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Goal.com
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Bradley Barcola Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Liverpool, Bradley Barcola için piyasa değerinin üstünde ödeme yapıyor, ancak Liverpool'a katılmak uçan Fransız'a küresel bir süperstara dönüşme fırsatı sunuyor: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük transferlerini notlandırıyor

Opinion
Liverpool
B. Barcola
M.City
A. Bouaddi
N. Gonzalez
M. United
C. Baleba
Tottenham Hotspur
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbol taraftarları için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir. Bu da sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olduğu için değil! Asıl sebep, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesi: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi, 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı büyük isimlerin yüksek bedelli hamlelere imza atmasıyla bir kez daha hareketli geçeceğini gösteriyor.

Bazı transferlerin ilgili tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak öyle çok sayıda örnek var ki kulüplerden en az biri, hatta oyuncunun kendisi bile, pazarlık masasında farklı bir karar vermiş olsaydı neler olabileceğini düşünmeden edemiyor.

GOAL da bu noktada, oyuncular resmi olarak tanıtılmadan önce bile her büyük anlaşmadan kimin en kârlı çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, gerçekleşen her transferi anbean notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıda tüm notlarımızı inceleyin ve ne düşündüğünüzü yorumlar bölümünde bize bildirin...

  • Ollie Watkins England 2026 goalGetty

    30 Ağustos: Ollie Watkins (Aston Villa'dan Al-Hilal'e, 50 milyon £)

    Aston Villa için: Aralık ayında 31 yaşına girecek bir forvetten 50 milyon sterlin almak, Villa adına etkileyici bir iş. Nakit karşılığı elden çıkarmak için bundan daha iyi bir zaman olamazdı ve Unai Emery'nin aşağı yukarı kabul ettiği gibi, Watkins artık Villa Park'ta kalmak istemiyordu. Bu kadar sembol bir oyuncunun ayrıldığını görmek bir darbe ve onun yerine gelen Nicolas Jackson da onun seviyesine çıkamayacak, ancak ilerleyen süreçte takımın dikkatini dağıtabilecek mutsuz bir Watkins'i kadroda tutmak çok daha kötü olurdu. Yine de Emery, işlerin bu noktaya gelmesinden dolayı üzülecektir. Morgan Rogers, Ezri Konsa ve Youri Tielemans da gitmişken, Villa gerçekten soyunma odasındaki bir başka lideri daha kaybetmese iyi olurdu. Son bölüm pek güzel olmadı ama Watkins, son dört sezonun her birinde Premier League'de en az 15 gol atan modern bir Villa ikonuydu. Villa, Jackson'ın aynı maç kazandıran özellikleri istikrarlı şekilde ortaya koymasına güvenemeyecek. Bonservis bedeli harika, ancak bu saga yine de ağızda buruk bir tat bırakacak. Not: C+

    Al-Hilal için: Kulübün Karim Benzema'nın sözleşmesini feshetmeyi düşündüğüne dair haberlerin ortasında akıllıca bir hamle. Watkins'ın ön hatta sunacağı daha fazla şey var, çünkü üst düzey bir Premier League takımında geçirdiği 21 gollük bir sezonun ardından geliyor. Al-Hilal, Watkins'ın üç yıllık sözleşmesinin sonuna kadar hücum hattına liderlik edebileceğinden emin olabilir. Al-Hilal, Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu Al-Nassr'dan geri almayı hedeflerken, Cristiano Ronaldo ve eski Brentford yıldızı Ivan Toney gibi isimlerin yanında anında Altın Ayakkabı adaylarından biri hâline gelmeli. Watkins kalibresinde bir oyuncuyu transfer etmek, Al-Hilal'in 2021'den bu yana ilk AFC Şampiyonlar Ligi Elite zaferini kazanma konusunda da özgüvenini artıracak. Watkins hâlâ aktif bir İngiltere millî oyuncusu ve sahip olduğu hızı ile kurnazlığıyla çok büyük ses getirebilir. Bu, Al-Hilal için inanılmaz bir transfer çalımı ve Suudi Arabistan'ın finansal cazibesinin kısa vadede ortadan kalkmayacağını gösteriyor. Not: A+

    Watkins için: Tam bir rezalet. Geçen yılın ocak ayında Watkins, Arsenal'in teklifine konu olmuştu ve haberlerde Manchester United'ın uzun süredir hedeflerinden biri olduğu belirtiliyordu. Watkins'a bu yaz Premier League'den, en üst seviyede kalmasını sağlayacak kadar ilgi vardı ya da Türk kulübüyle kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı bildirilen Fenerbahçe'ye katılabilirdi; bu bile Suudi Arabistan'a gitmekten çok daha iyi olurdu. Watkins, kariyerinin son iyi yıllarını daha yüksek bir banka bakiyesi uğruna feda ediyor; Suudi futbol uzmanı Mohamed Qutob da Radio WM'e verdiği demeçte, vergi muafiyetli sayılan maaşla birlikte oyuncunun “yılda en az 20 milyon sterlin” kazanacağını söyledi. Eğer Watkins verecek çok az şeyi kalmış daha yaşlı bir oyuncu olsaydı bu anlaşılabilirdi, ama durum kesinlikle böyle değil. Muhtemelen Avrupa'daki herhangi bir üst düzey kulüpte parlayabilir ve İngiltere için önemli bir değer olmaya devam edebilirdi. Ayrıca Villa'da haftalık 130.000 sterlin kazandığı bildiriliyordu ki bu da mali rahatlık için fazlasıyla yeterli. Bu hamle mide bulandırıcı bir hırs eksikliği kokuyor ve Villa'yı köşeye sıkıştırma biçiminden dolayı utanmalı. Watkins, kariyerinin zirvesinde köşeyi dönmeyi seçtikten sonra İngiltere kadrosuna seçilmesi yasaklanmalı. Taraftarların futbolun büyüsüne olan inancını daha da zayıflatan, korkunç ve iğrenç bir iş. Not: F

    James Westwood

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  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    30 Ağustos: Emi Martinez (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 7,5 milyon £)

    Aston Villa için: Villa'nın Parma'dan Zion Suzuki'yi transfer etmesinin ardından Martinez'i satmak bir zorunluluk haline geldi. Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu, Suzuki'nin arkasında ikinci planda kalmayı asla kabul etmezdi ve bu durum soyunma odasında sürtüşmeye yol açabilirdi. Ayrıca Villa'nın, üst üste ikinci yıl da mutsuz bir Martinez'i kadroda tutmasının hiçbir anlamı olmazdı. Geçen yıl Manchester United'a gerçekleşmeyen transferinin ardından onun bağlılığı sorgulanmıştı ve bir başka başarısız ayrılık girişimi motivasyonunu kesinlikle dibe vurabilirdi. Onu bunun yerine Chelsea'ye göndermek de Villa için bir kazanç; son dört yılda kulüpler arasındaki sekizinci iş olarak bu, aralarındaki ilişkiyi daha da güçlendiriyor. Hâlâ çok büyük bir karakter ve taraftarın gözdesi olsa da, Villa'nın Martinez'i maaş yükünden çıkarması için doğru zaman buydu. Eski Arsenal kalecisine yapılan başlangıçtaki 20 milyon £'luk yatırımda ciddi bir zarar kabul etmek biraz can yakacaktır, ancak Villa'nın onun yüksek maaşını ödemeyi sürdürmesi için mantıklı hiçbir neden yoktu. Not: B+

    Chelsea için: Martinez son yıllarda biraz daha hataya açık hale gelmiş olsa da, Robert Sanchez'e kıyasla çok büyük bir seviye atlaması olduğu konusunda hiç şüphe yok. İspanyol kaleci, Chelsea için fazlasıyla uzun süredir büyük bir zayıflıktı; 1 numara olarak kalsaydı en büyük kupalar için yarışa geri dönmeleri asla mümkün olmazdı. Martinez, Premier League'de kanıtlanmış bir kalite getiriyor ve her ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetine sahip doğal bir lider. Yashin Trophy'yi iki kez kazanan bu kaleciyi sadece 7,5 milyon £'a kadroya katmak, yalnızca Şampiyonlar Ligi'ne katılma değil, potansiyel olarak şampiyonluk yarışında Arsenal'i zorlama ihtimali de artık çok daha güçlü görünen Chelsea için gerçek bir fırsat. Büyük maç oyuncusu olan Martinez, Stamford Bridge'deki hayatın getirdiği baskıyla başa çıkmakta hiçbir sorun yaşamaz ve yedek kaleci Mike Penders için de ideal bir akıl hocası olur. Xabi Alonso'nun ilk 11'i artık çok ürkütücü görünüyor. Not: A+

    Martinez için: Bu, Chelsea'de şu an Şampiyonlar Ligi futbolu olmamasına rağmen, Arjantin kahramanının kulüp seviyesinde aradığı seviye atlaması. Martinez'in Villa'daki döngüsü açıkça sona ermişti ve çok sayıda başka kilit oyuncuyu kaybettikten sonra zorlu bir geçiş sezonu yaşayabilirler. Buna keskin bir tezat olarak Chelsea, yeniden elit bir güç olmaya hazırlanıyor. Martinez artık Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde olağanüstü kariyerine bir görkemli bölüm daha yazma fırsatına sahip. Juventus da 33 yaşındaki oyuncunun peşindeydi, ancak Martinez bir süredir Serie A'dan üstün olan Premier League'de hâlâ başarılı olacak kadar iyi. Villa Park'tan Stamford Bridge'e geçiş, özellikle de Alonso'nun 3-4-2-1 sistemine mükemmel uyduğu için, Martinez açısından sorunsuz olmalı. Arjantinli kaleci geriden oyun kurarken rahat (Sanchez'in aksine) ve Chelsea'nin önde kurduğu savunma hattını koruyan süpürücü kaleci rolünde parlaması bekleniyor. Martinez hiç şüphesiz Maviler'de kariyerindeki kalan tüm hedeflere ulaşabileceğini düşünecektir ve kim bilir, bu hatta Arjantin ile milli takım kariyerini bir veya iki yıl daha uzatmasına bile yol açabilir. Not: A

    James Westwood

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    29 Ağustos: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain'den Liverpool'a, 123 milyon £)

    PSG için: Fransa şampiyonu, Barcola'yı 2023'te Lyon'dan sadece 45 milyon avroya kadrosuna kattıktan sonra değerinin 140 milyon avroya çıkacağını muhtemelen hiç tahmin etmezdi. Barcola, PSG için çok iyi hizmet verdi, ancak kendisini vazgeçilmez hâle getiremedi, bu yüzden Liverpool'dan dokuz haneli bir bonservis bedeli çıkarmaları gerçekten harika bir iş oldu. Luis Enrique de Ferran Torres, Maghnes Akliouche ve Mika Godts'u kadroya katarak bu ana önceden hazırlandı ve Barcola olmadan PSG'nin daha zayıf bir takım olmayacağını garantiledi. Hatta 23 yaşındaki oyuncu artık denklemden çıktığı için Luis Enrique'nin daha istikrarlı bir ilk 11 sahaya sürmesi daha kolay olacak. Barcola, PSG'nin kendisine sunamayacağı kadar daha öne çıkan bir rol istiyordu ve bu anlaşma da bu sezon daha fazla başarı kovalarken soyunma odasındaki uyumun korunmasına yardımcı olacak. Nihai ücret ayrıca PSG'yi, gelecekteki transfer dönemlerinde diğer kadro oyuncularını satarken çok güçlü bir pazarlık konumuna getirecek. Her şey düşünüldüğünde, bu karar çok kolaydı. Not: A+

    Liverpool için: Barcola, PSG formasıyla çıktığı 152 maçta, sürekli ilk 11'e girip çıkan bir oyuncu olmasına rağmen 39 gol attı ve 37 asist yaptı. Bu bile tek başına onun özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor ve Liverpool da Andoni Iraola'nın taktik planının değişmez bir parçası olarak çok daha belirleyici olabileceğine inanacaktır. En etkili olduğu bölge sol kanat olsa da Barcola sağda da rahat oynuyor ve Mohamed Salah'ın kulüpten ayrılmasıyla Liverpool'nun hücumun son bölümünde kaybettiği üst düzey kaliteyi geri kazandırıyor. Patlayıcı hızı ve doğrudan oyun tarzı, yüksek tempoyu talep eden ve Liverpool'nun önde oynamasını isteyen Iraola için ideal bir eşleşme. Barcola, Tottenham ve Manchester City'nin transfer döneminin son bölümündeki hedeflerinden biri olduğu bildirilen tek yönlü Cody Gakpo'ya kıyasla Liverpool hücum hattına kesinlikle daha fazlasını katacaktır. Ancak her şey iyi değil, çünkü 120 milyon sterlinlik bir oyuncu olarak Barcola'nın hata payı yok. Liverpool fazla ödeme yaptı ve Premier League futbolunun acımasız fiziksel yapısına hemen uyum sağlayıp sağlayamayacağını söylemek mümkün değil. Taraftarlar ve yorumcular, uyum sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşarsa Barcola'yı hemen eleştirmeye başlayacaktır ve Liverpool da Florian Wirtz ile Alexander Isak'ın yaşadığı sıkıntıların ardından transfer kararları nedeniyle yeniden alay konusu olmaya açık hâle geldi. Not: B

    Barcola için: Eski Lyon oyuncusu, üst üste Avrupa Kupaları kazanan bir PSG takımında göz kamaştırdıktan ve Fransa ile Dünya Kupası sahnesinde iz bıraktıktan sonra Anfield'daki hayatın baskısıyla başa çıkabileceğine güvenecektir. Ancak Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin arkasında destekleyici bir rolde oynamasının Barcola'nın gelişimini hızlandırmaya yardımcı olduğu da rahatlıkla savunulabilir. Üzerine fazla sorumluluk yüklenmeden, sahaya çıktığında kendisini özgürce ifade etti ve birçok dünya çapında oyuncuyla çalışmaktan büyük fayda sağladı. Liverpool kadrosunda şu anda bu kategoriye giren tek isim Virgil van Dijk ve 35 yaşında kariyerinin son demlerinde. Barcola'nın PSG'deki işi, Anfield'da karşı karşıya olduğu meydan okumayla kıyaslandığında kolaydı. Iraola, ondan haftada iki ila üç kez Liverpool'nun maç kazandıran oyuncusu olmasını istiyor ve henüz bu kadar yüksek beklentileri karşılayacak dayanıklılığa sahip olup olmadığını bilmiyoruz. Yine de Barcola'nın cesaretine saygı duymak gerekir; başarının neredeyse garanti olduğu konfor alanını terk edip Iraola'nın henüz başlangıç aşamasındaki projesinin parçası olması, zihinsel olarak güçlü olduğunu gösteriyor. Barcola'nın PSG'de bir gün Ballon d'Or adayı hâline gelmesi çok zor olurdu, çünkü en az dört takım arkadaşının, Vitinha da dâhil, gölgesinde kalıyordu; ancak Liverpool'nun kupa yarışına ilham vermesi onu bu yarışın içine sokabilir. İlk andan itibaren son derece istekli olur ve gereken çalışmayı ortaya koyarsa, bu hamle Barcola'yı süper yıldızlığa taşıyabilir. Not: A-

    James Westwood

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  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 Ağustos: Nicolas Jackson (Chelsea'den Aston Villa'ya, 65 milyon £)

    Chelsea için: Başlangıçta sadece 32 milyon sterline transfer ettikleri ve Xabi Alonso yönetiminde kadroda düşünülmeyen bir oyuncudan bu kadar büyük bir kâr elde etmek, Chelsea adına tam bir ustalık işi. Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Jackson'ı yeniden kiralama isteğine direnilmesi de karşılığını verdi; böylece haftalık 100.000 sterlinlik maaşı da kalıcı olarak kulübün bütçesinden çıktı. Jackson, Stamford Bridge'deki ilk iki sezonunda hiçbir zaman tam anlamıyla ikna edici olamadı ve geçen sezon Bayern Münih'teki kiralık döneminde de tablo değişmedi. Joao Pedro ya da Danny Welbeck'in önünde şans bulması zaten beklenmiyordu, bu yüzden satış Chelsea'nin çıkarınaydı. Tüm bunlara rağmen, hücum hattında yaşanabilecek herhangi bir sakatlık krizi bu anlaşmanın zamanla kötü görünmesine yol açabilir. Ayrıca doğrudan bir Şampiyonlar Ligi bileti rakibini de güçlendiriyorlar ve Unai Emery'nin bir anda Jackson'ın tüm potansiyelini ortaya çıkarması durumunda bu, Chelsea için kötü bir görüntü olur. Yine de Chelsea her zaman bu teklifin reddedilemeyecek kadar iyi olduğunu söyleyebilir; Jackson'ın mevcut versiyonu için toplamda 65 milyon sterline kadar gelir elde edilmesi, hiç kuşkusuz yönetim kurulu odasında herkesin memnuniyetle el sıkışmasına yol açmıştır. Not: A-

    Villa için: Jackson, Villa için kulüp rekoru kıran bir bonservis bedeline kesinlikle değmez. Son vuruşlarda son derece istikrarsız ve Ollie Watkins kadar komple bir oyuna da sahip değil. Evet, yerine geçtiği oyuncudan beş yaş daha genç ama Premier League geçmişi de onun seviyesine hiç yaklaşmıyor. Jackson, Chelsea formasıyla ligde çıktığı 65 maçta kayda değer 24 gol atmış olsa da, attığından çok daha fazla fırsatı harcadı ve gereksiz kartlar görmeye de meyilli oldu. Bununla birlikte Jackson, Villarreal'de İspanyol teknik adamla birlikte çalıştığı dönemden dolayı Emery ile iyi bir ilişkiye sahip ve Emery'nin akıcı sistemi 25 yaşındaki oyuncunun yana hareket etmesine ve kanatlarda sayısal üstünlük yaratmasına izin verecek; Chelsea'de olduğu gibi iki stoper arasına sıkışıp kalmak zorunda olmayacak. Villa ayrıca hücumda genellikle önde iki oyuncuyla oynuyor, bu yüzden Jackson hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Onun çok gol atan bir forvete dönüşeceğini görmek zor, ancak açık oyundaki katkısı arttıkça özgüvenli bir Jackson da karşılığını verecektir. Yine de bu, açılış haftasında Brighton'dan yedikleri 4-0'lık ağır yenilginin ardından Villa taraftarını yeniden gerçekten heyecanlandıracak bir transfer değil. Son tarih gelmeden önce Villa ilave hücum alternatifi aramazsa bu bir hata olur, çünkü Jackson bir kez daha ilk beş hedefinin hücum liderliğini yapacak kadar iyi değil. Not: C+

    Jackson için: Chelsea ve Bayern'de geçen iki yıllık istikrarsızlık ve sınırlı fırsatların ardından Jackson, daha önce kendisinden en iyi verimi alan bir teknik adamın yönetiminde başrole kavuştuğu için çok memnun olacaktır. Emery, Jackson'ın taktiksel güçlü yanlarını ve psikolojik ihtiyaçlarını tamamen anlıyor; üstelik oyuncu, Chelsea'de olduğundan çok daha fazla değer görerek başlayacak. Ancak Watkins'in yerini doldurmak göz korkutucu bir görev ve ödenen absürt bonservis nedeniyle kendisine hiç sabır gösterilmeyecek. Jackson hızlı bir başlangıç yapamazsa, Villa'nın takım olarak yaşadığı sıkıntılar sürecek ve böylesine pahalı bir kumar oynayan transfer ekibi ağır şekilde eleştirilecek. Watkins ile sürekli kıyaslanması onun üzerinde baskı yaratabilir; çok şey zihinsel dayanıklılığına bağlı olacak. En azından Jackson, Chelsea'de peşini bırakmayan belirsizlik bulutundan ve son yıllarda kulübü geri çeken istikrarsızlıktan kurtuldu. Villa, Jackson'a daha oturmuş bir ortam ve Şampiyonlar Ligi futbolu sunuyor; bu da ona gerçek anlamda yeni bir başlangıç yapma fırsatı veriyor. Kariyerinin bu aşamasında umut edebileceği en iyi senaryo bu, ancak Senegalli golcü artık geçmiş hatalarından ders çıkardığını göstermek zorunda. Not: B+

    James Westwood

  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    27 Ağustos: Omar Marmoush (Manchester City'den Tottenham'a, kiralık)

    Manchester City için: City adına biraz tuhaf bir durum. Kulüp, Eintracht Frankfurt’tan yükselen bir şöhretle geldikten sadece bir buçuk sezon sonra Marmoush ile yollarını ayırmayı tercih etti. İlk 11’de santrfor pozisyonunda Erling Haaland ile rekabet etmek, herhangi bir forvet için hiç de imrenilecek bir görev değil ve City muhtemelen Marmoush’un Pep Guardiola’nın kendisine verdiği fırsatları tam anlamıyla değerlendiremediğini düşünüyordur. Geçirdiği tek ve yegâne tam sezon, kaçınılmaz olarak sınırlı kalan süreleri, diz sakatlığı ve Mısır’ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrılması nedeniyle sekteye uğradı. Dikkat çekici şekilde, 2025-26’daki ilk Premier League golünü ancak bu yılın ocak ayının sonlarına doğru atabildi. Marmoush, geçen sezon yaklaşık 7,5 maça denk gelen sürede altı gole doğrudan katkı verdiği düşünüldüğünde yeterince süre alamadığını haklı olarak öne sürebilir, ancak Haaland’ı ilk 11’den kesmesi zaten hiçbir zaman kolay görünmüyordu. 27 yaşında olduğu da düşünülürse, City’nin para kazanma fırsatını değerlendirmesi pek şaşırtıcı değil. Tottenham, Marmoush’u kuzey Londra’ya ilk kiralık geçişinin ardından gelecek yaz bonservisiyle kadrosuna katmak için 60 milyon £’a kadar ödeme yapmaya hazırlanıyor. City’nin onun yerini nasıl dolduracağını görmek ilginç olacak, çünkü gelecek oyuncunun kulübede beklemeyi kabullenmesi gerekecek. Not: B+

    Tottenham için: Tottenham’ın şaşkınlık yaratan transfer hamleleriyle dolu yazında bir başka aşırı harcama daha. Marmoush, City’nin Ocak 2025’te onun için ödediği bedelin üstüne küçük de olsa kâr koymasını haklı çıkaracak kadar Manchester’da yeterli performans göstermedi. Üst üste sezonlarda küme düşmeyle burun buruna gelen Spurs, sorunlarına para saçarak çözüm aramayı sürdürüyor; Marmoush da Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali ve Savinho’nun ardından kuzey Londra ekibine katılırken bunun fahiş bir bedele mal olacağı anlaşılıyor. Marmoush’un Premier League’e uyum sağlamakta zorlandığı görülse de Tottenham, 27 yaşındaki oyuncunun gelişinin Harry Kane’in üç yıl önce Bayern Münih’e gitmesinden beri sorunlu olan bu pozisyonu nihayet çözmesini umacak. Richarlison ile Dominic Solanke hem sakatlıklar yaşadı hem de istikrarsız kaldı. Spurs, yeterli süre verilmesi halinde Marmoush’un, Etihad’daki sıkıntılarına rağmen, en uçta ana adam olduğunda golleri sıralayabilecek elit bir Premier League santrforuna dönüşebileceğine inanıyor olmalı. Bu açıdan bakıldığında, bu heyecan verici bir hamle ve kuzey Londra ekibinin rakipleriyle arasındaki farkı kapatmasına yardımcı olabilir. Not: C+

    Marmoush için: Geriye dönüp bakıldığında Marmoush muhtemelen geçen yıl City’ye katılmaya hiç gerek olmadığını düşünecektir; çünkü Manchester’daki kısa süren dönemi, Haaland’ın başarıya giden yolunu ciddi biçimde tıkayan bir engel olduğu düşünüldüğünde birçok kişinin beklediği şekilde sonuçlandı. Biraz erken gibi görünebilir, ancak forvetin Premier League’de yeni bir başlangıç aramasını yadırgamak zor. Muhtemelen kupalar için mücadele etmeyecek olsa da Marmoush artık Londra’ya gidip, santrfor hattında garanti ilk 11 oyuncusu olmasının beklendiği Spurs’te kendisini bir kahramana dönüştürme fırsatına sahip. Kane’in ayrılığından beri kulübün fazlasıyla eksikliğini hissettiği türden bir golcüye dönüşüp dönüşemeyeceğini ise zaman gösterecek. Marmoush, City’yi ilk etapta kendisi için büyük harcama yapmaya ikna eden o üretken seviyeye geri dönmekte kararlı olacaktır, ancak adı sık sık değişkenliğiyle anılan Roberto De Zerbi’nin gözüne batmamak için hemen etkisini göstermesi gerekecek. Not: B+

    Krishan Davis

  • Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images Sport

    27 Ağustos: Liam Delap (Chelsea'den Nottingham Forest'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: İlk bakışta bu, Chelsea için iyi bir anlaşma gibi görünüyor. Kulüp, Delap'ı sadece bir yıl önce Ipswich Town'dan almak için ödediğinden £20 milyon daha fazlasına satmayı bir şekilde başardı ve peşin nakit girişi, transfer dönemi kapanmadan önce daha fazla iş yapmasına yardımcı olabilir. Ancak, anlaşmaya Delap'ı Stamford Bridge'e götüren sözleşmeye eklenen sonraki satış maddesi nedeniyle kârın yüzde 20'lik kısmının doğrudan Ipswich'e gideceği bildiriliyor. Ayrılığı ayrıca Xabi Alonso'nun 9 numara pozisyonunda elinde yalnızca Joao Pedro ve tecrübeli golcü Danny Welbeck'in kalmasına yol açabilir; Nicolas Jackson ve Emmanuel Emegha da ayrılıklarla ciddi şekilde anılıyor. Yine de bu, Chelsea patronu açısından hesaplanmış bir risk. Alonso, Delap'ın kendi sistemine uygun isim olmadığına hızlıca karar verdi ve Chelsea de değeri gözden düşmüş bir yedek olarak erimesine izin vermek yerine onu acımasızca elden çıkardı. Chelsea, teknik adam karmaşasıyla geçen bir sezonda Delap'tan en iyi verimi alamadı ve ondan bu kadar kısa sürede vazgeçmesi bir başarısızlık itirafı niteliğinde, ancak dev bonservis bedeli darbeyi mükemmel şekilde yumuşatıyor. Delap, sonuç olarak 2025'in bir diğer transferi Pedro'nun tamamen gölgesinde kaldı ve onu bir yıl daha takımda tutmanın hiçbir anlamı olmazdı. Not: B+

    Forest için: Chelsea formasıyla Premier League'de çıktığı 28 maçta sadece bir gol atan bir oyuncu için kulüp transfer rekorunu kırmak pek iyi görünmüyor. Delap City Ground'da hayal kırıklığı yaratırsa, Forest kamuoyu önünde utanç yaşayacak ve gelecekteki PSR hareket alanı büyük darbe alabilecek. Son bir yılda form ve fiziksel durum açısından zorlanan 23 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar büyük yatırım yapmak, hangi açıdan bakarsanız bakın çok çaresiz bir hamle. Yine de Forest'ın, Taiwo Awoniyi'nin £9 milyon karşılığında Coventry'ye gitmesinin ardından bir forvete ihtiyacı vardı. Igor Jesus ve 35 yaşındaki Chris Wood, Forest'ın Premier League ve Carabao Cup'ta Leeds'e üst üste kaybettiği maçlarda etkisiz kaldı ve Delap ciddi şekilde eksik olan enerjiyi getirebilir. Eski Ipswich oyuncusu, en iyi halinde atletizmi ve yüksek hızda top taşımasıyla savunmalar için bir kâbusa dönüşebiliyor. Ayrıca iki ayağıyla da güçlü bir bitirici ve Chelsea'deki bu kadar sinir bozucu dönemin ardından kendini kanıtlamak için aç olacaktır. Oliver Glasner'ın Delap'ın potansiyeline açıkça inandığı ortada; aksi takdirde bu anlaşma asla gerçekleşmezdi. Mesele sadece, bir başka iddialı kulüpte ilk dakikadan itibaren omuzlarında olacak muazzam baskıyla başa çıkıp çıkamayacağı. Not: C

    Delap için: Bu, Delap'ın henüz yolun başındaki kariyerinde kritik bir nokta. Chelsea'de eline geçen fırsatı harcadı, ancak Forest'ta yakalayacağı başarı onu yeniden İngiltere A Milli Takımı oyuncusu olma yoluna sokabilir. Ipswich'i 2024-25 Premier League sezonunda sırtında taşıyan, durdurulması neredeyse imkânsız santrfor hâlâ bir yerlerde duruyor ve bu ortam değişikliği onu yeniden ön plana çıkarabilir. Delap, Chelsea'de beşinci tercihti ve hatta bir forma numarası bile yoktu, ancak Forest'ta doğrudan başrol oyuncusu olarak sahaya çıkacak. Bu nedenle City Ground, özgüvenini yeniden toplaması için ideal yer ve Glasner'ın oyun tarzı da ona cuk oturmalı. Forest takımı, geçişlerde rakibe zarar veren yüksek tempolu ve direkt bir futbol oynamak üzere kurgulanmış durumda ki Delap tam da bunun için yaratılmış biri. Rakip savunma arkasına istediği gibi sarkmasını sağlayacak heybetli fiziğe, çevikliğe ve hıza sahip; mesele sadece fırsatlar gelmeye başladığında bunları değerlendirip değerlendiremeyeceği. Delap ayağının üzerine düştüğü için şanslı, ancak bu seviyede üçüncü bir fırsat bir daha gelmeyecek; ya tamam ya devam. Not: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 Ağustos: Nico Gonzalez (Manchester City'den Newcastle'a, 52 milyon £)

    Manchester City açısından: City'nin Gonzalez için Ocak 2025'te Porto'ya ödediği £50m bonservis bedelinin tamamını geri kazanması, Etihad Stadyumu'nda ne kadar az etki yarattığı düşünüldüğünde oldukça büyük bir başarı. Manchester'da hiçbir zaman net bir role yerleşemedi ve satışından elde edilen gelir, City'nin Enzo Fernandez hamlesine yardımcı olacaktır. Ancak bu anlaşma son tarihten önce gerçekleşmezse, City orta sahada seçenek açısından ciddi şekilde yetersiz kalacak. Gonzalez, bu transfer döneminde Rodri, Bernardo Silva ve Tijjani Reijnders'ın ardından takımdan ayrılan dördüncü üst düzey orta saha oyuncusu oldu. Şu an itibarıyla Enzo Maresca'nın merkez orta sahada kullanabileceği isimler sadece yaz transferleri Elliot Anderson ile Ayyoub Bouaddi ve Mateo Kovacic. Kilit bir oyuncu olmayabilirdi ama Gonzalez yedek katkısı verme konusunda fazlasıyla yeterliydi ve hiçbir zaman yüzde 100'den azını vermedi. Önümüzdeki aylarda Anderson ve Bouaddi'nin yüksek bonservis bedellerini ne ölçüde haklı çıkaracağına dair hiçbir garanti yokken, bu satış City'nin kısa sürede pişman olacağı bir hamleye dönüşebilir. Not: C

    Newcastle açısından: Gonzalez'in gelişi, kilit orta saha ikilisi Bruno Guimaraes ile Sandro Tonali'nin kaybının etkisini azaltıyor ve İspanyol oyuncu, henüz 18 yaşında olduğu için hâlâ oldukça ham olan bir diğer yeni transfer Sean Steur için de değerli bir mentor olabilir. Geçen sezon en az 900 dakika oynayan orta sahalar arasında Avrupa'nın en iyisi olan (2.13) çizgi kıran pasları ve etkileyici yüksek top kazanım oranıyla, Matthias Jaissle'nin Newcastle düzeninde geriden oyunu yönlendiren isim olabilir. Fiziksel olarak güçlü, Premier League tecrübesine sahip ve kariyerinin en iyi yılları hâlâ önünde olan 24 yaşındaki oyuncu, Newcastle için akıllıca bir transfer olduğunu kanıtlayabilir. Ancak Gonzalez'in Guimaraes'in etkisini doğrudan yerine koyacağını uman taraftarlar kendilerini kandırıyor. O, yaratıcıdan çok bozucu bir oyuncu ve bu nedenle son üçlü bölgede aynı seviyede tehdit taşımıyor. Bu, Newcastle'ın yeniden ilk altı yarışmacısı olarak ortaya çıkması için ihtiyaç duyduğu dönüştürücü transfer değil, ancak onları küme düşme hattı tartışmasının içine düşmekten koruma konusunda önemli katkı sağlayacaktır. Not: B

    Gonzalez açısından: En üst düzey rekabet bakımından kuşkusuz geriye atılmış bir adım olsa da, bu hamle genel olarak Gonzalez için olumlu. City'de hiçbir zaman düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmadı, ancak Jaissle'nin Newcastle kadrosuna doğrudan takımın kilit üyelerinden biri olarak girecek. Eğer Newcastle'ı yeniden üst sıralara taşımayı başarırsa, Gonzalez'in değeri yeni zirvelere çıkacak ve sadece iyi bir rotasyon seçeneği değil, uzmanlaşmış bir oyuncu olarak görülecek. Ancak hemen yükselişi mümkün kılacak istikrarlı bir ortama gitmiyor. Newcastle bir geçiş sürecinde ve bu da doğal olarak bol miktarda hayal kırıklığını beraberinde getirecek; ayrıca Gonzalez, City'de yanında bulunan dünya çapındaki oyuncular olmadan çok daha ağır bir yük taşıyacak. £52m'lik bonservis bedeli de işi kolaylaştırmıyor, çünkü oyuna alışması için kendisine fazla zaman tanınmayacak. Bununla birlikte, bu meydan okumayı karşılayacak zihinsel ve fiziksel özelliklere sahip ve sürelerinin ciddi biçimde artacak olması nedeniyle İspanya milli takımına girme şansı daha yüksek olacak. Not: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 Ağustos: Ayyoub Bouaddi (Lille'den Manchester City'ye, 86 milyon £)

    Lille için: Bir dev ödeme daha. Bouaddi, 2021'de Lille'e katıldığında henüz sadece 13 yaşındaydı ancak çok geçmeden Eden Hazard'dan bu yana kulübün en umut verici akademi oyuncusu olarak anılmaya başlandı. Bu açıdan bakıldığında, savunmacı orta sahanın milyonlarca sterlinlik İngiltere transferi hiç de şaşırtıcı değil. 17. yaş gününde Real Madrid'e karşı maçın oyuncusu olmasını sağlayan bir performans ortaya koymasının ardından, Avrupa'nın elit kulüplerinden birine katılması sadece zaman meselesiydi ve 13 Haziran'da Fas'ın Brezilya ile oynadığı Dünya Kupası maçındaki olağanüstü performansı yaz transferini kaçınılmaz hale getirdi. Ancak Bouaddi'ye daha önce yaklaşık 70 milyon £ değer biçen Lille için bu yine de inanılmaz bir bonservis bedeli. Kulüp daha önce Nicolas Pepe, Victor Osimhen ve Rafael Leao gibi isimlerden büyük gelir elde etmişti ama tıpkı 2024'te Leny Yoro'nun Manchester United'a satışında olduğu gibi, bu da üst düzey genç yetenekleri geliştirme ve parlatma konusunda haklı bir üne sahip kulüp için tamamen net kâr anlamına geliyor. Not: A+

    City için: Rodri'nin yerine gelen isim. İspanya milli oyuncusunun bu yaz Etihad'dan ayrılacağına dair aslında hiçbir zaman gerçek bir şüphe yoktu; 2026 Dünya Kupası'nda La Roja'yı zafere taşıyarak sayısız özelliğini herkese bir kez daha hatırlatmış olması bile bunu değiştirmedi. Dolayısıyla City'nin karşı karşıya olduğu ikili görev, Rodri için mümkün olduğunca fazla para kazanırken aynı anda ona layık bir halef bulmaktı. Şunu söylemek gerekir ki iki hedefi de başardılar: ACL sakatlığından iyileşmesinin üzerinden çok geçmemiş 30 yaşındaki bir oyuncu için 65 milyon £ gayet iyi bir bedel; ayrıca City, Bouaddi için açıkça fazla ödeme yapmış olsa da onun potansiyeli hem bariz hem de muazzam. Elbette, oyunun gördüğü en büyük 6 numaralardan birinin bıraktığı dev boşluğu 18 yaşındaki bir oyuncunun hemen doldurmasını beklemek son derece büyük bir talep. Ancak yine de City'nin bugün dünyanın en umut verici savunmacı orta sahasını kadrosuna kattığını söylemek lazım (Liverpool gerçekten Bouaddi'yi transfer etmiş olmayı isterdi!). Yine de Enzo Maresca yönetiminde City'nin hâlihazırda açıkça görülen bütün sorunlarını hemen çözüp çözemeyeceği ise bambaşka bir soru... Not: B

    Bouaddi için: Her zaman yapmaya yazgılı olduğu türden bir transfer; hem de er ya da geç değil, daha erken. Bouaddi çok mütevazı ve çalışkan bir karakter olarak tanınıyor ama aynı zamanda kalitesine en üst düzeyde inanıyor. En yüksek seviyede başarılı olabileceğinden en ufak bir şüphesi yok; bu yılın başlarında Fransa'dan Fas'a milli takım tercihini değiştirmesinin nedenlerinden biri de buydu, çünkü ikincisi ona bu yazki Dünya Kupası'nda oynama fırsatı sunuyordu. Bouaddi'nin Kuzey Amerika'daki şaşırtıcı derecede olgun performansları, Manchester'a transferi açısından iyi işaretler veriyor. Kabul etmek gerekir ki Rodri'nin yerini doldurmak hâlâ göz korkutucu bir görev ve bonservis bedeli nedeniyle ona çok fazla hoşgörü gösterilmeyecek. Ancak Premier League futbolunun inanılmaz yoğun doğasıyla başa çıkmak için gerekli zekâ, özgüven ve soğukkanlılık düzeylerine kesinlikle sahip görünüyor. Orta sahada yanında Elliott Anderson'ın ve büyük ihtimalle Enzo Fernandez'in olacak olması da yükünü hafifletmeye yardımcı olacaktır ve hızlı bir başlangıç yapması yönündeki baskının bir kısmını da üzerinden alacaktır. Not: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Ağustos: Carlos Baleba (Brighton'dan Manchester United'a, 70 milyon £)

    Brighton için: Bu, Brighton’ın parlak iş modelinin bir kez daha iş başında olduğunu gösteriyor. Brighton, Kamerunlu orta saha oyuncusu Carlos Baleba’yı üç yıl önce Lille’den Premier League’e görece tanınmayan bir isim olarak getirmek için 23 milyon sterlin ödeyerek şaşkınlık yaratmış olabilir, ancak bu karar sadece üç yıl sonra kulübe devasa bir kâr sağladığı için fazlasıyla karşılığını verdi. Kabul etmek gerekir ki, Baleba’nın değeri geçen yazdan bu yana düştü. O dönemde Brighton, Manchester United’dan 100 milyon sterlinin üzerinde bir bonservis talep ediyordu ve oyuncu iki farklı yarıdan oluşan bir sezon geçiriyordu; teknik direktörü Fabian Hurzeler ise transfer spekülasyonlarının ilk etapta onun performansını etkilediğine inanıyordu. Bu nedenle Baleba’nın bu yaz kesinlikle 100 milyon sterlin veya daha fazlasını getirmesi mümkün değildi, ancak toplam 70 milyon sterlinlik (95,5 milyon dolar) paket yine de Brighton için iyi bir iş gibi görünüyor. Özellikle de 22 yaşındaki oyuncu istikrarsız performans sergilemeye devam ederse. Güney kıyısı ekibi bu parayı kaçınılmaz olarak başka birçok genç cevhere yeniden yatıracak ve ardından onları da ciddi bir kârla satacak. Not: B+

    Manchester United için: United, sabrının karşılığını aldığını düşünecektir. Kulüp, 2025 yazında Brighton ile görüşmelerden geri çekilmişti; çünkü Brighton’ın, Chelsea’nin 2023’te Moises Caicedo için ödediği 115 milyon sterline yakın bir bonservis istediği netleşmişti. Ancak onların gelecekte bir noktada Baleba için yeniden harekete geçeceği her zaman yazılmıştı. O zaman şimdi geldi. Manchester United, orta saha oyuncusunun biraz vasat geçen 2025-26 sezonundan faydalanarak, 12 ay önce çok daha pahalıya mal olacak bir isim için bonservislerin aşırı şiştiği bir yaz döneminde kendi gözlerinde indirimli bir anlaşmaya imza attı. Beklentileri, Baleba’nın 22 yaşında olması nedeniyle dalgalı performanslarının sadece hâlâ biraz ham olmasından kaynaklandığı ve en iyi yıllarının açık şekilde önünde olduğu yönünde olacaktır. Oyuncunun sezonu ayrıca Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de sekteye uğradı ve geçen sezonun ikinci yarısında çok daha iyi bir performans ortaya koydu; ayrıca United’ın onun temel verilerinden cesaret aldığı söyleniyor. Baleba, Casemiro’nun ayrılığının ardından United’ın bu yaz orta sahada uzun süredir aradığı fizikselliği ve dinamizmi getiriyor. Ancak Michael Carrick ve taraftarların, özellikle sezon öncesinde ayak bileği bağlarını sakatladıktan sonra, ona uyum sağlaması için biraz zaman tanıması gerekecek. Yine de potansiyelini gerçekleştirirse Old Trafford’daki sorunlu bir mevki için ideal uzun vadeli çözüm olacaktır. Not: B+

    Baleba için: Sabırlı olmak zorundaydı ama Baleba, sadece dört buçuk yıl önce ülkesi Kamerun’dan Avrupa’ya gelen bir oyuncu için kesinlikle rüya hamle sayılabilecek bu transferle sonunda Old Trafford yolunda. Brighton, onu 2023’te görece tanınmayan 19 yaşındaki bir oyuncu olarak kadrosuna katmak için tam 23 milyon sterlini gözden çıkardığında yüksek potansiyelli genç bir futbolcu aldığını belli ki biliyordu ve geçen sezonki kısa düşüş dışında beklenen gelişim çizgisini izledi. Baleba bu fırsatı hak etti ve artık bunun elinden kayıp gitmesine izin vermemekte kararlı olacaktır. Görünen o ki, fizik gücü yüksek bir ön liberonun bir süredir istek listesinde olduğu Old Trafford’da en baştan itibaren önemli bir figür olmaya hazırlanıyor. Hücumları kesmek ve topla takımını ileri taşımakla görevlendirilecek; Youri Tielemans, Kobbie Mainoo veya Andrey Santos’tan biri ve Bruno Fernandes ile birlikte yeni görünümlü bir orta sahanın parçası olacak. Sezon öncesi yaşadığı sakatlığın ardından uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olacak, ancak bunun Manchester United için heyecan verici bir uzun vadeli takviye olduğuna dair hiçbir şüphe yok. Not: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 Ağustos: Savinho (Manchester City'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    Manchester City için: Oyunun tüm tarihinde ödenmiş en absürt bonservis bedellerinden biri olmaya gerçekten çok güçlü bir aday! City, Etihad Stadyumu’ndaki iki sezonu boyunca büyük beklenti yaratıp hayal kırıklığına uğratan, üstelik büyük tantanayla gelmesine rağmen bu süreçte toplam yalnızca iki Premier League golü atan bir oyuncudan kulüp rekoru satış geliri elde etmeyi bir şekilde başardığı için adeta bankaya kadar gülerek gidecek. Manchester City, Savinho’yu kadrosuna katmak için bir yıl önce şimdi ödedikleri toplam £85 milyonluk ($116m) paketin yaklaşık yarısını teklif etmiş olan Tottenham’ın, bir kez daha, oyuncusunu almak için bu kadar akılalmaz derecede yüksek bir rakama çıkmaya razı olmasından büyük memnuniyet duyacaktır. Elbette 22 yaşındaki Savinho’nun Tottenham Hotspur Stadyumu’nda dünya çapında bir yeteneğe dönüşme potansiyeli hâlâ var ve Enzo Maresca kanat bölgelerinde biraz eksik kalabilir, ancak transfer döneminin sona ermesine yeniden yatırım yapmak için hâlâ bolca zaman var ve kadroda çok beğenilen Jeremy Monga ile yeniden formuna kavuşan Jack Grealish gibi isimler de bulunuyor. Brezilyalının mevcut orta karar seviyesi düşünüldüğünde, gelecekte ne olursa olsun bu teklif geri çevrilemeyecek kadar ama gerçekten çok fazla iyiydi. Not: A+

    Tottenham için: Sandro Tonali ve Mateus Fernandes’in toplam £185 milyon ($252m) karşılığında imzalanması kaşları kaldırdıysa, bu anlaşma herkesi tavana vurdurur. Tottenham yaz boyunca büyük harcamaya ne kadar istekli olduğunu gösterdi ve kulübün küme düşmeyle burun buruna geldiği üst üste iki sezonun ardından Roberto De Zerbi’nin kadro yapılanmasının gerekli bir parçası olarak bu iki yeni orta saha oyuncusuna yaptığı savurganlığı bir ölçüde savunabilirdi. Ancak tüm insanların içinde gidip Savinho’ya £85 milyon vermek, perde arkasında ipin ucunu kaçırmış olabileceklerini düşündürüyor. Bu seviyede bir para, istikrarlı ve üst düzey etkiyi zorunlu kılar, ancak Brezilyalı kanat oyuncusu City’de geçirdiği hiçbir dönemde bunu sağlayabileceğini göstermedi. Spurs’ün bir yıl önce kanat oyuncusu için £43 milyon teklif etmişken, aradan sadece 12 ay ve sıradan bir sezon geçtikten sonra (dört gol, üç asist ve yalnızca yedi Premier League ilk 11’i) bu rakamı resmen ikiye katlamış olmasına dair ciddi sorular sorulmalı. Savinho’nun kendini bulup kuzey Londra’da büyük bir başarıya dönüşme ihtimali kesinlikle var, ancak bu, başlangıç noktası itibarıyla bunun korkunç derecede fazla bir harcama olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Not: F

    Savinho için: Savinho’ya bir bakıma üzülmemek elde değil, çünkü artık Tottenham Hotspur Stadyumu’nda bu dev transfer bedelinin hakkını vermek ya da başarısız damgası yeme riskiyle yaşamak zorunda kalacak; bazıları bunun kaçınılmaz olduğunu düşünecek. Spurs onun gerçek değerini, yani muhtemelen yaklaşık £45 milyon ($61m), ödemiş olsaydı baskı bu kadar büyük olmazdı, ancak 22 yaşındaki oyuncudan artık hızlı bir başlangıç yapması ve kısa sürede De Zerbi’nin hücumunun merkez figürlerinden biri hâline gelmesi beklenecek. Daha önce de değindiğimiz gibi, Savinho kilit oyuncu yapılır ve her hafta düzenli oynarsa kesinlikle çıkış yapabilecek yeteneğe sahip; Manchester’da sürekli rotasyon yapan Pep Guardiola’nın yönetiminde bunun gerçekleşmesi zaten hiç mümkün görünmüyordu. Oyuncunun bakış açısından bu, sözde ‘Big Six’ kulüplerinden bir diğerinde çok ihtiyaç duyduğu yeni bir başlangıç, itibarı son derece güçlü bir başka teknik adamla çalışma fırsatı ve Londra’ya giderken arzulanan bir ortam değişikliği. Ancak astronomik bonservis bedelinin onun üzerinde her zaman bir yük olarak kalacağına dair sarsılmaz bir his var. Bu, kariyerini en üst seviyede ya yapabilecek ya da bitirebilecek bir transfer olabilir. Not: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Ağustos: Curtis Jones (Liverpool'dan Inter'e, 35 milyon €)

    Liverpool için: Beklenen bir sonuçtu ama yine de üzücü. Jones'un ayrılığı, Liverpool kadrosunda artık tek bir yerel oyuncu bile kalmadığı anlamına geliyor ki bu taraftarlar için fazlasıyla moral bozucu. Unutmayın, Jurgen Klopp'un bir "Scouser takımı" hayali kurduğu günlerin üzerinden çok da uzun zaman geçmedi. Yine de Jones'un gitmesine izin verilmesini bir ölçüde anlamak mümkün, çünkü sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalmıştı ve artık Anfield'da mutlu olmadığı çok açıktı. Dominik Szoboszlai ile kaptanlık pazubendi konusunda yaşadığı tartışmanın da gösterdiği üzere, Arne Slot'un görevden alınması bile yaz aylarında ruh halini iyileştirmiş gibi görünmedi. Ancak Liverpool, Jones için istediği bonservis bedeli konusunda geri adım atmamakla iyi iş çıkarsa da artık onun yerinin doldurulması şart, çünkü Trey Nyoni'nin gelişimini hesaba katsak bile Liverpool orta sahanın merkezinde hem sayı hem de kalite açısından zaten endişe verici derecede eksikti. Ayrıca çok yönlü Jones'un geçen sezon Slot'un sağ bekteki daha iyi seçeneklerinden biri olduğunu da unutmayalım! Not: C

    Inter için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Beppe Marotta transfer piyasasının adeta ustalarından biri ve Inter CEO'su muhtemelen Jones'un iyi bir iş fırsatı sunduğunu düşünüyordur. Unutmayın, Liverpool altyapısından çıkan oyuncunun uzun zamandır ortalarda olduğu hissi verse de hâlâ sadece 25 yaşında ve İngiltere kadrosuna girecek kadar iyi oynadığı günlerin üzerinden de çok zaman geçmedi. Jones, etkileyici biçimde baskı altında top kullanabilmesi ve takım için çok çalışması sayesinde Christian Chivu'nun orta sahasına kesinlikle uygun görünüyor. Bu yüzden Jones açıkça Scott McTominay ile aynı gol tehdidini taşımıyor olsa da teknik açıdan ondan daha üstün bir oyuncu olduğu rahatlıkla savunulabilir; bu da onun Milano'da, İskoç oyuncunun Napoli'de olduğu kadar büyük bir başarıya dönüşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor. Not: B+

    Jones için: Çok ihtiyaç duyduğu bir ortam değişikliği. Jones için Anfield'da işler bayatlamıştı. Geliimi durmuştu, kariyeri tıkanmıştı ve yaşadığı hayal kırıklığı çok açıktı. Slot ile arasında bir sorun yaşandığına dair söylentiler vardı ve Andoni Iraola yönetiminde de tercih ettiği orta saha pozisyonunda çaresizce istediği süreleri alamayacağı kısa sürede netleşti. Bu nedenle transfer kaçınılmazdı ve Milano'ya taşınmak Jones için tam da ilaç olabilir. Vatandaşları John Stones ve Djed Spence'in varlığı, San Siro'ya hızlı uyum sağlamasına kesinlikle yardımcı olacaktır ve tüm artılarına rağmen Premier League'in tartışmasız bir veya iki seviye altında olan Serie A'da parlaması da gerçekten sürpriz olmaz. Not: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Ağustos: Ezri Konsa (Aston Villa'dan Arsenal'a, 55 milyon £)

    Villa için: Aston Villa, sözleşmesinin son iki yılına girmiş bir oyuncu için toplam 55 milyon sterlinlik (75 milyon dolar) paketten mutlaka memnuniyetsiz olmayacaktır. Ezri Konsa’nın kalması halinde, böylesine yüksek bir bonservis gelirini elde etme fırsatı ileride sınırlı olacaktı ve 28 yaşında olan oyuncu için, İngiltere milli takımında yer almasına ve Villa’nın görüşmelerin bir aşamasında 60 milyon sterlin (82 milyon dolar) talep etmesine rağmen, muhtemelen alınabilecek en iyi rakam buydu. Ancak yazın daha erken döneminde Lucas Digne’in PSG’ye ayrılmasının ardından, Konsa’nın da çıkışı Villa’yı yeni Premier League sezonu arifesinde son derece zayıf bir savunma hattıyla baş başa bırakıyor, bu nedenle yerine geçecek ismi bulmak için hızlı hareket etmeleri gerekecek. Ayrıca bu ayrılık, Morgan Rogers ve Youri Tielemans’ın sırasıyla Chelsea ve Man Utd’ye gitmesinin ardından Unai Emery’nin kadrosu parçalanmaya devam ederken, bir başka kilit oyuncunun daha kaybı anlamına geliyor. Ollie Watkins ile Emiliano Martinez’in gelecekleri konusunda da ciddi belirsizlik bulunuyor. Not: C

    Arsenal için: Bu, Arsenal ve Mikel Arteta adına kafa karıştırıcı bir hamle. Arsenal’in, stoper William Saliba ile bek Jurrien Timber’ın sakatlıklarının ardından savunmanın sağ tarafını güçlendirmekte kararlı olduğu bildiriliyordu, ancak teknik direktörün onlarsız idare edebilecek ve kulübün ciddi miktarda para harcamasını önleyebilecek araçlara zaten sahip olduğu muhakkak. Ben White ve Cristhian Mosquera bu pozisyonlarda görev yapabiliyor, birinci tercih sol bek Riccardo Calafiori ise esasen bir stoper; aynı durum Piero Hincapie için de geçerli. Ayrıca diğerleri farklı bölgelere kayarsa Myles Lewis-Skelly de o kanatta görev yapabilecek kapasiteden fazlasına sahip. Arsenal’in oyuncuların bir kısmını kendi doğal mevkilerinin biraz dışında kullanarak bir düzenleme yapması gerekebilirdi, ancak bunun bu kadar iyi oturmuş bir savunmaya ciddi zarar vereceğini düşünmek zor. Mosquera geçen sezon sınırlı süre aldığı maçlarda etkileyici görünmüştü, ancak Konsa artık onun gelişiminin önünde doğrudan bir engel konumunda. Aynı şey akademiden yetişen Marli Salmon için de söylenebilir. Bu açıkça, Arteta’nın Emirates’in perde arkasında sahip olduğu önemli yetkileri kullandığının bir örneği; kulüp de onun kaliteli bir takviye isteğine boyun eğiyor. Konsa şüphesiz çok iyi bir savunmacı ve oldukça faydalı bir liderlik getiriyor. Arsenal dört kulvarda mücadele ederken İspanyol teknik adamın kadro derinliğine ihtiyaç duyduğu doğru, ancak bu, kısa vadeli olması gereken bir soruna pahalı bir çözüm gibi hissettiriyor. Not: C+

    Konsa için: Konsa’nın kariyerinin bu aşamasında, 2025-26’da Avrupa Ligi’ni kazandıktan sonra daha büyük kupaların peşine düşerek Premier League şampiyonuna gitmesini elbette yadırgayamazsınız, ancak uzun vadede kuzey Londra’da kendini kabul ettirebilmek için ciddi bir mücadeleyle karşı karşıya. Başlangıçta sağ bekte White’ın önünde ilk tercih olacağının garantisi yok ve hem Saliba hem de Timber geçirdikleri ameliyatlardan dönüp yeniden oynayacak kadar hazır görüldüklerinde, kış aylarına gelindiğinde sıralamada neredeyse kesin olarak geriye düşecek. Arteta’nın, garanti ilk 11 oyuncuları ve kendi deyimiyle “bitiricilerden” oluşan derin bir kadroya yaslanmak istediğini biliyoruz; Konsa’nın Emirates’te üstlenmesi muhtemel rol de ikincisi gibi görünüyor. Ancak oradaki dönemini Premier League ve belki hatta Avrupa şampiyonu olarak tamamlarsa, muhtemelen bunu hiç umursamayacaktır. Not: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Ağustos: Tijjani Reijnders (Manchester City'den Al-Qadsiah'a, 52 milyon £)

    City için: Oldukça büyük bir iş! City, geçen yaz AC Milan'dan £46,5 milyon karşılığında Etihad'a gelen ve çok kötü bir sezon geçiren bir oyuncudan bir şekilde küçük ama önemli bir kâr elde etmeyi başardı. Reijnders, geçen ağustosta Wolves'a karşı çıktığı ilk Premier League maçında bir gol atıp bir de asist yaparak ilk etapta olumlu bir izlenim bırakmıştı, ancak eski teknik direktör Pep Guardiola, Hollandalı milli oyuncuya duyduğu güveni neredeyse tamamen kaybetti ve oyuncu Manchester'daki son birkaç ayının büyük bölümünü kulübede geçirdi. Sonraki teknik direktör değişikliği de Reijnders'in City kariyerini yeniden canlandırma ihtimalini artırmadı. Aksine, işleri tersine çevirme adına sahip olduğu tüm umudu bitirdi ve 28 yaşındaki oyuncu, Enzo Maresca'nın gözdesi Enzo Fernandez için planlanan hamleyi finanse etmeye yardımcı olmak adına en yüksek teklifi verene satıldı. Dolayısıyla, Hollandalı oyuncunun kendini kanıtlamak için daha fazla zamanı hak ettiği elbette savunulabilir, ancak City yedek bir oyuncu için gelen böylesine cömert bir teklifi asla geri çevirmeyecekti. Not: B+

    Al-Qadsiah için: Bir niyet beyanı daha, hem de belki de şu ana kadarki en dikkat çekici olanı. Al-Qadsiah, Suudi Arabistan futbolunun 'asansör kulüplerinden' biri olarak haklı bir üne sahip, ancak Reijnders'i kadrosuna katması, Brendan Rodgers'ın bu sezon bir şampiyonluk yarışını yönetebileceğine kesin olarak inanan sahiplerden gelen ciddi bir hırs gösterisi. Kuzey İrlandalı teknik adam, geçen aralıkta görevi devraldığından beri gerçekten iyi bir iş çıkardı ve Al-Qadisah, azımsanmayacak ölçüde kulüp rekoru olan 17 maçlık yenilmezlik serisi sayesinde 2025-26 Suudi Pro Ligi'ni dördüncü sırada tamamladı. Eski Liverpool teknik direktörünün, bir yandan kulübün tarihinde ilk kez yer alacağı AFC Şampiyonlar Ligi Elite kampanyasıyla uğraşırken bir yandan da bu tür yerel formu tekrarlayıp tekrarlayamayacağı tartışmaya açık. Ancak Reijnders gibi uluslararası kaliteye sahip bir oyuncunun gelişi, yakında 47.000 kişilik yepyeni bir stada taşınacak olan Saudi Aramco destekli ekibin SPL'de yükselen güç olduğu yönündeki algıyı daha da pekiştirdi. Not: A

    Reijnders için: Özellikle kariyerinin bu aşamasında, kafa karıştırıcı bir karar. Reijnders, kulüp futbolundaki en büyük kupalar için mücadele etmek istediği için Milan'dan Manchester'a gitmişti. Öyleyse neden şimdi profesyonel kariyerinin zirve yılları olması gereken dönemi Suudi Arabistan'da oynayarak geçirmeye karar verdi? Sanki başka talipleri yoktu da değil. Elbette Reijnders, SPL'de sunulan zenginliklere kapılan ilk yüksek profilli oyuncu değil ve kesinlikle son da olmayacak. Ancak sportif açıdan bakıldığında bu kararından pişman olup olmayacağını merak etmemek zor. Reijnders, gol sezgisi olan teknik açıdan yetenekli bir orta saha oyuncusu; Al-Qadsiah için açıkça fazla iyi ve bu transferin, gelecek Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı temsil etme umutlarına zarar verme riski son derece gerçek. 28 yaşında, en üst seviyedeki zamanı şimdiden bitmiş olabilir. Not: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Ağustos: Rodri (Manchester City'den Barcelona'ya, 75 milyon €)

    Manchester City için: Pep Guardiola’nın ve Bernardo Silva ile John Stones gibi kulüp efsanelerinin ayrılığı City taraftarı için zaten yeterince acı verici olurdu, ancak en iyi oyuncularını kaybetmeleri gerçek bir korku yaratacak. Rodri olmadan City’nin düşüş yaşaması adeta kaçınılmaz gibi görünüyor; çünkü o, takımın kalp atışı ve yeri doldurulamaz bir liderdi. Hem temel savunma kalkanı hem de geriden oyun kurucu olarak görev yapan Rodri, Guardiola yönetimindeki City’nin başarısına yön verdi. Nitekim City, İspanyol yıldız orta sahayı kontrol ederken Premier League maçlarının %74,1’ini kazandı, onun yokluğunda ise bu oran %61,9’a düştü. Rodri ayrıca en büyük maçlarda golleriyle de öne çıktı; buna 2023 Şampiyonlar Ligi finalindeki galibiyet golü ve Premier League şampiyonluğunu belirleyen birçok maç da dahil. £116 milyonluk ($156m) bonservis etiketine rağmen Elliot Anderson aynı derecede çok yönlü bir oyuncu değil ve olası transfer Ayyoub Bouaddi de bu boşluğu doldurmasının beklenmesi için fazla genç ve tecrübesiz. Bu durum, City’nin taktik planını yeniden şekillendirmek ve takımın en büyük kupalar için yarışmayı sürdürmesini sağlamak gibi çok büyük bir işle karşı karşıya olan Guardiola’nın halefi Enzo Maresca için tam anlamıyla kâbus gibi bir darbe. Not: F

    Barcelona için: Avrupa futbolunda sarsıntı yaratan bir yıldız transfer. Barca zaten üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunun açık ara favorisi durumundaydı, ancak şimdi bu sonuç neredeyse kesin gibi görünüyor. Asıl hedeflerinin ezeli rakiplerine gitmesini gören Real Madrid sarsılmış durumda olacak; çünkü Rodri, İspanya’nın başkentindeki Jose Mourinho yeniden yapılanması yerine Hansi Flick’in zaten sağlam temellere oturmuş projesini tercih etti. Rodri, Barca’nın 2015’ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanması için yapbozun son parçası olabilir; o, futbolun en iyi ön liberosu ve Flick’in dizilişine denge getirecek kusursuz isim. Rodri’nin süpürücü rolüyle Barca’ya karşı geçiş oyunlarında savunmayı delmek rakipler için kesinlikle çok daha zor olacak. 30 yaşındaki oyuncunun takıma anında uyum sağlaması da bekleniyor; çünkü Barca kadrosu, İspanya Milli Takımı’ndan takım arkadaşlarıyla dolu. Diz bağlarını zedeleyen Frenkie de Jong’un yıl bitmeden sahalara dönmek için bir mücadele verdiği bildirildiğinden, kaybının ardından harekete geçmeleri gerekiyordu ve Rodri bu anlamda rüya gibi bir çözüm. Artık 2024 Ballon d’Or kazananı oyunu yönettiğine göre, Barca’nın önümüzdeki iki ya da üç yıl boyunca hem iç sahada hem kıta çapında domine edebileceğini söylemek abartı gibi gelmiyor. Not: A+

    Rodri için: Bu transfer, Rodri’nin İspanya ile 2026 Dünya Kupası zaferi ve Altın Top ödülünün ardından kariyerindeki doğal bir sonraki adım. City’ye bir geçiş döneminde yardımcı olmak, Barca’yı yeniden futbolun zirvesine taşıma fırsatıyla kıyaslandığında sönük kalıyor ve başka hiçbir takım, onun Guardiola altında bu kadar alıştığı taktik prensiplere daha yakın değil. Bu hamle aynı zamanda Rodri’nin fiziksel zirvesine dönmesini de sağlayabilir. Eski Atletico Madrid yıldızının kariyeri son yıllarda ciddi sakatlıklar nedeniyle sekteye uğradı ve La Liga’nın fiziksel açıdan daha az talepkâr ortamına dönüş, en üst seviyedeki kariyer ömrüne yardımcı olmalı. Pedri, Gavi, Lamine Yamal ve Dani Olmo gibi isimlerle birlikte milli takım düzeyinde zaten iki büyük kupa kazanmış olan Rodri için Camp Nou’ya geçiş sorunsuz olmalı; son yedi yılda İspanya ve City’de başarıyla üstlendiği o her şeye hükmeden lider rolünü burada da yerine getirmesi beklenecek. Real’in Rodri’ye mali açıdan çok daha cazip bir paket sunduğu bildirildi, ancak o Camp Nou’daki daha sağlıklı ve daha güvenli ortamı seçerek doğru kararı verdi; burada parlak kariyerinin en başarılı bölümünü yazabilir. Not: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Ağustos: Ferran Torres (Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e, 50 milyon €)

    Barcelona için: Ferran Torres, Barça taraftarlarından hak ettiğini düşündüğü sevgiyi hiçbir zaman görmedi, ancak bunun nedenini anlamak o kadar da zor değil. Eski Manchester City yıldızı, Camp Nou'daki dört yılında saygı duyulacak 65 gole imza attı. Buna, Hansi Flick'in ekibinin geçen sezon La Liga şampiyonluğunu başarıyla koruduğu dönemde tüm kulvarlarda kariyerinin en iyi sayısı olan 21 gol de dahildi. Ancak o, bir joker oyuncu olarak görülüyordu ve istikrarsız bitiriciliğiyle taraftarları çileden çıkarıyordu. Bir yandan, Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından Barcelona hücum hattında zaten eksikken onu satmak riskliydi, ama diğer yandan da nakde dönmek için bundan daha iyi bir fırsat olmayacaktı. Torres'in değeri, İspanya adına 2026 Dünya Kupası finalinde attığı galibiyet golünün ardından kariyerinin en yüksek seviyesine çıktı ve PSG'nin sonrasında yaptığı 50 milyon euroluk teklif geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Evet, bu rakam Barcelona'nın Torres'i City'den alırken ödediği 55 milyon euronun biraz altındaydı, ancak sözleşmesi gelecek yaz bitiyordu ve anlaşmadaki özel bir madde nedeniyle sözleşmesini uzatsalardı Premier League kulübüne fazladan 8 milyon euro ödeyeceklerdi. Yüksek maaşını da bütçeden çıkarmak, Barcelona'nın Rodri için anlaşmayı tamamlamasına yardımcı oldu. Rodri, kadroya Torres'in olduğu dönemden çok daha fazla etki edecek bir katkı olacak. Not: B+

    PSG için: Torres, hiçbir zaman elit bireysel futbolcular kategorisine girmeyebilir, ancak kariyer zirvesindeki çok yönlü bir dünya şampiyonunu makul bir bonservis bedeliyle kadroya katmak PSG için yine de önemli bir kazanım. Torres, 2020'de forvete İspanya A Milli Takımı'ndaki ilk maçını oynatan Luis Enrique için de taktiksel açıdan çok uygun bir profil. Luis Enrique yönetimindeki PSG'nin başarısının temelinde pozisyon esnekliği yatıyor ve Torres de bu konuda olabilecek en esnek isimlerden biri; santrforda ya da iki kanatta da oynayabiliyor. Ayrıca vatandaşı Fabian Ruiz ile neredeyse telepatik bir uyuma sahip, bu da üst üste Avrupa şampiyonu olan ekip için anında karşılık verebilir. Torres'in, daha rekabetçi La Liga ortamına kıyasla Ligue 1'de daha golcü bir performans sergileme ihtimali oldukça yüksek ve büyük sahnedeki geniş deneyimi de onu Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir seçenek haline getirecek. Torres, Goncalo Ramos'un bire bir yerine geçen bir isim değil, ancak özellikle son üçteki akıllı hareketliliği söz konusu olduğunda Portekizli golcünün sunduğundan potansiyel olarak daha fazlasını PSG'ye verebilir. Not: A-

    Torres için: İspanya'nın Dünya Kupası kahramanı bu transferi bir seviye atlama olarak görecek ve Barcelona ile sözleşme görüşmelerindeki ilerleme eksikliğini kamuoyu önünde eleştirmekte haklı olduğunun teyidi olarak değerlendirecek, ki bu anlaşılabilir bir durum. PSG, modern dönemde Şampiyonlar Ligi'ni üst üste üç kez kazanan sadece ikinci kulüp olmayı hedefliyor. Barcelona ise en son 2015'te, Luis Enrique'nin takımın başında olduğu dönemde bu kupayı kazanmıştı. Ancak gerçek şu ki Torres'in Paris'teki durumu, Katalonya'dakinden farklı olmayacak. Luis Enrique'nin en önemli maçlarda her zaman döneceği PSG'nin en güçlü hücum üçlüsü, kanatlarda Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue, merkezde ise Ousmane Dembele'den oluşuyor. Torres, Barcelona'da uzun süre Lewandowski, Raphinha ve Lamine Yamal gibi isimlerin gölgesinde kaldıktan sonra Parc des Princes'te nihayet başrol oyuncusuna dönüşeceğini düşünüyorsa, büyük yanılıyor. Luis Enrique ona ligde daha fazla dakika verebilir, ancak Torres Şampiyonlar Ligi'nde vazgeçilmez olmayacak. PSG'ye katılmak onun mirasını güçlendirmeyecek, sadece rotasyon oyuncusu statüsünü daha da pekiştirecek. Torres, işlerin sandığı kadar iyi olmadığını kısa sürede fark edebilir ve artık onsuz Avrupa zaferi için PSG ile rekabet etmeye daha hazır görünen Barcelona'daki konfor alanını terk ettiğine belki de pişman olabilir. Not: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Ağustos: Cristian Romero (Tottenham'dan Atletico Madrid'e, 40 milyon €)

    Tottenham için: Spurs, Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon sterlin zarar etmeyi kabul etti ve bu, hangi açıdan bakarsanız bakın kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden uzak tuttular, ancak 28 yaşındaki oyuncu tam zirve döneminde ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedeli için diretebilirdi ve diretmeliydi de. Ancak yine de yolların ayrılması için doğru zamanmış gibi görünüyor. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık ekibini kamuoyu önünde sorguladı, ayrıca Spurs kümede kalma mücadelesi verirken iki kırmızı kart gördü. Bunun sonucunda taraftarlarla ilişkisi bozuldu ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek adil olur. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantin'den takım arkadaşı Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı ve Micky van de Ven'in de sözleşmesini yeniledi, dolayısıyla savunmada hâlâ yeterince alternatifleri var. Romero'nun ayrılmak istediği çok açıktı ve Spurs'ün Roberto De Zerbi yönetiminde gerçek bir yeniden yapılanma yaşama ihtimali, artık istediğini almış olmasıyla daha yüksek. Not: B-

    Atletico Madrid için: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için kesinlikle kusursuz bir isim. Agresif, önde savunmayı seven bir stoper ve Simeone'nin ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetini paylaşıyor, bu da Metropolitano'daki sıkı bağlı soyunma odasına uyum sağlama konusunda sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya ayrılmasının ardından Romero'nun gelişi, Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Muhtemelen Simeone'nin üçlü savunmasındaki ana dayanak olacak ve geçen sezon çok fazla gol yemelerine neden olan sorunları gidermeye çalışırken önemli liderlik özelliklerini de beraberinde getirecek. Bu yalnızca kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun La Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına ve potansiyel olarak o ulaşılması zor Şampiyonlar Ligi kupasına biraz daha yaklaşmasına ciddi katkı sağlayacak akıllı bir hamle. Onu gerçek piyasa değerinin 20 milyon sterlin altında bir bedelle almayı başarmış olmaları da büyük bir artı. Bu da Atletico'ya piyasa kapanmadan önce bir veya iki büyük anlaşmayı daha tamamlama imkânı tanıyabilir. Not: A

    Romero için: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero'yla ilgileniyordu, ancak onun aklında yalnızca Atletico vardı ve bu transferi oldurmak ona büyük tatmin sağlayacak. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre şekillenmiş durumda ve Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı şekilde değer görecek. Premier League'deki eleştirmenler, tavizsiz fiziksel oyun tarzı nedeniyle Romero'yu bir yük olarak görüyordu, ancak Atletico'nun onu transfer etme nedeni tam olarak bu. Bu, kupa için mücadele etmek ve her yıl Şampiyonlar Ligi sahnesinde yıldızlaşmak isteyen hırslı bir oyuncu için ideal zamanda yapılmış ideal bir hamle. Tottenham, De Zerbi'nin göreve gelmesiyle yeniden yükselişe geçmiş gibi görünse de ona bu platformu sunamıyordu. La Liga da Romero için Premier League'den daha uygun; daha taktik tempoda oynanıyor ve bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasına ve oyunu daha kolay okumasına olanak tanıyacak. Ayrıca Julian Alvarez ve Giuliano Simeone'nin de aralarında bulunduğu dört Arjantinli takım arkadaşı, onun hızlı şekilde uyum sağlamasına yardımcı olmak için yanında olacak. Not: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Ağustos: Mika Godts (Ajax'tan Paris Saint-Germain'e, 55 milyon €)

    Ajax için: Acı bir darbe ama kulübün kasası için büyük bir destek. Ajax'ın teknik direktörü Jordi Cruyff, Godts'u en az bir yıl daha takımda tutmayı umdukları gerçeğini gizlemeye bile çalışmadı. Kanat oyuncusu, Amsterdam ekibinin 2025-26'daki kasvetli sezonunda adeta tek ışık huzmesiydi. Godts, kadroda hem gol (17) hem de asistte (15) çift haneye ulaşan tek isimdi. Bu nedenle, yeni Eredivisie sezonunun başlamasının ardından onu kaybetmek ciddi bir geri adım. Ancak Cruyff'un da fiilen kabul ettiği gibi Ajax, PSG'nin en değerli oyuncuları için masaya koyduğu parayı geri çevirebilecek bir durumda değil. Uzun süredir içinde yaşadıkları acımasız mali gerçeklik bu ve umut, Ajax üretim bandından çıkan son üst düzey yetenek Abdellah Ouazane'nin, 2023'te Genk'ten henüz 17 yaşındayken sadece 1 milyon €'ya transfer edilen Godts'un bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olması. Bu açıdan Ajax, yapmaya alıştığı şeyi yapmayı sürdürecek. Ancak şu anda hücumda gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeye yetecek kaliteye sahip olup olmadığı artık ciddi biçimde tartışmaya açık. Not: B-

    PSG için: Bu, Bradley Barcola'nın kulüpten ayrılma yolunda olduğunun şu ana kadarki en net işareti. Baştan beri PSG'nin, geçen sezon hücum hattında dışarıda kalan isim olan ve büyük maçlarda kendisini defalarca kulübede bulan Fransa forvetinden para kazanmaya son derece açık olduğu düşünülüyordu. Ancak üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan ekip, Barcola'yı en yüksek teklifi verene satmadan önce hücumunu Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve şimdi de Godts gibi isimlerle güçlendirirken Liverpool gibi kulüpleri ustaca oyaladı. İşin en güzel yanı ise 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığının, ilk tercih olan sol kanat Khvicha Kvaratskhelia'yı kaliteli şekilde yedekleyebilecek Akliouche, Torres ve Godts'un toplam maliyetini karşılamasının muhtemel olması. Not: A

    Godts için: Muhtemelen kalitesinin nihai testi. Sonuçta Barcola, PSG'nin yıldızlarla dolu kadrosunda düzenli bir ilk 11 yeri kapamadıysa, Godts'un bunu yapma şansı ne kadar? 21 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi tecrübesi sınırlı, yalnızca sekiz maça çıktı, ve bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası için Belçika kadrosuna bile alınmadı. Elbette Godts'un, Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi isimlerle birlikte antrenman yapmaktan fayda sağlamaması mümkün değil denebilir ve Luis Enrique, hafta ortasındaki Avrupa maçları öncesinde ve sonrasında kilit oyuncularını dinlendirirken onun Ligue 1 ve Coupe de France'ta bolca süre alması gerekir. Ancak kariyerinin bu kritik ve şekillendirici evresinde bunun Godts için gerçekten doğru hamle olup olmadığını sorgulamamak elde değil. Yine de şu anda gezegende, bir kanat oyuncusunun en üst seviyede başarılı olmak için gerekenleri öğrenebileceği daha iyi bir yer muhtemelen yok. Not: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Ağustos: Djed Spence (Tottenham'dan Inter'e, 30 milyon €)

    Tottenham için: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu, Tottenham’ın bir başka kafa karıştırıcı transfer hamlesi. Kulüp bu yaz büyük bir para harcadı ve tartışmalı şekilde fazla ödeme yaptı, buna karşın oyuncu satışlarından çok az gelir elde etti. Djed Spence, Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda İngiltere’nin oynadığı sekiz maçın tamamında forma giyip hem sağ bekte hem de sol bekte sergilediği son derece sağlam savunma performansları sayesinde adeta bir kült kahramana dönüşürken, hissesi de şu anda zirve yapmış durumda. Bu performanslar arasında, yarı finalde Arjantin’e karşı yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen Kuzey Londra ekibi, 26 yaşındaki oyuncudan bonuslar dahil toplam sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) kazanacak gibi görünüyor. Spence’in yaz başındaki performansları, sözleşmesinin bitimine hâlâ üç yıl olması, çok yönlülüğü, en verimli dönemine giriyor olması ve tabii ki meşhur “İngiliz vergisi” düşünüldüğünde, neredeyse bunun iki katı kadar değerli olduğu yönünde gerçekten güçlü bir argüman var. Spurs, en azından, Andy Robertson’ı bonservissiz kadrosuna kattıktan sonra bek rotasyonunda iyi durumda. Sağda Pedro Porro’nun ilk tercih olduğu, Destiny Udogie’nin de kadroda yer aldığı görülüyor, ancak birçok taraftar Spence’in hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D

    Inter için: Bu, Inter adına gerçekten çok önemli bir transfer çalımı gibi hissettiriyor. Nerazzurri, kilit oyuncusu Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e gitmesinin ardından ve öncelikli hedefleri Marco Palestra ile Anan Khalaili’yi kaçırdıktan sonra rotayı başarıyla Spence’e çevirdi; Palestra Chelsea’ye katılırken, Khalaili de Crystal Palace’a imza atmaya hazırlanıyor. Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke duyulan ihtiyaç düşünüldüğünde pazar sınırlıydı, ancak Spence bu rol için kusursuz bir isim. İleri çıkışlarda olduğu kadar rakip kanat oyuncularını durdurmada da etkili olan, sürekli bindiren bir bek olarak İngiltere milli takım oyuncusu, Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için biçilmiş kaftan. Dumfries’in ciddi hücum tehdidini birebir karşılaması şart olmasa da, Spence savunma açısından bir seviye yükseltiyor ve ayrıca solda harika Federico Dimarco’nun da yerini doldurabilecek çok yönlülüğe sahip. Serie A şampiyonları bu bonservis bedelinden de büyük memnuniyet duyacaktır. Yaklaşık bir ay önce Tottenham’ın Inter’den 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) istediği bildirilmişti, ancak sabırları ve paniğe kapılmamaları büyük karşılık verdi; 26 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bedelle kadrolarına kattılar. Not: A+

    Spence için: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmeyen ve bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenileyen teknik adamın planlarında yer almayan Spence, etkileyici Dünya Kupası performanslarının ardından haklı olarak daha büyük ve daha iyi bir adıma geçtiğini hissedecektir. Kuzey Londra’da sonunda kendini kabul ettirmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca epey süründürüldü; ilk iki sezonunda tek bir maç bile oynamadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin başarısız geçen döneminde İtalyan teknik adam tarafından “kulüp transferi” olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonda da küme düşme tehlikesi yaşadıktan sonra şimdi, Kuzey Amerika’daki performanslarıyla itibarını ciddi şekilde artırmasının ardından, yeniden Serie A’yı kazanmaya favori olacak ve elbette Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek bir kulübe gidiyor. Inter, transfer döneminin erken bölümünde Spence’in İngiltere milli takımından takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna katmıştı ve deneyimli savunmacı, San Siro’daki heyecan verici yeni macera öncesinde takım arkadaşının uyum sürecine yardımcı olmalıdır. Not: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 18 milyon £)

    Rayo açısından: Konferans Ligi finalisti ekip Pep Chavarria için muhtemelen istediği kadar yüksek bir gelir elde edemedi, ancak bu transfer yine de Madrid ekibinin tarihindeki en pahalı satış anlamına geliyor. Haberlere göre Rayo, görüşmeler sırasında taleplerini sürekli artırmaya çalıştı ve bir aşamada oyuncunun 50 milyon avroluk (43 milyon sterlin/58 milyon dolar) serbest kalma bedelini bile istedi, ancak Chelsea’nin ilk 15 milyon sterlinlik (20 milyon dolar) teklifini reddettikten sonra önemli bir uzlaşmaya vardı. Açıkçası, Chavarria’nın batı Londra’ya gitmek istediğini net şekilde ortaya koymasının ardından kulübün pazarlık gücü çok yüksek değildi ve 28 yaşındaki oyuncu da daha fazlasını talep edebilecekleri, yüksek potansiyelli genç bir yetenek sayılmaz. Yine de bu para, geçen sezon La Liga’da üst üste ikinci kez sekizinci sırada yer alan Rayo’nun kadrosunu güçlendirmesine ve bunun üzerine koymasına katkı sağlayacaktır. Not: B

    Chelsea açısından: Chelsea’nin, Marc Cucurella’nın Dünya Kupası sırasında Real Madrid’e hızlı ayrılışının ardından savunmanın sol tarafını güçlendirmesi kesinlikle gerekiyordu; zira bu durum Jorrel Hato’yu ellerindeki tek tanınmış kıdemli sol bek olarak bıraktı. Ancak Chavarria’nın gereken seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır; yine de oyuncu Xabi Alonso tarafından özellikle istenmişti. Kariyeri boyunca forma giydiği tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve önünde doldurması gereken büyük bir boşluk var; çünkü Cucurella kendi mevkisinde dünyanın tartışmasız en iyilerinden biri hâline gelmişti. Hato geçen sezonun son bölümünde güçlü bir performans ortaya koydu ve kendisine çok büyük değer veriliyor, bu yüzden Chavarria büyük olasılıkla yedek rolünü üstlenecek ve belki de genç Hollandalıya mentorluk yapacak. Toplam 22 milyon avroluk (19 milyon sterlin/25 milyon dolar) paket, 60 milyon sterlin değer biçilen (81 milyon dolar) Lewis Hall gibi bir isimle kıyaslandığında sorunlu bir mevki için düşük maliyetli bir çözüm anlamına geliyor; bu çözüm kısa vadeli olsa bile. Not: B-

    Chavarria açısından: Ne hikâye ama! Chavarria, Real Zaragoza’ya katıldığında ancak 22 yaşında İspanya’nın ikinci ligine transfer yapabildi ve 2022’de şu an Liverpool’un başında olan Andoni Iraola onu Rayo’ya aldığında La Liga’ya yükseliş adımını attığında 24 yaşındaydı. İspanya’nın başkentinde performansını istikrarlı şekilde geliştirdi; öne çıkan, agresif ve ayağına hakim bir bek olarak kilit bir figüre dönüştü, takımının geçen sezon Konferans Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu ve Crystal Palace’a karşı alınan yenilgide 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi ise 28 yaşında, Premier League’in büyük kulüplerinden birine hayalindeki transferi yapıyor ve belli ki kendisinin hayranlarından biri olan vatandaşı Alonso yönetiminde kendini göstermek için bolca fırsat bulma ihtimali çok yüksek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşının tamamını karşılayacak ve Barca'nın en çok kazanan oyuncularından biri olması göz önüne alındığında bu durum, La Liga şampiyonunun daha fazla yeni transferi tescil ettirebilmesi için alan açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapılmıştı, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde toplam sadece 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylı oyuncunun liderlik özellikleri ve tecrübesi özlenecek olsa da Barca bir süredir savunma hattını toparlama konusunda ona bel bağlamıyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yer almıyordu ve Liverpool için sözleşmeye konulan 55 milyon euro'luk (£47m/$64m) satın alma opsiyonu, Barca'nın gelecek yaz gözden çıkarılmış bir oyuncudan önemli bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, kaçırmamaları gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak şimdi Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir; çünkü Barca'nın kadrosu zaten sahanın genelinde zayıf görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Bir çaresizlik hamlesi. Liverpool'un, Ibrahima Konate'nin bedelsiz olarak Real Madrid'e gitmesinin ardından yaşanan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftalık 180.000 £ ödediği bildiriliyor. Joe Gomez ile Giovanni Leoni sakatken ve bir diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam formuna dönmek için hâlâ çalışırken Liverpool'un bir stoper daha alması gerekiyordu. Araujo sağ bek olarak da görev yapabiliyor, dolayısıyla kâğıt üzerinde kısa vadeli bir çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da sakatlık geçmişi sorunlu ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier Lig'in yoğunluğuna hızlıca uyum sağlayıp sağlayamayacağı veya kulüp kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağı henüz belli değil. Haberlere göre Liverpool, yazın daha önceki hedefi Ezri Konsa için 60 milyon £ ödemekten vazgeçti, ancak Aston Villa ve İngiltere savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, Anfield'a omuzlarında büyük bir baskıyla ve cevaplaması gereken birçok soruyla gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak forma giyip özgüvenini yeniden inşa etmek için altın bir fırsat. Araujo, istikrarsızlık sorunları göz önüne alındığında Avrupa'nın bir başka elit kulübünün kendisine yönelmiş olması bakımından şanslı ve başarısız olması hâlinde doğabilecek sonuçların farkındadır. Geçen yıl, ruh sağlığı nedeniyle ara istemesine yol açan zorlu bir dönemden geçmişken futbolun keyfini yeniden gerçekten çıkarmak adına, kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarmak için son derece motive olacağı kesin. Anfield tribünlerinin coşkulu desteği de Araujo'ya kuşkusuz büyük bir adrenalin artışı sağlayacaktır. Ayrıca öne çıkarak savunma yapan bir savunmacı ve Liverpool savunmasına hava hakimiyeti katacak; bunun yanında Iraola'nın agresif sistemiyle de güçlü bir uyum içinde. Bu yeni başlangıç Uruguaylı milli oyuncunun tam da ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da bu kadar çok eleştirilmesine neden olan basit hataları bırakması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 36 milyon €)

    Chelsea için: Chelsea, 2021’de A takıma çıkışından bu yana hiçbir zaman tam anlamıyla en üst seviyeye ulaşamayan bir stoper için oldukça ciddi bir bonservis bedeli elde etmiş olmaktan memnun olacaktır ve bonuslarla birlikte £25 milyon artı £5 milyon, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp açısından zorlu geçen bir dönemde güvenilir bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te savunmadaki sakatlık krizi nedeniyle Crystal Palace’taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında da karşılık verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’yı kadrosuna kattı ve Levi Colwill de ön çapraz bağ kopmasının ardından yeniden sağlığına kavuştu, bu yüzden kadrolarında 10 stoper bulunurken oyuncu satışları bir zorunluluktu. Bu isimler arasında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulübün tamamen kâr elde etme fırsatına direnemediği anlaşılıyor. Not: B

    Como için: Como’nun Cesc Fabregas yönetimindeki gelişiminin bir yansıması da, 2026-27’deki Şampiyonlar Ligi debutu hazırlığında Chelsea’den oyuncu transfer etmesi. İtalyan ekibi, Nico Paz’ı bir yıl daha takımda tutarak hırsını zaten göstermişti ve teknik olarak Chalobah kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kârlı çıkacağını zaman gösterecek; zira İngiltere milli takım oyuncusu olsa da Chalobah istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bazı kesimleri için bir eleştiri odağı hâline gelmişti, diğerleri ise kulüple 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplamda £30 milyon ($40m) biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’ın Premier League ve Avrupa tecrübesinin paha biçilemez olacağını umacak ve Serie A’nın daha yavaş temposu ona gayet uygun olabilir. Not: C

    Chalobah için: Acımasız derecede dürüst olmak gerekirse, Chalobah Chelsea tarafından birkaç yıldır bu şekilde savrulduğu için bu yeni başlangıcı kesinlikle hak ediyor. Maviler’in yönetiminin bir süredir ondan gelir elde etmeye çalıştığı yönünde bir his var; 2023’te Nottingham Forest’a transferi reddetti, Chelsea ise satışa açıktı ve bir yıl sonra forma numarası elinden alındı ve Palace’a kiralandı (orada da etkileyici performans sergiledi), ardından sadece beş ay sonra bonservisini elinde bulunduran kulübün sakatlık sorunları nedeniyle geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra Chelsea, geçen sezon en çok kullanılan stoperleri olmasına rağmen Chalobah’ın yeniden sıralamada geriye düşeceğini transfer faaliyetleriyle net şekilde ortaya koydu ve ondan tamamen kâr elde edilebilmesi de, Wesley Fofana veya Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce gönderilmesine açıkça etki etti. 27 yaşındaki savunmacı için bu artık nihayet temiz bir ayrılık ve Como Gölü kıyısındaki Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde hem Şampiyonlar Ligi futbolu oynayacağı hem de yeni bir kültür deneyimleyeceği günleri bekleyebilir. Serie A’daki yaşama iyi uyum sağlaması hiç de şaşırtıcı olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle için tam bir felaket. Sandro Tonali'nin £100 milyon karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk yarattı, ancak Guimaraes olmadan bu alan şimdi, Newcastle'ın çalkantılı geçen 2025-26 sezonu boyunca en iyi oyuncusu olan isimden yoksun şekilde, The Simpsons'taki Springfield Gorge'u andırıyor. Henüz 18 yaşındaki yeni transfer Sean Steur'den Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek haksızlık olur, üstelik Hollandalı oyuncunun Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda yalnızca bir gol atmış olduğu düşünülürse bu gerçekçi de değil. Guimaraes, geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en skorer ismiydi ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek rakamıydı. Kaptan olarak Brezilyalı milli oyuncu aynı zamanda sahada örnek oldu ve takım arkadaşlarını sık sık adeta sürükleyerek yukarı çekti. Matthias Jaissle'ı, kulübede resmen Eddie Howe'un yerini aldıktan sonra orta sahayı istikrara kavuşturmak için devasa bir görev bekliyor ve Guimaraes'in yerine yeterince tecrübeli bir isim hemen bulunmazsa bu iş imkansız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'dan, Arsenal'in İngiliz futbolunun zirvesine uzun süredir beklenen dönüşünün üzerine koymayı hedeflerken yaptığı çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, Martin Odegaard'ın yanında rahatlıkla 8 numara olarak oynayabilir ve Arsenal kaptanının yaratıcı yükünü hafifletebilir. Hücuma ekstra dinamizm, savunmaya da daha fazla sertlik katacaktır; zira geçen sezon Premier League'de Arsenal'deki tüm oyunculardan daha fazla ikili mücadele kazandı. Arsenal taraftarı, sahip olduğu deneyim ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına kusursuz uyumu sayesinde Guimaraes'in takıma çok hızlı adapte olacağından emin olabilir. 2025-26 sezonunda Arsenal'in başarısının temel nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve artık Guimaraes'in onların korkutucu merkez hattını tamamlamasıyla birlikte herhangi bir yerel rakibin onlara fiziksel üstünlük kurabileceğini düşünmek zor. Paris Saint-Germain ile yeniden eşleşmeleri halinde aynı durum Şampiyonlar Ligi için de geçerli olabilir; bu da uzun süredir hasreti çekilen o kupayı nihayet kazanma şansları açısından oldukça olumlu bir işaret. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşında olan Guimaraes için artık Avrupa'nın elit kulüplerinden birine sıçrama yapmak adına ideal zaman. Tam anlamıyla kariyerinin zirvesinde ve bunu, Norveç'e karşı son 16 turunda yaşanan kabus gibi elenişten önce, Brezilya adına dört golün asistini yapıp Vinicius Junior ile takım üzerindeki belirleyici etkide yarışarak Dünya Kupası'nda en ufak şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı. Guimaraes bir süredir Newcastle seviyesini aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etme platformunu sunacak. Dar alanda teknik olarak müthiş, öldürücü pası görebilen bir oyuncu ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğü ve asla pes etmeyen zihniyeti de eklendiğinde, Guimaraes Arsenal taraftarı için adeta özel olarak tasarlanmış bir kült kahraman olmak adına tüm kutuları işaretliyor; üstelik sırtındaki büyük bonservis bedelinden de en ufak şekilde çekinmeyecek biri. Not: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'nun kiralık olarak gönderilmesi, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in de benzer uyum sorunları yaşamasının ardından Madrid'in oyuncu alım departmanı için bir başka darbe oldu. Elbette Mastantuono'nun, Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da yeniden ritmini bulmasını umacaklar, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan affetmeyen bir lig ve çok şey Mastantuono'nun ne kadar hızlı uyum sağlayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüvenini daha da yitirmiş ve piyasa değeri ciddi ölçüde düşmüş şekilde dönme tehlikesi var. Madalyonun öteki yüzünde ise, Real'in Yan Diomande ve Bernardo Silva transferlerini tamamlamış olması nedeniyle Mastantuono Fiorentina'da iyi performans gösterse bile ona yine ihtiyaç duymama ihtimali bulunuyor; bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da geriye itiyor. Mastantuono'nun bonservisini elinde bulunduran kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve artık Madrid kariyerini yeniden canlandırmasının önünde çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina için: La Viola'nın hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun ardından yeniden çıkışa geçmeye çalıştığı bu dönemde, yıllık €3,5 milyonluk maaşının önemli bir bölümünü karşılamak zorunda kalacak olsalar bile bu, onlar adına mükemmel ve düşük riskli bir transfer. Mastantuono, 18 yaşındaki oyuncunun 10 numara olarak ya da sağ kanatta görev yapabilmesi sayesinde Fabio Grosso'nun kadrosuna kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarmaya ve Arjantin milli takımına geri dönmeye aç olacak. Bu aynı zamanda Fiorentina adına akıllıca bir hamle, çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip; bu da transfer dönemi kapanmadan önce Serie A kurallarına uygun şekilde yabancı liglerden AB dışı iki oyuncu daha transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Madrid ile iyi bir ilişki kurmak, özellikle Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de parıldarsa, gelecekte benzer anlaşmaların yolunu da açabilir. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, River Plate'te gösterdiği potansiyel düşünüldüğünde büyük bir fırsat gibi görünen €63 milyonluk bonservis bedeliyle ve büyük beklentiler eşliğinde Real Madrid'e geldi. Ne yazık ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine yapılan sıçrama onun için fazla büyük oldu. 2025-26'da Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların yalnızca 17'sine ilk 11'de başladı ve sadece üç gollük cılız katkısı etrafındaki heyecanı pek haklı çıkarmadı. Mastantuono ayrıca kalıcı bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve özellikle Getafe'ye karşı alınan yenilgide hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde hayal kırıklığı beden diline açıkça yansımıştı. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya transfer, Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta bunu yapması için ona alan tanıyacak. Bu kesinlikle Mastantuono için kariyerinde bir geriye gidiş, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yok; dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarıya ulaşma hayalleri henüz tamamen sona ermiş değil. Not: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds United'a, 45 milyon £)

    Manchester City için: Geçen yaz 2023'te daha fazla süre alabileceği bir yere ilk 11 oyuncusu olmak için ayrıldıktan sonra Burnley'den yeniden kadroya katılan James Trafford konusunda City ve Pep Guardiola'nın yaklaşımını gerçekten sorgulamak gerekiyor. Ederson'un ayrılığının ardından, geçen sezon Etihad'da birinci kaleci olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun sadece üç maçında kulüp, dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma'yı PSG'den transfer etti ve genç İngiliz'i anında yeniden sıralamada geriye itti. City, duygular ve bağlılık yerine iş ihtiyaçlarını acımasızca öncelemesiyle tanınan bir kulüp haline geldi. Finansal açıdan bakıldığında da, 12 ay önce Burnley'ye £27 milyon ödeyerek aldığı ve geçen sezon Guardiola yönetiminde yalnızca kupa kalecisi olarak kullandığı bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan çok memnun kalacaktır. Bir kez daha yüksek potansiyelli, genç ve altyapıdan yetişmiş bir oyuncunun A takım seviyesinde gelecek vaat ederken ayrıldığını görmek üzücü, ancak City'nin iş modelinin işleyişi, iyi ya da kötü, tam olarak böyle. Not: C+

    Leeds için: Bu, Leeds için müthiş bir hamle gibi görünüyor. Yaz boyunca sessiz ama etkili şekilde güçlenen ekip, gelecek sezon doğru adımları atarsa Avrupa potası için gizli adaylardan biri olabilir. Trafford, Elland Road'a gelen serbest oyuncu Harry Wilson ve gelecek vadeden Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic'in ardından takıma katıldı ve Leeds'in kalesinde sorun yaşadığı bir bölgeye üst düzey bir çözüm sundu. İngiltere'nin gelecekteki bir numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncuya Newcastle'ın da ciddi ilgi duyduğu biliniyordu ve Trafford, Premier League'de istediği takımı seçebilecek durumdaydı. Onun Leeds'i tercih etmiş olması önemli ve bu karar, gelecek sezon Daniel Farke yönetiminde takımın üst sıralara tırmanıp kümede kalma mücadelesinden uzak durabileceğine inandığını gösteriyor. £45 milyonluk ($60,5 milyon) toplam paket, tam bir sezonu sadece yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir rakam. Ancak Trafford, Yorkshire'da tüm potansiyeline ulaşırsa, Leeds önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın dev kulüplerinden bunun iki katını talep edebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için Manchester City'den uzak hayata ikinci bir deneme ve 2026-27 sezonunun sonunda sürpriz bir küme düşme yaşanmadığı sürece, uzun vadede kendisini Premier League'in bir numaralı kalecilerinden biri olarak kabul ettirmek için artık gerçek bir şansı var. Geçen sezon daha fazla oynaması gerektiğini açıkça dile getiren kalecinin yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğu belliydi ve bu transferin onu, şu anda 32 yaşında olan Jordan Pickford'un yerine İngiltere'nin bir numarası olmaya taşıyacak adım olmasını umacaktır. Trafford, Premier League'de Everton kalecisiyle doğrudan rekabet içinde olacak. Eğer Leeds'i üst sıralara taşıyabilir ve bu süreçte Thomas Tuchel'in dikkatini çekebilirse, City'de yedek konumunda olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmiş olması da düşünüldüğünde, kendisine fırsat verilme ihtimali oldukça yüksek. Bazıları Newcastle ya da sözde 'büyük altılı' kulüpler yerine Leeds'e katılma kararını sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road'da tartışmasız birinci kaleci olacak ve omuzlarındaki baskı çok daha az hissedilecek. Kendi içinde, bu transferi daha da büyük adımlar için bir sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'den Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadrosuna kattığınız bir oyuncudan 120 milyon € kâr etmek, RB Leipzig adına olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimlerin hepsi daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da kendilerini geliştirdi ve Diomande de onların bugüne kadarki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak çok zor olacak. Diomande, Leipzig'in geçen sezon Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinin arkasındaki itici güçtü ve kulübün yıldız orta sahası Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik denebilecek bir uyum yakaladı. Diomande'nin etkileyici driblingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralarına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli oyuncularını kâra çevirmeye yabancı bir kulüp değil; hatta tüm transfer modeli buna dayanıyor. Toparlanacaklar ve çok geçmeden bir başka cevher daha bulacaklar. Diomande Real Madrid'de hemen etkisini gösterirse, bu da onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da güçlendirecek. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı, ancak günümüz piyasasında bir numaralı hedeflerinizi kadroya katmanın tek yolu bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun ACL ameliyatının ardından iyileşme süreci devam ederken 2027'ye kadar dönmesi beklenmediği için kanat rotasyonuna kesinlikle takviye gerekiyordu ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü. Genç oyuncunun, Arsenal'in Brezilyalı yıldızı transfer etmeye çalışması nedeniyle Vinicius Junior'ın yerini alması için kadroya katıldığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaları açacak hız ile çevikliğin yanı sıra topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ve yoğunluğa sahip olması sayesinde Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de son derece uygun. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak çabuk öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olacaktır. PSG ve Liverpool gibi kulüplerin önüne geçilerek Diomande'nin imzasının alınması da Madrid'in, kupasız geçen iki sezonun ardından bile hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlığa yükselişi taçlandıran rüya transfer. Geçen yıl bu zamanlarda sıradan taraftarların çoğu, 2024-25'te La Liga'dan düşen Leganes'ten 20 milyon € karşılığında Leipzig'e transfer olurken Diomande'nin varlığından bile haberdar değildi. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda ligde sadece 10 maça çıktı ve yedek takımda başladı, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Genç oyuncu, üst düzey profesyonel olarak geçirdiği ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole katkı yaparak Alman kulübü için harika bir keşif olduğunu kısa sürede kanıtladı. Ardından Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande de futbolun en büyük sahnesinde takdire şayan bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın elit kulüplerinin birçoğunun hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen Madrid'in kendisini isteyeceğini o bile hayal etmiyordu. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon €'luk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak bu konuma gelmiş olması bile gerçekten dikkat çekici; bu da ne olursa olsun onu bir kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Salah muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, Liverpool formasıyla önceki sekiz yıl boyunca sergilediği insanüstü istikrara yakışır bir zirvedeyken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sonra kulübün iki yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul etmesi sürpriz olmadı ve bir sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'i beşinci sırada bitirip hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi ve yedek kulübesine çekilmesinin ardından Slot'u ve kulüp yönetimini kamuoyu önünde hedef aldı. Rekor transferler Alexander Isak ile Florian Wirtz de dahil olmak üzere kadronun birkaç ismi dramatik biçimde beklentilerin altında kaldı, ancak soyunma odasındaki uyumu bozmada en büyük sorumluluk kötü tavrıyla Salah'a aitti. Salah sahada yokken Liverpool daha iyi de göründü, çünkü hücum katkısı kurudu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısındaki eksiklik daha görünür hale geldi. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir uyguladığı kuralı asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık £400.000 değerindeki yeni sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi; bu, dahil olan tüm taraflar için para ve zaman kaybı oldu. Uzun süredir Saudi Pro League'in hedeflerinden biri olan Salah için bonservis bedeli dahi alınamaması da ayrıca büyük bir fiyasko. Not: D

    Trabzonspor için: Türk Süper Lig tarihinin en büyük transfer çalımlarından biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında artık kesinlikle geride kalmış olabilir, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i yalnızca bir kez kazanmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin açıkça gölgesinde kalan Trabzonspor ölçeğindeki bir kulüp için yine de müthiş bir başarı. Kendi ezeli rakipleriyle aradaki farkı kapatmayı, kuşağının en iyi golcüleri ve oyun kurucularından birini kadroya katarak haklı olarak umacaklardır. Bu, aynı zamanda Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin yakın zamanda uzatılmasının da üzerine eklenerek Trabzonspor'un küresel profilini önemli ölçüde yükseltmesi gereken rüya gibi bir bedelsiz transfer. Salah, geçen sezon Trabzonspor formasıyla ligde attığı 22 golle Gol Krallığı'nı paylaşan Paul Onuachu ile anında iyi bir uyum yakalayabilirse, zirve için mücadele edebilirler ve Avrupa Ligi'nde güçlü bir seri başlatabilirler. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, 12 ay içinde Premier League'in en iyi oyuncusuyken Türkiye'ye bedelsiz transferle gitmek Salah için utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendi çıkarlarının önüne koymasının nihai bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendinden uzaklaştırdı ve şimdi görkemli kariyerini sönük bir şekilde tamamlama kaderiyle karşı karşıya. Eski Roma yıldızına Avrupa'daki diğer üst düzey kulüplerin hiçbirinin ilgi göstermediği anlaşılıyor ki, serbest oyuncu statüsü göz önüne alındığında bu oldukça ağır bir durum. Salah Türkiye'de gol dokunuşunu yeniden bulmalı, ama bu yalnızca seviye açısından çok büyük bir düşüş olduğu için. Bu transfer onun mirasına hiçbir şey katmıyor ve Anfield'da işlerin nasıl bittiği konusunda özel olarak pişmanlık duyduğu kesindir. Eğer egosunu bir kenara bırakmış olsaydı, Salah ikinci sınıf bir ligde gündemde kalmaya çalışmak yerine yeni Liverpool patronu Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici taze başlangıcın bir parçası olurdu. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bonservissiz)

    Brentford için: Chelsea’nin 36 yaşındaki Henderson için devreye girmesiyle Brentford’un onun önünde durması zaten pek olası değildi; hatta sözleşmesini feshederek ayrılık sürecini de kolaylaştırdı. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Dolayısıyla ayrılığı, Frank Onyeka’nın kalıcı olarak Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada ciddi bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sakin geçen bir transfer döneminin ardından Brentford pazara güçlü bir giriş yaptı; Lens’in yüksek potansiyelli Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak üzere kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik (55 milyon dolar) bedelle transfer edildi. Yine de Henderson’ın liderlik özelliklerini yerine koymak neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea için: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen transfer stratejisinden büyük bir kopuş anlamına geliyor; o strateji, çevredeki en iyi genç yeteneklerden bazılarını, gelecekte elit yıldızlara dönüşebilecekleri yönündeki kör bir umutla yığmaya çalışmaktı. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanmış bir kaptan olan, liderlik özellikleriyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel de dahil olmak üzere birçok hayrana sahip Henderson, Chelsea’nin son yıllarda fazlasıyla eksikliğini hissettiği tecrübe, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefi doğrultusunda aradığı tüm özellikleri getirecek. Futbol anlamında takıma ne katacağıyla ilgili soru işaretleri olacak olsa da, 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki becerileri için değil, saha dışında sağlayacakları için alındığı oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir figür olabileceğini gösterdi ve karakteriyle bilgi birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince fark yaratan anlarda paha biçilmez olabilir. Ancak Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarları ikna etmesi gerekecek; yine de son Dünya Kupası’nın onun itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğu hissi var, çünkü Meksika ile oynanan son 16 turu maçının ardından yaşadığı talihsiz kol kırığına rağmen kendisini hazır tuttu ve hatta antrenman yaptı. Not: B+

    Henderson için: 36 yaşında olan Henderson için bu, basitçe geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı muhtemelen hemen Alonso’nun en güvendiği isimlerden biri hâline gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk, hikâyelerle dolu kariyerinin bu aşamasında ona son derece cazip gelecektir. Saha dışındaki katkılarının yanı sıra, Chelsea kültürünü elden geçirip umut vadeden genç bir kadroyu büyük kupalar için düzenli mücadele eden bir takıma dönüştürmeye çalışırken, yeni bir dönemin öncülüğünü saha dışında yapması da beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi duruyor ve başarılı olacağına karşı iddiaya girmek istemezsiniz. 38 yaşına kadar, yani muhtemelen zaten emekli olabileceği yaşa dek sürecek iki yıllık sözleşme ise pastanın üzerindeki çilek oldu. Not: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, 34 milyon £)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, Barco'yu kardeş kulübünden transfer etmek için 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) ödediği bildirildi; bu da en üst seviyedeki tecrübe eksikliği göz önüne alındığında önemli bir bonservis bedeli. Bu transfer, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma oldu, ancak bunların yalnızca üçü kalıcıydı ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılışına üzülecektir. Barco geçen sezon Ligue 1'de altı gole katkı yaptı, takımının üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu ve ayrıca Konferans Ligi'nde yarı finale uzanan yolculukta da kilit rol oynadı. Hem geriden oyun kuran bir orta saha hem de ceza sahaları arasında gidip gelen 8 numara olarak görev yapan Barco'nun dikine pasları Strasbourg'ya gerçek bir delici güç kazandırdı ve top rakipteyken sahanın her karışını kapladı. Strasbourg'nun Chelsea ile olan ilişkisinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmesini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi bileti alma yolunda ilerleme şanslarına çok zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'nun Strasbourg'daki çıkış yaptığı sezonun ardından Chelsea için bu transfer biraz düşünmeden yapılacak türdendi ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli tartışma sonrası da küresel çapta dikkat çekti. Barco'nun doğrudan Chelsea'nin değişmez ilk 11 oyuncularından biri olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akıcı ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, adını ilk olarak bek olarak duyurmuş olması sayesinde, Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kalite ve agresifliğiyle Barco, topun rakip yarı sahada dolaşımını sağlama ve geri kazanmak için kendini sonuna kadar zorlama konusunda Chelsea'nin güvenebileceği bir isim. Eğer Enzo Fernandez sonunda Real Madrid'e kapılırsa, onun varlığı bu darbenin etkisini kesinlikle azaltacaktır ve ortaya çıkarılmayı bekleyen daha çok potansiyeli var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı; burada yalnızca sekiz ay forma giydikten sonra Sevilla ve Strasbourg'ya kiralanmış, sonuncusu da geçen yaz onun bonservisini almıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun temposuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve Alonso onu bir üst seviyeye taşıyacak ideal teknik direktör. Lionel Messi ve arkadaşlarıyla birlikte Dünya Kupası'nın göz korkutucu sahnesinde çalışma deneyimi de, turnuvada Arjantin adına yalnızca 19 dakika oynamış olmasına rağmen, Barco'ya kesinlikle fayda sağlayacaktır. Chelsea'de de sınırlı bir role alışmak zorunda kalabilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin kıdemli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenirse Barco, önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası hâline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton açısından: Bunun Brighton için ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Zira takım, geçen sezon açık ara en golcü oyuncusunu ve kulüp tarihinin en çok gol atan üçüncü isimlerinden birini kaybediyor. Danny Welbeck’in ayrılığına elbette karşı çıkmayacaklardır, özellikle de 35 yaşında onun karşısına böyle beklenmedik bir fırsat çıkmışken, ancak bu durum yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de büyük korku yaratan ACL yırtığını aralık ayında yaşamasının ardından hâlâ sahalardan uzak kalan gelecek vadeden genç Yunan forvet Stefanos Tzimas varken, ona layık bir alternatif bulmakta kararlı olacaktır. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ve Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter eldeki tek seçenekler gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu an için belirsiz, fakat Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’in adının gündeme gelmiş olması sürpriz olmazdı. Not: D

    Chelsea açısından: Chelsea, bir süre önce Premier League tecrübesi bulunan, “olgun” ve “duygusal açıdan dayanıklı” oyunculara yöneleceğinin sinyalini vermişti. Kulüp, BlueCo yönetimindeki bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından gençlik odaklı transfer politikasını geride bırakıyor. Welbeck, kariyerinin son dönemlerinde olmasına rağmen bunların hepsini fazlasıyla beraberinde getiriyor. Üstelik sadece kadro doldurmak için de gelmeyecek. Brighton forveti, artık 35 yaşında olmasına rağmen 18 yıllık Premier League kariyerinin bugüne kadarki en verimli gol sezonunu geride bıraktı (13); ikinci en yüksek sayısına ise 2024-25 sezonunda ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, sonuncusu ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor, bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka gibi çok sayıda santrforu kadrosunda bulunduran Chelsea’nin ayrılacak oyuncular konusunda yapacak işi olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i kadroya katmak açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacaktır. Hâlâ üst düzey katkı verebileceğini gösterdi. Not: B+

    Welbeck açısından: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık etkileyici özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik direktör olan Xabi Alonso ile çalışma şansı bulacak ve kulüp istikrar ile liderlik arayışındayken, muhtemelen soyunma odasında da önemli bir etki alanına sahip olacak. Düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde yedek kulübesinden çok süre alma ihtimali oldukça yüksek, ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattının en ucunda oynaması da beklenmeli. İki yıllık sözleşme, Chelsea’nin katılım hakkı elde etmesi hâlinde ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha oynama fırsatı da sunabilir. Welbeck ayrıca Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Maviler onu takımda tutarsa Delap için de olduğu gibi, Pedro için de kusursuz bir mentor olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’ın duygusal vedası kulüp sezonunun sonunda resmen doğrulandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki dönemi boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum onun yeni bir kontrat alma ihtimalini her zaman düşürdü. Artık City’nin eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26 sezonunun erken bölümünde Stones’ın yeni bir sözleşme almak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olduğunu ima etmişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk sakatlığı da bu ihtimali muhtemelen tamamen ortadan kaldırdı. Buna rağmen stoper, Etihad’da geçirdiği 10 yıllık dönemde parlak bir süreç yaşadı, savunmada kilit bir figüre dönüştü ve kulübün 2022-23’te tarihi bir üçleme yapmasına yardımcı oldu; buna o çok arzulanan ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahildi. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen kuşkusuz kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsaydı bile yüksek bir bonservis getirmesi beklenmezdi. 32 yaşındaki oyuncu Chelsea ile anıldıktan sonra City de muhtemelen onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Açıkçası, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, bu transfer bedelsiz olsa bile Inter açısından bu hamlede önemli bir risk bulunuyor. Ancak kulüp, Stones’ı haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye imza atmaya ikna ederek bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Scudetto şampiyonunun tek yapması gereken, İngiltere milli oyuncusunun sağlıklı kalmasını ummak; çünkü onun dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacak. Formunda olduğu günlerde Stones hâlâ top kullanımı çok iyi olan en kaliteli stoperlerden biri ve bunu yaz başındaki Dünya Kupası’nda sergilediği güçlü performanslarla gösterdi. Serie A, kariyerinin ileri dönemindeki oyuncular için adeta bir sığınak ve Inter de İtalya’daki daha düşük temponun, Premier League’de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yıpranma yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; bu da belki İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Inter, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bırakarak savunmacının imzasını aldığı bildirildiği için bu transferi adeta bir fırsat transferi olarak da görüyor olabilir. Not: B

    Stones için: Stones muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyaç duyuyordu ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu sadece yeni bir lig ve kültürü deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü konumundaki kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Stones henüz bunun farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yoğun temposunu Serie A’nın daha yavaş temposuyla değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç aşamasında oradaki yaşama son derece uygun görünmelidir. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni ile birlikte ilk 11’de yer alma şansını yüksek görecektir. Bu da, yaz aylarında Dünya Kupası’ndan yarı finalde elenmenin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi halinde, onu milli takım seviyesinde de yarışın içinde tutabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın Lacroix'ı 24 yaşındayken Wolfsburg'dan yalnızca 18 milyon £ karşılığında transfer etmesinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçti. Bu nedenle kulüp, iş modelinin bir kez daha işlemesiyle bu kadar kısa sürede parasını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Konferans Ligi kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Topla çıkabilen, oyuna hükmeden bir savunmacı olarak gösterdiği performans göz önüne alındığında Palace, Fransa milli futbolcusuna ilgi olacağını öngörüyordu ve Lacroix'ın kendisini en üst seviyede deneme isteğinin farkında olduğu da bildirildi. Şişirilmiş piyasa göz önüne alındığında daha fazla kazanabileceklerini düşünebilirler, ancak Eagles'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para, mali dengeyi sağlama açısından yine de çok faydalı olacaktır. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite ekleme yönündeki hamlelerini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda çaresizce bir revizyona ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında mevcut karmaşık seçeneklerin hiçbiri uzun vadede kaliteli bir çözüm olarak öne çıkmıyordu. İngiltere milli futbolcusunu bir kenara koyarsak, ortada biraz karmaşa var; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklentiyi karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Sonuç olarak, Lacroix'ın gelişinin ardından Chelsea'nin bir başka stoper için de girişimde bulunabileceği, adı geçen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon'un da yer aldığı bildirildi; bu da mevcut grubun birden fazla üyesiyle yolların ayrılacağı anlamına gelebilir. Batı Londra ekibi muhtemelen, biraz yüksek olsa da, zirve yıllarına yaklaşan Premier League tecrübeli bir stoper ve Fransa'nın tam milli oyuncusu için 52 milyon £'un (69 milyon $) mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanına eklemek, Chelsea'ye etrafında yapı kurulabilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele eldeki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek, bu da Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Lacroix için son birkaç yıl olağanüstü geçti; Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A Milli Takımı oyuncusu oldu ve Dünya Kupası'nda oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da test etmek ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor; güney Londra'da sergilediği istikrarlı ve dirençli performansların ardından bu yaz sözde bir 'big six' kulübüne yükselme fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibi isimlerin sınırlılıkları ile geleceklerine dair belirsizlik göz önüne alındığında, Xabi Alonso'nun ilk 11'inde sağ stoper olarak doğrudan yer alması beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta taraftarın gözdesi hâline geldi ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, yeni ortamında da hızla sevilen bir figüre dönüşmesini sağlar. Not: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Muhtemelen duygular karışık. Bir yandan Forest, Anderson’ın ayrılmasına üzülecektir; çünkü geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar ilerlemelerinde o kadar önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkez noktasıydı. Kesinlikle her şey onun üzerinden işliyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli ister 116 milyon £ olsun ister 130 milyon £ (Forest ikincisi olduğunu söylüyor), iki yıl önce sadece 35 milyon £’a transfer edilen bir oyuncu için bu devasa bir meblağ. Dolayısıyla, Anderson’ın City Ground’da eksikliği net şekilde hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’ye çok ağır bir fatura çıkardı. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerek. Rodri henüz niyetini netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesine, İspanya’ya döneceğini gösteriyor; dönmese bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir halefe ihtiyacı vardı. Sonuçta Nico Gonzalez ya da Matheus Nunes’in 6 numara rolünde gerçekten ikna ettiği söylenemez. Ancak Anderson bu role uygun görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde diğer tüm oyunculardan daha fazla topla buluşup daha fazla ikili mücadele kazandı; bu da onun Enzo Maresca’nın orta sahasına mükemmel uyum sağlayacağını gösteriyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisinin’ nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’taki birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson uluslararası seviyede İngiltere yerine hâlâ İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis ödemek zorunda kalmayacağı çok açık. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson, Forest seviyesini artık net biçimde aşmış durumda. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma şansı elde edecek. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok ciddi bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan ilk gelecek vadeden genç İngiliz orta saha olmayacaktır. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve durumları arasındaki asıl büyük fark, Rodri’nin Anderson’la ilk 11 arasında durmayacak gibi görünmesi. Dolayısıyla, City’de Pep Guardiola sonrası döneme dair çok fazla belirsizlik olsa da bu, onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea için: Chelsea, bu yaz Garnacho’yu bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Batı Londra’daki unutulmaya yüz tutmuş tek sezonluk döneminin ve kulübün 42,5 milyon sterlinlik ($57m) yüksek bonservis beklentisinin ardından, oyuncuyu göndermek çok kolay olmayabilirdi. Chelsea’nin Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılacak transferini tamamlaması için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırma izni verdiği haberinin çıkmasının üzerinden biraz daha 10 gün geçmişti ve bu transfer, satın alma zorunluluğu içeren şartlı bir kiralık anlaşmayla Aston Villa’ya gitmesiyle hızla gerçekleşti. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa ile dört yıllık sözleşme de imzaladı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok uzağında olmayacağı tahmin edilebilir. Chelsea de bundan fazlasıyla memnun olacaktır; özellikle de kısa süre önce Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bedelle kadrosuna kattıktan sonra. Not: A

    Aston Villa için: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz kaldığı düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarları açısından alarm zillerini çaldıracak türden. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç teknik direktör Unai Emery’ydi; çünkü hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazanmasını sağlaması olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United günlerinde onu öne çıkaran enerji ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu transfer önemli bir risk taşıyor hissi veriyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın sayılarını tekrarlayabilecek gibi görünmüyor ve sezon sonunda Villa’nın onu satın alma zorunluluğu sürerken, üstelik muhtemelen yüksek bir bedelle, bekleneni veremezse ciddi sorularla karşılaşılacak. Anlaşma aynı zamanda mali kuralları dolanmanın da oldukça pervasız bir yolu gibi duruyor. UEFA’nın, Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak transfer olsaydı bunu takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla bonservisler arasındaki farkı düşecek olması nedeniyle, bu yapı açıkça Rogers ve Garnacho anlaşmalarından elde edilecek kârı azamiye çıkarmak için tasarlanmış görünüyor. Not: C

    Garnacho için: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riski varken bu fırsatı değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda maharetli ve Rogers’ın ayrılığı da Villa’nın ilk 11’inde kapılacak bir yer olduğu anlamına geliyor. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde ‘big six’ kulüplerinden birinin dışında omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor. Villa Park tribünleri, yeniden Şampiyonlar Ligi futbolunun garantilenmesinin ardından yeni transferden çok şey bekliyor. Garnacho’nun ayrıca, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya katılan Harvey Elliott’ın yaşadıklarını da aklında tutacağı kesin. Elliott, satın alma zorunluluğu içeren ve şartları oldukça ulaşılabilir görünen bir kiralık anlaşmayla gelmişti; tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç kadrolarına nadiren alındı. Teknik adamın bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın en büyük beş liginden birinde oynuyor olsaydı kuşkusuz daha yüksek bir bedele değer olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan yalnızca 6,5 milyon € karşılığında kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru niteliğinde gelir elde ettiği için fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmeler de oldukça sorunsuz geçmişe benziyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği değeri karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması, satış yapan kulübü güçlü bir konuma getirmişti. Bu seviyedeki bir para, bir Jupiler Pro League takımı için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon şampiyonluğu Union Saint-Gilloise'dan geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, bir alternatif olarak birçok kriteri karşılıyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel anlamda çok iyi bir yıl geçirdi; tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaptı (22 gol, 29 asist) ve Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına yükselmesine büyük katkı sağladı. Elbette bu transferde bazı riskler de var; bonservis bedeli günümüz piyasasında makul görünse de Tzolis, Premier League'deki ilk döneminde Norwich City formasıyla ciddi şekilde zorlandı. Ancak o dönemde çok gençti ve Norwich City küme düşmeye mahkûmdu; bu nedenle Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in o deneyimden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fizik güce ve hıza sahip. Arsenal'in, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olması gerekebilir ancak en azından ilk etapta rotasyonda faydalı bir seçenek olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendini kanıtlama hedefiyle Premier League'e dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerin ardından Belçika'da kariyerini yeniden canlandırmış olması da ona moral veriyor. Şimdi karşısındaki meydan okuma, çok daha zorlu bir ligde Brugge ile yakaladığı yüksek standardı sürdürmek ancak işaretler, başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu yüzden transferin gerçekleşmiş olmasından mutlaka büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi kuzey Londra'da kendine yer edinmeye çalışırken zor kısım başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Muhtemelen şartlar altında yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalmıştı ve yeni bir sözleşme imzalamasının hiç ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir oyuncusunu bedelsiz kaybetmemek için onu bu yaz satmak dışında bir seçenek bulamadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon eurodan açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı başararak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Yıllar içinde Barcelona'nın transfer politikasını çok sert eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını teslim etmek gerekir ki bu hamle mükemmel bir iş olarak sonuçlanabilir. Adeyemi, Almanya'nın sıradaki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a kıyasla daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takımda ilk kez forma verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Kusursuz zamanda yapılmış bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında yıldız olma yolunda görünen bir oyuncuydu, ancak onun için işler hiçbir zaman tam anlamıyla istenildiği gibi gitmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa ortaya koyabileceğine dair kuşkusuz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. İşin iyi yanı, bonservis bedeli göz önüne alındığında üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak olması. Nitekim yeni sezonun ilk aşamalarında Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü şekilde yeniden yapılandırılan Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini ciddi ölçüde kolaylaştırmalı. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa gerçeğe dönüştürmek için daha iyi bir platform bulamayacak Adeyemi açısından doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa açısından: Premier League hiyerarşisindeki yerlerine dair acımasız bir hatırlatma. Rogers yeni taç giyen şampiyon Arsenal'e katılmış olsaydı, bu başka bir durum olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada tamamladı; Chelsea'nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek, Chelsea'nin ise dört gözle bekleyeceği hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi son şampiyonu, en değerli varlığının Stamford Bridge'e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers'ı Middlesbrough'dan sadece iki buçuk yıl önce başlangıç bedeli olarak 8 milyon £ karşılığında kadrolarına katmışlardı. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu da Villa'nın bir yedek bulmasına önemli ölçüde yardımcı olacak, aynı zamanda Unai Emery'nin kadrosunu başka bölgelerde de güçlendirecek çılgın bir para demek. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunun kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League'in finansal kuralları nedeniyle ellerinin kollarının bağlandığına dair yeni bir kanıt olduğunu düşünüyorlar. Not: B+

    Chelsea açısından: Gerçekten büyük bir hamle. Beklenti, Rogers'ın bu yaz batıya değil kuzey Londra'ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın yol açtığı öne sürülen bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League'in en çok istenen hücum oyuncularından birini transfer etmek için Arsenal'i geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Birçok kişi de transfer döneminin kapanışından önce Chelsea'nin ‘istenmeyenler’ grubundan bir oyuncunun Villa Park'a, hem de fahiş şekilde şişirilmiş bir bonservisle geleceğini bekliyor. Ancak daha olası görünen, perde arkasında Enzo Fernandez için yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedildiği ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacağı. Sadece iki iyi Premier League sezonu geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea'nin çok fazla ödediğini inkâr etmek mümkün değil. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro'dan oluşacak bir hücum hattı gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde kesinlikle ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers açısından: En azından dışarıdan bakıldığında şaşırtıcı bir gelişme. Varsayım, Rogers'ın gönlünün Emirates'e gitmekten yana olduğu ve burada Mikel Arteta'nın Arsenal hücumunda kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard'ın sol taraftaki yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi Alonso'nun onu fikrinden çevirdiği bildiriliyor; Alonso'nun da Bayer Leverkusen'de Florian Wirtz gibi oyuncularla çok iyi işler yaptığı açık. Yine de biz, Rogers'ın Stamford Bridge'e sürpriz geçişinde paranın ve daha zayıf bir takımda garanti oyun süresinin çok daha belirleyici rol oynadığından güçlü şekilde şüpheleniyoruz. Dürüst olmak gerekirse, Chelsea sürekli bir değişim hâlinde olan ve korkunç yönetilen bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuçlanabilir. Özellikle de artık Premier League'de iyi arkadaşı ve alt yaş kategorilerinde Manchester'dan eski takım arkadaşı Palmer'la birlikte oynayacak olması nedeniyle. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşamaya yatkınlığı uzun süredir Villa Park'ta hayal kırıklığı yaratıyor, ancak sağlıklı olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans bu yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle yokken ciddi şekilde zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadıkları yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitimine ayrıca iki yıl kalmışken, onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Çok hoş bir sürpriz. Hamlenin rekabete yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişim hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans, United'ın bu yaz aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında biri için bile kesinlikle epey kilometre yapmış durumda. Ancak gelişi, Ederson transferinin çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay görevinde ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta sahadaki bir numaralı transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için anlaşmalarda fiyatların erişilemez hale gelmesinin ardından Old Trafford çevresindeki paniği bir miktar yatıştıracak. Tielemans, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda da klasını ortaya koydu. Bu nedenle Casemiro'nun geçen sezonun sonunda ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kalite katacak ve bu paraya sezonun transferlerinden biri olduğu bile ortaya çıkabilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de kendisinin bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans'ın uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılması bekleniyordu ancak mayısta 29 yaşına girmesinin ardından, kariyerinin bu aşamasında bunun eski Leicester City orta saha oyuncusu için gerçekten gerçekleşeceği pek görünmüyordu ve bu da sorun olmazdı. Villa da başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız şekilde başka bir seviyede olduğu açık ve bu da bu hamleyi, oyunun en büyük sahnelerinden birinde harika pas çeşitliliğini ve müthiş tekniğini sergileme fırsatından kuşkusuz keyif alacak Tielemans için çok büyük bir transfer haline getiriyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yaz dönemi, gelecek vadeden genç oyuncularından birini Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibe satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp ilk takımın bir parçası olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli süre aldı ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda onların yerini doldururken sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Görünüşe göre Fernandez ayrılırsa, ki bu büyük olasılık gibi duruyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz ilk 11'in garanti ismi olmayan bir orta saha için United'ın 48 milyon sterlin (64 milyon dolar) artı 2 milyon sterlin bonuslardan oluşan teklifi belli ki geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan 16 milyon sterline genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak transfer edilen Santos'tan ciddi bir kâr etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki yüksek para muhtemelen bu anlaşmayı reddetmeyi imkânsız hale getirdi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu anlaşma iyi duygularla hatırlanmayacaktır. Not: B-

    Man Utd için: Her açıdan biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. Öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptıran United, 18 Temmuz'da sezon öncesi çalışmaları başladığında Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olacağı için, Mason Mount'ın eldeki tek tanınmış kıdemli orta saha olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmaya çalışırken panikle Santos'a yöneldi. United'daki karar vericilerin, Fernandes takibi sonuçsuz kalınca "sakin" olduğu bildirildi, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin ayrılmasına açıkça hazır olduğu bir oyuncu için 50 milyon sterlinlik paket yüksek bir bedel. Kırmızı Şeytanlar, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta alanda sayıya ihtiyaç duyuyor, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde garanti ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok daha fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir var bir yok olduğu bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle hareket etmiş olabilir; Santos'un "düzenli ilk takım futbolu" arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de kendisine verilenden daha fazla dakika bulup bulamayacağı ise zamanla görülecek ve bu büyük ölçüde United'ın başka kimi kadroya katacağına bağlı olacak; kulübün orta saha yenilemesinde başkalarının da gelmesi muhtemel görünüyor. Santos, Chelsea'deki yönetim kurulu seviyesindeki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzakta yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissedebilir, ancak United'ın da daha fazla uzun vadeli istikrar sağlayabileceğinin garantisi yok. Yine de Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler; bu da, Santos'un yakında eski kulübü olacak takım herhangi bir Avrupa kupasına katılım hakkı elde edemediği için doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecektir. Sonuçta yeni ortamında kilit bir figür haline gelmesini sağlamak oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon gerçekten de patladı! Newcastle, geçen sezon Liverpool'u Carabao Cup finalinde sürpriz bir şekilde yenerek kupa hasretine son verdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığı olmasını hayal ediyordu. Ancak Liverpool, Alexander Isak'ı en acı verici şartlar altında ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki hiyerarşideki yerini acımasızca hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan bonservis bedelini iyi kullansaydı, işler yine de yoluna girebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada tamamladı. Anthony Gordon'ın felaketle geçen sezon bitmeden çok önce ayrılacağı belliydi ama asıl rüyanın sonunu temsil eden şey, Tonali'nin her takıma değil de Tottenham'a gitmesi oldu. Taraftarlar açısından gerçekten travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; çünkü kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı kapıda. Bu da taraftarların, zaten büyük ihtimalle boşa harcanacak dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamaması anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Mateus Fernandes için kulüp tarihinin £85 milyonluk anlaşmasını sonuçlandırmasından sadece bir gün sonra Tottenham, Tonali için bonservis rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, çılgına dönmüş bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson £116 milyon ediyorsa, Tonali neden benzer bir bonservis bedeline ulaşmasın ki?! İtalya milli futbolcusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız biçimde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir uyum yakalayabilecek bir isim gibi görünüyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kendini fazlasıyla kanıtlaması gereken 26 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Tottenham'ın bu kumarın karşılığını çaresizce alması gerekiyor. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin gözetimindeki temkinli/cimri transfer politikası yüzünden yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin ligin rakiplerini geride bırakarak piyasadaki en çok aranan orta sahalardan birini transfer ettiğini gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Beklenti, Tonali'nin yasa dışı bahis cezası sırasında arkasında duran kulüpten ayrılması hâlinde bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı yönündeydi. Ancak o, bunun yerine son iki sezonun her birinde Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, mesele ne? Açıkçası, Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen arzusunu karşılayacak yeterli paraya sahip bir Serie A kulübünün olması zaten mümkün değildi ve İngiltere'nin elit kulüpleri de anlaşılır şekilde Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden çekindi. Sonuç olarak Tonali, şimdi en iyi yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'a gitti ki bu inkâr edilemez biçimde tuhaf. Yine de De Zerbi Tottenham'da iki sezondan fazla kalırsa, ki bu kocaman bir "eğer", belki bu hamle uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Inter’in, takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararısı sorgulanmalı; her ne kadar ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da. Buna rağmen, formunda olduğunda hâlâ etrafın en iyi hücumcu beklerinden biri ve bu nedenle €20 milyon (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine hâlâ iki yıl varken bugünün piyasasında çok daha yüksek bir bedel getirebilecek bir oyuncu için Inter adına oldukça kötü bir anlaşma anlamına geliyor. Adil olmak gerekirse Inter’in elleri bağlı da olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde, görünüşe göre bu maddeyi talep etti. Söz konusu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için €25 milyon olarak belirlenmiş, ardından bu yıl düşmüştü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları arasında yol alırken uygun fiyatlı fırsatları değerlendiren bir kulüp olarak ün kazanan Real Madrid için yine oldukça akıllıca bir iş gibi görünüyor. Dumfries, Los Blancos’un ödediği miktarın en az iki katı değerinde ve bu ücret, kulüp efsanesi Dani Carvajal’ın ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Los Blancos’un ayırdığı bildirilen €30 milyonun da oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmadakinden ziyade hücumda daha etkili olduğu tartışılabilecek bir başka sağ kanat savunmacısı. Bu da Madrid’i o bölgede daha iyi takımlar tarafından değerlendirilebilecek bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onun tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif olmadığını gösteriyor, ancak bu kadar düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezonluğuna iyi bir geçici çözüm olamayacağını söylemek zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine o serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam da nedeni. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat beki olarak çıktığı 207 maçta 55 gole katkı sağladı, Nerazzurri’nin hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli sayesinde Bernabeu’daki baskı da bir ölçüde azalacak. Jose Mourinho ile oynayacağı rolle ilgili görüşmeler yaptığı bildirilen Dumfries’in, Alexander-Arnold’u takım dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda büyük katkı sağlayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez bazı önemli satışların gerekeceği belliydi ve Fernandes de en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olarak, sezonun son gününde kaderleri belli olmadan önce bile rakip kulüplerin büyük ilgisini çekiyordu. Bu nedenle ayrılığı hiç de şaşırtıcı değil. Ancak asıl şaşırtıcı olan, West Ham'in pazarlık gücü oldukça zayıf olmasına rağmen Portekizli oyuncu için tam da talep ettiği rakamı almayı başarmış olması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadiren de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösteren bir hamle. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki feci sezonun ardından Spurs, kendisini bir daha asla böyle bir durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için £52m ödemek bir niyet beyanıysa, bu transfer işin çok daha ötesinde. Fernandes çok yetenekli bir 21 yaşında. Birden fazla rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayacak bir oyuncu görüntüsü veriyordu. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu anlaşmada inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi de kadrosuna katma girişiminden gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu yüzden Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için ederinin üzerinde ödeme yapmaya razı oldu. Sonuç olarak bu transferin Spurs için işlemesi, hem de hemen işlemesi gerekiyor; aksi halde çok geçmeden kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılan bir başka koza dönüşecek. Rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Benfica'ya Joao Neves için 60 milyon euro ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi olmanın yanına bile yaklaşamıyor. Bu yüzden gerçekten öyle olabileceğini göstermesi şart. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir transfer. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Ancak sonunda kendisini geçen sezon West Ham'in bir sıra ve iki puan üstünde bitiren Spurs'te buldu; bu da hamleyi bir bakıma yatay bir geçiş gibi gösteriyor. Yine de Kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşıyabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, ne teknik adam ne de kulüp istikrarıyla tanındığı için İtalyan çalıştırıcının Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Saibari'nin Kuzey Amerika'da parlayabileceği ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin onun bonservis bedelini belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon €'nun biraz üzerinde bir bedelle transfer edilen bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da istikrarlı şekilde kupa kazanmayı başaran bir kulübün bu parayı iyi değerlendirmesi de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla ortaya koyduğu sansasyonel performanslar sayesinde son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası grup aşamasındaki üç maçının tamamında gol attıktan sonra son 32 turunda Hollanda karşısında kazanılan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında söylediği gibi, Bayern bir süredir bu anlaşma üzerinde çalışıyordu. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilmiş ani bir tepki değildi; Bayern Münih, Saibari'nin teknik, çalışkanlık ve çok yönlülük karışımının zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapacağına uzun süredir inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi; etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla ortalama futbolseverin dikkatini çekti. Şimdi ise, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroda kendine yer açmak bir kâbusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda mutluluktan havalara uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini anlaşılır biçimde düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari hiç kuşkusuz Nicolas Jackson'a kıyasla onun takımının oyun stiline daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’ı Manchester United’a satma konusunda anlaşmaya varmasının ardından, bu Atalanta için bir başka kurnaz hamle olmaya aday görünüyor. Palestra için alınacak yüksek €55 milyonluk (£47 milyon/$62 milyon) paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç kez forma giyen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bir süre önce ondan gelir elde etme kararı aldığı belirtiliyor. 21 yaşındaki oyuncu böylece kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte kalıp Bergamo’da iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini gösterdiğinde aklı çelindi ve onu takımda tutmak her zaman zorlu bir mücadele olacaktı. Not: A

    Chelsea için: Xabi Alonso’nun Chelsea’de teknik direktörden ziyade menajer olarak etkisine dair ilgi çekici bir işaret. İspanyol çalıştırıcının bu transfere onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşma sağlamak için hızlı hareket ederek 24 saat içinde pole pozisyonuna geçti ve Inter’in Palestra hamlesini çaldı. Onun geniş kesimlerce Serie A şampiyonuna katılması bekleniyordu, dolayısıyla bu açıdan bakıldığında kesinlikle önemli bir transfer çalımı. 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilen çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra’nın, Alonso’nun sistemine gerek üçlü gerekse dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League’in zorluklarına da uygun olduğu düşünülüyor. Ancak €55 milyona kadar çıkan harcama sonrasında, Chelsea’nin fazla ödeme yaptığı hissi var; bu, Serie A standartlarında çok büyük bir rakam ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bıraktı, ayrıca oyuncu 21 yaşında hâlâ ham ve üst düzey futbolda arkasında yalnızca bir iyi sezon var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk taşıyor. Not: B

    Palestra için: Inter’e transfer olmak yerine neden Chelsea’yi seçtiği sorusunun yanıtını yalnızca Palestra’nın kendisi verebilir; küçük yaşlarda formasını giydiği ve desteklediğine inanılan Inter yerine bu tercihi yapmasında, Chelsea’nin sunduğu bildirilen sözleşme teklifinin (haftalık £100.000’a yakın) Nerazzurri’nin sunduğunun iki katından fazla olmasının payı olabilir. Bununla birlikte, Palestra Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre kendisini İngiltere’nin en üst liginde test etme fırsatına balıklama atladı. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin elde ettiği başarı onu cesaretlendirecektir; İtalyan bir başka genç oyuncu Giovanni Leoni’nin geçen yaz Liverpool’a katılması da daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun işareti. Onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki Alonso kararlılığı da Palestra’yı etkilemiş olabilir; bu da onun yeni menajer altında kilit bir figür olmaya aday olduğunu gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Büyük ikramiye! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için kendilerine bu kadar saçma bir para ödemeye razı birini bulduktan sonra banka yolunda kahkahalar atacak. Hatırlatalım, Ramos’un PSG’nin forvet sorununa çözüm olması gerekiyordu ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca, Ramos zamanının büyük bölümünü Parc des Prince’te yedek kulübesinde geçirdi. Bu da Portekizli açısından pek iyi bir tablo çizmiyor. Milli takım düzeyinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalıyor olması da öyle. Dolayısıyla oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiş değildi, hele hele saçma bir €75m karşılığında hiç değil. Ancak PSG, sansasyonel bir anlaşmayla, hücumlarını gerçekten geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, tek kelimeyle akıl almaz. Önce şunu hemen aradan çıkaralım: Ramos iyi bir forvet. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de üç sezonda 45 gol atarak oyuna sonradan girip etki yaratabileceğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası pek dolu olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’da taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak neler yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak pek çok komplo teorisini tetiklerken, Milan sahibi Gerry Cardinale’in PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi ilişkilere sahip olduğuna da dikkat çekildi. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir bedel ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açıkça söyleyelim, Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz, özellikle de No.9 pozisyonunda Ruben Amorim’in istediği her şeyi sağlaması gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos aslında gol garantisi açısından aynı güvenceye yakın bir şey bile sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Sürekli ikinci planda kalan bir isim için başrol olma fırsatı, hem de uzun zamandır gecikmiş bir fırsat. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında yeni bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, büyük vaat taşıyan gerçek bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo’yla devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda tuttu. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de pek iyi bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye vardı; genel kanı, PSG’nin gıpta edilecek ölçüde olağanüstü hücumculara sahip olduğu, fakat Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden gelip oyuna sokulacak iyi bir isimdi, etkili bir hamle oyuncusuydu. En önemlisi, artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmayı sürdüren yeni Milan’ın hücumdaki ana ucu olacak. Üzerindeki bonservis bedelini haklı çıkarma baskısı muazzam olacak çünkü bu bedel zaten büyük bir ücretken, bir Serie A takımı için kesinlikle devasa. Sıra sende, Goncalo, değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan yine son derece akıllıca bir iş hamlesi. Kulüp, altı yıl önce sadece 2 milyon sterline transfer ettiği bir oyuncudan 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) kazanarak en iyi satış yapan kulüplerden biri olma ününü daha da pekiştirecek. Anlaşmayı daha da iyi kılan unsur ise Van Hecke’in Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin yalnızca 12 ay sonra bitecek olmasıydı. Bu nedenle Hollandalı savunmacıdan böylesine önemli bir bonservis geliri elde ettikleri için çok memnun olacaklardır; her ne kadar daha önce onun değerinin 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) olarak bildirildiği aktarılmış olsa da. Bu bedeli kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir yedek oyuncuya yeniden yatıracaklar. Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından, ayrı bir transfer olarak Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olması da dikkat çekiyor. Zaten stoper seçenekleri açısından çok da eksik değiller; kadrolarında Lewis Dunk ve Olivier Boscagli bulunurken, Igor Julio da West Ham’deki kiralık döneminden dönmeye hazırlanıyor. Not: A

    Tottenham için: Bunun, Van Hecke ile Brighton’daki döneminde birlikte çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin yönlendirdiği bir transfer olduğu açık. Ancak Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıktıktan sonra, sözleşmesinin güney kıyısında son yılına girmesine ramak kalmışken Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya kandırıldığı hissine kapılmamak zor. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi şekilde 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) civarında olması gerektiği düşünülebilir, ancak Brighton’ın ne kadar zorlu pazarlık yaptığı biliniyor ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini hissetmiş olabilir. Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti; ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero’nun çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılması neredeyse kesin gibi görünürken, diğer stoperleri Micky van de Ven de onun izinden gidebilir. Tottenham en azından Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında olmasına rağmen henüz zirvesine ulaşmamış, pas kalitesi yüksek ve uzun süredir ciddi biçimde eksikliğini hissettikleri mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bedelsiz transfer edilen Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun bakış açısından bu, oldukça mantıklı bir hamle. Görünüşe göre Amex’te kalışını uzatmayacağını net şekilde ortaya koyan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir seviye yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük şeylere giden bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgilerini somutlaştırdı; dolayısıyla eğer sözde ‘Big Six’ kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, gerçi ona herhangi bir Avrupa futbolu sunamıyorlar. Daha önce bu ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak biliyor olacak; bu da onun hızlı şekilde uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun sonlarında küme düşme tehlikesini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından aslında tek yön yukarı gibi görünüyor. En azından kağıt üzerinde Senesi ile kuracağı ortaklık çok güçlü görünüyor ve bu da takıma sağlam bir savunma temeli sağlayabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna, geçen yaz yalnızca 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr etmiş gibi görünebilir, ancak Pamplona ekibinin Real Madrid ile yaptığı anlaşmada yer alan yüksek yüzde 50 sonraki satış payı maddesi nedeniyle eli kolu baştan beri bağlıydı. Bu da 40 milyon euroluk (£34,5m/$45m) serbest kalma bedelinin 20 milyon euroluk kısmının Real Madrid'e gideceği anlamına geliyor. Yine de 15 milyon euroluk (£13m/$17m) kazanç, Osasuna ölçeğindeki bir kulüp için hâlâ önemli. Munoz'un ayrılığı, 12 gole katkı yaptığı ve İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten büyük ölçüde bekleniyordu; serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda Osasuna'nın hareket alanını kısıtladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool ile Newcastle arasındaki transfer piyasası rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona'ya katılan Anthony Gordon'ın uzun vadeli ideal yerine Munoz'u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezip görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken devreye girerek bu transferi çaldı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden bir tür büyük hamle olarak görecektir, ancak böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu ileride bir fırsat transferi olarak değerlendirilebilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, hem iki kanatta hem de merkezde oynayabiliyor; Mohamed Salah'ın ayrılığı ve Hugo Ekitike'nin sakatlığının Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk bırakmasının ardından takıma çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlayacak. Savunmada da çok çalışan, direkt ve süratli bir hücum oyuncusu olan 22 yaşındaki futbolcu, yeni teknik direktörün bu transferin gerçekleşmesi için bastırdığı da düşünüldüğünde, Iraola'nın oyun tarzına ideal uyum sağlayacak isim gibi görünüyor. Bununla birlikte, kulübün bunun yaşanmayacağından emin olduğu bildirilse de, genç İspanyol'un Rio Ngumoha'nın gerçek bir süper yıldıza dönüşme yolunu kapatmamasını sağlamak zorunda kalacak. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle'ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz'u Anfield'a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen, kariyerinin ilk bölümünde oldukça göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona'nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra daha sonra Real Madrid'e gitti, ardından yalnızca bir yıl önce Osasuna'ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına yerleşmeyi ve uzun vadeli bir yıldız olarak kendini kabul ettirmeyi umacak; vatandaşı Iraola da onun uyum sağlamasına yardımcı olacak mükemmel teknik direktör olmalı. İlk 11'de yer kazanmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool'un hâlâ RB Leipzig'in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande'nin peşine düşmesi beklendiği için bunun için genel üretkenliğini artırması da gerekebilir, ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool'un yenilenmiş hücum hattında yine de bolca fırsat bulmalı. Not: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bonservissiz)

    Liverpool için: Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar sona yaklaşmasına izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Liverpool, şampiyonlukla sonuçlanan 2024-25 sezonunda gücünün zirvesindeyken onunla yeni sözleşme imzalasaydı, yolları ayırma zamanı geldiğinde kayda değer bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda son derece kötü bir sezonun ardından sonunda bonservissiz ayrıldı. Hal böyleyken, aylardır süren ve oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalan yıpratıcı görüşmelerin ardından, dağınık geçen ve peş peşe yapılan yüksek profilli hatalarla sekteye uğrayan bir sezonda Liverpool'un Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerine (haberlerde haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu belirtiliyor) boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet gibi potansiyel alternatifleri şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının büyük bir israfı oldu. Not: D

    Real Madrid için: Öyleyse muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde olan Konate'ye peşinde olduğu türden astronomik maaşı verecek; bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen, stoperin Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde bu da bir risk anlamına geliyor. Real Madrid'in geçen yıl kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sona erdirmeye karar verdiğinin bildirildiğini hatırlamakta fayda var ki bu da oldukça anlamlı. Fransız oyuncu, gününde olduğunda iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen hâlâ mevkiindeki oyuncular için zirve yıllarına ulaşmış değil. Real, onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulacağına fiilen kumar oynuyor ve kulübün sorunlu bir bölgesi için nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve taraftarlar ile medyanın eşit derecede yoğun baskısı altındaki Real Madrid'de bunun çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir hamle havası var. Not: B

    Konate için: Bu durumun en büyük kazananının, hem hayalindeki Real Madrid transferini hem de arzuladığı dev maaşı almaya hazırlanan Konate olduğu kesin. Ancak Huijsen'in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı şekilde uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu'nun kaynayan kazanında, Anfield'daki son sezonuna damga vuran türden hatalara çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, bonservissiz olarak Madrid'e giderek Trent Alexander-Arnold'ın izinden yürüdü ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erkenden yeniden bulabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça olarak kendini kabul ettirme fırsatına sahip. Yine de bunun üstesinden gelip gelemeyeceği hiç de garanti değil. Not: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, çok basit şekilde, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; inanılmaz çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun soluklu başarı döneminde kesinlikle kilit bir rol oynadı. Nitekim Portekizli oyuncu, özünde Pep Guardiola'nın kusursuz futbolcusuydu. Katalan teknik adamın onu bu kadar sevmesinin ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de bitirmesini umuyordu ancak bu ayrılık bir süredir geliyordu. Onun bonservissiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette harika değil ama dokuz yıllık yıldız hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de becerisi, zekâsı ve belki de her şeyden çok karakteri, City'de fazlasıyla özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlama için iki neden. Real Madrid, sadece bonservissiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncuyu kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'nın da elinden imzayı aldı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki bunların bazılarına Bernardo da bizzat değinmişti, Camp Nou'ya transfer adeta kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi her şeyi açıkça değiştirdi. 'The Special One', vatandaşı olan oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız geride kaldı ancak geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi. Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Ancak belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal bir rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hali, yetenek ile azmin kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid'in Portekiz milli oyuncusu için Barcelona'nın hamlesini neden araya girerek bozduğunu anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun zamandır istediği İspanya transferi. En azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, Silva La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık sonunda Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatı bulacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid, İspanyol futbolunun zirvesinde yerini Barcelona'ya kaptırmış olarak zorlu bir dönemden geçiyor ancak Mourinho'nun onları yeniden zirveye taşımasına yardım etmek, şüphesiz onun benimsediği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid'de forma rekabeti son derece sert ve Silva artık bir zamanlar olduğu kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da işaret ettiği gibi, ilk beş yard kafanızdadır ve bu açıdan bakıldığında eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması belki bir miktar üzücü olsa da Bernardo, Luka Modric'i Bernabeu'ya getiren Mourinho'nun izinden gidip 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayacak deneyim ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea adına biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’de kulübe geldikten sonra iyi başlamasa da o günden bu yana Chelsea savunmasının kilit isimlerinden biri hâline geldi, bu yüzden onun zararına gönderilmesi biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde dünyadaki mevkisinin en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Bununla birlikte Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton’dan £60 milyon ($80m) karşılığında transfer ederken en başta kesinlikle fazla ödeme yapmıştı ve oyuncunun perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar verdikten sonra £52 milyon ($69m) gibi bir rakamı geri kazanmakla muhtemelen yetineceklerdir. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını almakta zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılığı aynı zamanda ciddi şekilde tecrübe eksiği yaşayan kadronun en deneyimli isimlerinden birini kaybettiği anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid, erken transfer dönemindeki hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, daha geçen yaz Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için bir sol beke büyük para harcamıştı, ancak bu durum, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için de kesenin ağzını açmalarına engel olmadı. Son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimseyen bir takım için €60 milyonluk bonservis çok yüksek ve bu, son aylarda formunda bir miktar düşüş yaşanan bir oyuncudan yatırımlarının anında karşılığını almalarını zorunlu kılacak. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun üzerinden gerçekçi olarak daha kaç yıl üst düzey verim alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real ayrıca yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte artık A takım seviyesinde dört sol beke sahip, dolayısıyla gidecek oyuncular konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Şüphesiz bu transferin asıl kazananı olan Cucurella, dümeni olmayan bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunma oyuncusunun, BlueCo’nun Stamford Bridge’de işleri yürütme biçiminden rahatsızlık duyması nedeniyle İspanya’ya dönmek istediği geniş çapta bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisine rağmen kimse onun Bernabeu’ya gideceğini beklemiyordu. Bu nedenle anlaşmanın bu kadar hızlı sonuçlanması da şaşırtıcı değil; Real Madrid kapısını çaldığında Cucurella’nın muhtemelen hemen evet dediği varsayılabilir. Mourinho tarafından özellikle istendiği anlaşıldığı için, kilit bir oyuncu hâline gelme ihtimali de oldukça yüksek; Carreras’ın Portekizli çalıştırıcının ilk 11’inde zaman zaman yer alıp çıkması bekleniyor. Ancak yüksek bonservis göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları da düşünüldüğünde, Bernabeu tribünlerinin meşhur sabırsızlığıyla karşı karşıya kalmamak için hemen performans vermek zorunda. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla gösterilebilir. 2017'de Hull City'den yalnızca 8 milyon £ karşılığında alınan oyuncu, Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biriydi ve en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuyu yaşın yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz onu Milos Kerkez'i kadrosuna katarak erkenden değiştirmeye yönelmesinin nedeni de buydu. Hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi, Robertson'ı kış transfer döneminde bile satacaktı. Ancak şu anki sorun şu ki Kerkez hâlâ Anfield'a tam anlamıyla uyum sağlamış değil. Ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, mücadeleciliğinin ve karakterinin Merseyside'da ciddi şekilde özleneceği çok net biçimde ortaya çıktı. Nitekim taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs, ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye açıkça çalıştı, ancak bunun tam olarak nedenini anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın çeşitli bölgelerinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek aslında bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies kısa süre önce ayak bileğini kırmıştı, ancak Spurs'ün elinde yine de Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Sav şu yöndeydi: Robertson, dağınık durumdaki soyunma odası için önemli bir takviye olabilirdi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına kesinlikle yardımcı olabilirdi. Bedelsiz olarak gecikmeli biçimde gelmiş olması hoş bir artı, ancak Tottenham'ın Robertson'a mutlaka ihtiyacı olduğu yönündeki görüş hâlâ oluşmuş değil. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştıran bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmaya neden istekli olduğu anlaşılabilir. Çok iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu; görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuçta sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor. Ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu, çünkü Liverpool ona hiçbir noktada sözleşme uzatma teklifi yapmadı. Yine de Spurs dışında seçenekleri vardı; Juventus'un, İskoçya kaptanını kadrosuna katmakla ilgilenen kulüpler arasında olduğu söyleniyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten kıl payı kurtulan bir kulübe katılmaya karar vermesi biraz tuhaf. Ancak De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü ciddi şekilde geliştirme kapasitesine tartışmasız biçimde sahip olduğu düşünüldüğünde, Robertson artık Tottenham'ı ocak ayına kıyasla daha cazip bir seçenek olarak görüyor olabilir. Yine de Robertson'ın geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süreyi gerçekten kuzey Londra'da alacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı takımda tutmak için canla başla mücadele etti, ardından gecikmeli de olsa Liverpool'a katılmasına izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda hemen pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle da bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak kulüp ya da milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek hiçbir şey yapmadı. Elbette Newcastle için asıl mesele artık bu parayı akıllıca kullanmak; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri cezbetmek de daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'de aldıkları acınası 12.'lik, buna bir de Gordon'ın St. James' Park'tan Isak'ın ardından çıkış kapısına yönelme isteği eklenince, Newcastle'ın giderek daha ilgisiz hale gelen Suudi Arabistanlı sahipleri altında artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda yaşadığı iyi bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden sonunda düzeni sağlamalarının ardından yaptıkları ilk hamlenin Gordon için €80m saçmak olması pek hayra işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusunun kesinlikle faydalı bir takviye olması beklenir. Hücum üçlüsünün neredeyse her yerinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'ın aksine tam bir pres makinesi; bu yüzden Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Kabul etmek gerekir ki Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedeli daha olumlu gösterebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da vurgulandı, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Premier League'deki son 60 maçında attığı 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın Flick'e bir kanattan istediğini verme ihtimali Rashford'dan daha yüksek olsa da ve maaşı da Rashford'dan düşük olacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fırsat vardı. Bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüşmesi. Özellikle son iki yılda Premier League'de sergilediği son derece istikrarsız performanslara rağmen Gordon, bir süredir açıkça peşinde olduğu büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de, çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile daha önce anılması nedeniyle aklının çelindiğini itiraf etmişti; ayrıca bu yaz ilk başta Bayern Münih'e gidecek gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden çekindi ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük zorluk da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncu üzerindeki ilgiyi bir miktar azaltabilir, ancak yine de bonservisini haklı çıkarmak için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barca €80m'yu rotasyon oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'in oyuncusu olmaya layık olduğunu kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. İlk sezonunda Barca'da toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen şimdi Camp Nou'da fazlalık gibi görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan, Lamine Yamal ile yan yana sahaya çıkmaya gidiyor! Not: A

    Mark Doyle