancak Slot'un bu yaz felaket halindeki savunmasını düzeltmek için yapması gereken çok iş var.