Liverpool, Almanya'nın yıldız oyuncusu Kennet Eichhorn'u kadrosuna katmak için 'yoğun çabalarını' sürdürüyor

Florian Plettenberg'e göre Liverpool, Hertha'nın gelecek vaat eden oyuncusu Eichhorn'u kadrosuna katma konusunda kararlılığını sürdürüyor ve son günlerde olası bir transfer için görüşmelere devam ettiği bildiriliyor. 16 yaşındaki orta saha oyuncusu, Almanya'nın en çok rağbet gören genç yeteneklerinden biri olarak öne çıkmış durumda ve birçok önde gelen kulüp onun durumunu yakından takip ediyor.

Kırmızılar, Eichhorn'u uzun vadeli bir hedef olarak belirlemiş durumda ve transferi tamamlamak için aktif olarak yollar arıyor. Haberlere göre, oyuncuyu kadrosuna katmak için rekabetin kızışmasıyla birlikte Premier Lig kulüpleri 20 milyon euro civarında bir bedel ödemeye hazır. Liverpool'un çabaları, kulübü bu yarışta ön sıralara taşıdı, ancak oyuncunun geleceğine dair bir karar vermeden önce seçeneklerini açık tuttuğu anlaşılıyor.