GiveMeSport'a göre Liverpool, daha düzenli oynama süresi arayan PSG kanat oyuncusu Mbaye ile ilgileniyor. 18 yaşındaki oyuncunun, garanti ilk 11 dakikaları bulmak amacıyla bu yaz Paris'ten ayrılması bekleniyor. PSG'nin yetenekli hücum oyuncusu için en az 50 milyon euro talep etmesi bekleniyor ve şişkin piyasada bu bedel daha da yükselebilir.

Liverpool henüz resmi bir teklif yapmamış olsa da, Mbaye'nin Anfield'a olası bir transfer fikrine sıcak baktığı belirtiliyor. Liverpool, oyuncunun imzası için ciddi bir rekabetle karşı karşıya. Bayer Leverkusen'in PSG yönetimiyle doğrudan kulüpten kulübe görüşmeler yaptığı ifade ediliyor. Ancak Mbaye tüm seçenekleri değerlendirmeye hazır ve Premier League ekibinden gelecek resmi bir yaklaşımı memnuniyetle karşılayacaktır.