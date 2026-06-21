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Liverpool, 35 milyon sterlinlik talep fiyatında taviz vermemek üzere, Inter’in Curtis Jones için yaptığı ikinci transfer teklifini reddetti
Inter, Liverpool’un talep ettiği bedeli karşılayamadı
The Athletic’in haberine göre, Liverpool, Inter’in Jones için yaptığı yaklaşık 25 milyon avro (21,7 milyon sterlin; 28,7 milyon dolar) tutarındaki sözlü teklifi reddetti. Bu, Serie A şampiyonunun bu yaz 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için yaptığı ikinci girişim olmakla birlikte, teklif Merseyside kulübünün belirlediği değerin oldukça altında kaldı.
Son teklif anında reddedildi ve Inter'e, değer biçiminin önemli ölçüde değişmediği sürece Liverpool'un bir anlaşma için gerçekçi bir yol görmediği bildirildi. Anfield'ın üst düzey yetkilileri, mevcut transfer döneminde indirimli bir anlaşmaya razı olmaktansa, gelecek yaz Jones'u bedelsiz kaybetme riskini göze almayı tercih ettiklerini vurguluyor.
- AFP
Piyasadaki emsaller, yüksek bir fiyat etiketini gerektiriyor
Liverpool, Anfield’daki sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Jones’u satmak için yaklaşık 35 milyon sterlin istiyor. Kulüp, Tottenham’ın Ocak ayında Conor Gallagher için Atlético Madrid’e ödediği benzer transfer ücretini örnek gösteriyor.
Kırmızılar, taleplerinde referans olarak son dönemde gerçekleşen diğer iç transferleri de kullanıyor. Jones gibi, savunma oyuncusu Jan Paul van Hecke de sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalmışken, kısa süre önce Brighton & Hove Albion'dan Tottenham'a 52 milyon sterlin karşılığında transfer olmuştu. Bu sert tutum, Inter'i ek sermaye bulmanın yollarını aramaya itti; İtalyan kulübün, orta saha güçlendirme önceliği olarak Liverpool'un orta saha oyuncusunu transfer etmeyi düşündüğü bildiriliyor.
Sözleşme görüşmelerinin tıkanması ve sahada kalma süresi konusundaki endişeler
Liverpool doğumlu Jones, kulübün Kirkby akademisinden yetişti ve 2019’daki ilk maçından bu yana A takımda 228 maça çıktı. 2025-26 sezonunda tüm turnuvalarda 49 kez forma giydi, ancak sadece 28 maçta ilk 11’de yer aldı ve orta sahada düzenli bir yer edinememesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. Sezonu, geçici olarak sağ bek pozisyonunda oynayarak tamamladı.
Yeni sözleşme görüşmeleri durma noktasına geldi ve şu anda aktif bir müzakere süreci bulunmuyor. The Athletic, oyuncunun beklentileri ile kulübün sunmaya hazır olduğu şartlar arasındaki uçurum kapatılabilirse, Liverpool’un yeni bir anlaşma yapma konusunda hâlâ istekli olacağını ekliyor. Ancak şimdilik, sözleşme yenilemesi konusunda ilerleme sağlanamaması, Inter’in ilgisine kapı açmış durumda.
- Getty Images Sport
Inter, ilk reddedilmelere rağmen pes etmedi
Inter, Jones’u ilk olarak Ocak transfer döneminde kadrosuna katmaya çalışmış, ancak satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi, Liverpool’un sportif direktörü Richard Hughes tarafından hemen reddedilmişti. Nerazzurri, Jones’u geçen sezon İtalyan futboluna damgasını vuran kadrosuna ideal bir takviye olarak görerek ısrarcı tutumunu sürdürdü.
İtalyan ekibi, daha yüksek bir teklifte bulunabilmek için, özellikle Davide Frattesi’nin Premier Lig’e olası transferini de içeren bir “transfer domino”sunun yerine oturmasına ihtiyaç duyabilir. Liverpool’un istediği bedel ile aradaki farkı kapatacak bu fonlar sağlanmadıkça, Jones sözleşmesinin son yılında Merseyside’da kalmaya devam edecek gibi görünüyor.