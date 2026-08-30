Tottenham için: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu, Tottenham’ın bir başka kafa karıştırıcı transfer hamlesi. Kulüp bu yaz büyük bir para harcadı ve tartışmalı şekilde fazla ödeme yaptı, buna karşın oyuncu satışlarından çok az gelir elde etti. Djed Spence, Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda İngiltere’nin oynadığı sekiz maçın tamamında forma giyip hem sağ bekte hem de sol bekte sergilediği son derece sağlam savunma performansları sayesinde adeta bir kült kahramana dönüşürken, hissesi de şu anda zirve yapmış durumda. Bu performanslar arasında, yarı finalde Arjantin’e karşı yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen Kuzey Londra ekibi, 26 yaşındaki oyuncudan bonuslar dahil toplam sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) kazanacak gibi görünüyor. Spence’in yaz başındaki performansları, sözleşmesinin bitimine hâlâ üç yıl olması, çok yönlülüğü, en verimli dönemine giriyor olması ve tabii ki meşhur “İngiliz vergisi” düşünüldüğünde, neredeyse bunun iki katı kadar değerli olduğu yönünde gerçekten güçlü bir argüman var. Spurs, en azından, Andy Robertson’ı bonservissiz kadrosuna kattıktan sonra bek rotasyonunda iyi durumda. Sağda Pedro Porro’nun ilk tercih olduğu, Destiny Udogie’nin de kadroda yer aldığı görülüyor, ancak birçok taraftar Spence’in hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D
Inter için: Bu, Inter adına gerçekten çok önemli bir transfer çalımı gibi hissettiriyor. Nerazzurri, kilit oyuncusu Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e gitmesinin ardından ve öncelikli hedefleri Marco Palestra ile Anan Khalaili’yi kaçırdıktan sonra rotayı başarıyla Spence’e çevirdi; Palestra Chelsea’ye katılırken, Khalaili de Crystal Palace’a imza atmaya hazırlanıyor. Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke duyulan ihtiyaç düşünüldüğünde pazar sınırlıydı, ancak Spence bu rol için kusursuz bir isim. İleri çıkışlarda olduğu kadar rakip kanat oyuncularını durdurmada da etkili olan, sürekli bindiren bir bek olarak İngiltere milli takım oyuncusu, Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için biçilmiş kaftan. Dumfries’in ciddi hücum tehdidini birebir karşılaması şart olmasa da, Spence savunma açısından bir seviye yükseltiyor ve ayrıca solda harika Federico Dimarco’nun da yerini doldurabilecek çok yönlülüğe sahip. Serie A şampiyonları bu bonservis bedelinden de büyük memnuniyet duyacaktır. Yaklaşık bir ay önce Tottenham’ın Inter’den 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) istediği bildirilmişti, ancak sabırları ve paniğe kapılmamaları büyük karşılık verdi; 26 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bedelle kadrolarına kattılar. Not: A+
Spence için: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmeyen ve bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenileyen teknik adamın planlarında yer almayan Spence, etkileyici Dünya Kupası performanslarının ardından haklı olarak daha büyük ve daha iyi bir adıma geçtiğini hissedecektir. Kuzey Londra’da sonunda kendini kabul ettirmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca epey süründürüldü; ilk iki sezonunda tek bir maç bile oynamadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin başarısız geçen döneminde İtalyan teknik adam tarafından “kulüp transferi” olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonda da küme düşme tehlikesi yaşadıktan sonra şimdi, Kuzey Amerika’daki performanslarıyla itibarını ciddi şekilde artırmasının ardından, yeniden Serie A’yı kazanmaya favori olacak ve elbette Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek bir kulübe gidiyor. Inter, transfer döneminin erken bölümünde Spence’in İngiltere milli takımından takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna katmıştı ve deneyimli savunmacı, San Siro’daki heyecan verici yeni macera öncesinde takım arkadaşının uyum sürecine yardımcı olmalıdır. Not: A+
Krishan Davis