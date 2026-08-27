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Bradley Barcola France 2026 World CupGetty

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Liverpool, Barcola için PSG ile anlaştı: 140 milyon euroluk anlaşma

Liverpool

Reds için sansasyonel bir hamle: Fransız kanat oyuncusunu dudak uçuklatan bir bedelle kadrosuna kattılar.

Liverpool, Bradley Barcola'yı kadrosuna katmak için sözlü anlaşmaya vardı. Başlangıç bedeli 100 milyon euro artı bonuslar, PSG için toplam paketin ulaşabileceği rakam ise 140 milyon euro. Belgeler 24 saat içinde karşılıklı olarak paylaşılacak. Times'a göre anlaşmanın hafta sonuna kadar bonservisiyle tamamlanması bekleniyor: Liverpool için son derece önemli bir hamle, kulüp böylece ilk hedefine ulaşıyor.

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