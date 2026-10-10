Getty Images Sport
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Liverpool'a çifte darbe! Andoni Iraola'nın endişe verici sakatlık güncellemesi sonrası Alexander Isak ve Cody Gakpo, Manchester City maçı kadrosunda yok
Milli arası Liverpool'u vurdu
Liverpool, Enzo Maresca'nın lider konumdaki takımına en etkili iki hücum silahından yoksun çıkacak. Hem Isak hem de Gakpo, son milli ara sırasında ülkelerini temsil ederken ayrı ayrı sorunlar yaşadı.
Gakpo, ayak bileği problemi yaşamasına yol açan sert bir müdahalenin ardından Hollanda kampından ayrılmak zorunda kaldı. Bu sırada Isak da İsveç görevindeyken uyluk sakatlığı yaşadı ve bu durum, Liverpool'u bu sezon şu ana kadar ligde çıktığı beş maçta dört gol atan bir hücum oyuncusundan mahrum bıraktı.
Bu çifte darbe, Iraola'yı önemli bir hücum gücünden yoksun bırakıyor. İkili birlikte, Liverpool'un ligdeki namağlup başlangıcında belirleyici rol oynadı; Gakpo da bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda iki gol ve dört asistlik katkı verdi.
- Getty Images Sport
Iraola şanssızlıktan yakındı ama Koumas'a destek verdi
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Liverpool patronu, bu aksiliklerin zamanlaması nedeniyle duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. "Alex Isak ve Gakpo oynamayacak, ne yazık ki bizim için hazır değiller" diyen Iraola, gazetecilere şöyle konuştu: "Ara dönemde sakatlıklar oldu. Her zaman doktorun sizi aramamasını umarsınız ama biz şanssızdık."
Sorunların spesifik niteliğini detaylandıran İspanyol çalıştırıcı, şunları ekledi: "Kadronun içinde olmayacaklar. Zaman çizelgesi... Gakpo'nun ayak bileğinde sakatlık var, mesele onun ağrıyla başa çıkması. Bence kötü bir müdahale. Çalışıyor ama pazar günü için hazır değil. Isak'ın uyluk sakatlığı var, ne zaman hazır hissederse o zaman dönecek, bunlar uzun vadeli sakatlıklar gibi görünmüyor. Ama pazar günü için hazır değiller."
Bu eksiklere rağmen Iraola, boşluğu doldurması için bu sezon genç oyuncuyu zaten beş kez kullanmış olan 21 yaşındaki Galler milli Lewis Koumas'a desteğini verdi. "Koumas'a güveniyoruz, biliyorsunuz" diye açıkladı. "Büyük bir sürpriz yok. Oyuncu, göreve hazır olduğunu gösterdi. O bölgeleri doldurabilecek başka oyuncularımız da var, bu yüzden kararı veriyoruz."
Jacquet morali, hücum sıkıntılarını dengeliyor
Hücum hattındaki eksikler kabullenmesi zor bir darbe olsa da Liverpool savunmada bir destek aldı. Jeremy Jacquet, Fransa A Milli Takımı'ndaki ilk maçına çıkarken yaşadığı darbeyi atlattı ve forma giyebilecek durumda.
Iraola, genç savunmacı için, "Açıkçası iyi iş çıkardı" dedi. "Öncelikle o iyi bir oyuncu, görüntülerini gördünüz ama onu her gün görmezseniz sahip olduklarını tam olarak anlayamazsınız. Kişisel olarak onun adına mutluyum, Fransa'da ilk maçına çıkmak her zaman zordur. İyi oynadı, mutlu olmalı ama önünde uzun bir yol var. Formda ve oynamaya hazır. İyi olacaktır, yarın antrenman yapmamız gerekiyor."
- Getty Images Sport
Liderin belirlediği çıtayı yakalamak
Pazar günkü karşılaşma, Liverpool'un şampiyonluk iddiası açısından erken bir turnusol testi niteliği taşıyor. Iraola'nın ekibi yenilgisiz olsa da, beş maçta aldığı üç beraberlik onları Manchester City'nin kusursuz temposunun gerisinde bıraktı.
Teknik direktör, şu anki liderlerle karşılaşma meydan okumasını memnuniyetle karşılıyor. Iraola sözlerini şöyle tamamladı: "Anfield'da, lig liderine karşı oynayacağımız iç saha maçı heyecan verici. Tüm maçlarını kazandılar. Onlar da üzerine gidecek, biz de öyle yapacağız, hazır olmalı ve taraftarlarımıza yardımcı olmalıyız. Umarım seviyemiz yeterli olur. Pazar günü ne olursa olsun, bence hâlâ çok erken. Daha sadece beş maç oynandı ama City gibi takımlarla karşılaşıp seviyemizi göstermeyi sevdiğimiz de doğru, kesinlikle. Bu, işin içinde olan herkes için çok büyük, heyecan verici bir an."
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