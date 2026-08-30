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Goal.com
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Bradley Barcola Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Liverpool, Bradley Barcola için fazla para ödüyor, ancak Liverpool'a katılmak, hızlı Fransız oyuncuya küresel bir süperstar olma şansı sunuyor: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarını değerlendiriyor

Opinion
Liverpool
B. Barcola
M.City
A. Bouaddi
N. Gonzalez
M. United
C. Baleba
Tottenham Hotspur
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbolseverler için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir. Bu da sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olmasından kaynaklanmıyor! Asıl sebep şu: Sezonun bitişi tek bir anlama geliyor, transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi bir kez daha hareketli geçiyor; 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı büyük yıldızlar yüksek bonservis bedelleriyle transfer yaptı.

Bazı transferlerin ilgili tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak en az kulüplerden birinin, hatta oyuncunun bile, pazarlık masasında farklı bir karar vermiş olsaydı neler olabileceğini düşündüğü çok sayıda örnek de var.

GOAL ise oyuncular resmen tanıtılmadan önce bile her büyük anlaşmadan kimin en iyi şekilde çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, sonuçlanan her anlaşmayı gerçekleştiği anda puanlayacağız ve böylece transfer sezonunun büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm puanlarımızı inceleyin ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize bildirin...

  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    30 Ağustos: Emi Martinez (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 7,5 milyon £)

    Aston Villa için: Villa'nın Parma'dan Zion Suzuki'yi transfer etmesinin ardından Martinez'i satmak bir zorunluluk haline geldi. Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu, Suzuki'nin arkasında ikinci planda kalmayı asla kabul etmezdi ve bu da soyunma odasında huzursuzluğa yol açabilirdi. Villa'nın üst üste ikinci yıl da mutsuz bir Martinez'i kadroda tutmasının da hiçbir anlamı olmazdı. Geçen yıl Manchester United'a gerçekleşmeyen transferinin ardından onun bağlılığı sorgulanmıştı ve bir başka başarısız ayrılık girişimi motivasyonunun dibe vurmasına kesin gözüyle bakılmasına neden olurdu. Onu bunun yerine Chelsea'ye göndermek Villa için de bir kazanç; son dört yılda kulüpler arasındaki sekizinci iş olarak bu hamle, ilişkilerini daha da güçlendiriyor. Hâlâ çok büyük bir karakter ve taraftarın gözdesi olsa da Villa'nın Martinez'i maaş bütçesinden çıkarması için doğru zaman buydu. Eski Arsenal kalecisi için yapılan ilk £20 milyonluk yatırımda ciddi bir zarar kabul etmek biraz can yakacaktır, ancak Villa'nın onun yüksek maaşını ödemeyi sürdürmesi için mantıklı hiçbir neden yoktu. Not: B+

    Chelsea için: Martinez son yıllarda biraz daha hataya açık hale gelmiş olsa da Robert Sanchez'e kıyasla çok büyük bir seviye atlaması olduğu konusunda şüphe yok. İspanyol kaleci, Chelsea için fazlasıyla uzun süredir ciddi bir zayıf noktaydı; 1 numara olarak kalması halinde takımın en büyük kupalar için yeniden yarışa dönmesi asla mümkün olmazdı. Martinez, Premier League'de kendini kanıtlamış bir kalite getiriyor ve ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetine sahip doğal bir lider. İki kez Yashin Trophy kazanan bir kaleciyi sadece £7,5 milyona kadroya katmak, yalnızca Şampiyonlar Ligi'ne katılma değil, aynı zamanda şampiyonluk yarışında Arsenal'e baskı yapma ihtimali de artık çok daha güçlü görünen Chelsea için gerçek bir fırsat. Büyük maçların oyuncusu olan Martinez, Stamford Bridge'deki hayatın getirdiği baskıyla başa çıkmakta hiçbir sorun yaşamayacak ve yedek kaleci Mike Penders için de ideal bir akıl hocası olacak. Xabi Alonso'nun ilk 11'i artık çok ürkütücü görünüyor. Not: A+

    Martinez için: Bu, şu anda Chelsea'de Şampiyonlar Ligi futbolu olmamasına rağmen Arjantinli kahramanın kulüp düzeyinde aradığı seviye atlama hamlesi. Martinez'in Villa'daki döngüsü açıkça sona ermişti ve takım, diğer birçok kilit oyuncusunu kaybettikten sonra zorlu bir geçiş sezonuyla karşı karşıya kalabilir. Buna keskin bir tezat olarak Chelsea yeniden elit bir güç olmaya hazırlanıyor. Martinez artık Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde olağanüstü kariyerine bir görkemli bölüm daha yazma fırsatına sahip. 33 yaşındaki kalecinin peşinde Juventus da vardı, ancak Martinez, bir süredir Serie A'dan daha üstün olan Premier League'de başarılı olacak kadar hâlâ iyi. Villa Park'tan Stamford Bridge'e geçiş Martinez için sorunsuz bir süreç olmalı; bunun en önemli nedenlerinden biri de Alonso'nun 3-4-2-1 sistemine son derece uygun olması. Arjantinli kaleci geriden oyun kurarken rahat (Sanchez'in aksine) ve Chelsea'nin önde kurduğu savunma hattını koruyan bir süpürücü kaleci olarak parlaması bekleniyor. Martinez hiç kuşkusuz kariyerinde kalan tüm hedeflerine Chelsea'de ulaşabileceğini düşünecektir ve kim bilir, bu durum Arjantin ile milli takım kariyerini bir ya da iki yıl daha uzatmasına bile yol açabilir. Not: A

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  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    29 Ağustos: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain'den Liverpool'a, 123 milyon £)

    PSG için: Fransa şampiyonu, 2023'te Lyon'dan yalnızca 45 milyon avroya kadrosuna kattığı Barcola'nın değerinin 140 milyon avroya çıkacağını muhtemelen hiç hayal etmemiştir. Barcola, PSG'ye iyi hizmet etti, ancak kendisini vazgeçilmez hale tam olarak getiremedi; bu nedenle Liverpool'dan dokuz haneli bir bonservis çıkarmaları harika bir iş oldu. Luis Enrique de Ferran Torres, Maghnes Akliouche ve Mika Godts'u kadroya katarak bu anı önceden öngördü ve Barcola olmadan PSG'nin daha zayıf bir takım olmayacağını garanti altına aldı. Hatta 23 yaşındaki oyuncu denklemden çıktığına göre, Luis Enrique'nin artık daha istikrarlı bir ilk 11 sahaya sürmesi daha kolay olacak. Barcola, PSG'nin ona basitçe veremeyeceği daha önemli bir rol istiyordu; dolayısıyla bu anlaşma, takım bu sezon daha da fazla başarı kovalarken soyunma odasındaki uyumun korunmasına da yardımcı olacak. Nihai ücret ayrıca PSG'yi, gelecek transfer dönemlerinde diğer kadro oyuncularını satarken çok güçlü bir pazarlık konumuna getirecek. Kısacası, bu karar çok açıktı. Not: A+

    Liverpool için: Barcola, sürekli ilk 11'e girip çıkarılmasına rağmen PSG formasıyla 152 maçta 39 gol attı ve 37 asist yaptı. Bu bile tek başına onun özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor ve Liverpool, Andoni Iraola'nın taktik planının vazgeçilmez bir parçası olarak daha da belirleyici olabileceğine inanacaktır. En etkili olduğu bölge sol kanat olsa da Barcola sağda da rahat oynuyor ve Mohamed Salah'ın kulüpten ayrılmasıyla Liverpool'nun hücum hattında kaybettiği üst düzey kaliteyi geri kazandırıyor. Yakıcı hızı ve doğrudan oyun tarzı, yüksek tempo talep eden ve Liverpool'nun önde oynamasını isteyen Iraola için ideal bir uyum sağlıyor. Barcola, hem Tottenham'ın hem de Manchester City'nin transfer döneminin sonlarına doğru hedef aldığı bildirilen tek yönlü Cody Gakpo'ya kıyasla Liverpool hücum hattına kesinlikle daha fazlasını katacaktır. Ancak her şey iyi değil, çünkü 120 milyon sterlinlik bir oyuncu olarak Barcola'nın hata payı yok. Liverpool fazla ödeme yaptı ve Premier League futbolunun acımasız fizikselliğine anında uyum sağlayıp sağlayamayacağını söylemek mümkün değil. Herhangi bir adaptasyon sorunu yaşarsa taraftarlar ve yorumcular hemen Barcola'nın üzerine gidecektir; ayrıca Liverpool, Florian Wirtz ve Alexander Isak'ın yaşadığı sıkıntıların ardından transfer kararları nedeniyle yeniden alay konusu olmaya da açık hale geldi. Not: B

    Barcola için: Eski Lyon oyuncusu, üst üste Avrupa Kupaları kazanan bir PSG takımında göz kamaştırdıktan ve Fransa ile Dünya Kupası sahnesinde iz bıraktıktan sonra Anfield'daki hayatın baskısıyla başa çıkabileceğine güvenecektir. Ancak Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin arkasında destekleyici bir rol üstlenmesinin Barcola'nın gelişimini hızlandırdığı da rahatlıkla savunulabilir. Fazla sorumluluğun yükünü taşımadan, sahaya çıktığında kendisini özgürce ifade etti ve birçok dünya çapında oyuncuyla çalışmaktan büyük fayda sağladı. Şu anda Liverpool kadrosunda bu kategoriye giren tek isim Virgil van Dijk ve o da 35 yaşında kariyerinin son demlerinde. Anfield'da karşı karşıya olduğu meydan okumayla kıyaslandığında Barcola'nın PSG'deki hayatı daha kolaydı. Iraola, ondan haftada iki ya da üç kez Liverpool'nun maç kazandıran oyuncusu olmasını istiyor ve henüz bu kadar yüksek beklentileri karşılayacak dayanıklılığa sahip olup olmadığını bilmiyoruz. Yine de Barcola'nın cesaretine saygı duymak gerekir; başarının neredeyse garanti olduğu konfor alanını terk edip Iraola'nın henüz erken aşamadaki projesinin bir parçası olmayı seçmesi, zihinsel olarak ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Barcola'nın PSG'de bir gün Ballon d'Or adayı haline gelmesi çok zor olurdu, çünkü en az dört takım arkadaşının gölgesinde kalıyordu (Vitinha dahil); ancak Liverpool'yu kupalara taşıyan bir çıkışa ilham vermesi onu pekala o yarışın içine sokabilir. İlk andan itibaren son derece istekli olur ve gereken çalışmayı ortaya koyarsa, bu transfer Barcola'yı süper yıldızlığa taşıyan hamle olabilir. Not: A-

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 Ağustos: Nicolas Jackson (Chelsea'den Aston Villa'ya, 65 milyon £)

    Chelsea için: Başlangıçta yalnızca 32 milyon sterline kadroya kattıkları ve Xabi Alonso döneminde ihtiyaç fazlası haline gelen bir oyuncudan bu kadar büyük bir kâr elde etmek, Chelsea adına ustalık işi. Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Jackson'ı yeniden kiralama isteğine kapılmamaları da karşılığını verdi; haftalık 100.000 sterlinlik maaşı da artık kalıcı olarak maaş bütçesinden çıktı. Jackson, Stamford Bridge'deki ilk iki sezonunda hiçbir zaman tam anlamıyla ikna edemedi, geçen sezon Bayern Münih'teki kiralık döneminde de tablo aynıydı. Joao Pedro ya da Danny Welbeck'in önüne geçip forma şansı bulması zaten beklenmiyordu, dolayısıyla satış Chelsea'nin çıkarınaydı. Tüm bunlara rağmen, hücum hattında yaşanabilecek bir sakatlık krizi bu anlaşmanın kötü yaşlanmasına neden olabilir. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne katılım sıralaması için doğrudan bir rakibi de güçlendiriyorlar ve Unai Emery'nin bir anda Jackson'ın tüm potansiyelini ortaya çıkarması Chelsea açısından kötü bir görüntü olur. Yine de Chelsea her zaman teklifin reddedilemeyecek kadar iyi olduğunu söyleyebilir; Jackson'ın mevcut versiyonu için 65 milyon sterline kadar gelir elde edilmesi, yönetim kurulunda şüphesiz herkesin el sıkışmasına yol açmıştır. Not: A-

    Villa için: Jackson, Villa için kulüp rekoru bir bonservis bedeline değecek bir oyuncu değil. Son vuruşlarında son derece dengesiz ve Ollie Watkins kadar komple bir oyuna sahip değil. Evet, yerini aldığı isimden beş yaş daha genç, ancak Premier League geçmişi neredeyse aynı seviyede değil. Jackson, Chelsea formasıyla ligde 65 maçta saygın sayılabilecek 24 gol atmış olsa da, attığından çok daha fazla fırsatı harcadı ve gereksiz kartlar görme eğilimi gösterdi. Ancak Jackson'ın, Villarreal'de İspanyol teknik adamla birlikte çalışmasının ardından Emery ile iyi bir ilişkisi var ve Emery'nin akıcı sistemi 25 yaşındaki oyuncunun yana hareket etmesine ve kanatlarda sayısal üstünlük kurmasına izin verecek; Chelsea'de olduğu gibi iki stoper arasına sıkışmak zorunda kalmayacak. Villa ayrıca genelde önde iki oyuncuyla hücum ediyor, bu yüzden Jackson hiçbir zaman izole kalmayacak. Onun üretken bir golcüye dönüşmesini görmek zor, ancak özgüvenli bir Jackson, açık oyundaki katkısı arttıkça karşılığını vermelidir. Yine de bu, açılış haftasında Brighton'dan yedikleri şok 4-0'lık yenilginin ardından Villa taraftarını gerçekten heyecanlandıracak bir transfer değil. Son tarih gelmeden önce Villa ek hücum alternatifi aramazsa bu bir hata olur, çünkü Jackson bir başka ilk beş yarışının hücum liderliğini yapacak kadar iyi değil. Not: C+

    Jackson için: Chelsea ve Bayern'de geçen iki yıllık istikrarsızlık ve sınırlı fırsatların ardından Jackson, daha önce ondan en iyi verimi alan bir teknik adamın yönetiminde başrolü kapmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Emery, Jackson'ın taktiksel güçlü yönlerini ve psikolojik ihtiyaçlarını tam olarak anlıyor ve oyuncu, Chelsea'de olduğundan çok daha fazla değer görerek işe başlayacak. Ancak Watkins'in yerini doldurmak göz korkutucu bir görev ve ödenen uçuk ücret nedeniyle kendisine hiç sabır gösterilmeyecek. Jackson ilk andan itibaren etkili olamazsa, Villa'nın takım olarak yaşadığı sıkıntılar sürecek ve böylesine pahalı bir riske giren işe alım ekibi ağır eleştiri alacak. Watkins ile yapılacak sürekli kıyaslamalar onun üzerinde baskı yaratabilir; çok şey mental dayanıklılığına bağlı olacak. En azından Jackson, Chelsea'de peşini bırakmayan belirsizlik bulutundan ve son yıllarda kulübü geride tutan istikrarsızlıktan kurtuldu. Villa, Jackson'a gerçek anlamda yeni bir başlangıç fırsatı sunan daha oturmuş bir ortam ve Şampiyonlar Ligi futbolu sağlıyor. Kariyerinin bu aşamasında umabileceği en iyi senaryo bu, ancak Senegalli forvet artık geçmiş hatalarından ders çıkardığını göstermeli. Not: B+

    James Westwood

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  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    27 Ağustos: Omar Marmoush (Manchester City'den Tottenham'a, kiralık)

    Manchester City için: City açısından biraz tuhaf bir durum. Kulüp, Eintracht Frankfurt'tan yükselen bir şöhretle geldikten yalnızca bir buçuk sezon sonra Marmoush ile yollarını ayırmayı tercih etti. Hücum hattında ilk 11'de yer almak için gol makinesi Erling Haaland ile rekabet etmek, herhangi bir santrfor için imrenilecek bir görev değil ve City muhtemelen Pep Guardiola'nın kendisine verdiği fırsatlarda Marmoush'un tam olarak büyük bir etki yaratmadığını düşünüyordur. İlk ve tek tam sezonu, kaçınılmaz olarak sınırlı süre alması, diz sakatlığı ve Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrılması nedeniyle sekteye uğradı. Dikkat çekici şekilde, 2025-26 sezonundaki ilk Premier League golünü ancak bu yıl ocak ayının sonlarına doğru atabildi. Marmoush, geçen sezon yaklaşık 7,5 maçlık süreye denk gelen bölümde altı gole katkı verdiği düşünüldüğünde, yeterince süre alamadığını haklı olarak öne sürebilir. Ancak Haaland'ı ilk 11'den kesmesi hiçbir zaman gerçekçi görünmüyordu ve 27 yaşında olduğu hesaba katıldığında, City'nin para kazanma fırsatını değerlendirmesi pek de şaşırtıcı değil. Tottenham, kuzey Londra'ya ilk kiralık geçişinin ardından gelecek yaz Marmoush'u bonservisiyle kadrosuna katmak için 60 milyon sterline kadar ödeme yapmaya hazırlanıyor. City'nin onun yerini nasıl dolduracağını görmek ilginç olacak, çünkü gelecek oyuncunun kulübede oturmayı kabullenmesi gerekecek. Not: B+

    Tottenham için: Tottenham'ın kafa karıştıran transfer hamleleriyle dolu bir yazındaki bir başka aşırı harcama. Marmoush, Manchester'da City'nin Ocak 2025'te onun için ödediği bonservis üzerinden küçük de olsa kâr etmesini haklı çıkaracak kadar iyi bir performans göstermedi. Spurs ise üst üste sezonlarda küme düşmeyle burun buruna geldikten sonra sorunlarını para saçarak çözmeye devam ediyor; Marmoush, Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali ve Savinho'nun ardından kuzey Londra ekibine ileride fahiş olduğu anlaşılacak bir bedelle katılıyor. Marmoush'un Premier League'e uyum sağlamakta zorlandığı görülse de Tottenham, 27 yaşındaki oyuncunun gelişinin Harry Kane'in üç yıl önce Bayern Münih'e gitmesinden bu yana sorunlu olan o mevkiye nihayet çözüm getirmesini umacak; hem Richarlison hem de Dominic Solanke sakatlıklarla boğuştu ve istikrarsız kaldı. Spurs, yeterli süre verilmesi halinde Marmoush'un, Etihad'daki sıkıntılarına rağmen, hücumun ana ismi olduğunda golleri sıralayabilecek elit bir Premier League santrforuna dönüşebileceğine inanıyor olmalı. Bu açıdan bakıldığında, bu heyecan verici bir hamle ve kuzey Londra ekibinin rakipleriyle arasındaki farkı kapatmasına yardımcı olabilir. Not: C+

    Marmoush için: Geriye dönüp bakıldığında Marmoush, geçen yıl City'ye katılmakla uğraşmaması gerektiğini muhtemelen düşünecektir. Kısa süren döneminin, Manchester'da başarı yolunu Haaland'ın kapatması gibi büyük bir engel olduğu düşünüldüğünde birçok kişinin beklediği şekilde sonuçlandığı söylenebilir. Biraz erken gibi görünse de santrforun Premier League'de yeni bir başlangıç arayışına girmesini yadırgamak zor. Muhtemelen kupalar için mücadele etmeyecek olsa da Marmoush'un artık Londra'ya gidip Spurs taraftarı için bir kahramana dönüşme fırsatı var; burada ileri uçta garanti ilk 11 oyuncusu olmayı beklemeli. Kane'in ayrılışından bu yana kulübün fazlasıyla eksikliğini hissettiği türde bir golcüye dönüşüp dönüşemeyeceğini ise zaman gösterecek. Marmoush, City'yi ilk etapta onun için kesenin ağzını açmaya ikna eden o üretken seviyeye geri dönmekte kararlı olacaktır, ancak adı sık sık değişken tavrıyla anılan Roberto De Zerbi'nin gözüne batmamak için hızlı bir başlangıç yapması gerekecek. Not: B+

    Krishan Davis

  • Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images Sport

    27 Ağustos: Liam Delap (Chelsea'den Nottingham Forest'a, 50 milyon £)

    Chelsea açısından: İlk bakışta bu, Chelsea için iyi bir anlaşma gibi görünüyor. Maviler, Delap'ı sadece bir yıl önce Ipswich Town'dan ödediklerinden £20m daha fazlasına satmayı bir şekilde başardı ve peşin nakit girişi, transfer dönemi kapanmadan önce daha fazla iş yapmalarına yardımcı olabilir. Ancak, Delap'ı Stamford Bridge'e getiren anlaşmaya eklenen sonraki satıştan pay maddesi nedeniyle kârın yüzde 20'lik kısmının doğrudan Ipswich'e gönderileceği bildiriliyor. Ayrılığı ayrıca Xabi Alonso'nun 9 numara pozisyonunda elinde sadece Joao Pedro ve tecrübeli golcü Danny Welbeck'in kalması ihtimalini doğuruyor; Nicolas Jackson ve Emmanuel Emegha'nın da ayrılıklarla ciddi şekilde anıldığı belirtiliyor. Yine de bu, Chelsea teknik direktöründen hesaplanmış bir risk. Alonso, Delap'ın kendi sistemine uygun isim olmadığına kısa sürede karar verdi ve Chelsea, değeri gözden düşmüş bir yedek olarak azalmasına izin vermek yerine onu acımasızca gönderdi. Chelsea, teknik direktör kaosuyla geçen bir sezonda Delap'tan en iyi verimi alamadı ve ondan bu kadar kısa sürede vazgeçmek bir başarısızlık itirafı, ancak devasa son bonservis bedeli bu darbeyi kusursuz şekilde yumuşatıyor. Delap, sonuç olarak 2025'in diğer transferi Pedro'nun tamamen gölgesinde kaldı ve onu bir yıl daha takımda tutmanın hiçbir anlamı olmazdı. Not: B+

    Forest açısından: Chelsea formasıyla Premier League'de çıktığı 28 Premier League maçında sadece bir gol atmış bir oyuncuyu almak için kulüp transfer rekorunu kırmak pek iyi görünmüyor. Delap, City Ground'da başarısız olursa Forest kamuoyu önünde mahcup olacak ve kulübün gelecekteki PSR hareket alanı büyük darbe alabilir. Son bir yılda form ve fiziksel durum açısından zorlanmış 23 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar yatırım yapmak, nasıl bakarsanız bakın çok çaresiz bir hamle. Yine de Forest'ın, Taiwo Awoniyi'nin £9m karşılığında Coventry'ye gitmesinin ardından bir forvete daha ihtiyacı vardı. Igor Jesus ve 35 yaşındaki Chris Wood, Forest'ın Premier League ve Carabao Cup'ta Leeds'e üst üste kaybettiği maçlarda etkisiz kaldı ve Delap çok eksikliği hissedilen enerjiyi getirebilir. Eski Ipswich oyuncusu, en iyi halinde atletizmi ve yüksek süratte top taşımasıyla savunmalar için bir kâbus olabilir. Ayrıca iki ayağını da iyi kullanan güçlü bir bitirici ve Chelsea'deki bu kadar hayal kırıklığı yaratan dönemin ardından kendini kanıtlamak için aç olacaktır. Oliver Glasner'ın Delap'ın potansiyeline açıkça inandığı belli, yoksa bu anlaşma asla gerçekleşmezdi. Tek soru, başka bir iddialı kulüpte ilk dakikadan itibaren omuzlarında olacak muazzam baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı. Not: C

    Delap açısından: Bu, Delap'ın henüz yolun başındaki kariyerinde kritik bir nokta. Chelsea'deki fırsatını harcadı, ancak Forest'ta göstereceği başarı onu yeniden İngiltere A Milli Takımı oyuncusu olma yoluna sokabilir. Ipswich'i 2024-25 Premier League sezonunda adeta sırtında taşıyan, durdurulması neredeyse imkânsız santrfor hâlâ bir yerlerde duruyor ve bu çevre değişikliği onu yeniden ön plana çıkarabilir. Delap, Chelsea'de beşinci tercih durumundaydı ve bir forma numarası bile yoktu, ancak Forest'ta doğrudan başrol oyuncusu olacak. Bu nedenle City Ground, özgüvenini yeniden toplaması için ideal yer ve Glasner'ın oyun tarzı da ona tam anlamıyla uyacaktır. Forest takımı, rakibe geçişlerde zarar veren, yüksek tempolu ve direkt bir futbol oynamak üzere kurulmuş durumda; Delap da bunun için biçilmiş kaftan. Rakip savunmanın arkasına istediği gibi sarkmasını sağlayacak güçlü fiziğe, çevikliğe ve hıza sahip; mesele sadece fırsatlar gelmeye başladığında bunları değerlendirip değerlendiremeyeceği. Delap iyi bir çıkış yolu bulduğu için şanslı, ancak bu seviyede üçüncü bir fırsat bir daha gelmeyecek; ya tamam ya devam. Not: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 Ağustos: Nico Gonzalez (Manchester City'den Newcastle'a, 52 milyon £)

    Manchester City açısından: Gonzalez'in Ocak 2025'te Porto'ya ödenen £50 milyonluk bonservis bedelinin tamamını geri kazandırması, Etihad Stadyumu'nda ne kadar az etki yarattığı düşünüldüğünde oldukça büyük bir iş. Manchester'da hiçbir zaman net bir role tam olarak yerleşemedi ve satışından elde edilecek gelir, City'nin Enzo Fernandez hamlesinde elini rahatlatmalı. Ancak bu transfer son tarihten önce gerçekleşmezse, City orta sahada çaresiz derecede az seçeneğe sahip kalacak. Gonzalez, bu transfer döneminde Rodri, Bernardo Silva ve Tijjani Reijnders'in ardından ayrılan dördüncü kıdemli orta saha oyuncusu oldu. Mevcut durumda Enzo Maresca'nın merkez orta sahada kullanabileceği isimler yalnızca yaz transferleri Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi ile Mateo Kovacic. Kilit bir oyuncu olmayabilirdi ama Gonzalez yedek katkısı verme konusunda fazlasıyla yeterliydi ve hiçbir zaman yüzde 100'den azını vermedi. Anderson ile Bouaddi'nin önümüzdeki aylarda devasa bonservis etiketlerini haklı çıkaracağına dair hiçbir garanti yokken, bu satış City'nin kısa sürede pişman olacağı bir hamleye dönüşebilir. Not: C

    Newcastle açısından: Gonzalez'in gelişi, kilit orta saha ikilisi Bruno Guimaraes ve Sandro Tonali'nin kaybının etkisini azaltıyor; İspanyol oyuncu, henüz 18 yaşında ve hâlâ oldukça ham olan bir diğer yeni transfer Sean Steur için de değerli bir akıl hocası olabilir. Geçen sezon en az 900 dakika oynayan orta sahalar arasında Avrupa'nın en iyisi olan çizgi kıran pasları ve etkileyici yüksek top kazanım oranıyla (2,13), Matthias Jaissle'nin Newcastle düzeninde geriden oyunu yöneten isim olarak görev yapabilir. Fiziksel olarak güçlü, Premier League deneyimine sahip ve kariyerinin en iyi yılları hâlâ önünde olan 24 yaşındaki oyuncu, Newcastle için oldukça akıllıca bir transfer olabilir. Ancak Gonzalez'in Guimaraes'in etkisini doğrudan yerine koyacağını uman taraftarlar kendilerini kandırıyor. O, yaratıcı bir oyuncudan çok oyunu bozan bir profil ve bu nedenle son üçte birde aynı seviyede tehdit taşımıyor. Bu, Newcastle'ın yeniden ilk altı yarışmacısı hâline gelmesi için ihtiyaç duyduğu dönüştürücü transfer değil, ancak onları küme düşme hattı tartışmasının içine düşmekten uzak tutma konusunda önemli katkı sağlayacaktır. Not: B

    Gonzalez açısından: En üst seviyedeki rekabet bakımından şüphesiz geri bir adım olsa da, bu hamle genel olarak Gonzalez için olumlu. City'de hiçbir zaman düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmadı ama Jaissle'nin Newcastle kadrosuna doğrudan takımın kilit isimlerinden biri olarak girecek. Eğer Newcastle'ı yeniden üst sıralara taşımayı başarırsa, Gonzalez'in piyasa değeri yeni zirvelere çıkacak ve sadece iyi bir rotasyon seçeneği değil, uzmanlaşmış bir oyuncu olarak görülecek. Ancak hemen ivme kazanmasına elverişli, istikrarlı bir ortama gitmiyor. Newcastle bir geçiş döneminde ve bu da doğal olarak bol miktarda hayal kırıklığını beraberinde getirecek; ayrıca Gonzalez, City'de yanında bulunan dünya çapındaki oyuncular olmadan çok daha ağır bir yük taşıyacak. £52 milyonluk bonservis etiketi de işi kolaylaştırmıyor; bu da uyum sağlaması için kendisine fazla zaman tanınmayacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, bu meydan okumaya cevap verecek zihinsel ve fiziksel özelliklere sahip ve sürelerinin ciddi şekilde artacak olması nedeniyle İspanya milli takımına girme ihtimali de daha yüksek olacak. Not: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 Ağustos: Ayyoub Bouaddi (Lille'den Manchester City'ye, 86 milyon £)

    Lille için: Bir dev gelir daha. Bouaddi, 2021'de Lille'e katıldığında henüz sadece 13 yaşındaydı ancak çok geçmeden Eden Hazard'dan bu yana kulübün en umut verici altyapı oyuncusu olarak anılmaya başlandı. Bu açıdan bakıldığında, ön liberonun İngiltere'ye yaptığı milyonlarca sterlinlik transfer hiç de şaşırtıcı değil. 17. yaş gününde Real Madrid'e karşı maçın adamı olmasını sağlayan bir performans sergiledikten sonra, Avrupa'nın elit kulüplerinden birine katılması sadece zaman meselesiydi ve 13 Haziran'da Fas'ın Brezilya ile oynadığı Dünya Kupası maçındaki olağanüstü performansı da yaz transferini kaçınılmaz hale getirdi. Ancak Lille için bu yine de inanılmaz bir bonservis bedeli; kulüp daha önce Bouaddi'ye yaklaşık 70 milyon £ değer biçmişti. Lille daha önce Nicolas Pepe, Victor Osimhen ve Rafael Leao gibi isimlerden büyük paralar kazandı ama tıpkı Leny Yoro'nun 2024'te Manchester United'a satışında olduğu gibi, bu da üst düzey genç yetenekleri geliştirme ve parlatma konusunda haklı bir üne sahip kulüp için tamamen saf kâr anlamına geliyor. Not: A+

    City için: Rodri'nin yerine gelen isim. İspanya milli takım oyuncusunun bu yaz Etihad'dan ayrılacağı konusunda aslında hiçbir zaman gerçek bir şüphe yoktu; 2026 Dünya Kupası'nda La Roja'yı zafere taşıyarak sayısız özelliğini herkese yeniden hatırlatmış olsa bile. Dolayısıyla City'nin karşı karşıya olduğu ikili görev, bir yandan Rodri'den mümkün olduğunca fazla para kazanmak, diğer yandan da onun yerini dolduracak достой bir halef bulmaktı. İki hedefe de ulaştıklarını söylemek gerekiyor: Kısa süre önce ön çapraz bağ sakatlığından dönen 30 yaşındaki bir oyuncu için 65 milyon £ gayet iyi bir bedel; ayrıca City, Bouaddi için açıkça fazla ödeme yapmış olsa da onun potansiyeli hem ortada hem de muazzam. Elbette oyunun gördüğü en büyük 6 numaralardan birinin geride bıraktığı dev boşluğu bir 18 yaşındaki oyuncunun hemen doldurmasını beklemek çok büyük bir talep. Ancak City'nin bugün dünyanın en umut verici ön liberosunu kadrosuna kattığını da söylemek lazım; Liverpool da gerçekten Bouaddi'yi transfer etmiş olmayı isteyebilirdi! Yine de Enzo Maresca yönetiminde City'nin zaten bariz olan tüm sorunlarını hemen çözüp çözemeyeceği ise bambaşka bir soru... Not: B

    Bouaddi için: Onun zaten yapmaya yazgılı olduğu türden bir transfer ve er ya da geç değil, daha ziyade erken gerçekleşen bir hamle. Bouaddi çok mütevazı ve çalışkan bir karakter olarak tanınıyor ama aynı zamanda kalitesine dair sarsılmaz bir inanca da sahip. En üst seviyede başarılı olabileceğinden hiç şüphesi yok; bu yılın başlarında milli takım tercihini Fransa'dan Fas'a çevirmesinin nedenlerinden biri de buydu, çünkü ikincisi ona bu yazki Dünya Kupası'nda oynama fırsatı sunuyordu. Bouaddi'nin Kuzey Amerika'daki şaşırtıcı derecede olgun performansları, Manchester'a transferi açısından olumlu sinyaller veriyor. Kabul etmek gerekir ki Rodri'nin yerini doldurmak hâlâ göz korkutucu bir görev ve bonservis bedeli nedeniyle ona çok fazla tolerans gösterilmeyecek. Ancak Premier League futbolunun inanılmaz derecede yoğun doğasıyla başa çıkmak için gereken zekâ, özgüven ve soğukkanlılık seviyelerine kesinlikle sahip görünüyor. Orta sahada Elliott Anderson'ın ve büyük ihtimalle Enzo Fernandez'in ona destek olacak olması da yükünü hafifletmeye yardımcı olacaktır ve lige hızlı bir giriş yapması yönündeki baskının bir kısmını da üzerinden alacaktır. Not: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Ağustos: Carlos Baleba (Brighton'dan Manchester United'a, 70 milyon £)

    Brighton açısından: Bu, Brighton’ın parlak iş modelinin bir kez daha nasıl işlediğini gösteriyor. Brighton, Kamerunlu orta saha oyuncusu Carlos Baleba’yı üç yıl önce Lille’den Premier League’e görece bilinmeyen bir isim olarak getirmek için 23 milyon sterlin ödeyince şaşkınlık yaratmış olabilir, ancak bu karar üç yıl sonra kulübe devasa bir kâr olarak geri döndü. Kabul etmek gerekir ki, Baleba’nın değeri geçen yazdan bu yana düştü; o dönemde Brighton, Manchester United’dan 100 milyon sterlinin üzerinde bir bonservis talep ediyordu ve oyuncu iki farklı yarıdan oluşan bir sezon geçiriyordu. Teknik direktörü Fabian Hurzeler ise transfer söylentilerinin başlangıçta onun formunu etkilediğine inanıyordu. Bu nedenle Baleba’nın bu yaz 100 milyon sterlin veya üzeri bir bedelle satılması elbette mümkün değildi, ancak toplam 70 milyon sterlinlik (95,5 milyon dolar) paket yine de Brighton için iyi bir iş gibi görünüyor. Özellikle de 22 yaşındaki oyuncu istikrarsız performans sergilemeye devam ederse. Güney kıyısındaki kulüp kaçınılmaz olarak bu parayı yeniden birden fazla genç cevhere yatıracak ve ardından onları da ciddi bir kârla satacak. Not: B+

    Manchester United açısından: United, sabrının karşılığını aldığını düşünecek. Kulüp, 2025 yazında Brighton ile görüşmelerden geri çekilmişti; çünkü Brighton’ın, Chelsea’nin 2023’te Moises Caicedo için ödediği 115 milyon sterline yakın bir bonservis istediği netleşmişti. Ancak Baleba için gelecekte bir noktada yeniden hamle yapacakları her zaman yazılmıştı. O zaman şimdi geldi; Manchester United, orta saha oyuncusunun biraz sönük geçen 2025-26 sezonundan faydalanarak, 12 ay önce çok daha pahalıya mal olacak bir oyuncu için bonservislerin aşırı şiştiği bir yaz döneminde kendi açısından indirimli sayılabilecek bir anlaşma yaptı. Beklentileri, 22 yaşındaki Baleba’nın dalgalı performanslarının yalnızca hâlâ biraz ham olmasından kaynaklandığı ve en iyi yıllarının açık şekilde önünde olduğu yönünde olacak. Oyuncunun sezonu Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de sekteye uğradı ve geçen sezonun ikinci yarısında performansı belirgin şekilde yükseldi; United’ın da onun temel verilerinden cesaret aldığı iddia ediliyor. Baleba, Casemiro’nun ayrılığının ardından United’ın bu yaz orta sahada uzun süredir ihtiyaç duyduğu fiziksellik ve dinamizmi getiriyor. Yine de Michael Carrick ve taraftarların, özellikle hazırlık döneminde ayak bileği bağlarını sakatladıktan sonra, ona uyum sağlaması için biraz zaman tanıması gerekecek. Ancak potansiyelini gerçekleştirirse Old Trafford’da sorunlu bir pozisyon için uzun vadede ideal çözüm olacaktır. Not: B+

    Baleba açısından: Sabırlı olmak zorundaydı ama Baleba, yalnızca dört buçuk yıl önce ülkesi Kamerun’dan Avrupa’ya gelen bir oyuncu için kesinlikle hayal transferi sayılabilecek bu hamleyle sonunda Old Trafford yolunda. Brighton, 2023’te onu görece tanınmayan 19 yaşında bir oyuncu olarak kadrosuna katmak için tam 23 milyon sterlin öderken yüksek potansiyelli genç bir oyuncu aldığını açıkça biliyordu ve geçen sezonki küçük düşüş dışında beklendiği gibi bir gelişim çizgisi izledi. Baleba bu fırsatı hak etti ve şimdi bunun elinden kayıp gitmesine izin vermemekte kararlı olacak. Görünen o ki, fiziksel bir ön liberonun bir süredir istek listesinde olduğu Old Trafford’da daha ilk andan itibaren önemli bir figür olmaya hazırlanıyor. Hücumları kesmek ve takımını topla ileri taşımakla görevlendirilerek, Bruno Fernandes’in yanı sıra Youri Tielemans, Kobbie Mainoo veya Andrey Santos’tan biriyle birlikte yeni görünümlü orta sahanın bir parçasını oluşturacak. Hazırlık dönemindeki sakatlığının ardından uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olacak, ancak bunun Manchester United için uzun vadede heyecan verici bir takviye olduğu konusunda hiç şüphe yok. Not: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 Ağustos: Savinho (Manchester City'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    Manchester City için: Futbol tarihinin tamamında ödenen en absürt bonservis bedellerinden biri olmaya gerçekten güçlü bir aday! City, Etihad Stadyumu’ndaki iki sezonu boyunca büyük ölçüde beklentilerin altında kalan bir oyuncudan, büyük tantanayla gelmesine rağmen kulüp rekoru seviyesinde satış geliri elde etmeyi bir şekilde başardığı için adeta bankaya kadar gülerek gidecek. Üstelik bu süreçte toplamda yalnızca iki Premier League golü attı. Manchester City, Spurs’ün oyuncusunu almak için bir kez daha bu kadar akılalmaz derecede yüksek bir rakama çıkmaya razı olmasından büyük memnuniyet duyacaktır; özellikle de geçen yıl Savinho’yu ödedikleri toplam £85 milyonluk ($116 milyon) paketin yaklaşık yarısına transfer etmeye çalışmış olmalarının ardından. Elbette Savinho, 22 yaşında ve Tottenham Hotspur Stadyumu’nda dünya çapında bir yeteneğe dönüşme potansiyeline hâlâ sahip; ayrıca Enzo Maresca kanat bölgelerinde biraz eksik kalabilir. Ancak bu devasa geliri yeniden değerlendirmek için transfer döneminde hâlâ bolca zaman var ve kadroda yüksek potansiyelli Jeremy Monga ile yeniden sağlığına kavuşan Jack Grealish gibi isimler de bulunuyor. Brezilyalının mevcut orta düzey kalibresindeki bir oyuncu için bu, gelecekte ne olursa olsun basitçe geri çevrilemeyecek kadar iyi bir teklifti. Not: A+

    Tottenham için: Sandro Tonali ve Mateus Fernandes’i toplam £185 milyon ($252 milyon) karşılığında kadroya katmak kaşları kaldırdıysa, bu anlaşma herkesi şaşkınlıktan tavana vurdurur. Tottenham, yaz boyunca büyük harcamalar yapmaya istekli olduğunu gösterdi ve kulübün küme düşmeyle burun buruna geldiği üst üste iki sezonun ardından Roberto De Zerbi’nin kadro yenilemesinin gerekli bir parçası olarak bu iki yeni orta saha oyuncusuna yapılan savurganlığı tartışmalı da olsa bir ölçüde haklı gösterebilirdi. Ancak her kim olursa olsun Savinho için £85 milyon vermek, kulüp içinde ipin ucunu kaçırmış olabileceklerini düşündürüyor. Bu seviyedeki bir para, istikrarlı ve üst düzey bir etkiyi zorunlu kılar; Brezilyalı kanat oyuncusu ise City’de geçirdiği sürenin hiçbir noktasında bunu sunabilecek kapasitede olduğunu göstermedi. Spurs’ün kanat oyuncusu için bir yıl önce £43 milyon teklif etmişken, yalnızca 12 ay ve silik geçen bir sezonun (dört gol, üç asist ve sadece yedi Premier League ilk 11 başlangıcı) ardından bunun tam iki katını vermeye nasıl geldiği ciddi şekilde sorgulanmalı. Savinho’nun başarılı olma ve kuzey Londra’da büyük bir çıkış yapma ihtimali kesinlikle var, ancak bu durum bunun ilk aşamada fahiş bir fazla ödeme olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Not: F

    Savinho için: Savinho için bir ölçüde üzülmemek elde değil; çünkü artık Tottenham Hotspur Stadyumu’nda bu devasa transfer bedelinin hakkını vermek zorunda kalacak, aksi halde başarısız transfer etiketiyle karşı karşıya kalacak. Bazıları bunun zaten kaçınılmaz olduğunu düşünecektir. Spurs, oyuncunun gerçek değeri olan rakamı ödese (muhtemelen yaklaşık £45 milyon ($61 milyon)), üzerindeki baskı bu kadar olmazdı. Ancak 22 yaşındaki oyuncudan artık De Zerbi’nin hücumunda hemen etkisini göstermesi ve kısa sürede merkezî bir figür hâline gelmesi beklenecek. Daha önce de değindiğimiz gibi, Savinho’ya kilit bir rol verilirse ve düzenli olarak her hafta oynarsa başarılı olma kapasitesine kesinlikle sahip. Manchester’da, kadroda sürekli değişiklikleriyle tanınan Pep Guardiola yönetiminde bunun gerçekleşmesi zaten pek mümkün değildi. Oyuncu açısından bakıldığında bu, sözde ‘Big Six’ kulüplerinden bir diğerinde çok ihtiyaç duyduğu yeni bir başlangıç, çok iyi bir itibara sahip başka bir teknik direktörle çalışma fırsatı ve Londra’ya giderken arzulanan bir ortam değişikliği anlamına geliyor. Ancak astronomik bonservis bedelinin onun üzerinde her zaman bir yük olacağına dair sarsılmaz bir his var. Bu, kariyerini en üst seviyede ya inşa edecek ya da bitirebilecek bir transfer olabilir. Not: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Ağustos: Curtis Jones (Liverpool'dan Inter'e, 35 milyon €)

    Liverpool için: Beklenen bir sonuçtu ama yine de üzücü. Jones'un ayrılığı, Liverpool kadrosunda artık tek bir yerel oyuncu bile kalmadığı anlamına geliyor ki bu taraftarlar için epey moral bozucu. Unutmayın, Jurgen Klopp'un bir "Scouser takımı" hayali kurduğu günler o kadar da geride değil. Yine de Liverpool'un Jones'un ayrılmasına neden izin verdiği bir ölçüde anlaşılabilir, çünkü sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalmıştı ve artık Anfield'da mutlu olmadığı çok açıktı. Hatta Arne Slot'un görevden alınması bile yaz boyunca ruh halini düzeltmiş gibi görünmedi; Dominik Szoboszlai ile kaptanlık pazubandı konusunda yaşadığı tartışma da bunu ortaya koydu. Ancak Liverpool, Jones için istediği bonservis bedeli konusunda geri adım atmamakla iyi iş çıkarmış olsa da, şimdi onun yerinin doldurulması şart. Çünkü Trey Nyoni'nin gelişimini sürdürdüğü hesaba katılsa bile Liverpool zaten merkez orta sahada sayı ve kalite açısından endişe verici derecede yetersizdi. Ayrıca çok yönlü Jones'un geçen sezon Slot'un sağ bekteki daha iyi seçeneklerinden biri olduğunu da unutmayalım! Not: C

    Inter için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Beppe Marotta transfer piyasasının adeta ustalarından biri ve Inter CEO'su muhtemelen Jones'un iyi bir iş fırsatı sunduğunu düşünüyordur. Unutmayın, Liverpool altyapısından yetişen oyuncu uzun süredir ortalıkta varmış gibi hissettirse de hâlâ sadece 25 yaşında ve İngiltere kadrosuna girecek kadar iyi oynadığı dönem aslında çok da eski değil. Jones, baskı altında top kullanma becerisi etkileyici seviyede olduğu ve takım için olağanüstü mücadele ettiği için Christian Chivu'nun orta sahasına kesinlikle iyi bir uyum sağlayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla Jones, açıkça Scott McTominay ile aynı gol tehdidini taşımıyor olsa da teknik açıdan tartışmasız şekilde daha üstün bir oyuncu. Bu da onun, İskoç oyuncunun Napoli'de yaptığı etki kadar büyük bir etkiyi Milano'da yaratma ihtimalinin yüksek olduğu anlamına geliyor. Not: B+

    Jones için: Çok ihtiyaç duyduğu bir ortam değişikliği. Jones için Anfield'da işler bayatlamıştı. Gelişimi durmuştu, kariyeri tıkanmıştı ve yaşadığı hayal kırıklığı çok açıktı. Slot ile arasında bir sorun yaşandığına dair söylentiler vardı ve Andoni Iraola yönetiminde de tercih ettiği orta saha pozisyonunda çaresizce arzuladığı süreleri alamayacağı kısa sürede netleşti. Bu nedenle bir transfer şarttı ve Milano'ya taşınmak Jones için tam da ilaç gibi gelebilir. Vatandaşları John Stones ile Djed Spence'in varlığı, San Siro'ya hızlı uyum sağlamasına kesinlikle yardımcı olacaktır ve Serie A'da parladığını görmek de gerçekten sürpriz olmaz. Zira tüm artılarına rağmen Serie A'nın Premier League'in tartışmasız bir veya iki seviye altında olduğu da ortada. Not: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Ağustos: Ezri Konsa (Aston Villa'dan Arsenal'a, 55 milyon £)

    Villa açısından: Aston Villa, sözleşmesinin son iki yılına girmiş bir oyuncu için toplam 55 milyon sterlinlik ($75m) paketten mutlaka memnuniyetsiz olmayacaktır. Ezri Konsa kalsaydı, bundan sonra bu kadar büyük bir bonservis geliri elde etme fırsatı sınırlı olacaktı ve 28 yaşında olduğu düşünüldüğünde, İngiltere milli oyuncusu statüsüne ve Villans'ın görüşmelerin bir aşamasında 60 milyon sterlin ($82m) talep etmesine rağmen, muhtemelen ulaşılabilecek en iyi nokta buydu. Ancak yazın daha erken bölümünde Lucas Digne'in PSG'ye ayrılmasının ardından Konsa'nın da gidişi, yeni Premier League sezonu arifesinde Villa'yı savunmada son derece zayıf bırakıyor, bu yüzden yerine bir isim bulmak için hızlı hareket etmeleri gerekecek. Bu aynı zamanda Unai Emery'nin kadrosundan bir başka kilit oyuncunun daha kaybı anlamına geliyor; Morgan Rogers ile Youri Tielemans sırasıyla Chelsea ve Man Utd'a giderken, Ollie Watkins ve Emiliano Martinez'in geleceği konusunda da ciddi belirsizlik var. Not: C

    Arsenal açısından: Arsenal ve Mikel Arteta adına bu hamle kafa karıştırıcı. Arsenal'ın, stoper William Saliba ile bek Jurrien Timber'ın sakatlıklarının ardından savunmanın sağ tarafını güçlendirmekte kararlı olduğu bildiriliyordu, ancak teknik direktörün onları idare edebilmek ve kulübün kasasından ciddi bir para çıkmasını önlemek için zaten elindeki araçlara sahip olduğu düşünülebilir. Hem Ben White hem de Cristhian Mosquera bu pozisyonlarda oynayabiliyor, ilk tercih sol bek Riccardo Calafiori ise aslen bir stoper; Piero Hincapie de öyle ve diğerleri kaydırıldığında Myles Lewis-Skelly de o kanatta görev yapabilecek kapasitenin fazlasına sahip. Arsenal'ın oyuncuların bir kısmını alışık oldukları pozisyonların biraz dışında kullanarak bir düzenleme yapması gerekebilirdi, ancak bunun bu kadar iyi çalıştırılmış bir savunmaya ciddi anlamda zarar vereceğini düşünmek zor. Mosquera geçen sezon sınırlı süre aldığı maçlarda etkileyiciydi, ancak Konsa artık onun gelişiminin önünde doğrudan bir engel. Aynı şey altyapıdan yetişen Marli Salmon için de söylenebilir. Bu açık şekilde, Arteta'nın Emirates'te perde arkasında sahip olduğu önemli yetkileri kullandığı bir örnek; kulüp, kalite sahibi bir takviye isteğine boyun eğiyor ve Konsa'nın da çok iyi bir savunmacı olup çok faydalı bir liderlik getirdiği tartışmasız. İspanyol teknik adamın Arsenal dört kulvarda mücadele ederken sayıca yeterli oyuncuya ihtiyacı var, ancak bu, kısa vadeli olması gereken bir soruna pahalı bir çözüm gibi hissettiriyor. Not: C+

    Konsa açısından: Kariyerinin bu aşamasında, 2025-26'da Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra daha büyük kupaların peşine düşerek Premier League şampiyonuna gitmesi nedeniyle Konsa'yı kesinlikle suçlayamazsınız, ancak uzun vadede kendisini kuzey Londra'da kabul ettirebilmek için gerçek bir mücadeleyle karşı karşıya. İlk etapta sağ bekte White'ın önünde ilk 11 oyuncusu olacağının garantisi yok ve hem Saliba hem de Timber geçirdikleri ameliyatlardan dönmeye yetecek kadar hazır görüldüğünde, büyük ihtimalle kışa doğru rotasyonda geriye düşecek. Arteta'nın, garanti ilk 11 oyuncuları ile kendi deyimiyle "bitiricilerden" oluşan geniş bir kadroya yaslanmak istediğini biliyoruz ve ikincisi, Konsa'nın Emirates'te üstleneceği rol olmaya daha yakın görünüyor. Ancak oradaki dönemini bir Premier League ve belki hatta Avrupa şampiyonu olarak tamamlarsa, muhtemelen bunu hiç umursamayacaktır. Not: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Ağustos: Tijjani Reijnders (Manchester City'den Al-Qadsiah'a, 52 milyon £)

    City için: Oldukça etkileyici bir iş! City, geçen yaz AC Milan'dan £46,5 milyon karşılığında Etihad'a gelen ve çok kötü bir sezon geçiren bir oyuncudan bir şekilde küçük ama önemli bir kâr elde etmeyi başardı. Reijnders, geçen ağustosta Wolves'a karşı çıktığı ilk Premier League maçında bir gol atıp bir golün de hazırlığını yaparak başlangıçta olumlu bir izlenim bırakmıştı, ancak eski teknik direktör Pep Guardiola sonunda Hollandalı milli oyuncuya olan güvenini neredeyse tamamen yitirdi ve futbolcu Manchester'daki son birkaç ayının büyük bölümünü kulübede geçirdi. Sonraki teknik direktör değişikliği de Reijnders'in City kariyerini yeniden canlandırma ihtimalini artırmadı. Aksine, işleri tersine çevirme adına sahip olduğu tüm umudu bitirdi; 28 yaşındaki oyuncu, Enzo Maresca'nın gözdesi Enzo Fernandez için planlanan hamleye kaynak yaratmak amacıyla en yüksek teklifi verene satıldı. Dolayısıyla, Hollandalı oyuncunun değerini kanıtlamak için daha fazla süreyi hak ettiği elbette savunulabilir, ancak City yedek bir oyuncu için gelen böylesine cömert bir teklifi asla geri çevirmeyecekti. Not: B+

    Al-Qadsiah için: Bir başka niyet beyanı, hem de belki bugüne kadarki en dikkat çekici olanı. Al-Qadsiah, Suudi Arabistan futbolunun "asansör kulüplerinden" biri olarak haklı bir üne sahip, ancak Reijnders'i kadrosuna katması; Brendan Rodgers'ın bu sezon bir şampiyonluk yarışını yönetebileceğine kesin olarak inanan sahiplerden gelen ciddi bir hırs göstergesi. Kuzey İrlandalı teknik adam, geçen aralıkta görevi devralmasından bu yana gerçekten iyi iş çıkardı; Al-Qadisah, kulüp rekoru olan 17 maçlık yenilmezlik serisinin de önemli katkısıyla 2025-26 Suudi Pro Ligi'ni dördüncü sırada bitirdi. Eski Liverpool teknik direktörünün, aynı zamanda kulübün tarihindeki ilk AFC Şampiyonlar Ligi Elite macerasıyla uğraşırken bu tür bir iç saha formunu tekrarlayıp tekrarlayamayacağı tartışmaya açık. Ancak Reijnders gibi uluslararası kalitede bir oyuncunun gelişi, yakında tamamen yeni 47.000 kişilik bir stada taşınacak olan ve Saudi Aramco destekli ekibin SPL'nin yükselen gücü olduğu yönündeki algıyı daha da pekiştirdi. Not: A

    Reijnders için: Şaşırtıcı bir karar, özellikle de kariyerinin bu aşamasında. Reijnders, kulüp futbolundaki en büyük kupalar için mücadele etmek istediği için Milan'dan Manchester'a gitmişti. Öyleyse neden şimdi profesyonel kariyerinin zirve yılları olması gereken dönemi Suudi Arabistan'da oynayarak geçirmeye karar verdi? Başka talipleri yokmuş gibi de değildi. Elbette Reijnders, SPL'de sunulan zenginliklere kapılan ilk yüksek profilli oyuncu değil ve kesinlikle sonuncusu da olmayacak. Ancak sportif açıdan bu kararından pişmanlık duyup duymayacağını merak etmemek zor. Reijnders, gol sezgisi olan teknik açıdan yetenekli bir orta saha oyuncusu; Al-Qadsiah için açıkça fazla iyi ve bu transferin, Hollanda'yı bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme umutlarına zarar verme riski oldukça gerçek. 28 yaşında, en üst seviyedeki zamanı zaten sona ermiş olabilir. Not: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Ağustos: Rodri (Manchester City'den Barcelona'ya, 75 milyon €)

    Manchester City için: Pep Guardiola'nın ve Bernardo Silva ile John Stones gibi kulüp efsanelerinin ayrılığı City taraftarları için zaten yeterince acı verici olurdu, ancak en iyi oyuncularını kaybetmeleri gerçek bir korku yaratacak. Rodri olmadan City'nin düşüş yaşamasının kaçınılmaz olduğu hissediliyor; çünkü o, takımın atan kalbi ve yeri doldurulamaz bir liderdi. Hem temel savunma kalkanı hem de geriden oyun kurucu olarak görev yapan Rodri, Guardiola dönemindeki City başarısına yön verdi. Nitekim City, İspanyol orta sahadayken Premier League maçlarının %74,1'ini kazandı ve onun yokluğunda bu oran %61,9'a düştü. Rodri ayrıca en büyük maçlarda golleriyle de öne çıktı; buna 2023 Şampiyonlar Ligi finalindeki galibiyet golü ve Premier League şampiyonluğunu belirleyen birden fazla kritik gol de dahil. £116 milyonluk ($156 milyon) bonservis bedeline rağmen Elliot Anderson aynı derecede çok yönlü bir oyuna sahip değil ve muhtemel transfer Ayyoub Bouaddi'nin de bu boşluğu doldurmasının beklenmesi için yaşı fazlasıyla küçük, tecrübesi ise yetersiz. Bu, Guardiola'nın halefi Enzo Maresca için tam anlamıyla kâbus gibi bir darbe; çünkü City'nin taktik planını uyarlamak ve takımın en büyük kupalar için yarışmayı sürdürebilmesini sağlamak adına önünde devasa bir görev var. Not: F

    Barcelona için: Avrupa futbolunda şok etkisi yaratan bir yıldız transferi. Barca zaten üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunun en büyük favorisiydi, ancak artık bu sanki kaçınılmaz bir sonuç gibi görünüyor. Rodri'nin asıl hedeflerinin kendilerine değil ezeli rakiplerine katılmasıyla Real Madrid büyük bir sarsıntı yaşayacak; çünkü Rodri, İspanya'nın başkentindeki Jose Mourinho'nun yeniden yapılanma projesi yerine Hansi Flick'in zaten iyi oturmuş projesini tercih etti. Rodri, Barca'nın 2015'ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi zaferini kazanması için yapbozun son parçası olabilir; o, oyundaki en iyi ön libero ve Flick'in kadrosuna istikrar getirecek mükemmel isim. Rodri'nin süpürücü rolüyle Barca'yı geçiş oyunlarında parçalamak rakipler için kesinlikle çok daha zor olacak. 30 yaşındaki oyuncunun takıma anında uyum sağlaması da bekleniyor, çünkü Barca kadrosu onun İspanya Milli Takımı'ndan takım arkadaşlarıyla dolu. Diz bağlarını zedeledikten sonra yıl bitmeden sahalara dönmek için zorlu bir mücadele verdiği bildirilen Frenkie de Jong'un kaybının ardından harekete geçmeleri gerekiyordu ve Rodri rüya gibi bir çözüm. Artık 2024 Ballon d'Or kazananı oyunu yöneteceği için Barca'nın önümüzdeki iki ya da üç yıl boyunca hem yurt içinde hem de Avrupa'da üstünlük kurabileceğini söylemek abartı gibi durmuyor. Not: A+

    Rodri için: Bu, Rodri için 2026 Dünya Kupası zaferi ve İspanya ile kazandığı Altın Top'un ardından doğal bir sonraki adım. City'ye geçiş döneminde yardımcı olmak, Barca'yı yeniden futbolun zirvesine taşıma fırsatının yanında sönük kalıyor ve başka hiçbir takım, onun Guardiola yönetiminde bu kadar alıştığı taktik prensiplerle daha yakın eşleşmiyor. Bu transfer aynı zamanda Rodri'nin fiziksel zirvesine dönmesine de imkân sağlayabilir. Son yıllarda ciddi sakatlıklar eski Atletico Madrid yıldızının kariyerini sekteye uğrattı ve La Liga'nın fiziksel açıdan daha az zorlayıcı yapısına dönüş, onun en üst seviyedeki kariyer ömrüne katkı sağlamalı. Pedri, Gavi, Lamine Yamal ve Dani Olmo gibi isimlerle milli takım seviyesinde zaten iki büyük kupa kazanmış olan Rodri için Camp Nou'ya geçiş sorunsuz olmalı; son yedi yılda İspanya ve City'de parladığı aynı her şeye hükmeden lider rolünü üstlenmesi beklenecek. Real'in Rodri'ye finansal açıdan çok daha cazip bir paket sunduğu bildirildi, ancak o Camp Nou'daki daha sağlıklı ve daha güvenli ortamı seçerek doğru kararı verdi; burada parlak kariyerinin en başarılı bölümünü yazabilir. Not: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Ağustos: Ferran Torres (Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e, 50 milyon €)

    Barcelona için: Ferran Torres, Barcelona taraftarlarından hak ettiğini düşündüğü sevgiyi hiçbir zaman görmedi, ancak bunun nedenini anlamak çok da zor değil. Eski Manchester City yıldızı, Camp Nou’daki dört yılında saygıdeğer bir performansla 65 gol attı. Buna, Hansi Flick’in ekibinin geçen sezon La Liga şampiyonluğunu başarıyla koruduğu dönemde tüm kulvarlarda kaydettiği kariyerinin en iyi derecesi olan 21 gol de dahildi. Ancak o, bir joker oyuncu olarak görüldü ve istikrarsız bitiriciliğiyle taraftarları çileden çıkardı. Bir yandan, Robert Lewandowski’nin ayrılığının ardından Barcelona hücum hattında zaten eksik olduğu için onu satmak riskliydi, ama diğer yandan kasaya para koymak için bundan daha iyi bir fırsat olmayacaktı. Torres’in piyasa değeri, İspanya adına 2026 Dünya Kupası finalinde attığı galibiyet golünün ardından kariyerinin zirvesine çıktı ve PSG’nin sonrasında yaptığı 50 milyon avroluk teklif geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Evet, bu rakam Barcelona’nın Torres’i City’den transfer ederken ödediği 55 milyon avrodan biraz daha düşüktü, ancak sözleşmesi gelecek yaz sona eriyordu ve kontratını uzatsalardı, anlaşmadaki özel bir madde nedeniyle Premier League kulübüne ekstra 8 milyon avro daha ödemek zorunda kalacaklardı. Yüksek maaşını da maaş bütçesinden çıkarmak, Barcelona’nın Rodri için anlaşma sağlamasına yardımcı oldu; Rodri, kadroya Torres’in hiçbir zaman olduğu kadar etkili bir katkıdan çok daha fazlasını yapacak. Not: B+

    PSG için: Torres, hiçbir zaman elit bireysel futbolcular kategorisine giremeyebilir, ancak kariyerinin zirvesindeki çok yönlü bir dünya şampiyonunu makul bir bedelle kadroya katmak yine de PSG adına önemli bir kazanç. Torres ayrıca, forvete 2020’de İspanya Milli Takımı’ndaki ilk A takım maçını oynatan Luis Enrique için de taktiksel açıdan çok iyi bir uyum sağlıyor. Luis Enrique yönetiminde PSG’nin başarısının temelinde pozisyon esnekliği yatıyor ve Torres de bu konuda olabilecek en esnek oyunculardan biri; hem merkezde hem de iki kanatta görev yapabiliyor. Ayrıca vatandaşı Fabian Ruiz ile neredeyse telepatik bir ilişkiye sahip ve bu durum, üst üste Avrupa şampiyonu olan takım için anında karşılık verebilir. Torres’in Ligue 1’de, daha rekabetçi La Liga ortamına kıyasla daha skorer olma ihtimali oldukça yüksek ve büyük sahnedeki geniş tecrübesi de onu Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir seçenek haline getirecek. Torres, Goncalo Ramos’un bire bir yerine geçen bir oyuncu değil, ancak özellikle son üçüncü bölgedeki akıllı hareketliliği söz konusu olduğunda PSG’ye Portekizli santrforun verdiğinden daha fazlasını sunma potansiyeline sahip. Not: A-

    Torres için: İspanya’nın Dünya Kupası kahramanı, bu transferi bir seviye atlama olarak görecek ve Barcelona ile sözleşme görüşmelerindeki ilerleme eksikliğini kamuoyu önünde eleştirmekte haklı olduğunun teyidi olarak değerlendirecek; bu da anlaşılabilir bir durum. PSG, modern dönemde Şampiyonlar Ligi’ni üst üste üç kez kazanan yalnızca ikinci kulüp olmayı hedefliyor, oysa Barcelona bu turnuvayı en son 2015’te, Luis Enrique’ye sahip oldukları dönemde kazandı. Ancak gerçek şu ki, Torres’in Paris’teki durumu Katalonya’dakinden farklı olmayacak. Luis Enrique’nin en önemli maçlarda her zaman döneceği PSG’nin en güçlü hücum üçlüsü, kanatlarda Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue, ortada ise Ousmane Dembele’den oluşuyor. Torres, Barcelona’da uzun süre Lewandowski, Raphinha ve Lamine Yamal gibilerinin gölgesinde kaldıktan sonra Parc des Princes’te nihayet başrol oyuncusuna dönüşeceğini düşünüyorsa, fena halde yanılıyor. Luis Enrique ona ligde daha fazla süre verebilir, ancak Torres Şampiyonlar Ligi’nde vazgeçilmez olmayacak. PSG’ye katılması onun mirasını güçlendirmeyecek, sadece rotasyon oyuncusu statüsünü daha da pekiştirecek. Torres, kısa süre içinde başka yerde şartların daha iyi olmadığını fark edebilir ve hatta artık onsuz Avrupa zaferi için PSG ile rekabet etme konusunda daha iyi konumda görünen Barcelona’daki konfor alanını terk ettiğine pişman bile olabilir. Not: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Ağustos: Cristian Romero (Tottenham'dan Atletico Madrid'e, 40 milyon €)

    Tottenham için: Spurs, Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon sterlin zarar etmeyi kabul etti ve bu, hangi açıdan bakarsanız bakın kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden uzak tutmuş oldular, ancak 28 yaşındaki oyuncu tam da en iyi çağında ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedeli için diretebilirdi, hatta diretmeliydi. Yine de yolların ayrılması için doğru zaman gibi görünüyor. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık ekibini kamuoyu önünde sorguladı, ayrıca Spurs küme düşmemeye çalışırken iki kırmızı kart gördü. Bunun sonucunda taraftarlarla ilişkisi bozuldu ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantin'den takım arkadaşı Marcos Senesi'yi transfer etti ve Micky van de Ven'in de yeni sözleşme imzalamasını sağladı, bu yüzden savunmada hâlâ yeterince alternatifleri var. Romero'nun ayrılmak istediği çok açıktı ve Spurs'ün Roberto De Zerbi yönetiminde gerçek bir yeniden yapılanmaya gitme şansı, artık istediğini almış olmasıyla birlikte daha yüksek. Not: B-

    Atletico Madrid için: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için kesinlikle kusursuz bir isim. Agresif, öne çıkan bir savunmacı ve Simeone'nin ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetini paylaşıyor, bu da Metropolitano'nun sıkı bağlara sahip soyunma odasına geçişte sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya ayrılmasının ardından Romero'nun gelişi Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Büyük olasılıkla Simeone'nin üçlü savunmasında ana dayanak noktası olacak ve geçen sezon çok fazla gol yemelerine yol açan sorunları gidermeye çalışırken önemli liderlik özelliklerini de beraberinde getirecek. Bu sadece kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun La Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına ve belki de o ulaşılması zor Şampiyonlar Ligi kupasına biraz daha yaklaşmasına ciddi katkı sağlayabilecek akıllı bir hamle. Onu gerçek piyasa değerinin tam 20 milyon sterlin altında bir bedelle almayı başarmış olmaları da çok büyük bir artı. Bu da Atletico'ya piyasa kapanmadan önce bir ya da iki büyük transfer daha tamamlama imkânı sağlayabilir. Not: A

    Romero için: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero'yla ilgileniyordu, ancak onun aklında baştan beri sadece Atletico vardı ve bu transferi oldurmuş olmak ona büyük bir tatmin sağlayacak. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre şekillenmiş durumda ve Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı kadar değer görecek. Premier League'deki eleştirmenler Romero'yu tavizsiz fiziksel oyun tarzı nedeniyle bir risk unsuru olarak görüyordu, ancak Atletico'nun onu transfer etmesinin nedeni tam olarak bu. Her yıl kupa için mücadele etmek ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde yıldızlaşmak isteyen hırslı bir oyuncu için doğru zamanda yapılmış ideal bir hamle. Tottenham, De Zerbi yönetiminde yeniden yükselişe geçiyor gibi görünse bile, ona bu platformu sunamıyordu. La Liga da Romero için Premier League'den daha uygun; daha taktik bir tempoda oynanıyor ve bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasını ve oyunu daha rahat okumasını sağlayacak. Ayrıca Julian Alvarez ve Giuliano Simeone'nin de aralarında bulunduğu dört Arjantinli takım arkadaşı, uyum sürecini hızlandırmak için ona yardımcı olacak. Not: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Ağustos: Mika Godts (Ajax'tan Paris Saint-Germain'e, 55 milyon €)

    Ajax için: Acı bir darbe ama kulübün kasasına büyük bir katkı. Ajax teknik direktörü Jordi Cruyff, Godts'u en az bir yıl daha takımda tutmayı umduklarını gizlemeye bile çalışmadı. Kanat oyuncusu, Amsterdam ekibinin bunun dışında kasvetli geçen 2025-26 sezonundaki neredeyse tek ışık oldu. Godts, kadroda hem gol (17) hem de asistte (15) çift hanelere ulaşan tek isimdi. Bu yüzden, yeni Eredivisie sezonunun başlamasının ardından onu kaybetmek ciddi bir gerileme anlamına geliyor. Ancak Cruyff'un fiilen kabul ettiği gibi, Ajax en değerli oyuncusu için PSG'nin masaya koyduğu parayı reddedecek durumda değil. Uzun süredir içinde bulundukları acımasız finansal gerçeklik bu ve umut, Ajax üretim hattından çıkan son üst düzey yetenek Abdellah Ouazane'nin, ayrıca belirtmek gerekir ki 2023'te Genk'ten sadece 1 milyon €'ya 17 yaşındayken transfer edilen Godts'un bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olması. Bu açıdan Ajax bildiğini yapmaya devam edecek, ancak şu anda hücumda gelecek yıl yeniden Şampiyonlar Ligi'ne dönmeye yetecek kaliteye sahip olup olmadığı artık ciddi biçimde tartışmaya açık. Not: B-

    PSG için: Bradley Barcola'nın kulüpten ayrılma yolunda olduğunun şimdiye kadarki en net işareti. Baştan beri PSG'nin, geçen sezon hücum hattında dışarıda kalan isim olan ve Barcola'nın büyük maçlarda kendisini defalarca kulübede bulduğu Fransa forvetini satmaya oldukça açık olduğu düşünülüyordu. Ancak üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan ekip, Barcola'yı en yüksek teklifi verene satmadan önce Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve şimdi de Godts gibi isimlerle hücumunu güçlendirirken Liverpool gibilerini ustaca oyaladı. İşin en güzel yanı ise 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığının, ilk tercih edilen sol kanat Khvicha Kvaratskhelia'nın arkasında kaliteli bir alternatif olması gereken Aklouche, Torres ve Godts'un toplam maliyetini karşılayacak gibi görünmesi. Not: A

    Godts için: Muhtemelen kalitesinin nihai sınavı. Sonuçta Barcola, PSG'nin yıldızlarla dolu takımında düzenli bir ilk 11 yeri kapamamışken, Godts'un bunu başarma şansı ne kadar? 21 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi deneyimi sınırlı, yalnızca sekiz maça çıktı, üstelik bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası için Belçika kadrosuna da alınmadı. Elbette Godts'un Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi isimlerle birlikte antrenman yapmaktan fayda sağlamaması düşünülemez ve Luis Enrique, hafta içi Avrupa maçları öncesi ve sonrasında kilit oyuncularını dinlendirirken, Ligue 1 ve Coupe de France'ta da bol süre bulmalı. Ancak yine de insan, kariyerinin bu kritik ve şekillendirici aşamasında bunun gerçekten Godts için doğru hamle olup olmadığını sormadan edemiyor; her ne kadar şu anda bir kanat oyuncusunun en üst seviyede başarılı olmak için gerekenleri öğrenebileceği daha iyi bir yer muhtemelen dünyada olmasa da. Not: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Ağustos: Djed Spence (Tottenham'dan Inter'e, 30 milyon €)

    Tottenham için: Nasıl bakarsanız bakın, bu Tottenham adına yine kafa karıştırıcı bir transfer hamlesi. Londra ekibi bu yaz, oyuncu satışlarından çok fazla gelir elde etmeden devasa bir para harcadı ve tartışmaya açık biçimde fazla ödeme yaptı. Djed Spence’in değeri şu anda kariyerinin en yüksek noktasında. İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda oynadığı sekiz maçın tamamında sağ ve sol bekte görev alırken sergilediği son derece sağlam savunma performansları sayesinde adeta bir kült kahramana dönüştü. Gösterdikleri arasında, Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen kuzey Londra temsilcisi, 26 yaşındaki oyuncudan bonuslar dahil toplam yalnızca 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) gelir elde etmeye hazırlanıyor. Yaz başındaki performansları, sözleşmesinin bitimine hâlâ üç yıl olması, çok yönlülüğü, en verimli dönemine giriyor olması ve elbette meşhur "İngiliz vergisi" düşünüldüğünde, Spence’in neredeyse bunun iki katı değerde olduğu yönünde gerçekten güçlü bir argüman var. Spurs, en azından Andy Robertson’ı bonservissiz transfer ettikten sonra bek rotasyonunda iyi durumdayken, sağda Pedro Porro ilk tercih gibi görünüyor ve Destiny Udogie de kadroda yer alıyor, ancak birçok taraftar Spence’in hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D

    Inter için: Bu, Inter için gerçek bir fırsat gibi görünüyor. Nerazzurri, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e gitmesinin ve birincil hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili transferlerinin kaçmasının ardından başarılı şekilde Spence’e yöneldi. İlk oyuncu Chelsea’ye katılırken, ikincisinin Crystal Palace’a imza atması bekleniyor. Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyulması nedeniyle pazar sınırlıydı, ancak Spence bu rol için kesinlikle kusursuz bir isim. Hücumda ileri çıkma konusunda ne kadar etkiliyse rakip kanat oyuncularını durdurma konusunda da o kadar başarılı olan bu dinamik bek, Inter’in sağ kanadındaki göze çarpan boşluk için biçilmiş kaftan. Dumfries’in önemli hücum tehdidini birebir karşılaması şart olmasa da, Spence savunma açısından bir seviye yükseltiyor ve ayrıca solda müthiş Federico Dimarco’nun yerini de doldurabilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu ekip bu bonservis bedelinden de büyük memnuniyet duyacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün onlardan 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) istediği bildirilmişti, ancak sabırlı davranmaları ve paniğe kapılmamaları büyük karşılık verdi; 26 yaşındaki oyuncuyu oldukça uygun bir bedelle kadrolarına kattılar. Not: A+

    Spence için: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmediği ve teknik adamın bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenilediği düşünüldüğünde, Spence’in haklı olarak daha büyük ve daha iyi şeylere gittiğini hissedeceği kesin. Bunda, Dünya Kupası’ndaki etkileyici performanslarının payı büyük. Her ne kadar sonunda kuzey Londra’da kendine yer edinmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca fazlasıyla savruldu. İlk iki sezonunda tek bir maç bile oynamadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin başarısız teknik direktörlük döneminde İtalyan çalıştırıcı tarafından bir "kulüp transferi" olarak nitelendirildi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonun her birinde küme düşme hattına yaklaşmasının ardından, artık yeniden Serie A’yı kazanmanın favorileri arasında olacak bir kulübe gidiyor ve tabii ki Kuzey Amerika’da itibarını ciddi şekilde artırdıktan sonra Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek. Inter, Spence’in İngiltere Milli Takımı’ndan takım arkadaşı John Stones’u da transfer döneminin başlarında kadrosuna katmıştı ve Stones, takım arkadaşının San Siro’daki heyecan verici yeni macerası öncesinde uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. Not: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 18 milyon £)

    Rayo için: Konferans Ligi finalisti ekip, Pep Chavarria için muhtemelen istediği kadar yüksek bir bedel alamadı ancak bu transfer yine de Madrid ekibinin tarihindeki en pahalı satış olma özelliğini taşıyor. Haberlere göre Rayo, görüşmeler sırasında sürekli şartları değiştirmeye çalıştı ve bir aşamada oyuncunun 50 milyon avroluk (£43m/$58m) serbest kalma maddesini bile talep etti. Ancak Chelsea'nin ilk 15 milyon sterlinlik ($20m) teklifini reddettikten sonra önemli bir orta yol bulundu. Açıkçası, Chavarria'nın batı Londra'ya gitmek istediğini net şekilde ortaya koymasının ardından kulübün pazarlık gücü çok yüksek değildi ve 28 yaşındaki oyuncu da çok daha yüksek bir bonservis talep edebilecek yüksek potansiyelli genç bir yetenek sayılmaz. Yine de bu para, Rayo'nun güçlenmesine ve geçen sezon La Liga'da üst üste ikinci kez elde ettiği sekizincilik derecesinin üzerine koymasına yardımcı olacaktır. Not: B

    Chelsea için: Chelsea'nin, Marc Cucurella'nın Dünya Kupası sırasında hızlı bir şekilde Real Madrid'e ayrılmasının ardından savunmanın sol tarafını güçlendirmesi kesinlikle gerekiyordu; zira bu ayrılık, Jorrel Hato'yu kadrodaki tek tanınmış kıdemli sol bek olarak bıraktı. Ancak Chavarria'nın gereken seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, her ne kadar oyuncu Xabi Alonso tarafından özellikle istenmiş olsa da. Kariyeri boyunca forma giydiği tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve doldurması gereken büyük boşluk var; çünkü Cucurella, tartışmasız şekilde dünyadaki mevkisinin en iyilerinden biri haline gelmişti. Hato geçen sezonun son bölümünde güçlü bir performans sergiledi ve kendisine büyük değer veriliyor, bu nedenle Chavarria büyük olasılıkla yedek rolünde olacak ve belki de genç Hollandalıya mentorluk yapacak. Toplam 22 milyon avroluk (£19m/$25m) paket, 60 milyon sterlin değer biçilen ($81m) Lewis Hall gibi bir isimle kıyaslandığında, kısa vadeli bir çözüm olarak kalsa bile sorunlu bir mevki için düşük maliyetli bir çözüm anlamına geliyor. Not: B-

    Chavarria için: Ne hikâye ama! Chavarria, ancak 22 yaşında Real Zaragoza'ya katıldığında İspanya ikinci ligine transfer yapabildi ve şu anda Liverpool'un başında olan Andoni Iraola'nın 2022'de onu Rayo için kadroya katarmasıyla La Liga'ya adım attığında 24 yaşındaydı. İspanya'nın başkentinde istikrarlı şekilde gelişim gösterdi; önde oynayan, agresif ve topu ayağında rahat kullanan bir bek olarak takımının kilit isimlerinden biri haline geldi, ekibinin geçen sezon Konferans Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu ve Crystal Palace'a kaybedilen maçta 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi ise 28 yaşında, Premier League'in büyük güçlerinden birine rüya gibi bir transfer yapıyor ve kendisine hayran olduğu açık olan vatandaşı Alonso yönetiminde etkileyici bir performans sergilemesi için bolca fırsat bulma ihtimali oldukça yüksek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşını tamamen karşılayacak ve Barça'nın en çok kazanan oyuncularından biri olduğu düşünüldüğünde bu durum, La Liga şampiyonunun daha fazla yeni transferi tescil ettirmesi için alan açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapılmıştı ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde toplam sadece 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylı oyuncunun liderlik özellikleri ve tecrübesi özlenecek olsa da Barça, bir süredir savunma hattını toparlamak için ona bel bağlamıyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yer almıyordu ve Liverpool için sözleşmeye konulan 55 milyon euro'luk (£47m/$64m) satın alma opsiyonu, gelecek yaz Barça'nın istenmeyen bir oyuncudan ciddi bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, kaçırmamaları gereken beklenmedik bir fırsattı ancak artık Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir, çünkü Barça'nın kadrosu zaten sahanın genelinde zayıf görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Bir çaresizlik hamlesi. Haberlere göre Liverpool, Ibrahima Konate'nin bedelsiz olarak Real Madrid'e gitmesinin ardından yaşanan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftada 180.000 £ ödüyor. Joe Gomez ve Giovanni Leoni sakatken, bir diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam olarak form tutma yolunda ilerlerken Liverpool'un bir stoper daha alması gerekiyordu. Araujo sağ bekte de oynayabildiği için kağıt üzerinde geçici bir çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da kabarık bir sakatlık geçmişi var ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier League'in yoğunluğuna hızlı şekilde uyum sağlayıp sağlayamayacağı ya da kulüp kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağı henüz belli değil. Haberlere göre Liverpool, yazın daha önceki hedefi Ezri Konsa için 60 milyon £ ödemekten vazgeçti ancak Aston Villa ve İngiltere savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, omuzlarında büyük bir baskı ve yanıtlaması gereken pek çok soruyla Anfield'a gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak oynayıp özgüvenini inşa etmek için altın bir fırsat. Araujo, istikrar sorunları göz önüne alındığında başka bir elit Avrupa kulübünün kendisini istemesi bakımından şanslı ve başarısız olması halinde doğabilecek sonuçların da farkında olacaktır. Geçen yıl zihinsel sağlığı için ara verme ihtiyacı duyduğu zorlu bir dönemden geçtikten sonra yeniden futboldan gerçekten keyif almak amacıyla, şüphe duyanları haksız çıkarmak için son derece motive olacağı kesin. Anfield tribünlerinin ateşli desteği, Araujo'ya mutlaka büyük bir adrenalin artışı sağlayacaktır. Ayrıca o, öne çıkan bir savunmacı ve Liverpool savunmasına hava hakimiyeti katacak, aynı zamanda Iraola'nın agresif sistemi için de güçlü bir uyum sağlayacak bir isim. Bu yeni başlangıç, Uruguaylı milli oyuncunun tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olabilir ancak Camp Nou'da bu kadar çok eleştirilmesine neden olan basit hataları ortadan kaldırması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 36 milyon €)

    Chelsea için: Chelsea, 2021’de A takıma çıkış yaptıktan sonra hiçbir zaman tam anlamıyla en üst seviyeye ulaşamayan bir stoper için oldukça önemli sayılabilecek bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan memnun olacaktır ve £25 milyon artı £5 milyonluk bonuslar, altyapıdan yetişen bir oyuncu için kulübe tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp adına zorlu geçen bir dönemde güvenilir bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace’taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında cevap da verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’yı kadrosuna kattı ve Levi Colwill de ACL yırtığının ardından yeniden sağlığına kavuştu, bu yüzden kadrolarında 10 stoper bulunması nedeniyle oyuncu satışı bir zorunluluktu. Bu isimler arasında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulübün tamamen kâr elde etme fırsatına karşı koyamadığı anlaşılıyor. Not: B

    Como için: Como’nun Cesc Fabregas yönetimindeki ilerleyişinin bir yansıması da, 2026-27 sezonundaki Şampiyonlar Ligi debutu öncesinde Chelsea’den oyuncu transfer ediyor olması. İtalyan ekip, Nico Paz’ı bir yıl daha takımda tutarak hırsını zaten göstermişti ve teknik olarak Chalobah, kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kârlı çıkacağını zaman gösterecek; zira İngiltere milli takım oyuncusu olsa da Chalobah istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bazı kesimleri arasında eleştirilerin odağı haline gelmişti, diğerleri ise kulüple olan 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam £30 milyon ($40 milyon) tutarındaki paket biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’ın Premier League ve Avrupa tecrübesinin paha biçilmez olacağını umacak ve Serie A’nın daha yavaş temposu da ona pekâlâ uyabilir. Not: C

    Chalobah için: Acımasız derecede dürüst olmak gerekirse, Chelsea’nin kendisini birkaç yıldır sürekli oyalamasının ardından Chalobah bu yeni başlangıcı kesinlikle hak ediyor. Chelsea yönetiminin bir süredir ondan bonservis geliri elde etmeye çalıştığı yönünde bir hissiyat var; 2023’te Chelsea satışa açıkken Nottingham Forest’a gitmeyi reddetti ve bir yıl sonra forma numarası elinden alınıp Palace’a kiralandı, burada etkileyici performans sergiledi, ardından da bağlı olduğu kulübün sakatlık sorunları nedeniyle beş ay sonra geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra Chelsea, geçen sezon en çok forma giyen stoperleri olmasına rağmen transfer hamleleriyle Chalobah’ın yeniden sıralamada geriye düşeceğini açıkça gösterdi ve kendisinin tamamen kâr yazdırması da Wesley Fofana ya da Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce gönderilmesi kararında belli ki etkili oldu. 27 yaşındaki savunmacı için bu, sonunda gerçek bir kopuş anlamına geliyor; artık Şampiyonlar Ligi’nde oynama ve Como Gölü kıyısındaki Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde yeni bir kültürü deneyimleme fırsatını heyecanla bekleyebilir. Serie A’daki hayata iyi uyum sağlaması sürpriz olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle United için tam bir felaket. Sandro Tonali'nin £100 milyon karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk yaratmıştı, ancak şimdi Guimaraes olmadan burası, Newcastle'ın çalkantılı geçen 2025-26 sezonu boyunca en iyi oyuncusu olan isimden yoksun şekilde, The Simpsons'taki Springfield Gorge'u andırıyor. Henüz 18 yaşındaki yeni transfer Sean Steur'dan Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek haksızlık olur, üstelik Hollandalı oyuncu Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda yalnızca bir gol attığı düşünüldüğünde bu gerçekçi de değil. Guimaraes geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en golcü oyuncusuydu ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek rakamıydı. Kaptan olarak Brezilyalı milli oyuncu ayrıca örnek olarak liderlik etti ve sık sık takım arkadaşlarını adeta silkerek ayağa kaldırdı. Matthias Jaissle'ı, kulübede Eddie Howe'un yerini resmen aldığında orta sahanın merkezini yeniden dengeye kavuşturmak için devasa bir görev bekliyor ve Guimaraes'in yerine yeterince tecrübeli bir isim hemen bulunamazsa bu görev imkânsız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Arsenal'ın İngiliz futbolunun zirvesine uzun bekleyişin ardından dönüşünün üzerine koymayı hedefleyen Mikel Arteta'dan çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, Martin Odegaard'ın yanında kolayca 8 numara olarak oynayabilir ve Arsenal kaptanının yaratıcı yükünü hafifletebilir. Geçen sezon Premier League'de herhangi bir Arsenal oyuncusundan daha fazla ikili mücadele kazanan Brezilyalı, hücuma ekstra dinamizm ve savunmaya daha fazla sertlik katacak. Arsenal taraftarı, sahip olduğu tecrübe ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına kusursuz uyumu sayesinde Guimaraes'in takıma hemen adapte olacağından emin olabilir. 2025-26'daki Arsenal başarısının temel nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve artık Guimaraes onların ürkütücü merkez hattını tamamladığına göre, yurt içindeki rakiplerden herhangi birinin onları fiziksel olarak ezebileceğini düşünmek zor. Paris Saint-Germain ile yeniden eşleşmeleri halinde Şampiyonlar Ligi'nde de durum böyle olabilir; bu da o uzun süredir beklenen kupayı sonunda kazanma şansları açısından oldukça olumlu bir tablo çiziyor. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşında olan Guimaraes için Avrupa'nın elit ekiplerinden birine sıçrama yapmanın tam zamanı. Kariyerinin tam zirvesinde ve bunu, son 16 turunda Norveç'e karşı yaşanan kâbus gibi vedadan önce, Brezilya adına dört golün hazırlayıcısı olup etkisi bakımından Vinicius Junior'la yarışarak Dünya Kupası'nda en ufak şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı. Guimaraes bir süredir Newcastle seviyesini aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etme platformunu sağlayacak. Dar alanlarda teknik kapasitesi üst düzey, kilit pası görebiliyor ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna bir de çok yönlülüğü ve asla pes etmeyen zihniyeti eklendiğinde, Guimaraes'in yüksek bonservis bedelinin baskısından en ufak şekilde etkilenmeyecek, Arsenal taraftarı için özel olarak biçilmiş kaftan bir kült kahramanı olmaya gerçekten tüm şartları sağladığı görülüyor. Not: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'dan Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'nun kiralık olarak gönderilmesi, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in de benzer uyum sorunları yaşamasının ardından Madrid'in transfer departmanı için bir başka darbe oldu. Elbette Mastantuono'nun, Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da ritmini yeniden bulmasını umacaklardır, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan affetmeyen bir lig ve çok şey Mastantuono'nun ne kadar hızlı uyum sağlayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da aşınmış ve piyasa değeri ciddi şekilde düşmüş halde dönme tehlikesi var. Madalyonun öteki yüzünde ise Real, Fiorentina'da iyi bir performans gösterse bile Mastantuono'ya yine de ihtiyaç duymayabilir; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferlerini bitirdi ve bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da geriye itiyor. Mastantuono'nun bonservisini elinde bulunduran kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve Madrid kariyerini yeniden canlandırmasının önünde artık çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina için: Hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun ardından toparlanmaya çalışan La Viola için mükemmel ve düşük riskli bir transfer, üstelik yıllık €3,5 milyonluk maaşının önemli bir kısmını karşılamaları gerekecek olsa bile. Mastantuono, 10 numara olarak ya da sağ kanatta görev yapabilen 18 yaşındaki oyuncu olarak, Fabio Grosso'nun kadrosuna kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca kendisinden şüphe duyanların yanıldığını kanıtlamak ve Arjantin milli takımına geri dönmek için de son derece istekli olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina için akıllıca bir hamle, çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip; bu da Serie A kurallarına uygun şekilde transfer dönemi kapanmadan önce yabancı liglerden AB dışı iki oyuncu daha transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Madrid'le iyi bir ilişki kurmak, özellikle Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de parıldarsa, gelecekte benzer anlaşmaların yolunu da açabilir. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, River Plate'te gösterdiği vaat nedeniyle adeta fırsat transferi gibi görünen €63 milyonluk bir bedelle ve büyük beklentiler eşliğinde Real Madrid'e geldi. Ne yazık ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26'da Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların yalnızca 17'sine ilk 11'de başladı ve sadece üç gollük zayıf katkısı da etrafındaki beklentiyi pek haklı çıkarmadı. Mastantuono ayrıca geçmeyen bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve özellikle Getafe'ye karşı alınan yenilgide hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için oyundan atıldığında, yaşadığı hayal kırıklığı beden diline açıkça yansıdı. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya transferi, bunu Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta yapmasına alan tanıyacak. Bu, Mastantuono için kesinlikle kariyerinde bir gerileme, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yok, dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarıya ulaşma hayalleri henüz tamamen sona ermiş değil. Not: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds United'a, 45 milyon £)

    Manchester City için: Geçen yaz 2023'te ayrılıp başka bir yerde ilk 11 oyuncusu olmak üzere Burnley'den geri alınan James Trafford konusunda City ve Pep Guardiola'nın yaklaşımını gerçekten sorgulamak gerekir. Ederson'ın ayrılığının ardından geçen sezon Etihad'da sonunda 1 numara olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun sadece üç maçında kulüp, PSG'den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma'yı transfer etmeyi uygun gördü ve genç İngiliz'i anında yeniden sıralamada geriye itti. City, duygular ve aidiyet yerine iş ihtiyaçlarına acımasızca öncelik vermesiyle bir ün geliştirdi ve finansal açıdan bakıldığında 12 ay önce Burnley'e £27 milyon ödedikleri, geçen sezon Guardiola yönetiminde yalnızca kupa kalecisi olan bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan son derece memnun olacaklardır. İlk takım potansiyeline sahip, çok beğenilen genç bir altyapı mezununun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak iyi ya da kötü, City'nin iş modeli tam olarak böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu, Leeds için müthiş bir hamle gibi görünüyor. Bu yaz sessiz sedasız güçlenen takım, gelecek sezon kartlarını doğru oynarsa Avrupa kupalarına katılım yarışı için sürpriz adaylardan biri olabilir. Trafford, Elland Road'a gelen ve serbest statüdeki gözde isim Harry Wilson ile çok beğenilen Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic'in ardından, Leeds'in sorunlu mevkilerinden biri olan kaleye üst düzey bir çözüm getiriyor. İngiltere'nin gelecekteki 1 numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncunun Newcastle tarafından beğenildiği biliniyordu ve Premier League'de takım seçme şansı da vardı. Onun Leeds'i seçmiş olması önemli ve gelecek sezon Daniel Farke yönetiminde takımın üst sıralara tırmanıp kümede kalma mücadelesinden uzak durabileceğine inanıyor olmalı. £45 milyonluk ($60,5 milyon) toplam paket, tam bir sezonu yedek olarak geçirmiş biri için büyük bir rakam, ancak Trafford Yorkshire'da tüm potansiyeline ulaşırsa Leeds önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın dev kulüplerinden bunun iki katını isteyebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için Manchester City'den uzakta hayat adına ikinci bir deneme; 2026-27 sezonunun sonunda yaşanacak şaşırtıcı bir küme düşme ihtimali dışında, artık uzun vadede Premier League'de 1 numara olarak kendini kabul ettirme konusunda gerçek bir şansa sahip. Kalecinin geçen sezon daha fazla oynama ihtiyacı hakkında açıkça konuştuğu düşünüldüğünde, yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğu çok netti ve şimdi bu transferin, artık 32 yaşında olan Jordan Pickford'ın yerine İngiltere'nin 1 numarası olma yoluna onu sokmasını umacak. Trafford, Premier League'de Everton kalecisiyle doğrudan rekabet içinde olacak ve Leeds'i üst sıralara taşıyıp bu süreçte Thomas Tuchel'in dikkatini çekebilirse, City'de yedek statüsünde olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmiş olması nedeniyle kendisine bir fırsat verilme ihtimali oldukça yüksek. Bazıları Newcastle ya da sözde 'büyük altılı' kulüpler yerine Leeds'e katılma kararını sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road'da tartışmasız 1 numara olacak ve omuzlarındaki baskı da çok daha az olacak. Kendi içinde, bu transferi daha da iyi şeyler için bir sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'den Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadroya kattığınız bir oyuncudan 120 milyon € kâr etmek, RB Leipzig adına olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimlerin tamamı daha büyük adımlar atmadan önce yeteneklerini Red Bull Arena'da geliştirdi ve Diomande de kulübün bugüne kadarki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak onlar için çok zor olacak. Diomande, geçen sezon Leipzig'in Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinin arkasındaki itici güçtü ve kulübün yıldız orta saha oyuncusu Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin etkileyici driplingleri, bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralarına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli parçalarını kazanca çevirmeye yabancı değil; hatta tüm transfer modeli bunun üzerine kurulu. Toparlanacaklar ve çok geçmeden yeni bir cevher keşfedecekler. Diomande de Real Madrid'de hızlı bir başlangıç yaparsa, bu durum onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da güçlendirecek. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı, ancak günümüz piyasasında birincil hedeflerinizi kadroya katmanın tek yolu bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun çapraz bağ ameliyatının ardından iyileşme süreci devam ederken 2027'ye kadar dönmesi beklenmediği için kesinlikle kanat rotasyonuna ihtiyaçları vardı ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü. Genç oyuncunun, Arsenal'in Brezilyalıyı transfer etmek için bastırdığı bir dönemde Vinicius Junior'ın yerini almak üzere alındığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaların kilidini açacak hız ile çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ile tempoya sahip olmasıyla Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de son derece uygun. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak çabuk öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olacaktır. Diomande transferinde PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakmak da Madrid'in, kupasız geçen iki sezonun ardından bile hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlığa yükselişi taçlandıran rüya gibi bir transfer. Geçen yıl bu zamanlarda sıradan taraftarların çoğu, 2024-25'te La Liga'dan düşen Leganes'ten 20 milyon € karşılığında Leipzig'e transfer olurken Diomande'nin varlığından habersizdi. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda ligde sadece 10 maça çıktı; altyapı takımından yükselmişti, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Genç oyuncu, profesyonel kariyerindeki ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole katkı vererek Alman kulübü için müthiş bir keşif olduğunu kısa sürede kanıtladı. Ardından Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande, en büyük sahnede son derece başarılı bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu Avrupa'nın elit kulüplerinin birçoğunun hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen Madrid'in kapısını çalacağını o da hayal etmiyordu. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon €'luk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak zaten bu noktaya gelmiş olması gerçekten dikkat çekici; bu da ne olursa olsun onu bir kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Salah muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, Liverpool formasıyla önceki sekiz yıl boyunca sergilediği insanüstü istikrara yaraşır bir zirvedeyken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sonra kulübün iki yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul etmesi sürpriz olmadı ve bir sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinciliğe gerilerken ve hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi; yedek kulübesinde oturmaya zorlanmasının ardından Slot'u ve kulüp yönetimini kamuoyu önünde hedef aldı. Rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz dahil kadronun birçok üyesi ciddi biçimde beklentilerin altında kaldı, ancak soyunma odasındaki uyumu bozma konusunda en büyük sorumluluk, kötü tavrıyla Salah'a aitti. Liverpool ayrıca Salah sahada yokken daha iyi göründü, çünkü hücumdaki etkisi kayboldu ve Trent Alexander-Arnold'ın ayrılığından sonra savunma katkısının yetersizliği ortaya çıktı. Geriye dönüp bakıldığında, Liverpool'un 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süreli kuralını hiç bozmaması gerekirdi. Salah'ın haftalık £400.000 değerindeki yeni sözleşmesinin sonunda karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi; bu, işin içindeki tüm taraflar için para ve zaman kaybıydı. Uzun süredir Suudi Pro League'in hedefindeki Salah için bonservis bedeli dahi alınamaması da ayrıca tam bir skandal. Not: D

    Trabzonspor için: Türk Süper Lig tarihinin en büyük hamlelerinden biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında kesinlikle geride kalmış durumda, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i yalnızca bir kez kazanmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin açık şekilde gölgesinde kalan Trabzonspor ölçeğinde bir kulüp için yine de inanılmaz bir başarı. Kendi kuşağının en seçkin golcülerinden ve oyun kurucularından birini kadroya katarak ezeli rakipleriyle arasındaki farkı kapatmayı haklı olarak umacaklardır. Bu, aynı zamanda Manchester United kalecisi Andre Onana'nın yakın dönemde uzatılan kiralık sözleşmesinin de üzerine koyarak Trabzonspor'un küresel profilini önemli ölçüde yükseltmesi gereken, rüya gibi bir bedelsiz transfer. Salah, geçen sezon Trabzonspor adına ligde attığı 22 golle Gol Krallığı'nı paylaşan Paul Onuachu ile anında güçlü bir uyum yakalayabilirse, zirve yarışı verebilir ve Avrupa Ligi'nde de güçlü bir seri yakalayabilirler. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, 12 ay içinde Premier League'in en iyi oyuncusu olmaktan Türkiye'ye bedelsiz transfer olmaya gitmek Salah açısından utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendi önüne koymasının en ağır bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendinden uzaklaştırdı ve şimdi göz kamaştırıcı kariyerini sönük bir şekilde tamamlamaya mahkum görünüyor. Eski Roma yıldızıyla Avrupa çapındaki başka hiçbir üst düzey kulübün ilgilenmemiş olması, serbest oyuncu statüsü düşünüldüğünde ağır bir tablo ortaya koyuyor. Salah Türkiye'de gol sezgisini yeniden bulmalı, ancak bunun tek nedeni seviyenin çok büyük ölçüde daha düşük olması. Bu transfer onun mirasına hiçbir şey katmıyor ve Anfield'da işlerin nasıl bittiğinden özel olarak pişmanlık duyduğu kesindir. Egusunu bir kenara bırakmış olsaydı, Salah ikinci sınıf bir ligde gündemde kalma mücadelesi vermek yerine Liverpool'un yeni patronu Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın bir parçası olurdu. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bedelsiz)

    Brentford için: Chelsea 36 yaşındaki Henderson için devreye girdiğinde Brentford’un onun önünde durması zaten pek olası değildi; hatta sözleşmesini feshederek önünü açtı. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Dolayısıyla onun ayrılığı, Frank Onyeka’nın Coventry’ye kalıcı olarak gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada önemli bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sakin geçen transfer döneminin ardından Arılar pazara güçlü bir giriş yaptı; Lens’in çok beğenilen Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak için kulüp rekoru olan 41 milyon £ (55 milyon $) bonservis bedeliyle takıma katıldı. Ancak Henderson’ın liderlik özelliklerini bire bir ikame etmek neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea için: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu hamle, Chelsea’nin geçmişte çokça alay edilen, çevredeki en iyi genç yetenekleri kör bir umutla toplayıp gelecekte elit yıldızlara dönüşmelerini bekleyen önceki transfer stratejisinden son derece keskin bir kopuşu temsil ediyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanmış bir kaptan olan, liderlik özellikleri nedeniyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda hayrana sahip Henderson, Maviler’in son yıllarda ciddi şekilde eksikliğini hissettiği tecrübe, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefi doğrultusunda aradığı tüm özellikleri getirecek. Futbol anlamında ne sunacağına dair soru işaretleri olacak olsa da 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki yetenekleri için değil, saha dışında sağlayacakları için alındığı oldukça açık. Ancak geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve karakteriyle birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince fark yaratan anlarda paha biçilmez olabilir. Yine de Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarların gönlünü kazanması gerekecek, fakat son Dünya Kupası onun itibarı açısından oldukça dönüştürücü olmuş gibi hissettiriyor; zira Meksika ile oynanan son 16 turu maçının ardından talihsiz bir şekilde kolu kırılmasına rağmen kendisini hazır tuttu ve hatta antrenman yaptı. Not: B+

    Henderson için: 36 yaşında olan Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir Batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanının büyük ihtimalle Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri hâline hemen gelmesi bekleniyor ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk da kariyerinin bu aşamasında ona fazlasıyla cazip gelecektir. Saha dışında katkı sunmasının yanı sıra, Maviler kültürlerini yeniden şekillendirip umut vadeden genç bir kadroyu büyük kupalar için düzenli şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken, saha dışında da yeni bir dönemin öncülüğünü yapması beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve onun bunda başarılı olamayacağına iddiaya girmek kolay değil. 38 yaşına kadar, yani muhtemelen zaten emekli olabileceği döneme kadar onu kapsayan iki yıllık sözleşme ise pastanın üzerindeki çilek oldu. Not: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, 34 milyon £)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, Barco'yu kardeş kulübünden transfer etmek için 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) ödediği bildirildi; bu da onun en üst seviyedeki deneyim eksikliği düşünüldüğünde önemli bir bonservis bedeli. Bu, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma anlamına geliyor, ancak bunların yalnızca üçü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılışına üzülecek. Barco geçen sezon Ligue 1'de altı gole katkı yaptı, takımının üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu ve ayrıca Konferans Ligi'nde yarı finale uzanan serüvende de kilit rol oynadı. Hem geriden oyun kuran bir orta saha hem de ceza sahaları arasında gidip gelen 8 numara olarak görev yapan Barco'nun dikine pasları Strasbourg'ya gerçek bir delici güç kazandırdı ve topsuz oyunda sahanın her yerini kat etti. Strasbourg'nun Chelsea ile olan ilişkisinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmesini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi bileti yolunda ilerleme şanslarına ciddi zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg'daki çıkış sezonunun ardından Chelsea için biraz düşünmeden verilecek bir karardı ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı ateşli tartışmanın ardından da küresel çapta ün kazandı. Barco'nun doğrudan Chelsea'de düzenli bir ilk 11 oyuncusu olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akışkan ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, ilk olarak bek olarak adını duyurmuş olması sayesinde, Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kalite ve agresiflikle Chelsea, Barco'ya topu rakip yarı sahada dolaştırma ve geri kazanmak için sonuna kadar mücadele etme konusunda güvenebilir. Enzo Fernandez'in sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilmesi halinde onun varlığı darbeyi kesinlikle hafifletecek ve hâlâ açığa çıkarılacak büyük bir potansiyeli var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı; Brighton'da sadece sekiz ay oynadıktan sonra Sevilla ve Strasbourg'ya kiralanmış, sonuncusu da geçen yaz onun bonservisini almıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun yoğunluğuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve onu bir üst seviyeye taşıyacak ideal teknik adam Alonso. Lionel Messi ve arkadaşlarıyla Dünya Kupası'nın göz korkutucu sahnesinde çalışma deneyimi de, turnuvada Arjantin adına sadece 19 dakika oynamış olmasına rağmen, Barco'nun geleceği açısından ona iyi bir temel sağlayacak. Chelsea'de sınırlı bir role de alışması gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenirse, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası olarak ortaya çıkabilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Bu gelişmenin Brighton için ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Zira takım, geçen sezon açık ara en golcü oyuncusunu ve kulüp tarihinin en skorer üçüncü ismini kaybediyor. Özellikle 35 yaşında önüne böyle beklenmedik bir fırsat çıkmışken Danny Welbeck’in ayrılığına elbette gönülsüzlük göstermeyeceklerdir, ancak bu yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de aralık ayında yaşadığı korkulan ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle hâlâ forma giyemeyen gelecek vaat eden genç Yunan forvet Stefanos Tzimas’ın yokluğunda, buna layık bir alternatif bulmakta kararlı olacaktır. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu an için net değil, fakat Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’in adının gündeme gelmiş olması sürpriz olmaz. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, BlueCo yönetimindeki bir başka hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından genç odaklı transfer politikasını geride bırakırken, bir süre önce Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal olarak dayanıklı” oyunculara yöneleceğinin sinyalini vermişti. Welbeck, kariyerinin son dönemine girmiş olsa da tüm bu özellikleri fazlasıyla taşıyor. Üstelik sadece kadroyu dolduran bir isim de olmayacaktır. Brighton forveti artık 35 yaşında olsa da, Premier League’deki 18 yıllık kariyerinin bugüne kadarki en iyi gol sezonundan yeni çıktı: 13 gol. İkinci en yüksek sayısına ise 2024-25’te ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla gelirken, en yakını bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci seçenek olması bekleniyor; bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka’nın çok sayıdaki forvet arasında yer aldığı kadroda, Chelsea’nin gönderilecek oyuncular konusunda yapacak işi olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i transfer etmek açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacaktır. Hâlâ üst düzey katkı verebileceğini gösterdi. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık etkileyici özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik adam olan Xabi Alonso ile çalışma fırsatı bulacak ve kulüp istikrar ile liderlik ararken, muhtemelen soyunma odasında önemli bir etkiye sahip olacak. Düzenli ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde yedekten oyuna girerek bolca süre alma ihtimali oldukça yüksek. Ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında ileri uçta görev yapması beklenmeli. İki yıllık sözleşme aynı zamanda Chelsea’nin katılım hakkı kazanması hâlinde ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha oynama fırsatı verebilir. Welbeck ayrıca Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Delap’in takımda kalması durumunda hem onun hem de Pedro’nun mükemmel bir akıl hocası olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bonservissiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulüp sezonunun sonunda doğrulandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki dönemi boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum, kendisine yeni bir kontrat teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal haline getirdi. Artık eski City menajeri olan Pep Guardiola, 2025-26’nın başlarında Stones’un yeni bir anlaşma alabilmek için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olduğunu ima etmişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk problemi de muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık göz kamaştırıcı kariyerinde savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23’te, o çok arzulanan ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere tarihi bir üçleme yapmasına yardım etti. Stones, fiziksel sorunlarına rağmen kuşkusuz kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı, ancak yolların ayrılması bu aşamada muhtemelen mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi devam ediyor olsaydı bile çok yüksek bir bonservis getirmeyecekti. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City muhtemelen onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Elbette, sakatlık sorunları göz önüne alındığında bu transfer, bedelsiz bir hamle olsa bile Inter açısından önemli bir risk taşıyor. Ancak kulüp, Stones’a haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşme imzalatarak bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Serie A şampiyonunun tek yapması gereken, İngiltere milli takım oyuncusunun sağlıklı kalmasını ummak, çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacaktır. Formunda olduğunda, yaz başındaki Dünya Kupası’nda sergilediği güçlü performanslarda da gösterdiği gibi, hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri. Serie A, deneyimli oyuncular için bir tür sığınak ve Inter, İtalya’daki daha düşük temponun, vücudu Premier League’de onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde fiziksel olarak daha az yıpratıcı olacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; Acerbi de belki İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Nerazzurri, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri savunmacının imzası için geride bıraktığı bildirildiğinden, bunu bir nevi büyük bir transfer başarısı olarak da görebilir. Not: B

    Stones için: Stones muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyaç duyuyordu ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacak. Bu sadece yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi de sürdürecek. Stones henüz bunun farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş oyununa tercih ederek kariyerini birkaç yıl uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç döneminde oradaki yaşama oldukça uygun görünmeli. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansını yüksek görecektir. Bu da, yarı finalde Dünya Kupası’na veda etmenin hayal kırıklığının ardından yaz sonrasında da İngiltere kariyerini sürdürmek isterse, onu milli takım düzeyinde yarışın içinde tutabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'dan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın Lacroix'ı 24 yaşındayken Wolfsburg'dan sadece 18 milyon £ karşılığında transfer etmesinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçti. Bu nedenle, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede paralarını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Topla oynayabilen, oyuna hükmeden bir savunmacı olarak ortaya koyduğu performanslar göz önüne alındığında, Palace, Fransa milli oyuncusuna ilgi olmasını bekliyordu ve Lacroix'nın kendisini en üst seviyede deneme arzusunun da farkında olduğu bildiriliyordu. Şişkin piyasayı düşününce daha fazlasını alabileceklerini hissedebilirler, ancak Kartallar'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından, bu para yine de mali dengeyi sağlama açısından çok kullanışlı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, daha fazla Premier League deneyimi ve kalite ekleme yönündeki hamlelerini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda umutsuzca bir yenilenmeye ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında mevcut seçenekler yığınının hiçbiri uzun vadeli kaliteli çözüm olarak öne çıkmadı. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyarsak, tablo biraz karmaşık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratıp bunu karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Sonuç olarak, Lacroix'nın gelişinin ardından Chelsea'nin bir başka stoper için de harekete geçebileceği bildirildi; Como'dan Jacobo Ramon adı ortaya atılan isimler arasında yer alıyor. Bu da muhtemelen mevcut gruptan birden fazla oyuncunun gönderileceği anlamına gelir. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da, 52 milyon £'nun (69 milyon $) mevcut piyasada Premier League'de kendini kanıtlamış ve Fransa A Milli Takımı'nın tam oyuncusu olan, zirve yıllarına yaklaşan bir stoper için yeterince iyi bir değer olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanına yerleştirmek, Chelsea'ye etrafında takım kurulabilecek sağlam görünen bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele, eldeki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile deneyim eklemek. Bu süreç de Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Lacroix için son birkaç yıl olağanüstü geçti; Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A Milli Takımı oyuncusu oldu ve bir Dünya Kupası'nda oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da sınamak ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor. Güney Londra'da sergilediği istikrarlı ve sağlam performansların ardından, bu yaz sözde "big six" kulüplerinden birine yükselme fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibi isimlerin sınırlılıkları ve geleceikleri etrafındaki belirsizlik göz önüne alındığında, Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta kült bir kahramana dönüştü ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, yeni ortamında da onu hızla sevilen bir figür haline getirecektir. Not: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Muhtemelen karmaşık duygular hâkim. Bir yandan Forest, Anderson’ın ayrılığına üzülecektir; çünkü geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar yükselmelerinde böylesine kilit bir rol oynadı. Anderson takımın merkez noktasıydı. Neredeyse her şey onun üzerinden işliyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli 116 milyon £ mu yoksa 130 milyon £ mu, orası ayrı mesele, Forest ikincisi olduğunu söylüyor, ancak iki yıl önce sadece 35 milyon £’a transfer edilen bir oyuncu için bu devasa bir para. Bu nedenle, Anderson’ın City Ground’da yokluğu kesinlikle hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’ye çok pahalıya patlayan bir satış yaptı. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri henüz niyetini netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazananının bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor; dönmese bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtını devralacak layık bir isme ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde hiçbir zaman gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson tam o profile uyuyor gibi görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde diğer tüm oyunculardan daha fazla topla buluşup daha fazla ikili mücadele kazandı; bu da onun Enzo Maresca’nın orta sahası için kusursuz bir eşleşme gibi göründüğü anlamına geliyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisi’nin nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla büyük bir oyuncuya da dönüşebilir. Ancak Forest’ta geçirdiği birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson, uluslararası düzeyde İngiltere yerine hâlâ İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis bedeli ödemek zorunda kalması söz konusu olmazdı. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson açıkça Forest seviyesini aştı. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma şansı bulacak. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan ilk umut vadeden genç İngiliz orta saha olmayacaktır. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve iki durum arasındaki çok ama çok büyük fark, Rodri’nin Anderson ile ilk 11’deki bir yer arasında duracak gibi görünmemesi. Dolayısıyla, City’de Pep Guardiola sonrası döneme dair çok fazla belirsizlik olsa da bu, onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır; zira Arjantinli oyuncu, Batı Londra’daki unutulmaya yüz tutmuş tek sezonluk döneminin ve kulübün yüksek 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) bonservis etiketinin ardından çok rahat şekilde elden çıkarılması zor bir isim olabilirdi. Chelsea’nin, Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılarak transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırma izni verdiğinin bildirildiği tarihin üzerinden 10 günden biraz fazla geçmişti ve bu hamle, satın alma şartı içeren kiralık Aston Villa transferiyle hızla sonuçlandı. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa ile şimdiden dört yıllık sözleşme imzaladı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok da altında olmayacağı tahmin edilir; özellikle de kulübün kısa süre önce Morgan Rogers’ı Midlands ekibinden kulüp rekoru bir bedelle transfer ettiği düşünülürse, bu Chelsea’yi fazlasıyla memnun edecektir. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’de geçirdiği dönemde ne kadar etkisiz kaldığı düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarlarının alarm zillerini çaldıracaktır. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç, süratli bir kanat oyuncusu isteyen teknik direktör Unai Emery’ydi ve beklenti, İspanyol çalıştırıcının Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazandırabilmesi olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu öne çıkan bir yetenek hâline getiren canlılık ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu hamlenin ciddi risk taşıdığı hissediliyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın rakamlarını tekrarlayabilecek gibi görünmüyor ve Villans, sezon sonunda onu büyük ihtimalle yüksek bir bedelle satın almak zorundayken oyuncu beklentileri karşılayamazsa ciddi sorularla yüzleşmek zorunda kalacak. Bu anlaşma aynı zamanda mali kuralları aşmanın epey pervasız bir yolu gibi duruyor; çünkü Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak transfer olsaydı UEFA bunu takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla bonservis bedelleri arasındaki fark düşülecekti. Görünen o ki yapı, Rogers ve Garnacho anlaşmalarından elde edilecek kârı UEFA nezdinde azamiye çıkarmak için açıkça bu şekilde kurgulandı. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıyayken bu fırsatı değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir yeteneğe sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde doldurulabilecek bir yer açtı. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde “büyük altılı” kulüplerden birinden ayrılınca omuzlarındaki baskının azalacağını düşünüyorsa yanılıyor; zira Villa Park tribünleri, yeniden Şampiyonlar Ligi futbolunun gelmesinin ardından yeni transferden büyük beklenti içinde. Garnacho’nun, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya ilk bakışta oldukça ulaşılabilir görünen, satın alma şartı içeren kiralık bir anlaşmayla katılan Harvey Elliott’ın durumunun da farkında olacağı kesin. Elliott’ın tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç kadrolarında nadiren yer aldı. Teknik direktörün böyle bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın beş büyük liginden birinde oynuyor olsaydı kesinlikle daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan sadece 6,5 milyon €'ya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru düzeyinde gelir elde ettiği için fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmeler de oldukça sorunsuz geçmişe benziyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için biçtiği değeri karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması, satış yapan kulübü güçlü bir konuma getirmişti. Bu düzeyde bir para, bir Jupiler Pro League ekibi için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon Union Saint-Gilloise'den unvanı geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, yedek olarak birçok kriteri karşılayan bir isim olacak. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel anlamda çok iyi bir performans sergiledi; tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaptı (22 gol, 29 asist) ve Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına kalmasına büyük katkı sağladı. Elbette bu transferde bazı riskler de var; ücret bugünün piyasasında iyi bir değer gibi görünse de Tzolis, Premier League'deki ilk döneminde Norwich City formasıyla ciddi şekilde zorlandı. Yine de o dönemde çok gençti ve Norwich küme düşmeye mahkûmdu; bu yüzden Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in o deneyimden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fiziksellik ile hıza sahip. Arsenal'in 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olması gerekebilir ancak en azından başlangıçta rotasyonda faydalı bir seçenek olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendisini kanıtlama hedefiyle Premier League'e geri dönüyor; bunu da FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık süreçlerin ardından Belçika'da kariyerini yeniden canlandırmış olmanın verdiği moralle yapıyor. Önündeki zorluk artık, çok daha zorlu bir ligde Brugge ile yakaladığı yüksek standardı sürdürmek ancak işaretler onun başarıya ulaşabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis sadece Arsenal'e katılmak istedi ve önceliğini onların ilgisine verdi, bu yüzden transferin gerçekleşmiş olmasından büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi kuzey Londra'da kendini kabul ettirmeye çalışırken zor bölüm başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir sözleşme imzalamasının hiçbir ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bonservissiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçenek bulamadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon avrodan açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurarak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Yıllar içinde transfer işleri nedeniyle Barca'yı epey sert eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını vermek gerekir ki bu hamle mükemmel bir işe dönüşebilir. Adeyemi, Almanya'nın sıradaki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a göre daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takımda ilk kez forma şansı verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süperstarı gibi görünüyordu, ancak onun için işler hiçbir zaman tam anlamıyla yoluna girmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa sonunda ortaya koyabileceğine dair kuşkusuz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişmeyi temsil ediyor. Güzel olan şu ki bonservis bedeli düşünüldüğünde üzerinde muazzam bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk aşamalarında Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini çok daha kolaylaştırmalı. Kısacası, bu hamle Adeyemi için doğru zamanda yapılmış doğru transfer gibi duruyor; çünkü potansiyelini gecikmeli de olsa gerçekleştirebilmesi adına bundan daha iyi bir platform bulamaz. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa açısından: Premier League’deki güç sıralamasındaki yerlerini acımasızca hatırlatan bir gelişme. Rogers yeni taç giymiş şampiyon Arsenal’e katılmış olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada tamamladı; Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak, Chelsea’nin ise önünde hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Konferans Ligi şampiyonu, en değerli varlığının Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı Middlesbrough’dan sadece iki buçuk yıl önce başlangıç bedeli olarak 8 milyon £ karşılığında kadrosuna katmışlardı. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu da Villa’nın bir yedek bulmasına yardımcı olurken aynı zamanda Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde de güçlendirmesine büyük katkı sağlayacak çılgın bir para demek. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunun kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League’in finansal kuralları nedeniyle ellerinin kollarının bağlandığına dair yeni bir kanıt olduğunu düşünüyorlar. Not: B+

    Chelsea açısından: Tam anlamıyla bir transfer çalımı. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batıya değil kuzey Londra’ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yol açtığı iddia edilen bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok istenen hücum oyuncularından birini kadrosuna katmak için Arsenal’i açık ara geride bıraktı. Nasıl mı? Şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Birçok kişi de transfer dönemi kapanmadan önce Chelsea’nin ‘bomba timi’nden bir oyuncunun Villa Park’ta belirmesini ve bunun da fahiş şekilde şişirilmiş bir bedelle gerçekleşmesini bekliyor. Yine de daha olası görünen şey, perde arkasında Enzo Fernandez’e yeni bir kulüp bulma konusunda ilerleme kaydedildiği ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacağı. Premier League’de sadece iki iyi sezon geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin çok fazla ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde kesinlikle ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers açısından: En azından dışarıdan bakıldığında sürpriz bir gelişme. Varsayım, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu ve orada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunun sol tarafında kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle çok iyi işler yapan Alonso’nun oyuncunun fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers’ın Stamford Bridge’e yaptığı sürpriz geçişte paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin çok daha belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea sürekli değişim halinde ve korkunç yönetilen bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuçlanabilir. Özellikle de artık yakın arkadaşı ve alt yaş kategorilerinde Manchester’dan eski takım arkadaşı Palmer ile birlikte Premier League’de oynayacak olması düşünüldüğünde. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşamaya yatkınlığı uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağı, ancak sağlıklı olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle forma giyemezken ciddi şekilde zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadıkları yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinde ayrıca iki yıl daha varken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. United'ın Tielemans için bir hamle hazırlığında olduğuna dair, transferin rekabete rağmen sona yaklaştığının ortaya çıkmasına kadar hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans açıkça United'ın bu yaz aradığı yaş profiline uymuyor ve 29 yaşında olmasına rağmen elbette oldukça fazla yıpranmış durumda. Ancak gelişi, Ederson transferinin çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta sahadaki bir numaralı transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan anlaşmalarda fiyatların ulaşılmaz hale gelmesi sonrası Old Trafford çevresindeki paniği bir ölçüde azaltacaktır. Tielemans, sınıfını Dünya Kupası'nda da gösteren, kendini Premier League'de kanıtlamış bir oyuncu. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kalite katacak ve bu bonservis bedeliyle sezonun transferlerinden biri olduğu da görülebilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki onun bile artık elinden kaçtığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılmaya aday gösteriliyordu ancak mayıs ayında 29 yaşına girdikten sonra, eski Leicester City orta sahası için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekten gerçekleşeceği pek görünmüyordu ve bu da sorun olmazdı. Villa da başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız şekilde başka bir seviyede olması, bu transferi Tielemans için dev bir hamle haline getiriyor; o da kuşkusuz oyunun en büyük sahnelerinden birinde harika pas yelpazesini ve müthiş tekniğini sergileme fırsatının tadını çıkaracaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibine gelecek vadeden genç oyuncularından birini satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takımın bir parçası olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Fernandez ayrılırsa, ki öyle görünüyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz garanti bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın £48 milyon ($64m) artı bonuslarla £2 milyonluk teklifi belli ki reddedilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan £16 milyon karşılığında genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak kadroya kattığı Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı biraz kötü bir tat bırakıyor, ancak masadaki yüksek para nedeniyle bu anlaşma muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyiydi. Ancak Santos Old Trafford'da dünya çapında bir yeteneğe dönüşürse, bu iyi hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, birincil orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da sezon öncesi kampanya başladığında Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olacağı için Mason Mount'ın ellerindeki tek tanınmış kıdemli orta saha olması senaryosundan kaçınmaya çalışırken panikle Santos'a yöneldi. United karar alıcılarının Fernandes takibi sonuçsuz kaldıktan sonra 'sakin' olduğu bildirilmişti, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin ayrılmasına açıkça razı olduğu bir oyuncu için £50 milyonluk paket yüksek bir bedel. Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından Manchester United'ın orta sahada oyuncuya ihtiyacı var, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde garanti ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok daha fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir oynayıp bir kenarda kaldığı bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle hareket ettiği düşünülen Santos'un, 'düzenli A takım futbolu' arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de bulduğundan daha fazla süre alıp almayacağı ise henüz belli değil ve United'ın başka kimleri kadrosuna katacağına çok şey bağlı olacak; kulübün orta sahadaki yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim katındaki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimin uzağında yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın daha fazla uzun vadeli istikrar sunabileceğinin de garantisi yok. Bununla birlikte, yakında eski kulübü olacak takım herhangi bir Avrupa kupasına katılma hakkı elde edemediği için, daha fazla maç doğal olarak daha fazla süre anlamına geleceğinden Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler. Sonuç olarak, yeni ortamında kilit bir figür hâline gelmesini sağlamak oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon tamamen patladı! Newcastle, geçen sezon Liverpool'u Carabao Cup finalinde sürpriz bir şekilde yenerek kupa hasretine son verdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'e İngiltere'den bir yanıt olmasını hayal ediyordu. Ancak Liverpool daha sonra, Alexander Isak'ı en acı verici şartlarda ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki güç sıralamasındaki yerini acımasızca hatırlattı. Newcastle o dönemki Britanya rekoru olan bonservis bedelini iyi kullansaydı, işler yine de iyi gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada bitirdi. Felaket bir sezon sona ermeden çok önce Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi ama rüyanın gerçekten bittiğini gösteren şey, Tonali'nin her takımdan gidip Tottenham'a transfer olması. Taraftarlar için gerçekten travmatik olan şey ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; çünkü kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda ayrılması kesin gibi. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı yolda. Bu da taraftarların, zaten büyük ihtimalle boşa harcanacak dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için tarihi 85 milyon sterlinlik anlaşmayı tamamlamasının üzerinden sadece bir gün geçmişken Tonali için kulüp transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, kontrolden çıkmış bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle transfer olmasın ki?! İtalya milli takım oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız biçimde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir çıkış yapacak isim gibi görünüyor. Elbette, en üst seviyede hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olan 26 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bu kumarın karşılığını mutlaka alması gerekiyor. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin yönettiği ihtiyatlı/cimri transfer yaklaşımının yarattığı hayal kırıklığından sonra taraftarlar şimdi kulüplerinin, piyasadaki en çok istenen orta sahalardan birini almak için Premier League rakiplerini geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Tonali'nin, yasa dışı bahis cezası döneminde arkasında duran kulüpten ayrılması hâlinde bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı varsayılıyordu. Onun yerine, son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki mesele ne? Açıkçası, Tonali'nin eve dönme yönündeki bildirilen isteğini karşılayacak yeterli paraya sahip bir Serie A kulübünün çıkma ihtimali zaten yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri de Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden anlaşılabilir şekilde çekindi. Sonuç olarak Tonali kendisini, en verimli yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu ki bu inkâr edilemez şekilde tuhaf. Yine de De Zerbi, Spurs'te iki sezondan fazla kalırsa, ki bu çok büyük bir "eğer", belki de bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verir... Not: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Bileğindeki sakatlık ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri hâline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararını Inter adına sorgulamak gerekir. Buna rağmen, formunda olduğu günlerde hâlâ hücuma en iyi çıkan beklerden biri ve bu yüzden 20 milyon euro (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine hâlâ iki yıl kalan bir oyuncu için bugünün piyasasında çok daha fazlasını talep edebilecek Inter açısından oldukça kötü bir iş gibi görünüyor. Adil olmak gerekirse Inter’in eli kolu bağlı da olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde, görünüşe göre bu maddeyi talep etti ve bu madde 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için 25 milyon euro olarak belirlenmeden önce bu yıl düşürüldü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları içinde yol alırken uygun maliyetli transferler yapma konusunda ün kazanan Real Madrid için bir başka son derece akıllıca iş gibi görünüyor. Dumfries, Real Madrid’in ödediği rakamın en az iki katı değerinde ve bu bonservis bedeli, kulüp efsanesi Dani Carvajal’in ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için ayrıldığı bildirilen 30 milyon euronun da oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmadan çok hücumda daha etkili olduğu söylenebilecek bir sağ kanat savunmacısı ve bu da Madrid’e o bölgede daha iyi takımların faydalanabileceği bir dengesizlik bırakıyor. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif yapmıyor, ancak böylesine düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezonluk iyi bir geçiş çözümü olamayacağını söylemek zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine o serbest kalma maddesini ekletmek istemesinin tam nedeni. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda çıktığı 207 maçta 55 gole katkı sağladı, Nerazzurri’nin 2023-24 ve 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferi olabilecek bu adımı kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli sayesinde Bernabeu’daki baskı da bir ölçüde daha az olacaktır. Jose Mourinho ile oynayacağı rolle ilgili görüşmeler yaptığı bildirildiği düşünüldüğünde, Alexander-Arnold’u kulübede tutup tutamayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme konusunda büyük katkı sağlayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez bazı önemli satışların gerekeceği açıktı ve Fernandes de onların en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olarak, sezonun son gününde kaderleri belli olmadan önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu nedenle ayrılığı hiç de sürpriz değil. Ancak şaşırtıcı olan, West Ham'in pazarlık pozisyonu pek de güçlü değilken Portekizli oyuncu için tam olarak talep ettiği rakamı almayı başarmış olması. Bunun için, haklı olarak sıkça eleştirilen kulüp yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösteren bir hamle. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki felaket sezonun ardından Spurs, kendisini bir daha asla o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için £52m ödemek bir niyet beyanıysa, bu onun da ötesinde. Fernandes çok yetenekli bir 21 yaşındaki oyuncu. Birden fazla rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayacak bir isim görüntüsü veriyor. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz bir parça olarak gördüğü açık. Ancak bu anlaşmanın etrafında inkâr edilemez bir panik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi de transfer etme ilgisinden gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için gereken her şeyi yapmaya kararlıydı ve bu yüzden Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için ederinin üstünde ödeme yapmaya razı oldu. Bu nedenle bu transferin Spurs için işlemesi gerekiyor, hem de hemen; aksi takdirde çok kısa sürede kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılacak yeni bir malzeme hâline gelir. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Joao Neves için Benfica'ya €60m ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşının seviyesine hiç yakın değil; bu yüzden gerçekten o seviyeye çıkabileceğini göstermesi gerekiyor. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Ancak sonunda geçen sezonu West Ham'in bir sıra ve iki puan üstünde bitiren Spurs'e gitti; bu da ilk bakışta biraz yatay bir geçiş gibi görünüyor. Yine de kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, tarafların hiçbirinin istikrarıyla ün yapmamış olması nedeniyle İtalyan teknik adamın Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde olmayabilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle Avrupa'nın en büyük takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Kuzey Amerika'da parlayabilme ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin Saibari için bonservis belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle alınan bir oyuncu için bu yine de gayet iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla sergilediği sansasyonel performanslar sayesinde son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra son 32 turunda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında belirttiği gibi, bu Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilen ani bir tepki değildi; Bayern, Saibari'nin zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapabilmesi için gerekli teknik, çalışma disiplini ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna uzun süredir inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla sıradan futbolseverin dikkatini çeken Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi. Şimdi de, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir takımda kendine yer açmak bir kabusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" klasik "rüya" transferini gerçekleştirdi! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda adeta mutluluktan havalara uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini doğal olarak düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari şüphesiz onun takımının oyun tarzına Nicolas Jackson'dan daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson'ı Manchester United'a satma konusunda anlaşmalarının ardından, bu da Atalanta için bir başka akıllıca anlaşma olmaya aday görünüyor. Palestra için alınan kayda değer 55 milyon avroluk (£47m/$62m) paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün, Cagliari'deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra'yı yeniden kadroya katmak yerine bir süredir onu satarak gelir elde etmeye karar verdiği öne sürülüyor. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra'nın 10 yaşında katıldığı kulüpte Bergamo'da kalıp iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduktan sonra aklı çelindi ve onu takımda tutmanın her zaman zorlu bir mücadeleye dönüşmesi muhtemeldi. Not: A

    Chelsea için: Xabi Alonso'nun Chelsea'de teknik direktörden ziyade menajer olarak etkisinin ilgi çekici bir göstergesi. İspanyol çalıştırıcının bu anlaşmaya onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşma sağlamak için hızlı davrandı; 24 saat içinde pole pozisyonuna geçerek Inter'in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun geniş ölçüde Scudetto şampiyonlarına katılması bekleniyordu, dolayısıyla bu açıdan bakıldığında bu kesinlikle önemli bir hamle. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra'nın, 2025-26 sezonunda Serie A'da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso'nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League'in zorlu şartlarına da uygun olması gerekiyor. Ancak 55 milyon avroya kadar çıkan bir harcamanın ardından, Chelsea'nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; Serie A standartlarında bu devasa bir meblağ ve görünüşe göre Inter'in teklifini açık ara geride bırakıyor, ayrıca oyuncu 21 yaşında ve üst düzey futbolda arkasında yalnızca bir iyi sezon var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk barındırıyor. Not: B

    Palestra için: Inter'e transfer olmak yerine neden Chelsea'yi seçtiği sorusunun yanıtını yalnızca Palestra'nın kendisi verebilir; çocukken altyapısında oynadığı ve desteklediğine inanılan kulüp Inter'di, ancak Chelsea'nin bildirilene göre haftalık 100.000 sterline yakın sözleşme teklifinin, Nerazzurri'nin sunduğunun iki katından fazla olması bunu bir nebze açıklayabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League'de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere'nin en üst liginde kendisini test etme fırsatına balıklama atladı. Arsenal'de Riccardo Calafiori'nin yakaladığı başarı onu cesaretlendirecektir; diğer yandan bir başka genç İtalyan Giovanni Leoni'nin geçen yaz Liverpool'a katılması, daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A'dan ayrılmaya hazır olduğunun işaretiydi. Alonso'nun onu Stamford Bridge'e getirme konusundaki kararlılığı da kararında etkili olmuş olabilir; bu da yeni menajerin yönetiminde kilit bir figür hâline gelebileceğini gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Jackpot! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için kendilerine böylesine saçma bir para ödemeye razı birini bulduktan sonra bankaya gülerek gidecek. Unutmayın, Ramos PSG’nin forvet sorununa çözüm olması için alınmıştı ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca o, Parc des Prince’de geçirdiği zamanın büyük bölümünü kulübede oturarak geçirdi ki bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Uluslararası düzeyde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun yedeği olması da öyle. Dolayısıyla bu yaz oyunun en büyük takımları Ramos’u kadrosuna katmak için sıraya girmedi, hele hele akıl dışı 75 milyon € karşılığında hiç. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla, gerçekten hücum hattını geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi kadrosuna katmak için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce şunu hemen aradan çıkaralım: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de kulübeden gelip üç sezonda 45 gol atarak etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası pek dolu olmayan bir Milan için. Bu nedenle taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda İtalya’da burada tam olarak neler yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilecek olsa da Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak pek çok komplo teorisini tetikledi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’nin PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğu da hatırlatıldı. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir ücret ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık konuşalım, biz onun Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz; özellikle de No.9’undan Ruben Amorim’in istediği her şeyi vermesi gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos, gol anlamında aslında aynı güvenceye yakın bir şey bile sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Yıllardır süren yardımcı rolün ardından başrole çıkmak için çok gecikmiş bir fırsat. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, büyük vaat taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo ile devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda tuttu. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de özellikle harika bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye vardı; genel kanı, PSG’nin gıpta edilecek düzeyde olağanüstü hücumculara sahip olduğu ama Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden getirilecek iyi bir isimdi, etkili bir hamle oyuncusuydu. En önemlisi, artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmayı sürdüren yeni Milan’ın hücumdaki mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak çünkü bu ücret zaten başlı başına büyük, bir Serie A takımı için ise kesinlikle devasa. Söz sende Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan yine son derece akıllıca bir hamle. Altı yıl önce yalnızca 2 milyon sterline transfer ettiği bir oyuncudan 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) kazanarak, piyasanın en iyi satış yapan kulüplerinden biri olarak itibarını daha da güçlendirecek. Van Hecke’nin Amex Stadium’daki sözleşmesinin sadece 12 ay sonra bitecek olması da bu anlaşmayı daha da değerli kılıyor. Bu nedenle, daha önce oyuncuya 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) değer biçildiği bildirilmiş olsa da, Hollandalı savunmacıdan böylesine önemli bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan memnun kalacaklardır. Bu geliri kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir alternatife yatıracaklar. Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olması da dikkat çekiyor, ancak bu ayrı bir transfer olurdu. Zaten stoper seçenekleri bakımından çok da sıkıntı çekmiyorlar; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadroda yer alırken, Igor Julio’nun da West Ham’daki kiralık döneminden dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham için: Brighton’daki döneminde Van Hecke ile çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin açıkça yön verdiği bir transfer. Ancak, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberler çıktıktan sonra, sözleşmesinin güney kıyısında son yılına girmesine ramak kalmışken Spurs’ün bu stoper için gereğinden fazla ödeme yapmaya ikna edildiğini düşünmeden edemiyorsunuz. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) civarında olması gerektiğini düşünürsünüz, ancak Brighton’ın pazarlık masasında ne kadar zorlu olduğu biliniyor ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini hissetmiş olabilir. Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti. Ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero’nun çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılması neredeyse kesin gibi görünürken, stoper partneri Micky van de Ven de onun izinden gidebilir. Yine de Tottenham, Premier League’de kendini kanıtlamış bir savunmacı alıyor; 26 yaşında ve henüz zirvesine ulaşmış değil, topla gayet iyi ve takımın uzun süredir ciddi şekilde eksikliğini hissettiği mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip. Hollanda milli oyuncusu, bonservissiz transfer Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun perspektifinden bakıldığında bu, oldukça mantıklı bir transfer. Görünüşe göre Amex’te kalış süresini uzatmayacağını net biçimde ortaya koyan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir seviye yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kabul ettirdikten sonra bunu daha da büyük hedeflere giden bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, kendisiyle ilgili bildirilen ilgisini somutlaştırdı. Bu yüzden sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir; her ne kadar herhangi bir Avrupa kupası sunamasa da. Daha önce ateşli İtalyan teknik adamla çalıştığı için Van Hecke, De Zerbi’nin tam olarak nasıl oynamak istediğini biliyor olacak ve bu da onun hızlı uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. 2025-26 sezonunun son bölümünde küme düşme tehdidini savuşturduktan sonra bir geçiş dönemine girmesi muhtemel olan Kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından gerçekten tek yön yukarı gibi görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile kuracağı ortaklık çok güçlü görünüyor ve bu da takıma sağlam bir savunma temeli kazandırıyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna, geçen yaz sadece 5 milyon avroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde etmiş gibi görünebilir, ancak Pamplona ekibi Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50 sonraki satış payı maddesi nedeniyle her zaman eli kolu bağlı bir durumdaydı. Bu da 40 milyon avroluk (£34,5 milyon/$45 milyon) serbest kalma bedelinin 20 milyon avrosunun Real Madrid’e gideceği anlamına geliyor, ancak 15 milyon avroluk (£13 milyon/$17 milyon) kazanç yine de Osasuna büyüklüğündeki bir kulüp için önemli. Munoz’un ayrılığı, 12 gol katkısı yaptığı ve İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten her zaman muhtemeldi; serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda Osasuna’nın elini bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool’un Newcastle ile transfer piyasasındaki rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona’ya katılan Anthony Gordon’ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz’u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezip görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tyneside ekibinin teklifi de iddiaya göre kabul edilmiş olmasına rağmen araya girerek bu hamleyi çaldı. Dolayısıyla Liverpool bunu şimdiden önemli bir transfer çalımı olarak görecektir, ancak aynı zamanda bu kadar yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu ileride fırsat transferi olduğu ortaya çıkabilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, her iki kanatta da ve merkezde de görev yapabiliyor; Mohamed Salah’ın ayrılığı ve Hugo Ekitike’nin sakatlığı sonrası Liverpool hücum hattında oluşan büyük boşluğun ardından çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Doğrudan oynayan, süratli ve savunmada da çok çalışan 22 yaşındaki hücumcu, yeni teknik direktörün bu transferin gerçekleşmesi için bastırdığı düşünüldüğünde, Iraola’nın oyun tarzına ideal uyum sağlayacak isim gibi görünüyor. Bununla birlikte, genç İspanyol’un Rio Ngumoha’nın gerçek bir süper yıldıza dönüşme yolunu kapatmamasını sağlamak zorunda kalacak, ancak kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildiriliyor. Not: A

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle’ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz’u Anfield’a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinin ilk döneminde biraz göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona’nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra daha sonra Real Madrid’e gitti, ardından sadece bir yıl önce Osasuna’ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına yerleşmeyi ve kendisini uzun vadeli bir yıldız olarak kabul ettirmeyi umacaktır; vatandaşı Iraola da ona uyum sağlamasında yardımcı olacak mükemmel teknik direktör gibi görünüyor. İlk 11’de yer kapmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool’un hâlâ RB Leipzig’in çok beğenilen kanat yıldızı Yan Diomande’nin peşine düşmesi beklendiğinden bu, toplam üretkenliğini geliştirmesini gerektirebilir, ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool’un yenilenen hücum hattında yine de bolca fırsat bulmalı. Not: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool açısından: Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten de iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin ilk etapta son yılına girmesine izin verilmeseydi bu durumdan kaçınılabilirdi. Kırmızılar, oyuncuyu şampiyonlukla sonuçlanan 2024-25 sezonunda formunun zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolların ayrılma zamanı geldiğinde kayda değer bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda berbat bir sezonun ardından nihayetinde bonservissiz ayrıldı. Gelinen noktada, aylarca süren yıpratıcı görüşmelerin oyuncunun nisanda anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalmasının ardından, yüksek profilli bir dizi hatayla gölgelenen dağınık bir sezonun ortasında Liverpool'un Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerini kabul etmesi düpedüz tuhaf olurdu. Bu talebin haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildirildi. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet'yi potansiyel yedekler olarak şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının büyük bir israfıydı. Not: D

    Real Madrid açısından: O halde muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde olan Konate'ye peşinde olduğu türden astronomik bir maaş verecek. Bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen, stoperin Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde bu yine de bir risk anlamına geliyor. Real Madrid'in geçen yıl kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sonlandırmaya karar verdiğinin bildirildiğini hatırlamakta fayda var ki bu da çok şey anlatıyor. Fransız oyuncu gününde iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen mevkisindeki oyuncuların zirve yıllarına henüz tam olarak ulaşmış değil. Real, onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulacağına fiilen bahis oynuyor ve bu transfer kulüp için sorunlu bir bölgeye nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir. David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen ise hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve bu transfer, taraftarlar ve medya nezdinde Real Madrid üzerindeki yoğun baskı düşünüldüğünde çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir hamle izlenimi veriyor. Not: B

    Konate açısından: Bu durumun en büyük kazananının Konate olduğu kesin. Oyuncu hem hayalindeki Real Madrid transferine hem de arzuladığı dev maaşa kavuşmak üzere. Ancak Huijsen'in yanında muhtemel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı biçimde uyum sağlaması gerekecek. Bernabeu gibi bir kazan ortamında, Anfield'daki son sezonuna damga vuran türden hatalara çok daha az tahammül gösterilecektir. Konate, Madrid'e bonservissiz giderek Trent Alexander-Arnold'un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı işareti olmalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erkenden yeniden yakalayabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real Madrid takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça hâline gelme fırsatına sahip. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; son derece çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun soluklu başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Hatta Portekizli oyuncu, esasen Pep Guardiola'nın kusursuz oyuncusuydu; bu yüzden Katalan teknik adam onu bu kadar seviyordu ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı bile döktü. Guardiola, 31 yaşındaki futbolcunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ancak bu ayrılık bir süredir geliyordu. Onun bonservissiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette harika değil ama dokuz yıllık müthiş hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden çok kişiliği, City'de ciddi şekilde özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlamak için iki neden. Real Madrid sadece bedelsiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncuyu kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'nın elinden de imzasını aldı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki bunların bazıları hakkında Bernardo da bizzat konuşmuştu, Camp Nou'ya transferi kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi her şeyi açıkça değiştirdi. "The Special One", vatandaşını transfer etmeyi öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız geride kaldı ama geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında hâlâ en büyük maçlarda ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hâli, yetenek ile azmin kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real'in Portekiz milli oyuncusu için Barcelona'nın hamlesini neden çaldığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun zamandır istediği İspanya transferi. En az son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, Silva La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık nihayet Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatına sahip olacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid zor bir dönemden geçiyor; İspanya futbolunun zirvesinde yerini Barcelona'ya kaptırmış durumda. Ancak Mourinho'nun onları yeniden zirveye taşımasına yardım etmek, şüphesiz onun benimseyeceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real'de forma rekabeti çok yoğun ve Silva artık eskisi kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da belirttiği gibi ilk beş yard kafanızdadır ve bu açıdan bakıldığında eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Bu yüzden Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması belki bir miktar üzücü olsa da Bernardo, tıpkı Luka Modric gibi, ki onu Bernabeu'ya getiren de Mourinho'ydu, 30'larının sonlarına kadar İspanya'da parlayacak deneyim ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea adına biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’de kulübe geldikten sonra iyi başlamasa da zamanla Chelsea savunmasının kilit isimlerinden birine dönüştü, bu yüzden onun zararına gönderildiğini görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde kendi pozisyonunda dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Bununla birlikte Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton’dan £60 milyon ($80 milyon) karşılığında transfer ederken zaten kesinlikle fazla ödeme yapmıştı ve kulislerde ayrılma isteğini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar verdikten sonra £52 milyon ($69 milyon) gibi bir rakamı geri kazanmakla muhtemelen yetinecektir. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını almaları zor olabilirdi. Cucurella’nın ayrılığı ayrıca ciddi anlamda tecrübe eksiği yaşayan kadronun en deneyimli isimlerinden birini daha kaybettiği anlamına geliyor, ancak Chelsea, genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor, çünkü Real Madrid erken transfer dönemi hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için daha geçen yaz bir sol bek için yüksek bir bedel ödedi, ancak bu durum, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için de kesenin ağzını açmalarına engel olmadı. Son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimseyen bir takım için €60 milyon’luk bonservis çok yüksek ve bu da son aylarda formunda bir miktar düşüş yaşayan bir oyuncudan yapılan yatırımın karşılığının anında alınmasını gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun üzerinden gerçekçi olarak daha kaç yıl üst düzey verim alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real şu anda yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, bu yüzden ayrılıklar konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Bu transferin tartışmasız en büyük kazananı olan Cucurella, rotasız bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunmacının, BlueCo’nun Stamford Bridge’de işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı ve İspanya’ya dönmek istediği geniş şekilde bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisi varken Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. Bu yüzden anlaşmanın bu kadar hızlı sonuçlanması şaşırtıcı değil; muhtemelen Real Madrid devreye girer girmez Cucurella hemen “evet” dedi. Mourinho tarafından özellikle istendiği düşünüldüğünde, Carreras’ın Portekizlinin ilk 11’inde zaman zaman oynayıp çıkması beklenirken onun da kilit bir oyuncu olarak kendini kabul ettirme şansı oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, hemen sonuç vermek zorunda, aksi halde özellikle Barcelona bağlantıları nedeniyle sabırsızlığıyla nam salmış Bernabeu tribünlerini karşısında bulabilir. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla gösterilebilir. Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biriydi; 2017'de Hull City'den yalnızca 8 milyon sterline alınmıştı ve en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncunun yaşının kendisini yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i kadroya katarak onun yerine erkenden hamle yapmasının nedeni de buydu. Hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi, Robertson'ı kış transfer döneminde bile satacaktı. Ancak şu anda sorun şu ki Kerkez hâlâ Anfield'da tam anlamıyla adapte olamadı. Ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, mücadele gücünün ve karakterinin Merseyside'da fazlasıyla aranacağı acı şekilde ortaya çıktı. Nitekim taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Tottenham'ın ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açık, ancak bunun tam olarak neden istendiğini anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın çeşitli bölgelerinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek gerçekten bu bölgelerden biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini yeni kırmıştı, fakat Tottenham'ın hâlâ tercih edebileceği Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı sağlayacağı yönündeydi. Ayrıca yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına kesinlikle yardımcı olabilirdi. Bedelsiz olarak gecikmeli de olsa gelmesi hoş bir artı, ancak Tottenham'ın aslında Robertson'a mutlaka ihtiyaç duymadığı hissi sürüyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmaya neden istekli olduğu anlaşılabilir. Çok da iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu; görünüşe göre Tottenham da ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuç olarak sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı. Bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu, çünkü Liverpool hiçbir noktada ona sözleşme uzatma teklifi yapmadı. Yine de Spurs dışında seçenekleri vardı; Scotland kaptanını kadrosuna katmakla ilgilendiği söylenen kulüpler arasında Juventus da bulunuyordu. Bu yüzden sezonun son gününde Championship'e düşmekten kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeyi seçmesi biraz garip. Bununla birlikte Robertson, De Zerbi'nin yaz boyunca Tottenham'ı ciddi biçimde geliştirme kapasitesine tartışmasız şekilde sahip olması nedeniyle, Tottenham'ın şu anda ocak ayına kıyasla daha cazip bir seçenek olduğunu gerçekten düşünüyor olabilir. Yine de Robertson'ın kuzey Londra'da geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle için: Çok şey anlatan bir yaklaşım değişikliği. Newcastle geçen yaz Alexander Isak'ı takımda tutmak için var gücüyle direndi, ancak sonunda onun Liverpool'a katılmasına geç de olsa izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunar sunmaz pes edip ayrılmasına hemen izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe ile oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle bu nedenle huzursuz olan bir başka hücum oyuncusunu da elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu harika bir bedelle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım düzeyinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle için asıl mesele bu parayı akıllıca değerlendirmek; çünkü Isak'tan elde ettiklerini tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de hiç daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i acınası bir 12. sırada bitirmeleri, buna bir de Gordon'ın St. James' Park'tan Isak'ın ardından çıkış yolunu seçme isteği eklenince, giderek daha da ilgisiz görünen Suudi Arabistanlı sahipler altında Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı finansal kurallarına uyma konusunda iyi bilinen sorunları nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi. Bu yüzden işleri sonunda yoluna koyduktan sonraki ilk hamlelerinin Gordon'a €80m saçmak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Hücum üçlüsünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesi; bu yüzden Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barcelona'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bonservis bedeli daha olumlu görünebilir. Ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da hatırlatıldı, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Premier League'deki son 60 maçında attığı 12 gol, Barcelona taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın Flick'e bir kanat oyuncusundan istediğini verme ihtimali daha yüksek olsa da ve Rashford'dan daha düşük bir maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi. Bu da Barcelona'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon için: Hayallerin gerçeğe dönüşmesi. Özellikle son iki yılda Premier League'de oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça gözünü diktiği büyük kulüp transferini aldı. Daha önce çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılması nedeniyle aklının çelindiğini kendisi de kabul etmişti, ayrıca bu yaz ilk başta Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih istenen bonservis karşısında anlaşılır şekilde geri adım attı ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde büyük bir baskı olacak; çünkü Barcelona €80m'yu yan rol oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'in oyuncusu olmaya layık olduğunu kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Bunu en iyi, Barcelona'daki ilk sezonunda toplamda 28 gol katkısı yapmasına rağmen şimdi Camp Nou'da gözden çıkarılabilir görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon muhtemelen şansına kendisi de inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan, Lamine Yamal'ın yanında sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle