Richard'ın bahsettiği rakamlar, birçok önemli transfer ve ayrılığın yaşandığı, Premier Lig ekibi için köklü bir değişimin yaşandığı bir yaz dönemine işaret ediyor.

Transfer ekibinin rehberliğinde Liverpool, Florian Wirtz, Alexander Isak ve Hugo Ekitike gibi üst düzey yeteneklerin transferlerini onayladı. Bu transfer dalgası, kulübün Premier Lig şampiyonluğunun ardından Avrupa futbolunun zirvesine geri dönmesini sağlamak amacıyla tasarlandı.

Bu cömert transfer harcamalarının mali dengesini sağlamak için Reds, Luis Diaz ve Darwin Nunez'in satışını onayladı. Ancak, Avrupa'nın en çok aranan genç oyuncularından bazılarının takıma katılması rağmen, kulübün durumu Richard gibi gözlemcileri pek etkilememiş görünüyor ve bu durum, Stade Velodrome'daki ilk basın toplantısında Richard'ın kamuoyuna yönelik eleştirilerine yol açtı.



