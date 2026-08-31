Tottenham için: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu Tottenham adına bir başka kafa karıştırıcı transfer hamlesi. Kuzey Londra ekibi bu yaz çok büyük bir para harcadı, hatta tartışmaya açık şekilde fazla ödeme yaptı, ancak oyuncu satışlarından çok az gelir elde etti. Djed Spence’in değeri şu anda kariyerinin en yüksek noktasında. İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda oynadığı sekiz maçın tamamında forma giyerken hem sağ bekte hem de sol bekte sergilediği son derece sağlam savunma performansları sayesinde adeta bir kült kahramana dönüştü. Gösterdiği performanslar arasında, yarı finalde Arjantin’e karşı yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen, Kuzey Londra temsilcisi 26 yaşındaki oyuncudan bonuslar dahil toplam sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) kazanmaya hazırlanıyor. Yaz başındaki performansları, sözleşmesinin bitimine hâlâ üç yıl kalmış olması, çok yönlülüğü, en verimli dönemine giriyor olması ve elbette meşhur “İngiliz vergisi” düşünüldüğünde, Spence’in bunun neredeyse iki katı değerde olduğu yönünde gerçekten güçlü bir argüman var. Spurs, en azından, Andy Robertson’ı bonservissiz transfer ettikten sonra bek rotasyonunda yeterince dolu görünüyor; sağ tarafta Pedro Porro’nun ilk tercih olduğu anlaşılıyor ve kadroda Destiny Udogie de bulunuyor. Ancak birçok taraftar Spence’in onların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D
Inter için: Bu, Inter adına gerçek bir fırsat transferi gibi görünüyor. Kulüp, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e gitmesinin ardından ve öncelikli hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili transferlerinde başarısız olduktan sonra rotasını başarıyla Spence’e çevirdi; Palestra Chelsea’ye katılırken, Khalaili ise Crystal Palace’a imza atmaya hazırlanıyor. Nerazzurri’nin, Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle pazar sınırlıydı, ancak Spence bu rol için kusursuz bir isim. Hücuma çıkışlarda da rakip kanat oyuncularını durdurmada da aynı derecede etkili, ileri geri çalışan bir bek olan İngiltere milli oyuncusu, Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için biçilmiş kaftan. Dumfries’in önemli hücum tehdidini bire bir karşılaması şart olmasa da, Spence savunma açısından bir seviye yukarıda ve ayrıca solda muhteşem Federico Dimarco’nun yokluğunda da görev yapabilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu ekip bu bonservis bedelinden de büyük memnuniyet duyacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün onlar için 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) istediği bildirilmişti, ancak sabırlı davranmaları ve paniğe kapılmamaları büyük karşılık verdi; böylece 26 yaşındaki oyuncuyu oldukça uygun bir bedelle kadrolarına kattılar. Not: A+
Spence için: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmediği ve İtalyan teknik adamın bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenilediği düşünüldüğünde, Spence’in daha büyük ve daha iyi şeylere doğru ilerlediğini hissedeceği kesin, üstelik Dünya Kupası’ndaki etkileyici performanslarının ardından bunu hak ederek yapıyor. Kuzey Londra’da sonunda kendini kabul ettirmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca oldukça fazla savruldu; ilk iki sezonunda tek bir maça bile çıkmadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin başarısızlıkla sonuçlanan görev döneminde İtalyan teknik adam tarafından “kulüp transferi” olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonun her birinde kümede kalma mücadelesine yaklaşmışken, şimdi yeniden Serie A şampiyonluğunun favorileri arasında olacak bir kulübe gidiyor ve elbette Kuzey Amerika’da itibarını ciddi biçimde artırdıktan sonra Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek. Inter, transfer döneminin başlarında Spence’in İngiltere’den takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna katmıştı ve Stones, takım arkadaşının San Siro’daki heyecan verici yeni macerası öncesinde uyum sürecini kolaylaştıracaktır. Not: A+
Krishan Davis