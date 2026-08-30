Chelsea için: Başlangıçta sadece 32 milyon sterline transfer ettikleri ve Xabi Alonso yönetiminde kadroda düşünülmeyen bir oyuncudan bu kadar büyük bir kâr elde etmek, Chelsea adına tam bir ustalık işi. Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Jackson'ı yeniden kiralama isteğine direnilmesi de karşılığını verdi; böylece haftalık 100.000 sterlinlik maaşı da kalıcı olarak kulübün bütçesinden çıktı. Jackson, Stamford Bridge'deki ilk iki sezonunda hiçbir zaman tam anlamıyla ikna edici olamadı ve geçen sezon Bayern Münih'teki kiralık döneminde de tablo değişmedi. Joao Pedro ya da Danny Welbeck'in önünde şans bulması zaten beklenmiyordu, bu yüzden satış Chelsea'nin çıkarınaydı. Tüm bunlara rağmen, hücum hattında yaşanabilecek herhangi bir sakatlık krizi bu anlaşmanın zamanla kötü görünmesine yol açabilir. Ayrıca doğrudan bir Şampiyonlar Ligi bileti rakibini de güçlendiriyorlar ve Unai Emery'nin bir anda Jackson'ın tüm potansiyelini ortaya çıkarması durumunda bu, Chelsea için kötü bir görüntü olur. Yine de Chelsea her zaman bu teklifin reddedilemeyecek kadar iyi olduğunu söyleyebilir; Jackson'ın mevcut versiyonu için toplamda 65 milyon sterline kadar gelir elde edilmesi, hiç kuşkusuz yönetim kurulu odasında herkesin memnuniyetle el sıkışmasına yol açmıştır. Not: A-

Villa için: Jackson, Villa için kulüp rekoru kıran bir bonservis bedeline kesinlikle değmez. Son vuruşlarda son derece istikrarsız ve Ollie Watkins kadar komple bir oyuna da sahip değil. Evet, yerine geçtiği oyuncudan beş yaş daha genç ama Premier League geçmişi de onun seviyesine hiç yaklaşmıyor. Jackson, Chelsea formasıyla ligde çıktığı 65 maçta kayda değer 24 gol atmış olsa da, attığından çok daha fazla fırsatı harcadı ve gereksiz kartlar görmeye de meyilli oldu. Bununla birlikte Jackson, Villarreal'de İspanyol teknik adamla birlikte çalıştığı dönemden dolayı Emery ile iyi bir ilişkiye sahip ve Emery'nin akıcı sistemi 25 yaşındaki oyuncunun yana hareket etmesine ve kanatlarda sayısal üstünlük yaratmasına izin verecek; Chelsea'de olduğu gibi iki stoper arasına sıkışıp kalmak zorunda olmayacak. Villa ayrıca hücumda genellikle önde iki oyuncuyla oynuyor, bu yüzden Jackson hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Onun çok gol atan bir forvete dönüşeceğini görmek zor, ancak açık oyundaki katkısı arttıkça özgüvenli bir Jackson da karşılığını verecektir. Yine de bu, açılış haftasında Brighton'dan yedikleri 4-0'lık ağır yenilginin ardından Villa taraftarını yeniden gerçekten heyecanlandıracak bir transfer değil. Son tarih gelmeden önce Villa ilave hücum alternatifi aramazsa bu bir hata olur, çünkü Jackson bir kez daha ilk beş hedefinin hücum liderliğini yapacak kadar iyi değil. Not: C+

Jackson için: Chelsea ve Bayern'de geçen iki yıllık istikrarsızlık ve sınırlı fırsatların ardından Jackson, daha önce kendisinden en iyi verimi alan bir teknik adamın yönetiminde başrole kavuştuğu için çok memnun olacaktır. Emery, Jackson'ın taktiksel güçlü yanlarını ve psikolojik ihtiyaçlarını tamamen anlıyor; üstelik oyuncu, Chelsea'de olduğundan çok daha fazla değer görerek başlayacak. Ancak Watkins'in yerini doldurmak göz korkutucu bir görev ve ödenen absürt bonservis nedeniyle kendisine hiç sabır gösterilmeyecek. Jackson hızlı bir başlangıç yapamazsa, Villa'nın takım olarak yaşadığı sıkıntılar sürecek ve böylesine pahalı bir kumar oynayan transfer ekibi ağır şekilde eleştirilecek. Watkins ile sürekli kıyaslanması onun üzerinde baskı yaratabilir; çok şey zihinsel dayanıklılığına bağlı olacak. En azından Jackson, Chelsea'de peşini bırakmayan belirsizlik bulutundan ve son yıllarda kulübü geri çeken istikrarsızlıktan kurtuldu. Villa, Jackson'a daha oturmuş bir ortam ve Şampiyonlar Ligi futbolu sunuyor; bu da ona gerçek anlamda yeni bir başlangıç yapma fırsatı veriyor. Kariyerinin bu aşamasında umut edebileceği en iyi senaryo bu, ancak Senegalli golcü artık geçmiş hatalarından ders çıkardığını göstermek zorunda. Not: B+

James Westwood