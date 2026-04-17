Goal.com
Canlı
Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Liverpool, 80 milyon sterlinlik Premier Lig orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor; Alexis Mac Allister'ın Anfield'daki geleceği ise belirsiz

A. Mac Allister
A. Wharton
Transfers
Premier Lig

Liverpool, gelecek sezon öncesinde orta saha kadrosunu yenilemek amacıyla Crystal Palace'ın yıldızı Adam Wharton'ı transfer etmek için yarışa katıldı. Haberlere göre, Alexis Mac Allister'ın da aralarında bulunduğu birçok önemli oyuncunun Anfield'dan ayrılacağı söylentileri dolaşırken, Kırmızılar orta sahada bir geçiş dönemi yaşıyor.

  • Palace'ın yıldızı Wharton'a yoğun ilgi

    talkSPORT’a göre, İngiltere milli takım oyuncusu Wharton’a olan ilgi giderek artarken, Liverpool bu oyuncuya ciddi ilgi gösteren en son büyük kulüp oldu. 22 yaşındaki oyuncu, Selhurst Park’a transfer olduktan sonra yıldızı hızla parladı ve artık Eagles’ın bu değerli oyuncusu için en az 80 milyon sterlin talep etmesi bekleniyor.

    Arne Slot'un takımı, özellikle mevcut kadrodaki bazı oyuncuların geleceğinin belirsiz olması nedeniyle, orta saha takviyeleri konusunda aktif olarak araştırma yapıyor. Ryan Gravenberch ve Dominik Szoboszlai kendilerini ilk 11'in vazgeçilmezleri olarak kanıtlamış olsa da, spor direktörleri Richard Hughes ve Michael Edwards'ın Hollandalı teknik direktörün elindeki teknik kaliteyi daha da yükseltmek istediği bildiriliyor.

  Tottenham Hotspur v Crystal Palace - Premier League

    Mac Allister ve Jones'un durumuna ilişkin belirsizlik

    Liverpool'un Wharton'a olan ilgisinin başlıca nedeni, Mac Allister'ın durumuna dair artan belirsizliktir. Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu, kulübün Premier Lig şampiyonluğunda kilit rol oynamıştı, ancak bu sezon aynı performansı sergileyemedi. Mevcut sözleşmesinin sadece iki yılı kaldığı için, Kırmızılar onun uzun vadeli geleceğini düşünmek zorunda kalabilir.

    Ayrıca, kulübün altyapısından yetişen yetenek Curtis Jones da Anfield'dan ayrılabilir. Orta saha oyuncusu, Ocak transfer döneminde Inter ve Tottenham ile anılmıştı ve Serie A liderinin bu yaz da ilgisini sürdürmesi bekleniyor. Wharton'ın sakinlikle oyunu yönlendirme yeteneği ve top hakimiyetindeki gücü, bu ayrılıkların yaratacağı olası boşluğu doldurmak için onu ideal bir aday haline getiriyor.

  • Manchester United ve Real Madrid ile mücadele

    Merseyside kulübü için Wharton'ı kadrosuna katmak kolay bir iş olmayacak, zira ezeli rakibi Manchester United ile sıkı bir rekabet içindeler. Kırmızı Şeytanlar, bu yaz orta sahada kendi kadro düzenlemelerini planlıyor; tecrübeli Casemiro takımdan ayrılırken, kulüp kaptanı Bruno Fernandes ise Old Trafford'daki mevcut sözleşmesinin son yılına giriyor. Rekabet sadece iç sahada bitmiyor; Real Madrid'in de Wharton'ı takip ettiği söyleniyor.

  England v Uruguay - International Friendly

    Saray, kararlılığını sürdürmeye kararlı

    Oyuncunun daha yüksek bir seviyede kendini sınamak istediği bildirilse de, Crystal Palace Wharton'ı kadrosunda tutmakta kararlı. Son transfer dönemlerinde Michael Olise, Eberechi Eze ve Marc Guehi gibi isimleri kaybeden güney Londra kulübü, yüksek transfer bedeli karşılanmadıkça bir yıldızın daha takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

Premier Lig
Everton crest
Everton
EVE
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Premier Lig
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
West Ham United crest
West Ham United
WHU