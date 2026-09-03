Anfield'da geçirilen birkaç sezon, güvenilir bir son savunma hattı bulmaya çalışmakla geçti ve Jurgen Klopp şampiyonluk getiren yapbozu dikkatle bir araya getirdi. Güney Amerikalı kaleci Alisson, 2018 yazında yapılan akıllıca bir takviye olduğunu kanıtladı.

Kendisi için 67 milyon sterlinlik (90 milyon dolar) bir bonservis bedeli ödendi ve bu da onu kısa süreliğine dünyanın en pahalı kalecisi yaptı, ancak bunun yerinde bir harcama olduğu görüldü. Alisson, Liverpool formasıyla 330'dan fazla maça çıktı, bu süreçte unutulmaz bir gole de imza attı ve ışıltılı kariyerinde Premier League şampiyonluğu ile Şampiyonlar Ligi zaferi bulunuyor.

Sözleşmesindeki 12 aylık uzatma opsiyonu devreye sokuldu, ancak yeni şartlar üzerinde anlaşma sağlanmadı. Bu da Alisson'ın 34 yaşını geçtikten sonra mevcut sezon sona erdiğinde Merseyside'dan ayrılacağı anlamına geliyor.

İngiltere'de geçirdiği dokuz yılda elde ettiği tüm başarılar göz önüne alındığında, onun yerini doldurmak hiç kolay olmayacak. Giorgi Mamardashvili hâlâ yedek bir seçenek olarak görülürken, Belçika ekibi Genk'ten katılacak 18 yaşındaki Lucca Brughmans ise görece denenmemiş, gelişimini sürdüren bir isim olarak kalıyor.