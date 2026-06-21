Liverpool, 35 milyon sterlinlik talep fiyatında taviz vermemek üzere, Inter’in Curtis Jones için yaptığı ikinci transfer teklifini reddetti

The Athletic’in haberine göre, Liverpool, Inter’in Jones için yaptığı yaklaşık 25 milyon avro (21,7 milyon sterlin; 28,7 milyon dolar) tutarındaki sözlü teklifi reddetti. Bu, Serie A şampiyonunun bu yaz 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için yaptığı ikinci girişim olmakla birlikte, teklif Merseyside kulübünün belirlediği değerin oldukça altında kaldı.

Son teklif anında reddedildi ve Inter'e, değer biçiminin önemli ölçüde değişmediği sürece Liverpool'un bir anlaşma için gerçekçi bir yol görmediği bildirildi. Anfield'ın üst düzey yetkilileri, mevcut transfer döneminde indirimli bir anlaşmaya razı olmaktansa, gelecek yaz Jones'u bedelsiz kaybetme riskini göze almayı tercih ettiklerini vurguluyor.