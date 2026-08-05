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Liverpool, Bradley Barcola görüşmeleri dururken PSG'nin 50 milyon euroluk harika çocuğu Ibrahim Mbaye'yi izliyor
Liverpool'un hedefinde PSG'nin genç yıldızı Mbaye var
GiveMeSport'a göre Liverpool, daha düzenli oynama süresi arayan PSG kanat oyuncusu Mbaye ile ilgileniyor. 18 yaşındaki oyuncunun, garanti ilk 11 dakikaları bulmak amacıyla bu yaz Paris'ten ayrılması bekleniyor. PSG'nin yetenekli hücum oyuncusu için en az 50 milyon euro talep etmesi bekleniyor ve şişkin piyasada bu bedel daha da yükselebilir.
Liverpool henüz resmi bir teklif yapmamış olsa da, Mbaye'nin Anfield'a olası bir transfer fikrine sıcak baktığı belirtiliyor. Liverpool, oyuncunun imzası için ciddi bir rekabetle karşı karşıya. Bayer Leverkusen'in PSG yönetimiyle doğrudan kulüpten kulübe görüşmeler yaptığı ifade ediliyor. Ancak Mbaye tüm seçenekleri değerlendirmeye hazır ve Premier League ekibinden gelecek resmi bir yaklaşımı memnuniyetle karşılayacaktır.
- AFP
Yarış kızışırken Leverkusen öne çıkıyor
Leverkusen, Nasser Al-Khelaifi ile Fernando Carro arasında yapılan görüşmelerin ardından Mbaye transferinde önemli ilerleme kaydetti. İki kulüp lideri mükemmel bir ilişki paylaşıyor ve bu da Alman ekibine müzakerelerde güçlü bir zemin sağlıyor. Buna rağmen, Mbaye'nin PSG'deki konumu giderek daha kalabalık hale geliyor. Afrikalı bir "fenomen" olarak nitelendirilen kanat oyuncusu, geçen sezon Ligue 1'de 24 maça çıktı ve üç gol attı, ancak Desire Doue ile Bradley Barcola'dan sert bir rekabet gördü.
Ayrıca PSG, ek kanat oyuncuları için aktif şekilde girişimlerde bulunuyor ve Monaco'dan Maghnes Akliouche'un yaklaşık 50 milyon avro karşılığında katılması bekleniyor. PSG'nin, Real Madrid'e gitmeye hazırlanan Yan Diomande transferini kaçırmasının ardından bir başka kanat oyuncusunu da gündemine almasıyla, Mbaye'nin Paris'teki süreleri daha da kısıtlanacak.
Barcola görüşmeleri, bonservis bedeli engeline takıldı
Mbaye, Liverpool'ın radarındaki tek PSG kanat oyuncusu değil; Liverpool, Barcola için ses getirecek bir hamleyi değerlendirmeyi sürdürüyor. Fransa milli futbolcusu için iki Avrupa kulübü arasında ön görüşmeler şimdiden yapıldı. Liverpool, Barcola için yaklaşık 100 milyon euro teklif etmeye hazır ve oyuncu da Merseyside ekibine katılmayı aktif olarak istiyor.
Kişisel şartların herhangi bir sorun yaratması beklenmiyor, ancak görüşmeler PSG'nin devasa 170 milyon euroluk bonservis talebi nedeniyle tıkanmış durumda. PSG kaynakları, Barcola'nın değerinin Dünya Kupası'ndaki güçlü performansıyla arttığını savunuyor; oyuncu burada Fransa adına üç gol attı ve bir asist yaptı. PSG, rekor bir ücret talep ederken onun üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi kazanan bir oyuncu olmasına da işaret ediyor.
- (C)Getty images
Fiyat düşüşleri son anda hareketliliği tetikleyebilir
PSG, Barcola'nın olası satışında Elliot Anderson'ın 116 milyon sterlinlik transferi ve Morgan Rogers'ın 117 milyon sterlinlik hamlesi gibi son dönemde Premier League'de ödenen yüksek bonservis bedellerinin aşılmasında ısrar ediyor. PSG'nin bu tutumu, Barcola'nın sözleşmesinin bitimine yalnızca iki yıl kalmasına ve yeni sözleşmeyi reddetmesine rağmen değişmiş değil. Ancak ağustos ayı ilerledikçe PSG'nin yüksek değer biçmesinin düşebileceğine dair bir inanç var. Fransız devi, kanat bölgesi için kendi transfer hamlelerini tamamladıktan sonra oyuncu ayrılıkları konusundaki tutumu çok daha esnek hale gelebilir. Liverpool ise şimdi Mbaye için resmi bir teklif yapıp yapmamayı ya da transfer döneminin sonu yaklaşırken PSG'nin Barcola konusundaki tutumunu düşürmesini bekleyip beklememeyi dikkatle değerlendirecek.
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