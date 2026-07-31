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Liverpool'a, Jamie Carragher'ın Kırmızılar'dan Mohamed Salah'ın yerine geçecek isme odaklanmalarını istemesi üzerine 100 milyon sterlinlik Bradley Barcola hamlesine karşı uyarı
Liverpool, PSG kanadını hedefliyor
ESPN'e göre Liverpool, Barcola'yı transfer etmek için ilk teklifini yapmaya hazırlanıyor. PSG'nin, kanat oyuncusu için yaklaşık 150 milyon euro (129 milyon sterlin) değer biçtiğine inanılıyor. Ancak Fransız milli oyuncu için düşünülen bu hamle soru işaretleri yarattı çünkü doğal pozisyonu sol kanat. Anfield'da bu bölgede Cody Gakpo, yetenekli genç Rio Ngumoha ve yeni transfer Victor Munoz gibi seçeneklerle zaten büyük bir yoğunluk var.
- Focus Images
Carragher kadrodaki dengesizliğe dikkat çekti
Sky Sports News'e konuşan Liverpool efsanesi Carragher, eski kulübünün Barcola'yı transfer etmektense önceliği sağ kanatta Salah'ın yerine geçecek bir isim bulmaya vermesi gerektiğini öne sürdü. Eski savunmacı şunları söyledi: "O harika bir oyuncu, bunda hiç şüphe yok. Barcola'yı Liverpool'da görmeyi çok isterim. Ama bana göre o bir sol kanat oyuncusu.
"Şu anda Liverpool'da göze en çok batan büyük mesele, sağ kanat oyuncusu olan Mo Salah'ın yerini doldurmak.
"Ve bence Liverpool'un kadrosunda sağ kanatta oynarken tamamen rahat görünen pek kimse yok.
"Muhtemelen Barcola gelmeden önce, eğer gelirse, kadroda sol tarafta rahatlıkla oynayabilecek en az dört oyuncu var.
"Ama bana Barcola'nın gelmesini isteyip istemediğimi soruyorsanız ve Liverpool bir de sağ kanat transfer edecekse, buna kesinlikle çok sevinirim çünkü oyuncuların ayrılması gerekir. Elbette gerekir.
"Ama şu anda ben bu yazın Mo Salah'ın yerini doldurmakla ilgili olacağını düşünmüştüm. Barcola, Mo Salah'ın yerini doldurmuyor."
Ngumoha'nın gelişimiyle ilgili endişeler
Carragher ayrıca, Barcola gibi pahalı bir oyuncunun gelişinin, kısa süre önce Wrexham'a karşı oynanan sezon öncesi maçta gol atan 17 yaşındaki yetenek Ngumoha'nın gelişim yolunu sekteye uğratabileceğine de dikkat çekti: "Rio genç bir çocuk, gerçekten çok iyi. Bence geçen sezon kaldığı yerden devam edecek. Ama burada bir nokta var: Barcola gibi şu anda Rio Ngumoha'dan daha iyi olan çok genç bir oyuncuya büyük para ödüyorsunuz.
"Ama şunu düşünüyorsunuz, sonuçta önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde Rio da Liverpool için her hafta düzenli olarak oynamak isteyecektir. Bunu kanıtlamak da ona kalmış.
"Dolayısıyla onun mevkisindeki genç bir oyuncuya bu tür bir para ödediğinizde, bu insanı biraz düşündürüyor. Rio Ngumoha'nın sağda oynayıp orada da biraz süre alabileceği konuşuluyor. Genç bir oyuncu için bu sorun değil, iki kanatta da oynamak iyi. Ama bence onun şu anki pozisyonu sol kanat.
"Ama eğer gidip sağ kanat için bir oyuncu alırlarsa, Barcola'yı kadroya katıp şu anda kadroda bulunan birkaç kanat oyuncusunu da satarlarsa, bence bu harika olur."
- Getty Images Sport
Liverpool taktiksel bir ikilemle karşı karşıya
Liverpool yönetimi, transfer döneminde Andoni Iraola'nın kadrosundaki hücum seçeneklerini dengelemek adına, özellikle de piyasa kapanmadan önce doğal bir sağ kanat bulma konusunda artık kritik bir kararla karşı karşıya. Liverpool'un transfer çalışmalarını tamamlamak ve takımın 2026-27 Premier League sezonuna 23 Ağustos'ta Newcastle United deplasmanında başlayacağı maç öncesinde hazır olmasını sağlamak için dikkatli hareket etmesi gerekiyor.
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