Liverpool, başıboş oyuncuları kapıyor! Marsilya'nın yeni başkanı, harcamalardaki 'hayal kırıklığı' nedeniyle Reds'e sert çıktı
Marsilya'nın yeni başkanı, Cuma günü düzenlenen resmi tanıtım töreninde modern futboldaki mali yönetim konusunda net bir mesaj verdi ve özellikle Liverpool'u verimsiz harcama örneği olarak gösterdi. Kulüp sahibi Frank McCourt'un yanında konuşan Richard, OM'nin hedeflerini İngiliz devleriyle karşılaştırırken sözünü sakınmadı.
Richard, "OM, her yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynamak zorunda olan küçük bir kulüp grubunun parçası; bu da Ligue 1'de ilk üçte bitirmek anlamına geliyor," diye açıkladı. "Ancak mesele sadece para değil. Bazı kulüpler çok büyük meblağlar harcadı; geçen yaz 480 milyon avro yatırım yapan Liverpool gibi; ve yine de... Bunun bir başarısızlık olduğunu söylemeyeceğim, ancak büyük bir hayal kırıklığı var."
Anfield'da pahalı bir yaz
Richard'ın bahsettiği rakamlar, birçok önemli transfer ve ayrılığın yaşandığı, Premier Lig ekibi için köklü bir değişimin yaşandığı bir yaz dönemine işaret ediyor.
Transfer ekibinin rehberliğinde Liverpool, Florian Wirtz, Alexander Isak ve Hugo Ekitike gibi üst düzey yeteneklerin transferlerini onayladı. Bu transfer dalgası, kulübün Premier Lig şampiyonluğunun ardından Avrupa futbolunun zirvesine geri dönmesini sağlamak amacıyla tasarlandı.
Bu cömert transfer harcamalarının mali dengesini sağlamak için Reds, Luis Diaz ve Darwin Nunez'in satışını onayladı. Ancak, Avrupa'nın en çok aranan genç oyuncularından bazılarının takıma katılması rağmen, kulübün durumu Richard gibi gözlemcileri pek etkilememiş görünüyor ve bu durum, Stade Velodrome'daki ilk basın toplantısında Richard'ın kamuoyuna yönelik eleştirilerine yol açtı.
Marsilya'nın kendi geçiş dönemi
Richard, Merseyside’daki gelişmeleri eleştirse de, şu anda önemli bir yapısal dönüşüm sürecinden geçen bir kulübü devralıyor. Eski başkan Pablo Longoria ve büyük beğeni toplayan teknik direktör Roberto De Zerbi’nin ayrılması, Fransız devini belirsizlik ortamına sürükledi. Kulüp yönetimi, gemiyi dengede tutmak ve Avrupa’daki konumunu korumak için artık Richard’ın liderliğine güveniyor.
Marsilya, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için gergin bir mücadele içinde bulunuyor ve bu hedef, Amerikalı sahipler için asgari şart olarak kalmaya devam ediyor. Richard'ın basın toplantısında yüksek sesle savunduğu mali kısıtlamalarla başa çıkarken, kulübün Avrupa'nın en prestijli turnuvasında yerini korumasını sağlamak için baskı artıyor.
OM için bundan sonra ne olacak?
Richard’ın açıklamaları, kulübün sonuç almaya çaresizce çabaladığı bir dönemde geldi; kulüp, ilk üçte kalma umudunu canlı tutmak için Cuma akşamı ligin son sırasındaki FC Metz ile oynayacağı, kazanması gereken maça hazırlanıyor.