Liverpool'a, kulüpten ayrılan efsane Mohamed Salah'ın yerini doldurmak için İKİ İngiliz kanat oyuncusuna ihtiyaç olduğu söylendi
Salah sezon sonunda Anfield'dan ayrılacak
Liverpool, Salah'ın ayrılışını çözüme kavuşturmak zorunda olduğu kritik bir noktada bulunuyor. Forvet oyuncusu, sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmen doğruladı. Geçen yıl kendisini 2027'ye kadar kulüpte tutacak bir sözleşme uzatması imzalamasına rağmen, 33 yaşındaki oyuncu taraftarlara duygusal bir veda mesajı yayınladı.
Bowen, Salah'a benzetildi
Waddle, Bowen’ı Salah’ın yerini alacak doğru isim olarak görüyor. 2020’de West Ham’a katıldığından beri takımın kilit ismi olan Bowen, kanatlardan gol atma yeteneğinin yanı sıra takım arkadaşları için fırsatlar yaratma becerisine de sahip.
Waddle, FruityKing'e verdiği demeçte, "Onun gibi oynayan pek fazla oyuncu yok" dedi. "Çok sayıda kanat oyuncusu var. Bence Jarrod Bowen, gol atan Salah gibi bir oyuncuya en yakın isim, ancak o da artık yaşlanıyor. West Ham küme düşerse, Liverpool'un ondan birkaç yıl daha yararlanma şansı olabilir."
Gordon da bir başka seçenek
Takıma katılması önerilen bir diğer isim ise Gordon. Newcastle'ın yıldızı ağırlıklı olarak sol kanatta oynasa da, esnekliğini ve daha merkezi pozisyonlara kayma konusundaki istekliliğini göstermiştir.
"Anthony Gordon sol kanatta oynuyor ve bence şu anda sol kanat oyuncusu ya da dokuz numara olmayı tercih eder. Newcastle United'da o pozisyonda oynamaktan keyif alıyor, bu yüzden Liverpool'da Salah'ın yerini alabileceğinden emin değilim," diye devam etti Waddle.
"Orada oynayabileceğinden ve bunu başarabileceğinden eminim, yapamayacağını söylemiyorum, ancak o, sol kanat açık ve boş olduğunda o alana koşmaktan keyif alan bir oyuncu. Anthony Gordon'un sol kanatta ne kadar tehlikeli olduğunu gören rakip takımların oyuncu veya sistem değişikliğine gittiği birçok maç gördüm, öyleyse neden bunu boşa harcayasınız ki?"
Bir halef bulmanın zorluğu
Ancak söz konusu sorun oldukça karmaşıktır. Salah gibi kaliteli bir oyuncunun ayrılması, dikkatli bir değerlendirme ve planlama gerektirir. Bu iki isme rağmen Waddle, Salah gibi kaliteli bir oyuncuyu kadroya katmanın kolay olmadığını kabul ediyor.
"Salah kadar gol atabilen çok fazla oyuncu görmedim. Daha fazla şans yaratabilen ve topla Salah'tan daha iyi işler çıkarabilen birçok oyuncu var, ancak Salah'ın Liverpool için yaptıklarını tam olarak yapabilen bir oyuncu görmedim," diye konuştu Waddle.