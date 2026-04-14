Liverpool, Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Nico Schlotterbeck'in bu yaz takımdan ayrılmasına yol açabilecek özel serbest kalma maddesinde yer alan üç kulüpten biri olduğu ortaya çıktı
Üçlü kulüp maddesinin ayrıntıları
Schlotterbeck’in sözleşme uzatması Borussia Dortmund’a uzun vadeli bir güvence sağlamak amacıyla tasarlanmış olsa da, anlaşmaya eklenen “rüya kulüp” maddesi durumu tamamen değiştirdi. Defans oyuncusunun 50 milyon ile 60 milyon avro arasında bir bedel karşılığında ayrılabileceği ortaya çıktı, ancak bu seçenek her talip için geçerli değil.
SPORT BILD'e göre, yaklaşan transfer dönemi için geçerli hedefler olarak anlaşmaya sadece üç belirli takım yazılmıştır. Liverpool ve Real Madrid, anlaşmaya dahil edilen onaylanmış iki büyük kulüp.
İlginç bir şekilde, bu kulüplerin hiçbiri, sözleşme uzatımı imzalanmadan önce 26 yaşındaki oyuncu için resmi bir teklifte bulunmadı; oysa bu dönemde oyuncu daha düşük bir fiyata transfer edilebilirdi.
Matthaus tartışmalı anlaşmayı savunuyor
Ayrılma yoluna dair haberler tüm Dortmund taraftarları tarafından olumlu karşılanmadı; bazı taraftarlar, takımın Bayer Leverkusen’e karşı evinde aldığı son mağlubiyet sırasında defans oyuncusunu yuhaladı. Ancak Alman efsane Lothar Matthäus, bu maddenin hırslı bir oyuncu için mantıklı olduğunu ve Dortmund’a daha önce sahip olmadıkları önemli bir mali avantaj sağladığını savunarak oyuncuyu savundu.
Matthaus, "Mesele her zaman onun bir sonraki adımı atmak istemesiydi" dedi. "Öte yandan, o Borussia Dortmund'a da bağlı. Ancak Real Madrid kapıyı çalarsa, kapıyı açık tutmak istersiniz, en azından içinden geçebileceğiniz küçük bir aralık kadar."
Yaz transferleri için kesin bir son tarih
Dortmund'un spor yönetimi açısından en önemlisi, bu serbest kalma maddesi yaz boyunca süren bir tehdit oluşturmuyor. Sabit bedeli devreye sokmak için tanınan sürenin, 19 Temmuz'daki Dünya Kupası finaliyle aynı zamana denk gelen Temmuz ortasında sona ereceği bildiriliyor.
Bu, Liverpool veya başka bir kulüp Schlotterbeck'i kadrosuna katmak istiyorsa, transfer döneminin ilk birkaç haftasında kararlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiği anlamına geliyor.
Bu zamanlama, Lars Ricken ve Dortmund yönetimi için hayati önem taşıyor. Madde devreye girerse, BVB'nin bir yedek oyuncu bulup transfer etmek için yaklaşık altı haftası ve 50 milyon avroyu aşan bir bütçesi olacak.
Dortmund'un iyileşen mali durumu
Takımın kilit oyuncularından birini kaybetme riskine rağmen, sözleşme uzatması varlık koruma açısından bir ustalık hamlesi olarak değerlendirildi. Schlotterbeck’i 2031 yılına kadar kendilerine bağlayarak Dortmund, oyuncunun önceki sözleşmesinin son yılına girmesi gibi bir kabus senaryosunu başarıyla önledi. Matthaus, bu hamlenin, sözleşmedeki serbest kalma maddesi mevcut olsa bile oyuncunun potansiyel piyasa değerine milyonlarca euro eklediğini vurguladı.