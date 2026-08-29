24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Bradley Barcola Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Liverpool, Bradley Barcola için fazla ödeme yapıyor, ancak Liverpool'a katılmak, hızlı Fransız oyuncuya küresel bir süperstar olma fırsatı sunuyor: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük transferlerini değerlendiriyor

Opinion
Liverpool
B. Barcola
M.City
A. Bouaddi
N. Gonzalez
M. United
C. Baleba
Tottenham Hotspur
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbolseverler için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir ve bunun tek nedeni her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olması değildir! Asıl sebep şu: Sezonun bitmesi tek bir anlama gelir, transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi de bir kez daha hareketli geçiyor; 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı dev isimler yüksek bonservisli hamlelere imza atıyor.

Bazı transferlerin ilgili tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak masadaki görüşmeler sırasında farklı bir karar verilseydi neler olabileceğini en az bir kulübün, hatta oyuncunun bile düşündüğü çok sayıda anlaşma da var.

GOAL da bu noktada, oyuncular resmi olarak tanıtılmadan önce her büyük anlaşmadan kimin en iyi şekilde çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, gerçekleşen her anlaşmayı anbean notlandıracağız ve transfer sezonunun en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip etmenizi sağlayacağız.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize bildirin...

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    29 Ağustos: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain'den Liverpool'a, 123 milyon £)

    PSG için: Fransa şampiyonu, 2023'te Lyon'dan sadece 45 milyon euroya kadrosuna kattığı Barcola'nın değerinin 140 milyon euroya ulaşacağını muhtemelen hiç hayal etmemiştir. Barcola, PSG'ye iyi hizmet etti, ancak kendisini vazgeçilmez hale tam olarak getiremedi; bu yüzden Liverpool'dan dokuz haneli bir bonservis bedeli koparmaları müthiş bir iş oldu. Luis Enrique de Ferran Torres, Maghnes Akliouche ve Mika Godts'u getirerek bu anı önceden öngördü ve Barcola olmadan PSG'nin daha zayıf bir takım olmayacağını garanti altına aldı. Hatta 23 yaşındaki oyuncu artık denklemden çıktığı için Luis Enrique'nin daha istikrarlı bir ilk 11 sahaya sürmesi daha kolay olacak. Barcola, PSG'nin ona sunamayacağı kadar daha önemli bir rol istiyordu; bu nedenle bu anlaşma, takım bu sezon daha da büyük başarıların peşinden koşarken soyunma odasındaki uyumun korunmasına da yardımcı olacak. Nihai ücret ayrıca PSG'yi gelecek transfer dönemlerinde diğer kadro oyuncularını satarken çok güçlü bir pazarlık konumuna getirecek. Her şeyiyle bakıldığında, bu karar hiç düşünmeden verilecek türdendi. Not: A+

    Liverpool için: Barcola, PSG formasıyla çıktığı 152 maçta, sürekli olarak ilk 11'e girip çıkarılmasına rağmen 39 gol attı ve 37 asist yaptı. Bu bile tek başına onun özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor ve Liverpool, Andoni Iraola'nın taktik planının değişmez bir parçası olarak onun daha da belirleyici olabileceğine inanacaktır. En etkili olduğu bölge sol kanat olsa da Barcola sağda da rahat oynuyor ve Mohamed Salah'ın kulüpten ayrılmasının ardından Liverpool'un hücumun son bölgesinde kaybettiği üst düzey kaliteyi geri kazandırıyor. Baş döndürücü hızı ve doğrudan oyun tarzı, yüksek yoğunluk talep eden ve Liverpool'un ön ayakta oynamasını isteyen Iraola için ideal bir eşleşme. Barcola, Tottenham ile Manchester City'nin transfer döneminin son bölümündeki hedeflerinden biri olduğu bildirilen tek yönlü Cody Gakpo'ya kıyasla Liverpool hücum hattına kesinlikle daha fazlasını katacaktır. Ancak her şey iyi değil, çünkü 120 milyon sterlinlik bir oyuncu olarak Barcola'nın hata payı yok. Liverpool fazla ödeme yaptı ve onun Premier League futbolunun acımasız fizikselliğine anında uyum sağlayıp sağlayamayacağını söylemek mümkün değil. Herhangi bir alışma sorunu yaşaması halinde taraftarlar ve yorumcular hemen Barcola'nın üzerine gidecektir; ayrıca Liverpool, Florian Wirtz ile Alexander Isak'ın yaşadığı sıkıntıların ardından transfer kararları nedeniyle yeniden alay konusu olmaya da açık hale geldi. Not: B

    Barcola için: Eski Lyon oyuncusu, art arda Avrupa Kupaları kazanan bir PSG takımında göz kamaştırdıktan ve Fransa ile Dünya Kupası sahnesinde iz bıraktıktan sonra Anfield'daki yaşamın baskısıyla başa çıkabileceğine güvenecektir. Ancak Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin arkasında destekleyici bir rolde oynamasının Barcola'nın gelişimini hızlandırdığı da rahatlıkla savunulabilir. Fazla sorumluluk yükü altına girmeden, sahaya çıktığında kendini özgürce ifade etti ve birkaç dünya çapında oyuncuyla çalışmaktan büyük fayda sağladı. Liverpool kadrosunda şu anda bu kategoriye giren tek isim Virgil van Dijk ve 35 yaşında kariyerinin son demlerinde. Barcola'nın, Anfield'da karşı karşıya olduğu zorlukla kıyaslandığında PSG'de işi kolaydı. Iraola'nın ona ihtiyacı, haftada iki ila üç kez Liverpool'un maç kazandıran oyuncusu olması yönünde ve henüz bu kadar yüksek beklentileri karşılayacak dayanıklılığa sahip olup olmadığını bilmiyoruz. Yine de Barcola'nın cesaretine saygı duymak gerekiyor; başarının neredeyse garanti olduğu konfor alanından çıkıp Iraola'nın henüz başlangıç aşamasındaki projesinin parçası olması, zihinsel olarak güçlü olduğunu gösteriyor. Barcola'nın PSG'de Ballon d'Or adayı haline gelmesi çok zor olurdu, çünkü en az dört takım arkadaşının gölgesinde kalıyordu; buna Vitinha da dahil. Ancak Liverpool'u kupalara taşıyacak bir çıkışa ilham vermesi, onu pekâlâ o yarışın içine sokabilir. İlk andan itibaren istekli olur ve gereken çalışmayı ortaya koyarsa, bu Barcola'yı süper yıldızlığa fırlatacak bir hamle olabilir. Not: A-

    James Westwood

    • Reklam
  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 Ağustos: Nicolas Jackson (Chelsea'den Aston Villa'ya, 65 milyon £)

    Chelsea için: Başlangıçta yalnızca 32 milyon sterline kadroya kattıkları ve Xabi Alonso döneminde ihtiyaç fazlası hâline gelen bir oyuncudan böylesine büyük bir kâr elde etmek, Chelsea adına ustalık eseri bir hamle. Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Jackson'ı yeniden kiralama dürtüsüne direnmek de karşılığını verdi; haftalık 100.000 sterlinlik maaşı da artık kalıcı olarak kulübün maaş yükünden çıktı. Jackson, Stamford Bridge'deki ilk iki sezonunda hiçbir zaman tam anlamıyla ikna edici olamadı ve geçen sezon Bayern Münih'teki kiralık döneminde de tablo değişmedi. Joao Pedro ya da Danny Welbeck'in önünde şans bulması zaten beklenmiyordu, bu yüzden satış Chelsea'nin çıkarına olan hamleydi. Tüm bunlarla birlikte, hücum hattında yaşanabilecek herhangi bir sakatlık krizi bu anlaşmanın zamanla kötü görünmesine neden olabilir. Ayrıca doğrudan bir Şampiyonlar Ligi bileti rakibini güçlendiriyorlar ve Unai Emery'nin bir anda Jackson'ın tüm potansiyelini ortaya çıkarması, Chelsea açısından kötü bir görüntü olur. Yine de Chelsea her zaman teklifin reddedilemeyecek kadar iyi olduğunu söyleyebilecek; Jackson'ın mevcut versiyonundan 65 milyon sterline kadar gelir elde edilmesi, yönetim odasında herkesi memnun etmiş olmalı. Not: A-

    Villa için: Jackson, Villa'nın kulüp rekoru kırarak ödeyeceği bir bonservis bedeline kesinlikle değmez. Son vuruşlarda fazlasıyla istikrarsız ve Ollie Watkins kadar komple bir oyuna sahip değil. Evet, yerini aldığı oyuncudan beş yaş daha genç, ancak Premier League geçmişi aynı seviyeye bile yaklaşmıyor. Jackson, Chelsea formasıyla ligde 65 maçta saygın denebilecek 24 gol atmış olsa da, attığından çok daha fazla fırsat harcadı ve gereksiz kartlar görmeye yatkın bir isimdi. Bununla birlikte Jackson, Villarreal'de birlikte çalıştığı Emery ile iyi bir ilişkiye sahip ve Emery'nin akışkan sistemi 25 yaşındaki oyuncunun yana hareket etmesine ve kanatlarda sayısal üstünlük yaratmasına izin verecek; Chelsea'de olduğu gibi iki stoperin arasında sabit kalmak zorunda olmayacak. Villa ayrıca genelde önde iki oyuncuyla hücum ediyor, bu nedenle Jackson hiçbir zaman izole kalmayacak. Onun üretken bir golcüye dönüşmesini görmek zor, ancak açık oyundaki katkısı arttıkça özgüvenli bir Jackson'ın karşılığını vermesi gerekir. Yine de bu, açılış haftasında Brighton'dan yedikleri 4-0'lık ağır yenilginin ardından Villa taraftarlarını gerçekten yeniden heyecanlandıracak bir transfer değil. Son tarih gelmeden önce Villa ek hücum alternatifi aramazsa bu hata olur, çünkü Jackson yeniden ilk beş hedefinin hücum liderliğini yapacak kadar iyi değil. Not: C+

    Jackson için: Chelsea ve Bayern'de geçen iki yıllık istikrarsızlık ve sınırlı fırsatların ardından Jackson, daha önce kendisinden en iyi verimi almış bir teknik direktörün yönetiminde başrol üstleneceği için çok memnun olacaktır. Emery, Jackson'ın taktiksel güçlü yönlerini ve psikolojik ihtiyaçlarını tamamen anlıyor; bu nedenle oyuncu, Chelsea'de olduğundan çok daha fazla değer görecek. Ancak Watkins'in yerini doldurmak göz korkutucu bir görev ve astronomik bonservis bedeli nedeniyle ona sabır gösterilmeyecek. Jackson uyum sürecini hızlı geçiremezse, Villa'nın takım olarak yaşadığı sıkıntılar sürecek ve bu kadar pahalı bir kumar oynayan transfer ekibi sert şekilde eleştirilecek. Watkins ile sürekli kıyaslanması onun üzerinde baskı yaratabilir; çok şey zihinsel dayanıklılığına bağlı olacak. En azından Jackson, Chelsea'de peşini bırakmayan belirsizlik bulutundan ve son yıllarda kulübü geride tutan istikrarsızlıktan kurtuldu. Villa, Jackson'a gerçek anlamda yeni bir başlangıç fırsatı veren daha oturmuş bir ortam ve Şampiyonlar Ligi futbolu sunuyor. Kariyerinin bu aşamasında umabileceği en iyi senaryo bu, ancak Senegalli golcü artık geçmiş hatalarından ders çıkardığını göstermeli. Not: B+

    James Westwood

  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    27 Ağustos: Omar Marmoush (Manchester City'den Tottenham'a, kiralık)

    Manchester City açısından: City için biraz tuhaf bir durum. Eintracht Frankfurt'tan yükselen bir ünle geldikten sadece bir buçuk sezon sonra Marmoush ile yolları ayırma kararı aldılar. Hücum hattında ilk 11'de yer bulmak için gol makinesi Erling Haaland ile rekabet etmek, herhangi bir forvet için imrenilecek bir görev değil ve City muhtemelen Marmoush'un Pep Guardiola'nın kendisine verdiği fırsatları tam anlamıyla değerlendiremediğini düşünüyordur. Geçirdiği ilk ve tek tam sezon, kaçınılmaz olarak sınırlı süre alması, diz sakatlığı ve Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrılması nedeniyle sekteye uğradı. Dikkat çekici şekilde, 2025-26 sezonundaki ilk Premier League golünü ancak bu yılın ocak ayı sonlarında atabildi. Marmoush, geçen sezon yaklaşık 7,5 maçlık süreye denk gelen bölümde altı gole katkı verdiği düşünüldüğünde, yeterince süre alamadığını haklı olarak öne sürebilir. Ancak zaten hiçbir zaman Haaland'ı ilk 11'den kesmesi beklenmiyordu ve 27 yaşında olan oyuncu için City'nin para kazanma fırsatını değerlendirmesi de pek şaşırtıcı değil. Tottenham, Marmoush'u gelecek yaz ilk etapta kuzey Londra'ya kiralık gitmesinin ardından bonservisiyle kadrosuna katmak için 60 milyon sterline kadar ödeme yapmaya hazırlanıyor. City'nin onun yerini nasıl dolduracağı ilginç olacak çünkü gelecek oyuncunun kulübede oturmayı kabullenmesi gerekecek. Not: B+

    Tottenham açısından: Tottenham'ın kafa karıştıran transfer hamleleriyle geçen yazında bir başka aşırı harcama daha. Marmoush, Ocak 2025'te kendisine ödenen bedel üzerinden City'nin küçük de olsa kâr etmesini haklı çıkaracak kadar Manchester'da yeterli performansı sergilemedi. Üst üste sezonlarda küme düşme tehlikesi yaşayan Spurs de sorunlarının üzerine para saçmayı sürdürüyor; Marmoush, kuzey Londra ekibine fahiş olduğu ortaya çıkacak bir bedelle katılan Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali ve Savinho'nun izinden gidiyor. Marmoush Premier League'e uyum sağlamakta zorlanmış gibi görünse de Tottenham, 27 yaşındaki oyuncunun gelişinin Harry Kane'in üç yıl önce Bayern Münih'e gitmesinden bu yana sorunlu olan bu pozisyonu sonunda çözmesini umacaktır; hem Richarlison hem de Dominic Solanke sakatlıklarla boğuştu ve istikrarsız kaldı. Spurs, yeterli süre verilmesi halinde Marmoush'un, Etihad'daki zorluklarına rağmen, hücumun ana ismi olduğunda goller sıralayabilecek üst düzey bir Premier League forvetine dönüşebileceğine inanıyor olmalı. Bu açıdan bakıldığında, bu heyecan verici bir hamle ve kuzey Londra ekibinin rakipleriyle arasındaki farkı kapatmasına yardımcı olabilir. Not: C+

    Marmoush açısından: Sonradan bakıldığında Marmoush, muhtemelen geçen yıl City'ye katılmakla uğraşmaması gerektiğini düşünecektir; kısa süren dönemi, Manchester'da başarıya giden yolunu Haaland'ın kapatması nedeniyle birçok kişinin beklediği şekilde sonuçlandı. Biraz erken gibi hissettirse de, forvetin Premier League'de yeni bir başlangıç aramasına kızmak mümkün değil. Muhtemelen kupalar için yarışmayacak olsa da Marmoush artık Londra'ya gidip Spurs taraftarı için bir kahraman olma fırsatına sahip ve burada ileride forvet hattında garanti bir ilk 11 oyuncusu olmayı beklemeli. Kane'in ayrılışından bu yana kulübün büyük eksikliğini duyduğu türden bir golcüye dönüşüp dönüşemeyeceği ise zamanla görülecek. Marmoush, City'nin ilk etapta onun için büyük para harcamasını sağlayan üretken seviyeye geri dönmekte kararlı olacaktır ancak kötü şöhretli derecede değişken Roberto De Zerbi'nin gözüne batmamak için işe hızlı başlamak zorunda kalacak. Not: B+

    Krishan Davis

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images Sport

    27 Ağustos: Liam Delap (Chelsea'den Nottingham Forest'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: İlk bakışta bu, Chelsea için iyi bir anlaşma gibi görünüyor. Mavililer, Delap'ı sadece bir yıl önce Ipswich Town'dan ödediklerinden 20 milyon sterlin daha fazlasına satmayı bir şekilde başardı ve peşin nakit girişi, transfer penceresi kapanmadan önce başka hamleler yapmalarına yardımcı olabilir. Ancak kârdan alınacak yüzde 20'lik payın, Delap'ı Stamford Bridge'e götüren anlaşmaya eklenen sonraki satış maddesi nedeniyle doğrudan Ipswich'e gideceği bildiriliyor. Ayrılığı, Nicolas Jackson ve Emmanuel Emegha'nın da ayrılıkla güçlü şekilde anıldığı bir dönemde, 9 numara pozisyonunda Xabi Alonso'nun elinde sadece Joao Pedro ile tecrübeli golcü Danny Welbeck'in kalmasına da yol açabilir. Yine de bu, Chelsea teknik direktöründen hesaplanmış bir risk. Alonso, Delap'ın kendi sistemi için doğru profil olmadığına hızlıca karar verdi ve Chelsea de gözden düşmüş bir yedek olarak değerinin azalmasına izin vermek yerine onu acımasızca elden çıkardı. Chelsea, teknik direktör kaosuyla geçen bir sezonda Delap'tan en iyi verimi alamadı ve onu bu kadar erken gözden çıkarmak bir başarısızlık itirafı, ancak nihai bonservis bedelinin büyüklüğü darbeyi kusursuz şekilde hafifletiyor. Sonuç olarak Delap, 2025'te takıma katılan bir diğer isim Pedro'nun tamamen gölgesinde kaldı ve onu bir yıl daha takımda tutmanın da bir anlamı olmazdı. Not: B+

    Forest için: Chelsea formasıyla Premier League'de çıktığı 28 Premier League maçında yalnızca bir gol atan bir oyuncu için kulüp transfer rekorunu kırmak pek iyi görünmüyor. Delap, City Ground'da başarısız olursa Forest kamuoyu önünde mahcup olabilir ve gelecekteki PSR hareket alanı da büyük bir darbe alabilir. Son bir yılda form ve fizik açısından zorlanan 23 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar yatırım yapmak, nasıl bakarsanız bakın oldukça çaresiz bir hamle. Yine de Forest'ın, Taiwo Awoniyi'nin 9 milyon sterlin karşılığında Coventry'ye gitmesinin ardından bir forvete daha ihtiyacı vardı. Igor Jesus ile 35 yaşındaki Chris Wood, Forest'ın Premier League ve Carabao Cup'ta Leeds'e üst üste aldığı yenilgilerde etkisiz kaldı ve Delap çok ihtiyaç duyulan enerjiyi getirebilir. Eski Ipswich oyuncusu, en iyi halinde atletizmi ve yüksek hızla yaptığı top taşıma becerisiyle savunmalar için kâbus olabilir. Ayrıca iki ayağıyla da iyi bitirici ve Chelsea'deki bu kadar sinir bozucu dönemin ardından kendini kanıtlamaya da aç olacaktır. Oliver Glasner'in Delap'ın potansiyeline açıkça inandığı ortada; aksi halde bu anlaşma asla gerçekleşmezdi. Mesele sadece, bir başka iddialı kulüpte ilk dakikadan itibaren omuzlarında olacak muazzam baskıyla başa çıkıp çıkamayacağı. Not: C

    Delap için: Bu, Delap'ın henüz yolun başındaki kariyerinde kritik bir dönemeç. Chelsea'deki fırsatını harcadı, ancak Forest'ta yakalanacak başarı onu yeniden İngiltere A Milli Takımı oyuncusu olma yoluna sokabilir. Ipswich'i 2024-25 Premier League sezonunda adeta sırtlayan, durdurulması neredeyse imkânsız santrfor hâlâ bir yerlerde var ve bu ortam değişikliği onu yeniden öne çıkarabilir. Delap, Chelsea'de beşinci tercihti ve bir kadro numarası bile yoktu, ancak Forest'ta doğrudan başrol oyuncusu olacak. Bu nedenle City Ground, onun özgüvenini yeniden toplaması için ideal yer ve Glasner'in oyun tarzı da ona tam anlamıyla uygun olmalı. Forest takımı, geçiş hücumlarında rakibe zarar veren yüksek tempolu, doğrudan bir futbol oynamak üzere kurgulanmış durumda; Delap da tam buna göre bir oyuncu. İstediği anda savunma arkasına sarkmasını sağlayacak heybetli fiziğe, çevikliğe ve hıza sahip; mesele sadece fırsatlar gelmeye başladığında bunları değerlendirebilip değerlendiremeyeceği. Delap şanslı şekilde iyi bir yere düştü, ancak bu seviyede üçüncü bir fırsat bir daha gelmeyecek; ya olacak ya olmayacak. Not: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 Ağustos: Nico Gonzalez (Manchester City'den Newcastle'a, 52 milyon £)

    Manchester City için: Ocak 2025'te Gonzalez için Porto'ya ödedikleri 50 milyon £'luk bonservis bedelinin tamamını geri kazanmak, Etihad Stadyumu'nda ne kadar az etki yarattığı düşünüldüğünde oldukça büyük bir iş. Manchester'da hiçbir zaman net bir role tam olarak yerleşemedi ve satışından gelecek gelir, City'nin Enzo Fernandez hamlesine yardımcı olmalı. Ancak bu anlaşma son güne kadar gerçekleşmezse, City orta sahada çaresiz derecede az seçeneğe sahip kalacak. Gonzalez, bu transfer döneminde Rodri, Bernardo Silva ve Tijjani Reijnders'ın ardından takımdan ayrılan dördüncü kıdemli orta saha oyuncusu oldu. Mevcut durumda Enzo Maresca'nın orta alanda başvurabileceği isimler yalnızca yaz transferleri Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi ile Mateo Kovacic. Kilit bir oyuncu olmayabilirdi, ancak Gonzalez yedek katkısı verme konusunda oldukça yeterliydi ve hiçbir zaman yüzde 100'den azını vermedi. Anderson ile Bouaddi'nin önümüzdeki aylarda dev bonservis bedellerini haklı çıkaracağının hiçbir garantisi yokken, bu satış City'nin kısa sürede pişman olabileceği bir hamleye rahatlıkla dönüşebilir. Not: C

    Newcastle için: Gonzalez'in gelişi, kilit orta saha ikilisi Bruno Guimaraes ile Sandro Tonali'nin kaybının etkisini hafifletiyor ve İspanyol oyuncu, hâlâ 18 yaşında olduğu için oldukça ham olan bir diğer yeni transfer Sean Steur için de değerli bir akıl hocası olabilir. Geçen sezon en az 900 dakika oynayan orta saha oyuncuları arasında Avrupa'nın en iyisi olan çizgi delen pasları ve etkileyici yüksek top kazanım oranıyla (2,13), Matthias Jaissle'nin Newcastle düzeninde derinde oyunu yöneten isim olarak görev yapabilir. Fiziksel olarak güçlü, Premier League tecrübesi bulunan ve kariyerinin en iyi yılları hâlâ önünde olan 24 yaşındaki oyuncu, Newcastle için akıllıca bir transfer olduğunu kanıtlayabilir. Ancak Gonzalez'in Guimaraes'in etkisini doğrudan yerine koyacağını uman taraftarlar kendi kendilerini kandırıyor. O, yaratıcı bir oyuncudan çok oyunu bozan bir profil ve bu nedenle son üçte birlik bölümde aynı ölçüde tehdit taşımıyor. Bu, Newcastle'ın yeniden ilk altı yarışmacısı olarak ortaya çıkması için ihtiyaç duyduğu dönüştürücü transfer değil, ancak onları düşme hattı denklemine gerilemekten koruma konusunda önemli ölçüde işe yaramalı. Not: B

    Gonzalez için: En üst seviyedeki rekabet açısından kuşkusuz bir geri adım olsa da bu, genel olarak Gonzalez için olumlu bir hamle. City'de hiçbir zaman düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmadı, ancak Jaissle'nin Newcastle kadrosuna takımın kilit üyelerinden biri olarak doğrudan girecek. Newcastle'ı yeniden üst sıralara taşımayı başarırsa Gonzalez'in itibarı yeni zirvelere çıkacak ve yalnızca iyi bir rotasyon seçeneği değil, uzmanlaşmış bir oyuncu olarak görülecek. Ancak hemen yükselişe uygun, istikrarlı bir ortama katılmıyor. Newcastle bir geçiş döneminde ve bu doğal olarak bol miktarda hayal kırıklığını beraberinde getirecek; ayrıca Gonzalez, City'de yanında bulunan dünya çapındaki oyuncular olmadan çok daha ağır bir yük taşıyacak. Bu, 52 milyon £'luk bonservis bedeli nedeniyle daha da zorlayıcı bir meydan okuma, çünkü ritmini bulması için ona fazla zaman tanınmayacak. Bununla birlikte, bunun üstesinden gelmesini sağlayacak zihinsel ve fiziksel özelliklere sahip ve aldığı süredeki büyük artış sayesinde İspanya milli takımına girme şansı da daha yüksek olacak. Not: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 Ağustos: Ayyoub Bouaddi (Lille'den Manchester City'ye, 86 milyon £)

    Lille için: Bir dev ödeme daha. Bouaddi, 2021'de Lille'e katıldığında henüz sadece 13 yaşındaydı ancak kısa süre içinde Eden Hazard'dan bu yana kulübün en umut verici akademi oyuncusu olarak anılmaya başlandı. Bu açıdan bakıldığında, savunmacı orta sahanın İngiltere'ye milyonlarca sterlinlik transferi hiç de şaşırtıcı değil. 17. yaş gününde Real Madrid'e karşı maçın oyuncusu olmasını sağlayan bir performans sergiledikten sonra, Avrupa'nın elit kulüplerinden birine katılması yalnızca zaman meselesiydi ve 13 Haziran'da Fas'ın Brezilya ile oynadığı Dünya Kupası maçındaki müthiş performansı da yaz transferini kaçınılmaz hale getirdi. Ancak Lille için bu yine de inanılmaz bir bonservis bedeli; kulüp daha önce Bouaddi'ye yaklaşık 70 milyon £ değer biçmişti. Lille daha önce Nicolas Pepe, Victor Osimhen ve Rafael Leao gibi isimlerden de büyük gelir elde etti ama tıpkı Leny Yoro'nun 2024'te Manchester United'a satışında olduğu gibi, bu da üst düzey genç yetenekleri geliştirme ve parlatma konusunda haklı bir üne sahip bir kulüp için tamamen saf kâr anlamına geliyor. Not: A+

    City için: Rodri'nin yerine gelen isim. İspanya milli oyuncusunun bu yaz Etihad'dan ayrılacağına dair aslında hiçbir zaman gerçek bir şüphe yoktu; 2026 Dünya Kupası'nda La Roja'yı zafere taşıyarak sayısız özelliğini herkese bir kez daha hatırlatmış olsa bile. Dolayısıyla City'nin karşı karşıya olduğu ikili görev, bir yandan Rodri'den mümkün olduğunca fazla para kazanmak, diğer yandan da ona layık bir halef bulmaktı. Şunu söylemek gerekir ki iki hedefi de gerçekleştirdiler: Ön çapraz bağ sakatlığından çok uzun süre önce çıkmamış 30 yaşındaki bir oyuncu için 65 milyon £ iyi bir bedel; City'nin Bouaddi için açıkça fazla ödeme yaptığı ortada olsa da onun potansiyeli hem bariz hem de muazzam. Elbette oyunun gördüğü en büyük 6 numaralardan birinin bıraktığı dev boşluğu 18 yaşındaki bir oyuncunun hemen doldurmasını beklemek çok büyük bir talep. Ama yine de City'nin bugün dünyanın en umut verici savunmacı orta sahasını kadrosuna kattığını söylemek gerekir (Liverpool, Bouaddi'yi transfer etmiş olsaydı buna gerçekten çok ihtiyacı olurdu!). Ancak Enzo Maresca yönetiminde City'nin halihazırda belirgin olan tüm sorunlarını hemen çözüp çözemeyeceği ise tamamen başka bir soru... Not: B

    Bouaddi için: Her zaman yapmaya yazgılı olduğu türden bir transfer, hem de er ya da geç. Bouaddi çok mütevazı ve çalışkan bir karakter olarak biliniyor ama aynı zamanda kalitesine de sonuna kadar inanıyor. En üst seviyede başarılı olabileceğinden en ufak bir şüphesi yok; bu da kısmen, bu yazki Dünya Kupası'nda oynama fırsatını sunduğu için yılın başlarında milli takım tercihini Fransa'dan Fas'a çevirmesinin nedenlerinden biriydi. Bouaddi'nin Kuzey Amerika'daki şaşırtıcı derecede olgun performansları, Manchester'a transferi açısından olumlu sinyaller veriyor. Kabul etmek gerekir ki Rodri'nin yerini doldurmak hâlâ göz korkutucu bir görev ve bonservis bedeli nedeniyle kendisine pek fazla hoşgörü tanınmayacak. Ancak Premier League futbolunun inanılmaz yoğun doğasıyla başa çıkmak için gereken zekâ, özgüven ve soğukkanlılık seviyelerine kesinlikle sahip görünüyor. Orta sahada yanında Elliott Anderson'ın ve büyük olasılıkla Enzo Fernandez'in olacak olması da yükünü hafifletmeye ve hızlı bir başlangıç yapması yönündeki baskının bir kısmını üzerinden almaya yardımcı olacaktır. Not: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Ağustos: Carlos Baleba (Brighton'dan Manchester United'a, 70 milyon £)

    Brighton için: Bu, Brighton’ın bir kez daha kusursuz işleyen iş modelinin sahadaki karşılığı. Brighton, Kamerunlu orta saha oyuncusu Carlos Baleba’yı üç yıl önce Lille’den Premier League’e nispeten tanınmayan bir isim olarak £23 milyon ödeyip getirirken bazılarını şaşırtmış olabilir, ancak bu karar sadece üç yıl sonra kulübe dev bir kâr olarak geri döndü. Kabul etmek gerekir ki Baleba’nın değeri, Brighton’ın geçen yaz United’dan £100 milyonun üzerinde bir bonservis talep ettiği döneme kıyasla düştü; zira oyuncu, teknik direktörü Fabian Hurzeler’in transfer söylentilerinin ilk etapta formunu etkilediğine inandığı, iki farklı yüzü olan bir sezon geçirdi. Bu nedenle Baleba bu yaz kesinlikle £100 milyon veya daha fazlasını getiremezdi, ancak toplamda £70 milyonluk ($95.5m) bir paket yine de Brighton için iyi bir iş gibi görünüyor, özellikle de 22 yaşındaki oyuncu istikrarsız performanslarını sürdürürse. Güney kıyısı ekibi bu parayı kaçınılmaz olarak başka genç cevherlere yeniden yatıracak ve ardından onları da ciddi bir kârla satacaktır. Not: B+

    Man Utd için: United, sabrının karşılığını aldığını düşünecek. Kulüp, 2025 yazında Brighton ile görüşmelerden geri çekilmişti; çünkü Martılar’ın, Chelsea’nin 2023’te Moises Caicedo için onlara ödediği £115 milyon civarında bir bedel istediği netleşmişti. Ancak Baleba için gelecekte bir noktada yeniden harekete geçecekleri her zaman haberleştiriliyordu. O zaman şimdi geldi; Manchester United, orta saha oyuncusunun bir ölçüde inişli çıkışlı geçen 2025-26 sezonundan faydalanarak, bonservislerin fahiş şekilde şiştiği bir yaz döneminde, 12 ay önceye kıyasla çok daha pahalıya mal olacak bir oyuncu için kendi açısından indirimli bir anlaşma yaptığını düşünecektir. Beklentileri, 22 yaşındaki Baleba’nın dalgalı performanslarının hâlâ tam olarak işlenmemiş bir oyuncu olmasından kaynaklanması ve en iyi yıllarının açık biçimde önünde olması yönünde olacak. Sezonu ayrıca Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de sekteye uğradı ve geçen sezonun ikinci yarısında çok daha iyiydi; United’ın da onun temel verilerinden cesaret aldığı söyleniyor. Baleba, Casemiro’nun ayrılığının ardından United’ın bu yaz orta sahada uzun süredir ihtiyaç duyduğu fizik gücü ve dinamizmi getiriyor. Ancak Michael Carrick ve taraftarların, özellikle de sezon öncesinde ayak bileği bağlarını sakatladıktan sonra, ona uyum sağlaması için biraz zaman tanıması gerekecek. Yine de potansiyelini ortaya koyabilirse Old Trafford’daki sorunlu bir pozisyon için uzun vadede ideal çözüm olacaktır. Not: B+

    Baleba için: Sabırlı olmak zorundaydı ama Baleba, sadece dört buçuk yıl önce ülkesi Kamerun’dan Avrupa’ya gelen bir oyuncu için adeta rüya transfer niteliğindeki Old Trafford yolculuğuna sonunda çıkıyor. Brighton, 2023’te nispeten tanınmayan 19 yaşındaki bir oyuncu için tam £23 milyon ödemeyi göze aldığında yüksek potansiyelli genç bir futbolcu aldığını belli ki biliyordu ve geçen sezonki düşüş dışında beklenen gelişim çizgisini takip etti. Baleba bu fırsatı hak etti ve artık bunun elinden kayıp gitmesine izin vermemekte kararlı olacak. Old Trafford’da bir süredir fizikli bir defansif orta saha istek listesinde yer alırken, en baştan itibaren önemli bir figür olmaya hazırlandığı açıkça görülüyor. Hücumları kesmek ve topu taşıyarak takımını ileri götürmekle görevli olacak oyuncu, Bruno Fernandes’in yanı sıra Youri Tielemans, Kobbie Mainoo veya Andrey Santos’tan biriyle birlikte yeni görünümlü bir orta sahanın parçasını oluşturacak. Sezon öncesi sakatlığının ardından uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olacak, ancak bunun Manchester United için uzun vadede heyecan verici bir takviye olduğuna dair hiçbir şüphe yok. Not: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 Ağustos: Savinho (Manchester City'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    Manchester City için: Oyunun tüm tarihindeki en saçma transfer bedellerinden biri olmaya gerçekten çok güçlü bir aday! City, Etihad Stadyumu’ndaki iki sezonu boyunca büyük beklentileri karşılayamayan bir oyuncudan, çok büyük gürültüyle gelmesine rağmen toplamda sadece iki Premier League golü çıkarmışken, bir şekilde kulüp rekoru satış geliri elde ettiği için bankaya kadar gülerek gidecek. Manchester City cephesi, Spurs’ün kendi istediği oyuncuyu almak için bir kez daha bu kadar akıl almaz seviyeye çıkmaya istekli olmasından büyük memnuniyet duyacaktır; üstelik daha bir yıl önce Savinho’yu toplam £85 milyonluk ($116m) paketin yaklaşık yarısına transfer etmeyi denemişlerdi. Kabul etmek gerekir ki 22 yaşındaki Savinho’nun Tottenham Hotspur Stadyumu’nda dünya çapında bir yeteneğe dönüşme potansiyeli hâlâ var ve Enzo Maresca kanat bölgelerinde biraz eksik kalabilir, ancak bu devasa geliri yeniden yatırıma dönüştürmek için transfer döneminde hâlâ bolca zaman var ve kadroda çok beğenilen Jeremy Monga ile yeniden fit hâle gelen Jack Grealish gibi isimler de bulunuyor. Brezilyalı oyuncunun şu anki vasat seviyesindeki kalibresi düşünüldüğünde, gelecekte ne olursa olsun bu teklif reddedilemeyecek kadar ama gerçekten çok fazla iyiydi. Not: A+

    Tottenham için: Sandro Tonali ve Mateus Fernandes’in toplam £185 milyon ($252m) karşılığında transfer edilmesi kaşları kaldırdıysa, bu anlaşma insanları tavana vurdurur. Tottenham yaz boyunca büyük harcama yapma isteği gösterdi ve kulübün üst üste küme düşme tehlikesi yaşadığı iki sezonun ardından Roberto De Zerbi’nin kadro yenilemesinin gerekli bir parçası olarak bu iki yeni orta saha oyuncusuna yapılan savurganlığı bir ölçüde savunabilirlerdi. Ancak içlerinden özellikle Savinho için £85 milyon ödemek, kulüp yönetiminin perde arkasında aklını kaçırmış olabileceğini düşündürüyor. Bu büyüklükte bir para, istikrarlı ve üst düzey etki gerektirir; Brezilyalı kanat oyuncusu ise City’deki döneminin hiçbir anında bunu verebilecek kapasitede olduğunu göstermedi. Spurs’ün, kanat oyuncusu için bir yıl önce £43 milyon teklif etmişken, sadece 12 ay ve sıradan bir sezonun ardından bunun tam iki katını vermeye çıkmasını ciddi şekilde sorgulamak gerekir. O sezonda dört gol, üç asist ve sadece yedi Premier League ilk 11’i vardı. Savinho’nun bekleneni verip kuzey Londra’da büyük bir başarıya dönüşme ihtimali elbette var, ancak bu, daha ilk aşamada bunun fahiş bir fazla ödeme olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Not: F

    Savinho için: Savinho’ya bir ölçüde üzülmemek elde değil, çünkü artık Tottenham Hotspur Stadyumu’nda bu dev transfer bedelinin hakkını vermek zorunda kalacak; aksi hâlde başarısız transfer etiketi yeme riskiyle karşı karşıya ve bazıları bunun kaçınılmaz olduğunu düşünecektir. Spurs onun gerçek değerini, muhtemelen yaklaşık £45 milyon ($61m), ödemiş olsaydı baskı bu kadar büyük olmazdı, ancak 22 yaşındaki oyuncudan artık hızlı bir başlangıç yapması ve kısa sürede De Zerbi’nin hücumunun merkez figürlerinden biri hâline gelmesi beklenecek. Daha önce de değindiğimiz gibi, Savinho’nun kilit oyuncu yapılması ve her hafta düzenli oynaması hâlinde bekleneni vermesi kesinlikle mümkün; Manchester’da sürekli değişiklikleriyle tanınan Pep Guardiola’nın yönetiminde bunun olması zaten mümkün değildi. Oyuncu açısından bakıldığında bu, sözde ‘Big Six’ kulüplerinden bir diğerinde çok ihtiyaç duyulan yeni bir başlangıç, çok iyi bir üne sahip başka bir teknik adamla çalışma fırsatı ve Londra’ya giderken arzulanan bir ortam değişikliği anlamına geliyor. Ancak yine de onun her zaman bu astronomik bonservis bedelinin yükünü taşıyacağına dair sarsılmaz bir his var. Bu transfer, kariyerini en üst seviyede şimdiden ya zirveye taşıyabilecek ya da bitirebilecek bir hamle olabilir. Not: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Ağustos: Curtis Jones (Liverpool'dan Inter'e, 35 milyon €)

    Liverpool için: Beklenen bir sonuç ama yine de üzücü. Jones'un ayrılığı, Liverpool kadrosunda artık tek bir yerel oyuncu bile kalmadığı anlamına geliyor ki bu taraftarlar için oldukça can sıkıcı. Unutmayın, Jurgen Klopp'un bir "Scouser takımı" hayali kurduğu günler çok da geride kalmadı. Yine de Liverpool'un Jones'un ayrılığına izin vermesini bir ölçüde anlamak mümkün; çünkü sözleşmesinin bitimine yalnızca bir yıl kalmıştı ve artık Anfield'da mutlu olmadığı çok açıktı. Yaz döneminde Arne Slot'un görevden alınması bile ruh halini düzeltmiş gibi görünmedi; Dominik Szoboszlai ile kaptanlık pazubandı konusunda yaşadığı tartışma da bunu ortaya koydu. Ancak Liverpool, Jones için istediği bonservis bedeli konusunda geri adım atmayarak iyi iş çıkarmış olsa da artık onun yerinin doldurulması şart. Çünkü Trey Nyoni'nin gelişimini hesaba katsak bile Liverpool, orta sahada hem sayı hem de kalite açısından zaten endişe verici ölçüde eksikti. Ayrıca çok yönlü Jones'un geçen sezon Slot'un sağ bekteki daha iyi seçeneklerinden biri olduğunu da unutmayalım! Not: C

    Inter için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Beppe Marotta, transfer piyasasının adeta ustalarından biri ve Inter CEO'su muhtemelen Jones'un iyi bir iş fırsatı sunduğunu düşünüyordur. Unutmayın, Liverpool altyapısından yetişen oyuncu sanki uzun yıllardır ortalıktaymış gibi hissettirse de hâlâ sadece 25 yaşında ve İngiltere kadrosuna girecek kadar iyi oynadığı dönem de çok eski değil. Jones, etkileyici biçimde baskıdan çıkabilmesi ve takım için büyük fedakârlıkla çalışması nedeniyle Christian Chivu'nun orta sahasına kesinlikle uygun görünüyor. Dolayısıyla Jones açıkça Scott McTominay ile aynı gol tehdidini taşımıyor olsa da teknik açıdan tartışmasız şekilde daha üstün bir oyuncu. Bu da onun Milano'da, İskoç oyuncunun Napoli'de yaptığı kadar büyük etki yaratma ihtimalinin gayet yüksek olduğu anlamına geliyor. Not: B+

    Jones için: Şiddetle ihtiyaç duyduğu bir ortam değişikliği. Jones için Anfield'da işler sıradanlaşmıştı. Geliimi durmuştu, kariyeri tıkanmıştı ve yaşadığı hayal kırıklığı çok açıktı. Slot ile arasında bir anlaşmazlık olduğuna dair söylentiler vardı ve Andoni Iraola yönetiminde de tercih ettiği orta saha pozisyonunda umutsuzca arzuladığı süreleri alamayacağı kısa sürede netleşti. Bu nedenle bir transfer kaçınılmazdı ve Milano'ya taşınmak Jones için tam da ilaç gibi gelebilir. Vatandaşları John Stones ve Djed Spence'in varlığı, San Siro'ya hızlı uyum sağlamasına kesinlikle yardımcı olacaktır. Ayrıca tüm artılarına rağmen Premier League'in tartışmasız bir iki seviye altında olan Serie A'da parlaması da gerçekten sürpriz olmaz. Not: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Ağustos: Ezri Konsa (Aston Villa'dan Arsenal'a, 55 milyon £)

    Villa açısından: Aston Villa, sözleşmesinin son iki yılına girmiş bir oyuncu için toplam 55 milyon sterlinlik (75 milyon dolar) bir paketten illa ki memnuniyetsiz olmayacaktır. İleriye dönük bakıldığında, stoper Ezri Konsa kalsaydı bu denli yüksek bir meblağ elde etme fırsatı sınırlı olacaktı ve 28 yaşında olan oyuncu için, İngiltere milli takım oyuncusu statüsüne ve Villa'nın görüşmelerin bir aşamasında 60 milyon sterlin (82 milyon dolar) talep etmesine rağmen, muhtemelen alınabilecek en iyi rakam buydu. Ancak Lucas Digne'in yazın daha erken bölümünde PSG'ye ayrılmasının ardından Konsa'nın da gidişi, Villa'yı yeni Premier League sezonu arifesinde iskelet hâlinde bir savunma hattıyla bıraktı, bu yüzden yerine birini bulmak için hızlı hareket etmeleri gerekecek. Ayrıca bu, Morgan Rogers ve Youri Tielemans'ın sırasıyla Chelsea ve Man Utd'ye gitmesinin ardından Unai Emery'nin kadrosu parçalanmaya devam ederken bir başka kilit oyuncunun daha kaybı anlamına geliyor; Ollie Watkins ve Emiliano Martinez'in gelecekleri konusunda da ciddi bir belirsizlik var. Not: C

    Arsenal açısından: Bu, Arsenal ve Mikel Arteta açısından kafa karıştırıcı bir hamle. Arsenal'in, stoper William Saliba ile bek Jurrien Timber'ın sakatlıklarının ardından savunmanın sağ tarafını güçlendirmeye kararlı olduğu bildirilmişti, ancak teknik direktörün onlarsız idare edebilecek ve kulübün kasasından ciddi bir para çıkmasını önleyecek araçlara zaten sahip olduğu düşünülebilir. Ben White ve Cristhian Mosquera bu pozisyonları doldurabiliyor; ilk tercih sol bek Riccardo Calafiori'nin asıl mevkisi stoper, aynı durum Piero Hincapie için de geçerli ve diğerleri içe kayarsa Myles Lewis-Skelly de o kanatta görev yapabilecek kapasitenin fazlasına sahip. Arsenal'in bazı oyuncuların hafifçe farklı pozisyonlarda oynamasıyla bir yeniden düzenlemeye ihtiyacı olabilirdi, ancak bunun böylesine iyi oturmuş bir savunmaya o kadar zarar vereceğini hayal etmek zor. Mosquera geçen sezon sınırlı süre aldığı maçlarda etkileyiciydi, ancak Konsa artık onun gelişiminin önünde doğrudan bir engel ve aynı şey altyapıdan yetişen Marli Salmon için de söylenebilir. Bu, kulübün Arteta'nın kaliteli bir takviye isteğine boyun eğmesiyle, Arteta'nın Emirates'te perde arkasında sahip olduğu önemli yetkileri kullandığının açık bir örneği. Konsa şüphesiz çok iyi bir savunmacı ve çok faydalı bir liderlik de getiriyor. İspanyol teknik adamın, Arsenal dört kulvarda mücadele ederken sayısal derinliğe ihtiyacı var, ancak bu kısa vadeli olması gereken bir soruna pahalı bir çözüm gibi duruyor. Not: C+

    Konsa açısından: Kariyerinin bu aşamasında, 2025-26'da Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra daha büyük başarılar peşinde Premier League şampiyonuna gitmesi nedeniyle Konsa'yı kesinlikle yadırgayamazsınız, ancak kuzey Londra'da uzun vadede kendini kabul ettirebilmek için gerçekten zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. İlk etapta sağ bekte White'ın önünde ilk 11 oyuncusu olacağının hiçbir garantisi yok ve hem Saliba hem de Timber geçirdikleri ameliyatlardan dönüp yeniden oynayacak kadar hazır görüldüklerinde, kış aylarına gelindiğinde sıralamada neredeyse kesin olarak geriye düşecek. Arteta'nın, garantili ilk 11 oyuncuları ile kendi tabiriyle “bitiricilerden” oluşan derin bir kadroya yaslanmak istediğini biliyoruz ve Konsa'nın Emirates'te üstlenmesinin muhtemel olduğu rol de ikincisi gibi görünüyor. Ancak oradaki dönemini bir Premier League ve belki de hatta bir Avrupa şampiyonu olarak tamamlarsa, muhtemelen bunu hiç umursamayacaktır. Not: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Ağustos: Tijjani Reijnders (Manchester City'den Al-Qadsiah'a, 52 milyon £)

    City açısından: Oldukça büyük bir başarı! City, geçen yaz AC Milan'dan Etihad'a 46,5 milyon £ karşılığında gelen ve çok kötü bir sezon geçiren bir oyuncudan küçük ama önemli bir kâr elde etmeyi bir şekilde başardı. Reijnders, geçen ağustosta Wolves'a karşı ilk maçında bir gol atıp bir golün de hazırlığını yaparak Premier League'de ilk etapta olumlu bir izlenim bırakmıştı, ancak eski teknik direktör Pep Guardiola sonunda Hollanda milli oyuncuya neredeyse tamamen güvenini kaybetti ve oyuncu Manchester'daki son birkaç ayının büyük bölümünü kulübede geçirdi. Sonraki teknik direktör değişikliği de Reijnders'in City kariyerini yeniden canlandırma ihtimalini artırmadı. Aksine, işleri tersine çevirme yönündeki tüm umutlarını bitirdi; 28 yaşındaki oyuncu, Enzo Maresca'nın gözdesi Enzo Fernandez için planlanan hamleyi finanse etmeye yardımcı olmak adına en yüksek teklifi verene satıldı. Dolayısıyla, Hollandalının değerini kanıtlamak için daha fazla zamanı hak ettiğini elbette savunmak mümkün olsa da City, yedek bir oyuncu için yapılan böylesine cömert bir teklifi asla geri çevirmeyecekti. Not: B+

    Al-Qadsiah açısından: Bir başka niyet beyanı, hem de belki de şu ana kadarki en dikkat çekici olanı. Al-Qadsiah, Suudi Arabistan futbolunun 'asansör' kulüplerinden biri olarak haklı bir üne sahip, ancak Reijnders'i kadrosuna katması, Brendan Rodgers'ın bu sezon bir şampiyonluk yarışını yönetebileceğine kesin olarak inanan sahiplerden gelen ciddi bir hırs gösterisi. Kuzey İrlandalı teknik adam, geçen aralıkta görevi devralmasından bu yana kesinlikle iyi iş çıkardı; Al-Qadisah, azımsanmayacak ölçüde kulüp rekoru olan 17 maçlık yenilmezlik serisinin de katkısıyla 2025-26 Suudi Pro League sezonunu dördüncü sırada tamamladı. Eski Liverpool teknik direktörünün, tarihlerindeki ilk AFC Şampiyonlar Ligi Elite macerasıyla da uğraşırken bu tür bir iç saha performansını tekrarlayıp tekrarlayamayacağı tartışmaya açık. Ancak Reijnders gibi uluslararası kalitede bir oyuncunun gelişi, yakında yepyeni 47.000 kişilik bir stadyuma taşınacak olan Saudi Aramco destekli ekibin SPL'de yükselen güç olduğu yönündeki algıyı daha da pekiştirdi. Not: A

    Reijnders açısından: Kafa karıştırıcı bir karar, özellikle de kariyerinin bu aşamasında. Reijnders, kulüp futbolundaki en büyük başarılar için mücadele etmek istediği için Milan'dan Manchester'a gitmişti. Peki şimdi neden profesyonel kariyerinin zirve yılları olması gereken dönemi Suudi Arabistan'da oynayarak geçirmeye karar verdi? Sanki başka talipleri yokmuş gibi değil. Elbette Reijnders, SPL'de sunulan zenginliklere kapılan ilk yüksek profilli oyuncu değil ve kesinlikle sonuncusu da olmayacak. Ancak sportif açıdan bu kararından pişmanlık duyup duymayacağını merak etmemek zor. Reijnders, gol sezgisi olan teknik açıdan yetenekli bir orta saha oyuncusu; Al-Qadsiah için açıkça fazla iyi ve bu transferin sonunda Hollanda'yı bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme umutlarına zarar verme riski oldukça gerçek. 28 yaşında, en üst seviyedeki zamanı zaten bitmiş olabilir. Not: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Ağustos: Rodri (Manchester City'den Barcelona'ya, 75 milyon €)

    Manchester City için: Pep Guardiola’nın ve Bernardo Silva ile John Stones gibi kulüp efsanelerinin ayrılığı City taraftarı için zaten yeterince acı verici olurdu, ancak en iyi oyuncularını kaybetmeleri gerçek bir korku yaratacak. Rodri olmadan City’nin düşüş yaşamasının adeta kaçınılmaz olduğu hissi var; çünkü o, takımın kalp atışı ve yeri doldurulamaz bir liderdi. Hem temel savunma kalkanı hem de geriden oyun kurucu olarak görev yapan Rodri, Guardiola yönetimindeki City başarısına yön verdi. Nitekim City, İspanyol oyuncunun orta sahayı kontrol ettiği Premier League maçlarının %74,1’ini kazanırken, onun yokluğunda bu oran %61,9’a düştü. Rodri ayrıca en büyük maçlarda golleriyle de öne çıktı; buna 2023 Şampiyonlar Ligi finalindeki galibiyet golü ve birden fazla Premier League şampiyonluğunu belirleyen maç da dahil. £116 milyon ($156 milyon) bonservis bedeline rağmen Elliot Anderson aynı derecede çok yönlü bir oyuna sahip değil ve olası takviye Ayyoub Bouaddi’nin de bu boşluğu doldurmasının beklenmesi için yaşı çok küçük, tecrübesi ise çok az. Bu, Guardiola’nın halefi Enzo Maresca için tam anlamıyla kâbus gibi bir darbe; çünkü City’nin taktik planını yeniden uyarlamak ve takımın en büyük kupalar için yarışmayı sürdürebilmesini sağlamak adına önünde devasa bir iş var. Not: F

    Barcelona için: Avrupa futbolunda sarsıcı etki yaratan bir yıldız transferi. Barca zaten üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunu kazanmanın en büyük favorisiydi, ancak artık bu neredeyse kaçınılmaz bir sonuç gibi görünüyor. Asıl hedeflerinin ezeli rakiplerine katıldığını gören Real Madrid büyük hayal kırıklığı yaşayacak; Rodri, İspanya’nın başkentinde Jose Mourinho’nun yeniden yapılanma görevindense Hansi Flick’in zaten sağlam şekilde oturmuş projesini tercih etti. Rodri, Barca’nın 2015’ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi zaferini elde etmesi için yapbozdaki son parça olabilir; o, oyundaki en iyi ön libero ve Flick’in kadrosuna istikrar getirecek kusursuz isim. Rodri’nin süpürücü rolüyle, rakiplerin geçiş anlarında Barca’yı delip geçmesi kesinlikle çok daha zor olacak. 30 yaşındaki oyuncu, İspanya Milli Takımı’ndan birçok takım arkadaşıyla dolu olan Barca kadrosu sayesinde de anında uyum sağlayabilecek durumda. Diz bağlarını zedeledikten sonra yıl sonundan önce sahalara dönmek için mücadele verdiği bildirilen Frenkie de Jong’un kaybının ardından harekete geçmeleri gerekiyordu ve Rodri bunun için rüya gibi bir çözüm. Artık 2024 Ballon d’Or kazananı oyunu yöneteceği için Barca’nın önümüzdeki iki ya da üç yıl boyunca hem yurt içinde hem de Avrupa’da üstünlük kurabileceğini söylemek abartı gibi gelmiyor. Not: A+

    Rodri için: Bu, Rodri için 2026 Dünya Kupası zaferi ve İspanya ile kazandığı Altın Top’un ardından atılmış doğal bir sonraki adım. City’ye bir geçiş döneminde yardımcı olmak, Barca’yı yeniden futbolun zirvesine taşıma fırsatıyla kıyaslandığında sönük kalıyor ve başka hiçbir takım da onun Guardiola altında bu kadar alıştığı taktik prensiplere daha yakın değil. Bu transfer, Rodri’nin fiziksel zirvesine dönmesine de olanak sağlayabilir. Son yıllarda ciddi sakatlıklar eski Atletico Madrid yıldızının kariyerini sekteye uğrattı ve La Liga’nın fiziksel açıdan daha az talepkâr yapısına dönüş, en üst seviyedeki kariyer ömrünü uzatmasına yardımcı olmalı. Pedri, Gavi, Lamine Yamal ve Dani Olmo gibilerle uluslararası seviyede zaten iki büyük kupa kazanmış olan Rodri için Camp Nou’ya geçişin sorunsuz olması gerekiyor; kendisinden, son yedi yılda İspanya ve City’de başarıyla üstlendiği aynı her şeyi fetheden diktatör rolünü doldurması beklenecek. Real’in Rodri’ye finansal açıdan çok daha cazip bir paket sunduğu bildirilse de, Camp Nou’daki daha sağlıklı ve daha güvenli ortamı tercih ederek doğru kararı verdi; burada şimdi parlak kariyerinin en başarılı bölümünü yazabilir. Not: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Ağustos: Ferran Torres (Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e, 50 milyon €)

    Barcelona için: Ferran Torres, Barca taraftarlarından hak ettiğini düşündüğü sevgiyi hiçbir zaman görmedi, ancak bunun nedenini anlamak çok da zor değil. Eski Manchester City yıldızı, Camp Nou’daki dört yılında 65 golle saygın bir performans ortaya koydu. Buna, Hansi Flick’in ekibinin geçen sezon La Liga şampiyonluğunu başarıyla koruduğu dönemde tüm kulvarlarda kariyerinin en iyi derecesi olan 21 gol de dahil. Ancak o bir joker oyuncu olarak görüldü ve istikrarsız bitiriciliğiyle taraftarları fazlasıyla çileden çıkardı. Bir yandan, Robert Lewandowski’nin ayrılığının ardından Barcelona zaten hücum hattında eksik olduğu için onu satmak riskliydi, diğer yandan ise nakde dönüştürmek için bundan daha iyi bir fırsat olmayacaktı. Torres’in piyasa değeri, İspanya adına 2026 Dünya Kupası finalinde attığı galibiyet golünün ardından kariyerinin zirvesine çıktı ve PSG’nin sonrasında yaptığı 50 milyon euroluk teklif geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Evet, bu rakam Barcelona’nın Torres’i City’den alırken ödediği 55 milyon euronun biraz altındaydı, ancak sözleşmesi gelecek yaz sona eriyordu ve anlaşmadaki özel bir madde nedeniyle kontratı uzatılsaydı kulüp Premier League ekibine ekstra 8 milyon euro ödemek zorunda kalacaktı. Yüksek maaşının bordrodan çıkması da Barcelona’nın Rodri için anlaşma tamamlamasına yardımcı oldu; Rodri, kadroya Torres’in hiçbir zaman olamadığından çok daha fazla etki edecek bir katkı olacak. Not: B+

    PSG için: Torres hiçbir zaman elit bireysel futbolcular kategorisine girmeyebilir, ancak kariyerinin zirvesindeki çok yönlü bir dünya şampiyonunu makul bir bonservis bedeliyle kadroya katmak yine de PSG için önemli bir kazanç. Torres ayrıca, forvete 2020’de İspanya A Milli Takımı’ndaki ilk maçını oynatan Luis Enrique için de taktik açıdan çok uygun bir isim. Luis Enrique yönetimindeki PSG’nin başarısının temelinde pozisyon esnekliği yatıyor ve Torres de bunun en iyi örneklerinden biri; santrforda ya da iki kanatta da oynayabiliyor. Ayrıca vatandaşı Fabian Ruiz ile neredeyse telepatik bir uyuma sahip ve bu da üst üste Avrupa şampiyonu olan takım için anında karşılık verebilir. Torres’in, daha rekabetçi La Liga ortamına kıyasla Ligue 1’de daha golcü bir performans sergileme ihtimali oldukça yüksek ve büyük sahnedeki geniş tecrübesi de onu Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir seçenek haline getirecek. Torres, Goncalo Ramos’un bire bir aynı profilde bir alternatifi değil, ancak özellikle son üçteki akıllı hareketliliği söz konusu olduğunda PSG’ye Portekizli santrforun sunduğundan daha fazlasını verme potansiyeline sahip. Not: A-

    Torres için: İspanya’nın Dünya Kupası kahramanı bu transferi bir sıçrama olarak görecek ve Barcelona ile sözleşme görüşmelerindeki ilerleme eksikliğini kamuoyu önünde eleştirirken haklı olduğunun teyidi sayacaktır; bu da anlaşılabilir bir durum. PSG, modern dönemde Şampiyonlar Ligi’ni üst üste üç kez kazanan yalnızca ikinci kulüp olmayı hedefliyor; Barcelona ise turnuvayı en son 2015’te, Luis Enrique’nin takımın başında olduğu dönemde kazandı. Ancak gerçek şu ki Torres’in Paris’teki durumu, Katalonya’dakinden farklı olmayacak. Luis Enrique’nin en önemli maçlarda her zaman döneceği PSG’nin en güçlü hücum üçlüsü, kanatlarda Khvicha Kvaratskhelia ile Desire Doue ve ortada Ousmane Dembele’den oluşuyor. Torres, Barcelona’da uzun süre Lewandowski, Raphinha ve Lamine Yamal gibi isimlerin gölgesinde kaldıktan sonra Parc des Princes’te nihayet başrol oyuncusu olacağını düşünüyorsa, büyük bir yanılgı içinde. Luis Enrique ona ligde daha fazla süre verebilir, ancak Torres Şampiyonlar Ligi’nde vazgeçilmez olmayacak. PSG’ye katılması onun mirasını güçlendirmeyecek, sadece rotasyon oyuncusu statüsünü daha da pekiştirecek. Torres kısa sürede şartların sandığı kadar iyi olmadığını fark edebilir ve hatta artık onsuz Avrupa zaferi için PSG ile rekabet etmeye daha iyi konumda görünen Barcelona’daki konfor alanını terk ettiği için pişmanlık duyabilir. Not: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Ağustos: Cristian Romero (Tottenham'dan Atletico Madrid'e, 40 milyon €)

    Tottenham açısından: Spurs, Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon £ zarar etmeyi kabul etti ve bu, hangi açıdan bakarsanız bakın kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden uzak tuttular, ancak 28 yaşındaki oyuncu tam da kariyerinin zirvesinde ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedelinde diretebilirdi ve diretmeliydi de. Ancak yine de yolların ayrılması için doğru zaman gelmiş gibi görünüyor. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık ekibini kamuoyu önünde sorguladı, ayrıca Spurs küme düşmekten kaçınmak için mücadele ederken iki kırmızı kart gördü. Bunun sonucunda taraftarlarla ilişkisi bozuldu ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantinli takım arkadaşı Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı ve Micky van de Ven'in de sözleşmesini yeniledi, bu yüzden savunma hattında hâlâ iyi durumdalar. Romero'nun ayrılmak istediği çok açıktı ve Roberto De Zerbi yönetiminde gerçek anlamda bir yeniden yapılanmaya gitme ihtimali, artık istediğini aldığı için Spurs adına daha yüksek görünüyor. Not: B-

    Atletico Madrid açısından: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için kesinlikle kusursuz bir isim. Agresif, önde savunan bir stoper ve Simeone'nin ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetini paylaşıyor; bu da Metropolitano'daki sıkı bağlara sahip soyunma odasına uyum sağlarken sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya ayrılmasının ardından Romero'nun gelişi, Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Büyük olasılıkla Simeone'nin üçlü savunmasındaki ana sigorta olacak ve geçen sezon çok fazla gol yemelerine yol açan açıkları kapatmaya çalışırken önemli liderlik özelliklerini de beraberinde getirecek. Bu sadece kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına ve potansiyel olarak o bir türlü ulaşılamayan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna yaklaşmasına büyük katkı sağlayabilecek akıllıca bir hamle. Üstelik onu gerçek piyasa değerinin tam 20 milyon £ altında bir bedelle almayı başarmış olmaları da büyük bir artı. Bu da Atletico'ya piyasa kapanmadan önce bir veya iki büyük anlaşmayı daha tamamlama imkânı tanıyabilir. Not: A

    Romero açısından: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero'yla ilgileniyordu, ancak onun aklında sadece Atletico vardı ve bu transferi oldurmuş olmak büyük tatmin sağlayacak. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre biçimlendirilmiş durumda ve Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı kadar değer görecek. Premier League'deki eleştirmenler, tavizsiz fiziksel oyun tarzı nedeniyle Romero'yu bir zaaf olarak görüyordu, ancak Atletico'nun onu transfer etmesinin nedeni tam olarak bu. Kupalar için yarışmak ve her yıl Şampiyonlar Ligi sahnesinde başrolde olmak isteyen hırslı bir oyuncu için ideal zamanda gelmiş ideal bir hamle. Tottenham, De Zerbi'nin takımın başına geçmesiyle yeniden yükselişe geçmiş gibi görünse de, ona bu platformu sunamıyordu. La Liga da Romero için Premier League'den daha uygun; daha taktik bir tempoda oynanıyor ve bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasını ve oyunu daha rahat okumasını sağlayacak. Ayrıca Julian Alvarez ve Giuliano Simeone'nin de aralarında bulunduğu dört Arjantinli takım arkadaşı, uyum sürecini hızlandırmasına yardımcı olmak için yanında olacak. Not: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Ağustos: Mika Godts (Ajax'tan Paris Saint-Germain'e, 55 milyon €)

    Ajax için: Acı bir darbe ama kulübün kasası için büyük bir katkı. Ajax teknik direktörü Jordi Cruyff, Godts’u en az bir yıl daha takımda tutmayı umdukları gerçeğini gizlemeye bile çalışmadı. Kanat oyuncusu, Amsterdam ekibinin 2025-26’daki kasvetli geçen sezonunda neredeyse tek ışık kaynağıydı. Godts, kadroda hem gol (17) hem de asistte (15) çift hanelere ulaşan tek isim oldu. Bu yüzden, yeni Eredivisie sezonunun başlamasının ardından onu kaybetmek ciddi bir gerileme anlamına geliyor. Ancak Cruyff’un da fiilen kabul ettiği gibi, Ajax, PSG’nin en değerli oyuncuları için masaya koyduğu türden bir parayı geri çevirebilecek durumda değil. Uzun süredir içinde bulundukları acımasız mali gerçek bu ve umut, Ajax altyapısından çıkan son büyük yetenek Abdellah Ouazane’nin, 2023’te Genk’ten sadece 1 milyon euroya 17 yaşında transfer edilen Godts’un bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olması. Bu açıdan bakıldığında Ajax, yaptığı şeyi yapmayı sürdürecek. Ancak şu anda hücum hattında gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmeye yetecek kadar kaliteye sahip olup olmadığı artık ciddi şekilde tartışmaya açık. Not: B-

    PSG için: Bradley Barcola’nın kulüpten ayrılma yolunda olduğuna dair şimdiye kadarki en net işaret. Baştan beri PSG’nin, geçen sezon hücum hattında dışarıda kalan isim olan ve büyük maçlarda kendisini tekrar tekrar yedek kulübesinde bulan Fransa forvetini satmaya oldukça açık olduğu yönünde bir şüphe vardı. Ancak üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan PSG, Barcola’yı en yüksek teklifi verene satmadan önce hücum hattını Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve şimdi de Godts gibi isimlerle güçlendirirken Liverpool gibi kulüpleri ustaca oyaladı. İşin en güzel yanı ise 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığının, ilk tercih sol kanat Khvicha Kvaratskhelia’yı kaliteli şekilde yedekleyebilecek Akliouche, Torres ve Godts’un toplam maliyetini büyük ihtimalle karşılayacak olması. Not: A

    Godts için: Muhtemelen kalitesinin nihai sınavı. Sonuçta Barcola, yıldızlarla dolu PSG kadrosunda düzenli bir ilk 11 yeri kapamıyorsa, Godts’un bunu yapma şansı ne kadar? 21 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi deneyimi sınırlı, sadece sekiz maça çıktı ve bu yaz Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası için Belçika kadrosuna da alınmadı. Elbette Godts’un Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi isimlerle birlikte çalışmaktan fayda sağlamaması düşünülemez ve Luis Enrique, hafta içindeki Avrupa maçları öncesinde ve sonrasında kilit oyuncularını dinlendirirken onun Ligue 1 ve Coupe de France’ta bol süre alması gerekir. Ancak yine de insan, kariyerinin bu kritik ve şekillendirici aşamasında bunun Godts için gerçekten doğru hamle olup olmadığını sorgulamadan edemiyor; gerçi şu anda bir kanat oyuncusunun en üst seviyede başarılı olmak için neler gerektiğini öğrenebileceği daha iyi bir yer muhtemelen dünyada yok. Not: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Ağustos: Djed Spence (Tottenham'dan Inter'e, 30 milyon €)

    Tottenham için: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu Tottenham’ın bir başka kafa karıştırıcı transfer hamlesi. Kulüp bu yaz büyük miktarda para harcadı, hatta tartışmalı şekilde fazla ödeme yaptı, ancak oyuncu satışlarından ciddi bir geri dönüş sağlayamadı. Djed Spence’in değeri şu anda kariyerinin zirvesinde. İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki sekiz maçının tamamında, Kuzey Amerika’da hem sağ hem de sol bekte sergilediği son derece sağlam savunma performansları sayesinde adeta bir kült kahramana dönüştü. Bu performansları arasında, yarı finalde Arjantin’e karşı yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen kuzey Londra ekibi, bonuslar dahil 26 yaşındaki oyuncudan toplam sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) kazanacak gibi görünüyor. Açıkçası Spence’in, yaz başındaki performanslarının ardından bunun neredeyse iki katı kadar değerli olduğu savunulabilir. Üstelik sözleşmesinin bitmesine hâlâ üç yıl var, çok yönlü bir oyuncu, en verimli dönemine giriyor ve elbette meşhur “İngiliz vergisi” de var. Spurs, en azından Andy Robertson’ı bonservissiz transfer ettikten sonra bek rotasyonunda oldukça dolu. Sağda Pedro Porro ilk tercih gibi görünürken, kadroda Destiny Udogie de bulunuyor, ancak birçok taraftar Spence’in onların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D

    Inter için: Bu, Inter için gerçek bir fırsat transferi gibi görünüyor. Kulüp, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sona ermesiyle Real Madrid’e gitmesinin ardından ve birincil hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili transferlerinde başarısız olduktan sonra Spence’e yönelip bunu başarıyla sonuçlandırdı. Palestra Chelsea’ye katılırken, Khalaili’nin Crystal Palace’a imza atması bekleniyor. Nerazzurri’nin, Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle piyasa sınırlıydı, ancak Spence bu rol için tam anlamıyla kusursuz bir isim. Hücuma çıkışlarda da rakip kanat oyuncularını durdurmada da aynı derecede etkili olan bu dinamik bek, Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için biçilmiş kaftan. Dumfries’in önemli hücum tehdidini bire bir karşılaması şart değil, ancak Spence savunma açısından bir seviye yukarıda ve ayrıca solda müthiş Federico Dimarco’yu da yedekleyebilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu ekip, bonservis bedelinden de büyük memnuniyet duyacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün onlar için 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) talep ettiği bildirilmişti, ancak sabırlı davranmaları ve paniğe kapılmamaları ciddi karşılık verdi; böylece 26 yaşındaki oyuncuyu kelepir sayılabilecek bir bedelle kadrolarına kattılar. Not: A+

    Spence için: Bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenileyen Roberto De Zerbi’nin açıkça istemediği Spence, etkileyici Dünya Kupası performanslarının ardından hak ettiği şekilde daha büyük ve daha iyi şeylere doğru ilerlediğini mutlaka düşünüyordur. Her ne kadar sonunda kuzey Londra’da kendini kabul ettirmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca epey hırpalandı. İlk iki sezonunda tek bir maça bile çıkmadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin başarısız teknik direktörlük döneminde İtalyan tarafından “kulüp transferi” diye etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonun her birinde küme düşme tehlikesiyle flirt ettikten sonra, şimdi yeniden Serie A’yı kazanmanın favorisi olacak bir kulübe gidiyor ve elbette, Kuzey Amerika’da itibarını büyük ölçüde artırmasının ardından Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek. Inter, transfer döneminin daha önceki bölümünde Spence’in İngiltere Milli Takımı’ndan takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna katmıştı; Stones, San Siro’daki heyecan verici yeni macerası öncesinde savunmadaki takım arkadaşının uyum sürecine yardımcı olmalı. Not: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 18 milyon £)

    Rayo için: Konferans Ligi finalistleri Pep Chavarria için istedikleri kadar yüksek bir bedel alamamış olabilir, ancak bu yine de Madrid temsilcisinin tarihindeki en pahalı satış anlamına geliyor. Haberlere göre Rayo, görüşmeler sırasında sürekli şartları değiştirmeye çalıştı ve bir aşamada oyuncunun 50 milyon €'luk (43 milyon £/58 milyon $) serbest kalma bedelini bile talep etti, ancak Chelsea'nin ilk 15 milyon £'luk (20 milyon $) teklifini reddettikten sonra önemli bir orta yol bulundu. Gerçekte ise Chavarria, batı Londra'ya gitmek istediğini açıkça ortaya koyduktan sonra kulübü güçlü bir pazarlık konumunda değildi ve 28 yaşındaki oyuncu da zaten çok daha yüksek bir bonservis getirisi sağlayabilecek yüksek potansiyelli genç bir yetenek değil. Yine de bu para, Rayo'nun güçlenmesine ve geçen sezon La Liga'da üst üste ikinci kez elde ettiği sekizincilik derecesinin üzerine koymasına bir ölçüde yardımcı olacaktır. Not: B

    Chelsea için: Chelsea'nin, Dünya Kupası sırasında Marc Cucurella'nın hızlı şekilde Real Madrid'e gitmesinin ardından savunmanın sol tarafını güçlendirmesi kesinlikle gerekiyordu; çünkü bu ayrılık Jorrel Hato'yu kadrodaki tek tanınmış kıdemli sol bek olarak bıraktı. Ancak Chavarria'nın gerekli seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, her ne kadar oyuncu Xabi Alonso tarafından özellikle istenmiş olsa da. Kariyeri boyunca forma giydiği tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve önünde doldurması gereken büyük bir boşluk var; çünkü Cucurella, mevkiisinde tartışmasız dünyanın en iyilerinden biri hâline geldi. Hato geçen sezonun son bölümünde güçlü bir performans ortaya koydu ve kendisine çok büyük değer veriliyor, bu nedenle Chavarria büyük olasılıkla yedek rolünü üstlenecek ve belki de genç Hollandalıya mentorluk yapacak. Toplamda 22 milyon €'luk (19 milyon £/25 milyon $) paket, 60 milyon £ değer biçilen (81 milyon $) Lewis Hall gibi bir isimle kıyaslandığında sorunlu bir mevki için düşük maliyetli bir çözüm anlamına geliyor; bu çözüm kısa vadeli çıkarsa bile. Not: B-

    Chavarria için: Ne hikâye ama! Chavarria ancak 22 yaşında Real Zaragoza'ya katıldığında İspanya'nın ikinci ligine transfer yapabildi ve 2022'de şu anda Liverpool'un başında olan Andoni Iraola'nın onu Rayo için transfer etmesiyle La Liga'ya adım attığında 24 yaşındaydı. İspanya'nın başkentinde istikrarlı şekilde gelişim gösterdi; öne çıkan, agresif ve top ayağındayken rahat bir bek olarak kilit bir figüre dönüştü, takımının geçen sezon Konferans Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu ve Crystal Palace'a kaybedilen maçta 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi ise 28 yaşında, Premier League'in büyük güçlerinden birine hayalindeki transferi yapıyor ve kendisinin hayranlarından biri olduğu açıkça görülen vatandaşı Alonso'nun yönetiminde etkileyici performanslar sergilemek için bolca fırsat bulma ihtimali son derece yüksek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşının tamamını karşılayacak ve Barca'nın en çok kazanan oyuncularından biri olduğu düşünüldüğünde bu durum, La Liga şampiyonunun daha fazla yeni transferi tescil ettirebilmesi için alan açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapıldı ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde yalnızca toplam 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylı savunmacının liderlik özellikleri ve tecrübesi özlenecek olsa da Barca, savunma hattını toparlama konusunda bir süredir ona bel bağlamıyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yer almıyordu ve Liverpool için sözleşmeye eklenen 55 milyon avroluk (£47 milyon/$64 milyon) satın alma opsiyonu, Barca'nın gelecek yaz gözden çıkarılan bir oyuncudan kayda değer bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, kaçırmamaları gereken beklenmedik bir fırsattı ancak şimdi Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir çünkü Barca'nın kadrosu zaten sahanın genelinde ince görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Bir çaresizlik hamlesi. Haberlere göre Liverpool, Ibrahima Konate'nin bedelsiz olarak Real Madrid'e gitmesinin ardından yaşanan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftalık 180.000 £ ödüyor. Joe Gomez ve Giovanni Leoni sakatken, bir diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam formuna dönmek için çalışırken, Liverpool bir stoper daha almak zorundaydı. Araujo sağ bek olarak da görev yapabildiği için, kağıt üzerinde geçici bir çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da sorunlu bir sakatlık geçmişi var ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier League'in temposuna hızla uyum sağlayıp sağlayamayacağı ya da kulüp kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağı ise belirsizliğini koruyor. Haberlere göre Liverpool, yazın daha önceki hedefi Ezri Konsa için 60 milyon £ ödemekten çekindi ancak Aston Villa ve İngiltere savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, omuzlarında büyük bir baskı ve cevaplaması gereken birçok soruyla Anfield'a gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak oynayıp özgüvenini yeniden inşa etmek için altın değerinde bir fırsat. Araujo, istikrar sorunları göz önüne alındığında başka bir elit Avrupa kulübünün kendisini istemesi bakımından şanslı ve başarısız olması halinde doğabilecek sonuçların da farkındadır. Geçen yıl zihinsel sağlığı için ara verme arayışına girdiği zorlu dönemin ardından, futboldan yeniden gerçekten keyif alma hedefiyle kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarmak için son derece motive olacağı kesin. Anfield'daki ateşli taraftar desteği de Araujo'ya kesinlikle büyük bir adrenalin artışı sağlayacaktır. Ayrıca öne çıkan bir savunmacı olarak Liverpool savunmasına hava toplarında gerçek bir güç katacaktır ve Iraola'nın agresif sistemine de güçlü bir uyum sağlıyor. Bu yeni başlangıç, Uruguaylı milli oyuncunun tam da ihtiyaç duyduğu şey olabilir ancak Camp Nou'da bu kadar çok eleştirilmesine neden olan basit hataları bırakması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 36 milyon €)

    Chelsea için: Chelsea, 2021'de A takım çıkışını yapmasından bu yana hiçbir zaman tam anlamıyla en üst seviyeye ulaşamayan bir stoper için oldukça kayda değer bir bonservis geliri elde ettiği için memnun olacaktır ve bonuslarla birlikte £25 milyon artı £5 milyon, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp adına zorlu geçen bir dönemde güvenilir bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025'te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace'taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında karşılık da verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace'tan Maxence Lacroix'yı kadrosuna kattı ve Levi Colwill da ön çapraz bağ yırtığının ardından yeniden sağlığına kavuştu, bu nedenle kadrolarında 10 stoper bulunması nedeniyle oyuncu satışları bir zorunluluktu. Aralarında Chalobah'tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulüp saf kâr elde etme fırsatına karşı koyamamış gibi görünüyor. Not: B

    Como için: Como'nun Cesc Fabregas yönetimindeki gelişiminin bir yansıması da, 2026-27'deki Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonuna hazırlanırken Chelsea'den oyuncu transfer etmesi. İtalyan ekip, Nico Paz'ı bir yıl daha takımda tutarak hırsını zaten göstermişti ve teknik olarak Chalobah kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kârlı çıkacağını zaman gösterecek; İngiltere milli oyuncusu olmasına rağmen Chalobah istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bazı kesimleri arasında eleştirilerin odağı haline gelmişti, diğerleri ise kulüple 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam £30 milyon ($40m) tutarındaki paket biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah'nın Premier League ve Avrupa tecrübesinin paha biçilmez olacağını umacak ve Serie A'nın daha yavaş temposu da ona uygun olabilir. Not: C

    Chalobah için: Acımasızca dürüst olmak gerekirse, Chelsea'nin onu birkaç yıldır sürekli belirsizlik içinde bırakmasının ardından Chalobah bu yeni başlangıcı kesinlikle hak ediyor. Chelsea yönetiminin bir süredir ondan gelir elde etmeye çalıştığı yönünde bir kanaat var; 2023'te Chelsea satışa açıkken Nottingham Forest'a gitmeyi reddetti ve bir yıl sonra forma numarası elinden alınıp Palace'a kiralandı (orada etkileyici bir performans sergiledi), ardından da bağlı bulunduğu kulübün sakatlık sorunları nedeniyle beş ay sonra geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra Chelsea, Chalobah geçen sezon en çok forma giyen stoperleri olmasına rağmen transfer hamleleriyle onun yeniden sıralamada geriye düşeceğini net biçimde gösterdi ve tamamen kâr yazdırıyor olması da Wesley Fofana veya Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce gönderilmesi kararını açıkça etkiledi. 27 yaşında olan savunmacı için bu, nihayet gerçek bir kopuş anlamına geliyor ve artık Şampiyonlar Ligi futbolu oynamayı ve Avrupa'nın en cazip bölgelerinden birinde, Como Gölü kıyısında yeni bir kültürü deneyimlemeyi dört gözle bekleyebilir. Serie A'daki yaşama iyi uyum sağlaması sürpriz olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle United için tam bir felaket. Sandro Tonali'nin £100 milyon karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk bıraktı, ancak Guimaraes olmadan burası şimdi The Simpsons'taki Springfield Gorge gibi görünüyor; üstelik Guimaraes, çalkantılı geçen 2025-26 sezonu boyunca Newcastle'ın en iyi oyuncusuydu. Henüz 18 yaşındaki yeni transfer Sean Steur'dan Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek haksızlık, ayrıca Hollandalı oyuncunun Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda yalnızca bir gol atmış olduğu düşünülürse gerçekçi de değil. Guimaraes, geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en skorer ismiydi ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek rakamıydı. Kaptan olarak Brezilyalı milli oyuncu aynı zamanda örnek olarak liderlik yaptı ve takım arkadaşlarını sık sık adeta sürükleyerek yukarı çekti. Matthias Jaissle'ın, kulübede Eddie Howe'un yerine resmen geçtikten sonra orta sahayı istikrara kavuşturmak için önünde devasa bir görev var ve Guimaraes'in yerini dolduracak yeterince tecrübeli bir isim hemen bulunamazsa bu, imkansız bir işe dönüşebilir. Not: F

    Arsenal için: Arsenal'ın İngiliz futbolunun zirvesine uzun süredir beklenen dönüşünün üzerine koymayı hedefleyen Mikel Arteta'dan çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, Martin Odegaard'ın yanında rahatlıkla 8 numara olarak oynayabilir ve Arsenal kaptanının yaratıcı yükünü hafifletebilir. Geçen sezon Premier League'de herhangi bir Arsenal oyuncusundan daha fazla ikili mücadele kazanan Brezilyalı, hücuma ekstra dinamizm ve savunmaya daha fazla sertlik katacak. Arsenal taraftarı, sahip olduğu tecrübe ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına kusursuz şekilde uyması sayesinde Guimaraes'in takıma hemen adapte olacağından emin olabilir. 2025-26 sezonunda Arsenal'ın başarısının temel nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve Guimaraes'in korkutucu merkez hattını tamamlamasıyla birlikte artık hiçbir yerel rakibin onlara fiziksel üstünlük kurabileceğini düşünmek kolay değil. Eğer yeniden Paris Saint-Germain ile eşleşirlerse bu durum Şampiyonlar Ligi için de geçerli olabilir; bu da sonunda o ulaşılması zor kupayı kazanma şansları açısından oldukça olumlu bir işaret. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşında olan Guimaraes için şimdi Avrupa'nın elit takımlarından birine sıçrama yapmak adına ideal zaman. Dünya Kupası'nda bunu en ufak şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladığı üzere kariyerinin tam zirvesinde; Brezilya adına dört golün asistini yaptı ve kabus gibi geçen, Norveç'e karşı son 16 turundaki elenişten önce etkisi bakımından Vinicius Junior ile yarıştı. Guimaraes, bir süre önce Newcastle seviyesini aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etme platformunu sağlayacak. Dar alanlarda teknik olarak müthiş, öldürücü pası görebilen bir oyuncu ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğünü ve asla pes etmeyen zihniyetini de eklediğinizde, Guimaraes gerçekten de Arsenal taraftarı için özel olarak biçilmiş kaftan bir kült kahraman olmak adına tüm kutucukları işaretliyor; bonservisine biçilen yüksek bedelden de zerre etkilenmeyecek biri. Not: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'dan Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'nun kiralık olarak gönderilmesi, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in uyum sürecinde yaşadığı benzer sorunların ardından Madrid'in oyuncu alım departmanına bir darbe daha vurdu. Elbette, Mastantuono'nun tıpkı Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da ritmini yeniden bulmasını umacaklar, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A fiziksel ve taktik açıdan affetmeyen bir lig ve çok şey Mastantuono'nun ne kadar çabuk uyum sağlayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da sarsılmış ve piyasa değeri ciddi şekilde düşmüş şekilde dönme tehlikesi var. Öte yandan Real, Fiorentina'da iyi performans gösterse bile Mastantuono'ya yine de ihtiyaç duymayabilir; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferlerini bitirdi ve bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da geriye itiyor. Mastantuono'nun bonservisinin bulunduğu kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve artık Madrid kariyerini yeniden canlandırma yolunda önünde pek çok engel var. Not: F

    Fiorentina için: La Viola için, hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun ardından toparlanmaya çalışırken, yıllık €3,5 milyonluk maaşının önemli bir kısmını karşılamak zorunda kalacak olsalar da, mükemmel ve düşük riskli bir transfer. Mastantuono, 18 yaşındaki oyuncunun 10 numara olarak ya da sağ kanatta görev yapabilmesi sayesinde Fabio Grosso'nun kadrosuna kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarıp Arjantin milli takımına geri dönmek için de oldukça istekli olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina adına akıllıca bir hamle, çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip; bu da Serie A kurallarına uygun şekilde transfer dönemi kapanmadan önce yabancı liglerden AB dışı iki oyuncu daha transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Madrid ile iyi bir ilişki kurmak, özellikle de Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de parıldarsa, gelecekte benzer anlaşmaların da önünü açabilir. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, River Plate'te gösterdiği potansiyel düşünüldüğünde bir fırsat transferi gibi görünen €63 milyonluk bedelle ve büyük beklentiler eşliğinde Real Madrid'e geldi. Ne yazık ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26'da Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların yalnızca 17'sine ilk 11'de başladı ve sadece üç gollük cılız katkısı etrafındaki heyecanı haklı çıkarmaya pek yetmedi. Mastantuono ayrıca inatçı bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve özellikle Getafe'ye karşı alınan yenilgide hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde, yaşadığı hayal kırıklığı beden diline açıkça yansıdı. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya gidiş, Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta bunu yapabilmesi için ona alan tanıyacak. Bu, Mastantuono için kesinlikle kariyerinde bir geri adım, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yok, dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarılı olma hayalleri henüz tamamen suya düşmüş değil. Not: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds United'a, 45 milyon £)

    Manchester City için: Geçen yaz Burnley'den yeniden transfer edilen James Trafford konusunda City ve Pep Guardiola'nın yaklaşımını gerçekten sorgulamak gerekiyor. 2023'te düzenli oynayabilmek için ayrıldıktan sonra geri dönen Trafford'un, Ederson'ın ayrılığının ardından geçen sezon Etihad'da nihayet 1 numara olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonda sadece üç maçın ardından kulüp, PSG'den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma'yı kadroya kattı ve genç İngiliz kaleciyi anında yeniden geri plana itti. City, duygular ve bağlılıktan ziyade iş ihtiyaçlarını acımasızca önceliklendirmesiyle tanınan bir kulüp haline geldi. Mali açıdan bakıldığında da Guardiola yönetiminde geçen sezon yalnızca kupa kalecisi olan ve 12 ay önce Burnley'e £27 milyon ödenen bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan son derece memnun olacaklardır. Bir başka yüksek potansiyelli, genç altyapı mezununun A takım seviyesinde gelecek vaat ederken ayrıldığını görmek üzücü, ancak iyi ya da kötü, City'nin iş modeli tam olarak böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu, Leeds adına müthiş bir hamle gibi görünüyor. Bu yaz sessiz sedasız güçlenen ekip, gelecek sezon doğru hamleleri yaparsa Avrupa kupalarına katılım yarışının sürpriz takımlarından biri olabilir. Trafford, Elland Road'a gelen ve büyük ilgi gören bonservissiz Harry Wilson ile çok beğenilen Bosna-Hersek savunmacısı Tarik Muharemovic'in ardından, Leeds'in sorun yaşadığı bir mevkide üst düzey bir çözüm sunuyor. Geleceğin İngiltere 1 numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncuya Newcastle'ın da ciddi ilgi duyduğu biliniyordu ve Premier League'de takım seçme lüksüne sahip olabilirdi. Leeds'i seçmiş olması önemli ve bu tercih, Daniel Farke yönetiminde gelecek sezon takımın üst sıralara tırmanıp kümede kalma mücadelesinden uzak durabileceğine inandığını gösteriyor. Toplam £45 milyonluk ($60.5m) paket, yakın zamana kadar tam bir sezonu yalnızca yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir rakam. Ancak Trafford Yorkshire'da tüm potansiyeline ulaşırsa, Leeds önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın dev kulüplerinden bunun iki katını talep edebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için Manchester City'den uzakta hayata ikinci bir başlangıç ve 2026-27 sezonunun sonunda yaşanacak şaşırtıcı bir küme düşme ihtimali dışında, artık uzun vadede bir Premier League takımının 1 numarası olma konusunda gerçek bir şansa sahip. Kalecinin yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğu açıktı; geçen sezon daha fazla oynaması gerektiği konusunda açıkça konuşmuştu. Bu transferin, şu anda 32 yaşında olan Jordan Pickford'un yerine İngiltere'nin 1 numarası olma yolunda onu doğru rotaya sokmasını umacaktır. Trafford, Premier League'de Everton kalesini koruyan Pickford ile doğrudan rekabet içinde olacak. Eğer Leeds'i üst sıralara taşıyıp bu süreçte Thomas Tuchel'in dikkatini çekebilirse, Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna City'de yedek statüsünde olmasına rağmen dahil ettiği oyuncuya bir fırsat verilme ihtimali oldukça yüksek. Bazıları Newcastle ya da sözde 'big six' kulüpleri yerine Leeds'i seçmesini sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road'da tartışmasız 1 numara olacak ve omuzlarındaki baskı çok daha az hissedilecek. İçten içe, bu transferi daha da büyük adımlar için bir sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'den Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadroya kattığınız bir oyuncudan 120 milyon € kâr etmek, RB Leipzig için müthiş bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimlerin hepsi daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da kendilerini geliştirdi ve Diomande de kulübün şu ana kadarki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak onlar için çok zor olacak. Diomande, Leipzig'in geçen sezon Bundesliga'yı üçüncü sırada bitiren serüveninin itici gücüydü ve kulübün yıldız orta saha oyuncusu Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin baş döndürücü driplingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralamasına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli oyuncularından gelir elde etmeye yabancı bir kulüp değil; hatta tüm transfer modeli bunun üzerine kurulu. Toparlanacaklar ve çok geçmeden yeni bir cevher keşfedecekler. Eğer Diomande Real Madrid'de etkileyici bir başlangıç yaparsa, bu da onları elit yetenek avcıları olarak daha da itibarlı hâle getirecek. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı, ancak günümüz piyasasında birinci hedeflerinizi kadroya katmanın tek yolu bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun çapraz bağ ameliyatı sonrası iyileşme süreci devam ederken 2027'ye kadar dönmesi beklenmediği için kanat rotasyonuna kesinlikle takviye gerekiyordu ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü. Arsenal'in Brezilyalı oyuncuyu transfer etmek istemesi nedeniyle genç yıldızın Vinicius Junior'ın yerine alındığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaları açacak hız ile çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ve yoğunluğa sahip olmasıyla Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de son derece uygun. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak çabuk öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olabilir. PSG ve Liverpool gibi kulüplerin önüne geçerek Diomande'ye imza attırmaları da, iki kupasız sezonun ardından bile Madrid'in hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlığa yükselişi taçlandıran rüya transfer. Geçen yıl bu zamanlar sıradan taraftarların çoğu, 2024-25'te La Liga'dan düşen Leganes'ten Leipzig'e 20 milyon € karşılığında transfer olduğunda Diomande'nin varlığından habersizdi. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda ligde sadece 10 maça çıktı; kulübün rezerv takımından yükselmişti, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Alman kulübü için ne kadar müthiş bir keşif olduğunu kısa sürede kanıtladı ve üst düzey profesyonel olarak geçirdiği ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole doğrudan katkı yaptı. Bunun ardından Dünya Kupası çağrısı geldi ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande de en büyük sahnede takdire şayan bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın elit kulüplerinin birçoğunun hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen Madrid'in kapısını çalacağını yine de hayal etmiyordu. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon €'luk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak bu noktaya gelmiş olması bile gerçekten olağanüstü; bu da onu ne olursa olsun bir kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Salah, muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, Liverpool formasıyla önceki sekiz yıl boyunca sergilediği insanüstü istikrara yakışır bir zirvedeyken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşımasının ardından kulübün iki yıllık uzatma teklifini kabul etmesi sürpriz değildi ve sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinciliğe gerilerken ve hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi, kulübede oturmaya zorlandıktan sonra da Slot'u ve kulüp yönetimini kamuoyu önünde eleştirdi. Kadronun birçok ismi, rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz dahil, dramatik biçimde beklentilerin altında kaldı ancak soyunma odasındaki uyumu bozmada en büyük sorumluluk kötü tavrıyla Salah'a aitti. Salah sahada yokken Liverpool daha iyi de göründü, çünkü son vuruşlardaki etkisi kayboldu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısının yetersizliği ortaya çıktı. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üzerindeki oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki köklü kuralını asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık 400.000 £ değerindeki yeni sözleşmesinin sonunda karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi; bu, dahil olan tüm taraflar için para ve zaman kaybıydı. Uzun süredir Suudi Pro League'in hedefinde olan Salah için bonservis bedeli dahi alınamaması da ayrıca bir fiyasko. Not: D

    Trabzonspor için: Türkiye Süper Ligi tarihinin en büyük hamlelerinden biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında kesinlikle geride kalmış durumda, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i sadece bir kez kazanmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gölgesinde kalan Trabzonspor ölçeğindeki bir kulüp için yine de inanılmaz bir iş. Kendi kuşağının en iyi golcüleri ve oyun kurucularından birini kadroya katarak ezeli rakipleriyle aradaki farkı kapatmayı haklı olarak umacaklardır. Bu, aynı zamanda Trabzonspor'un küresel profilini de önemli ölçüde yükseltmesi gereken, Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin yakın zamanda uzatılmasının da üzerine eklenen rüya gibi bir bedelsiz transfer. Salah, geçen sezon Trabzonspor adına ligde attığı 22 golle Gol Krallığı'nı paylaşan Paul Onuachu ile anında güçlü bir uyum yakalayabilirse, zirve yarışı verebilir ve Avrupa Ligi'nde etkili bir seri yakalayabilirler. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, Premier League'in en iyi oyuncusu olmaktan 12 ay içinde Türkiye'ye bedelsiz transferle gitmeye uzanan süreç Salah için utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendi çıkarlarının gerisine atmanın en ağır bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendisinden uzaklaştırdı ve şimdi göz kamaştırıcı kariyerini sönük bir şekilde tamamlama kaderiyle karşı karşıya. Görünüşe göre Avrupa'nın diğer büyük kulüplerinin hiçbiri eski Roma yıldızına ilgi göstermedi; serbest oyuncu statüsünde olduğu düşünüldüğünde bu oldukça ağır bir tablo. Salah Türkiye'de gol vuruşlarını yeniden bulmalıdır, ama bunun tek nedeni seviyenin çok büyük ölçüde düşmüş olması. Bu transfer onun mirasına hiçbir şey katmıyor ve Anfield'da işlerin nasıl bittiğinden özel hayatında mutlaka pişmanlık duyuyordur. Eğer egosunu bir kenara bırakabilseydi, Salah ikinci sınıf bir ligde gündemde kalmaya çalışmak yerine Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın parçası olurdu. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bonservissiz)

    Brentford açısından: Chelsea’nin 36 yaşındaki Henderson için devreye girmesiyle Brentford’un oyuncunun önünde durması zaten pek olası değildi; hatta kulüp, sözleşmesini feshederek ayrılığı kolaylaştırdı. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Bu nedenle ayrılığı, Frank Onyeka’nın kalıcı olarak Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada ciddi bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sakin geçen bir transfer döneminin ardından Brentford piyasaya güçlü bir giriş yaptı; Lens’in büyük beğeni toplayan Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak üzere kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik ($55m) bedelle transfer edildi. Ancak Henderson’ın liderlik özelliklerini bire bir telafi etmek neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea açısından: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu hamle, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen, gelecekte elit yıldızlara dönüşebilecekleri kör umuduyla etraftaki en iyi genç yetenekleri depolamaya çalışma şeklindeki transfer stratejisinden çok keskin bir kopuş anlamına geliyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanan bir kaptan olan, liderlik özellikleri nedeniyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şimdinin ise İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda hayranı bulunan Henderson, son yıllarda fazlasıyla eksikliği hissedilen tecrübe, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefindeki Chelsea’nin aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol açısından takıma ne katacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, ancak 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki becerisinden çok saha dışında sağlayacakları için alındığı oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve karakteri ile birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince ayrıntılardaki anlarda paha biçilmez olabilir. Ancak Liverpool geçmişi nedeniyle taraftarları ikna etmesi gerekecek. Buna rağmen, Son Dünya Kupası’nın itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğu hissediliyor; zira Meksika ile oynanan son 16 turu maçının ardından talihsiz bir kol kırığı yaşamasına rağmen kendisini hazır tutarak ve hatta antrenman yaparak karakterini ortaya koydu. Not: B+

    Henderson açısından: 36 yaşında Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı muhtemelen Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri hâline hemen gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk, kuşkusuz kariyerinin bu aşamasında onun için çok cazip olacaktır. Saha dışında katkı vermesinin yanı sıra, Chelsea kültürünü yenileyip umut vadeden genç bir kadroyu büyük kupalar için istikrarlı şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken, kulüpte yeni bir dönemin başlamasına da öncülük etmesi beklenecek. Henderson’ın bu görevden keyif alacağı hissediliyor ve başarılı olamayacağına dair iddiaya girmek istemezsiniz. 38 yaşına kadar, yani zaten emekli olabileceği bir yaşa dek kendisini güvence altına alan iki yıllık sözleşme ise pastanın üzerindeki çilek oldu. Not: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, 34 milyon £)

    Strasbourg açısından: Chelsea'nin, kardeş kulübünden Barco'yu kadrosuna katmak için £34 milyon ($46 milyon) ödediği bildiriliyor; bu da en üst seviyedeki deneyim eksikliği göz önüne alındığında önemli bir bonservis bedeli. Bu transfer, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma oldu, ancak bunların yalnızca üçüncüsü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılışına üzülecektir. Barco geçen sezon Ligue 1'de altı gol katkısı yaptı ve takımının üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu; ayrıca Konferans Ligi'nde yarı finale uzanan yolda da kilit rol oynadı. Hem derinde oyun kurucu hem de iki ceza sahası arasında oynayan 8 numara olarak görev yapan Barco'nun dikine pasları Strasbourg'a gerçek bir delici güç kazandırdı ve topsuz oyunda sahanın her yerini süpürdü. Strasbourg'un Chelsea ile ilişkisinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmesini kaçınılmaz hale getiriyor, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi bileti yolunda ilerleme şanslarına çok ciddi zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea açısından: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg'daki çıkış sezonunun ardından Chelsea için oldukça mantıklı bir hamleydi ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı ateşli tartışmanın ardından küresel çapta da dikkat çekti. Barco'nun Chelsea'de doğrudan düzenli ilk 11 oyuncusu olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akıcı ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, ilk olarak bir bek olarak adını duyurmuş olması sayesinde Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kaliteye ve agresifliğe sahip olan Barco, rakip yarı sahada top dolaşımını sürdürmek ve topu geri kazanmak için kendini sonuna kadar zorlamak konusunda Chelsea'nin güvenebileceği bir isim. Enzo Fernandez'in sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilmesi halinde, Barco'nun varlığı bu darbenin etkisini kesinlikle azaltacaktır; ayrıca açığa çıkarılmayı bekleyen çok fazla potansiyeli de var. Not: B+

    Barco açısından: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı; Brighton'da sadece sekiz ay oynadıktan sonra önce Sevilla'ya, ardından da Strasbourg'a kiralanmış, sonrasında Strasbourg geçen yaz bonservisini almıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçiş yapması, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun yoğunluğuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve onu bir üst seviyeye taşıyacak ideal teknik adam da Alonso. Arjantin adına turnuvada sadece 19 dakika süre almış olsa da, Lionel Messi ve arkadaşlarıyla birlikte Dünya Kupası'nın göz korkutucu sahnesinde çalışma deneyimi de Barco'nun hanesine artı yazacaktır. Chelsea'de de sınırlı bir role alışması gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenirse, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası haline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Geçen sezon takımın açık ara en golcü oyuncusu ve kulüp tarihinin ortak üçüncü en skorer ismi olan oyuncudan mahrum kalacak Brighton için bunun ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. 35 yaşında böylesine beklenmedik bir fırsat doğmuşken Danny Welbeck’in ayrılığına elbette gönül koymayacaklardır, ancak bu yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de çok beğenilen genç Yunan forvet Stefanos Tzimas’ın aralık ayında yaşadığı korkulan ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle hâlâ forma giyememesi sebebiyle, mutlaka достойный bir alternatif bulmak isteyecektir. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Transfer piyasasında kimi hedef alacakları şimdilik belirsiz, ancak Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi için Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’ın adının gündeme gelmiş olması sürpriz olmazdı. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, BlueCo yönetimindeki bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından genç odaklı transfer politikasını geride bırakırken, bir süre önce Premier League’de kendini kanıtlamış, "olgun" ve "duygusal olarak dayanıklı" oyunculara yöneleceğinin sinyalini vermişti. Kariyerinin son demlerinde olmasına rağmen Welbeck kesinlikle bunların hepsini fazlasıyla beraberinde getiriyor. Üstelik sadece kadroyu doldurmak için alınmış da olmayacaktı. Brighton forveti, artık 35 yaşında olmasına rağmen 18 yıllık Premier League kariyerinin bugüne kadarki en iyi gol sezonundan yeni çıktı (13); ikinci en yüksek sayısına ise 2024-25’te ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, sonuncusu ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor, bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka’nın kulübün kadrosundaki çok sayıdaki forvet arasında yer aldığı düşünüldüğünde, Chelsea’nin gidecek oyuncular konusunda yapacak işi olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i kadroya katmak açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığı ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacaktır. Bunu hâlâ kusursuz şekilde yapabilecek kapasitede olduğunu gösterdi. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık etkileyici özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik adam olan Xabi Alonso ile çalışma şansı yakalayacak ve muhtemelen kulüp istikrar ve liderlik ararken soyunma odasında da önemli bir etki alanına sahip olacak. Düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde kulübeden gelip bol süre alma ihtimali oldukça yüksek, ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattına liderlik etmesi beklenebilir. İki yıllık sözleşme aynı zamanda, Chelsea katılım hakkı elde ederse, ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde oynama yönünde bir fırsat daha verebilir. Welbeck ayrıca Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Blues onu takımda tutarsa Delap için olduğu gibi Pedro için de mükemmel bir akıl hocası olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda resmen doğrulandı, ancak gerçekte bu ayrılık kaçınılmazdı. Tecrübeli savunmacı, Manchester City’deki kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştu; özellikle de sözleşmesinin son iki yılında. Bu da kendisine yeni bir kontrat teklif edilmesini başından beri düşük ihtimal hâline getirdi. Artık City’nin eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26 sezonunun başlarında Stones’un yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, onu 18 maç kaçırmaya zorlayan uyluk sakatlığı da muhtemelen bu şansını tamamen ortadan kaldırdı. Buna rağmen stoper, Etihad’da geçirdiği 10 yıllık parlak dönemin tadını çıkardı; savunmada kilit bir figür hâline geldi ve kulübün 2022-23’te, o çok arzulanan ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da içeren tarihi üçlemeyi kazanmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel problemlerine rağmen hiç şüphesiz kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı, ancak yolların bu noktada ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsaydı bile yüksek bir bonservis getirmeyecekti. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City, en azından bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Açıkçası, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında bu transfer Inter için, bedelsiz bir transfer olsa bile, önemli bir risk barındırıyor. Ancak Inter, haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık sözleşmeye Stones’u imza attırarak bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Scudetto şampiyonunun tek yapması gereken, İngiltere milli oyuncusunun sağlıklı kalmasını ummak; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri bulunuyor. Formunda olduğu günlerde Stones hâlâ topu oyuna sokma becerisi en yüksek stoperlerden biri ve yazın başlarında Dünya Kupası’nda sergilediği etkileyici performanslarla bunu gösterdi. Serie A, yaşı ilerlemiş oyuncular için bir tür sığınak ve Inter de İtalya’daki daha düşük temponun, Premier League’de vücudunun kendisini sık sık yarı yolda bıraktığı bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük oluşturacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; bu da belki de İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Inter de savunmacının imzası için Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktığı bildirildiğinden, bu hamleyi adeta bir fırsat transferi olarak görüyor olabilir. Not: B

    Stones için: Stones muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyaç duyuyordu ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu sadece yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil; aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Stones henüz bunun farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in sert rekabetini Serie A’nın daha düşük temposuyla değiştirerek kariyerini birkaç yıl uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç evresinde oradaki yaşama da son derece uygun görünüyor. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden bir araya gelecek ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni ile birlikte ilk 11’de başlama şansına güvenecektir. Bu da, yarı finalde Dünya Kupası’na veda etmenin hayal kırıklığının ardından yaz sonrasında da İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi hâlinde, milli takım düzeyinde de onu yarışın içinde tutabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'dan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın Lacroix'ı 24 yaşındayken Wolfsburg'dan sadece 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçti. Bu nedenle, iş modeli bir kez daha sonuç verirken kulüp bu kadar kısa sürede parasını neredeyse üçe katlamaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Topa hükmeden ve geriden oyun kurabilen bir savunmacı olarak ortaya koyduğu performans göz önüne alındığında, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olmasını zaten bekliyordu ve Lacroix'nın kendisini en üst seviyede sınama arzusunun farkında olduğu da bildirildi. Şişkin piyasa göz önüne alındığında daha fazlasını alabileceklerini düşünebilirler, ancak Eagles'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para, mali dengeyi sağlama açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, daha fazla Premier League deneyimi ve kalite ekleme hamlesini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda umutsuzca bir revizyona ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında mevcut karmaşık seçenekler arasında uzun vadeli kaliteli çözüm olarak öne çıkan kimse yoktu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyarsak tablo biraz karmaşık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratıp hayal kırıklığına uğrattı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Bu yüzden, Lacroix'nın gelişinden sonra Chelsea'nin bir başka stoper için de harekete geçebileceği bildirildi; Como'nun Jacobo Ramon'u adı geçen isimler arasında yer alıyor. Bu da muhtemelen mevcut gruptan birden fazla oyuncunun gönderileceği anlamına gelir. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da 52 milyon sterlinin (69 milyon dolar), Premier League'de kendini kanıtlamış ve Fransa Milli Takımı'nın tam oyuncusu olan, üstelik zirve yıllarına yaklaşan bir stoper için mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu düşünecektir. Dahası, Lacroix sahada çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanına eklemek, Chelsea'ye etrafında takım kurulabilecek sağlam görünen bir stoper tandemini hemen kazandırıyor. Şimdi mesele, işe yaramayan parçaları ayıklamak ve belki biraz daha kalite ile deneyim eklemek; bu süreç de Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazanan, Fransa A Milli Takımı oyuncusu olan ve Dünya Kupası'nda oynayan Lacroix için son birkaç yıl müthiş geçti. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha fazla sınamak ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor. Güney Londra'da ortaya koyduğu istikrarlı ve dirençli performansların ardından bu yaz sözde bir 'big six' kulübüne adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibi isimlerin sınırlılıkları ile geleceklerine dair belirsizlik göz önüne alındığında, Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta taraftarların gözdesi haline geldi ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, onu yeni ortamında da kısa sürede sevilen bir figüre dönüştürecektir. Not: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest açısından: Duygular biraz karışık olabilir. Bir yandan Forest, Anderson’ın ayrılışına üzülecektir; zira geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar ilerlemelerinde son derece önemli bir rol oynamıştı. Anderson takımın merkezindeki isimdi. Kelimenin tam anlamıyla her şey onun üzerinden ilerliyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. Yine de en azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli 116 milyon sterlin mi yoksa 130 milyon sterlin mi bilinmez, Forest ikincisi olduğunu söylüyor, ancak her halükarda bu, sadece iki yıl önce 35 milyon sterline transfer edilen bir oyuncu için devasa bir meblağ. Bu nedenle Anderson’ın City Ground’da yokluğu kesinlikle hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’yi fena halde soydu. Not: A

    Man City açısından: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor. Dönmese bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtını devralacak достойnый bir halefe ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes, 6 numara rolünde hiçbir zaman gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson doğru profil gibi görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten daha fazla topla buluşup daha fazla ikili mücadele kazandı; bu da onun Enzo Maresca’nın orta sahası için mükemmel bir uyum gibi göründüğü anlamına geliyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisi’nin nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya da dönüşebilir. Ancak Forest’taki birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve Şampiyonlar Ligi’nde henüz oynamış bile değil. Eğer hâlâ milli takım düzeyinde İngiltere yerine İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin Anderson için dokuz haneli bir bonservis ödemesi gerekmesinin hiçbir yolu yoktu. Not: C

    Anderson açısından: Doğru zamanda yapılmış doğru hamle. Anderson’ın Forest seviyesini aştığı açık. En üst seviyede oynayabilecek potansiyele sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatını elde edecek. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok ciddi bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan ilk gelecek vadeden genç İngiliz orta saha olmayacaktı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve durumları arasındaki en, en büyük fark da Rodri’nin Anderson ile ilk 11’de bir yer arasında durmayacak gibi görünmesi. Dolayısıyla City’de Pep Guardiola sonrası dönemi çevreleyen pek çok belirsizlik olsa da bu, onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Oyuncunun Batı Londra’daki unutulacak tek sezonluk performansı ve kulübün yüksek olan 42,5 milyon sterlinlik ($57m) bonservis beklentisi düşünüldüğünde, onu göndermek çok kolay olmayabilirdi. Henüz 10 günü biraz aşkın bir süre önce, Chelsea’nin Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılarak transferini tamamlaması için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırma izni verdiği bildirilmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu içeren şartlı bir kiralık anlaşmayla Aston Villa’ya transfer olmasıyla hızla sonuçlandı. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa ile şimdiden dört yıllık sözleşme imzaladı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok da altında olmayacağı tahmin edilebilir. Chelsea de bundan son derece memnun olacaktır, özellikle de kısa süre önce Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bedelle kadrosuna kattıktan sonra. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’de geçirdiği dönemde ne kadar etkisiz olduğu göz önüne alındığında, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracaktır. Görünüşe göre oyuncunun transferi için en büyük itici güç teknik direktör Unai Emery’di; çünkü hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazandırabilmesi yönünde olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu öne çıkan bir yetenek haline getiren enerji ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu transfer önemli riskler barındırıyor gibi hissediliyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın rakamlarını tekrarlayabilecek gibi görünmüyor ve sezon sonunda Aston Villa onu, muhtemelen yüksek bir bedelle, yine de satın almak zorunda kalırsa ve oyuncu beklentileri karşılayamazsa ciddi sorular sorulacaktır. Anlaşma aynı zamanda mali kuralları aşmanın oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor. Çünkü bu yapı açıkça, UEFA’nın gözünde Rogers ve Garnacho anlaşmalarından elde edilecek kârı maksimize etmek için tasarlanmış durumda. Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak transfer olsaydı, UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla bonservisler arasındaki fark düşülecekti. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıya olduğu için bu fırsatı mutlaka değerlendirmeye kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir yeteneğe sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde kapılmış bir yer bırakmış durumda. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde ‘big six’ kulüplerinden birinden ayrılınca omuzlarındaki baskının azalacağını düşünüyorsa yanılıyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi bileti bir kez daha alındıktan sonra Villa Park tribünlerinin beklentisi son derece yüksek, bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho ayrıca, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya, yerine getirilmesi oldukça kolay görünen şartlı satın alma zorunluluğu içeren bir kiralık anlaşmayla katılan Harvey Elliott’ın durumuna da mutlaka dikkatle bakacaktır; Premier League’de sadece 10 maça çıkması gerekiyordu. Ancak Emery tarafından kadro dışı bırakıldı ve maç kadrolarında nadiren yer aldı. Teknik direktörün bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın beş büyük liginden birinde oynuyor olsaydı elbette daha yüksek bir bedele değer olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan sadece 6,5 milyon €'ya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru seviyesinde gelir elde ettiği için çok memnun olacaktır. Görüşmelerin de oldukça sorunsuz geçtiği anlaşılıyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis değerini karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması, satış yapan kulübün elini güçlendirdi. Bu büyüklükte bir para, Jupiler Pro League ekibi için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon Union Saint-Gilloise'dan şampiyonluğu geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırmaya çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a gitmesinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, alternatif olarak birçok kriteri karşılıyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel olarak çok iyi bir performans sergiledi; tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaptı ve 22 gol, 29 asistlik etkileyici rakamlarla Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına kalmasına yardımcı oldu. Elbette bu transferin belli riskleri var; ücret bugünün piyasasında makul görünse de Tzolis, Norwich City'deki ilk Premier League döneminde ciddi şekilde zorlandı. Yine de o dönemde çok gençti ve Norwich'in küme düşmesi neredeyse kaçınılmazdı; bu yüzden Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in o deneyimden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fizik gücü ve hıza sahip. Arsenal'in, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olması gerekebilir ancak en azından başlangıçta faydalı bir rotasyon seçeneği olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendisini yeniden kanıtlama hedefiyle Premier League'e dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerin ardından Belçika'da kariyerini yeniden canlandırmış olmasının verdiği özgüven de yanında. Şimdi önündeki zorluk, çok daha zorlu bir ligde Brugge ile belirlediği yüksek standardı sürdürmek ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis sadece Arsenal'e katılmak istedi ve önceliğini onların ilgisine verdi, bu yüzden transferin gerçekleşmiş olmasından mutlaka çok memnundur. Şimdi, kuzey Londra'da kendisini kabul ettirmeye çalışırken asıl sıkı çalışma başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisini yaptılar. Adeyemi'nin sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalmıştı ve yeni bir sözleşme imzalamasının ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bonservissiz kaybetmemek için onu bu yaz satmak zorunda kaldı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon €'dan açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı da başardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Yıllar içinde transfer politikası nedeniyle Barca'yı fazlasıyla eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını teslim etmek gerekir ki bu hamle son derece başarılı bir işe dönüşebilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olma etiketini henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a kıyasla daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takım debutunu yaptırdığı bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süperstarı gibi görünüyordu, ancak onun için işler hiçbir zaman tam anlamıyla yoluna girmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa ortaya koyabileceğine dair işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli göz önüne alındığında üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk döneminde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönliliğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini oldukça kolaylaştırmalı. Kısacası bu, Adeyemi için doğru zamanda gelen doğru hamle gibi görünüyor; potansiyelini gecikmeli de olsa gerçekleştirmek için bundan daha iyi bir platform bulamazdı. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa açısından: Premier League’deki hiyerarşideki yerlerine dair acımasız bir hatırlatma. Rogers’ın yeni taç giyen şampiyon Arsenal’e katılması başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada bitirdi, Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak; buna karşın Chelsea’nin önünde hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Konferans Ligi şampiyonu, en değerli varlığının Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı Middlesbrough’dan sadece iki buçuk yıl önce başlangıç bedeli olarak 8 milyon £ karşılığında transfer etmişlerdi. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu da Villa’nın bir yandan yerine birini bulmasına, diğer yandan da Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde güçlendirmesine ciddi katkı sağlayacak çılgın bir para demek. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli çünkü bunu, kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League’in finans kuralları nedeniyle ellerinin kollarının bağlandığının yeni bir kanıtı olarak görüyorlar. Not: B+

    Chelsea açısından: Gerçek anlamda büyük bir hamle. Beklenti, Rogers’ın bu yaz Londra’nın batısına değil kuzeyine gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne kalınamamasının yol açtığı varsayılan bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok aranan hücumcularından birini transfer ederek Arsenal’i geride bıraktı. Nasıl? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Birçok kişi de artık transfer dönemi kapanmadan önce Chelsea’nin gözden çıkardığı isimlerden birinin fahiş biçimde şişirilmiş bir bonservisle Villa Park’a gitmesini bekliyor. Yine de daha olası görünen şey, perde arkasında Enzo Fernandez’e yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedilmiş olması ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacak olması. Premier League’de sadece iki iyi sezon geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin fazlasıyla yüksek bir bedel ödediği inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde gerçekten büyük hasar verebilir. Not: B

    Rogers açısından: Dışarıdan bakıldığında şaşırtıcı bir gelişme. Genel kanı, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu ve Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunda kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın sol taraftaki yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle çok iyi işler yapan Alonso’nun onu fikrinden caydırdığı bildiriliyor. Bununla birlikte, Rogers’ın Stamford Bridge’e yaptığı sürpriz geçişte paranın ve daha zayıf bir takımda garanti oyun süresinin çok daha belirleyici rol oynadığından güçlü şekilde şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea her ne kadar korkunç yönetilen ve sürekli değişim hâlindeki bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuç verebilir. Özellikle de artık Premier League’de iyi arkadaşı ve genç yaş kategorilerinde Manchester’dan eski takım arkadaşı Palmer’la birlikte oynayacak olması nedeniyle. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlıklara açık olması uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağı, ancak sağlıklı olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans bu yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle yokken ciddi şekilde zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadıkları yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu güçlü bir şekilde tamamladı; finalde de Tielemans muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha varken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana'nın ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olması düşünüldüğünde. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Transferin tamamlanmaya yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir hamle hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans, bu yaz United'ın aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında olmasına rağmen kesinlikle çok fazla yıpranmışlığı var. Ancak gelişi, Ederson anlaşmasının çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta sahadaki öncelikli transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılacak anlaşmalarda fiyatların erişilemez hâle gelmesinin ardından Old Trafford çevresindeki paniği bir nebze azaltacaktır. Tielemans, kendisini Premier League'de kanıtlamış ve Dünya Kupası'nda kalitesinin altını çizmiş bir oyuncu. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kalite katacaktır ve bu bonservis bedeliyle sezonun transferlerinden biri olduğu bile görülebilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki onun bile artık kendisi için geçtiğini düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans'ın uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılacağı söyleniyordu ancak mayısta 29 yaşına girdikten sonra, eski Leicester City orta sahası için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekten gerçekleşecek gibi görünmediği ortadaydı ve bunda da bir sorun yoktu. Villa kendi başına da dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız biçimde başka bir seviyede olması, bunu Tielemans için çok büyük bir transfer yapıyor; o da kuşkusuz oyunun en büyük sahnelerinden birinde harika pas yelpazesini ve müthiş tekniğini sergileme fırsatından keyif alacaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibine gelecek vadeden genç oyuncularından birini satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takımın parçası olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Görünüşe göre ayrılması muhtemel olan Fernandez giderse, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz ilk 11'in garanti ismi olmayan bir orta saha için United'ın 48 milyon sterlin (64 milyon dolar) artı 2 milyon sterlin bonus içeren teklifi belli ki reddedilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan 16 milyon sterline genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak kadroya kattığı Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı ticari karar biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki büyük para teklifinin bu anlaşmayı muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyi hale getirdiği açık. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yeteneğe dönüşürse bu anlaşma ileride iyi duygularla hatırlanmayacaktır. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampı öncesinde Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olduğu için Mason Mount'ın tek tanınmış kıdemli orta saha olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmak isterken panikle Santos'a yöneldi. Fernandes girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından United karar vericilerinin 'sakin' olduğu bildirilmişti, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça yollarını ayırmaya istekli olduğu bir oyuncu için 50 milyon sterlinlik paket yüksek bir bedel. Kırmızı Şeytanlar, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada sayıca takviyeye ihtiyaç duyuyor, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde ilk 11'in garanti oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşabileceği çok daha fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir var bir yok olduğu bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle hareket ettiği düşünülen Santos'un, 'düzenli A takım futbolu' arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da, Stamford Bridge'de kendisine verilenden daha fazla süre bulup bulamayacağı ise henüz görülecek ve United'ın başka kimi kadroya katacağına çok şey bağlı olacak; kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'de yönetim katındaki kaos ve kulübedeki sürekli değişimin uzağında yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın da çok daha fazla uzun vadeli istikrar sunabileceğinin garantisi yok. Bununla birlikte United, Şampiyonlar Ligi futbolu sunabiliyor; bu da doğal olarak daha fazla süre anlamına gelecek çünkü Santos'un yakında eski kulübü olacak takım Avrupa futbolunun hiçbir türüne katılma hakkı elde edemedi. Sonuç olarak, yeni ortamında kilit bir figür haline gelmesini sağlamak oyuncunun kendisine kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon tam anlamıyla patladı! Newcastle, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, Carabao Cup finalinde Liverpool'u sürpriz bir şekilde yenerek kupa hasretine son verdikten sonra taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığı olmasını hayal ediyordu. Ancak Liverpool daha sonra, Alexander Isak'ı en can yakıcı şartlarda ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki hiyerarşideki yerini acımasız şekilde hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan bonservis bedelini iyi harcasaydı, işler yine de yolunda gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlere milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı sezonu 12. sırada tamamladı. Anthony Gordon'ın felaket geçen bir sezonun bitiminden çok önce ayrılacağı belliydi, ancak asıl bir hayalin ölümünü temsil eden şey Tonali'nin, hem de Tottenham'a, gidişi oldu. Taraftarlar açısından gerçekten travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; zira kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda ayrılması kesin gibi görünüyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı kapıda. Bu da taraftarların, muhtemelen yine boşa harcanacak dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamaması anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için tarihi 85 milyon sterlinlik anlaşmayı tamamlamasının üzerinden sadece bir gün geçmişken Tonali için kulüp transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunun çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, çılgına dönmüş bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle alınmasın ki?! İtalya milli takım oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir uyum yakalayacak gibi görünüyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olan 26 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bu kumarın karşılığını alması çok önemli. Ancak şu an için taraftarların bunu pek umursayacağını sanmıyoruz. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin gözetiminde transfer piyasasında izlenen temkinli/cimri yaklaşımdan yıllarca rahatsız olan taraftarlar, şimdi kulüplerinin ligin rakiplerini geride bırakarak piyasadaki en çok istenen orta sahalardan birini kadrosuna kattığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir transfer. Varsayım şuydu: Tonali, yasa dışı bahis cezası sırasında arkasında duran kulüpten ayrılacaksa, bu Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olurdu. Onun yerine, son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, işin aslı ne? Açıkçası, Serie A'dan hiçbir kulübün Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen isteğini karşılayacak kadar parası olma ihtimali yoktu ve Newcastle'ın istediği bonservis bedeli İngiltere'nin elit kulüplerini de anlaşılır şekilde caydırdı. Sonuç olarak Tonali'nin yolu Tottenham'a düştü ve artık en verimli yıllarını burada geçirmeye hazırlanıyor; bu da inkâr edilemez şekilde tuhaf. Yine de De Zerbi Spurs'te iki sezondan fazla kalırsa, ki bu çok büyük bir "eğer", belki de bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Ayak bileği sakatlığı ve sonrasındaki ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri hâline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararını Inter açısından sorgulamak gerekir. Buna rağmen, formunda olduğu günlerde hâlâ etraftaki en iyi hücumcu beklerden biri ve bu nedenle €20 milyon (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine daha iki yıl varken bugünün piyasasında çok daha yüksek bir bonservis getirisi sağlayabilecek bir oyuncu için Inter adına oldukça kötü bir iş gibi görünüyor. Adil olmak gerekirse, Inter’in elleri bağlı kalmış olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde, görünüşe göre bu maddeyi talep etti. Söz konusu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için €25 milyon olarak belirlenmiş, ardından bu yıl düşmüştü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları içinde yol almaya çalışan ve uygun fiyatlı transferlerin peşine düşen bir kulüp olarak ün kazanan Real için bir başka son derece akıllıca iş gibi görünüyor. Dumfries, Real Madrid’in ödediği bedelin en az iki katı değerinde ve bu ücret, kulüp efsanesi Dani Carvajal’ın ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Real Madrid’in ayırdığı bildirilen €30 milyonun da oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmadan çok hücumda daha etkili olduğu söylenebilecek bir sağ taraf savunmacısı. Bu da Madrid’i o bölgede daha iyi takımların değerlendirebileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif yapmıyor, ancak böylesine düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezonluk makul bir geçiş çözümü olamayacağını savunmak zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine bu serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam nedeni. 2021’de PSV’den geldiğinden beri Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda çıktığı 207 maçta 55 gole katkı verdi, ayrıca Inter’in hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardım etti. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli, Bernabeu’daki baskının bir ölçüde azalması anlamına geliyor. Jose Mourinho ile oynayacağı rolle ilgili görüşmeler yaptığı bildirildiği düşünüldüğünde, Alexander-Arnold’u ilk 11’in dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda büyük katkı sağlayacak devasa bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez bazı büyük satışların gerekeceği açıktı ve Fernandes de en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olarak, sezonun son gününde kaderleri belli olmadan önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu nedenle ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Ancak asıl şaşırtıcı olan, West Ham'in oldukça zayıf bir pazarlık pozisyonunda olmasına rağmen Portekizli oyuncu için tam da istediği rakamı almayı başarmış olması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka işaret. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki feci sezonun ardından Tottenham, kendisini bir daha asla böyle bir durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için £52m ödemek bir niyet beyanıysa, bu transfer onun da ötesinde. Fernandes çok yetenekli bir 21 yaşında. Birden fazla rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayacak bir oyuncu görüntüsü veriyor. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu anlaşmanın etrafında inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Tottenham, Sandro Tonali'yi transfer etme ilgisinde de gördüğümüz gibi, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için değerinin üzerinde ödeme yapmaya razı oldu. Dolayısıyla bu transferin Tottenham için gerçekten tutması gerekiyor, hem de hemen; aksi takdirde çok kısa sürede kulüp sahiplerini eleştirmek için kullanılacak yeni bir koz hâline gelir. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse PSG, Joao Neves için Benfica'ya €60m ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi bile değil, bu yüzden gerçekten öyle olabileceğini göstermesi gerekiyor. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Ancak sonunda kendisini Tottenham'da buldu; geçen sezonu West Ham'in bir sıra ve iki puan üstünde tamamlayan bu takım, bu hamleyi bir bakıma yatay bir geçiş gibi gösteriyor. Ancak kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olmalı ve Fernandes de tartışmasız şekilde De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette ne teknik adam ne de kulüp istikrarıyla ünlü olmadığı için, İtalyan çalıştırıcının Tottenham'da ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Saibari'nin Kuzey Amerika'da parlayabileceği ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin onun bonservis bedelini belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon avronun biraz üzerinde bir bedelle alınan bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulübün bu parayı iyi değerlendirmesi de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla ortaya koyduğu sansasyonel performanslar nedeniyle son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra son 32 turunda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında belirttiği gibi, Bayern bir süredir bu transfer üzerinde çalışıyordu. Bu, Dünya Kupası'nda kendini gösteren rastgele bir oyuncuya verilmiş refleksif bir tepki değildi; Bayern, Saibari'nin zaten yıldızlarla dolu hücum hattına ciddi katkı yapmasını sağlayacak doğru teknik, çalışma disiplini ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna uzun zamandır inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Dünya Kupası, çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla sıradan futbolseverin dikkatini çeken Saibari için gerçekten daha iyi gidemezdi. Şimdi de, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroya girmek bir tür kâbusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda adeta bulutların üzerinde ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir takviye olabileceğini de anlaşılır şekilde düşünüyor. Vincent Kompany'nin de açıkça aynı fikirde olduğu anlaşılıyor, çünkü Saibari hiç kuşkusuz takımının oyun tarzına Nicolas Jackson'dan daha uygun bir profil gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’ı Manchester United’a satma konusunda anlaşmaya varmasının ardından bu, Atalanta için bir başka akıllıca anlaşma olmaya aday görünüyor. Palestra için ödenecek 55 milyon avroluk (£47m/$62m) yüksek paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için doğrudan kâr anlamına geliyor; kulübün de, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bir süredir satıştan gelir elde etmeye karar verdiği öne sürülüyor. 21 yaşındaki oyuncu böylece kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte kalıp Bergamo’da iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduğunda aklı çelindi ve onu elde tutmanın her zaman zorlu bir mücadeleye dönüşmesi muhtemeldi. Not: A

    Chelsea için: Xabi Alonso’nun Chelsea’de teknik direktörden ziyade menajer olarak etkisine dair dikkat çekici bir gösterge. İspanyol çalıştırıcının bu transfere onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davrandı; 24 saat içinde avantajı ele geçirerek Inter’in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun geniş ölçüde Serie A şampiyonuna katılması bekleniyordu, bu yüzden bu açıdan bakıldığında bu transfer kesinlikle önemli bir hamle. Çok yönlü, hızlı ve güçlü bir bek olan Palestra’nın, 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso’nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League’in zorlu şartlarına da oldukça uygun olmalı. Ancak 55 milyon avroya kadar çıkan bir harcamanın ardından, Chelsea’nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu, Serie A standartlarında devasa bir meblağ ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bıraktı, ayrıca oyuncu 21 yaşında ve üst düzey futbolda arkasında yalnızca bir iyi sezon var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk de taşıyor. Not: B

    Palestra için: Inter’e transfer olmak yerine neden Chelsea’yi tercih ettiği sorusunu yalnızca Palestra’nın kendisi yanıtlayabilir; çocukken akademisinde oynadığı ve tuttuğuna inanılan Inter yerine bu kararı almasının nedenini belki de Maviler’in bildirilene göre haftalık yaklaşık 100.000 sterlinlik sözleşme teklifinin, Nerazzurri’nin sunduğunun iki katından fazla olması kısmen açıklayabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere’nin en üst liginde kendini deneme fırsatına hemen atladı. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin elde ettiği başarı onu cesaretlendirecektir; diğer yandan bir başka genç İtalyan Giovanni Leoni’nin geçen yaz Liverpool’a katılması da daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun işareti. Alonso’nun onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığı da Palestra’yı etkilemiş olabilir; bu da onun yeni menajer altında kilit bir figür olmaya aday olduğunu gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Jackpot! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için onlara böylesine gülünç bir para ödemeye razı birini bulduktan sonra bankaya kadar gülerek gidecek. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin santrfor sorununa çözüm olması gerekiyordu ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca, Ramos zamanının çok büyük bölümünü Parc des Prince’te kulübede oturarak geçirdi; bu da Portekizli açısından pek iyi görünmüyor. Uluslararası düzeyde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalıyor olması da aynı şekilde. Dolayısıyla, bu yaz oyunun en büyük takımları Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiş değildi, hele de saçma sapan bir 75 milyon € karşılığında hiç değildi. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla, gerçekten hücumlarını geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, tek kelimeyle akıl almaz. Önce şunu hemen aradan çıkaralım: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de üç sezonda 45 gol atarak kulübeden gelip etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası pek dolu olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak neler yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak pek çok komplo teorisini tetiklerken, Milan’ın sahibi Gerry Cardinale’in PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkiye sahip olduğu da vurgulandı. Yine de Milan’ın Ramos için neden kulüp rekoru bir bonservis bedeli ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık olmak gerekirse, Serie A’da goller atacağını düşünüyoruz, özellikle de 9 numaradan Ruben Amorim’in istediği her şeyi sağlaması gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos aslında gol garantisi açısından aynı düzeyde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Yıllardır ikinci planda kalan bir oyuncu için başrolü alma konusunda uzun süredir gecikmiş bir fırsat. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçek vaat taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo’ya bağlı kalmayı seçti ve böylece Ramos’u yıllarca geride tuttu. Yine de Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda onun da özellikle büyük bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye yaşandı; zira genel kanı, PSG’nin imrenilecek düzeyde harika hücumculara sahip olduğu ama Ramos’un onlardan biri olmadığı yönünde. O sadece kulübeden getirilebilecek iyi bir isimdi, etkili bir hamle oyuncusuydu. En önemlisi, artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmaya devam eden yeni Milan’ın hücumdaki mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak; çünkü bu zaten büyük bir ücret olsa da Serie A ekibi için kesinlikle devasa. Sıra sende, Goncalo, değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan bir kez daha son derece akıllıca bir iş. Altı yıl önce yalnızca 2 milyon sterline imza attırdığı bir oyuncudan 52 milyon sterlin ($70m) kazanarak, en iyi satış yapan kulüplerden biri olarak ününü daha da pekiştirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin sadece 12 ay sonra sona erecek olması da bu anlaşmayı daha da iyi hale getiriyor. Bu nedenle Hollandalı savunmacıdan böylesine önemli bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan memnun kalacaklardır, her ne kadar daha önce onun değerinin 70 milyon sterlin ($94m) olarak gösterildiği bildirilmiş olsa da. Bu bonservis bedelini, etkileyici Hamburg kiralık döneminin ardından radarlarında olduğu özellikle belirtilen Spurs yeteneği Luka Vuskovic gibi yüksek potansiyelli bir yedeğe, ayrı bir transferle, kaçınılmaz olarak yeniden yatıracaklardır. Zaten stoper seçenekleri açısından çok da yetersiz değiller; kadrolarında Lewis Dunk ve Olivier Boscagli var, Igor Julio’nun da West Ham’daki kiralık döneminden dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham için: Açıkça yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin yönlendirdiği bir transfer. De Zerbi, Brighton’daki döneminde Van Hecke ile birlikte çalışmıştı. Yine de, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıktıktan sonra, Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya kandırıldığı hissinden kurtulmak zor, üstelik oyuncu güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmek üzereydi. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin ($54m) civarında olması gerektiğini düşünürsünüz, ancak Brighton’ın ne kadar zorlu pazarlık yaptığı biliniyor ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini hissetmiş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve diğer stoperleri Micky van de Ven de aynı yolu izleyebilir. Tottenham en azından Premier League’de kendini kanıtlamış bir savunmacı alıyor. 26 yaşındaki oyuncu henüz zirvesine ulaşmadı, topla iyi bir pasör ve takımın uzun süredir ciddi biçimde eksikliğini hissettiği mücadele gücü ile liderlik özelliklerine sahip. Hollanda milli oyuncusu, bonservissiz transfer edilen Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi de oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun bakış açısından bu, oldukça mantıklı bir transfer. Görünüşe göre Amex’te kalışını uzatmayacağını açıkça belirten Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir basamak yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük şeylere giden bir sıçrama tahtası olarak görebilir. Anlaşılan ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgisini somutlaştırdı; dolayısıyla sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, gerçi ona herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamıyorlar. Daha önce ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak biliyor olacaktır ve bu da onun çabuk uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun sonlarında küme düşme tehlikesini savuşturduktan sonra bir geçiş dönemine girmesi muhtemel kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından aslında gidilebilecek tek yön yukarı gibi görünüyor. En azından kağıt üzerinde Senesi ile kurulacak ortaklık çok güçlü görünüyor ve takıma sağlam bir savunma temeli sağlayabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta, Osasuna'nın geçen yaz sadece 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibinin Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüzde 50'lik yüksek sonraki satış payı maddesi nedeniyle eli kolu bağlıydı. Bu da 40 milyon euro'luk (£34,5m/$45m) serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid'e gideceği anlamına geliyor. Yine de 15 milyon euro'luk (£13m/$17m) kazanç, Osasuna ölçeğindeki bir kulüp için hâlâ önemli. Munoz'un ayrılığı, 12 gol katkısı yaptığı ve İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten yüksek ihtimaldi. Serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda Osasuna'nın elini kolunu bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool ile Newcastle arasındaki transfer piyasası rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona'ya katılan Anthony Gordon'ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz'u belirlemişti. Ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek, görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken devreye girip bu hamleyi çaldı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu ileride fırsat transferi olduğu anlaşılabilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, her iki kanatta da ve merkeze yakın bölgede de oynayabiliyor. Mohamed Salah'ın ayrılığı ve Hugo Ekitike'nin sakatlığının Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk bırakmasının ardından çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlayacak. Savunmada da çok çalışan, direkt ve süratli bu 22 yaşındaki hücum oyuncusu, yeni teknik direktörün bu transferin gerçekleşmesi için bastırdığı da düşünülürse, Iraola'nın oyun tarzına ideal uyum sağlayacak gibi görünüyor. Ancak kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildirilse de, genç İspanyolun Rio Ngumoha'nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu kapatmamasını sağlaması gerekecek. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle'ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz'u Anfield'a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen, kariyerinin ilk döneminde bir hayli gezgin bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona'nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra daha sonra Real Madrid'e geçti, yalnızca bir yıl önce de Osasuna'ya katıldı. Munoz bu kez yeni ortamına uyum sağlamayı ve kendisini uzun vadeli bir yıldız olarak kabul ettirmeyi umacaktır. Vatandaşı Iraola da onun alışma sürecine yardımcı olacak mükemmel teknik direktör gibi duruyor. İlk 11'de yer kapmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek. Liverpool'un RB Leipzig'in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande'nin peşine düşmesi hâlâ beklendiğinden, bu durum genel üretkenliğini geliştirmesini de gerektirebilir. Ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool'un yenilenen hücum hattında yine de bolca fırsat görmelidir. Not: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten iki arada bir derede kaldı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar azalmasına izin verilmeseydi bu durumdan kaçınılabilirdi. Liverpool, onu 2024-25'te şampiyonlukla sonuçlanan sezonda gücünün zirvesindeyken yeni bir sözleşmeyle bağlamış olsaydı, yolları ayırma zamanı geldiğinde hatırı sayılır bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda korkunç bir sezonun ardından sonunda bedelsiz olarak ayrıldı. Hal böyleyken, aylardır süren yıpratıcı görüşmelerin, oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalmasının ardından, Liverpool'un Konate'nin haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildirilen dudak uçuklatan maaş taleplerini, yüksek profilli hatalar zinciriyle kesintiye uğrayan dağınık bir sezonun ortasında kabul etmesi düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet'yi potansiyel alternatifler olarak şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının devasa bir israfıydı. Not: D

    Real Madrid için: Öyleyse, anlaşılan Real Madrid uzun süredir hedeflediği Konate'ye peşinde olduğu türden astronomik maaşı verecek. Bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen, bu, stoperin Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde bir risk anlamına geliyor. Real Madrid'in geçen yıl kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sonlandırmaya karar verdiğinin bildirildiğini hatırlamakta fayda var, ki bu da çok şey anlatıyor. Fransız oyuncu iyi gününde kaliteli bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen mevkiisindeki oyuncular için zirve yıllarına da henüz ulaşmadı. Real fiilen onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulacağına kumar oynuyor ve o, kulüp için sorunlu bir bölgeye nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan çok uzak ve taraftarlar ile medya nezdinde Real Madrid üzerindeki yoğun baskı düşünüldüğünde, bu hamle çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir transfer izlenimi veriyor. Not: B

    Konate için: Bu durumun açık ara en büyük kazananı, hem hayalindeki Real Madrid transferini hem de arzuladığı büyük maaşı almaya hazırlanan Konate. Ancak Huijsen'in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı şekilde uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu gibi bir kazan içinde, Anfield'daki son sezonuna damga vuran hata türlerine çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, Trent Alexander-Arnold'un izinden giderek Madrid'e bedelsiz transferini tamamladı ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erken dönemde yeniden bulabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça olarak kendini kabul ettirme fırsatına sahip. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı hiç de garanti değil. Not: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun soluklu başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim Portekizli oyuncu, Pep Guardiola'nın adeta kusursuz oyuncusuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar sevmesinin ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ancak bu, bir süredir yaklaşan bir ayrılıktı. Onun bedelsiz ayrılması mali açıdan elbette harika değil ama dokuz yıllık olağanüstü hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de hepsinden önemlisi kişiliği, City'de fazlasıyla özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlama için iki neden. Real Madrid sadece bedelsiz olarak olağanüstü kaliteli bir oyuncuyu kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'ya da imza yarışında üstünlük sağladı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki bunların bir kısmı hakkında Bernardo da bizzat yorum yapmıştı, Camp Nou'ya transferi neredeyse kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi, belli ki her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşının transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri kuşkusuz geride kaldı ancak geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal bir rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hâli, yetenek ve direncin o kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real'in Portekiz milli oyuncusu için Barca'nın hamlesini boşa çıkarmasının nedenini anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun süredir istediği İspanya transferi. Silva en az son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, La Liga'nın üst düzey takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık sonunda Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatına sahip olacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid zorlu bir dönemden geçiyor; İspanya futbolunun zirvesinde yerini Barca'ya kaptırdı. Ancak Mourinho'nun onları yeniden zirveye taşımasına yardım etmek, hiç şüphesiz onun sahipleneceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real'de forma rekabeti çok yoğun ve Silva artık eskisi kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da işaret ettiği gibi, ilk beş yard kafanızdadır ve bu açıdan bakıldığında eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu var. Dolayısıyla, Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması belki bir nebze üzücü ama Bernardo, tıpkı Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric gibi, 30'larının sonlarına kadar İspanya'da parlayabilecek tecrübe ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi geliyor; Cucurella, 2022'deki gelişi sonrası pek de iyi başlamamasına rağmen Maviler'in savunmasında kilit bir figüre dönüşen bir oyuncu, bu yüzden onun zararla ayrıldığını görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde dünyadaki pozisyonunun en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton'dan 60 milyon £'a (80 milyon $) transfer ederken en başta kesinlikle fazla ödeme yaptı ve perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar verilmesinin ardından 52 milyon £'a (69 milyon $) kadar bir bedeli geri kazanmaktan muhtemelen memnun olacaktır. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını almaları zor olabilirdi. Cucurella'nın ayrılığı, tecrübe açısından ciddi eksikleri olan kadronun en deneyimli isimlerinden birini de kaybetmesi anlamına geliyor, ancak Chelsea, genç Jorrel Hato'nun ve ayrıca gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco'nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid, erken transfer dönemi hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, Alvaro Carreras'ı Benfica'dan Bernabeu'ya geri getirmek için daha geçen yaz bir sol bek için yüklü harcama yaptı, ancak bu durum, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için yeniden kesenin ağzını açmalarına engel olmadı. 60 milyon €'luk bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım sergileyen bir takım için çok yüksek ve son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan yatırımlarına anında karşılık almalarını gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun kaç yıl daha üst düzey katkısını gerçekçi olarak alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir 'Mourinho' oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real ayrıca artık yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda; dolayısıyla gidecek oyuncular açısından mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Bu hamlenin açık ara en büyük kazananı olan Cucurella, dümeni olmayan bir Chelsea takımından kurtulma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesinde dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Stamford Bridge'de BlueCo'nun işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için savunmacının İspanya'ya dönmek istediği geniş şekilde bildirilmişti, ancak Atletico Madrid'in ilgisi varken Bernabeu'ya gideceğini kimse beklemiyordu. O halde anlaşmanın bu kadar hızlı tamamlanması şaşırtıcı değil; Real Madrid kapısını çaldığında Cucurella'nın muhtemelen hemen evet dediği düşünülebilir. Görünüşe göre Mourinho tarafından özellikle istendiği düşünüldüğünde, Portekizli teknik adamın ilk 11'inde Carreras'ın dönüşümlü olarak yer alması muhtemelken kendisini kilit bir oyuncu olarak kabul ettirme şansı da oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları da hesaba katıldığında, Bernabeu tribünlerinin meşhur sabırsız taraftarlarının tepkisini çekme riskiyle karşı karşıya kalmamak için hemen performans vermek zorunda. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool açısından: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla üst sıralarda yer alır; 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon sterline alınan ve Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biri olan oyuncu, en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuda yaşın etkilerinin görülmeye başladığı da inkâr edilemez. Liverpool da bu yüzden geçen yaz Milos Kerkez'i kadroya katarak onun yerini doldurmak için erken davrandı ve hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi kış transfer döneminde Robertson'ı satacaktı. Ancak şu anki sorun şu ki Kerkez hâlâ Anfield'a tam olarak uyum sağlayamadı, ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesi, mücadele gücü ve karakterinin Merseyside'da ne kadar özleneceği fazlasıyla netleşti. Nitekim taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının, Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte, gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham açısından: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Tottenham'ın ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açıktı, ancak bunun tam olarak neden yapıldığını anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın birçok bölgesinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek bunlardan biri değildi. Ben Davies elbette ayak bileğini kırmıştı, ancak Tottenham'ın elinde hâlâ Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı, ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağılmış durumdaki bir soyunma odasına önemli bir katkı yapacağı yönündeydi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına kesinlikle yardımcı olabilirdi. Onun gecikmeli de olsa bonservissiz gelmesi hoş bir artı oldu, ancak Tottenham'ın Robertson'a aslında çok da ihtiyaç duymadığı hissi devam ediyor. Not: C

    Robertson açısından: Kafa karıştıran bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmaya neden istekli olduğu anlaşılabiliyor. Çok iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercih konumuna düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu; görünüşe göre Tottenham da ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuç olarak sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir noktada sözleşme uzatma teklifi yapmadı. Bununla birlikte, Spurs dışında da seçenekleri vardı; İskoçya kaptanını transfer etmekle ilgilendiği söylenen kulüpler arasında Juventus da bulunuyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeyi seçmesi biraz tuhaf. Ancak Robertson, De Zerbi'nin yaz boyunca Tottenham'ı ciddi şekilde geliştirebilecek kapasiteye sahip olduğu düşünüldüğünde, Tottenham'ın şimdi ocak ayına kıyasla daha cazip bir seçenek olduğunu gerçekten görebilir. Yine de Robertson'ın geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süreyi kuzey Londra'da alacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Çok şey anlatan bir yaklaşım değişikliği. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için var gücüyle mücadele etti, ardından da onu geç de olsa Liverpool'a gitmesine izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda hemen pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü golcü İsveçlinin yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç yardımcı olmadı. Newcastle bu nedenle huzursuz bir başka forveti de hızlıca elden çıkardı ve bunu harika bir bedelle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücum oyuncusu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle'ın önündeki zorluk, bu parayı akıllıca yatırmak; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve üst düzey yetenekleri cezbetmek de bu yaz hiç daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'deki zavallıca 12.'lik, buna Gordon'ın St. James' Park'tan Isak'ın ardından çıkış kapısını seçme isteği de eklenince, Newcastle'ın giderek daha ilgisiz hale gelen Suudi Arabistanlı sahipleri altında artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusundaki iyi belgelenmiş sorunları nedeniyle bir süredir oyuncular için büyük harcamalar yapabilecek durumda değildi, bu yüzden sonunda işleri yoluna koyduktan sonraki ilk hamlesinin Gordon için €80m saçmak olması hiç iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Hücum üçlüsünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesi, dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Kabul etmek gerekir ki Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bonservis bedelini daha olumlu gösterebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçındaki 12 golü, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın bir kanat oyuncusundan Flick'in istediğini verme ihtimali daha yüksek olsa da ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi; bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü türden bir durum. Özellikle son iki yılda Premier League'de oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulübe transfer oldu. Kendisi de daha önce çocukluğunda da desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılması nedeniyle aklının çelindiğini kabul etmişti; ayrıca başlangıçta bu yaz Bayern Münih'e gidecek gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılır şekilde istenen bedele yanaşmadı ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını alabilir, ancak yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için muazzam baskı altında olacak; çünkü Barca €80m'yi yan rolde kalacak bir oyuncuya ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de oynamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. İlk sezonunda Barca'da toplam 28 gol katkısı yapmasına rağmen şimdi Camp Nou'da ihtiyaç fazlası gibi görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına inanmakta zorlanıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan çıkıp Lamine Yamal'la yan yana sahaya çıkacak! Not: A

    Mark Doyle