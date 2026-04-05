Liverpool'a, kulüpten ayrılan efsane Mohamed Salah'ın yerini doldurmak için İKİ İngiliz kanat oyuncusuna ihtiyaç olduğu söylendi

Takıma katılması önerilen bir diğer isim ise Gordon. Newcastle'ın yıldızı ağırlıklı olarak sol kanatta oynasa da, esnekliğini ve daha merkezi pozisyonlara kayma konusundaki istekliliğini göstermiştir.

"Anthony Gordon sol kanatta oynuyor ve bence şu anda sol kanat oyuncusu ya da dokuz numara olmayı tercih eder. Newcastle United'da o pozisyonda oynamaktan keyif alıyor, bu yüzden Liverpool'da Salah'ın yerini alabileceğinden emin değilim," diye devam etti Waddle.

"Orada oynayabileceğinden ve bunu başarabileceğinden eminim, yapamayacağını söylemiyorum, ancak o, sol kanat açık ve boş olduğunda o alana koşmaktan keyif alan bir oyuncu. Anthony Gordon'un sol kanatta ne kadar tehlikeli olduğunu gören rakip takımların oyuncu veya sistem değişikliğine gittiği birçok maç gördüm, öyleyse neden bunu boşa harcayasınız ki?"