Anfield yetkilileri, devam eden transfer süreciyle ilgili disiplinli bir tutum sergileyerek kamuoyu önünde sessiz kalırken, özel olarak bir numaralı hedefleriyle görüşmeleri hızlandırıyor. Kulüp, Stuttgart’tan Sebastian Hoeness ve Lens’ten Pierre Sage’in teknik direktörlük konusundaki niteliklerini takdir etse de, Iraola bu pozisyon için en güçlü aday olarak kendini kesin bir şekilde kanıtladı. Basklı teknik direktörün, ömür boyu Liverpool taraftarı olan yardımcısı Tommy Elphick'i, yeni teknik ekibinin bir parçası olarak Merseyside'a getirmeyi planladığı bildiriliyor.