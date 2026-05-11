Getty
Çeviri:
Liverpool, Anfield'ın dışındaki 97 Avenue'ye yerleştirilecek Diogo Jota ve Andre Silva anıtının fotoğraflarını yayınladı
97. Cadde'deki bir kahramana adanmış bir kalp
Kulüp, Ana Tribün'ün yakınında kalıcı olarak yer alacak "Forever 20" adlı heykelin tasarımını resmi olarak açıkladı. Liverpool, bu anıtın yeri olarak 97 Avenue'yu seçti; burası, iki kardeşin de hayatını kaybettiği İspanya'daki ölümcül trafik kazasının ardından binlerce taraftarın atkı, pankart ve çiçek bırakmış olduğu yerdi.
Anıtın merkezinde yer alan akıcı kalp heykeli, Jota'nın Anfield'daki beş yıllık kariyerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelen imza gol sevinciyle doğrudan bağlantılı. Tasarım, farklı açılardan bakıldığında Jota ve Silva'nın futbol kariyerleri boyunca giydikleri 20 ve 30 numaralarını ortaya çıkaran, çok yönlü bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor.
- AFP
Hayranların sesleri taşa kazındı
Kulüp, benzersiz ve dokunaklı bir jestle, anıtın yas döneminde taraftarlar tarafından bırakılan eşyaları da içereceğini doğruladı. Bu somut anma eşyaları, bir geri dönüşüm süreciyle Granby Rock yüzeyli taş kaideye entegre edildi; böylece taraftar kitlesinin içten duyguları, bu mekanın tam anlamıyla temelini oluşturacak.
Kaideye, kardeşlere adanmış resmi bir yazıt lazerle kazınacak. Jota'nın saha dışındaki hayatını yansıtan tasarımda, video oyun kumandası detayı gibi ince kişisel dokunuşlar da yer alıyor. Bu detay, forvetin oyun ve e-sporlara olan bilinen tutkusunu yansıtıyor ve anıtın onun kişiliğini daha samimi bir şekilde yansıtmasını sağlıyor.
Kop taraftarlarının en sevdiği şarkının sözleri
Müzik de anıtta merkezi bir rol oynayacak; Jota’nın ünlü tezahüratının sözleri yapıya kazınacak. Bu şarkı, Anfield’daki maç günlerinin vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor; Liverpool taraftarları, Kırmızılar için pek çok hayati gol atan bu oyuncuyu onurlandırmak amacıyla her iç saha maçının 20. dakikasında bu şarkıyı söylemeye devam ediyor.
Anıtın açılış tarihi henüz belirlenmemiş olsa da, kulüp bu alanın sessiz bir anma yeri olmasını planlıyor. Burası, dünyanın dört bir yanından gelen taraftarlar ve ziyaretçilerin, Merseyside kulübünde silinmez bir iz bırakan "Portekizli delikanlı"ya saygılarını sunup onu anmaları için özel bir alan olacak.
- Getty Images Sport
20 numaraya sonsuz bir saygı duruşu
"Forever 20" anıtının oluşturulması, kulübün Jota'nın mirasının takımdan asla uzaklaşmamasını sağlama çabasının bir parçasıdır. Bu yılın başlarında, Reds erkek, kadın ve akademi takımlarında 20 numaralı formayı kalıcı olarak emekliye ayırma yönünde önemli bir adım attı.