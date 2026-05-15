Goal.com
CanlıBiletler
Liverpool GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Liverpool-Aston Villa maçı oyuncu değerlendirmeleri: Arne Slot'un zamanı doldu mu?! Genç Rio Ngumoha'nın tüm çabalarına rağmen, Ollie Watkins ve arkadaşları tarafından ezici bir yenilgiye uğrayan Reds

Player ratings
Liverpool
Aston Villa
Premier Lig
FEATURES
Aston Villa - Liverpool

Liverpool'un felaketle sonuçlanan şampiyonluk savunması, Cuma gecesi Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Aston Villa'ya karşı aldığı ağır yenilgiyle yeni bir dibe vurdu; bu sonuç, takımın kendi Avrupa kupalarına katılma umutlarını da tehlikeye attı. Kırmızılar, maç boyunca Ollie Watkins'in baş belası oldu. İngiliz forvet, iki gol atıp bir golün de hazırlayıcısı oldu. 4-2'lik yenilgiyle Arne Slot'un takımı, Premier Lig'de beşinci sıraya geriledi. Takım, bir maç fazla oynamış olmasına rağmen, altıncı sıradaki Bournemouth'un dört puan önünde yer alıyor.

Villa maçın başlangıcından itibaren üstünlüğünü ortaya koydu ve Liverpool’un kısa süreli dirilişinin ardından, ilk yarının bitimine az bir süre kala Morgan Rogers’ın zekice kurgulanmış bir köşe vuruşunun sonunda attığı golle öne geçti. Ancak bu üstünlükleri uzun sürmedi; ikinci yarının başlarında konuk takım, bir serbest vuruşun ardından Virgil van Dijk’in basit bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi.

Ancak bu, geri dönüşün katalizörü olmadı, çünkü Unai Emery'nin adamları beş dakika içinde üstünlüğünü yeniden sağladı. Etkileyici bir performans sergileyen Rio Ngumoha içe doğru çalım atıp direğe çarptıktan kısa bir süre sonra, diğer tarafta Dominik Szoboszlai'nin kayması Rogers ve Watkins'in kombinasyonu ile acımasızca cezalandırıldı ve Watkins topu alt köşeye sıkıştırdı. Ardından Emi Buendia direğe çarptı, ancak Villa üçüncü golünü çok beklemek zorunda kalmadı, çünkü Giorgi Mamardashvili'nin tehlikeli bir bölgeye sektirdiği topu Watkins yakın mesafeden ağlara gönderdi.

İngiliz forvet, normal sürenin son dakikasında asistciye dönüştü ve John McGinn'e pas verdi; McGinn, ceza sahası kenarından üst köşeye gönderdiği şutla şampiyonlar için bir başka mutsuz geceyi kesinleştirdi. Van Dijk'ın bir başka kafa vuruşuyla ikinci golünü atması için hala zaman vardı, ancak bu sadece teselli niteliğindeydi. Bu sonuçla Villa, Liverpool'u geçerek dördüncü sıraya yükseldi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi, ancak Slot'un takımının hala yapması gereken işler var.

GOAL, Villa Park'taki Liverpool oyuncularını değerlendirdi...

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Kaleci ve Savunma

    Giorgi Mamardashvili (4/10):

    Kalesinden çıkarken neredeyse gol yiyordu ve pek güven verici değildi. Sert bir değerlendirme yaparsak, ilk gol ve Villa'nın üçüncü golünde daha iyi bir performans sergileyebilirdi.

    Joe Gomez (4/10):

    Tek bir top kapma mücadelesini bile kazanamadı ve sağ bek pozisyonunda hücum açısından çok az katkı sağladı.

    Ibrahima Konate (5/10):

    Watkins tarafından zor anlar yaşadı ve Fransız oyuncu, bir an bile rahat edemedi.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Arka alandan oyun kurarken alışılmadık bir şekilde gevşekti. İki kolay kafa golü attı ancak kaptan genel olarak hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi.

    Milos Kerkez (4/10):

    Villa'nın tehdidi, onun kanadından geldi, çünkü o, ileriye doğru bombardıman yaparken tersine döndü. Her iki uçta da pek etkili değildi. Maçın sonunda McGinn'e karşı berbat bir savunma yaptı.

    • Reklam
  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Orta saha

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Maçın gidişatını hiç kontrol edemedi ama en azından savunmada katkı sağladı. Villa'nın üçüncü golünden hemen önce utanç verici bir oyun sergiledi.

    Ryan Gravenberch (4/10):

    Orta sahada pasif kaldı, fiziksel olarak kolayca alt edildi ve kötü bir pas hatasından sonra ceza almaması şans eseriydi. Maçın bitmesine daha çok zaman varken oyundan alındı.

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Uzaktan attığı karakteristik, yön değiştiren şutuyla Emi Martinez'i zorladı. Van Dijk'ın iki golüne de asist yaptı, ancak diğer tarafta yaptığı korkunç kayma acımasızca cezalandırıldı.

  • Aston Villa v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Saldırı

    Curtis Jones (5/10):

    Topu aramak için sahada dolaşmak zorunda kaldı ama biraz ivme kazandırdı. Sağ bek pozisyonuna çekildi ve bu durum onu kısıtladı.

    Cody Gakpo (4/10):

    İlk golde Rogers'ı durduracak kadar hızlı değildi. Paslar pek iyi değildi ama o da forvette pasif kaldı.

    Rio Ngumoha (6/10):

    Liverpool'un yine en parlak hücum gücüydü. Her zaman tehdit oluşturdu ve direğin dibine çarpan topuyla çok şanssızdı.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Federico Chiesa (6/10):

    Çok aktif görünüyordu ancak belirgin bir fark yaratamadı.

    Florian Wirtz (5/10):

    Maça hiç giremedi.

    Mohamed Salah (N/A):

    Wirtz ile aynı - istenen etkiyi yaratamadı.

    Arne Slot (3/10):

    Slot'un işinin güvende olduğu söylenmiş olabilir, ancak bu, oyuncularının rakiplerinin yoğunluğuna hiçbir tepki veremediği bir başka berbat geceydi. Bu tür bir performans, yönetimin teknik direktörün geleceği hakkındaki kararını etkileyebilecek türden bir performanstı.

Ligi Europa
Freiburg crest
Freiburg
SCF
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Premier Lig
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Brentford crest
Brentford
BRE