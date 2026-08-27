Liverpool, adidas ile yeniden bir araya gelmesinin ardından 2026-27 sezonu iç saha ve deplasman formalarını resmen tanıttı. Liverpool'ın yeni iç saha forması, ikonik üç çizgiyi Anfield'a geri getirirken deplasman forması kırmızı ve gri detaylara sahip sade beyaz tasarımıyla 1980'lerin ortalarındaki unutulmaz formalardan ilham alıyor.
GOAL Liverpool'ın yeni 2026-27 sezonu formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi ele alıyor: satışa çıkış tarihleri, fiyatları, tasarımlarının ilham kaynakları ve taraftarların formaları nereden satın alabileceği.