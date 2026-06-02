Çeviri:
Liverpool, Andoni Iraola'yı yeni teknik direktör olarak atamaya çok yaklaştı ve Dünya Kupası başlamadan önce bu haberi duyurmayı hedefliyor
Reds, Iraola ile görüşmeleri hızlandırıyor
The Times gazetesinin haberine göre, Liverpool, sportif direktör Hughes’un öncülüğünde yürütülen olumlu görüşmelerin ardından Iraola’yı yeni teknik direktörü olarak atamak üzere anlaşmaya yaklaşıyor. 43 yaşındaki teknik adam, Bournemouth’taki üç yıllık görev süresini sonlandırma kararı aldıktan sonra şu anda herhangi bir takıma bağlı değil. İspanyol teknik adamı İngiliz futboluna getiren Hughes, Iraola'nın yüksek pres ve agresif taktik anlayışının, Anfield yönetiminin benimsediği uzun vadeli futbol felsefesiyle mükemmel bir uyum içinde olduğuna inanıyor.
Anfield ile ilgili söylentiler hız kazanıyor
Anfield yetkilileri, devam eden transfer süreciyle ilgili disiplinli bir tutum sergileyerek kamuoyu önünde sessiz kalırken, özel olarak bir numaralı hedefleriyle görüşmeleri hızlandırıyor. Kulüp, Stuttgart’tan Sebastian Hoeness ve Lens’ten Pierre Sage’in teknik direktörlük konusundaki niteliklerini takdir etse de, Iraola bu pozisyon için en güçlü aday olarak kendini kesin bir şekilde kanıtladı. Basklı teknik direktörün, ömür boyu Liverpool taraftarı olan yardımcısı Tommy Elphick'i, yeni teknik ekibinin bir parçası olarak Merseyside'a getirmeyi planladığı bildiriliyor.
Kirazların başarısı ilgi uyandırıyor
Iraola, Bournemouth’u tüm sezon boyunca ligde sadece yedi mağlubiyet alarak kulübün tarihindeki ilk Avrupa kupası katılımını garantileyen ve eşi benzeri görülmemiş bir şekilde altıncı sıraya taşımasının ardından büyük bir değer kazandı. Güney sahilindeki bu etkileyici başarısı, yıldız forvet Antoine Semenyo’nun Manchester City’ye transferi ve üç as savunma oyuncusunun toplam 144,5 milyon sterlin karşılığında satılması gibi önemli oyuncuların düzenli olarak takımdan ayrılmasına rağmen gerçekleşti. Bu olağanüstü yeniden yapılanma yeteneği, onu Crystal Palace, AC Milan ve Bayer Leverkusen'in hedefine dönüştürdü.
Anfield'ın yeniden yapılanması, hızlı bir atamaya bağlı
Liverpool, teknik direktör arayışını bir an önce sonuçlandırıp transfer dönemi kapanmadan önce kadroda hayati önem taşıyan takviyeleri gerçekleştirmek amacıyla, kritik bir geçiş dönemine giriyor. Slot’un eski yardımcıları Sipke Hulshoff, Giovanni van Bronckhorst ve Ruben Peeters’in hepsinin ayrılması beklenirken, tamamen yeni bir teknik ekip kurulması gerekiyor. Yeni teknik direktör, kulüpten ayrılan Mohamed Salah’ın yerini alacak birinci sınıf bir kanat oyuncusunu transfer etmeyi derhal öncelikli görevi haline getirmeli.