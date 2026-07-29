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Liverpool FC 2026-27 Away kitLiverpool FC
Renuka Odedra

Çeviri:

Liverpool 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızdırılan görseller ve fiyatlar

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Liverpool'un 2026-27 sezonundaki yeni formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

Liverpool, kulübün adidas ile yeniden bir araya gelmesinin ardından 2026-27 sezonu iç saha ve deplasman formalarını resmen tanıttı. Liverpool'un yeni iç saha forması, Anfield'da ikonik üç çizgiyi yeniden sahneye çıkarırken, yeni deplasman forması kırmızı ve gri detaylara sahip sade beyaz tasarımıyla 1980'lerin ortalarındaki unutulmaz formalardan ilham alıyor.

GOAL Liverpool'un yeni 2026-27 formalarıyla ilgili bilmeniz gereken her şeye, buna çıkış tarihleri, fiyat, tasarım ilhamı ve taraftarların bu formaları nereden satın alabileceği de dahil, göz atıyor.

  • Liverpool 2026-27 home kitadidas

    Liverpool 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Liverpool'un 2026-27 sezonu için yeni adidas iç saha forması 19 Mayıs 2026'da resmen tanıtıldı.

    Dinamik geometrik deseniyle anında tanınan ve Kenny Dalglish'in ekibinin 1989/90 lig şampiyonluğunu kazandığı kulüp açısından başarılı bir dönemde giyilen klasik adidas 1989-91 Liverpool FC iç saha formasından ilham alan yeni tasarım, kulüp tarihinin belirleyici bir dönemini kutluyor. Koyu kırmızı zemin, geç 80'lerin orijinal tasarımının görsel diline doğrudan gönderme yapan, ancak daha keskin ve modern bir uygulama sunan çağdaş, tüm yüzeye yayılan grafikle öne çıkarılıyor.

    adidas logosu, kulüp arması ve şeritlerdeki sade beyaz detaylar klasik estetiği güçlendirirken, yeniden yorumlanan tüm yüzeye yayılan baskı 80'ler futbol kültürünün enerjisini ve tavrını yansıtıyor.

  • Liverpool FC away kitLiverpool FC

    Liverpool 2026-27 deplasman forması: çıkış tarihi ve fiyatı

    2026-27 Liverpool deplasman forması, kulübün 1980'lerin ortasındaki ikonik deplasman formalarından ilham alınarak adidas tarafından resmen tanıtıldı.

    Temiz bir beyaz zemin üzerine tasarlanan formada kırmızı ve gri detaylar yer alırken, adidas Trefoil logosunun geri dönüşü de yeni adidas ortaklığıyla sunulan retro estetiği sürdürerek klasik Liver bird armasıyla birlikte kullanıldı.

    Kumaşa işlenen ince bir desen, Anfield'ın tarihi maç biletlerinden ilham alıyor ve Liverpool taraftarlarının nesillerine saygı duruşunda bulunuyor.

    Söylentilere konu olan deplasman forması için adidas, yaşam tarzı sokak modası çekiciliğini tarihî göndermelerle harmanlıyor; en dikkat çekici unsur olarak da standart performans logosunu efsanevi adidas Trefoil ile değiştiriyor. Kırık beyaz bir ton yerine yeniden temiz bir beyaz zeminle dönen formanın üzerinde bordo logolar bulunuyor ve yaka ile kol manşetlerinde kırmızı, beyaz ve gri çizgili dikkat çekici şerit detayları yer alıyor.

  • Liverpool'un 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Koleksiyonu tamamlayan parça ise, üçü arasında en soyut ve en modern tasarım olarak gösterilen üçüncü forma. Formada düz siyah bir zemin bulunurken, gövde ve kolları saran iddialı, dalgalı bordo bir grafik desen bu zemine kontrast oluşturuyor. Sızıntılara göre bu akıcı desen, Anfield'da unutulmaz Avrupa gecelerinde Kop tribününde sallanan ikonik dama desenli bayrakların dinamik görüntüsünü yansıtmayı amaçlıyor.

    Üçüncü formanın şu anda Ağustos 2026'da tanıtılması bekleniyor.

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