Liverpool, 80 milyon sterlinlik Premier Lig orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor; Alexis Mac Allister'ın Anfield'daki geleceği ise belirsiz

talkSPORT’a göre, İngiltere milli takım oyuncusu Wharton’a olan ilgi giderek artarken, Liverpool bu oyuncuya ciddi ilgi gösteren en son büyük kulüp oldu. 22 yaşındaki oyuncu, Selhurst Park’a transfer olduktan sonra yıldızı hızla parladı ve artık Eagles’ın bu değerli oyuncusu için en az 80 milyon sterlin talep etmesi bekleniyor.

Arne Slot'un takımı, özellikle mevcut kadrodaki bazı oyuncuların geleceğinin belirsiz olması nedeniyle, orta saha takviyeleri konusunda aktif olarak araştırma yapıyor. Ryan Gravenberch ve Dominik Szoboszlai kendilerini ilk 11'in vazgeçilmezleri olarak kanıtlamış olsa da, spor direktörleri Richard Hughes ve Michael Edwards'ın Hollandalı teknik direktörün elindeki teknik kaliteyi daha da yükseltmek istediği bildiriliyor.