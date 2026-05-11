Liverpool, Anfield'ın dışındaki 97 Avenue'ye yerleştirilecek Diogo Jota ve Andre Silva anıtının fotoğraflarını yayınladı

Kulüp, Ana Tribün'ün yakınında kalıcı olarak yer alacak "Forever 20" adlı heykelin tasarımını resmi olarak açıkladı. Liverpool, bu anıtın yeri olarak 97 Avenue'yu seçti; burası, iki kardeşin de hayatını kaybettiği İspanya'daki ölümcül trafik kazasının ardından binlerce taraftarın atkı, pankart ve çiçek bırakmış olduğu yerdi.

Anıtın merkezinde yer alan akıcı kalp heykeli, Jota'nın Anfield'daki beş yıllık kariyerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelen imza gol sevinciyle doğrudan bağlantılı. Tasarım, farklı açılardan bakıldığında Jota ve Silva'nın futbol kariyerleri boyunca giydikleri 20 ve 30 numaralarını ortaya çıkaran, çok yönlü bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor.












