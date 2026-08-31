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Goal.com
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Bradley Barcola Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Liverpool, Bradley Barcola için fazla ödeme yapıyor, ancak Liverpool'a katılmak, süratli Fransız'a küresel bir süperstar olma fırsatı sunuyor: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük hamlelerine not veriyor

Opinion
Liverpool
B. Barcola
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
E. Martinez
M.City
Allan
A. Bouaddi
N. Gonzalez
M. United
C. Baleba
Tottenham Hotspur
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig
Premier Lig

Bazı futbolseverler için yaz, takvimde en çok heyecanla beklenen dönemdir ve bunun tek nedeni her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olması da değildir! Asıl sebep, sezonun sona ermesinin tek bir anlama gelmesidir: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi, 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı çok büyük isimlerin yüksek bonservisli hamlelere imza atmasıyla bir kez daha hareketli geçeceğini gösteriyor.

Bazı transferlerin tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak en az bir kulübün ya da hatta oyuncunun, müzakere masasında farklı bir karar verseydi neler olabileceğini düşündüğü pek çok örnek de var.

GOAL ise oyuncular daha resmen tanıtılmadan her büyük anlaşmadan en kârlı çıkan tarafın kim olduğunu öğrenmeniz için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, sonuçlanan her anlaşmayı gerçekleştiği anda notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize söyleyin...

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    31 Ağustos: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain'den Liverpool'a, 123 milyon £)

    PSG için: Fransa şampiyonu, Barcola'yı 2023'te Lyon'dan yalnızca 45 milyon avroya transfer ettikten sonra değerinin 140 milyon avroya ulaşacağını muhtemelen hiç hayal etmemiştir. Barcola, PSG'ye iyi hizmet etti ama kendisini tam anlamıyla vazgeçilmez kılamadı; bu nedenle Liverpool'dan dokuz haneli bir bonservis çıkarmaları gerçekten müthiş oldu. Luis Enrique de Ferran Torres, Maghnes Akliouche ve Mika Godts'u kadroya katarak bu anı önceden öngördü ve Barcola olmadan PSG'nin daha zayıf bir takım olmayacağını garanti altına aldı. Hatta 23 yaşındaki oyuncu artık denklemden çıktığı için Luis Enrique'nin daha istikrarlı bir kadro sahaya sürmesi daha kolay olacak. Barcola, PSG'nin kendisine basitçe veremeyeceği daha önemli bir rol istiyordu; dolayısıyla bu anlaşma, takım bu sezon daha fazla başarı kovalarken soyunma odasındaki uyumun korunmasına da yardımcı olacak. Nihai ücret, PSG'yi gelecekteki transfer dönemlerinde diğer kadro oyuncularını satarken de çok güçlü bir pazarlık konumuna getirecek. Kısacası bu, düşünmeden kabul edilecek bir anlaşmaydı. Not: A+

    Liverpool için: Barcola, ilk 11'e sürekli girip çıkmasına rağmen PSG formasıyla 152 maçta 39 gol attı ve 37 asist yaptı. Bu bile tek başına onun özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor ve Liverpool, Andoni Iraola'nın taktik planının değişmez bir parçası olduğunda daha da belirleyici olabileceğine inanacaktır. En etkili olduğu yer sol kanat olsa da Barcola sağda da rahat oynuyor ve Mohamed Salah'ın kulüpten ayrılmasıyla Liverpool'un hücum üçüncü bölgesinde kaybettiği üst düzey kaliteyi geri getiriyor. Yüksek hızı ve doğrudan oyun tarzı, yüksek yoğunluk talep eden ve Liverpool'un önde oynamasını isteyen Iraola için ideal bir eşleşme. Barcola, hem Tottenham'ın hem de Manchester City'nin geç transfer dönemi hedefi olduğu bildirilen tek yönlü Cody Gakpo'ya kıyasla Liverpool hücum hattına kesinlikle daha fazlasını katacaktır. Ancak her şey olumlu değil, çünkü 120 milyon sterlinlik bir oyuncu olarak Barcola'nın hata payı yok. Liverpool fazla ödeme yaptı ve Premier League futbolunun acımasız fiziksel yapısına anında uyum sağlayıp sağlayamayacağını kimse bilmiyor. Herhangi bir alışma sorunu yaşaması halinde taraftarlar ve yorumcular hemen Barcola'nın üzerine gidecektir; Liverpool da Florian Wirtz ve Alexander Isak'ın yaşadığı sıkıntıların ardından transfer kararları nedeniyle yeniden alay konusu olmaya açık hâle geldi. Not: B

    Barcola için: Eski Lyonlu oyuncu, üst üste Avrupa Kupaları kazanan bir PSG takımında göz kamaştırdıktan ve Fransa ile Dünya Kupası sahnesinde iz bıraktıktan sonra Anfield'daki hayatın baskısını kaldırabileceğine güvenecektir. Ancak Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin arkasında destekleyici bir rolde oynamasının Barcola'nın gelişimini hızlandırdığı da rahatlıkla savunulabilir. Fazla sorumluluk yüklenmeden, sahaya çıktığında kendini özgürce ifade etti ve birçok dünya çapındaki oyuncuyla çalışmaktan büyük fayda sağladı. Şu anda Liverpool kadrosunda bu kategoriye giren tek isim Virgil van Dijk ve o da 35 yaşında kariyerinin son demlerinde. Barcola'nın PSG'deki işi, Anfield'da karşılaşacağı meydan okumayla kıyaslandığında daha kolaydı. Iraola'nın ona ihtiyacı, haftada iki ila üç kez Liverpool'a maç kazandıran oyuncu olması yönünde ve henüz bu kadar yüksek beklentileri karşılayacak dayanıklılığa sahip olup olmadığını bilmiyoruz. Yine de Barcola'nın cesaretine saygı duymak gerekir; başarının neredeyse garanti olduğu konfor alanını terk edip Iraola'nın henüz başlangıç aşamasındaki projesinin bir parçası olmayı seçmesi, zihinsel olarak güçlü olduğunu gösteriyor. PSG'de Ballon d'Or adayı hâline gelmesi Barcola için muhtemelen çok zor olurdu, çünkü en az dört takım arkadaşının, buna Vitinha da dahil, gölgesinde kalıyordu; ancak Liverpool'u kupa yarışında sırtlayan isim olması onu bu denklem içine sokabilir. İlk andan itibaren oynamaya hazır olur ve gereken çalışmayı ortaya koyarsa, bu transfer Barcola'yı süper yıldızlığa taşıyabilir. Not: A-

    James Westwood

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  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    31 Ağustos: Allan (Palmeiras'tan Manchester City'ye, 34 milyon £)

    Palmeiras için: City'nin ilk £21 milyonluk teklifini reddettikten sonra Palmeiras, yerini doldurulamaz bir süper yıldız olmayan altyapı çıkışlı bir oyuncu için Premier League ekibinden fazladan £13 milyon kopararak çok iyi iş çıkardı. Brezilya devleri, 22 yaşındaki oyuncudan kendi modellerine uyan bir anlaşmayla tamamen kâr elde ediyor; bu model, kendi yetiştirdikleri futbolcuları geliştirip A takım seviyesinde kendilerini kanıtladıktan sonra ciddi bedeller karşılığında satmaya dayanıyor. Allan, Estevao'nun Chelsea'ye ve Endrick'in Real Madrid'e son dönemdeki satışlarının ardından kulüp adına bir başka büyük başarı hikâyesi oldu. Öte yandan, işin tamamen futbol tarafında Allan takımda çok büyük bir boşluk bırakmayacak. Taktiksel esnekliği ve etkileyici çalışma temposu onu teknik direktör Abel Ferreira'nın gözdesi hâline getirmişti, ancak hücum bölgesindeki istatistikleri beklentilerin altında kaldı. Palmeiras şu anda Brezilya Serie A'da lider durumda ve 2026 sezonunun son bölümünde onsuz da kupa kazanabileceğine inanmasaydı Allan'dan bu şekilde gelir elde etmezdi. Not: A

    Man City için: Allan için nihai bonservis bedeli konusunda Palmeiras'ın taleplerine boyun eğmek, City'nin şu anda ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor. Enzo Maresca'nın kanatlarda kullanabileceği yalnızca Jeremy Doku ve Antoine Semenyo var; Savinho ile Omar Marmoush'un ikisi de Tottenham'a katıldı, ayrıca Jack Grealish'in de yaz transfer dönemi kapanmadan ayrılması bekleniyor. Allan, yeni City patronuna bir seçenek daha sunuyor; iki kanatta da, gerekirse kanat beki olarak da oynayabilecek kadar çok yönlü. İstekli bir koşucu olması ve enerjisinin hiç tükenmiyor gibi görünmesi sayesinde Maresca, Allan'ın City'ye ekstra fiziksel güç katmasına güvenebilecek. Ancak son bölgede büyük bir fark yaratması pek olası görünmüyor. Nitekim Allan'ın bu sezon Serie A'da sadece dört golü ve iki asisti var; City'de herkesin tanıdığı bir isim hâline gelmek için karar verme ve uygulama kalitesini geliştirmesi gerekecek. Potansiyelinin bulunduğuna şüphe yok; savunmacıları çaresiz bırakacak ayak becerileri ve hızıyla, oyunu istediği anda bozmasını sağlayan zamanlamasını bir araya getiren Allan, Maresca için iki yönlü olarak faydalı bir takviye olabilir. Taraftarların sadece, hâlâ törpülenmesi gereken çok sayıda yönü bulunan bir oyuncu konusunda beklentilerini dengede tutması gerekiyor. Not: B-

    Allan için: Genç oyuncuya Brezilya A Milli Takımı'nda yer kazanma yolunda zemin hazırlayan heyecan verici bir transfer. Allan artık kendisini elit Premier League ve Şampiyonlar Ligi ortamında test etme şansı bulacak; bu da Palmeiras'ta gösterdiği adanmışlık ve profesyonelliğin haklı bir karşılığı. Maresca'nın yapılandırılmış ve topa sahip olmaya dayalı talepleri de Allan'a tam anlamıyla uyacaktır. İtalyan teknik adam, pozisyonlar arasında akıcı biçimde yer değiştirebilen ve oyun kurulum aşamasında merkez orta sahaya kayabilen geniş alan oyuncularını tercih ediyor. Allan bunu yapacak teknik kapasiteye sahip ve karşı pres becerileri de Maresca'nın önde kurulu sistemi için biçilmiş kaftan. Yine de City kadrosundaki derinlik nedeniyle oynayacağı her saniye için mücadele etmek zorunda kalacak. Kesin ilk 11 oyuncusu olmaktan destek rolüne geçmek doğal olarak bir miktar hayal kırıklığı yaratacaktır ve Premier League futbolunun yoğunluğu bir kültür şoku da yaratabilir. Allan'ın başını öne eğip eline geçen her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor; aksi hâlde o £34 milyonluk bonservis etiketi ağır gelmeye başlayacak. Not: B

    James Westwood

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    30 Ağustos: Ollie Watkins (Aston Villa'dan Al-Hilal'e, 60 milyon €)

    Villa açısından: Aralık ayında 31 yaşına girecek bir forvet için 50 milyon sterlin almak, Villa adına etkileyici bir iş. Nakit çıkmak için bundan daha iyi bir zaman olamazdı ve Unai Emery'nin aşağı yukarı kabul ettiği gibi, Watkins artık Villa Park'ta kalmak istemiyordu. Böyle sembol bir oyuncunun ayrıldığını görmek darbe niteliğinde ve yerine gelecek Nicolas Jackson onun seviyesine çıkamayacak, ancak takımı ileriye dönük olarak dikkatini dağıtabilecek mutsuz bir Watkins'i elde tutmak çok daha kötü olurdu. Yine de Emery, işlerin bu noktaya gelmesine üzülecektir. Morgan Rogers, Ezri Konsa ve Youri Tielemans da gitmişken, Villa gerçekten soyunma odasındaki bir başka lideri daha kaybetmese daha iyi olurdu. Son bölüm güzel olmadı ama Watkins, son dört sezonun her birinde en az 15 Premier League golü üreten modern bir Villa ikonuydu. Villa, Jackson'ın aynı maç kazandıran özellikleri istikrarlı şekilde getirmesine güvenemeyecek. Bonservis bedeli harika, ancak bu saga yine de ağızda buruk bir tat bırakacak. Not: C+

    Al-Hilal açısından: Kulübün Karim Benzema'nın sözleşmesini feshetmeyi düşündüğüne dair haberlerin ortasında akıllıca bir hamle. Watkins'in hücum hattına daha fazla şey katacağı kesin, zira üst düzey bir Premier League takımında geçirdiği 21 gollük sezonun ardından geliyor. Al-Hilal, Watkins'in üç yıllık sözleşmesinin sonuna kadar hücum hattına liderlik edebileceğinden emin olabilir. Al-Hilal, Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu Al-Nassr'dan geri almayı hedeflerken, Cristiano Ronaldo ve eski Brentford yıldızı Ivan Toney gibi isimlerle birlikte anında Gol Krallığı için güçlü bir aday haline gelmeli. Watkins kalibresinde bir oyuncuyu transfer etmek, Al-Hilal'i 2021'den bu yana ilk AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonluğunu kazanma konusunda da özgüvenli kılacaktır. Watkins hâlâ aktif bir İngiltere milli oyuncusu ve büyük ses getirecek hız ile oyun zekâsına sahip. Bu, Suudi Arabistan'ın finansal cazibesinin yakın zamanda ortadan kalkmayacağını gösteren, Al-Hilal adına inanılmaz bir başarı. Not: A+

    Watkins açısından: Tam bir rezalet. Geçen yılın ocak ayında Watkins için Arsenal teklif yapmıştı ve Manchester United'ın da uzun vadeli hedeflerinden biri olduğu bildirilmişti. Watkins'e bu yaz Premier League'den, en üst seviyede kalmasını sağlayacak kadar ilgi vardı ya da Türk kulübüyle kişisel şartlarda anlaşma sağladığı bildirilen Fenerbahçe'ye katılabilirdi; bu bile Suudi Arabistan'a gitmekten çok daha iyi olurdu. Watkins, kariyerinin son iyi yıllarını daha büyük bir banka hesabı uğruna feda ediyor; Suudi futbol uzmanı Mohamed Qutob'un Radio WM'ye söylediğine göre oyuncu, maaşının vergiden muaf sayılmasıyla birlikte “yılda en az 20 milyon sterlin” kazanacak. Watkins, verecek pek bir şeyi kalmamış daha yaşlı bir oyuncu olsaydı bu anlaşılabilirdi, ancak durum kesinlikle böyle değil. Muhtemelen Avrupa'daki herhangi bir üst düzey kulüpte parlayabilir ve İngiltere için önemli bir değer olmaya devam edebilirdi. Ayrıca Villa'da haftalık 130.000 sterlin kazandığı da bildirilmişti ki bu da finansal rahatlık için fazlasıyla yeterli. Bu transfer mide bulandırıcı bir hırs eksikliği kokuyor ve Villa'yı köşeye sıkıştırma biçiminden dolayı utanmalı. Watkins, kariyerinin zirvesinde büyük parayı seçtikten sonra İngiltere kadrosuna seçilmesi engellenmeli. Taraftarların futbolun büyüsüne olan inancını daha da zayıflatan korkunç, kınanacak bir iş. Not: F

    James Westwood

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  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    30 Ağustos: Emiliano Martinez (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 7,5 milyon £)

    Villa için: Villa'nın Parma'dan Zion Suzuki'yi almasının ardından Martinez'i satması bir zorunluluk haline geldi. Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu, Suzuki'nin arkasında yedek kalmayı asla kabul etmezdi ve bu da soyunma odasında sürtüşmeye yol açabilirdi. Ayrıca Villa'nın, mutsuz bir Martinez'i üst üste ikinci yıl kadroda tutmasının da hiçbir mantığı yoktu. Geçen yıl Manchester United'a gerçekleşmeyen transferinin ardından bağlılığı sorgulanmıştı ve bir kaçış girişiminin daha başarısız olması, motivasyon seviyesini mutlaka dibe çekerdi. Onu bunun yerine Chelsea'ye göndermek de Villa için bir kazanç; son dört yılda kulüpler arasındaki sekizinci transfer hamlesi olarak bu, aralarındaki ilişkiyi daha da güçlendiriyor. Hâlâ çok büyük bir karakter ve taraftarın sevgilisi olsa da, Villa'nın Martinez'i maaş bütçesinden çıkarması için doğru zaman buydu. Eski Arsenal kalecisi için yapılan ilk £20 milyonluk yatırımda önemli bir zarar kabul etmek biraz can yakacaktır, ancak Villa'nın onun yüksek maaşını ödemeyi sürdürmesi için mantıklı hiçbir neden yoktu. Not: B+

    Chelsea için: Martinez son yıllarda biraz daha hataya açık hale gelmiş olsa da, Robert Sanchez'e göre çok büyük bir seviye atlaması olduğu konusunda şüphe yok. İspanyol kaleci uzun süredir Chelsea'nin en büyük zayıflıklarından biriydi; 1 numara olarak kalsaydı takımın en büyük kupalar için yeniden yarışa dönmesi asla mümkün olmazdı. Martinez, Premier League'de kendini kanıtlamış bir kalite getiriyor ve ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetine sahip doğal bir lider. İki kez Yashin Trophy kazanan bir kaleciyi sadece £7,5 milyona kadroya katmak, yalnızca Şampiyonlar Ligi'ne katılma değil, aynı zamanda şampiyonluk yarışında Arsenal'i zorlama ihtimali artık çok daha güçlü görünen Chelsea için gerçek bir fırsat. Büyük maç oyuncusu olan Martinez, Stamford Bridge'deki hayatın getirdiği baskıyla baş etmekte hiçbir sorun yaşamaz ve yedek kaleci Mike Penders için de ideal bir mentor olur. Xabi Alonso'nun ilk 11'i artık oldukça formidable görünüyor. Not: A+

    Martinez için: Bu, Chelsea'de şu anda Şampiyonlar Ligi futbolu olmamasına rağmen, Arjantin kahramanının kulüp düzeyinde uzun süredir aradığı seviye atlaması. Martinez'in Villa'daki döngüsü açıkça sona ermişti ve kulüp, diğer birçok kilit oyuncusunu da kaybettikten sonra zorlu bir geçiş sezonuyla karşı karşıya kalabilir. Buna keskin bir tezat olarak Chelsea, yeniden elit bir güç haline gelmeye hazırlanıyor. Martinez şimdi Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde olağanüstü kariyerine bir görkemli bölüm daha yazma fırsatına sahip. 33 yaşındaki oyuncunun peşinde Juventus da vardı, ancak Martinez bir süredir Serie A'dan üstün olan Premier League'de hâlâ başarılı olabilecek kadar iyi. Villa Park'tan Stamford Bridge'e geçiş, özellikle Alonso'nun 3-4-2-1 sistemine ideal şekilde uyduğu için Martinez adına sorunsuz olmalı. Arjantinli kaleci, geriden oyun kurarken rahat (Sanchez'in aksine) ve Chelsea'nin önde kurduğu savunma hattını koruyan süpürücü kaleci rolünde parlamalı. Martinez hiç kuşkusuz kariyerinde kalan tüm hedeflere Chelsea ile ulaşabileceğini düşünüyordur ve kim bilir, bu durum Arjantin Milli Takımı kariyerini bir iki yıl daha uzatmasına bile yol açabilir. Not: A

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 Ağustos: Nicolas Jackson (Chelsea'den Aston Villa'ya, 65 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin ilk etapta sadece 32 milyon sterline kadrosuna kattığı ve Xabi Alonso yönetiminde ihtiyaç fazlası hâline gelen bir oyuncudan böylesine büyük bir kâr elde etmesi tam anlamıyla ustalık işi. Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Jackson'ı yeniden kiralama isteğine direnmek de karşılığını verdi; haftalık 100 bin sterlinlik maaşı da artık tamamen bordrodan çıktı. Jackson, Stamford Bridge'deki ilk iki sezonunda hiçbir zaman tam anlamıyla ikna edici olamadı ve geçen sezon Bayern Münih'teki kiralık döneminde de tablo değişmedi. Joao Pedro ya da Danny Welbeck'in önünde forma şansı bulması zaten beklenmiyordu, dolayısıyla satış Chelsea'nin çıkarına oldu. Tüm bunlara rağmen, hücum hattında yaşanabilecek herhangi bir sakatlık krizi bu anlaşmanın kötü yaşlanmasına neden olabilir. Ayrıca doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılım sıralaması için yarıştığı bir rakibini güçlendiriyorlar ve Unai Emery'nin bir anda Jackson'ın tüm potansiyelini ortaya çıkarması Chelsea açısından kötü bir görüntü olur. Yine de Chelsea her zaman bu teklifin reddedilemeyecek kadar iyi olduğunu söyleyebilir; Jackson'ın mevcut versiyonundan 65 milyon sterline kadar gelir elde edilmesi, kuşkusuz yönetim kurulunda herkesin el sıkışmasına yol açmıştır. Not: A-

    Villa için: Jackson, Villa için kulüp rekoru düzeyindeki bir bonservis bedeline kesinlikle değmez. Son vuruşlarında son derece istikrarsız ve Ollie Watkins kadar kapsamlı bir oyuna sahip değil. Evet, yerini aldığı oyuncudan beş yaş daha genç, ancak Premier League seviyesinde onunla kıyaslanabilecek bir geçmişi yok. Jackson, Chelsea formasıyla ligde 65 maçta 24 gol atarak saygın bir rakama ulaşmış olsa da, attığından çok daha fazla fırsat harcadı ve gereksiz kartlar görmeye de yatkındı. Bununla birlikte Jackson, Villarreal'de İspanyol çalıştırıcıyla birlikte görev yaptığı dönemden dolayı Emery ile iyi bir ilişkiye sahip ve Emery'nin akıcı sistemi, 25 yaşındaki oyuncunun yatay hareket edip kanatlarda sayısal üstünlük yaratmasına izin verecek; Chelsea'de olduğu gibi iki stoper arasına sıkışmak zorunda kalmayacak. Villa ayrıca hücumda genellikle iki oyuncuyla oynadığı için Jackson hiçbir zaman izole kalmayacak. Onun üretken bir golcüye dönüşeceğini görmek zor, ancak açık oyundaki katkısı arttıkça özgüvenli bir Jackson'ın karşılığını vermesi beklenmeli. Yine de bu, açılış haftasında Brighton'dan yedikleri 4-0'lık ağır yenilginin şokunun ardından Villa taraftarlarını gerçekten heyecanlandıracak bir transfer değil. Son tarih gelmeden Villa'nın hücum hattına ekstra takviye aramaması hata olur, çünkü Jackson bir kez daha ilk beş hedefinin hücum liderliğini yapacak kadar iyi değil. Not: C+

    Jackson için: Chelsea ve Bayern Münih'te geçen iki yıllık istikrarsızlık ve sınırlı fırsatların ardından Jackson, daha önce ondan en iyi verimi alan bir teknik direktörün yönetiminde başrolü kapmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Emery, Jackson'ın taktiksel güçlü yönlerini ve psikolojik ihtiyaçlarını tamamen anlıyor; Jackson da Chelsea'de olduğundan çok daha fazla değer görerek başlayacak. Ancak Watkins'in yerini doldurmak göz korkutucu bir görev ve ödenen absürt bonservis nedeniyle kendisine hiç sabır gösterilmeyecek. Jackson başlangıcı iyi yapamazsa, Villa'nın takım olarak yaşadığı sıkıntılar sürecek ve böylesine pahalı bir kumara giren işe alım ekibi sert şekilde eleştirilecek. Watkins'le yapılacak sürekli kıyaslamalar onun üzerinde baskı yaratabilir; çok şey zihinsel dayanıklılığına bağlı olacak. En azından Jackson, Chelsea'de peşini bırakmayan belirsizlik bulutundan ve kulübü son yıllarda geride tutan istikrarsızlıktan kurtuldu. Villa, Jackson'a gerçek anlamda yeni bir başlangıç fırsatı veren daha oturmuş bir ortam ve Şampiyonlar Ligi futbolu sunuyor. Kariyerinin bu aşamasında umabileceği en iyi senaryo bu, ancak Senegalli golcü artık geçmiş hatalarından ders çıkardığını göstermeli. Not: B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 Ağustos: Omar Marmoush (Manchester City'den Tottenham'a, kiralık)

    Manchester City için: Eintracht Frankfurt'tan yükselen bir şöhretle geldikten sadece bir buçuk sezon sonra Marmoush'la yolları ayırmayı tercih eden City açısından bu biraz tuhaf bir durum. Forvet hattında ilk 11'de yer bulmak için gol makinesi Erling Haaland'la rekabet etmek, herhangi bir santrfor için imrenilecek bir görev değil ve City muhtemelen Pep Guardiola'nın kendisine verdiği fırsatlarda Marmoush'un tam anlamıyla büyük etki yaratmadığını düşünüyordur. İlk ve tek tam sezonu, kaçınılmaz olarak sınırlı süre alması, diz sakatlığı ve Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrılması nedeniyle sekteye uğradı. Dikkat çekici şekilde, 2025-26 sezonundaki ilk Premier League golünü ancak bu yıl ocak ayının sonlarına doğru atabildi. Marmoush, geçen sezon yaklaşık 7,5 maça denk gelen sürede altı gole doğrudan katkı verdiği için az forma şansı bulduğunu haklı olarak öne sürebilir, ancak Haaland'ı ilk 11'den kesmesi hiçbir zaman kolay olmayacaktı ve 27 yaşında olduğu düşünüldüğünde, City'nin gelecek yaz Marmoush'u ilk etapta kiralık olarak kuzey Londra'ya gönderdikten sonra Tottenham'ın bonservisini kalıcı olarak almak için 60 milyon sterline kadar ödeme yapacak olmasından faydalanıp biraz para kazanma fırsatını değerlendirmesi pek de şaşırtıcı değil. City'nin onun yerini nasıl dolduracağını görmek ilginç olacak, çünkü gelecek her oyuncunun kulübede beklemeyi kabullenmesi gerekecek. Not: B+

    Tottenham için: Tottenham'ın kafa karıştıran transfer hamleleriyle geçen bir yazda bir başka aşırı harcaması daha. Marmoush, Ocak 2025'te kendisi için ödenen bedel üzerinden City'nin küçük de olsa kâr etmesini haklı çıkaracak kadar Manchester'da yeterince şey yapmadı; üst üste sezonlarda küme düşmeyle flirt eden Spurs, sorunlarının üzerine para saçmayı sürdürürken, Marmoush da Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali ve Savinho'nun ardından kuzey Londra ekibine katılıyor ve bunun fahiş bir bedele mal olacağı görülecek. Marmoush'un Premier League'e uyum sağlamakta zorlandığı görülse de Tottenham, 27 yaşındaki oyuncunun gelişinin üç yıl önce Harry Kane'in Bayern Münih'e gitmesinden bu yana sorunlu bir mevki olan santrfor bölgesine nihayet çözüm getirmesini umacak; hem Richarlison hem de Dominic Solanke sık sık sakatlık yaşadı ve istikrarsız kaldı. Spurs, yeterli süre verilmesi halinde Marmoush'un, Etihad'daki zorluklarına rağmen, en uçta ana adam olduğunda golleri sıralayabilecek elit bir Premier League santrforuna dönüşebileceğine inanıyor olmalı. Bu açıdan bakıldığında bu heyecan verici bir hamle ve kuzey Londra ekibinin rakipleriyle arasındaki farkı kapatmasına yardımcı olabilir. Not: C+

    Marmoush için: Geriye dönüp bakıldığında Marmoush muhtemelen geçen yıl City'ye katılmakla uğraşmaması gerektiğini düşünecektir; kısa süren macerası, Manchester'daki başarı yolunu tıkayan önemli engel Haaland varken birçok kişinin beklediği şekilde sonuçlandı. Biraz erken gibi görünse de Premier League'de yeni bir başlangıç arayışına girdiği için forvete sitem etmek zor. Muhtemelen kupalar için mücadele etmeyecek olsa da Marmoush artık Londra'ya gidip Spurs için bir kahramana dönüşme fırsatına sahip ve burada en uçta ilk 11'in değişmez ismi olmayı beklemeli. Kane'in ayrılışından bu yana kulübün fazlasıyla eksikliğini hissettiği türden bir golcüye dönüşüp dönüşemeyeceğini ise zaman gösterecek. Marmoush, City'yi ilk etapta onun için kesenin ağzını açmaya ikna eden üretken seviyeye geri dönmekte kararlı olacaktır, ancak nam salmış derecede değişken Roberto De Zerbi'nin gazabına uğramamak için işe hızlı başlamak zorunda kalacak. Not: B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 Ağustos: Liam Delap (Chelsea'den Nottingham Forest'a, 50 milyon £)

    Chelsea açısından: İlk bakışta bu, Chelsea için iyi bir anlaşma gibi görünüyor. Maviler, Delap'ı sadece bir yıl önce Ipswich Town'dan ödediklerinden 20 milyon £ daha fazlasına satmayı bir şekilde başardı ve peşin nakit girişi, transfer dönemi kapanmadan önce daha fazla iş yapmalarına yardımcı olabilir. Ancak, kârdan yüzde 20'lik bir payın, Delap'ı Stamford Bridge'e götüren anlaşmaya eklenen bir sonraki satış maddesi nedeniyle doğrudan Ipswich'e gönderileceği bildiriliyor. Onun ayrılığı ayrıca Xabi Alonso'yu 9 numara pozisyonunda başvurabileceği yalnızca Joao Pedro ve tecrübeli forvet Danny Welbeck ile bırakabilir; Nicolas Jackson ve Emmanuel Emegha da ayrılık iddialarıyla güçlü şekilde anılıyor. Yine de bu, Chelsea teknik direktöründen hesaplanmış bir risk. Alonso, Delap'ın kendi sistemi için doğru profil olmadığına hızla karar verdi ve Chelsea de gözden düşmüş bir yedek olarak değerinin azalmasına izin vermek yerine onu acımasızca elden çıkardı. Chelsea, teknik direktör kaosuyla geçen bir sezonda Delap'tan en iyi verimi alamadı ve onu bu kadar çabuk gözden çıkarmak bir başarısızlık itirafı, ancak devasa son bonservis bedeli darbeyi kusursuz şekilde hafifletiyor. Delap, sonuç olarak 2025'te transfer edilen takım arkadaşı Pedro'nun tamamen gölgesinde kaldı ve onu bir yıl daha takımda tutmanın hiçbir anlamı olmazdı. Not: B+

    Forest açısından: Chelsea formasıyla Premier League'de 28 maçta sadece bir gol atan bir oyuncuyu kadroya katmak için kulüp transfer rekorunu kırmak pek iyi görünmüyor. Eğer Delap City Ground'da başarısız olursa, Forest kamuoyu önünde utanç yaşayacak ve gelecekteki PSR hareket alanı da büyük darbe alabilir. Son bir yılda form ve fiziksel durum konusunda zorlanan 23 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar büyük yatırım yapmak, hangi açıdan bakarsanız bakın, oldukça çaresiz bir hamle. Yine de Forest'ın, Taiwo Awoniyi'nin 9 milyon £ karşılığında Coventry'ye gitmesinin ardından bir forvete daha ihtiyacı vardı. Igor Jesus ile 35 yaşındaki Chris Wood, Forest'ın Premier League ve Carabao Cup'ta Leeds'e karşı üst üste aldığı yenilgilerde etkisiz kaldı ve Delap ciddi biçimde eksik olan enerjiyi getirebilir. Eski Ipswich oyuncusu en iyi halinde atletizmi ve yüksek süratte top taşıma becerisiyle savunmalar için bir kâbusa dönüşebiliyor. Ayrıca iki ayağıyla da iyi bir bitirici ve Chelsea'deki bu kadar hayal kırıklığı yaratan dönemin ardından kendini kanıtlamak için istekli olacaktır. Oliver Glasner'ın Delap'ın potansiyeline açıkça inandığı ortada; aksi halde bu anlaşma asla gerçekleşmezdi. Mesele sadece, bir başka iddialı kulüpte ilk dakikadan itibaren omuzlarına binecek muazzam baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı. Not: C

    Delap açısından: Bu, Delap'ın henüz yolun başındaki kariyerinde kritik bir nokta. Chelsea'deki şansını boşa harcadı, ancak Forest'ta yakalayacağı başarı onu yeniden A Milli İngiltere takımına giden yola sokabilir. Ipswich'i 2024-25 Premier League sezonunda adeta sırtında taşıyan o neredeyse durdurulamaz santrfor hâlâ bir yerlerde duruyor ve bu ortam değişikliği onu yeniden ön plana çıkarabilir. Delap, Chelsea'de beşinci tercihti ve hatta bir kadro numarası bile yoktu, ancak Forest'ta doğrudan başrole yerleşecek. Bu nedenle City Ground, özgüvenini tazelemesi için ideal yer ve Glasner'ın oyun tarzı da ona tam anlamıyla uyacaktır. Forest'ın takımı, geçişlerde rakibe zarar veren yüksek tempolu ve direkt bir futbol oynamak üzere kurulmuş durumda; Delap da tam buna göre bir oyuncu. Güçlü fiziği, çevikliği ve hızıyla istediği anda savunma arkasına sarkabilir; mesele sadece fırsatlar gelmeye başladığında bunları değerlendirebilip değerlendiremeyeceği. Delap ayağının üzerine düştüğü için şanslı, ancak bu seviyede üçüncü bir fırsat bir daha gelmeyecek; ya tamam ya devam. Not: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 Ağustos: Nico Gonzalez (Manchester City'den Newcastle'a, 52 milyon £)

    Manchester City için: Gonzalez için Ocak 2025'te Porto'ya ödedikleri 50 milyon sterlinlik bonservis bedelinin tamamını geri almak, Etihad Stadyumu'nda ne kadar az etki yarattığı düşünüldüğünde oldukça büyük bir iş. Manchester'da hiçbir zaman net bir role tam anlamıyla yerleşemedi ve satışından elde edilen gelir, City'nin Enzo Fernandez hamlesine yardımcı olmalı. Ancak bu transfer son tarihten önce gerçekleşmezse, City orta sahada çaresiz derecede az seçeneğe sahip kalacak. Gonzalez, bu transfer döneminde Rodri, Bernardo Silva ve Tijjani Reijnders'ın ardından takımdan ayrılan dördüncü üst düzey orta saha oyuncusu oldu. Mevcut durumda Enzo Maresca'nın merkez orta sahada başvurabileceği isimler yalnızca yaz transferleri Elliot Anderson ile Ayyoub Bouaddi ve Mateo Kovacic. Kilit bir oyuncu olmayabilir ama Gonzalez yedek katkısı verme konusunda fazlasıyla yeterliydi ve hiçbir zaman yüzde 100'den azını vermedi. Önümüzdeki aylarda Anderson ile Bouaddi'nin devasa bonservis bedellerini haklı çıkaracağının hiçbir garantisi yokken, bu satış City'nin kısa sürede pişman olabileceği bir hamleye kolayca dönüşebilir. Not: C

    Newcastle için: Gonzalez'in gelişi, kilit orta saha ikilisi Bruno Guimaraes ile Sandro Tonali'nin kaybının etkisini hafifletiyor ve İspanyol oyuncu, hâlâ 18 yaşında çok ham olan bir diğer yeni transfer Sean Steur için değerli bir mentor olabilir. Çizgi kıran pasları ve etkileyici yüksek top kazanım oranıyla Matthias Jaissle'nin Newcastle düzeninde geriden oyunu yönlendiren isim olarak görev yapabilir. Bu oran, geçen sezon en az 900 dakika oynayan orta sahalar arasında Avrupa'nın en iyisiydi (2,13). Fiziksel olarak güçlü, Premier League tecrübesine sahip ve kariyerinin en iyi yılları hâlâ önünde olan 24 yaşındaki oyuncu, Newcastle için akıllıca bir transfer olabilir. Ancak Gonzalez'in Guimaraes'in etkisini doğrudan yerine koyacağını uman taraftarlar kendilerini kandırıyor. O, bir yaratıcıdan çok bir bozucu ve bu nedenle hücumun son bölümünde aynı düzeyde tehdit taşımıyor. Bu, Newcastle'ın yeniden ilk altı yarışmacısı olarak ortaya çıkması için ihtiyaç duyduğu dönüştürücü transfer değil ama onları küme düşme hattı denklemine düşmekten alıkoyma konusunda önemli katkı sağlayacaktır. Not: B

    Gonzalez için: En üst seviyedeki rekabet açısından kuşkusuz bir geri adım olsa da, bu hamle genel olarak Gonzalez için olumlu. City'de hiçbir zaman düzenli ilk 11 oyuncusu olmadı, ancak Jaissle'nin Newcastle kadrosuna doğrudan takımın kilit üyelerinden biri olarak girecek. Eğer Newcastle'ı yeniden yukarılara taşımayı başarırsa, Gonzalez'in itibarı yeni zirvelere çıkacak ve sadece iyi bir rotasyon seçeneği değil, uzmanlaşmış bir oyuncu olarak görülecek. Ancak hemen yükselişe geçmeye elverişli, istikrarlı bir ortama katılmıyor. Newcastle bir geçiş döneminde ve bu da doğal olarak bolca hayal kırıklığını beraberinde getirecek; ayrıca Gonzalez, City'de yanında bulunan dünya çapındaki oyuncular olmadan çok daha ağır bir yük taşıyacak. 52 milyon sterlinlik bonservis etiketi de işi kolaylaştırmıyor, çünkü bu bedel onun uyum sağlaması için fazla zaman tanınmayacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, bu meydan okumayı karşılayacak zihinsel ve fiziksel özelliklere sahip ve sürelerindeki kayda değer artış sayesinde İspanya milli takımına girme ihtimali de daha yüksek olacak. Not: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 Ağustos: Ayyoub Bouaddi (Lille'den Manchester City'ye, 86 milyon £)

    Lille için: Bir dev gelir daha. Bouaddi, 2021'de Lille'e katıldığında hâlâ sadece 13 yaşındaydı ancak çok geçmeden Eden Hazard'dan bu yana kulübün en umut verici altyapı oyuncusu olarak anılmaya başladı. Bu açıdan bakıldığında, defansif orta sahanın İngiltere'ye milyonlarca sterlinlik transferi hiç de şaşırtıcı değil. 17. yaş gününde Real Madrid'e karşı maçın oyuncusu olmasını sağlayan bir performans sergiledikten sonra, Avrupa'nın elit kulüplerinden birine katılması sadece zaman meselesiydi ve 13 Haziran'da Fas'ın Brezilya ile oynadığı Dünya Kupası maçındaki olağanüstü performansı da yaz transferini kaçınılmaz hâle getirdi. Yine de bu, Bouaddi'ye daha önce yaklaşık 70 milyon sterlin değer biçen Lille için hâlâ inanılmaz bir bonservis bedeli. Kulüp daha önce Nicolas Pepe, Victor Osimhen ve Rafael Leao gibi isimlerden büyük gelir elde etmişti ama tıpkı Leny Yoro'nun 2024'te Manchester United'a satışında olduğu gibi bu da, üst düzey genç yetenekleri geliştirme ve parlatma konusunda haklı bir üne sahip kulüp için tamamen saf kâr anlamına geliyor. Not: A+

    City için: Rodri'nin yerine gelen isim. İspanya milli oyuncusunun bu yaz Etihad'dan ayrılacağı konusunda, 2026 Dünya Kupası'nda La Roja'yı zafere taşıyarak sayısız özelliğini herkese bir kez daha hatırlatmış olsa bile, hiçbir zaman gerçek bir şüphe yoktu. Dolayısıyla City'nin önündeki ikili görev, bir yandan Rodri'den mümkün olan en yüksek geliri elde etmek, diğer yandan da ona layık bir halef bulmaktı. İki hedefe de ulaştıklarını söylemek gerekir: ACL sakatlığından çok kısa süre önce dönmüş 30 yaşındaki bir oyuncu için 65 milyon sterlin iyi bir bedel; City'nin Bouaddi için açıkça fazla ödeme yaptığı da ortada ama potansiyeli hem bariz hem de muazzam. Elbette, oyunun gördüğü en büyük 6 numaralardan birinin bıraktığı büyük boşluğu 18 yaşındaki bir oyuncunun hemen doldurmasını beklemek çok büyük bir talep. Ancak City'nin bugün dünyanın en umut verici defansif orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını da söylemek gerekir (Liverpool gerçekten de Bouaddi'yi transfer etmiş olmayı isteyebilirdi!). Yine de Enzo Maresca yönetiminde City'nin zaten açıkça görülen tüm sorunlarını hemen çözüp çözemeyeceği ise bambaşka bir soru... Not: B

    Bouaddi için: Her zaman yapmaya yazgılı olduğu türden bir transfer, hem de er ya da geç. Bouaddi son derece mütevazı ve çalışkan bir karakter olarak biliniyor ama aynı zamanda kalitesine de en üst düzeyde inanıyor. En yüksek seviyede başarılı olabileceğinden hiçbir şüphesi yok ve bu, kısmen, bu yazki Dünya Kupası'nda oynama fırsatı sunduğu için yılın başlarında milli takım tercihini Fransa'dan Fas'a çevirmesinin de nedenlerinden biri. Bouaddi'nin Kuzey Amerika'daki şaşırtıcı derecede olgun performansları, Manchester'a transferi açısından olumlu sinyaller veriyor. Kabul etmek gerekir ki Rodri'nin yerini doldurmak hâlâ göz korkutucu bir görev ve bonservis bedeli nedeniyle ona çok fazla hoşgörü gösterilmeyecek. Ancak Premier League futbolunun inanılmaz yoğun doğasıyla başa çıkmak için gereken zekâ, özgüven ve soğukkanlılık seviyelerine kesinlikle sahip görünüyor. Orta sahada yanında Elliott Anderson'ın ve büyük ihtimalle Enzo Fernandez'in olacak olması da yükünü hafifletmeye yardımcı olacaktır ve uyum sürecine hızlı bir giriş yapması üzerindeki baskının bir kısmını alacaktır. Not: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Ağustos: Carlos Baleba (Brighton'dan Manchester United'a, 70 milyon £)

    Brighton için: Bu, Brighton’ın parlak iş modelinin bir kez daha işlemesi demek. Brighton, üç yıl önce Lille’den Kamerunlu orta saha oyuncusu Carlos Baleba’yı Premier League’e getirmek için o dönem görece tanınmayan bir isim olan oyuncuya 23 milyon £ ödeyince kaşları kaldırmış olabilir, ancak bu karar yalnızca üç yıl sonra kulübe devasa bir kâr getirerek fazlasıyla karşılığını verdi. Kabul etmek gerekir ki Baleba’nın piyasa değeri, Brighton’ın geçen yaz Manchester United’dan 100 milyon £’un üzerinde bir bonservis talep ettiği döneme kıyasla düştü; oyuncu adeta iki farklı yarıdan oluşan bir sezon geçirirken teknik direktörü Fabian Hurzeler, transfer söylentilerinin ilk etapta formunu etkilediğine inanıyordu. Bu nedenle Baleba bu yaz elbette 100 milyon £ veya üzeri bir bedel getiremezdi, ancak toplam 70 milyon £’luk (95,5 milyon dolar) paket yine de Brighton için iyi bir iş gibi görünüyor. Özellikle de 22 yaşındaki oyuncu istikrarsız performans göstermeyi sürdürürse. Güney sahili ekibi bu parayı kaçınılmaz olarak başka birçok genç cevhere yeniden yatıracak ve ardından onları da önemli bir kârla satacaktır. Not: B+

    Manchester United için: United, sabrının karşılığını aldığını düşünecektir. Kulüp, 2025 yazında Brighton ile görüşmelerden geri çekilmişti; çünkü Brighton’ın, Chelsea’nin 2023’te Moises Caicedo için ödediği 115 milyon £ seviyesinde bir bonservis istediği netleşmişti. Ancak kulübün gelecekte bir noktada Baleba için yeniden harekete geçeceği her zaman bildirilmişti. O zaman şimdi geldi ve Manchester United, orta sahanın çok da etkileyici geçmeyen 2025-26 sezonundan faydalanarak, 12 ay önce çok daha yüksek bir bedelle alınabilecek bir oyuncu için, bonservislerin aşırı şiştiği bir yaz döneminde kendi açısından indirimli sayılacak bir anlaşmaya imza attı. Beklentileri, 22 yaşındaki Baleba’nın dalgalı performanslarının sadece hâlâ bazı yönlerinin tam oturmamış olmasından kaynaklandığı ve oyuncunun en iyi yıllarının açıkça önünde bulunduğu yönünde olacak. Oyuncunun sezonu Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de sekteye uğradı ve geçen sezonun ikinci yarısında çok daha iyi bir görüntü verdi; United’ın da onun temel performans verilerinden cesaret aldığı söyleniyor. Baleba, Casemiro’nun ayrılığının ardından United’ın bu yaz orta sahada uzun süredir ihtiyaç duyduğu fizikli yapıyı ve dinamizmi getiriyor. Ancak Michael Carrick ile taraftarların, özellikle de sezon öncesinde ayak bileği bağlarını sakatladıktan sonra, ona adapte olması için biraz zaman tanıması gerekecek. Yine de potansiyelini gerçekleştirebilirse Old Trafford’daki sorunlu bir pozisyon için ideal uzun vadeli çözüm olacaktır. Not: B+

    Baleba için: Sabırlı olmak zorundaydı, ancak Baleba sonunda Old Trafford yolunda ve bu, yalnızca dört buçuk yıl önce ülkesi Kamerun’dan Avrupa’ya gelen bir oyuncu için kesinlikle bir rüya transfer. Brighton, 2023’te görece tanınmayan 19 yaşındaki bir oyuncuyu kadrosuna katmak için tam 23 milyon £ öderken açıkça yüksek potansiyelli bir genç oyuncu aldığını biliyordu ve geçen sezonki küçük düşüş dışında beklenen gelişim çizgisini takip etti. Baleba bu fırsatı hak etti ve artık bunun elinden kayıp gitmemesi için kararlı olacaktır. Görünen o ki Old Trafford’da daha ilk andan itibaren önemli bir figür olmaya hazırlanıyor; zira fizikli bir ön libero bir süredir istek listesindeydi. Hücumları kesmek ve topu taşıyarak takımını ileri itmekle görevlendirilecek olan Baleba, Bruno Fernandes’in yanı sıra Youri Tielemans, Kobbie Mainoo veya Andrey Santos’tan biriyle birlikte yeni görünümlü bir orta sahanın parçasını oluşturacak. Sezon öncesi yaşadığı sakatlığın ardından uyum sağlamak için zamana ihtiyacı olacak, ancak bunun Manchester United için heyecan verici bir uzun vadeli takviye olduğuna şüphe yok. Not: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 Ağustos: Savinho (Manchester City'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    Manchester City için: Oyunun tüm tarihindeki en saçma bonservis bedellerinden biri olmaya gerçekten güçlü bir aday! City, Etihad Stadyumu’ndaki iki sezonu boyunca büyük beklenti yaratmasına rağmen hayal kırıklığı yaratan ve toplamda yalnızca iki Premier League golü atan bir oyuncudan kulüp rekoru satış geliri elde etmeyi bir şekilde başardığı için bankaya kadar gülerek gidecek. Manchester City cephesi, Tottenham’ın kendi istediği oyuncuyu almak için bir kez daha akıl almaz derecede yüksek bir rakama çıkmaya istekli olmasından çok memnun olacaktır. Üstelik bu, bir yıl önce Savinho’yu ödedikleri toplam £85 milyonluk ($116m) paketin yaklaşık yarısına transfer etmeye çalışmış olmalarının hemen ardından geldi. Kabul etmek gerekir ki, 22 yaşındaki Savinho’nun Tottenham Hotspur Stadyumu’nda dünya çapında bir yeteneğe dönüşme potansiyeli hâlâ var ve Enzo Maresca kanat bölgelerinde biraz eksik kalabilir, ancak bu devasa geliri yeniden değerlendirmek için transfer döneminde hâlâ bolca zaman var ve kadroda büyük beğeni toplayan Jeremy Monga ile yeniden fit hâle gelen Jack Grealish gibi isimler de bulunuyor. Brezilyalının mevcut vasat seviyesindeki bir oyuncu için bu, gelecekte ne olursa olsun geri çevrilemeyecek kadar iyi bir teklifti. Not: A+

    Tottenham için: Sandro Tonali ve Mateus Fernandes’in toplam £185 milyon ($252m) karşılığında transfer edilmesi kaşları kaldırdıysa, bu anlaşma herkesi çileden çıkaracaktır. Tottenham bütün yaz boyunca büyük harcamalar yapmaya ne kadar istekli olduğunu gösterdi ve kulübün küme düşmeyle burun buruna geldiği üst üste iki sezonun ardından Roberto De Zerbi’nin kadro yenilemesinin gerekli bir parçası olarak bu iki yeni orta saha oyuncusuna yapılan harcamayı bir ölçüde savunabilirlerdi. Ancak her şeyden önce Savinho’ya £85 milyon vermek, kulüp içinde işlerin raydan çıktığını düşündürüyor. Bu tür bir para, istikrarlı ve üst düzey bir etki gerektirir ve Brezilyalı kanat oyuncusu City’de geçirdiği hiçbir dönemde bunu sağlayabilecek kapasitede olduğunu göstermedi. Spurs’ün bir yıl önce kanat oyuncusu için £43 milyon teklif etmişken, sadece 12 ay, sıradan bir sezon ve dört gol, üç asist ile yalnızca yedi Premier League ilk 11 başlangıcının ardından bu rakamı kelimenin tam anlamıyla ikiye katlamış olması ciddi şekilde sorgulanmalı. Savinho’nun çıkış yapıp kuzey Londra’da büyük bir başarıya dönüşme ihtimali elbette var, ancak bu durum ilk aşamada bunun korkunç derecede fazla bir harcama olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Not: F

    Savinho için: Savinho adına bir nebze üzülmemek elde değil, çünkü artık Tottenham Hotspur Stadyumu’nda bu dev bonservis bedelinin hakkını vermek zorunda kalacak, aksi hâlde başarısız transfer etiketi yeme riskiyle karşı karşıya olacak; bazıları bunun zaten kaçınılmaz olduğunu düşünecektir. Tottenham onun gerçekte ettiği bedeli, muhtemelen yaklaşık £45 milyon ($61m), ödemiş olsaydı baskı bu kadar büyük olmayacaktı, ancak 22 yaşındaki oyuncudan artık hızlı bir başlangıç yapması ve kısa sürede De Zerbi’nin hücumunun merkez figürlerinden biri hâline gelmesi beklenecek. Daha önce de değindiğimiz gibi, Savinho’ya kilit rol verilirse ve her hafta düzenli oynarsa bunu başaracak yeteneğe kesinlikle sahip. Manchester’da, sürekli değişiklik yapmasıyla tanınan Pep Guardiola yönetiminde bunun olması zaten beklenmiyordu. Oyuncunun bakış açısından bu, sözde “Big Six” kulüplerinden birinde çok ihtiyaç duyduğu yeni bir başlangıç, çok iyi bir üne sahip başka bir teknik adamla çalışma fırsatı ve Londra’ya giderken arzulanan bir ortam değişikliği anlamına geliyor. Ancak astronomik bonservis bedelinin onun üzerinde her zaman bir yük olacağına dair sarsılmaz bir his var. Bu, kariyerini en üst seviyede ya inşa edebilecek ya da bitirebilecek bir transfer olabilir. Not: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Ağustos: Curtis Jones (Liverpool'dan Inter'e, 35 milyon €)

    Liverpool için: Beklenen bir sonuçtu ama yine de üzücü. Jones'un ayrılığı, Liverpool kadrosunda artık tek bir yerli çocuğun bile kalmadığı anlamına geliyor ki bu taraftarlar için oldukça moral bozucu. Unutmayın, Jurgen Klopp'un bir "Scouser takımı" hayali kurduğu günlerin üzerinden çok zaman geçmedi. Yine de Liverpool'un Jones'un ayrılığına izin vermesini bir ölçüde anlamak mümkün, çünkü sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalmıştı ve artık Anfield'da mutlu olmadığı da açıkça ortadaydı. Yaz boyunca Arne Slot'un görevden alınması bile onun modunu yükseltmiş gibi görünmedi; Dominik Szoboszlai ile yaşadığı kaptanlık pazubandı tartışması da bunu gösterdi. Ancak Liverpool, Jones için istediği bonservis bedeli konusunda geri adım atmayarak iyi iş çıkarmış olsa da artık onun yerinin doldurulması şart, çünkü Trey Nyoni'nin gelişimini hesaba katsak bile Liverpool merkez orta sahada hem sayı hem de kalite açısından zaten endişe verici derecede yetersizdi. Ayrıca çok yönlü Jones'un geçen sezon Slot'un sağ bekteki daha iyi seçeneklerinden biri olduğunu da unutmayalım! Not: C

    Inter için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Beppe Marotta transfer piyasasının adeta ustalarından biri ve Inter CEO'su muhtemelen Jones'un iyi bir iş fırsatı sunduğunu düşünüyordur. Unutmayın, Liverpool altyapısından yetişen oyuncu sanki uzun yıllardır ortalıktaymış gibi hissettirse de hâlâ sadece 25 yaşında ve İngiltere kadrosuna girecek kadar iyi oynadığı dönem de çok uzak değil. Jones, baskı altında top kullanma becerisi etkileyici olduğu ve takım için de sonuna kadar mücadele ettiği için Christian Chivu'nun orta sahasına kesinlikle uygun görünüyor. Dolayısıyla Jones açıkça Scott McTominay ile aynı gol tehdidini taşımıyor olsa da teknik açıdan tartışmasız biçimde daha üstün bir oyuncu, bu da onun Milan'da, İskoç oyuncunun Napoli'de olduğu kadar büyük bir başarıya dönüşme ihtimalinin son derece yüksek olduğu anlamına geliyor. Not: B+

    Jones için: Çok ihtiyaç duyulan bir ortam değişikliği. Jones için Anfield'da işler bayatlamıştı. Geliimi durmuştu, kariyeri tıkanmıştı ve yaşadığı hayal kırıklığı çok barizdi. Slot'la arasında sorun yaşandığına dair söylentiler vardı ve Andoni Iraola yönetiminde de tercih ettiği orta saha pozisyonunda umutsuzca istediği süreleri alamayacağı kısa sürede netleşti. Bu nedenle bir transfer kaçınılmazdı ve Milan'a move Jones için tam da ilaç gibi gelebilir. Vatandaşları John Stones ve Djed Spence'in varlığı elbette onun San Siro'ya hızlı uyum sağlamasına yardımcı olacaktır ve tüm artılarına rağmen Premier League'in tartışmasız bir iki seviye altında olan Serie A'da parlaması da gerçekten sürpriz olmaz. Not: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Ağustos: Ezri Konsa (Aston Villa'dan Arsenal'a, 55 milyon £)

    Villa için: Aston Villa, sözleşmesinin son iki yılına girmiş bir oyuncu için toplam 55 milyon sterlinlik (75 milyon dolar) bir paketten ille de memnuniyetsiz olmayacaktır. Ezri Konsa kalsaydı, bundan sonra bu kadar ciddi bir bonservis geliri elde etme fırsatları sınırlı olacaktı ve 28 yaşında olması nedeniyle, İngiltere milli oyuncusu statüsüne ve Villa'nın görüşmelerin bir aşamasında 60 milyon sterlin (82 milyon dolar) talep etmesine rağmen, muhtemelen alınabilecek en iyi teklif buydu. Ancak yazın daha erken bir bölümünde Lucas Digne'ın PSG'ye ayrılmasının ardından Konsa'nın da gidişi, yeni Premier League sezonu arifesinde Villa'yı savunmada son derece dar bir kadroyla bırakıyor, bu nedenle kulübün bir yedek bulmak için hızlı hareket etmesi gerekecek. Ayrıca bu, Morgan Rogers ve Youri Tielemans'ın sırasıyla Chelsea ve Man Utd'ye gitmesinin ardından Unai Emery'nin kadrosu parça parça dağılmayı sürdürürken bir başka kilit oyuncunun daha kaybı anlamına geliyor. Üstelik Ollie Watkins ile Emiliano Martinez'in gelecekleri konusunda da ciddi belirsizlik var. Not: C

    Arsenal için: Bu, Arsenal ve Mikel Arteta açısından kafa karıştırıcı bir hamle. Arsenal'in, stoper William Saliba ile bek Jurrien Timber'ın sakatlıklarının ardından savunmanın sağ tarafını güçlendirmekte kararlı olduğu bildiriliyordu, ancak teknik direktörün onlarsız idare edebilecek ve kulübün kasasından ciddi bir para çıkmasını önleyecek araçlara zaten sahip olduğu düşünülebilir. Hem Ben White hem de Cristhian Mosquera bu pozisyonlarda görev yapabilirken, ilk tercih sol bek Riccardo Calafiori esasen bir stoper ve Piero Hincapie de öyle. Diğer oyuncular kaydırıldığında Myles Lewis-Skelly de o kanatta görev yapabilecek kapasitenin fazlasına sahip. Arsenal'in, oyuncuların bir kısmı alışık olmadıkları noktalarda oynayacağı bir yeniden düzenlemeye ihtiyaç duyması mümkün olabilirdi, ancak böylesine iyi oturmuş bir savunmaya bunun çok zarar vereceğini düşünmek zor. Mosquera geçen sezon sınırlı süre aldığı maçlarda etkileyiciydi, ancak Konsa artık onun gelişiminin önünde doğrudan bir engel konumunda. Aynı şey altyapıdan yetişen Marli Salmon için de söylenebilir. Bu, kulübün kaliteli bir alternatif isteğine boyun eğmesiyle birlikte, Arteta'nın Emirates'te perde arkasındaki önemli yetkilerini kullandığının açık bir örneği. Konsa'nın çok iyi bir savunmacı olduğu ve oldukça faydalı bir liderlik getirdiği ise tartışmasız. Arteta'nın, Arsenal dört kulvarda mücadele ederken kadro derinliğine ihtiyaç duyduğu açık, ancak bu, kısa vadeli olması gereken bir soruna pahalı bir çözüm gibi görünüyor. Not: C+

    Konsa için: Konsa'nın kariyerinin bu aşamasında, 2025-26'da Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra daha büyük kupaların peşine düşerek Premier League şampiyonuna gitmesini kesinlikle yadırgayamazsınız, ancak kuzey Londra'da uzun vadede kendisini kabul ettirebilmek için gerçek bir mücadeleyle karşı karşıya. İlk etapta sağ bekte White'ın önünde ilk 11 oyuncusu olacağının hiçbir garantisi yok ve hem Saliba hem de Timber geçirdikleri ameliyatların ardından iyileşip dönüş için yeterince hazır görüldüklerinde, neredeyse kesin olarak kış aylarında sıralamada geriye düşecek. Arteta'nın, garantili ilk 11 oyuncularıyla ve kendi deyimiyle “bitiricilerden” oluşan geniş bir kadroya yaslanmak istediğini biliyoruz ve Konsa'nın Emirates'te üstlenmesi muhtemel rol de ikincisi gibi görünüyor. Ancak oradaki kariyerini bir Premier League ve belki de Avrupa şampiyonu olarak tamamlarsa, muhtemelen bunu hiç umursamayacaktır. Not: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Ağustos: Tijjani Reijnders (Manchester City'den Al-Qadsiah'a, 52 milyon £)

    City açısından: Oldukça başarılı bir iş! City, geçen yaz AC Milan'dan 46,5 milyon sterline Etihad'a gelen ve çok kötü bir sezon geçiren bir oyuncudan bir şekilde küçük ama önemli bir kâr elde etmeyi başardı. Reijnders, geçen ağustosta Wolves'a karşı çıktığı ilk Premier League maçında bir gol atıp bir de asist yaparak aslında olumlu bir ilk izlenim bırakmıştı, ancak eski teknik direktör Pep Guardiola, Hollandalı milli oyuncuya olan güvenini neredeyse tamamen yitirdi ve oyuncu Manchester'daki son birkaç ayının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi. Sonraki teknik direktör değişikliği de Reijnders'in City kariyerini yeniden canlandırma ihtimalini artırmadı. Aksine, işleri tersine çevirme adına sahip olduğu tüm umudu bitirdi ve 28 yaşındaki oyuncu, Enzo Maresca'nın gözdesi Enzo Fernandez için planlanan hamleye kaynak yaratmak amacıyla en yüksek teklifi verene satıldı. Dolayısıyla, Hollandalının değerini kanıtlaması için daha fazla süreyi hak ettiği kesinlikle savunulabilir olsa da City, yedek bir oyuncu için yapılan böylesine cömert bir teklifi asla geri çevirmeyecekti. Not: B+

    Al-Qadsiah açısından: Bir başka niyet beyanı, hem de belki de şimdiye kadarki en dikkat çekeni. Al-Qadsiah, Suudi Arabistan futbolunun "asansör" kulüplerinden biri olarak haklı bir üne sahip, ancak Reijnders'i kadrosuna katması, Brendan Rodgers'ın bu sezon bir şampiyonluk yarışını yönetebileceğine güçlü şekilde inanan kulüp sahiplerinin ciddi bir hırs gösterisi. Kuzey İrlandalı teknik adam, geçen aralıkta göreve gelmesinden bu yana gerçekten iyi bir iş çıkardı; Al-Qadisah, kulüp rekoru olan 17 maçlık yenilmezlik serisinin de büyük katkısıyla 2025-26 Suudi Pro League sezonunu dördüncü sırada tamamladı. Eski Liverpool teknik direktörünün, aynı iç saha formunu ilk kez mücadele edecekleri AFC Şampiyonlar Ligi Elite kampanyasıyla birlikte sürdürüp sürdüremeyeceği tartışmaya açık. Ancak Reijnders gibi uluslararası kaliteye sahip bir oyuncunun gelişi, Suudi Aramco destekli ekibin, yakında 47 bin kişilik yepyeni bir stada taşınacak olan takımın, SPL'nin yükselen gücü olduğu yönündeki algıyı daha da pekiştirdi. Not: A

    Reijnders açısından: Kafa karıştırıcı bir karar, özellikle de kariyerinin bu aşamasında. Reijnders, kulüp futbolundaki en büyük başarılar için mücadele etmek istediği için Milan'dan Manchester'a gitmişti. Öyleyse neden şimdi profesyonel kariyerinin zirve yılları olması gereken dönemi Suudi Arabistan'da oynayarak geçirmeye karar verdi? Sanki başka talipleri yokmuş gibi de değildi. Elbette Reijnders, SPL'de sunulan zenginliklerin cazibesine kapılan ilk yüksek profilli oyuncu değil ve kesinlikle sonuncusu da olmayacak. Ancak sportif açıdan bakıldığında bu kararından pişman olup olmayacağını düşünmemek zor. Reijnders, gol sezgisi olan teknik açıdan yetenekli bir orta saha oyuncusu; Al-Qadsiah için açıkça fazla iyi ve bu transferin, bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı temsil etme umutlarına zarar verme riski oldukça gerçek. 28 yaşında, en üst seviyedeki zamanı şimdiden bitmiş olabilir. Not: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Ağustos: Rodri (Manchester City'den Barcelona'ya, 75 milyon €)

    Manchester City için: Pep Guardiola'nın ve Bernardo Silva ile John Stones gibi kulüp efsanelerinin ayrılığı zaten City taraftarları için yeterince acı verici olurdu, ancak en iyi oyuncularını kaybetmeleri gerçek bir korku yaratacak. Takımın kalbi ve yeri doldurulamaz bir lider olan Rodri olmadan City'nin düşüş yaşaması kaçınılmazmış gibi görünüyor. Hem temel savunma kalkanı hem de geriden oyun kurucu olarak görev yapan Rodri, Guardiola dönemindeki City başarısına yön verdi. Nitekim City, İspanyol orta sahayı kontrol ederken Premier League maçlarının %74,1'ini kazandı; onun yokluğunda ise bu oran %61,9'a düştü. Rodri ayrıca en büyük maçlarda da golleriyle öne çıktı; bunlar arasında 2023 Şampiyonlar Ligi finalindeki galibiyet golü ve Premier League şampiyonluğunu belirleyen birden fazla maç da vardı. £116 milyonluk ($156m) bonservis bedeline rağmen Elliot Anderson aynı derecede çok yönlü bir oyuna sahip değil ve gündemdeki takviye Ayyoub Bouaddi de bu boşluğu doldurması beklenemeyecek kadar genç ve tecrübesiz. Bu, Guardiola'nın halefi Enzo Maresca için tam anlamıyla kâbus gibi bir darbe; Maresca'yı City'nin taktik planını yeniden şekillendirmek ve takımın en büyük kupalar için yarışmaya devam etmesini sağlamak adına çok büyük bir görev bekliyor. Not: F

    Barcelona için: Avrupa futbolunda sarsıcı etki yaratan bir imza. Barca zaten üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunun en büyük favorisiydi, ancak şimdi bu neredeyse kaçınılmaz bir sonuç gibi hissettiriyor. Real Madrid, bir numaralı hedefinin ezeli rakibine katıldığını görünce sarsılacak; Rodri, İspanya'nın başkentinde Jose Mourinho'nun yeniden yapılanma işinden ziyade Hansi Flick'in zaten sağlam şekilde oturmuş projesini tercih etti. Rodri, Barca'nın 2015'ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi zaferini elde etmesi için yapbozun son parçası olabilir; o, oyunun en iyi ön liberosu ve Flick'in kadrosuna istikrar getirecek kusursuz isim. Rodri arkayı toparlarken rakiplerin geçiş oyunlarında Barca'yı delmesi kesinlikle çok daha zor olacak. 30 yaşındaki oyuncunun takıma anında uyum sağlaması da bekleniyor, çünkü Barca kadrosu onun İspanya Milli Takımı'ndan takım arkadaşlarıyla dolu. Diz bağlarını zedelemesinin ardından yıl bitmeden sahalara dönmek için mücadele verdiği bildirilen Frenkie de Jong'un kaybının ardından harekete geçmeleri gerekiyordu ve Rodri rüya gibi bir çözüm. Artık 2024 Ballon d'Or kazananı oyunu yöneteceği için Barca'nın önümüzdeki iki ya da üç yıl boyunca hem iç sahnede hem de kıta çapında üstünlük kurabileceğini söylemek abartı gibi gelmiyor. Not: A+

    Rodri için: Bu, Rodri'nin İspanya ile 2026 Dünya Kupası zaferi ve Altın Top ödülünün ardından kariyerindeki doğal bir sonraki adım. City'ye bir geçiş döneminde yardımcı olmak, Barca'yı yeniden futbolun zirvesine taşıma fırsatıyla kıyaslandığında sönük kalıyor ve başka hiçbir takım, onun Guardiola yönetiminde bu kadar alıştığı taktik ilkelerle daha yakın eşleşmiyor. Bu transfer aynı zamanda Rodri'nin fiziksel zirvesine dönmesini de sağlayabilir. Eski Atletico Madrid yıldızının kariyeri son yıllarda ciddi sakatlıklar nedeniyle sekteye uğradı ve La Liga'nın fiziksel açıdan daha az zorlayıcı ortamına dönüş, en üst seviyedeki kariyer ömrüne yardımcı olmalı. Uluslararası düzeyde Pedri, Gavi, Lamine Yamal ve Dani Olmo gibi isimlerle birlikte zaten iki büyük kupa kazanmış olan Rodri için Camp Nou'ya geçiş sorunsuz olmalı; ondan son yedi yılda İspanya ve City'de başarıyla üstlendiği aynı, her şeye hükmeden lider rolünü doldurması beklenecek. Real'in Rodri'ye mali açıdan çok daha cazip bir paket sunduğu bildirildi, ancak Camp Nou'daki daha sağlıklı ve daha güvenli ortamı seçerek doğru kararı verdi; burada şimdi parlak kariyerinin en başarılı bölümünü yazabilir. Not: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Ağustos: Ferran Torres (Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e, 50 milyon €)

    Barcelona için: Ferran Torres, Barcelona taraftarından hak ettiğini düşündüğü sevgiyi hiçbir zaman görmedi, ancak bunun nedenini anlamak o kadar da zor değil. Eski Manchester City yıldızı, Camp Nou’daki dört yılında 65 gol atarak saygın bir performans ortaya koydu. Buna, Hansi Flick’in ekibinin geçen sezon La Liga şampiyonluğunu başarıyla koruduğu dönemde tüm kulvarlarda kariyerinin en iyi sayısı olan 21 gol de dahil. Ancak o, çok yönlü bir oyuncu olarak görüldü ve istikrarsız bitiriciliğiyle taraftarları fazlasıyla hayal kırıklığına uğrattı. Bir yandan, Robert Lewandowski’nin ayrılığının ardından Barcelona hücum hattında zaten eksikken onu satmak riskliydi, ama diğer yandan da kasaya para koymak için bundan daha iyi bir fırsat olmayacaktı. Torres’in piyasa değeri, İspanya adına 2026 Dünya Kupası finalinde attığı galibiyet golünün ardından kariyerinin en yüksek seviyesine çıktı ve PSG’nin sonrasında yaptığı 50 milyon euroluk teklif geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Evet, bu rakam Barcelona’nın Torres’i City’den alırken ödediği 55 milyon euronun biraz altındaydı, ancak oyuncunun sözleşmesi gelecek yaz sona eriyordu ve anlaşmadaki özel bir madde nedeniyle kontratı uzatılsaydı Premier League kulübüne ekstra 8 milyon euro daha ödenecekti. Yüksek maaşının bütçeden çıkarılması da Barcelona’nın Rodri için anlaşma yapmasına yardımcı oldu. Rodri, kadroya Torres’in hiçbir zaman olduğu kadar etkili olamayacağından çok daha büyük bir katkı sağlayacak. Not: B+

    PSG için: Torres, bireysel olarak hiçbir zaman elit futbolcular kategorisine girmeyebilir, ancak kariyerinin zirvesindeki çok yönlü bir dünya şampiyonunu makul bir bonservis bedeliyle kadroya katmak yine de PSG adına çok önemli bir kazanç. Torres ayrıca, forvete 2020’de İspanya Milli Takımı’ndaki ilk A takım maçını oynatan Luis Enrique için de taktik açıdan çok uygun bir isim. Luis Enrique yönetimindeki PSG’nin başarısının temelinde pozisyon esnekliği yatıyor ve Torres de bu açıdan olabilecek en esnek oyunculardan biri; hem merkezde hem de iki kanatta oynayabiliyor. Ayrıca vatandaşı Fabian Ruiz ile neredeyse telepatik bir uyuma sahip ve bu da üst üste Avrupa şampiyonu olan takım için anında karşılık verebilir. Torres’in Ligue 1’de, daha rekabetçi La Liga ortamında olduğundan daha üretken olma ihtimali oldukça yüksek ve büyük sahnedeki geniş deneyimi de onu Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir seçenek haline getirecek. Torres, Goncalo Ramos’un bire bir aynı profilde bir alternatifi değil, ancak özellikle hücumun son bölümündeki akıllı hareketliliği söz konusu olduğunda PSG’ye Portekizli golcünün verdiğinden daha fazlasını sunma potansiyeline sahip. Not: A-

    Torres için: İspanya’nın Dünya Kupası kahramanı bu transferi bir seviye atlama olarak görecek ve Barcelona ile sözleşme görüşmelerindeki ilerleme eksikliğini kamuoyu önünde eleştirmekte haklı olduğunun bir teyidi sayacaktır; bu da anlaşılabilir bir durum. PSG, modern dönemde Şampiyonlar Ligi’ni üst üste üç kez kazanan ikinci kulüp olmayı hedefliyor. Barcelona ise Luis Enrique’ye sahip olduğu 2015’ten bu yana bu turnuvayı kazanamadı. Ancak gerçek şu ki, Torres’in Paris’teki durumu Katalonya’dakinden farklı olmayacak. Luis Enrique’nin en önemli maçlarda her zaman döneceği PSG’nin en güçlü hücum üçlüsü, kanatlarda Khvicha Kvaratskhelia ile Desire Doue ve merkezde Ousmane Dembele’den oluşuyor. Torres, Barcelona’da uzun süre Lewandowski, Raphinha ve Lamine Yamal gibi isimlerin gölgesinde kaldıktan sonra Parc des Princes’te sonunda başrole çıkacağını düşünüyorsa, fena halde yanılıyor. Luis Enrique ona ligde daha fazla süre verebilir, ancak Torres Şampiyonlar Ligi’nde vazgeçilmez olmayacak. PSG’ye katılması onun mirasını güçlendirmeyecek, sadece rotasyon oyuncusu statüsünü daha da pekiştirecek. Torres, kısa süre içinde başka yerde şartların daha iyi olmadığını fark edebilir ve hatta artık onsuz PSG ile Avrupa zaferi için mücadele etmek adına daha iyi konumda görünen Barcelona’daki konfor alanını terk ettiği için pişmanlık bile duyabilir. Not: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Ağustos: Cristian Romero (Tottenham'dan Atletico Madrid'e, 40 milyon €)

    Tottenham için: Spurs, Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon sterlin zarar etmeyi kabul etti; bu, nasıl bakarsanız bakın kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden uzak tutmuş oldular, ancak 28 yaşındaki oyuncu tam da kariyerinin zirvesinde ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedeli için bekleyebilirdi, hatta beklemeliydi. Buna rağmen, yolların ayrılması için doğru zaman gibi görünüyor. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık ekibini kamuoyu önünde sorguladı, ayrıca Tottenham küme düşmemek için mücadele ederken iki kırmızı kart gördü. Bunun sonucunda taraftarlarla ilişkisi bozuldu ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantin'den takım arkadaşı Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı ve Micky van de Ven'in de sözleşmesini yeniledi; yani savunmada hâlâ yeterince seçenekleri var. Romero'nun ayrılmak istediği açıktı ve Spurs'ün Roberto De Zerbi yönetiminde gerçek bir yeniden yapılanmaya gitme şansı, artık istediğini almış olmasıyla birlikte daha yüksek. Not: B-

    Atletico Madrid için: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için tam anlamıyla kusursuz bir isim. Agresif, öne çıkan bir savunmacı ve Simeone'nin ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetini paylaşıyor; bu da Metropolitano'daki sıkı bağlara sahip soyunma odasına uyum sağlama konusunda sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya ayrılmasının ardından Romero'nun gelişi, Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Büyük olasılıkla Simeone'nin üçlü savunmasının ana direği olacak ve geçen sezon çok fazla gol yemelerine yol açan sorunları gidermeye çalışırken takıma hayati liderlik özellikleri de katacak. Bu sadece kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun La Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına ve potansiyel olarak o ulaşılması zor Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna biraz daha yaklaşmasına büyük katkı sağlayabilecek akıllı bir hamle. Onu gerçek piyasa değerinin 20 milyon sterlin kadar altında bir bedelle almayı başarmış olmaları da çok büyük bir artı. Bu da Atletico'ya transfer dönemi kapanmadan önce bir ya da iki büyük anlaşmayı daha tamamlama imkânı verebilir. Not: A

    Romero için: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero'yla ilgileniyordu, ancak onun aklında yalnızca Atletico vardı ve bu transferi oldurması kendisine büyük tatmin sağlayacak. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre şekillendirilmiş durumda ve Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı şekilde değer görecek. Premier League'deki eleştirmenler, tavizsiz fiziksel oyun tarzı nedeniyle Romero'yu bir zaaf olarak görüyordu, ancak Atletico'nun onu transfer etme nedeni tam olarak bu. Her yıl kupalar için mücadele etmek ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde yıldızlaşmak isteyen hırslı bir oyuncu için ideal zamanda yapılmış ideal bir hamle. Tottenham, De Zerbi yönetiminde yeniden yükselişe geçiyor gibi görünse de ona bu platformu sunamıyordu. La Liga, Romero için Premier League'den daha uygun bir lig; çünkü daha taktik bir tempoda oynanıyor ve bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasını ve oyunu daha kolay okumasını sağlayacak. Ayrıca Julian Alvarez ve Giuliano Simeone'nin de aralarında bulunduğu dört Arjantinli takım arkadaşı, uyum sürecini hızlandırmasına yardımcı olmak için yanında olacak. Not: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Ağustos: Mika Godts (Ajax'tan Paris Saint-Germain'e, 55 milyon €)

    Ajax için: Acı bir darbe ama kulübün kasasına da büyük bir katkı. Ajax teknik direktörü Jordi Cruyff, Godts'u en az bir yıl daha takımda tutmayı umduklarını gizlemeye bile çalışmadı. Kanat oyuncusu, Amsterdam ekibinin 2025-26'daki kasvetli geçen sezonunda neredeyse tek ışık kaynağıydı. Godts, kadroda hem gol (17) hem de asistte (15) çift hanelere ulaşan tek isimdi. Bu yüzden onu yeni Eredivisie sezonunun başlamasının ardından kaybetmek oldukça ciddi bir geri adım. Ancak Cruyff'un fiilen kabul ettiği gibi, Ajax en değerli oyuncusu için PSG'nin masaya koyduğu türden bir parayı geri çevirebilecek durumda değil. Kulübün uzun süredir içinde bulunduğu acımasız mali gerçek bu ve umut, Ajax altyapısından çıkan son büyük yetenek Abdellah Ouazane'nin, 2023'te Genk'ten henüz 17 yaşındayken sadece 1 milyon euroya transfer edilen Godts'un bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olması. Bu açıdan Ajax bildiğini yapmayı sürdürecek. Ancak şu anda hücum hattında gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeye yetecek kaliteye sahip olup olmadığı artık fazlasıyla tartışmaya açık. Not: B-

    PSG için: Bu, Bradley Barcola'nın kulüpten ayrılma yolunda olduğuna dair şimdiye kadarki en net işaret. Baştan beri şüphe, PSG'nin geçen sezon hücum hattında dışarıda kalan isim olan Fransa forvetini satmaya fazlasıyla açık olduğu yönündeydi; Barcola, büyük maçlarda kendisini defalarca yedek kulübesinde bulmuştu. Ancak üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan PSG, Barcola'yı en yüksek teklifi verene satmadan önce hücum hattını Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve şimdi de Godts gibi isimlerle güçlendirirken Liverpool gibilerini ustaca bekletti. İşin güzel yanı ise 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığının, ilk tercih sol kanat Khvicha Kvaratskhelia'nın arkasında kaliteli bir alternatif sunması beklenen Aklouche, Torres ve Godts'un toplam maliyetini büyük olasılıkla karşılayacak olması. Not: A

    Godts için: Muhtemelen kalitesinin en nihai testi. Sonuçta Barcola, PSG'nin yıldızlarla dolu kadrosunda düzenli bir ilk 11 yeri kapamayı başaramadıysa, Godts'un bunu yapma şansı ne kadar? 21 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi deneyimi sınırlı, yalnızca sekiz maça çıktı ve bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası için Belçika kadrosuna da alınmadı. Elbette Godts'un, Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi isimlerle birlikte antrenman yapmaktan fayda sağlamaması düşünülemez ve Luis Enrique, hafta içindeki Avrupa maçları öncesi ve sonrasında kilit oyuncularını dinlendirirken onun Ligue 1 ve Coupe de France'da bolca süre alması gerekir. Ancak kariyerinin bu kritik ve şekillendirici aşamasında bunun Godts için gerçekten doğru hamle olup olmadığı sorusu yine de akıllara geliyor; her ne kadar şu anda bir kanat oyuncusunun en üst seviyede başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenebileceği dünyadaki daha iyi bir yer muhtemelen olmasa da. Not: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Ağustos: Djed Spence (Tottenham'dan Inter'e, 30 milyon €)

    Tottenham için: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu Tottenham adına bir başka kafa karıştırıcı transfer hamlesi. Kuzey Londra ekibi bu yaz çok büyük bir para harcadı, hatta tartışmaya açık şekilde fazla ödeme yaptı, ancak oyuncu satışlarından çok az gelir elde etti. Djed Spence’in değeri şu anda kariyerinin en yüksek noktasında. İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda oynadığı sekiz maçın tamamında forma giyerken hem sağ bekte hem de sol bekte sergilediği son derece sağlam savunma performansları sayesinde adeta bir kült kahramana dönüştü. Gösterdiği performanslar arasında, yarı finalde Arjantin’e karşı yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen, Kuzey Londra temsilcisi 26 yaşındaki oyuncudan bonuslar dahil toplam sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) kazanmaya hazırlanıyor. Yaz başındaki performansları, sözleşmesinin bitimine hâlâ üç yıl kalmış olması, çok yönlülüğü, en verimli dönemine giriyor olması ve elbette meşhur “İngiliz vergisi” düşünüldüğünde, Spence’in bunun neredeyse iki katı değerde olduğu yönünde gerçekten güçlü bir argüman var. Spurs, en azından, Andy Robertson’ı bonservissiz transfer ettikten sonra bek rotasyonunda yeterince dolu görünüyor; sağ tarafta Pedro Porro’nun ilk tercih olduğu anlaşılıyor ve kadroda Destiny Udogie de bulunuyor. Ancak birçok taraftar Spence’in onların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D

    Inter için: Bu, Inter adına gerçek bir fırsat transferi gibi görünüyor. Kulüp, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e gitmesinin ardından ve öncelikli hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili transferlerinde başarısız olduktan sonra rotasını başarıyla Spence’e çevirdi; Palestra Chelsea’ye katılırken, Khalaili ise Crystal Palace’a imza atmaya hazırlanıyor. Nerazzurri’nin, Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle pazar sınırlıydı, ancak Spence bu rol için kusursuz bir isim. Hücuma çıkışlarda da rakip kanat oyuncularını durdurmada da aynı derecede etkili, ileri geri çalışan bir bek olan İngiltere milli oyuncusu, Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için biçilmiş kaftan. Dumfries’in önemli hücum tehdidini bire bir karşılaması şart olmasa da, Spence savunma açısından bir seviye yukarıda ve ayrıca solda muhteşem Federico Dimarco’nun yokluğunda da görev yapabilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu ekip bu bonservis bedelinden de büyük memnuniyet duyacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün onlar için 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) istediği bildirilmişti, ancak sabırlı davranmaları ve paniğe kapılmamaları büyük karşılık verdi; böylece 26 yaşındaki oyuncuyu oldukça uygun bir bedelle kadrolarına kattılar. Not: A+

    Spence için: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmediği ve İtalyan teknik adamın bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenilediği düşünüldüğünde, Spence’in daha büyük ve daha iyi şeylere doğru ilerlediğini hissedeceği kesin, üstelik Dünya Kupası’ndaki etkileyici performanslarının ardından bunu hak ederek yapıyor. Kuzey Londra’da sonunda kendini kabul ettirmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca oldukça fazla savruldu; ilk iki sezonunda tek bir maça bile çıkmadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin başarısızlıkla sonuçlanan görev döneminde İtalyan teknik adam tarafından “kulüp transferi” olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonun her birinde kümede kalma mücadelesine yaklaşmışken, şimdi yeniden Serie A şampiyonluğunun favorileri arasında olacak bir kulübe gidiyor ve elbette Kuzey Amerika’da itibarını ciddi biçimde artırdıktan sonra Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek. Inter, transfer döneminin başlarında Spence’in İngiltere’den takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna katmıştı ve Stones, takım arkadaşının San Siro’daki heyecan verici yeni macerası öncesinde uyum sürecini kolaylaştıracaktır. Not: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 18 milyon £)

    Rayo için: Konferans Ligi finalistleri, Pep Chavarria için muhtemelen istedikleri kadar yüksek bir bedel alamadı, ancak bu satış yine de Madrid ekibinin tarihindeki en pahalı satış olma özelliğini taşıyor. Haberlere göre Rayo, görüşmeler sırasında taleplerini sürekli yükseltmeye çalıştı ve bir aşamada onun 50 milyon euro'luk (43 milyon sterlin/58 milyon dolar) serbest kalma bedelini bile istedi, ancak Chelsea’nin ilk 15 milyon sterlinlik (20 milyon dolar) teklifini reddettikten sonra önemli bir uzlaşmaya varıldı. Açıkçası, Chavarria’nın batı Londra’ya gitmek istediğini net şekilde ortaya koymasının ardından kulübün pazarlık gücü çok yüksek değildi ve 28 yaşında olması da onun için çok daha fazlasını talep edebilecekleri, yüksek potansiyelli genç bir yetenek olmadığı anlamına geliyor. Yine de bu para, Rayo’nun güçlenmesine ve geçen sezon La Liga’yı üst üste ikinci kez sekizinci sırada bitirmesinin üzerine koymasına bir ölçüde yardımcı olacaktır. Not: B

    Chelsea için: Chelsea’nin, Dünya Kupası sırasında Marc Cucurella’nın hızlı bir şekilde Real Madrid’e ayrılmasının ardından savunmanın sol tarafını güçlendirmesi kesinlikle gerekiyordu; bu ayrılık Jorrel Hato’yu onların elindeki tek doğal kıdemli sol bek olarak bıraktı. Ancak Chavarria’nın gereken seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır; her ne kadar kendisi Xabi Alonso tarafından özellikle istenmiş olsa da. Kariyeri boyunca forma giydiği tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve önünde doldurması gereken büyük bir boşluk var; çünkü Cucurella, tartışmasız şekilde gezegendeki mevkisinin en iyilerinden birine dönüşmüştü. Hato, geçen sezonun son bölümünde güçlü bir performans ortaya koydu ve kendisine çok büyük değer biçiliyor, bu nedenle Chavarria büyük olasılıkla yedek rolünde olacak ve belki de genç Hollandalıya mentorluk yapacak. Toplamda 22 milyon euro'luk (19 milyon sterlin/25 milyon dolar) paket, bu iş kısa vadeli bir çözüm olarak kalsa bile, 60 milyon sterlin değer biçilen (81 milyon dolar) Lewis Hall gibi bir isimle kıyaslandığında sorunlu bir mevki için düşük maliyetli bir çözümü temsil ediyor. Not: B-

    Chavarria için: Ne hikâye ama! Chavarria, ancak 22 yaşında Real Zaragoza’ya katılarak İspanya’nın ikinci kademesine transfer yapabildi ve 2022’de şu anda Liverpool’un başında bulunan Andoni Iraola’nın onu Rayo için kadroya katmasıyla La Liga’ya adım attığında 24 yaşındaydı. İspanya’nın başkentinde istikrarlı şekilde gelişim gösterdi; öne çıkan, agresif ve top ayağındayken rahat bir bek olarak kilit bir figüre dönüştü, geçen sezon takımının Konferans Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu ve Crystal Palace’a karşı alınan yenilgide 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi ise 28 yaşında, Premier League’in büyük güçlerinden birine rüya gibi bir transfer yapıyor ve belli ki hayranlarından biri olan vatandaşı Alonso’nun yönetiminde kendini göstermek için bolca fırsat bulma ihtimali son derece yüksek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşını tamamen karşılayacak ve Barca'nın en çok kazanan oyuncularından biri olması düşünüldüğünde bu durum, La Liga şampiyonunun daha fazla yeni transferi tescil ettirmesi için alan açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapıldı, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde toplam sadece 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylı oyuncunun liderlik özellikleri ve tecrübesi özlenecek olsa da Barca, savunma hattını uzun süredir onun üzerine kurmuyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yoktu ve Liverpool için konulan 55 milyon avroluk (£47 milyon/$64 milyon) satın alma opsiyonu, Barca'nın gelecek yaz gözden çıkarılan bir oyuncudan kayda değer bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, değerlendirmeleri gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak artık Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir; çünkü Barca'nın kadrosu zaten sahanın genelinde yetersiz görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Bir çaresizlik hamlesi. Haberlere göre Liverpool, Ibrahima Konate'nin bedelsiz olarak Real Madrid'e gitmesinin ardından yaşanan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftalık 180.000 £ ödüyor. Joe Gomez ve Giovanni Leoni sakatken, bir diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam formuna dönmek için çalışırken Liverpool'un bir stoper daha alması gerekiyordu. Araujo sağ bek olarak da görev yapabiliyor, bu yüzden kâğıt üzerinde kısa vadeli bir çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da sakatlık geçmişi sorunlu ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier League'in temposuna hızla uyum sağlayıp sağlayamayacağı ya da kulüp kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağı ise belirsizliğini koruyor. Haberlere göre Liverpool, yazın daha önceki hedefi Ezri Konsa için 60 milyon £ ödemekten çekindi, ancak Aston Villa ve İngiltere savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, omuzlarında büyük bir baskı ve cevaplaması gereken çok sayıda soruyla Anfield'a gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak oynayıp özgüvenini tazelemesi için altın bir fırsat. Araujo, istikrarsızlık sorunları yaşamasına rağmen başka bir elit Avrupa kulübünün kendisini istemesi açısından şanslı ve başarısız olması halinde doğabilecek sonuçların farkında olacaktır. Geçen yıl zihinsel sağlığı nedeniyle ara verme ihtiyacı duyduğu zorlu bir dönemden geçtikten sonra, futboldan yeniden gerçekten keyif alabilmek adına, kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarmak için son derece motive olacağı kesin. Tutkulu Anfield taraftarının coşkulu desteği de Araujo'ya ciddi bir adrenalin artışı sağlayacaktır. Ayrıca öne çıkan bir savunmacı olarak Liverpool savunmasına ciddi bir hava hakimiyeti katacak ve Iraola'nın agresif sistemi için de güçlü bir uyum sağlayacak. Bu yeni başlangıç, Uruguay milli oyuncusunun tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da bu kadar çok eleştirilmesine neden olan basit hataları bırakması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 36 milyon €)

    Chelsea açısından: Chelsea, 2021’de A takıma çıkış yapmasından bu yana hiçbir zaman en üst seviyeye tam anlamıyla ulaşamamış bir stoper için oldukça ciddi sayılabilecek bir bonservis geliri elde ettiği için memnun olacaktır ve bonuslarla birlikte £25 milyon artı £5 milyon, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp adına zorlu geçen bir dönemde sağlam bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace’taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında karşılık da verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’ı transfer etti ve Levi Colwill de ön çapraz bağ kopmasının ardından yeniden sağlığına kavuştu, bu nedenle kadrolarında 10 stoper bulunması nedeniyle oyuncu satışları bir zorunluluktu. Bu oyuncular arasında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulübün tamamen kâr elde etme fırsatına karşı koyamadığı anlaşılıyor. Not: B

    Como açısından: Como’nun Cesc Fabregas yönetimindeki gelişiminin bir yansıması da, 2026-27’deki Şampiyonlar Ligi debutu için hazırlık yaparken Chelsea’den oyuncu transfer etmesi. İtalyan ekip, Nico Paz’ı bir yıl daha takımda tutarak iddiasını zaten göstermişti ve teknik olarak Chalobah kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kârlı çıkacağını zaman gösterecek; çünkü İngiltere milli oyuncusu olsa da Chalobah istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bazı kesimleri arasında eleştirilerin odağı haline gelmişti, diğerleri ise kulüple olan 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam £30 milyon ($40 milyon) tutarındaki paket biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’ın Premier League ve Avrupa tecrübesinin paha biçilmez olacağını ve Serie A’nın daha yavaş temposunun ona uyabileceğini umacaktır. Not: C

    Chalobah açısından: Tam anlamıyla açık konuşmak gerekirse, Chalobah birkaç yıldır Chelsea tarafından haksız biçimde oyalandığı için bu yeni başlangıcı kesinlikle hak ediyor. Kulübün uzun süredir ondan gelir elde etmeye çalıştığı yönünde bir his var; 2023’te Chelsea satışa açıkken Nottingham Forest’a gitmeyi reddetti ve bir yıl sonra forma numarası elinden alınıp Palace’a kiralandı, burada da iyi bir performans gösterdi, ancak yalnızca beş ay sonra bonservisinin bulunduğu kulübün sakatlık sorunları nedeniyle geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra Chelsea, transfer hamleleriyle Chalobah’ın geçen sezon en çok kullanılan stoperleri olmasına rağmen yeniden sıralamada geri düşeceğini net biçimde gösterdi ve tamamen kâr getiren bir oyuncu olması da, Wesley Fofana ya da Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce gönderilmesi kararında açıkça etkili oldu. 27 yaşındaki savunmacı için bu artık nihayet temiz bir ayrılık ve önünde Şampiyonlar Ligi’nde oynama, Como Gölü kıyısında Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde yeni bir kültürü deneyimleme fırsatı var. Serie A’daki yaşama iyi uyum sağlaması sürpriz olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle United adına tam bir felaket. Sandro Tonali'nin 100 milyon £ karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk bırakmıştı, ancak şimdi Guimaraes olmadan bu bölge The Simpsons'taki Springfield Gorge gibi görünüyor; zira çalkantılı geçen 2025-26 sezonu boyunca Newcastle'ın en iyi oyuncusu oydu. Henüz 18 yaşındaki yeni transfer Sean Steur'dan Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek haksızlık, ayrıca gerçekçi de değil; çünkü Hollandalı oyuncu Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda yalnızca bir gol attı. Guimaraes, geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en skorer ismiydi ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek rakamıydı. Brezilyalı milli oyuncu, kaptan olarak da örnek oldu ve takım arkadaşlarını sık sık adeta sürükleyerek yukarı çekti. Matthias Jaissle'ın, kulübede Eddie Howe'un yerine resmen geçtikten sonra orta sahayı istikrara kavuşturmak için önünde devasa bir görev var ve Guimaraes'in yerine yeterince tecrübeli bir isim hemen bulunmazsa bu iş imkânsız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'nın, Arsenal'in İngiliz futbolunun zirvesine uzun süredir beklenen dönüşünün üzerine koymayı hedeflerken yaptığı çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, Martin Odegaard'ın yanında kolayca bir 8 numara olarak oynayabilir ve Arsenal kaptanının yaratıcı yükünü hafifletebilir. Hücuma ekstra dinamizm, savunmaya ise daha fazla sertlik katacaktır; geçen sezon Premier League'de Arsenal'deki tüm oyunculardan daha fazla ikili mücadele kazandı. Arsenal taraftarları, tecrübesi ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına kusursuz şekilde uyması sayesinde Guimaraes'in uyum süreci yaşamadan katkı vereceğinden emin olabilir. Orta sahadaki güç, Arsenal'in 2025-26'daki başarısının temel nedenlerinden biriydi ve Guimaraes'in bu korkutucu merkezi hattı tamamlamasının ardından artık hiçbir yerel rakibin onlara fiziksel üstünlük kurabileceğini düşünmek zor. Eğer yeniden Paris Saint-Germain ile karşılaşırlarsa aynı durum Şampiyonlar Ligi için de geçerli olabilir; bu da uzun süredir peşinde oldukları o kupayı sonunda kazanma ihtimalleri açısından fazlasıyla umut verici. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşında olan Guimaraes için şimdi Avrupa'nın elit kulüplerinden birine sıçrama yapmak adına ideal zaman. Dünya Kupası'nda bunu en küçük bir şüpheye yer bırakmadan kanıtladığı üzere tam zirve döneminde; Brezilya adına dört golün asistini yaptı ve tıpkı Vinicius Junior gibi takımın sembol ismi olma etkisini gösterdi, her ne kadar son 16 turunda Norveç'e karşı yaşanan kâbus gibi elenişten önce olsa da. Guimaraes bir süre önce Newcastle'ı aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etme platformunu sağlayacak. Dar alanlarda teknik olarak müthiş, öldürücü pası görebilen bir oyuncu ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğü ve asla pes etmeyen zihniyeti de eklendiğinde, Guimaraes gerçekten de Arsenal taraftarı için biçilmiş kaftan bir kült kahraman adayında olması gereken tüm özellikleri taşıyor; üstelik sırtındaki büyük bonservis bedelinden de zerre kadar etkilenmeyecek biri. Not: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'nun kiralık olarak gönderilmesi, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in de benzer uyum sorunları yaşamasının ardından Madrid'in transfer departmanı için bir başka darbe oldu. Elbette, Mastantuono'nun Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da yeniden ritmini bulmasını umacaklar, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan acımasız bir lig ve çok şey Mastantuono'nun ne kadar hızlı uyum sağlayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da sarsılmış ve piyasa değeri ciddi şekilde düşmüş halde dönme tehlikesi var. Öte yandan, Fiorentina'da iyi performans gösterse bile Real'in Mastantuono'ya yine de ihtiyacı olmayabilir; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferleri tamamlandı ve bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da geriye itiyor. Mastantuono'nun bonservisinin bulunduğu kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve artık Madrid kariyerini yeniden canlandırmasının önünde çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina için: La Viola için, 2025-26 sezonundaki hayal kırıklığı yaratan performansın ardından toparlanmaya çalışırken yapılmış mükemmel ve düşük riskli bir transfer; her ne kadar oyuncunun yıllık €3,5 milyonluk maaşının önemli bir kısmını karşılamak zorunda kalacak olsalar da. Mastantuono, 18 yaşındaki oyuncunun 10 numara olarak ya da sağ kanatta görev yapabilmesi sayesinde Fabio Grosso'nun kadrosuna kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca şüphe duyanları haksız çıkarıp Arjantin milli takımına geri dönmek için de fazlasıyla istekli olacak. Bu aynı zamanda Fiorentina için akıllıca bir hamle, çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalyan vatandaşlığına sahip. Bu da Serie A kurallarına uygun şekilde, transfer dönemi kapanmadan önce yabancı liglerden AB dışı iki oyuncu daha transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Madrid ile iyi bir ilişki kurmak da gelecekte benzer anlaşmaların önünü açabilir, özellikle de Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de parıldarsa. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, River Plate'te gösterdiği potansiyel düşünüldüğünde fırsat transferi gibi görünen €63 milyonluk bir bedelle ve büyük beklentiler eşliğinde Real Madrid'e geldi. Ne yazık ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26'da Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların sadece 17'sine ilk 11'de başladı ve yalnızca üç gollük zayıf katkısı etrafındaki beklentileri karşılamaya yetmedi. Mastantuono ayrıca geçmeyen bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve özellikle Getafe yenilgisinde hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde, yaşadığı hayal kırıklığı vücut diline açıkça yansıyordu. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya transferi, Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta bunu yapabilmesi için ona alan tanıyacak. Bu, Mastantuono için kesinlikle kariyerinde bir gerileme, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor; dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarılı olma hayalleri henüz tamamen sona ermiş değil. Not: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds United'a, 45 milyon £)

    Man City için: James Trafford konusunda City ve Pep Guardiola’nın tutumunu gerçekten sorgulamak gerekiyor. 2023’te başka bir yerde ilk 11’de oynayabilmek için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley’den yeniden transfer edilen oyuncunun, Ederson’ın ayrılığının ardından geçen sezon Etihad’da sonunda 1 numara olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun sadece üç maç sonrasında kulüp, PSG’den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma’yı kadroya kattı ve genç İngiliz’i anında yeniden sıralamada geriye itti. City, duygular ve bağlılıktan ziyade iş gerekliliklerine acımasızca öncelik vermesiyle tanınan bir kulüp haline geldi ve finansal açıdan bakıldığında, 12 ay önce Burnley’ye 27 milyon sterlin ödedikleri ve geçen sezon Guardiola yönetiminde sadece kupa kalecisi olarak kullanılan bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan çok memnun olacaklardır. İlk takım potansiyeline sahip bir başka çok yetenekli genç akademi mezununun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak iyi ya da kötü, City’nin iş modelinin çalışma şekli tam olarak bu. Not: C+

    Leeds için: Bu transfer, yaz boyunca sessiz sedasız güçlenen Leeds için müthiş bir hamle gibi görünüyor; doğru adımları atmaları halinde gelecek sezon Avrupa potaları için sürpriz bir aday olabilirler. Trafford, Elland Road’a gelen gözde serbest oyuncu Harry Wilson ile çok beğenilen Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic’in ardından, Whites için sorunlu bir mevki olan kaleye üst düzey bir çözüm getiriyor. İngiltere’nin gelecekteki 1 numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncunun Newcastle tarafından da uzun süredir beğenildiği biliniyordu ve Premier League’de takım seçme lüksü vardı. Leeds’i tercih etmiş olması önemli ve gelecek sezon Daniel Farke yönetiminde takımın üst sıralara tırmanabileceğine ve kümede kalma mücadelesinden uzak durabileceğine inanıyor olmalı. Toplam 45 milyon sterlinlik (60,5 milyon dolar) paket, tüm bir sezonu yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir rakam, ancak Trafford Yorkshire’da tam potansiyeline ulaşırsa Leeds ilerleyen yıllarda Avrupa’nın dev kulüplerinden bunun iki katını isteyebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için Man City’den ayrıldıktan sonraki hayatında ikinci deneme ve 2026-27 sezonunun sonunda şok bir küme düşme yaşanmadığı sürece, uzun vadede Premier League’de bir takımın tartışmasız 1 numarası olma konusunda artık gerçekten büyük bir şansa sahip. Kalecinin geçen sezon daha fazla oynama ihtiyacından açıkça söz ettiği düşünüldüğünde, yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğu belliydi ve bu transferin, şimdi 32 yaşında olan Jordan Pickford’ın yerine İngiltere’nin 1 numarası olma yoluna kendisini sokmasını umacaktır. Trafford, Premier League’de Everton file bekçisiyle doğrudan rekabet içinde olacak ve Leeds’i üst sıralara taşıyıp bu süreçte Thomas Tuchel’in dikkatini çekebilirse, City’de yedek statüsünde olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmiş olması da düşünüldüğünde, kendisine bir fırsat verilme ihtimali oldukça yüksek. Bazıları Leeds’i, Newcastle veya sözde ‘big six’ kulüpleri yerine tercih etme kararını sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road’da tartışmasız 1 numara olacak ve omuzlarındaki baskı çok daha az hissedilecek. Oyuncu, bu hamleyi daha da büyük şeylere sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine sessizce inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'ten Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadrosuna kattığınız bir oyuncudan 120 milyon € kâr etmek, RB Leipzig adına olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimlerin hepsi daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da kendini geliştirdi ve Diomande de sonunda onların en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak çok zor olacak. Diomande, geçen sezon Leipzig'in Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesindeki itici güçtü ve kulübün yıldız orta sahası Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin sarsıcı driplingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralamasına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli parçalarını yüksek bedellerle elden çıkarmaya yabancı bir kulüp değil; hatta tüm transfer modeli buna dayanıyor. Toparlanacaklar ve çok geçmeden yeni bir cevher daha bulacaklar. Diomande de Real Madrid'de etkili bir başlangıç yaparsa, bu durum onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da güçlendirecek. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için piyasa değerinin üstünde ödeme yaptı, ancak günümüz piyasasında en önemli hedeflerinizi kadroya katmanın yolu artık bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun çapraz bağ ameliyatının ardından toparlanma süreci devam ederken 2027'ye kadar dönmesi beklenmediği için kanat rotasyonuna kesinlikle takviye gerekiyordu ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü. Arsenal'in Brezilyalı oyuncuyu transfer etmek istemesi nedeniyle genç yıldızın Vinicius Junior'ın yerine alındığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta oynadı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaları açacak hız ile çevikliğe, topu geri kazanma mücadelesinde fark yaratacak güç ile tempoya sahip olması sayesinde Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de son derece uygun. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak çabuk öğrenme kapasitesini gösterdi. La Liga'ya olan aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olabilir. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'ye imza attırmak da Madrid'in, kupasız geçen iki sezonun ardından bile hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş yıldızlığa yükselişini taçlandıran rüya gibi bir transfer. Geçen yıl bu zamanlar sıradan futbolseverlerin büyük bölümü, 2024-25'te La Liga'dan düşen Leganes'ten Leipzig'e 20 milyon €'ya transfer olduğunda Diomande'nin varlığından habersizdi. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda lige sadece 10 kez çıktı; altyapı takımından yükselmişti, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Alman kulübü için müthiş bir keşif olduğunu kısa sürede kanıtladı ve üst düzey profesyonel olarak geçirdiği ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole doğrudan katkı yaptı. Ardından Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande de en büyük sahnede takdire şayan bir performans ortaya koydu. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın çok sayıda elit kulübünün hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen Madrid'in kendisini isteyeceğini yine de hiç hayal etmemişti. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısıyla ve 140 milyon €'luk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak onun zaten bu noktaya gelmiş olması gerçekten dikkat çekici. Bu da onu, ne olursa olsun, kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Salah, muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, önceki sekiz yıl boyunca Liverpool formasıyla sergilediği insanüstü istikrara yaraşır bir şekilde zirvedeyken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Liverpool'u Arne Slot yönetiminde Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sonra kulübün iki yıllık uzatma teklifini kabul etmesi sürpriz değildi ve sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinci sıraya gerileyip hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi; yedek kulübesinde oturmaya zorlandıktan sonra da Slot'u ve kulüp yönetimini kamuoyu önünde hedef aldı. Rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz dahil olmak üzere kadrodaki birçok isim ciddi biçimde beklentilerin altında kaldı, ancak soyunma odasındaki uyumu bozmada en büyük sorumluluk kötü tavrıyla Salah'a aitti. Liverpool, Salah sahada yokken daha iyi de göründü; çünkü onun son vuruşlardaki etkisi kayboldu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısındaki eksiklik daha net ortaya çıktı. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir uyguladığı kuralı asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık £400.000 değerindeki yeni sözleşmesinin sonunda karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi; bu da ilgili tüm taraflar için para ve zaman kaybı oldu. Uzun süredir Suudi Pro League'in hedeflerinden biri olan Salah için bonservis bile alınamaması da ayrıca bir rezalet. Not: D

    Trabzonspor için: Türk Süper Lig tarihinin en büyük transfer hamlelerinden biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında artık kesinlikle geride kalmış olsa da 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i yalnızca bir kez kazanmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gölgesinde kalan Trabzonspor'un büyüklüğündeki bir kulüp için yine de inanılmaz bir başarı. Kendi neslinin en iyi golcülerinden ve oyun kurucularından birini kadrosuna katan Trabzonspor, ezeli rakipleriyle arasındaki farkı kapatmayı haklı olarak umacaktır. Bu, aynı zamanda Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin uzatılmasının ardından Trabzonspor'un küresel profilini de önemli ölçüde yükseltmesi gereken rüya gibi bir bedelsiz transfer. Geçen sezon Trabzonspor formasıyla ligde attığı 22 golle Gol Krallığı'nı paylaşan Paul Onuachu ile Salah anında iyi bir uyum yakalayabilirse, takım zirve yarışı verebilir ve Avrupa Ligi'nde güçlü bir seri yakalayabilir. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, 12 ay içinde Premier League'in en iyi oyuncusu olmaktan Türkiye'ye bedelsiz transfer olmaya gitmek Salah için utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendisinin önüne koymasının en ağır bedelini ödedi; bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendisinden uzaklaştırdı ve şimdi görkemli kariyerini sönük bir şekilde noktalaması kader gibi görünüyor. Eski Roma yıldızına Avrupa'daki diğer büyük kulüplerin hiçbirinin ilgi göstermediği anlaşılıyor; bu da onun serbest oyuncu statüsü düşünüldüğünde çok ağır bir durum. Salah Türkiye'de gol sezgisini yeniden bulabilir, ancak bu yalnızca seviyenin çok ciddi biçimde düşmesi nedeniyle olacaktır. Bu transfer onun mirasına hiçbir şey katmıyor ve Anfield'daki sürecin nasıl bittiği konusunda özelinde mutlaka pişmanlık duyuyordur. Egoyu bir kenara bırakmış olsaydı Salah, ikinci sınıf bir ligde gündemde kalmaya çalışmak yerine Liverpool'un yeni patronu Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın bir parçası olacaktı. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bedelsiz)

    Brentford için: Brentford açısından tuhaf bir durum. Chelsea, 36 yaşındaki Henderson için devreye girdiğinde kulübün onun önünde durması zaten pek olası değildi; hatta sözleşmesini feshederek ayrılık sürecini de kolaylaştırdı. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Bu nedenle onun ayrılığı, Frank Onyeka’nın bonservisiyle Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada önemli bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sakin geçen transfer döneminin ardından Arılar, piyasaya güçlü bir giriş yaptı; Lens’in çok beğenilen Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak için kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik (55 milyon dolar) bedelle kadroya katıldı. Yine de Henderson’ın liderlik özelliklerini telafi etmek neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea için: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu hamle, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen, çevredeki en iyi genç yetenekleri gelecekte elit yıldızlara dönüşebilirler umuduyla körü körüne biriktirmeye dayalı transfer stratejisinden ciddi bir sapma anlamına geliyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanan bir kaptan olan, liderlik özellikleri nedeniyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şu anki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel de dahil olmak üzere çok sayıda hayranı bulunan Henderson, Mavililer’in son yıllarda fazlasıyla yoksun kaldığı deneyim, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefinde aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol açısından neler sunacağı konusunda soru işaretleri olsa da 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki yetenekleri için değil, saha dışında sağlayacakları için alındığı oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve karakteri ile birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince fark yaratan anlarda paha biçilemez olabilir. Bununla birlikte Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarın desteğini kazanması gerekecek, ancak son Dünya Kupası’nın onun itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğu hissediliyor; zira son 16 turunda Meksika ile oynanan maçın ardından talihsiz bir kol kırığı yaşamasına rağmen kendini hazır tuttu ve hatta antrenman yaptı. Not: B+

    Henderson için: 36 yaşında Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı muhtemelen Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri hâline hemen gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk da şüphesiz kariyerinin bu aşamasında onun için çok cazip olacaktır. Saha dışında katkı sunmasının yanı sıra, Mavililer kültürlerini yenilemeye ve umut vadeden genç bir kadroyu büyük kupalar için istikrarlı şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken, saha dışında da yeni bir döneme öncülük etmesi beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve onun bunda başarılı olamayacağına dair iddiaya girmek istemezsiniz. 38 yaşına kadar, yani muhtemelen emekli olabileceği yaşa kadar onu kulübe bağlayan iki yıllık sözleşme ise pastanın üzerindeki çilek oldu. Not: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, 34 milyon £)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, kardeş kulübünden Barco'yu transfer etmek için £34 milyon ($46 milyon) ödediği bildirildi; bu, en üst seviyedeki tecrübe eksikliği göz önüne alındığında önemli bir bonservis bedeli. Bu transfer, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma oldu, ancak bunların yalnızca üçüncüsü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılığından dolayı üzülecek. Barco geçen sezon Ligue 1'de altı gole doğrudan katkı verdi ve takımının üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu; ayrıca Conference League'de yarı finale uzanan serüvende de kilit bir rol oynadı. Hem geriden oyun kuran bir orta saha hem de ceza sahaları arasında gidip gelen bir 8 numara olarak görev yapan Barco'nun ileriye dönük pasları Strasbourg'ya ciddi bir delici güç kazandırdı ve topsuz oyunda sahanın her yerini süpürdü. Strasbourg'nun Chelsea ile ilişkisinin doğası gereği en iyi yeteneklerini kaybetmesi kaçınılmaz, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi bileti yolunda ilerleme şanslarına çok ciddi zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg'daki çıkış sezonunun ardından Chelsea için adeta düşünmeden verilecek bir karardı ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı ateşli tartışmanın ardından da küresel çapta dikkat çekti. Barco'nun doğrudan Chelsea'de düzenli ilk 11 oyuncusu olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akışkan ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, kariyerinin ilk döneminde adını bir bek olarak duyurmuş olması sayesinde Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kaliteye ve agresifliğe sahip olan Barco sayesinde Chelsea, topun rakip yarı sahada dolaşımını sürdürebilir ve topu geri kazanmak için onun sonuna kadar mücadele etmesine güvenebilir. Eğer Enzo Fernandez sonunda Real Madrid'in cazibesine kapılırsa, Barco'nun varlığı bu darbenin etkisini kesinlikle azaltacaktır; ayrıca ortaya çıkarılmayı bekleyen çok fazla potansiyeli de var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı. Brighton'da yalnızca sekiz ay forma giydikten sonra Sevilla ve Strasbourg'ya kiralanmış, sonuncusu ise geçen yaz onu bonservisiyle kadrosuna katmıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun yoğunluğuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve onu bir sonraki seviyeye taşıyacak ideal teknik direktör de Alonso. Dünya Kupası'nın göz korkutucu sahnesinde Lionel Messi ve diğerleriyle çalışma deneyimi de, turnuvada Arjantin adına yalnızca 19 dakika oynamış olmasına rağmen, Barco'nun hanesine önemli bir artı olarak yazılacak. Chelsea'de sınırlı bir role de alışması gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenirse, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası haline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Bu gelişmenin Brighton için ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Geçen sezon takımın açık ara en golcü oyuncusu olan ve kulüp tarihinin en yüksek gol atan üçüncü ortak ismi konumundaki futbolcuyu kaybediyorlar. Elbette 35 yaşında karşısına böyle beklenmedik bir fırsat çıkmışken Brighton, Danny Welbeck’in ayrılığına içerlemeyecektir, ancak bu durum yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de çok beğenilen genç Yunan forvet Stefanos Tzimas’ın aralık ayında yaşadığı korkulan ACL yırtığı nedeniyle hâlâ sahalardan uzak olduğu düşünüldüğünde, ona layık bir alternatif bulmaya kararlı olacaktır. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Transfer piyasasında kimi tercih edecekleri şu anda belirsiz, ancak Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’in adının gündeme gelmiş olması şaşırtıcı olmaz. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, bir süre önce Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal açıdan dayanıklı” oyunculara yöneleceğinin sinyalini vermişti. BlueCo yönetimindeki bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından, gençlik odaklı transfer politikasını geride bırakıyorlar. Welbeck, kariyerinin son dönemlerinde olmasına rağmen bunların hepsini fazlasıyla beraberinde getiriyor. Üstelik sadece kadroyu tamamlayan bir isim de olmayacak. Brighton forveti, artık 35 yaşında olmasına rağmen 18 yıllık Premier League kariyerinin bugüne kadarki en golcü sezonunu yeni tamamladı (13); ikinci en yüksek sayısına ise 2024-25 sezonunda ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla gelirken, en yenisi bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor; bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka’nın, kulübün kadrosundaki birçok forvet arasında yer aldığı düşünüldüğünde, Chelsea’nin ayrılacak oyuncular konusunda yapması gereken işler olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i transfer etmek açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacak. Hâlâ üst düzey katkı verebileceğini göstermiş durumda. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık etkileyici özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik adam olan Xabi Alonso ile çalışma şansı bulacak ve kulüp istikrar ile liderlik ararken, muhtemelen soyunma odasında önemli bir etkiye sahip olacak. Düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde kulübeden gelerek bolca süre alması son derece muhtemel, ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattının lideri olması bekleniyor. İki yıllık sözleşme, Chelsea’nin katılması hâlinde 2027-28 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha oynama fırsatı yakalayabileceği anlamına da geliyor. Welbeck ayrıca, Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Blues’un onu kadroda tutması durumunda Delap için de olduğu gibi, onun için mükemmel bir mentor olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones'un duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda resmileşti, ancak gerçekte bu ayrılık kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City'deki dönemi boyunca sakatlıklarla boğuştu; özellikle de sözleşmesinin son iki yılında, bu da ona yeni bir kontrat önerilmesini her zaman düşük bir ihtimal haline getirdi. Artık City'nin eski menajeri olan Pep Guardiola, 2025-26'nın başlarında Stones'un yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk sakatlığı da muhtemelen bu konudaki şansını tamamen ortadan kaldırdı. Yine de stoper, Etihad'da 10 yıla yayılan göz kamaştırıcı bir dönem geçirdi; savunmanın kilit isimlerinden biri haline geldi ve kulübün 2022-23'te, o ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere tarihi bir üçleme yapmasına yardım etti. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen şüphesiz kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi devam ediyor olsa bile yüksek bir bonservis bedeli kazandırmayacaktı. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Açıkçası, yaşadığı sakatlık sorunları göz önüne alındığında, bedelsiz transfer olsa bile bu hamlenin Inter açısından kayda değer bir riski var. Ancak Inter, haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye Stones'u imza attırarak bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad'da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Scudetto şampiyonunun tek umudu, İngiltere milli takım oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi olacak; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri var. Formda olduğunda hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri ve yazın daha erken bölümünde Dünya Kupası'nda sergilediği bazı güçlü performanslarla bunu gösterdi. Serie A, tecrübeli oyuncular için adeta bir sığınak ve Inter de İtalya'daki daha düşük temponun, Premier League'de bedeni sık sık kendisini yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yıpranma yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, yerini aldığı Francesco Acerbi'nin 38 yaşında olmasıyla da, İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde potansiyel olarak daha uzun yıllar oynayabileceğinin belki de bir kanıtını görüyor. Nerazzurri'nin, savunmacının imzası için Chelsea ve Arsenal gibilerini geride bıraktığı bildirildiğinden, bunu adeta önemli bir transfer başarısı olarak gördüğü de söylenebilir. Not: B

    Stones için: Stones'un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya'da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya'nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa'da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Stones henüz bunun farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League'in yüksek temposunu Serie A'nın daha yavaş temposuyla değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç döneminde oradaki hayata gayet uygun olmalı. San Siro'da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden bir araya gelecek ve Cristian Chivu'nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni'nin yanında ilk 11'de başlama şansını yüksek görecektir. Bu da, yarı finalde Dünya Kupası'na veda etmenin hayal kırıklığının ardından yaz sonrasında da İngiltere kariyerini sürdürmek isterse, milli takım seviyesinde yarışın içinde kalmasına yardımcı olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'dan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın Lacroix'ı 24 yaşındayken Wolfsburg'dan yalnızca 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçti. Bu yüzden kulüp, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede parasını neredeyse üçe katlamaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Top kullanan, baskın bir savunmacı olarak ortaya koyduğu performanslar düşünüldüğünde Palace, Fransa milli oyuncusuna ilgi olmasını bekliyordu ve Lacroix'nın kendisini en üst seviyede deneme arzusunun da farkındaydı. Şişirilmiş piyasa nedeniyle daha fazla gelir elde edebileceklerini düşünebilirler, ancak Kartallar'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için ciddi harcama yapmasının ardından bu para, mali dengeyi sağlama açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite ekleme yönündeki hamlelerini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda umutsuzca bir yenilenmeye ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında mevcut karmaşık seçenekler arasında uzun vadeli kaliteli çözüm olarak öne çıkan kimse yoktu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyarsak tablo biraz karmaşık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın hepsi beklenti yaratıp bunu karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Bu yüzden, Lacroix'nın gelişinin ardından Chelsea'nin bir başka stoper için daha harekete geçebileceği, adı geçen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon'un da bulunduğu bildirildi. Bu da muhtemelen mevcut gruptan birden fazla oyuncuyla yolların ayrılacağı anlamına geliyor. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da, 52 milyon sterlinlik (69 milyon dolar) bonservisin, Premier League'de kendini kanıtlamış ve Fransa Milli Takımı'nın tam anlamıyla parçası olan, en verimli dönemine yaklaşan bir stoper için mevcut piyasada yeterince makul bir bedel olduğunu düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanında kadroya katmak, Chelsea'ye etrafında yapı kurulabilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele, eldeki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek. Bu süreç de muhtemelen Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Lacroix için son birkaç yıl gerçekten olağanüstü geçti; Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A Milli Takımı oyuncusu oldu ve Dünya Kupası'nda forma giydi. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da test etmek ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor. Güney Londra'da ortaya koyduğu istikrarlı ve sarsılmaz performansların ardından bu yaz sözde 'big six' kulüplerinden birine adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibilerinin sınırlılıkları ile geleceklerine dair belirsizlik nedeniyle Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta taraftarın gözdesi hâline geldi ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, onu yeni ortamında da hızla sevilen bir figüre dönüştürecektir. Not: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Muhtemelen duygular karışık. Bir yandan Forest, Anderson’ın ayrılışına üzülecektir; zira o, takımın önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmasında, ardından geçen sezon yarı finale kadar yükselmesinde çok önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkeziydi. Neredeyse her şey onun üzerinden şekilleniyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli 116 milyon £ mu yoksa 130 milyon £ mu, bilinmez, Forest ikincisini söylüyor, ancak iki yıl önce sadece 35 milyon £’a transfer edilen bir oyuncu için bu devasa bir meblağ. Dolayısıyla Anderson’ın yokluğu City Ground’da açık şekilde hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’yi fena halde kazıkladı. Not: A

    Man City için: Onların yeni Rodri’si. Ya da en azından öyle olmak zorunda. Rodri niyetini henüz net şekilde ortaya koymamış olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor. Dönmese bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir halef bulması gerekiyordu. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde hiçbir zaman gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson tam buna uygun görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde diğer tüm oyunculardan daha fazla topla buluşup daha fazla ikili mücadele kazandı; bu da onun Enzo Maresca’nın orta sahasına mükemmel uyduğunu düşündürüyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisinin’ nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’ta arka arkaya birkaç iyi sezon geçirdi ve hâlâ Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Eğer Anderson hâlâ milli takım düzeyinde İngiltere yerine İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis ödemek zorunda kalmasına imkân yoktu. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson belli ki Forest seviyesini aştı. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatı bulacak. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan gelecek vadeden genç İngiliz orta sahalar arasında ilk isim olmayacaktı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve iki durum arasındaki çok ama çok büyük fark şu ki Rodri’nin Anderson’la ilk 11’de bir yer arasında durmayacağı görülüyor. Dolayısıyla City’de Pep Guardiola sonrası dönemi çevreleyen çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, Garnacho’dan bu yaz bu kadar hızlı kurtulduğu için büyük memnuniyet duyacaktır. Arjantinli oyuncu, Batı Londra’daki unutulmaya yüz tutmuş tek sezonluk döneminin ve kulübün 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) yüksek bonservis talebinin ardından çok rahat şekilde elden çıkarılması zor bir isim olabilirdi. Sadece 10 günden biraz daha uzun bir süre önce, Chelsea’nin Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılarak transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırma izni verdiği bildirilmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu içeren şartlı bir kiralama anlaşmasıyla Aston Villa’ya gidişi şeklinde hızla sonuçlandı. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu aktarılırken, Arjantinli oyuncunun Villa ile dört yıllık sözleşme imzaladığı da belirtildi. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak bunun Chelsea’nin biçtiği değerin çok altında olmayacağını düşünmek mümkün. Chelsea de bundan fazlasıyla memnun olacaktır, özellikle de kısa süre önce Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bir bedelle kadrosuna katmışken. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’de geçirdiği dönemde ne kadar etkisiz olduğu düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çalacaktır. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç, hızlı bir kanat oyuncusu isteyen teknik direktör Unai Emery’di ve beklenti, İspanyol çalıştırıcının Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazanmasını sağlaması yönünde olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu öne çıkaran canlılık ve özgüvenden bir süredir tamamen yoksun görünmesi nedeniyle bu hamlenin ciddi risk taşıdığı hissediliyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın rakamlarını tekrarlayabilecek gibi görünmüyor ve Villa sezon sonunda onu muhtemelen büyük bir bonservisle satın almak zorundayken Garnacho beklentileri karşılayamazsa ciddi sorular gündeme gelecektir. Bu anlaşma aynı zamanda mali kuralları aşmanın oldukça pervasız bir yolu gibi duruyor. Çünkü bu yapı, Rogers ve Garnacho anlaşmalarından UEFA nezdinde azami kâr elde etmek amacıyla açık şekilde kurgulanmış görünüyor. Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz bonservisiyle gitmiş olsaydı UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla ücretler arasındaki fark düşülecekti. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapacak olan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riski varken bu fırsatı mutlaka değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir beceriye sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde kapılabilecek bir yer olduğu anlamına geliyor. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde ‘big six’ kulüplerinden birinden ayrıldığında omuzlarındaki baskının azalacağını düşünüyorsa yanılıyor. Zira Villa Park taraftarı, yeniden Şampiyonlar Ligi futbolunun garantilenmesinin ardından oldukça büyük beklenti içinde; bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho’nun ayrıca Harvey Elliott’ın durumunun da farkında olması muhtemel. Elliott, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya, oldukça ulaşılabilir görünen, şartlı satın alma zorunluluğu içeren bir kiralık anlaşmasıyla katılmıştı; tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından tamamen gözden çıkarıldı ve maç günü kadrosuna nadiren alındı. Teknik adamın bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge açısından: Tzolis, Avrupa’nın en büyük beş liginden birinde oynuyor olsaydı kuşkusuz daha da değerli olurdu, ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf’tan sadece 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru gelir elde edecek olmaktan fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmelerin de oldukça sorunsuz geçtiği anlaşılıyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis değerini karşıladı. Tzolis’in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması, satış yapan kulübü güçlü bir konuma getirmişti. Bu para, bir Jupiler Pro League kulübü için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon Union Saint-Gilloise’dan şampiyonluğu geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal açısından: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard’ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş’a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, bir yedek olarak birçok beklentiyi karşılayacak özelliklere sahip. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel anlamda harika bir sezon geçirdi; tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaptı (22 gol, 29 asist) ve Brugge’ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi’nde eleme aşamasına kalmasına önemli katkı sağladı. Elbette, bonservis bedeli bugünün piyasasında makul görünse de bu transfer belli bir risk taşıyor; Tzolis, Premier League’deki ilk döneminde Norwich City’de ciddi şekilde zorlanmıştı, ancak o zamanlar çok gençti ve Norwich küme düşmeye mahkumdu. Bu nedenle, Belçika’daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis’in bu deneyimden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gerekli fizik gücü ile hıza sahip. Arsenal’in 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olması gerekebilir, ancak en azından ilk etapta rotasyonda faydalı bir seçenek olmalıdır. Not: B+

    Tzolis açısından: Kanat oyuncusu, Norwich’teki başarısız döneminin ardından kendisini kanıtlama hedefiyle Premier League’e geri dönüyor. FC Twente ve Dusseldorf’taki ilk kiralık dönemlerinin ardından kariyerini Belçika’da yeniden canlandırmış olması da ona ekstra moral veriyor. Şimdi önündeki zorluk, çok daha zorlu bir ligde Brugge ile ortaya koyduğu yüksek standardı sürdürmek, ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal’e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu yüzden transferin gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi ise kuzey Londra’da kendisini kabul ettirmeye çalışırken asıl zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir sözleşme imzalama ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığını bedelsiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçenek bulamadı. Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon eurodan Adeyemi'nin açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar sorunu çektiği de unutulmamalı. BVB ayrıca sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurarak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak kurnazca bir transfer. Yıllar içinde transfer politikaları nedeniyle Barça'yı epey eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını vermek gerekirse bu mükemmel bir hamleye dönüşebilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a göre daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takımdaki ilk maç şansını verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süperstarı gibi görünüyordu, ancak onun için işler hiçbir zaman tam anlamıyla yoluna girmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa sonunda ortaya koyabileceğine dair işaretler kuşkusuz vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişmeyi temsil ediyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli göz önüne alındığında üzerinde muazzam bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk bölümünde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini epey kolaylaştırmalı. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa gerçeğe dönüştürmek için daha iyi bir platform bulamayacak Adeyemi açısından doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa açısından: Premier League’deki güç sıralamasındaki yerlerinin acımasız bir hatırlatması. Rogers yeni taç giyen şampiyon Arsenal’e katılmış olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada tamamladı; Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak, buna karşın Chelsea’nin önünde hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli oyuncusunun Stamford Bridge’e gitmesini engelleme konusunda tamamen çaresiz kaldı. Elbette mali açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough’dan başlangıç bedeli olarak 8 milyon £ karşılığında transfer ettiler. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu, Villa’nın hem bir replacement bulmasına yardımcı olacak hem de aynı zamanda Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde güçlendirecek çılgın bir para. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunu kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League’in finansal kuralları yüzünden ellerinin kollarının bağlandığının yeni bir kanıtı olarak görüyor. Not: B+

    Chelsea açısından: Gerçek bir fırsat transferi. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batıya değil kuzey Londra’ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne kalınamamasının yarattığı iddia edilen bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok istenen hücum oyuncularından birini almak için Arsenal’i açık ara geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Birçok kişi, transfer döneminin kapanmasından önce Chelsea’nin ‘bomba timi’nden bir oyuncunun Villa Park’a uğrayacağını ve bunun da fahiş derecede şişirilmiş bir bonservis bedeliyle olacağını düşünüyor. Ancak daha olası görünen şey, perde arkasında Enzo Fernandez’e yeni bir kulüp bulma konusunda ilerleme kaydedilmiş olması ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacak olması. Premier League’de sadece iki iyi sezon geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta sadece bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin çok fazla ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde kesinlikle ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers açısından: Olayların şaşırtıcı bir şekilde gelişmesi, en azından dışarıdan bakıldığında öyle. Varsayım, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu ve Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunda kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın sol kanattaki yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça çok iyi işler yapan Alonso’nun onu fikrinden çevirdiği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers’ın Stamford Bridge’e yaptığı sürpriz geçişte paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin çok daha belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea sürekli bir değişim halinde olan ve korkunç yönetilen bir kulüp olsa da bu, Rogers için çok iyi sonuç verebilecek bir hamle. Özellikle de artık Premier League’de yakın arkadaşı ve alt yaş kategorilerinden eski Manchester takım arkadaşı Palmer ile birlikte oynayacak olması nedeniyle. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa açısından: Çok ağır bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşama eğilimi uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağı, ancak sağlıklı olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans bu yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle sahalardan uzakken büyük sıkıntı yaşadı ve Belçikalı olmadan oynadığı yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; finalde de Tielemans muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitmesine ayrıca iki yıl daha varken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United açısından: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin tamamlanmaya yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişimde bulunduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans, United'ın bu yaz aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında biri için bile kesinlikle çok fazla maç yükü taşıyor. Ancak Ederson anlaşmasının çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri olan Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan anlaşmalarda fiyatların erişilemez hale gelmesinin ardından onun gelişi Old Trafford'daki paniği bir nebze azaltacak. Tielemans, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda da klasını bir kez daha ortaya koydu. Dolayısıyla geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kaliteyi katacak ve bu bonservis bedeliyle sezonun en iyi transferlerinden biri olduğu bile ortaya çıkabilir. Not: B+

    Tielemans açısından: Belki de kendisinin bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans'ın uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılması bekleniyordu ancak mayısta 29 yaşına bastıktan sonra kariyerinin bu aşamasında eski Leicester City orta sahası için bunun gerçekten gerçekleşeceği pek görünmüyordu ve bu da sorun olmazdı. Villa zaten başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız biçimde başka bir seviyede olması, bunu Tielemans için dev bir transfer haline getiriyor. Tielemans da kuşkusuz pas yelpazesini ve müthiş tekniğini oyunun en büyük sahnelerinden birinde sergileme fırsatının tadını çıkaracaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yaz dönemi, Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibine gelecek vadeden genç oyuncularından birini satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takıma dahil olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda görev aldığında sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Görünen o ki Fernandez ayrılırsa, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz ilk 11'in garanti ismi olmayan bir orta saha için United'ın yaptığı 48 milyon sterlin (£64m) artı 2 milyon sterlin bonuslu teklif belli ki reddedilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan 16 milyon sterline kadrosuna kattığı genç ve yüksek potansiyelli Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu sinik iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki yüksek para nedeniyle bu anlaşma muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyiydi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu anlaşma ileride hoş duygularla hatırlanmayacaktır. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı olan transferlerden biri. United, ana orta saha hedefleri Elliot Anderson'ı Manchester City'ye ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampı öncesinde Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olduğu için, kadrodaki tek tanınmış kıdemli orta saha oyuncusunun Mason Mount olması senaryosundan kaçınmaya çalışırken panikle Santos'a yöneldi. Fernandes girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından United'ın karar vericilerinin "sakin" olduğu bildirilmişti, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin ayrılmasına açıkça hazır olduğu bir oyuncu için 50 milyon sterlinlik paket yüksek bir bedel. Manchester United'ın, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada sayıya ihtiyacı var, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde ilk 11'in garanti ismi olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşabileceği çok sayıda seviye bulunması olacaktır. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir girip bir çıktığı bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle motive olmuş olabileceği düşünülen Santos'un, "düzenli A takım futbolu" arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de kendisine verilen süreden daha fazla dakika bulup bulamayacağı ise zamanla görülecek ve bu büyük ölçüde United'ın başka kimi kadrosuna katacağına bağlı olacak; kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim katındaki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzak, yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın daha fazla uzun vadeli istikrar sağlayabileceğinin de garantisi yok. Yine de Şampiyonlar Ligi futbolu sunabiliyorlar; bu da doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecek, çünkü Santos'un yakında eski kulübü olacak ekip Avrupa futbolunun hiçbir türüne katılmaya hak kazanamadı. Sonuç olarak, yeni ortamında kilit bir figür olarak kendisini kabul ettirmesi oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon gerçekten tamamen patladı! Newcastle, Liverpool'u Carabao Cup finalinde şaşırtıcı bir şekilde yenerek kupa hasretine son verdikten sonra geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığına dönüşmesini hayal ediyordu. Ancak Liverpool daha sonra, Alexander Isak'ı onlardan en acı verici koşullarda alarak Newcastle'a Premier League'deki yerini sert bir şekilde hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan o bonservis bedelini iyi değerlendirebilseydi, işler yine de yoluna girebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada bitirdi. Anthony Gordon'ın felaket bir sezon bitmeden çok önce ayrılacağı belliydi, ancak rüyanın gerçekten sona erdiğini gösteren şey, Tonali'nin her takımın değil de Tottenham'a gitmesi oldu. Taraftarlar açısından asıl travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; çünkü kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda ayrılması kesin gibi. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı kapıda. Bu da taraftarların, büyük ihtimalle yine boşa harcanacak dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için tarihi £85 milyonluk anlaşmayı sonuçlandırmasından sadece bir gün sonra, Tonali için kulüp transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs gösterisi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, transfer piyasasının çılgına döndüğünün bir kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson £116 milyon ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle transfer olmasın ki?! İtalya milli oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde, Fernandes'ten bile daha iyi bir çıkış yapma ihtimali taşıyor. Elbette, en üst seviyede hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olan 26 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar para ödemek yine de bir kumar. Üstelik Spurs'ün bu kumarın karşılığını çaresizce alması gerekiyor. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin yönettiği temkinli/cimri transfer politikası nedeniyle yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, artık kulüplerinin piyasanın en çok aranan orta sahalarından birini transfer etmek için Premier League'deki rakiplerini geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Genel kanı, Tonali'nin yasa dışı bahis cezası sırasında arkasında duran kulüpten ayrılması hâlinde bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı yönündeydi. Bunun yerine, son iki sezonun her birinde Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, mesele ne? Açıkçası, Serie A'dan bir kulübün Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen arzusunu karşılayacak yeterli paraya sahip olma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri bile anlaşılır şekilde Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden çekindi. Sonuç olarak Tonali kendisini, artık en verimli yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu ve bu inkâr edilemez biçimde tuhaf. Yine de De Zerbi iki sezondan daha uzun süre Spurs'te kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'a, 20 milyon €)

    Inter için: Bileğinden yaşadığı sakatlık ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri hâline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi konulması nedeniyle Inter’in kararı sorgulanmalı. Buna rağmen Hollandalı, formunda olduğu günlerde hâlâ en iyi hücumcu beklerden biri ve bu nedenle €20m (£17m/$23m), sözleşmesinin bitimine iki yıl daha olan bir oyuncu için bugünün piyasasında çok daha fazlasını talep edebilecek Inter açısından oldukça kötü bir iş anlamına geliyor. Adil olmak gerekirse Inter’in eli kolu bağlı da olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi talep etti ve bu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için €25m olarak belirlenmeden önce bu yıl düşürüldü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı finansal kuralları arasında yol alırken uygun fiyatlı fırsatların peşine düşen bir kulüp olarak ün kazanan Real Madrid için bir başka son derece akıllıca hamle gibi görünüyor. Dumfries, Real Madrid’in ödediği bedelin en az iki katı değerinde ve bu ücret, kulüp efsanesi Dani Carvajal’ın ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Real Madrid’in ayırdığı bildirilen €30m’nin de oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmadakinden ziyade hücumda daha etkili olduğu söylenebilecek bir sağ taraf savunmacısı ve bu da Madrid’e o bölgede daha iyi takımların değerlendirebileceği bir dengesizlik bırakıyor. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif yapmıyor, ancak bu kadar düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını söylemek zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine o serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam da nedeni. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda çıktığı 207 maçta 55 gole katkı verdi, Nerazzurri’nin 2023-24 ve 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini fazlasıyla hak etti ve düşük bonservis bedeli de Bernabeu’daki baskıyı bir ölçüde azaltacak. Jose Mourinho ile oynayacağı rolle ilgili görüşmeler yaptığı bildirilen Dumfries’in, Alexander-Arnold’u kulübede bırakıp bırakamayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme konusunda önemli ölçüde yardımcı olacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez bazı büyük satışların gerekeceği açıktı ve Fernandes de onların en değerli varlıklarından biriydi; sezonun son gününde kaderleri belli olmadan önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çeken klas bir orta saha oyuncusuydu. Bu nedenle ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Ancak şaşırtıcı olan, West Ham'in pazarlık pozisyonu oldukça zayıf olmasına rağmen Portekizli oyuncu için tam olarak talep ettiği rakamı almayı başarmış olması. Bunun için kulübün haklı olarak çok eleştirilen yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka işaret. İkincisi neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki felaket sezonun ardından Spurs, kendisini bir daha asla o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için 52 milyon £ ödemek bir niyet beyanıysa, bu bir üst seviye. Fernandes çok yetenekli bir 21 yaşında. Birçok rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayacak bir oyuncu izlenimi veriyor. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu transferde inkâr edilemez bir panik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi transfer etme ilgisinden de gördüğümüz gibi, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için değerinin üzerinde ödeme yapmaya razı oldu. Sonuç olarak bu transferin Spurs için işlemesi gerekiyor, hem de hemen; aksi halde çok kısa süre içinde kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılan bir başka malzemeye dönüşecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse PSG, Benfica'ya Joao Neves için 60 milyon € ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi olmaya hiç yakın değil, dolayısıyla gerçekten öyle olabileceğini göstermesi gerekiyor. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta garip bir hamle. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Ancak yolu bunun yerine geçen sezon West Ham'in bir sıra ve iki puan üstünde bitiren Spurs'e düştü; bu da hamleyi bir bakıma yatay bir geçiş gibi gösteriyor. Yine de kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olmalı ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette ne taraflardan biri ne de diğeri istikrarıyla tanınmadığı için İtalyan teknik adamın Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle Avrupa'nın en büyük takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Saibari'nin Kuzey Amerika'da parlayabileceği ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin onun bonservis bedelini belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euroyu biraz aşkın bir bedelle alınan bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir transfer hamlesi. Saibari'nin piyasa değeri, 25 yaşındaki oyuncunun ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol atmasının ve ardından Son 32 Turu'nda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı gole çevirmesinin ardından, Fas formasıyla sergilediği olağanüstü performanslar sayesinde son birkaç haftada daha da arttı. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında söylediği gibi, Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı bu. Bu, Dünya Kupası'nda bir anda adını duyuran rastgele bir oyuncuya yönelik refleks bir hamle değildi; Bayern uzun süredir Saibari'nin teknik, çalışkanlık ve çok yönlülük açısından doğru karışıma sahip olduğuna ve zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı verebileceğine inanıyordu. Biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi; çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla sıradan futbolseverlerin bile dikkatini çekti. Şimdi ise, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroya girmeye çalışmak bir nebze kâbusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden biri"ne yapılan klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda adeta bulutların üzerinde ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir takviye olabileceğine de anlaşılır şekilde inanıyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari hiç şüphesiz onun takımının oyun tarzına Nicolas Jackson'dan daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’ı Manchester United’a satma konusunda anlaşmaya varmasının ardından, bu Atalanta için bir başka akıllıca anlaşma olmaya aday görünüyor. Palestra için alınacak 55 milyon avroluk (£47m/$62m) yüksek paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Kulübün, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya entegre etmek yerine bir süre önce ondan gelir elde etmeye karar verdiği öne sürülüyordu. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte kalıp Bergamo’da iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduktan sonra aklı çelindi ve onu elde tutmak her zaman çok zor olacağa benziyordu. Not: A

    Chelsea için: Bu, Chelsea teknik direktörü değil menajeri olarak Xabi Alonso’nun etkisini gösteren ilginç bir işaret. İspanyol çalıştırıcının bu anlaşmaya onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşma sağlamak için hızlı davrandı; 24 saat içinde avantajı ele geçirerek Inter’in Palestra hamlesini çaldı. Onun yaygın biçimde Serie A şampiyonlarına katılması bekleniyordu, bu nedenle bu açıdan kesinlikle önemli bir transfer başarısı. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra’nın, 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından Alonso’nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League’in zorluklarına da uygun olması gerekiyor. Ancak Chelsea’nin 55 milyon avroya kadar çıkan bir harcama yapmasının ardından, kulübün fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu, Serie A ölçülerinde çok büyük bir rakam ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bıraktı. Ayrıca 21 yaşında hâlâ gelişime açık ve üst düzey futbolda arkasında yalnızca bir iyi sezon var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk de taşıyor. Not: B

    Palestra için: Inter’e transfer olmak yerine neden Chelsea’yi seçtiği sorusunu yalnızca Palestra’nın kendisi yanıtlayabilir. Çocukken altyapısında oynadığı ve tuttuğuna inanılan Inter yerine bu tercihi yapmasında, Chelsea’nin bildirilene göre haftalık 100.000 sterline yakın sözleşme teklifinin, Inter’in sunduğunun iki katından daha değerli olmasının payı olabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere’nin üst düzey liginde kendisini test etme fırsatını hemen değerlendirdi. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin yakaladığı başarı onu cesaretlendirecektir. Geçen yaz bir diğer genç İtalyan Giovanni Leoni’nin Liverpool’a katılması da daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun işaretiydi. Onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığı, yeni menajer yönetiminde kilit bir figür olmaya hazırlanabileceğini gösterdiği için Alonso’dan da etkilenmiş olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Piyango! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan yedek bir oyuncu için böylesine gülünç bir para ödemeye razı birini bulduktan sonra banka yolunda kahkahalar atacak. Unutmayın, Ramos PSG’nin forvet sorununa çare olması için düşünülmüştü, ancak Luis Enrique Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca zamanının çok büyük bölümünü Parc des Prince’te kulübede geçirdi. Bu da Portekizli açısından pek iyi bir tablo çizmiyor. Milli takım seviyesinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalması da öyle. Dolayısıyla, oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiş değildi, hele hele saçma sapan €75m karşılığında hiç değil. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla hücum hattını gerçekten geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını çıkardı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, tek kelimeyle akıl almaz. Önce şunu hemen aradan çıkaralım: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük potansiyel gösterdi ve PSG’de üç sezona yayılan süreçte 45 gol atarak kenardan gelip etki yaratabileceğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası para dolu olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak ne yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir, ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak sayısız komplo teorisini de tetikledi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’in, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkiye sahip olduğuna da dikkat çekildi. Yine de Milan’ın Ramos için neden kulüp rekoru bir ücret ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar net olalım, Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz, özellikle de 9 numarasından Ruben Amorim’in istediği her şeyi sağlaması gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı imza ve Ramos gol garantisi açısından aslında onun sunduğuna benzer bir güvence vermiyor. Not: D+

    Ramos için: Sürekli arka planda kalan bir oyuncu için uzun zamandır gecikmiş başrol fırsatı. Ramos, Fernando Santos yönetimindeki Portekiz formasıyla 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçek vaatler taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo’yla devam etmeyi seçti ve böylece yıllarca Ramos’un önünü kesti. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de pek iyi bir iş çıkarmadığını söylemek gerekir. Paris’te de benzer bir hikâye vardı; genel kanı, PSG’nin imrenilecek düzeyde olağanüstü hücumculara sahip olduğu, ancak Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden oyuna sokulabilecek iyi bir isim, fena olmayan bir hamle oyuncusuydu. En önemlisi, artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmaya devam eden yeni bir Milan’ın hücumunun mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak, çünkü bu ücret zaten başlı başına büyük, bir de Serie A kulübü için kesinlikle devasa. Söz sende artık, Goncalo, değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan yine son derece akıllıca bir hamle. Altı yıl önce yalnızca 2 milyon sterline imza attırdıkları bir oyuncudan 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) kazanarak, en iyi satış yapan kulüplerden biri olma ünlerini daha da pekiştirecekler. Van Hecke’nin Amex Stadium’daki sözleşmesinin sadece 12 ay sonra sona erecek olması da bu anlaşmayı daha da değerli kılıyor. Bu nedenle Hollandalı savunmacıdan böylesine ciddi bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan memnun kalacaklardır, her ne kadar daha önce onun değerinin 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) olarak belirtildiği bildirilmiş olsa da. Bu bonservis gelirini, Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından radarlarında olduğu belirtilen Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic gibi yüksek potansiyelli bir alternatif için kaçınılmaz olarak yeniden yatırıma dönüştüreceklerdir; bu ise ayrı bir transfer olur. Zaten stoper seçenekleri bakımından çok sıkışık durumda değiller; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadrolarında bulunuyor, Igor Julio’nun da West Ham’daki kiralık döneminden dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham için: Açıkça yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin yön verdiği bir transfer. Brighton’daki döneminde Van Hecke ile çalışan De Zerbi’nin isteği belirleyici olmuş gibi görünüyor. Yine de, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberlerin ortaya çıkmasının ardından, Spurs’ün bu stoper için gereğinden fazla ödeme yapmaya yönlendirildiği hissine kapılmamak zor. Üstelik oyuncu, güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmek üzereydi. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi biçimde 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) civarında olması gerektiği düşünülebilir, ancak Brighton’ın ne kadar zorlu pazarlık yaptığı biliniyor ve Tottenham da harekete geçmesi gerektiğini düşünmüş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor, diğer stoperleri Micky van de Ven de onun izinden gidebilir. Tottenham en azından Premier League’de kendini kanıtlamış bir savunmacı alıyor; 26 yaşındaki oyuncu henüz zirvesine ulaşmış değil, topla iyi bir pasör ve takımın uzun süredir ciddi şekilde eksikliğini hissettiği mücadele gücü ile liderlik özelliklerine sahip. Hollanda milli oyuncusu, bedelsiz transfer Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu transfer son derece mantıklı. Amex’te kalış süresini uzatmayacağını açıkça belli ettiği anlaşılan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir basamak yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük hedeflere giden bir sıçrama tahtası olarak görebilir. Anlaşılan ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgilerini somutlaştırdı; bu yüzden sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa Tottenham ideal bir başlangıç noktası olabilir, ancak kulüp ona herhangi bir Avrupa futbolu sunamıyor. Daha önce bu ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin tam olarak nasıl oynamak istediğini biliyor olacaktır; bu da onun takıma hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun son bölümünde küme düşme tehdidini savuşturan kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından artık tek yol gerçekten yukarı görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile kurulacak ortaklık oldukça güçlü duruyor ve takımın muhtemelen bir geçiş döneminden geçeceği süreçte sağlam bir savunma temeli sağlayabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta, Osasuna’nın geçen yaz sadece 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibi Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüzde 50’lik yüksek sonraki satış payı maddesi nedeniyle her zaman eli kolu bağlı olacaktı. Bu da 40 milyon euro (34,5 milyon £/45 milyon $) tutarındaki serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid’e gideceği anlamına geliyor. Yine de 15 milyon euro (13 milyon £/17 milyon $) kâr, Osasuna büyüklüğündeki bir kulüp için hâlâ önemli. Munoz’un ayrılığı, 12 gol katkısı yaptığı ve İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten her zaman olası görünüyordu. Serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda kulübün elini bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool’un Newcastle ile transfer piyasasındaki rekabetine bir halka daha! Newcastle, Barcelona’ya katılan Anthony Gordon’ın uzun vadeli ideal alternatifi olarak Munoz’u belirlemişti. Ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek, görüşmeler ileri aşamaya ulaşmış ve Tyneside ekibinin teklifinin de kabul edildiği bildiriliyorken araya girip bu hamleyi çaldı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden önemli bir transfer çalımı olarak görecektir. Ancak kulüp, böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu ileride fırsat transferi olduğu anlaşılabilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, iki kanatta da ve merkezde de oynayabiliyor. Mohamed Salah’ın ayrılığı ve Hugo Ekitike’nin sakatlığı sonrası Liverpool hücum hattında oluşan büyük boşluğa çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlayacak. Savunmada da çok çalışan, direkt ve süratli bir hücum oyuncusu olan 22 yaşındaki futbolcu, yeni teknik adam Iraola’nın oyun tarzına ideal uyum sağlayacak gibi görünüyor. Görünüşe göre yeni başantrenör de bu transferin gerçekleşmesi için bastırdı. Bununla birlikte, genç İspanyol’un Rio Ngumoha’nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlaması gerekecek, ancak kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildiriliyor. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle’ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz’u Anfield’a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen, kariyerinin ilk döneminde bir tür göçebe hayat yaşadı ve bu onun şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona’nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra daha sonra Real Madrid’e gitti, ardından sadece bir yıl önce Osasuna’ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına yerleşmeyi ve uzun vadeli bir yıldız olarak kendini kabul ettirmeyi umacak. Vatandaşı Iraola da onun uyum sağlamasına yardımcı olacak mükemmel teknik adam olabilir. İlk 11’de yer kapmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek. Liverpool’un hâlâ RB Leipzig’in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande için girişimde bulunmasının beklendiği düşünüldüğünde, bunun için genel üretkenliğini artırması da gerekebilir. Yine de çok yönlülüğü sayesinde Liverpool’un yenilenen hücum hattında bolca fırsat bulmalı. Not: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin baştan sona ermesine izin verilmemiş olsaydı bu durumdan kaçınılabilirdi. Liverpool, onu şampiyonlukla sonuçlanan 2024-25 sezonunda kariyerinin zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolları ayırma zamanı geldiğinde iyi bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel açıdan berbat bir sezonun ardından sonunda bedelsiz olarak ayrıldı. Mevcut durumda ise, oyuncu nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen aylarca süren zorlu görüşmeler sonuçsuz kalmışken, Liverpool'un dağınık geçen ve yüksek profilli hatalar zinciriyle noktalanan bir sezonun ortasında Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerine (iddialara göre haftalık yaklaşık 250.000 £) boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından olası yedekler olarak Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet'yi şimdiden transfer etti, ancak bu yine de herkesin zamanı açısından büyük bir israftı. Not: D

    Real Madrid için: Öyleyse muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde olan Konate'ye peşinde olduğu türden astronomik bir maaş verecek. Bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen bu, stoperin Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde bir risk anlamına geliyor. Geçen yıl kasım ayında Real Madrid'in oyuncuya olan ilgisini sona erdirme kararı aldığına dair haberler çıktığını hatırlamakta fayda var; bu da oldukça şey anlatıyor. Fransız oyuncu gününde iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olduğu düşünüldüğünde, muhtemelen mevkisindeki oyuncular için zirve yıllarına henüz ulaşmış değil. Real, onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulmasına fiilen kumar oynar gibi yatırım yapıyor ve kulüp için sorunlu bir bölgeye görece düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve bu transfer, taraftarlar ile medyanın Real Madrid üzerindeki yoğun baskısı düşünüldüğünde çok hızlı biçimde ters gidebilecek bir hamle izlenimi veriyor. Not: B

    Konate için: Bu durumun en büyük kazananının Konate olduğu kesin; oyuncu hem hayalindeki Real Madrid transferini hem de arzuladığı dev maaşı almaya hazırlanıyor. Ancak Huijsen'in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı şekilde uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu gibi bir kazan içinde, Anfield'daki son sezonuna damga vuran hata türlerine çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, bedelsiz transferle Madrid'e giderek Trent Alexander-Arnold'ın izinden yürüdü ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak güvenini ve en iyi formunu erken dönemde yeniden bulabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça haline gelme fırsatına sahip olacak. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun soluklu başarı döneminde kesinlikle kilit bir rol oynadı. Nitekim Portekizli yıldız, esasen Pep Guardiola'nın kusursuz oyuncusuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar sevmesinin ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ancak bu ayrılık bir süredir geliyordu. Onun bedelsiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette harika değil ama dokuz yıllık muhteşem hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden çok karakteri City'de ciddi şekilde özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlamak için iki neden. Real Madrid, yalnızca bedelsiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncuyu kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'ya da imza yarışında üstünlük sağladı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki bunların bir kısmı hakkında Bernardo da bizzat konuşmuştu, Camp Nou'ya transfer neredeyse kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi açıkça her şeyi değiştirdi. 'The Special One', vatandaşı olan oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız geride kaldı ancak geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Ancak belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosundaki genç oyuncular için ideal rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hali, yetenek ve azmin kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real'in Portekiz milli oyuncusu için Barcelona'nın hamlesini neden araya girip çaldığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun zamandır istediği İspanya transferi. En azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, Silva bir La Liga devine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca Etihad'da bir sezon daha kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatına nihayet sahip olacak. Elbette Madrid, İspanyol futbolunun zirvesinde yerini Barcelona'ya kaptırmış durumda ve zor bir dönemden geçiyor ancak Mourinho'nun onları yeniden eski konumuna döndürmesine yardım etmek, şüphesiz onun benimseyeceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real'de forma rekabeti çok sert ve Silva da artık eskisi kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da belirttiği gibi, ilk beş yard kafanızdadır ve bu açıdan eski City kaptanı kadar hızlı az oyuncu vardır. Dolayısıyla, belki Madrid'e biraz daha genç yaşta gitmemiş olması bir nebze üzücü ancak Bernardo, tıpkı Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric gibi, 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayacak tecrübe ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’deki gelişinin ardından iyi başlamamış olsa da o günden bu yana Chelsea’nin savunmadaki kilit isimlerinden biri hâline geldi, bu yüzden onun zararına gönderilmesi biraz kafa karıştırıcı. En iyi hâlinde, tartışmasız şekilde dünyadaki mevkisinin en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Bununla birlikte Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton’dan 60 milyon £ (80 milyon $) karşılığında transfer ederken baştan fazla ödeme yapmıştı ve oyuncunun perde arkasında ayrılma niyetini ortaya koyduğu, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar verildikten sonra 52 milyon £’a (69 milyon $) kadar bir bonservis geri kazanmak onları muhtemelen tatmin edecektir. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını elde etmekte zorlanmış olabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılığı ayrıca ciddi biçimde deneyim eksikliği yaşayan kadronun en tecrübeli isimlerinden birini kaybettiği anlamına geliyor, ancak Chelsea, genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid, erken transfer dönemi hamlelerine şaşırtıcı bir transferle başlıyor. Kulüp, Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için daha geçen yaz bir sol beke büyük para harcamıştı, ancak bu durum, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedeflerinden biri olduğu bildirilen Cucurella için de kesenin ağzını açmalarına engel olmadı. 60 milyon €’luk bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimseyen bir takım için çok yüksek ve son aylarda formunda bir miktar düşüş yaşayan bir oyuncudan yatırımlarına anında karşılık almalarını gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid ondan gerçekçi olarak daha kaç yıl üst düzey verim alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real ayrıca yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte artık A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, dolayısıyla gidecek oyuncular konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Şüphesiz bu transferin asıl kazananı olan Cucurella, rotasız bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunmacının Stamford Bridge’de BlueCo’nun işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı ve İspanya’ya dönmek istediği geniş çapta bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisine rağmen Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. O hâlde anlaşmanın bu kadar hızlı tamamlanması şaşırtıcı değil; muhtemelen Real Madrid kapısını çaldığında Cucurella hemen evet dedi. Mourinho’nun özellikle istediği isim gibi göründüğü düşünüldüğünde, Carreras’ın Portekizli teknik adamın ilk 11’inde dönüşümlü olarak görev alması muhtemelken onun da kilit bir oyuncu hâline gelme ihtimali oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları da düşünüldüğünde, Bernabeu tribünlerinin kötü şöhretli sabırsızlığını üzerine çekme riskiyle karşı karşıya kalmamak için hemen performans vermek zorunda. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon sterline transfer edilerek Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biri oldu ve kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla gösterilebilir. En iyi döneminde ise tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuyu yaşın yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i getirerek onun yerini doldurmak için erken harekete geçmesinin nedeni de buydu. Hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi, kış transfer döneminde Robertson'ı satacaktı. Ancak şu anki sorun, Kerkez'in hâlâ Anfield'a tam olarak uyum sağlayamamış olması. Ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, mücadeleci yapısının ve karakterinin Merseyside'da ne kadar çok aranacağı da acı şekilde ortaya çıktı. Hatta taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs'ün ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açıktı, ancak bunun nedenini tam olarak anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın çeşitli bölgelerinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ama sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini yeni kırmıştı, ancak Spurs'ün elinde yine de Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı, ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. İleri sürülen görüş, Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odası için önemli bir takviye olacağı yönündeydi. Ayrıca yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına kesinlikle yardımcı olabilirdi. Onun gecikmeli de olsa bonservissiz gelmesi hoş bir ekstra oldu, ancak Tottenham'ın aslında Robertson'a çok da ihtiyaç duymadığı hissi sürüyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesi anlaşılabilir. Çok iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci seçeneğe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu. Görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuç olarak sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor. Ancak Anfield'da kalma ihtimali hiç yoktu, çünkü Liverpool hiçbir aşamada ona sözleşme uzatma teklifi yapmadı. Bununla birlikte, Robertson'ın seçenekleri sadece Spurs'le sınırlı değildi. İskoçya kaptanını transfer etmek isteyen kulüpler arasında Juventus'un da olduğu söyleniyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeyi seçmesi biraz garip. Yine de De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü ciddi şekilde geliştirebilecek kapasitede olduğu tartışmasız olduğundan, Robertson artık Tottenham'ı ocak ayındakinden daha cazip bir seçenek olarak görüyor olabilir. Ancak yine de Robertson'ın kuzey Londra'da, geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutabilmek için var gücüyle mücadele etmiş, ancak sonunda onun Liverpool'a katılmasına geç de olsa izin vermişti. Ne kadar üzücü görünse de, Isak transfer talebini sunduğu anda hemen boyun eğip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle da bu nedenle, huzursuz bir başka hücum oyuncusunu elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak kulüp ya da milli takım düzeyinde şimdiye kadar yaptığı hiçbir şey onun £69m değerinde olduğunu göstermiyor. Elbette şimdi Newcastle'ın önündeki zorluk, bu parayı akıllıca değerlendirmek; çünkü Isak'tan kazandıkları parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri cezbetmek de hiç kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'deki içler acısı 12'ncilik, buna ek olarak Gordon'ın St. James' Park'tan Isak'ın ardından çıkış kapısına yönelme isteği, Newcastle'ın giderek daha ilgisiz hale gelen Suudi Arabistanlı sahipleri altında artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali düzenlemelerine uyma konusunda yaşadığı ve iyi bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyuncular için büyük harcamalar yapabilecek durumda değildi; bu yüzden, sonunda işlerini yoluna koyduktan sonra ilk hamlesinin Gordon için €80m saçmak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusunun kesinlikle faydalı bir takviye olması beklenir. Hücum üçlüsünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine yoğun pres yapan bir oyuncu; dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak yine de Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçmak mümkün değil. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bonservis bedelini daha olumlu gösterebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da hatırlatıldı, ancak o gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçında attığı 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'un Flick'in bir kanat oyuncusundan istediklerini Rashford'dan daha yüksek ihtimalle verecek olması ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olması bir yana, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi; bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü türden bir durum. Özellikle son iki yılda Premier League'de oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça hedeflediği büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de, çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile daha önce anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca ilk başta bu yaz Bayern Münih'e katılacakmış gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden çekindi ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük sınav da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncu üzerindeki ilginin bir kısmını azaltabilir, ancak yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak; çünkü Barca, yedek bir oyuncu için €80m ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bu takımda ilk 11'de başlamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. İlk sezonunda Barca'da toplamda 28 gol katkısı yapmasına rağmen artık Camp Nou'da gözden çıkarılabilir görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına kendisi bile inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan, Lamine Yamal'la aynı sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle