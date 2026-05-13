Liverpool, Arne Slot'u görevde tutarak ve Chelsea'nin Xabi Alonso'yu transfer etmesine izin vererek pişman olacak

Bu sezon Liverpool defalarca yoğunluktan yoksun kaldı ve bu durum Kırmızılar’ın maçlarda bir o yana bir bu yana savrulmasına neden oldu. Anlamlı bir şekilde, daha önce destekleyici bir tavır sergileyen basın mensupları artık Slot’u bu konuda eleştiriyor – ki bu durum onun giderek daha belirgin hale gelen sinirini bozuyor. Nitekim Slot, Chelsea karşısında alışılmadık derecede agresif bir başlangıçla erken öne geçtikten sonra oyuncularına geri çekilmeleri talimatını verdiği yönündeki imaya öfkelendi.

"Evet, 1-0 öne geçtikten sonra bunu söyledim ve ardından 2-0 için büyük bir fırsat yakaladık," dedi alaycı bir tonla. "Kenardan bağırdığımı görmediniz mi? 'Geri çekilin, geri çekilin, kendi kalenizi koruyun, kendi kalenizi koruyun.' Ciddi misiniz?! Elbette geri çekilmek gibi bir niyetimiz yok.

"Devam etmek istedik ama topu giderek daha rahat oynayan bir takıma karşı oynadık. Kanat oyuncuları yoktu, bu yüzden çok sayıda orta saha oyuncusu vardı, orta sahayı kontrol ettiler ve oynamaya başladılar ve bizi giderek daha fazla geçtiler, bu çok fazla şansa yol açmadı ama maçta açık ara dominant takım onlardı.

"İlk yarıda bunu değiştirmek zordu ama sanırım siz de fark etmişsinizdir, diğer şeylerin yanı sıra, devre arasında bazı değişiklikler yaptık.

"Mükemmel değildi çünkü birkaç kez yine de bizi geçebildiler, ancak ilk yarıdaki kadar çok değildi. Devre arasında yaptığımız ayarlama buydu ve bu, ikinci yarıda daha dominant takım olmamıza yardımcı oldu, ancak gol atamadık. İki kez çok yaklaştık.

"Ancak, oyuncularıma geri çekilmelerini, geriye düşmelerini ve rakibe baskı yapmamalarını söylediğimi düşünmenin bana haksızlık olduğunu düşünüyorum.

"Ya geçen sezon ve bu sezonun büyük bir bölümünde takımlarımın nasıl oynadığını görmediniz, ya da benim teknik direktör olduğumdan beri. Ama öyle görünüyordu, geri çekildik, ama niyetimiz asla bu değildi."

Ancak akla gelen soru şu: Eğer niyet bu değilse, neden bu durum sürekli tekrarlanıyor?