Liverpool, Bournemouth'un savunma oyuncusu Marcos Senesi'yi transfer etmek için Man Utd ve Chelsea'nin önünde yer alıyor
Anfield'ın devleri yarışta başı çekiyor
i Paper'a göre, bu sezon sınırlarının sonuna kadar zorlanan savunma hattını yenilemek isteyen Liverpool, şu anda Senesi için en olası transfer noktası olarak görülüyor. Kaptan Virgil van Dijk 35. yaş gününe yaklaşırken ve Ibrahima Konate istikrarlı bir form yakalamakta zorlanırken, Kırmızılar güvenilir takviyelere acil ihtiyaç duyuyor. Sakatlıklarla boğuşan Giovanni Leoni de gerekli desteği sağlayamadı ve 28 yaşındaki Senesi'nin Anfield'da savunma hattına girmesine açık bir fırsat yarattı. Arjantinli oyuncunun temsilcileri, Bournemouth'a ayrılma niyetini bildirdikten sonra aktif olarak seçenekleri araştırıyor. Liverpool avantajlı durumda gibi görünse de, durumu hala takip eden yerel rakipleriyle rekabet etmek zorunda.
Manchester United ve Chelsea, transfer konusundaki görüşmeleri askıya aldı
Manchester United ve Chelsea'nin eski Feyenoord oyuncusuna ilgi duyduğu söyleniyordu, ancak bu iki Premier Lig devinin de bu transferi askıya aldığı bildiriliyor. United, farklı bir profilde bir defans oyuncusuna öncelik veriyor; kulüp kaynakları, Senesi'nin Old Trafford'daki transfer ekibinin şu anda aradığı belirli yaş veya taktiksel gerekliliklere uymadığını belirtiyor. Bunun yerine, Kırmızı Şeytanlar'ın Nottingham Forest'tan Murillo gibi daha genç oyunculara odaklandığı düşünülüyor.
Chelsea de farklı nedenlerle olsa da benzer bir sonuca varmış durumda. The Blues'un şişkin kadrosunu yeniden değerlendirdiği ve kadrosuna daha fazla fiziksel güç katmak istediği söyleniyor, bu da onları başka yerlere yöneltmiş durumda.
Avrupa'nın dev kulüpleri Arjantinli yıldızı es geçti
Avrupa'dan gelen ilgi azalıyor gibi görünüyor; İtalyan takımları Juventus ve Roma, bu stoperi kadrolarına katmaktan vazgeçti. Juventus'un oyuncu hakkında kapsamlı bir inceleme yaptığı, ancak temsilcilerine Torino'da kendisine ilk 11'de yer garanti edemeyeceğini bildirdiği söyleniyor. Roma da aynı yolu izleyerek, transfer dönemi başlamadan önce Premier Lig kulüplerinin bu oyuncuyu kadrolarına katmak için rekabet etmelerine kapıyı ardına kadar açtı.
Senesi'nin aklında bir rüya transferi olduğu düşünülüyor. Katalan devinin ilgisini resmileştirmesi halinde, Barcelona'nın tercih edilen seçenek olduğu bildiriliyor. La Liga'nın cazibesi ve Camp Nou'nun prestiji önemli faktörler olmaya devam ediyor, ancak Premier League'in finansal gücü, İngiltere'de kalmasının hala en olası sonuç olduğunu gösteriyor. Aston Villa ve Everton da, Senesi nihai kararını verirken transfer durumunu takip eden kulüpler arasında yer alıyor.
Bournemouth, iki oyuncunun ayrılmasına hazırlanıyor
Senesi'nin ayrılacağı haberi, Vitality Stadyumu'nda büyük bir çalkantı yaşanırken geldi. Teknik direktör Andoni Iraola, mevcut sezonun sonunda kulüpten ayrılma niyetini çoktan doğruladı; bu gelişme, diğer birçok Premier Lig kulübünü de tetikte tutuyor. İspanyol teknik adamın ayrılışı, Cherries için son derece başarılı bir dönemin sonunu işaret ediyor, ancak görünüşe göre kilit oyuncuların kendi geleceklerine ilişkin kararlarını da hızlandırmış durumda.
Senesi de bu beklenen ayrılık dalgasının bir parçası haline geldi ve sezon bitmeden bir sonraki durağına ilişkin nihai kararın açıklanması bekleniyor. Ancak şimdilik, Liverpool akıllıca bir transferi tamamlamaya çalışırken tüm yollar Anfield'a çıkıyor gibi görünüyor.