Uzun süren yokluğunun fiziksel bedeli ağır olsa da, Leoni'nin iyileşme süreci boyunca ortaya koyduğu mentalite büyük övgü topladı. Uzun boylu savunmacı, daha rahat bir ortama dönmek için evine gitmek yerine rehabilitasyon sürecini tamamen AXA Training Centre'da tamamlamayı tercih etti.

Merseyside'da kalarak sağlık ve performans ekibiyle daha güçlü ilişkiler kurmayı başardı. Ayrıca bu süreyi İngilizcesini geliştirmek ve Liverpool'daki iç beklentileri daha iyi anlamak için değerlendirdi. Kulüpte perde arkasında çalışanların, o zorlu dönemde sergilediği sarsılmaz adanmışlık ve odaktan derinden etkilendiği bildirildi.