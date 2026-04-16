Liverpool, Bournemouth'un savunma oyuncusu Marcos Senesi'yi transfer etmek için Man Utd ve Chelsea'nin önünde yer alıyor

Manchester United ve Chelsea'nin eski Feyenoord oyuncusuna ilgi duyduğu söyleniyordu, ancak bu iki Premier Lig devinin de bu transferi askıya aldığı bildiriliyor. United, farklı bir profilde bir defans oyuncusuna öncelik veriyor; kulüp kaynakları, Senesi'nin Old Trafford'daki transfer ekibinin şu anda aradığı belirli yaş veya taktiksel gerekliliklere uymadığını belirtiyor. Bunun yerine, Kırmızı Şeytanlar'ın Nottingham Forest'tan Murillo gibi daha genç oyunculara odaklandığı düşünülüyor.

Chelsea de farklı nedenlerle olsa da benzer bir sonuca varmış durumda. The Blues'un şişkin kadrosunu yeniden değerlendirdiği ve kadrosuna daha fazla fiziksel güç katmak istediği söyleniyor, bu da onları başka yerlere yöneltmiş durumda.