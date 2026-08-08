AgenciaLOF
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Liverpool, Barcelona savunmacısı Ronald Araujo için sürpriz bir kiralık anlaşmaya vardı
Liverpool'un hedefi savunmaya takviye yapmak
Romano'ya göre Liverpool, Araujo'yu bir sezonluk kiralık olarak kadrosuna katmak için Barcelona ile anlaşmaya vardı. Anfield'a yapılacak bir transfer, Uruguaylı stoper için Camp Nou'da geçirdiği sarsıntılı sezonun ardından düzenli olarak ilk takımda süre alma fırsatı sunuyor. Hansi Flick yönetiminde ilk 11'deki yerini kaybeden ve 2026 Dünya Kupası'nda öne çıkan bir rol alamayan savunmacı, şimdi formunu ve özgüvenini yeniden kazanmak için Merseyside'ı ideal adres olarak görüyor.
- Xinhua
Romano kiralama anlaşmasının ayrıntılarını açıkladı
Romano, resmî X hesabından yaptığı paylaşımda, kulüpler arasında sözlü anlaşmanın Barcelona sportif direktörü Deco'dan onay aldığını doğruladı. Transfer haberini duyuran Romano, şu ifadeleri kullandı: "Liverpool, Ronald Araujo'yu Barcelona'dan kiralamak için anlaşmaya vardı, işte oldu! Kulüpler arasında sözlü anlaşma, Barca'da direktör Deco tarafından artık onaylandı. #LFC için sürpriz bir bombayla yeni bir stoper."
Barcelona savunmadaki rotasyonu ayarlıyor
Araujo'nun ayrılığına onay verilmesi, Barcelona'nın yeni sezon öncesinde kadrosunu yeniden şekillendirmeyi sürdürürken maaş bütçesini düşürmesine olanak tanıyor. Barcelona yönetimi, savunmaya takviye için transfer piyasasında aktif kalmayı sürdürürken, Pau Cubarsi ile Eric Garcia'nın Flick'in savunma rotasyonunda daha fazla sorumluluk alması bekleniyor. Liverpool açısından ise etkileyici geri dönüş hızı ve hava hakimiyetiyle öne çıkan Araujo'nun fiziksel profili, onu savunmada Virgil van Dijk'in yanında doğal bir partner haline getirebilir.
- Getty Images Sport
Resmî onay hâlâ bekleniyor
Her iki kulüp de artık resmi açıklamayı yapmadan önce kalan evrak işlemlerini tamamlamak için çalışıyor. Son idari adımlar sorunsuz ilerlerse, Araujo sağlık kontrolünden geçecek ve sezon öncesi hazırlıklar için Andoni Iraola'nın kadrosuna katılacak. Yaklaşan hazırlık maçları, Uruguaylı savunmacıya iç lig sezonu başlamadan önce İngiliz futbolunun taktiksel gerekliliklerine uyum sağlaması için kritik bir fırsat sunacak.
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