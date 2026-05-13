Xabi Alonso Arne Slot Liverpool
Liverpool, Arne Slot'u görevde tutarak ve Chelsea'nin Xabi Alonso'yu transfer etmesine izin vererek pişman olacak

Liverpool taraftarları için, Cumartesi günü Anfield'da Chelsea'nin altı maçlık mağlubiyet serisini sonlandırarak hak ettiği bir puanı almasını izlemek zaten yeterince kötüydü. Ancak Pazartesi günü, Blues'un Xabi Alonso'yu bir sonraki kalıcı teknik direktörü olarak atamak için görüşmelerde bulunduğu haberinin gelmesi, şu anda tünelin sonunda bir ışık görmekte zorlanan taraftarlar için daha da büyük bir darbe oldu.

Alonso, Liverpool’un tüm sorunlarına çözüm olacak kişi olarak görülüyordu; Bayer Leverkusen’i yenilgisiz bir çifte kupaya taşıyarak futbol dünyasının en parlak genç taktikçilerinden biri olarak adını duyuran eski Kop idolü.

Bu klas İspanyol, 2024 yılında Jürgen Klopp'un yerine teknik direktör olarak taraftarların ilk tercihi olmuştu; ancak yılbaşından bu yana, Arne Slot'un yerine geçebilecek tek olası seçenek olarak görülüyordu. Dolayısıyla, Reds'in Alonso için yarışta bile olmadığına dair haberler, kulübün Slot ile bir sezon daha devam etme niyetini kadar şaşırtıcı...

  • Arne SlotGetty Images

    Zayıf savunma

    Alonso 12 Ocak'ta Real Madrid'den ayrıldığında, Liverpool'a sadık gazeteciler için, kulübün Slot'u kovup İspanyol teknik adamı işe alması yönündeki talepleri, kulübün çevrimiçi taraftar kitlesinin daha sabırsız kesimine yönelik aşağılayıcı bir terim olan "E-Reds"in tipik bir tepkisi olarak görmezden gelmek kolaydı.

    Liverpool'un teknik direktörleri kovma alışkanlığı olmadığı, özellikle de bir önceki sezon şampiyonluk kazanmış olanları kovmadığı defalarca vurgulandı. Kulübün 71 yıldır gördüğü en kötü sonuç serisini yönetmesine ve şampiyonluk savunmasının Kasım ayında sona ermesine rağmen, Slot'un hala bolca kredisi olduğu ve taraftarların hayatlarının en güzel günlerinden birini yaşattığı için teknik direktöre minnettar olması gerektiği savunuldu.

    Ancak, duyguların kanıtları gölgelemesine asla izin verilmemeliydi. İster Kop tribününde ister kanepelerinde olsunlar, taraftarlar Liverpool'un kaybolduğunu kendi gözleriyle görebiliyordu ve beş ay geçmesine rağmen Slot hala herhangi bir çözüm bulmaya yaklaşamadı; bu yüzden, daha ihtiyatlı olan stadyum taraftarları bile eski Feyenoord teknik direktörüne olan güvenlerini yitirdi.

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Hayranlar için bardağı taşıran son damla mı?

    Liverpool, hafta sonu Chelsea'ye yenilmedi bile; ancak ligin en formsuz takımı karşısında sergilediği utanç verici ve dağınık performansın ardından haklı olarak sahadan yuhalanarak ayrıldı.

    Ancak en önemli tepki 66. dakikada geldi; taraftarlar, aksi takdirde kasvetli geçecek bir öğleden sonra yine birkaç ışık parıltısı sağlayan Rio Ngumoha'yı oyundan alan Slot'un kararına öfkeyle tepki gösterdi. Hollandalı teknik adam maçtan sonra, genç oyuncunun oyundan alınmasından kısa bir süre önce kas krampları yaşadığını iddia etti; ancak bir bakıma, oyundan alınma nedeni önemsizdi.

    Taraftarların sadece teknik direktörün kararını sorgulamakla kalmayıp, açıkça eleştirmeye mecbur hissetmeleri, Slot'un kararlarına artık güvenmediklerini ortaya koydu. Onlara göre, sürekli istikrarsız bir performans sergileyen Cody Gakpo yerine en tehlikeli forvetini oyundan alması tamamen mantıklıydı.

    Ayrıca, Liverpool taraftarlarının çoğunun, Ngumoha'nın kariyerinin bu kadar önemli bir aşamasında ona aşırı yük bindirmekten çekinen Slot'u, takdir etmeseler de anladıklarını belirtmek gerekir. Yuhalamalar aslında daha çok, teknik direktörün muhafazakarlığı ve takımının genel olarak pasif oyununa duyulan hayal kırıklığının bir yansımasıydı.

  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    "Ciddi misin sen?!"

    Bu sezon Liverpool defalarca yoğunluktan yoksun kaldı ve bu durum Kırmızılar’ın maçlarda bir o yana bir bu yana savrulmasına neden oldu. Anlamlı bir şekilde, daha önce destekleyici bir tavır sergileyen basın mensupları artık Slot’u bu konuda eleştiriyor – ki bu durum onun giderek daha belirgin hale gelen sinirini bozuyor. Nitekim Slot, Chelsea karşısında alışılmadık derecede agresif bir başlangıçla erken öne geçtikten sonra oyuncularına geri çekilmeleri talimatını verdiği yönündeki imaya öfkelendi.

    "Evet, 1-0 öne geçtikten sonra bunu söyledim ve ardından 2-0 için büyük bir fırsat yakaladık," dedi alaycı bir tonla. "Kenardan bağırdığımı görmediniz mi? 'Geri çekilin, geri çekilin, kendi kalenizi koruyun, kendi kalenizi koruyun.' Ciddi misiniz?! Elbette geri çekilmek gibi bir niyetimiz yok.

    "Devam etmek istedik ama topu giderek daha rahat oynayan bir takıma karşı oynadık. Kanat oyuncuları yoktu, bu yüzden çok sayıda orta saha oyuncusu vardı, orta sahayı kontrol ettiler ve oynamaya başladılar ve bizi giderek daha fazla geçtiler, bu çok fazla şansa yol açmadı ama maçta açık ara dominant takım onlardı.

    "İlk yarıda bunu değiştirmek zordu ama sanırım siz de fark etmişsinizdir, diğer şeylerin yanı sıra, devre arasında bazı değişiklikler yaptık.

    "Mükemmel değildi çünkü birkaç kez yine de bizi geçebildiler, ancak ilk yarıdaki kadar çok değildi. Devre arasında yaptığımız ayarlama buydu ve bu, ikinci yarıda daha dominant takım olmamıza yardımcı oldu, ancak gol atamadık. İki kez çok yaklaştık.

    "Ancak, oyuncularıma geri çekilmelerini, geriye düşmelerini ve rakibe baskı yapmamalarını söylediğimi düşünmenin bana haksızlık olduğunu düşünüyorum.

    "Ya geçen sezon ve bu sezonun büyük bir bölümünde takımlarımın nasıl oynadığını görmediniz, ya da benim teknik direktör olduğumdan beri. Ama öyle görünüyordu, geri çekildik, ama niyetimiz asla bu değildi."

    Ancak akla gelen soru şu: Eğer niyet bu değilse, neden bu durum sürekli tekrarlanıyor?

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Zihinsel ve bedensel olarak zayıf

    Sakatlıklar, bu sezon Liverpool'un yaşadığı zorluklarda açıkça rol oynamıştır; zira birçok kilit oyuncunun -sezon boyunca düzenli aralıklarla- forma giyememesi, takımın uyumunu ve dolayısıyla istikrarını olumsuz etkilemiştir. Ancak sayısız eksiklik, bu takımın hem zihinsel hem de fiziksel olarak zayıf olduğu algısını daha da pekiştirmiştir.

    Slot'un top hakimiyetine dayalı yaklaşımı başlangıçta kadro üzerindeki yükü azaltmış gibi görünüyordu, ancak bu sezon pek çok oyuncu yorgun görünüyordu; üç-dört günde bir oynamanın zorluklarıyla başa çıkacak kadar formda ve güçlü değillerdi.

    Bazıları bunu Anfield'daki standartların düşmesine bağladı; takımdan ayrılacak olan Mohamed Salah, bazı takım arkadaşlarının kendisi kadar spor salonuna gitmeye istekli olmadığını ima ederken, kaptan Virgil van Dijk ise Liverpool'un kendisinin "kabul edilemez" olarak nitelendirdiği bir sezonun tekrarlanmasını önlemek için "perde arkasında" çok çalışma yapılması gerektiğini açıkça itiraf etti.

    Slot, Anfield'da bir çürüme başladığı yönündeki imaya yine öfkeyle tepki gösterdi. "Virgil [van Dijk] Mo'nun söyledikleriyle aynı şeyi mi kastediyor? Mo'nun söylediği şey, standartların bir futbol kulübü için gerçekten önemli olduğu," dedi Slot. "Ona tamamen katılıyorum! Standartların şu anda iyi olmadığını söylediğini duymadım. Siz duydunuz mu?

    "Bu konuda endişeli değilim, öyle diyelim. Standartların gelecek sezon bu sezondan, önceki sezondan veya ondan önceki sezondan daha düşük olacağından endişeli değilim. Hayır. Bu konuda endişeli değilim. Hiç de değil."

    Ancak taraftarlar endişeli - ve haklılar da.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MAN UTD-LIVERPOOLAFP

    'Karşı oynaması kolay'

    Slot, Michael Carrick'in son derece sıradan Manchester United takımına karşı yaşanan utanç verici ve yetersiz yenilginin ardından, Liverpool'un hangi alanlarda gelişmesi gerektiğini tam olarak bildiğini söyledi.

    Sky Sports'a verdiği demeçte, "Son birkaç haftadır bu konuda çok çalışıyoruz, çünkü biraz daha fazla antrenman zamanımız var," dedi. "Ancak aynı sorunlar tekrar ortaya çıkıyor ve bu tamamen sürpriz değil, çünkü sezon boyunca değiştirebileceğiniz pek bir şey yok.

    "Bizim için, benim için, nerelerde iyileştirme yapmamız gerektiği oldukça açık. Ve gelecek sezon bunu yapacağız."

    Ancak, hangi iyileştirmeler üzerinde çalıştığını paylaşmak isteyip istemediği sorulduğunda Slot, "Hayır, bunları paylaşmanın bir anlamı yok" diye yanıtladı. Oysa kendi iyiliği için bunu yapması gerekirdi, çünkü bu, taraftarların Slot'u fikirleri tükenmiş bir adam olarak görme algısını değiştirmeye yardımcı olabilirdi.

    Mevcut durumda, taraftarlar Slot'un Liverpool'un sezon boyunca süren kötü gidişatını tersine çevirebileceğine dair hiçbir işaret görmediler. Kırmızılar hala neredeyse her rakibe karşı hızda geride kalıyor ve dolayısıyla düzenli olarak eziliyor.

    Eski United kaptanı Roy Keane'in Old Trafford'da 3-2 yenildikten sonra söylediği gibi, Liverpool artık "karşılaşması kolay bir takım", yani kolay lokma haline geldi. Temel olarak, Liverpool ile oynanan bir maç, Wolves, Spurs veya Chelsea gibi zor günler geçiren takımlar için tam bir can simidi.

  • Arne Slot 2026Getty Images

    Boşa geçen sezon

    Üzücü olan şey, Liverpool'un felaketle sonuçlanan sezonunu bu kadar sönük bir şekilde tamamlamasının hiç de şaşırtıcı olmaması. Aslında bu tamamen öngörülebilirdi; kulübün harekete geçmemesinin kaçınılmaz bir sonucuydu.

    Liverpool'un sınırları, Eylül ve Kasım ayları arasındaki tarihsel olarak kötü performans döneminde ortaya çıktı ve Anfield'daki yetkililer ya teknik direktörü kovmalı ya da Ocak transfer döneminde ona destek vermeliydiler.

    Bunun yerine, bir şekilde kurtarılabilecek bir sezon tamamen boşa harcandı, takımın felakete sürüklenmesine izin verildi ve bu yüzden artık ne teknik direktöre ne de onun üstündekilere güven kalmadı.

    Taraftarlara basın aracılığıyla, Manchester City ve Paris Saint-Germain ile oynanacak kupa maçlarının Slot'un geleceğini belirlemede çok önemli olacağı söylendi, ancak bu üç maçı da tek bir gol atamadan (ve 8 gol yiyerek) kaybetmesine rağmen, teknik direktörün koltuğunun güvende olduğu söyleniyor.

    Sonuç olarak, Manchester United'da Erik ten Hag'ın yarattığı karmaşanın tekrarlanmasından korkan tek Liverpool taraftarı Jamie Carragher değil. Old Trafford'daki kaotik ikinci sezonunda tüm uyarı işaretlerini görmezden gelen Hollandalı teknik direktör, sonunda kovulmaktan başka çare bulamamıştı.

    Slot'un hakkını vermek gerekirse, kendisi ve ekibinin Liverpool'un ligdeki son iki maçında bu berbat, kupa kazanamayan sezonu telafi etmek için yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını kabul etti. Ancak, "eğer planladığımız gibi bir yaz geçirebilirsek, gelecek sezon şu andakinden farklı bir takım olacağımıza yüzde 100 ikna oldum" diyor.

    Ancak taraftarlar, yine aynı berbat durumun tekrarlanacağını öngörüyorlar; tek fark, kulüp sonunda bir değişiklik yapma zamanının geldiğini kabul ettiğinde, Alonso'nun artık Reds'i kurtarmak için hazır olmayacağı korkusu.

