Liverpool'un 2026-27 sezonu için yeni adidas iç saha forması 19 Mayıs 2026'da resmen tanıtıldı.

Dinamik geometrik deseniyle anında tanınan ve Kenny Dalglish'in ekibinin 1989/90 lig şampiyonluğunu kazandığı kulüp açısından başarılı bir dönemde giyilen klasik adidas 1989-91 Liverpool FC iç saha formasından ilham alan yeni tasarım, kulüp tarihinin belirleyici bir dönemini kutluyor. Koyu kırmızı zemin, geç 80'lerin orijinal tasarımının görsel diline doğrudan gönderme yapan, ancak daha keskin ve modern bir uygulama sunan çağdaş, tüm yüzeye yayılan grafikle öne çıkarılıyor.

adidas logosu, kulüp arması ve şeritlerdeki sade beyaz detaylar klasik estetiği güçlendirirken, yeniden yorumlanan tüm yüzeye yayılan baskı 80'ler futbol kültürünün enerjisini ve tavrını yansıtıyor.