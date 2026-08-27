Liverpool'un 2026-27 sezonu üçüncü forması, kulübün zengin Avrupa mirasından ve Anfield tarihinin en unutulmaz gecelerinden ilham alan iddialı bir tasarıma sahip. Son derece şık siyah görünümü metalik detaylar ve modern performans yenilikleriyle birleştiren forma, Liverpool taraftarlarının Avrupa maçlarında ışıklar altında yarattığı eşsiz atmosferi kutlamak için tasarlandı.

Şık bir siyah zemin üzerine hazırlanan forma, koyu siyah tonlarını bordo detaylar ve formanın geneline yayılan mat gümüş vurgularla birleştiriyor. Koyu renk paleti, stadyumun projektörleri altında akşam saatlerinde başlayan maçların atmosferini yansıtırken sofistike ve çağdaş bir görünüm yaratıyor.

Tasarımın öne çıkan özelliklerinden biri, formanın tamamında doku ve hareket hissi yaratan, özel olarak tasarlanmış incelikli baskısı. Liverpool taraftarlarının Avrupa maçlarındaki ortak enerjisinden ve görsel etkisinden ilham alan grafik desen, sesleri ve varlıklarıyla kulübün en büyük gecelerinden bazılarına damga vuran taraftarlara bir saygı duruşu niteliği taşıyor.