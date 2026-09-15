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Liverpool, Andy Robertson'ın duygusal Anfield dönüşünde Tottenham'ı 3-1 yenerek Carabao Cup'ın dışına itti
Merseyside'da duygusal bir eve dönüş
Andy Robertson, yaz transfer döneminde Liverpool'daki ihtişamlı dokuz yıllık serüvenini noktalamasından bu yana ilk kez Anfield'a döndü. Roberto De Zerbi yönetiminde kariyerini artık Tottenham Hotspur'da sürdüren İskoç milli oyuncu, salı gecesi oynanan Carabao Cup üçüncü tur maçında yedekler arasında yer aldı. Rakip takım için sahaya çıkmasına rağmen 32 yaşındaki oyuncu, ev sahibi tribünlerden büyük sevgi gördü.
Bu karşılaşma, sol bek için önemli bir dönüm noktası oldu. Mevcut sezon öncesinde Merseyside ekibinde ilk 11'deki yerini Milos Kerkez'in almasının ardından Liverpool'dan bonservissiz olarak ayrılmıştı.
- Getty Images Sport
Kop'tan coşkulu bir karşılama
Robertson anını kulübede beklemek zorunda kaldı, ancak De Zerbi tarafından 57. dakikada Destiny Udogie'nin yerine oyuna alındığında Anfield ayağa kalktı. Savunmacı, tribünlerin dört bir yanından büyük bir ayakta alkışla karşılandı; taraftarlar da kulüpte kupalarla dolu yılları boyunca ona adanan tanıdık tezahüratları hemen yeniden söylemeye başladı.
Bu, Liverpool'da geçirdiği dönemde kazandığı, ikisi Premier League şampiyonluğu ve 2019 Şampiyonlar Ligi olmak üzere sekiz büyük kupaya yönelik duygusal bir takdirdi.
Baskın performans güvenli turu getirdi
Andoni Iraola ilk 11'inde 10 değişiklik yaptı ve kaptanlık pazubandını Joe Gomez taktı, ancak Liverpool'un kendi sahasındaki ritmi hiç bozulmadı. Alexis Mac Allister, ilk yarıda gelişine vurduğu sert şutla skoru açtı, Cody Gakpo ise devre arasının kısa süre sonrasında farkı ikiye çıkardı. Conor Gallagher'ın bir kornerde yaptığı kafa vuruşuyla Spurs eşleşmeye yeniden ortak olmayı başarsa da, oyuna sonradan giren Dominik Szoboszlai'nin uzatma dakikalarındaki müthiş golü, sonuna kadar hak edilmiş bir galibiyeti perçinledi.
3-1'lik skor, Liverpool'un hücum üstünlüğünü net şekilde yansıttı ve takım turnuvada bir üst tura güvenli biçimde yükseldi.
- Getty Images Sport
Iraola yönetiminde yenilmezlik serisini uzatmak
Bu sonuç, Iraola'nın takımının yeni teknik direktör yönetiminde tamamen yenilgisiz kalması ve artan bir özgüvenle Carabao Cup'ta bir sonraki tura ilerlemesi anlamına geliyor. Kırmızılar kadroda rotasyona giderken, geri dönen oyunculara ve gençlere de değerli süreler verilmesiyle birlikte kadro derinliği gece boyunca ciddi şekilde test edildi. Liverpool şimdi kısa vadeli odağını yeniden iç sahadaki mücadeleye çevirecek ve hafta sonunda Premier League'de Bournemouth deplasmanına çıkacak, Tottenham ise 19 Aralık'ta Anfield'a döneceği maça bakacak.
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