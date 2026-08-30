Barcelona için: Ferran Torres, Barcelona taraftarlarından hak ettiğini düşündüğü sevgiyi hiçbir zaman görmedi, ancak bunun nedenini anlamak çok da zor değil. Eski Manchester City yıldızı, Camp Nou’daki dört yılında saygıdeğer bir performansla 65 gol attı. Buna, Hansi Flick’in ekibinin geçen sezon La Liga şampiyonluğunu başarıyla koruduğu dönemde tüm kulvarlarda kaydettiği kariyerinin en iyi derecesi olan 21 gol de dahildi. Ancak o, bir joker oyuncu olarak görüldü ve istikrarsız bitiriciliğiyle taraftarları çileden çıkardı. Bir yandan, Robert Lewandowski’nin ayrılığının ardından Barcelona hücum hattında zaten eksik olduğu için onu satmak riskliydi, ama diğer yandan kasaya para koymak için bundan daha iyi bir fırsat olmayacaktı. Torres’in piyasa değeri, İspanya adına 2026 Dünya Kupası finalinde attığı galibiyet golünün ardından kariyerinin zirvesine çıktı ve PSG’nin sonrasında yaptığı 50 milyon avroluk teklif geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Evet, bu rakam Barcelona’nın Torres’i City’den transfer ederken ödediği 55 milyon avrodan biraz daha düşüktü, ancak sözleşmesi gelecek yaz sona eriyordu ve kontratını uzatsalardı, anlaşmadaki özel bir madde nedeniyle Premier League kulübüne ekstra 8 milyon avro daha ödemek zorunda kalacaklardı. Yüksek maaşını da maaş bütçesinden çıkarmak, Barcelona’nın Rodri için anlaşma sağlamasına yardımcı oldu; Rodri, kadroya Torres’in hiçbir zaman olduğu kadar etkili bir katkıdan çok daha fazlasını yapacak. Not: B+
PSG için: Torres, hiçbir zaman elit bireysel futbolcular kategorisine giremeyebilir, ancak kariyerinin zirvesindeki çok yönlü bir dünya şampiyonunu makul bir bedelle kadroya katmak yine de PSG adına önemli bir kazanç. Torres ayrıca, forvete 2020’de İspanya Milli Takımı’ndaki ilk A takım maçını oynatan Luis Enrique için de taktiksel açıdan çok iyi bir uyum sağlıyor. Luis Enrique yönetiminde PSG’nin başarısının temelinde pozisyon esnekliği yatıyor ve Torres de bu konuda olabilecek en esnek oyunculardan biri; hem merkezde hem de iki kanatta görev yapabiliyor. Ayrıca vatandaşı Fabian Ruiz ile neredeyse telepatik bir ilişkiye sahip ve bu durum, üst üste Avrupa şampiyonu olan takım için anında karşılık verebilir. Torres’in Ligue 1’de, daha rekabetçi La Liga ortamına kıyasla daha skorer olma ihtimali oldukça yüksek ve büyük sahnedeki geniş tecrübesi de onu Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir seçenek haline getirecek. Torres, Goncalo Ramos’un bire bir yerine geçen bir oyuncu değil, ancak özellikle son üçüncü bölgedeki akıllı hareketliliği söz konusu olduğunda PSG’ye Portekizli santrforun verdiğinden daha fazlasını sunma potansiyeline sahip. Not: A-
Torres için: İspanya’nın Dünya Kupası kahramanı, bu transferi bir seviye atlama olarak görecek ve Barcelona ile sözleşme görüşmelerindeki ilerleme eksikliğini kamuoyu önünde eleştirmekte haklı olduğunun teyidi olarak değerlendirecek; bu da anlaşılabilir bir durum. PSG, modern dönemde Şampiyonlar Ligi’ni üst üste üç kez kazanan yalnızca ikinci kulüp olmayı hedefliyor, oysa Barcelona bu turnuvayı en son 2015’te, Luis Enrique’ye sahip oldukları dönemde kazandı. Ancak gerçek şu ki, Torres’in Paris’teki durumu Katalonya’dakinden farklı olmayacak. Luis Enrique’nin en önemli maçlarda her zaman döneceği PSG’nin en güçlü hücum üçlüsü, kanatlarda Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue, ortada ise Ousmane Dembele’den oluşuyor. Torres, Barcelona’da uzun süre Lewandowski, Raphinha ve Lamine Yamal gibilerinin gölgesinde kaldıktan sonra Parc des Princes’te nihayet başrol oyuncusuna dönüşeceğini düşünüyorsa, fena halde yanılıyor. Luis Enrique ona ligde daha fazla süre verebilir, ancak Torres Şampiyonlar Ligi’nde vazgeçilmez olmayacak. PSG’ye katılması onun mirasını güçlendirmeyecek, sadece rotasyon oyuncusu statüsünü daha da pekiştirecek. Torres, kısa süre içinde başka yerde şartların daha iyi olmadığını fark edebilir ve hatta artık onsuz Avrupa zaferi için PSG ile rekabet etme konusunda daha iyi konumda görünen Barcelona’daki konfor alanını terk ettiğine pişman bile olabilir. Not: B-
James Westwood