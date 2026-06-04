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Liverpool, Arne Slot'un yerine yeni teknik direktör olarak Andoni Iraola'yı atadı
Anfield'da yeni bir dönem başlıyor
Liverpool, Iraola’nın 2026-27 sezonu öncesinde kulübün yeni teknik direktörü olmak üzere anlaşmaya vardığını doğruladı. 43 yaşındaki teknik adam, Merseyside’daki görev süresinin sona ermesinin ardından Cumartesi günü Reds’ten ayrılan Slot’un yerine geçerek Anfield’da göreve başlayacak.
Iraola, Bournemouth ile Premier League'de geçirdiği üç etkileyici sezonun ardından, kariyerinin zirvesindeyken kulübe katılıyor. Güney Sahili'ndeki dönemi, ilerici bir oyun tarzıyla şekillendi ve geçen ay ligi altıncı sırada tamamlayarak Cherries'i tarihlerinde ilk kez Avrupa'ya taşımasıyla doruğa ulaştı.
Büyük bir meydan okumaya yönelik heyecan
Yeni teknik direktör, dünya futbolunun en başarılı kulüplerinden birine katıldığı için duyduğu mutluluğu dile getirdi. Liverpoolfc.com’a verdiği demeçte, “Gerçekten çok heyecanlıyım, gerçekten çok heyecanlıyım,” dedi. “Çünkü Liverpool’u biliyorsunuz, buranın büyük bir kulüp olduğunu, devasa bir kulüp olduğunu, dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğunu biliyorsunuz. Ama bu kulübü içten hissedip biraz daha yakından tanıdıkça, her zaman özel bir kulüp olduğunu düşündüm.”
Sözlerine şöyle devam etti: “Liverpool’un cazibesine kapılmak için pek çok şeye gerek yok. Liverpool, Liverpool’dur. Ama tabii ki atmosfer, taraftarlar, kulüp, oyuncular, üst düzey oyuncuları çalıştırma şansı, şampiyonluklar için mücadele etme şansı. Bence bundan daha cazip bir şey olamaz. Böyle bir şeyi bulmak zor. Bu yüzden başlamak için gerçekten çok heyecanlıyım.”
Bask Bölgesi'nden Premier Lig'e
İspanya’nın kuzeyindeki Bask bölgesinde doğan Iraola, uzun bir futbol kariyerine sahipti; çoğunlukla sağ bek olarak görev yaptı ve 12 sezon boyunca Athletic Club formasıyla 500’den fazla maça çıktı. Ayrıca İspanya milli takımında yedi kez forma giydi; ardından 2015 ile 2016 yılları arasında New York City FC’ye transfer oldu ve ardından futbolu bıraktı.
Teknik direktörlüğe geçişi hızlı ve başarılı oldu. Iraola, teknik direktörlük kariyerine 2018 yazında AEK Larnaca'nın başına geçerek başladı ve takımın Kıbrıs Süper Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu. Ardından İspanya ikinci lig ekibi Mirandes'te görev yaptı ve burada taktiksel açıdan zeki bir teknik direktör olarak ününü pekiştirdi.
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Bir taktik dehası ortaya çıkıyor
Iraola daha sonra 2020 yılında Rayo Vallecano'ya transfer oldu ve takımın başında geçirdiği ilk sezonda kulübü La Liga'ya yükseltti. İspanya'nın en üst liginde de beklentilerin ötesinde bir performans sergileyen Iraola, sonunda İngiliz kulüplerin dikkatini çekti. Bu yükselişin üzerinden sadece üç yıl geçtikten sonra Premier League'den teklif geldi ve Iraola, Bournemouth'un teknik direktörü olarak atandı.
Cherries'teki çalışmaları dikkat çekti ve sezonun ikinci yarısında 18 maçlık olağanüstü bir yenilmezlik serisiyle altıncı sırayı garantileyerek geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Şimdi Iraola, Liverpool'a katılıyor ve burada Reds'i önümüzdeki sezona hazırlayacak ve büyük kupalar için mücadele edecek.