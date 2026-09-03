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Liverpool, Alisson'ın kusursuz halefinin ayrılmasına izin mi verdi? Brezilyalı bir numaranın 2027'de serbest oyuncu statüsüne yaklaşmasıyla Liverpool kalede değişime hazırlanıyor
Alisson, Anfield'da unutulmaz dokuz yıl geçirdi
Anfield'da geçirilen birkaç sezon, güvenilir bir son savunma hattı bulmaya çalışmakla geçti ve Jurgen Klopp şampiyonluk getiren yapbozu dikkatle bir araya getirdi. Güney Amerikalı kaleci Alisson, 2018 yazında yapılan akıllıca bir takviye olduğunu kanıtladı.
Kendisi için 67 milyon sterlinlik (90 milyon dolar) bir bonservis bedeli ödendi ve bu da onu kısa süreliğine dünyanın en pahalı kalecisi yaptı, ancak bunun yerinde bir harcama olduğu görüldü. Alisson, Liverpool formasıyla 330'dan fazla maça çıktı, bu süreçte unutulmaz bir gole de imza attı ve ışıltılı kariyerinde Premier League şampiyonluğu ile Şampiyonlar Ligi zaferi bulunuyor.
Sözleşmesindeki 12 aylık uzatma opsiyonu devreye sokuldu, ancak yeni şartlar üzerinde anlaşma sağlanmadı. Bu da Alisson'ın 34 yaşını geçtikten sonra mevcut sezon sona erdiğinde Merseyside'dan ayrılacağı anlamına geliyor.
İngiltere'de geçirdiği dokuz yılda elde ettiği tüm başarılar göz önüne alındığında, onun yerini doldurmak hiç kolay olmayacak. Giorgi Mamardashvili hâlâ yedek bir seçenek olarak görülürken, Belçika ekibi Genk'ten katılacak 18 yaşındaki Lucca Brughmans ise görece denenmemiş, gelişimini sürdüren bir isim olarak kalıyor.
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Alisson'ın yerini doldurmak neredeyse imkânsız mı olacak?
Liverpool'ın Alisson için hazır bir alternatif bulmasının neredeyse imkansız olup olmayacağı sorulduğunda, Gambler Media iş birliğiyle konuşan eski Liverpool yıldızı Warnock, GOAL'e şu açıklamayı yaptı: “Bu ilginç bir konu çünkü yerini doldurmanın çok zor olduğunu söylediğiniz pek çok isim sayabilirsiniz, ama sonuçta onların yerini dolduracak oyuncular bulunuyor. Oyunun oynanış biçimi açısından aynı tip oyuncular olmayabilirler ama takım üzerinde farklı türde bir etki yaratırlar.
“Alisson geldiğinde İngiltere'deki birçok kişi için biraz bilinmeyen bir isimdi. Roma'da gerçekten çok fazla oynamamıştı, sonra geldi ve neden başka hiç kimsenin bu kaleciyi transfer etmediği ile sahip olduğu kalite karşısında herkes hayrete düştü; çünkü hem topla hem de bire bir pozisyonlarda ne kadar iyi olduğunu gösterdi.
“Onun oynadığı maçlarla oynamadığı maçlardaki performans farkı gerçekten inanılmaz. Bu yüzden yerine birini bulmanın çok zor olacağını düşünüyorum.”
Liverpool, Kelleher'i takımda tutmak için daha fazlasını yapmalı mıydı?
Warnock sözlerini şöyle sürdürdü; zira İrlanda Cumhuriyeti millî oyuncusu, 2025'te Brentford'a giderken Liverpool ile yollarını ayırmıştı: “Kulüpteyken [Caoimhin] Kelleher'ın yeterli bir alternatif olduğunu düşünüyordum. Kelleher'ı ve karakterini çok seviyorum.
“Bence yaklaşık beş, altı yıl boyunca Alisson'un yanında bulundu ve ondan çok şey öğrendi. Bence bunu şimdi oyununda da görebiliyorsunuz; duruşunda, sakinliğinde, bire birlerdeki yeteneğinde. Elbette ilk 11'de oynamak istiyordu ve beklemek konusunda o kadar sabırlı değildi, bu da anlaşılabilir.
“Ama şimdi kendilerini Mamardashvili'yi almaya çalıştıkları bir durumda buldular. Şu anda topla yeterince iyi değil; hem ayaklarıyla hem elleriyle. Potansiyel bir şut kurtarıcısı olarak alındı, bu da farklı bir oyun tarzı demek. Ama Liverpool gibi topla oyuna hükmetmesi beklenen bir takımdaysanız, ayaklarınızı da iyi kullanmanız gerekir. Hücumları da başlatabilmeniz gerekir. Bence henüz o seviyede değil.
“Ama tabii ki Genk'ten genç bir çocuk transfer ettiler. Sadece 12 maç oynamış birine 35 milyon £ harcamak çok büyük bir kumar. Ama belli ki onda özel bir şey görüyorlar.”
- Getty/GOAL
Liverpool fikstürü 2026-27: Sıradaki durak Ipswich deplasmanı
Alisson, Liverpool oyuncusu olarak yüksek bir notla veda etmeyi umacak; Liverpool, Arne Slot'a sonunda görevine mal olan kupasız geçen 2025-26 sezonunun ardından yeniden büyük kupalar için yarışın içine girdi.
Artık takımın başında Andoni Iraola var; İspanyol teknik adam, 2026-27 sezonunun başında takımının Newcastle ve Nottingham Forest karşısında üst üste 2-2 berabere kaldığını gördü. İlk galibiyetin yanı sıra daha değerli puanlar da cuma günü yeni yükselen Ipswich deplasmanında aranacak.
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