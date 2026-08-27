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Liverpool 2026/27 home kit 2adidas
Renuka Odedra
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Liverpool 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızan forma görselleri ve fiyatlar

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Liverpool
Liverpool FC Women

2026-27 sezonunun yeni Liverpool formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

Liverpool, adidas ile yeniden bir araya gelmesinin ardından 2026-27 sezonu iç saha ve deplasman formalarını resmen tanıttı. Liverpool'ın yeni iç saha forması, ikonik üç çizgiyi Anfield'a geri getirirken deplasman forması kırmızı ve gri detaylara sahip sade beyaz tasarımıyla 1980'lerin ortalarındaki unutulmaz formalardan ilham alıyor.

GOAL Liverpool'ın yeni 2026-27 sezonu formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi ele alıyor: satışa çıkış tarihleri, fiyatları, tasarımlarının ilham kaynakları ve taraftarların formaları nereden satın alabileceği.

  • Liverpool 2026-27 home kitadidas

    Liverpool 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Liverpool'un 2026-27 sezonu için hazırlanan yeni adidas iç saha forması, 19 Mayıs 2026'da resmen satışa sunuldu.

    Yeni tasarım, dinamik geometrik deseniyle hemen tanınan klasik adidas 1989-91 Liverpool FC iç saha formasından ilham alıyor. Kenny Dalglish'in ekibinin 1989/90 lig şampiyonluğunu kazandığı, kulüp açısından başarılı bir dönemde giyilen bu formaya gönderme yapan tasarım, kulüp tarihinin belirleyici bir dönemini kutluyor. Koyu kırmızı zemin üzerine uygulanan çağdaş grafik desen, 80'lerin sonlarındaki orijinal formanın görsel dilini doğrudan yansıtırken daha keskin ve modern bir yorum sunuyor.

    adidas logosu, kulüp arması ve kenar süslemelerindeki sade beyaz detaylar klasik görünümü pekiştirirken, formanın tamamına yayılan yeniden yorumlanmış desen 80'lerin futbol kültürünün enerjisini ve tavrını yansıtıyor.

  • Liverpool FC away kitLiverpool FC

    Liverpool'ın 2026-27 sezonu deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Liverpool'un 2026-27 sezonu deplasman forması adidas tarafından resmen tanıtıldı. Formanın tasarımında kulübün 1980'lerin ortalarındaki ikonik deplasman formalarından ilham alındı.

    Beyaz zemin üzerine tasarlanan formada kırmızı ve gri detaylar yer alıyor. adidas'ın Trefoil logosunun geri dönüşüne, kulübün köklü geçmişini yansıtan Liver kuşu arması eşlik ediyor. Böylece yeni adidas iş birliğiyle başlayan retro tasarım çizgisi sürdürülüyor.

    Kumaşa işlenen ince desen, Anfield'daki geçmiş maçların biletlerinden ilham alıyor ve Liverpool taraftarlarının nesillerine saygı duruşunda bulunuyor.

  • Liverpool 26-27 third kit adidas

    Liverpool'ın 2026-27 sezonu üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Liverpool'un 2026-27 sezonu üçüncü forması, kulübün zengin Avrupa mirasından ve Anfield tarihinin en unutulmaz gecelerinden ilham alan iddialı bir tasarıma sahip. Son derece şık siyah görünümü metalik detaylar ve modern performans yenilikleriyle birleştiren forma, Liverpool taraftarlarının Avrupa maçlarında ışıklar altında yarattığı eşsiz atmosferi kutlamak için tasarlandı.

    Şık bir siyah zemin üzerine hazırlanan forma, koyu siyah tonlarını bordo detaylar ve formanın geneline yayılan mat gümüş vurgularla birleştiriyor. Koyu renk paleti, stadyumun projektörleri altında akşam saatlerinde başlayan maçların atmosferini yansıtırken sofistike ve çağdaş bir görünüm yaratıyor.

    Tasarımın öne çıkan özelliklerinden biri, formanın tamamında doku ve hareket hissi yaratan, özel olarak tasarlanmış incelikli baskısı. Liverpool taraftarlarının Avrupa maçlarındaki ortak enerjisinden ve görsel etkisinden ilham alan grafik desen, sesleri ve varlıklarıyla kulübün en büyük gecelerinden bazılarına damga vuran taraftarlara bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

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