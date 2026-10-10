Liverpool'a çifte darbe! Andoni Iraola'nın endişe verici sakatlık güncellemesi sonrası Alexander Isak ve Cody Gakpo, Manchester City maçı kadrosunda yok

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Liverpool patronu, bu aksiliklerin zamanlaması nedeniyle duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. "Alex Isak ve Gakpo oynamayacak, ne yazık ki bizim için hazır değiller" diyen Iraola, gazetecilere şöyle konuştu: "Ara dönemde sakatlıklar oldu. Her zaman doktorun sizi aramamasını umarsınız ama biz şanssızdık."

Sorunların spesifik niteliğini detaylandıran İspanyol çalıştırıcı, şunları ekledi: "Kadronun içinde olmayacaklar. Zaman çizelgesi... Gakpo'nun ayak bileğinde sakatlık var, mesele onun ağrıyla başa çıkması. Bence kötü bir müdahale. Çalışıyor ama pazar günü için hazır değil. Isak'ın uyluk sakatlığı var, ne zaman hazır hissederse o zaman dönecek, bunlar uzun vadeli sakatlıklar gibi görünmüyor. Ama pazar günü için hazır değiller."

Bu eksiklere rağmen Iraola, boşluğu doldurması için bu sezon genç oyuncuyu zaten beş kez kullanmış olan 21 yaşındaki Galler milli Lewis Koumas'a desteğini verdi. "Koumas'a güveniyoruz, biliyorsunuz" diye açıkladı. "Büyük bir sürpriz yok. Oyuncu, göreve hazır olduğunu gösterdi. O bölgeleri doldurabilecek başka oyuncularımız da var, bu yüzden kararı veriyoruz."



