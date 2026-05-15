Villa maçın başlangıcından itibaren üstünlüğü ele geçirdi ve Liverpool’un kısa süreli dirilişinin ardından, ilk yarının bitimine az bir süre kala Morgan Rogers’ın zekice kurgulanmış bir köşe vuruşunun sonunda attığı muhteşem bir golle öne geçti. Ancak ikinci yarıya girer girmez konuk takım, serbest vuruşta markajdan kurtulan Virgil van Dijk’in kafasıyla skoru eşitledi.

Ancak bu, geri dönüşün katalizörü olmadı. Etkileyici bir performans sergileyen Rio Ngumoha'nın direğe çarpan şutunun ardından, diğer tarafta Dominik Szoboszlai'nin kayması, Rogers ve Watkins'in kombinasyonuyla acımasızca cezalandırıldı ve Watkins topu alt köşeye sıkıştırdı. Ardından Emi Buendia direğe çarptı, ancak Villa üçüncü golünü çok beklemek zorunda kalmadı, çünkü Giorgi Mamardashvili'nin tehlikeli bir bölgeye sektirdiği topu Watkins yakın mesafeden ağlara gönderdi.

İngiliz forvet, normal sürenin son dakikasında asist rolüne büründü ve John McGinn'e pas verdi. McGinn, ceza sahası kenarından üst köşeye gönderdiği şutla şampiyonun bir başka kötü gecesini kesinleştirdi. Van Dijk'in bir başka kafa vuruşuyla ikinci golünü atması için zaman vardı, ancak bu sadece teselli niteliğinde bir gol oldu.

