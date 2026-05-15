Liverpool-Aston Villa maçı oyuncu değerlendirmeleri: Arne Slot'un zamanı doldu mu?! Ollie Watkins'in coşkun performansı Reds'i ezip geçerken, Rio Ngumoha tek olumlu not aldı

Liverpool'un felaketle sonuçlanan şampiyonluk savunması, Cuma gecesi Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Aston Villa'ya ağır bir yenilgiye uğrayarak yeni bir dibe vurdu ve bu sonuç, takımın kendi ligde kalma umutlarını tehlikeye attı. Kırmızılar, maç boyunca Ollie Watkins'in baş belası oldu; forvet, iki gol atıp bir golün de hazırlayıcısı oldu. 4-2'lik yenilgiyle Arne Slot'un takımı, bir maç fazla oynamış olmasına rağmen altıncı sıradaki takımın dört puan önünde, Premier Lig'de beşinci sırada kaldı.

Villa maçın başlangıcından itibaren üstünlüğü ele geçirdi ve Liverpool’un kısa süreli dirilişinin ardından, ilk yarının bitimine az bir süre kala Morgan Rogers’ın zekice kurgulanmış bir köşe vuruşunun sonunda attığı muhteşem bir golle öne geçti. Ancak ikinci yarıya girer girmez konuk takım, serbest vuruşta markajdan kurtulan Virgil van Dijk’in kafasıyla skoru eşitledi.

Ancak bu, geri dönüşün katalizörü olmadı. Etkileyici bir performans sergileyen Rio Ngumoha'nın direğe çarpan şutunun ardından, diğer tarafta Dominik Szoboszlai'nin kayması, Rogers ve Watkins'in kombinasyonuyla acımasızca cezalandırıldı ve Watkins topu alt köşeye sıkıştırdı. Ardından Emi Buendia direğe çarptı, ancak Villa üçüncü golünü çok beklemek zorunda kalmadı, çünkü Giorgi Mamardashvili'nin tehlikeli bir bölgeye sektirdiği topu Watkins yakın mesafeden ağlara gönderdi.

İngiliz forvet, normal sürenin son dakikasında asist rolüne büründü ve John McGinn'e pas verdi. McGinn, ceza sahası kenarından üst köşeye gönderdiği şutla şampiyonun bir başka kötü gecesini kesinleştirdi. Van Dijk'in bir başka kafa vuruşuyla ikinci golünü atması için zaman vardı, ancak bu sadece teselli niteliğinde bir gol oldu.

GOAL, Villa Park'taki Liverpool oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Giorgi Mamardashvili (4/10):

    Kalesinden çıkarken neredeyse gol yiyordu ve pek güven verici değildi. Sert bir değerlendirme yaparsak, ilk gol ve Villa'nın üçüncü golünde daha iyi bir performans sergileyebilirdi.

    Joe Gomez (4/10):

    Tek bir top kapma mücadelesini bile kazanamadı ve sağ bek pozisyonunda hücum açısından çok az katkı sağladı.

    Ibrahima Konate (5/10):

    Watkins tarafından eziyet çeken Fransız oyuncu, bir an bile rahat edemedi ve yine sallantılı bir performans sergiledi.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Arka alandan oyun kurarken alışılmadık bir şekilde gevşekti. İki kolay kafa golü attı ancak kaptan genel olarak hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi.

    Milos Kerkez (4/10):

    Villa'nın tehdidi, onun kanadından geldi, çünkü o, ileriye doğru bombardıman yaparken tersine döndü. Her iki uçta da pek etkili değildi. McGinn'e karşı berbat bir savunma sergiledi.

    Orta saha

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Maçın gidişatını hiç kontrol edemedi ama en azından savunmada katkı sağladı. Villa'nın üçüncü golünden hemen önce utanç verici bir oyun sergiledi.

    Ryan Gravenberch (4/10):

    Orta sahada pasif kaldı, fiziksel olarak kolayca alt edildi ve kötü bir top kaybının ardından cezalandırılmaması şans eseriydi. Maçın bitmesine daha çok zaman varken oyundan alındı.

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Uzaktan attığı karakteristik, kıvrımlı şutuyla Emi Martinez'i zorladı. Van Dijk'ın golüne asist yaptı ancak kısa süre sonra yaptığı korkunç kayma acı bir şekilde cezalandırıldı. Maçın sonlarında Van Dijk'ın ikinci golüne de ortayı yaptı.

    Saldırı

    Curtis Jones (5/10):

    Topu aramak için sahada dolaşmak zorunda kaldı ama biraz ivme kazandırdı. Sağ bek pozisyonuna çekildi ve bu durum onu kısıtladı.

    Cody Gakpo (4/10):

    Rogers'ı durduracak kadar hızlı değildi. Paslar pek iyi değildi ama o da forvette pasif kaldı.

    Rio Ngumoha (6/10):

    Liverpool'un yine en parlak hücum gücüydü. Her zaman tehdit oluşturdu ve direğin dibine çarpan topuyla çok şanssızdı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Federico Chiesa (6/10):

    Çok aktif görünüyordu ancak belirgin bir fark yaratamadı.

    Florian Wirtz (5/10):

    Maça hiç giremedi.

    Mohamed Salah (N/A):

    Wirtz ile aynı - istenen etkiyi yaratamadı.

    Arne Slot (3/10):

    Slot'un işinin güvende olduğu söylenmiş olabilir, ancak bu, oyuncularının hiçbir tepki veremediği bir başka berbat geceydi. Bu tür bir performans, yönetimin teknik direktörün geleceği hakkındaki kararını etkileyebilecek türden bir performanstı.

