PSG için: Fransa şampiyonu, 2023'te Lyon'dan sadece 45 milyon euroya kadrosuna kattığı Barcola'nın değerinin 140 milyon euroya ulaşacağını muhtemelen hiç hayal etmemiştir. Barcola, PSG'ye iyi hizmet etti, ancak kendisini vazgeçilmez hale tam olarak getiremedi; bu yüzden Liverpool'dan dokuz haneli bir bonservis bedeli koparmaları müthiş bir iş oldu. Luis Enrique de Ferran Torres, Maghnes Akliouche ve Mika Godts'u getirerek bu anı önceden öngördü ve Barcola olmadan PSG'nin daha zayıf bir takım olmayacağını garanti altına aldı. Hatta 23 yaşındaki oyuncu artık denklemden çıktığı için Luis Enrique'nin daha istikrarlı bir ilk 11 sahaya sürmesi daha kolay olacak. Barcola, PSG'nin ona sunamayacağı kadar daha önemli bir rol istiyordu; bu nedenle bu anlaşma, takım bu sezon daha da büyük başarıların peşinden koşarken soyunma odasındaki uyumun korunmasına da yardımcı olacak. Nihai ücret ayrıca PSG'yi gelecek transfer dönemlerinde diğer kadro oyuncularını satarken çok güçlü bir pazarlık konumuna getirecek. Her şeyiyle bakıldığında, bu karar hiç düşünmeden verilecek türdendi. Not: A+

Liverpool için: Barcola, PSG formasıyla çıktığı 152 maçta, sürekli olarak ilk 11'e girip çıkarılmasına rağmen 39 gol attı ve 37 asist yaptı. Bu bile tek başına onun özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor ve Liverpool, Andoni Iraola'nın taktik planının değişmez bir parçası olarak onun daha da belirleyici olabileceğine inanacaktır. En etkili olduğu bölge sol kanat olsa da Barcola sağda da rahat oynuyor ve Mohamed Salah'ın kulüpten ayrılmasının ardından Liverpool'un hücumun son bölgesinde kaybettiği üst düzey kaliteyi geri kazandırıyor. Baş döndürücü hızı ve doğrudan oyun tarzı, yüksek yoğunluk talep eden ve Liverpool'un ön ayakta oynamasını isteyen Iraola için ideal bir eşleşme. Barcola, Tottenham ile Manchester City'nin transfer döneminin son bölümündeki hedeflerinden biri olduğu bildirilen tek yönlü Cody Gakpo'ya kıyasla Liverpool hücum hattına kesinlikle daha fazlasını katacaktır. Ancak her şey iyi değil, çünkü 120 milyon sterlinlik bir oyuncu olarak Barcola'nın hata payı yok. Liverpool fazla ödeme yaptı ve onun Premier League futbolunun acımasız fizikselliğine anında uyum sağlayıp sağlayamayacağını söylemek mümkün değil. Herhangi bir alışma sorunu yaşaması halinde taraftarlar ve yorumcular hemen Barcola'nın üzerine gidecektir; ayrıca Liverpool, Florian Wirtz ile Alexander Isak'ın yaşadığı sıkıntıların ardından transfer kararları nedeniyle yeniden alay konusu olmaya da açık hale geldi. Not: B

Barcola için: Eski Lyon oyuncusu, art arda Avrupa Kupaları kazanan bir PSG takımında göz kamaştırdıktan ve Fransa ile Dünya Kupası sahnesinde iz bıraktıktan sonra Anfield'daki yaşamın baskısıyla başa çıkabileceğine güvenecektir. Ancak Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin arkasında destekleyici bir rolde oynamasının Barcola'nın gelişimini hızlandırdığı da rahatlıkla savunulabilir. Fazla sorumluluk yükü altına girmeden, sahaya çıktığında kendini özgürce ifade etti ve birkaç dünya çapında oyuncuyla çalışmaktan büyük fayda sağladı. Liverpool kadrosunda şu anda bu kategoriye giren tek isim Virgil van Dijk ve 35 yaşında kariyerinin son demlerinde. Barcola'nın, Anfield'da karşı karşıya olduğu zorlukla kıyaslandığında PSG'de işi kolaydı. Iraola'nın ona ihtiyacı, haftada iki ila üç kez Liverpool'un maç kazandıran oyuncusu olması yönünde ve henüz bu kadar yüksek beklentileri karşılayacak dayanıklılığa sahip olup olmadığını bilmiyoruz. Yine de Barcola'nın cesaretine saygı duymak gerekiyor; başarının neredeyse garanti olduğu konfor alanından çıkıp Iraola'nın henüz başlangıç aşamasındaki projesinin parçası olması, zihinsel olarak güçlü olduğunu gösteriyor. Barcola'nın PSG'de Ballon d'Or adayı haline gelmesi çok zor olurdu, çünkü en az dört takım arkadaşının gölgesinde kalıyordu; buna Vitinha da dahil. Ancak Liverpool'u kupalara taşıyacak bir çıkışa ilham vermesi, onu pekâlâ o yarışın içine sokabilir. İlk andan itibaren istekli olur ve gereken çalışmayı ortaya koyarsa, bu Barcola'yı süper yıldızlığa fırlatacak bir hamle olabilir. Not: A-

James Westwood