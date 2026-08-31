PSG için: Fransa şampiyonu, Barcola'yı 2023'te Lyon'dan yalnızca 45 milyon avroya transfer ettikten sonra değerinin 140 milyon avroya ulaşacağını muhtemelen hiç hayal etmemiştir. Barcola, PSG'ye iyi hizmet etti ama kendisini tam anlamıyla vazgeçilmez kılamadı; bu nedenle Liverpool'dan dokuz haneli bir bonservis çıkarmaları gerçekten müthiş oldu. Luis Enrique de Ferran Torres, Maghnes Akliouche ve Mika Godts'u kadroya katarak bu anı önceden öngördü ve Barcola olmadan PSG'nin daha zayıf bir takım olmayacağını garanti altına aldı. Hatta 23 yaşındaki oyuncu artık denklemden çıktığı için Luis Enrique'nin daha istikrarlı bir kadro sahaya sürmesi daha kolay olacak. Barcola, PSG'nin kendisine basitçe veremeyeceği daha önemli bir rol istiyordu; dolayısıyla bu anlaşma, takım bu sezon daha fazla başarı kovalarken soyunma odasındaki uyumun korunmasına da yardımcı olacak. Nihai ücret, PSG'yi gelecekteki transfer dönemlerinde diğer kadro oyuncularını satarken de çok güçlü bir pazarlık konumuna getirecek. Kısacası bu, düşünmeden kabul edilecek bir anlaşmaydı. Not: A+

Liverpool için: Barcola, ilk 11'e sürekli girip çıkmasına rağmen PSG formasıyla 152 maçta 39 gol attı ve 37 asist yaptı. Bu bile tek başına onun özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor ve Liverpool, Andoni Iraola'nın taktik planının değişmez bir parçası olduğunda daha da belirleyici olabileceğine inanacaktır. En etkili olduğu yer sol kanat olsa da Barcola sağda da rahat oynuyor ve Mohamed Salah'ın kulüpten ayrılmasıyla Liverpool'un hücum üçüncü bölgesinde kaybettiği üst düzey kaliteyi geri getiriyor. Yüksek hızı ve doğrudan oyun tarzı, yüksek yoğunluk talep eden ve Liverpool'un önde oynamasını isteyen Iraola için ideal bir eşleşme. Barcola, hem Tottenham'ın hem de Manchester City'nin geç transfer dönemi hedefi olduğu bildirilen tek yönlü Cody Gakpo'ya kıyasla Liverpool hücum hattına kesinlikle daha fazlasını katacaktır. Ancak her şey olumlu değil, çünkü 120 milyon sterlinlik bir oyuncu olarak Barcola'nın hata payı yok. Liverpool fazla ödeme yaptı ve Premier League futbolunun acımasız fiziksel yapısına anında uyum sağlayıp sağlayamayacağını kimse bilmiyor. Herhangi bir alışma sorunu yaşaması halinde taraftarlar ve yorumcular hemen Barcola'nın üzerine gidecektir; Liverpool da Florian Wirtz ve Alexander Isak'ın yaşadığı sıkıntıların ardından transfer kararları nedeniyle yeniden alay konusu olmaya açık hâle geldi. Not: B

Barcola için: Eski Lyonlu oyuncu, üst üste Avrupa Kupaları kazanan bir PSG takımında göz kamaştırdıktan ve Fransa ile Dünya Kupası sahnesinde iz bıraktıktan sonra Anfield'daki hayatın baskısını kaldırabileceğine güvenecektir. Ancak Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin arkasında destekleyici bir rolde oynamasının Barcola'nın gelişimini hızlandırdığı da rahatlıkla savunulabilir. Fazla sorumluluk yüklenmeden, sahaya çıktığında kendini özgürce ifade etti ve birçok dünya çapındaki oyuncuyla çalışmaktan büyük fayda sağladı. Şu anda Liverpool kadrosunda bu kategoriye giren tek isim Virgil van Dijk ve o da 35 yaşında kariyerinin son demlerinde. Barcola'nın PSG'deki işi, Anfield'da karşılaşacağı meydan okumayla kıyaslandığında daha kolaydı. Iraola'nın ona ihtiyacı, haftada iki ila üç kez Liverpool'a maç kazandıran oyuncu olması yönünde ve henüz bu kadar yüksek beklentileri karşılayacak dayanıklılığa sahip olup olmadığını bilmiyoruz. Yine de Barcola'nın cesaretine saygı duymak gerekir; başarının neredeyse garanti olduğu konfor alanını terk edip Iraola'nın henüz başlangıç aşamasındaki projesinin bir parçası olmayı seçmesi, zihinsel olarak güçlü olduğunu gösteriyor. PSG'de Ballon d'Or adayı hâline gelmesi Barcola için muhtemelen çok zor olurdu, çünkü en az dört takım arkadaşının, buna Vitinha da dahil, gölgesinde kalıyordu; ancak Liverpool'u kupa yarışında sırtlayan isim olması onu bu denklem içine sokabilir. İlk andan itibaren oynamaya hazır olur ve gereken çalışmayı ortaya koyarsa, bu transfer Barcola'yı süper yıldızlığa taşıyabilir. Not: A-

James Westwood