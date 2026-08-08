Romano'ya göre Liverpool, Araujo'yu bir sezonluk kiralık olarak kadrosuna katmak için Barcelona ile anlaşmaya vardı. Anfield'a yapılacak bir transfer, Uruguaylı stoper için Camp Nou'da geçirdiği sarsıntılı sezonun ardından düzenli olarak ilk takımda süre alma fırsatı sunuyor. Hansi Flick yönetiminde ilk 11'deki yerini kaybeden ve 2026 Dünya Kupası'nda öne çıkan bir rol alamayan savunmacı, şimdi formunu ve özgüvenini yeniden kazanmak için Merseyside'ı ideal adres olarak görüyor.