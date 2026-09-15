Andy Robertson, yaz transfer döneminde Liverpool'daki ihtişamlı dokuz yıllık serüvenini noktalamasından bu yana ilk kez Anfield'a döndü. Roberto De Zerbi yönetiminde kariyerini artık Tottenham Hotspur'da sürdüren İskoç milli oyuncu, salı gecesi oynanan Carabao Cup üçüncü tur maçında yedekler arasında yer aldı. Rakip takım için sahaya çıkmasına rağmen 32 yaşındaki oyuncu, ev sahibi tribünlerden büyük sevgi gördü.

Bu karşılaşma, sol bek için önemli bir dönüm noktası oldu. Mevcut sezon öncesinde Merseyside ekibinde ilk 11'deki yerini Milos Kerkez'in almasının ardından Liverpool'dan bonservissiz olarak ayrılmıştı.