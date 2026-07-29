Liverpool, kulübün adidas ile yeniden bir araya gelmesinin ardından 2026-27 sezonu iç saha ve deplasman formalarını resmen tanıttı. Liverpool'un yeni iç saha forması, Anfield'da ikonik üç çizgiyi yeniden sahneye çıkarırken, yeni deplasman forması kırmızı ve gri detaylara sahip sade beyaz tasarımıyla 1980'lerin ortalarındaki unutulmaz formalardan ilham alıyor.
GOAL Liverpool'un yeni 2026-27 formalarıyla ilgili bilmeniz gereken her şeye, buna çıkış tarihleri, fiyat, tasarım ilhamı ve taraftarların bu formaları nereden satın alabileceği de dahil, göz atıyor.