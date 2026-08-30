PSG için: Fransa şampiyonu, 2023'te Lyon'dan yalnızca 45 milyon avroya kadrosuna kattığı Barcola'nın değerinin 140 milyon avroya çıkacağını muhtemelen hiç hayal etmemiştir. Barcola, PSG'ye iyi hizmet etti, ancak kendisini vazgeçilmez hale tam olarak getiremedi; bu nedenle Liverpool'dan dokuz haneli bir bonservis çıkarmaları harika bir iş oldu. Luis Enrique de Ferran Torres, Maghnes Akliouche ve Mika Godts'u kadroya katarak bu anı önceden öngördü ve Barcola olmadan PSG'nin daha zayıf bir takım olmayacağını garanti altına aldı. Hatta 23 yaşındaki oyuncu denklemden çıktığına göre, Luis Enrique'nin artık daha istikrarlı bir ilk 11 sahaya sürmesi daha kolay olacak. Barcola, PSG'nin ona basitçe veremeyeceği daha önemli bir rol istiyordu; dolayısıyla bu anlaşma, takım bu sezon daha da fazla başarı kovalarken soyunma odasındaki uyumun korunmasına da yardımcı olacak. Nihai ücret ayrıca PSG'yi, gelecek transfer dönemlerinde diğer kadro oyuncularını satarken çok güçlü bir pazarlık konumuna getirecek. Kısacası, bu karar çok açıktı. Not: A+

Liverpool için: Barcola, sürekli ilk 11'e girip çıkarılmasına rağmen PSG formasıyla 152 maçta 39 gol attı ve 37 asist yaptı. Bu bile tek başına onun özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor ve Liverpool, Andoni Iraola'nın taktik planının vazgeçilmez bir parçası olarak daha da belirleyici olabileceğine inanacaktır. En etkili olduğu bölge sol kanat olsa da Barcola sağda da rahat oynuyor ve Mohamed Salah'ın kulüpten ayrılmasıyla Liverpool'nun hücum hattında kaybettiği üst düzey kaliteyi geri kazandırıyor. Yakıcı hızı ve doğrudan oyun tarzı, yüksek tempo talep eden ve Liverpool'nun önde oynamasını isteyen Iraola için ideal bir uyum sağlıyor. Barcola, hem Tottenham'ın hem de Manchester City'nin transfer döneminin sonlarına doğru hedef aldığı bildirilen tek yönlü Cody Gakpo'ya kıyasla Liverpool hücum hattına kesinlikle daha fazlasını katacaktır. Ancak her şey iyi değil, çünkü 120 milyon sterlinlik bir oyuncu olarak Barcola'nın hata payı yok. Liverpool fazla ödeme yaptı ve Premier League futbolunun acımasız fizikselliğine anında uyum sağlayıp sağlayamayacağını söylemek mümkün değil. Herhangi bir adaptasyon sorunu yaşarsa taraftarlar ve yorumcular hemen Barcola'nın üzerine gidecektir; ayrıca Liverpool, Florian Wirtz ve Alexander Isak'ın yaşadığı sıkıntıların ardından transfer kararları nedeniyle yeniden alay konusu olmaya da açık hale geldi. Not: B

Barcola için: Eski Lyon oyuncusu, üst üste Avrupa Kupaları kazanan bir PSG takımında göz kamaştırdıktan ve Fransa ile Dünya Kupası sahnesinde iz bıraktıktan sonra Anfield'daki hayatın baskısıyla başa çıkabileceğine güvenecektir. Ancak Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin arkasında destekleyici bir rol üstlenmesinin Barcola'nın gelişimini hızlandırdığı da rahatlıkla savunulabilir. Fazla sorumluluğun yükünü taşımadan, sahaya çıktığında kendisini özgürce ifade etti ve birçok dünya çapında oyuncuyla çalışmaktan büyük fayda sağladı. Şu anda Liverpool kadrosunda bu kategoriye giren tek isim Virgil van Dijk ve o da 35 yaşında kariyerinin son demlerinde. Anfield'da karşı karşıya olduğu meydan okumayla kıyaslandığında Barcola'nın PSG'deki hayatı daha kolaydı. Iraola, ondan haftada iki ya da üç kez Liverpool'nun maç kazandıran oyuncusu olmasını istiyor ve henüz bu kadar yüksek beklentileri karşılayacak dayanıklılığa sahip olup olmadığını bilmiyoruz. Yine de Barcola'nın cesaretine saygı duymak gerekir; başarının neredeyse garanti olduğu konfor alanını terk edip Iraola'nın henüz erken aşamadaki projesinin bir parçası olmayı seçmesi, zihinsel olarak ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Barcola'nın PSG'de bir gün Ballon d'Or adayı haline gelmesi çok zor olurdu, çünkü en az dört takım arkadaşının gölgesinde kalıyordu (Vitinha dahil); ancak Liverpool'yu kupalara taşıyan bir çıkışa ilham vermesi onu pekala o yarışın içine sokabilir. İlk andan itibaren son derece istekli olur ve gereken çalışmayı ortaya koyarsa, bu transfer Barcola'yı süper yıldızlığa taşıyan hamle olabilir. Not: A-

James Westwood