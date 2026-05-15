Liverpool-Aston Villa maçı oyuncu değerlendirmeleri: Arne Slot'un zamanı doldu mu?! Genç Rio Ngumoha'nın tüm çabalarına rağmen, Ollie Watkins ve arkadaşları tarafından ezici bir yenilgiye uğrayan Reds

Villa maçın başlangıcından itibaren üstünlüğünü ortaya koydu ve Liverpool’un kısa süreli dirilişinin ardından, ilk yarının bitimine az bir süre kala Morgan Rogers’ın zekice kurgulanmış bir köşe vuruşunun sonunda attığı golle öne geçti. Ancak bu üstünlükleri uzun sürmedi; ikinci yarının başlarında konuk takım, bir serbest vuruşun ardından Virgil van Dijk’in basit bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi.

Ancak bu, geri dönüşün katalizörü olmadı, çünkü Unai Emery'nin adamları beş dakika içinde üstünlüğünü yeniden sağladı. Etkileyici bir performans sergileyen Rio Ngumoha içe doğru çalım atıp direğe çarptıktan kısa bir süre sonra, diğer tarafta Dominik Szoboszlai'nin kayması Rogers ve Watkins'in kombinasyonu ile acımasızca cezalandırıldı ve Watkins topu alt köşeye sıkıştırdı. Ardından Emi Buendia direğe çarptı, ancak Villa üçüncü golünü çok beklemek zorunda kalmadı, çünkü Giorgi Mamardashvili'nin tehlikeli bir bölgeye sektirdiği topu Watkins yakın mesafeden ağlara gönderdi.

İngiliz forvet, normal sürenin son dakikasında asistciye dönüştü ve John McGinn'e pas verdi; McGinn, ceza sahası kenarından üst köşeye gönderdiği şutla şampiyonlar için bir başka mutsuz geceyi kesinleştirdi. Van Dijk'ın bir başka kafa vuruşuyla ikinci golünü atması için hala zaman vardı, ancak bu sadece teselli niteliğindeydi. Bu sonuçla Villa, Liverpool'u geçerek dördüncü sıraya yükseldi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi, ancak Slot'un takımının hala yapması gereken işler var.

