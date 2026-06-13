Liverpool, Arne Slot'un teknik ekibini dağıtırken Andoni Iraola'nın yeniden yapılanma süreci başladı

Hulshoff ve Peeters, 2024 yazında Slot ile birlikte göreve başlamış ve Liverpool’un 20. İngiltere şampiyonluğunu kazandığı unutulmaz ilk sezonunda önemli roller üstlenmişti. Van Bronckhorst da geçen yaz yardımcı antrenör olarak takıma katılmış ve teknik kadroya teknik direktörlük deneyimi katmıştı. Liverpool, üç antrenörün ayrılışını doğrulayan bir açıklamada, onların katkılarını takdir etti.

Kulüp, "Üçlü, geçen ay Slot'un baş antrenörlük görevinden ayrılacağının açıklanmasının ardından görevlerinden ayrılacak. LFC'deki herkes, Sipke, Ruben ve Gio'ya kulübe yaptıkları tüm çabalar ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve gelecekte başarılar diliyoruz" dedi.