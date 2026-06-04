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Liverpool, Almanya'nın yıldız oyuncusu Kennet Eichhorn'u kadrosuna katmak için 'yoğun çabalarını' sürdürüyor
Liverpool, genç orta saha oyuncusunu transfer etmek için çabalarını yoğunlaştırıyor
Florian Plettenberg'e göre Liverpool, Hertha'nın gelecek vaat eden oyuncusu Eichhorn'u kadrosuna katma konusunda kararlılığını sürdürüyor ve son günlerde olası bir transfer için görüşmelere devam ettiği bildiriliyor. 16 yaşındaki orta saha oyuncusu, Almanya'nın en çok rağbet gören genç yeteneklerinden biri olarak öne çıkmış durumda ve birçok önde gelen kulüp onun durumunu yakından takip ediyor.
Kırmızılar, Eichhorn'u uzun vadeli bir hedef olarak belirlemiş durumda ve transferi tamamlamak için aktif olarak yollar arıyor. Haberlere göre, oyuncuyu kadrosuna katmak için rekabetin kızışmasıyla birlikte Premier Lig kulüpleri 20 milyon euro civarında bir bedel ödemeye hazır. Liverpool'un çabaları, kulübü bu yarışta ön sıralara taşıdı, ancak oyuncunun geleceğine dair bir karar vermeden önce seçeneklerini açık tuttuğu anlaşılıyor.
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Mali talepler transfer yarışını yeniden şekillendiriyor
Haberlere göre Bayern Münih, transferi tamamlamak için gereken toplam mali yükün ağırlığı karşısında cesaretini yitirerek ilgisini azalttı. Bundesliga şampiyonu kulübün, henüz 16 yaşında olan bir oyuncuya önemli miktarda kaynak ayırmaktan vazgeçtiği belirtiliyor.
Borussia Dortmund da orta saha oyuncusuyla ilgilenmeye devam etse de bazı çekinceleri var. Temsilcilerin talep ettiği yüksek transfer ücreti, Alman kulüpleri için büyük bir engel haline gelirken, daha zengin Premier Lig takımları bu talepleri karşılayabilecek durumda görünüyor.
Liverpool, uzun vadeli bir gelişim planı üzerinde çalışıyor
Brexit düzenlemeleri gereği Eichhorn, Temmuz 2027’de 18 yaşını doldurana kadar İngiltere’de resmi maçlarda forma giyemeyecek. Bu nedenle Liverpool, genç oyuncunun Almanya’da gelişimini sürdürmesini sağlarken geleceğini güvence altına almak için alternatif yollar arıyor. Plettenberg'e göre, değerlendirilen önerilerden biri, Eichhorn'u transfer ettikten sonra hemen Bayer Leverkusen'e kiralamak. Böyle bir düzenleme, orta saha oyuncusunun Liverpool kadrosunda kalırken üst düzeyde deneyim kazanmasını sağlayacak.
Manchester City'nin de benzer bir stratejiyi değerlendirdiği bildiriliyor, bu da Hertha'nın genç oyuncusuna olan ilginin boyutunu ortaya koyuyor. İki Premier League kulübü arasındaki rekabet, yaz transfer dönemi öncesinde oyuncunun değerinin yükselmesine katkıda bulundu.
- IMAGO / dts Nachrichtenagentur
İlgilenen kulüpler için karar zamanı yaklaşıyor
Kulüplerin ilgilerini resmileştirip resmileştirmeyeceklerini değerlendirecekleri önümüzdeki haftalar belirleyici olabilir. Hertha Berlin’in 12 milyon avroya kadar çıkan ve Haziran ayında süresi dolacak olan çıkış maddesinin haberlere yansımasıyla, potansiyel talipler hızlı hareket etme konusunda giderek artan bir baskı altında bulunuyor.
Liverpool, Almanya'nın en çok beğenilen genç yeteneklerinden birini kadrosuna katma konusunda kararlı, ancak Man City'nin rekabeti ve Bundesliga'dan gelen ilginin devam etmesi, Eichhorn için yarışın henüz sonuçlanmadığını gösteriyor.