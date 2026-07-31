Sky Sports News'e konuşan Liverpool efsanesi Carragher, eski kulübünün Barcola'yı transfer etmektense önceliği sağ kanatta Salah'ın yerine geçecek bir isim bulmaya vermesi gerektiğini öne sürdü. Eski savunmacı şunları söyledi: "O harika bir oyuncu, bunda hiç şüphe yok. Barcola'yı Liverpool'da görmeyi çok isterim. Ama bana göre o bir sol kanat oyuncusu.

"Şu anda Liverpool'da göze en çok batan büyük mesele, sağ kanat oyuncusu olan Mo Salah'ın yerini doldurmak.

"Ve bence Liverpool'un kadrosunda sağ kanatta oynarken tamamen rahat görünen pek kimse yok.

"Muhtemelen Barcola gelmeden önce, eğer gelirse, kadroda sol tarafta rahatlıkla oynayabilecek en az dört oyuncu var.

"Ama bana Barcola'nın gelmesini isteyip istemediğimi soruyorsanız ve Liverpool bir de sağ kanat transfer edecekse, buna kesinlikle çok sevinirim çünkü oyuncuların ayrılması gerekir. Elbette gerekir.

"Ama şu anda ben bu yazın Mo Salah'ın yerini doldurmakla ilgili olacağını düşünmüştüm. Barcola, Mo Salah'ın yerini doldurmuyor."