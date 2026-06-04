Liverpool, Arne Slot'un yerine yeni teknik direktör olarak Andoni Iraola'yı atadı

Yeni teknik direktör, dünya futbolunun en başarılı kulüplerinden birine katıldığı için duyduğu mutluluğu dile getirdi. Liverpoolfc.com’a verdiği demeçte, “Gerçekten çok heyecanlıyım, gerçekten çok heyecanlıyım,” dedi. “Çünkü Liverpool’u biliyorsunuz, buranın büyük bir kulüp olduğunu, devasa bir kulüp olduğunu, dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğunu biliyorsunuz. Ama bu kulübü içten hissedip biraz daha yakından tanıdıkça, her zaman özel bir kulüp olduğunu düşündüm.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Liverpool’un cazibesine kapılmak için pek çok şeye gerek yok. Liverpool, Liverpool’dur. Ama tabii ki atmosfer, taraftarlar, kulüp, oyuncular, üst düzey oyuncuları çalıştırma şansı, şampiyonluklar için mücadele etme şansı. Bence bundan daha cazip bir şey olamaz. Böyle bir şeyi bulmak zor. Bu yüzden başlamak için gerçekten çok heyecanlıyım.”



