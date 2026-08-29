Tottenham için: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu Tottenham’ın bir başka kafa karıştırıcı transfer hamlesi. Kulüp bu yaz büyük miktarda para harcadı, hatta tartışmalı şekilde fazla ödeme yaptı, ancak oyuncu satışlarından ciddi bir geri dönüş sağlayamadı. Djed Spence’in değeri şu anda kariyerinin zirvesinde. İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki sekiz maçının tamamında, Kuzey Amerika’da hem sağ hem de sol bekte sergilediği son derece sağlam savunma performansları sayesinde adeta bir kült kahramana dönüştü. Bu performansları arasında, yarı finalde Arjantin’e karşı yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen kuzey Londra ekibi, bonuslar dahil 26 yaşındaki oyuncudan toplam sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) kazanacak gibi görünüyor. Açıkçası Spence’in, yaz başındaki performanslarının ardından bunun neredeyse iki katı kadar değerli olduğu savunulabilir. Üstelik sözleşmesinin bitmesine hâlâ üç yıl var, çok yönlü bir oyuncu, en verimli dönemine giriyor ve elbette meşhur “İngiliz vergisi” de var. Spurs, en azından Andy Robertson’ı bonservissiz transfer ettikten sonra bek rotasyonunda oldukça dolu. Sağda Pedro Porro ilk tercih gibi görünürken, kadroda Destiny Udogie de bulunuyor, ancak birçok taraftar Spence’in onların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D
Inter için: Bu, Inter için gerçek bir fırsat transferi gibi görünüyor. Kulüp, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sona ermesiyle Real Madrid’e gitmesinin ardından ve birincil hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili transferlerinde başarısız olduktan sonra Spence’e yönelip bunu başarıyla sonuçlandırdı. Palestra Chelsea’ye katılırken, Khalaili’nin Crystal Palace’a imza atması bekleniyor. Nerazzurri’nin, Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle piyasa sınırlıydı, ancak Spence bu rol için tam anlamıyla kusursuz bir isim. Hücuma çıkışlarda da rakip kanat oyuncularını durdurmada da aynı derecede etkili olan bu dinamik bek, Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için biçilmiş kaftan. Dumfries’in önemli hücum tehdidini bire bir karşılaması şart değil, ancak Spence savunma açısından bir seviye yukarıda ve ayrıca solda müthiş Federico Dimarco’yu da yedekleyebilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu ekip, bonservis bedelinden de büyük memnuniyet duyacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün onlar için 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) talep ettiği bildirilmişti, ancak sabırlı davranmaları ve paniğe kapılmamaları ciddi karşılık verdi; böylece 26 yaşındaki oyuncuyu kelepir sayılabilecek bir bedelle kadrolarına kattılar. Not: A+
Spence için: Bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenileyen Roberto De Zerbi’nin açıkça istemediği Spence, etkileyici Dünya Kupası performanslarının ardından hak ettiği şekilde daha büyük ve daha iyi şeylere doğru ilerlediğini mutlaka düşünüyordur. Her ne kadar sonunda kuzey Londra’da kendini kabul ettirmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca epey hırpalandı. İlk iki sezonunda tek bir maça bile çıkmadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin başarısız teknik direktörlük döneminde İtalyan tarafından “kulüp transferi” diye etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonun her birinde küme düşme tehlikesiyle flirt ettikten sonra, şimdi yeniden Serie A’yı kazanmanın favorisi olacak bir kulübe gidiyor ve elbette, Kuzey Amerika’da itibarını büyük ölçüde artırmasının ardından Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek. Inter, transfer döneminin daha önceki bölümünde Spence’in İngiltere Milli Takımı’ndan takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna katmıştı; Stones, San Siro’daki heyecan verici yeni macerası öncesinde savunmadaki takım arkadaşının uyum sürecine yardımcı olmalı. Not: A+
Krishan Davis