Schlotterbeck’in sözleşme uzatması Borussia Dortmund’a uzun vadeli bir güvence sağlamak amacıyla tasarlanmış olsa da, anlaşmaya eklenen “rüya kulüp” maddesi durumu tamamen değiştirdi. Defans oyuncusunun 50 milyon ile 60 milyon avro arasında bir bedel karşılığında ayrılabileceği ortaya çıktı, ancak bu seçenek her talip için geçerli değil.

SPORT BILD'e göre, yaklaşan transfer dönemi için geçerli hedefler olarak anlaşmaya sadece üç belirli takım yazılmıştır. Liverpool ve Real Madrid, anlaşmaya dahil edilen onaylanmış iki büyük kulüp.

İlginç bir şekilde, bu kulüplerin hiçbiri, sözleşme uzatımı imzalanmadan önce 26 yaşındaki oyuncu için resmi bir teklifte bulunmadı; oysa bu dönemde oyuncu daha düşük bir fiyata transfer edilebilirdi.







