Liverpool'un 2026-27 sezonu için tasarlanan yeni adidas iç saha forması, 19 Mayıs 2026 tarihinde resmi olarak tanıtıldı.

Dinamik geometrik deseniyle hemen tanınan ve Kenny Dalglish'in takımının 1989/90 lig şampiyonluğunu kazandığı, kulübün başarılı bir dönemini yansıtan klasik adidas 1989-91 Liverpool FC iç saha formasından ilham alınarak tasarlandı. Yeni tasarım, kulüp tarihinin belirleyici bir dönemini kutluyor. Koyu kırmızı zemin, 80'lerin sonundaki orijinal formanın görsel dilini doğrudan yansıtan, ancak daha keskin ve modern bir uygulamaya sahip çağdaş bir grafikle zenginleştirildi.

Adidas logosu, kulüp arması ve süslemelerdeki temiz beyaz detaylar klasik estetiği pekiştirirken, yeniden tasarlanan tüm yüzeyi kaplayan baskı, 80'lerin futbol kültürünün enerjisini ve tavrını yansıtıyor.