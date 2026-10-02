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Liverpool'a sakatlık müjdesi: Giovanni Leoni, bir yıl süren ön çapraz bağ kâbusunun ardından dönüşe yaklaşıyor
Leoni geri dönüşe yaklaşıyor
The Athletic'e göre Liverpool, zorlu geçen 12 aylık bir aranın ardından Leoni'yi yeniden kadroya katılmaya hazırlanıyor. 19 yaşındaki İtalyan oyuncunun, Southampton'a karşı oynadığı ilk maçta ön çapraz bağ sakatlığı yaşamasından bu yana sahalardan uzak kaldıktan sonra iki hafta içinde tam antrenmanlara başlaması bekleniyor.
Dönüşü, zaten umut veren bir görüntü çizen savunma hattına zamanında gelen bir destek sağlayacak. Ağustos 2025'te Parma'dan £26 milyon karşılığında transfer edilmesinin ardından kulüp, uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için genç bir savunma hattına aktif şekilde yatırım yaptı. Jeremy Jacquet ve Mor Talla Ndiaye gibi yükselen yıldızların takıma entegrasyonu kadroyu önemli ölçüde güçlendirdi. Ronald Araujo'nun kiralık olarak katılmasının yanında, Leoni'nin dönüşü de Anfield'daki seçenekleri daha da artıracak.
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Rehabilitasyon sürecinde adanmışlık öne çıkıyor
Uzun süren yokluğunun fiziksel bedeli ağır olsa da, Leoni'nin iyileşme süreci boyunca ortaya koyduğu mentalite büyük övgü topladı. Uzun boylu savunmacı, daha rahat bir ortama dönmek için evine gitmek yerine rehabilitasyon sürecini tamamen AXA Training Centre'da tamamlamayı tercih etti.
Merseyside'da kalarak sağlık ve performans ekibiyle daha güçlü ilişkiler kurmayı başardı. Ayrıca bu süreyi İngilizcesini geliştirmek ve Liverpool'daki iç beklentileri daha iyi anlamak için değerlendirdi. Kulüpte perde arkasında çalışanların, o zorlu dönemde sergilediği sarsılmaz adanmışlık ve odaktan derinden etkilendiği bildirildi.
Yeni bir savunma dönemi inşa etmek
Leoni, savunmanın uzun süredir Virgil van Dijk etrafında şekillenen yapısını yenilemeye yönelik bilinçli bir stratejinin parçası. Son dönemde heyecanın büyük bölümü Jacquet'nin Premier League'deki etkileyici performansları etrafında toplansa da Leoni her zaman ilk 11'deki stoperlerin uzun vadeli potansiyel halefi olarak görüldü.
Devler gibi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 1,96 metrelik genç oyuncu, her zaman sıra dışı bir doğal güce sahipti. Ancak salonda geçirdiği bir yıllık yoğun çalışma, fiziksel profilinə yeni ve müthiş bir boyut kattı; bu da teknik direktör Andoni Iraola'nın benimsediği agresif tarza kusursuz şekilde uyuyor.
Olağanüstü geri koşu hızı ve hava hakimiyetiyle Leoni, Iraola'nın taktik planına sorunsuz biçimde uyum sağlıyor. Milli maç arası, ona teknik direktörün zorlu savunma taleplerini tam anlamıyla özümsemesi için kritik bir zaman sağlayacak.
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Sonraki adımları dikkatle yönetmek
Dönüşü etrafındaki büyük beklentiye rağmen, Liverpool, Leoni'yi hemen A takımda sahaya sürmeyecek. Antrenman yükü dikkatle kademeli olarak artırıldı, bu da Doncaster ile oynanacak EFL Trophy maçının onun forma giymesi için erken geleceği anlamına geliyor.
Bunun yerine, yoğun maç takvimine dahil edilmeden önce maç keskinliğini yeniden kazanması için 21 Yaş Altı maçlarından faydalanılabilir. Jacquet harika bir performans sergilerken, Joe Gomez yeniden seçenek haline gelmişken ve Araujo da iyi uyum sağlamışken, takım sabırlı olma lüksüne sahip.
İleriye bakıldığında, özellikle Van Dijk ile Gomez'in gelecek yaz sözleşmeleri sona ereceği için bu genç omuzlardaki sorumluluk kaçınılmaz olarak artacak. Ancak şu an için Leoni'nin odağı tamamen formunu yeniden kazanmakta ve sonunda Premier League'de iz bırakmakta.
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