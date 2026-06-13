Getty Images Sport
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Liverpool, Arne Slot'un teknik ekibini dağıtırken Andoni Iraola'nın yeniden yapılanma süreci başladı
Liverpool, teknik kadro değişikliğine başladı
Liverpool, Arne Slot yönetimindeki başarılı dönemin ardından Sipke Hulshoff, Ruben Peeters ve Giovanni van Bronckhorst'un kulübün teknik kadrosundan ayrıldığını doğruladı. Bu ayrılıklar, geçen ay Slot'un ayrılışının açıklanmasının ardından gerçekleşti ve Liverpool'un Premier Lig şampiyonluğunu geri kazanmasına yardımcı olan teknik kadro yapısına son verdi. Kulüp yeni bir yönetim kadrosu atamaya hazırlanırken, bu değişiklikler Anfield'da daha kapsamlı bir geçiş sürecinin başlangıcını işaret ediyor.
- Getty Images Sport
Liverpool, ayrılan teknik direktörlere teşekkür etti
Hulshoff ve Peeters, 2024 yazında Slot ile birlikte göreve başlamış ve Liverpool’un 20. İngiltere şampiyonluğunu kazandığı unutulmaz ilk sezonunda önemli roller üstlenmişti. Van Bronckhorst da geçen yaz yardımcı antrenör olarak takıma katılmış ve teknik kadroya teknik direktörlük deneyimi katmıştı. Liverpool, üç antrenörün ayrılışını doğrulayan bir açıklamada, onların katkılarını takdir etti.
Kulüp, "Üçlü, geçen ay Slot'un baş antrenörlük görevinden ayrılacağının açıklanmasının ardından görevlerinden ayrılacak. LFC'deki herkes, Sipke, Ruben ve Gio'ya kulübe yaptıkları tüm çabalar ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve gelecekte başarılar diliyoruz" dedi.
Iraola kendi teknik ekibini kurmaya hazırlanıyor
Bu ayrılıklar, Liverpool’un teknik kadrosunda boşluklar yaratıyor ve Iraola’nın güvenilir yardımcılarından oluşan bir ekip kurma planlarını hızlandırabilir. Liverpool Echo’nun haberine göre, İspanyol teknik direktör, yardımcı antrenör Tommy Elphick, duran toplar antrenörü Shaun Cooper, analizci Tom Webber ve kondisyon antrenörü Pablo de la Torre dahil olmak üzere Bournemouth’taki ekibinin birçok üyesiyle yeniden bir araya gelecek. Anfield'a tanıdık yüzleri getirmek, Iraola'nın kulüpte yeni bir döneme başlarken yöntemlerini daha hızlı uygulamaya koymasına yardımcı olacaktır.
- Getty Images Sport
Sezon öncesi hazırlık dönemi, yeni yönetim için ilk sınav niteliğinde
Iraola, iki yıllık bir sözleşme imzaladıktan sonra önümüzdeki ay sezon öncesi hazırlık döneminde takımla çalışmaya başlayacak. Bu dönem, yeni sezon öncesinde oyuncularını değerlendirip kendi antrenörlük felsefesini takıma aşılaması açısından hayati önem taşıyor. Liverpool’un hazırlık programı, Sunderland, Leeds ve Wrexham ile karşılaşacakları bir ABD turunu içeriyor. Ardından Anfield’a dönerek Monaco ve Como ile dostluk maçları oynayacaklar.