Liverpool, 80 milyon sterlinlik Premier Lig orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor; Alexis Mac Allister'ın Anfield'daki geleceği ise belirsiz
Palace'ın yıldızı Wharton'a yoğun ilgi
talkSPORT’a göre, İngiltere milli takım oyuncusu Wharton’a olan ilgi giderek artarken, Liverpool bu oyuncuya ciddi ilgi gösteren en son büyük kulüp oldu. 22 yaşındaki oyuncu, Selhurst Park’a transfer olduktan sonra yıldızı hızla parladı ve artık Eagles’ın bu değerli oyuncusu için en az 80 milyon sterlin talep etmesi bekleniyor.
Arne Slot'un takımı, özellikle mevcut kadrodaki bazı oyuncuların geleceğinin belirsiz olması nedeniyle, orta saha takviyeleri konusunda aktif olarak araştırma yapıyor. Ryan Gravenberch ve Dominik Szoboszlai kendilerini ilk 11'in vazgeçilmezleri olarak kanıtlamış olsa da, spor direktörleri Richard Hughes ve Michael Edwards'ın Hollandalı teknik direktörün elindeki teknik kaliteyi daha da yükseltmek istediği bildiriliyor.
Mac Allister ve Jones'un durumuna ilişkin belirsizlik
Liverpool'un Wharton'a olan ilgisinin başlıca nedeni, Mac Allister'ın durumuna dair artan belirsizliktir. Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu, kulübün Premier Lig şampiyonluğunda kilit rol oynamıştı, ancak bu sezon aynı performansı sergileyemedi. Mevcut sözleşmesinin sadece iki yılı kaldığı için, Kırmızılar onun uzun vadeli geleceğini düşünmek zorunda kalabilir.
Ayrıca, kulübün altyapısından yetişen yetenek Curtis Jones da Anfield'dan ayrılabilir. Orta saha oyuncusu, Ocak transfer döneminde Inter ve Tottenham ile anılmıştı ve Serie A liderinin bu yaz da ilgisini sürdürmesi bekleniyor. Wharton'ın sakinlikle oyunu yönlendirme yeteneği ve top hakimiyetindeki gücü, bu ayrılıkların yaratacağı olası boşluğu doldurmak için onu ideal bir aday haline getiriyor.
Manchester United ve Real Madrid ile mücadele
Merseyside kulübü için Wharton'ı kadrosuna katmak kolay bir iş olmayacak, zira ezeli rakibi Manchester United ile sıkı bir rekabet içindeler. Kırmızı Şeytanlar, bu yaz orta sahada kendi kadro düzenlemelerini planlıyor; tecrübeli Casemiro takımdan ayrılırken, kulüp kaptanı Bruno Fernandes ise Old Trafford'daki mevcut sözleşmesinin son yılına giriyor. Rekabet sadece iç sahada bitmiyor; Real Madrid'in de Wharton'ı takip ettiği söyleniyor.
Saray, kararlılığını sürdürmeye kararlı
Oyuncunun daha yüksek bir seviyede kendini sınamak istediği bildirilse de, Crystal Palace Wharton'ı kadrosunda tutmakta kararlı. Son transfer dönemlerinde Michael Olise, Eberechi Eze ve Marc Guehi gibi isimleri kaybeden güney Londra kulübü, yüksek transfer bedeli karşılanmadıkça bir yıldızın daha takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.