Renuka Odedra

Çeviri:

Liverpool 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

2026-27 sezonu için yeni Liverpool formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

Liverpool ve adidas, kulübün 2026-27 sezonu için yeni iç saha formalarını resmi olarak tanıttı; bu tasarım, 80'lerin sonlarında Reds'in ikonik formalarından esinlenerek klasik bir görünümü geri getiriyor.

Yeni forma, kulübün lig şampiyonluğunu kazandığı 1989-90 sezonundaki ikonik görünümü geri getiriyor. Başarıyla özdeşleşen tasarım, klasik koyu kırmızı zemin üzerine bazı retro geometrik desenleri geri getiriyor.

GOAL, çıkış tarihleri, fiyat, tasarımın ilham kaynağı ve taraftarların bu formaları nereden satın alabileceği dahil olmak üzere, Liverpool'un yeni 2026-27 formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi ele alıyor.

    Liverpool 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Liverpool'un 2026-27 sezonu için tasarlanan yeni adidas iç saha forması, 19 Mayıs 2026 tarihinde resmi olarak tanıtıldı.

    Dinamik geometrik deseniyle hemen tanınan ve Kenny Dalglish'in takımının 1989/90 lig şampiyonluğunu kazandığı, kulübün başarılı bir dönemini yansıtan klasik adidas 1989-91 Liverpool FC iç saha formasından ilham alınarak tasarlandı. Yeni tasarım, kulüp tarihinin belirleyici bir dönemini kutluyor. Koyu kırmızı zemin, 80'lerin sonundaki orijinal formanın görsel dilini doğrudan yansıtan, ancak daha keskin ve modern bir uygulamaya sahip çağdaş bir grafikle zenginleştirildi.

    Adidas logosu, kulüp arması ve süslemelerdeki temiz beyaz detaylar klasik estetiği pekiştirirken, yeniden tasarlanan tüm yüzeyi kaplayan baskı, 80'lerin futbol kültürünün enerjisini ve tavrını yansıtıyor.

  • Liverpool 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Söylentilere göre tasarlanan deplasman forması için adidas, günlük giyim tarzının cazibesini tarihsel detaylarla harmanlıyor; en dikkat çekici değişiklik ise standart performans logosunun yerine efsanevi adidas Trefoil logosunun kullanılması. Kirli beyaz tonu yerine sade beyaz bir zemin tercih edilen forma, bordo renkli logolarla süslenmiş ve yaka ile kol manşetlerindeki kırmızı, beyaz ve gri çizgili süslemelerle vurgulanmış.


    Deplasman forması, 2026 yılının Temmuz sonu veya Ağustos başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

  • Liverpool 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Koleksiyonu tamamlayan üçüncü forma, üçü arasında en soyut ve modern tasarıma sahip olduğu söyleniyor. Forma, gövdeyi ve kolları saran cesur, dalgalı bordo grafik desenin kontrast oluşturduğu düz siyah bir zemin üzerine tasarlanmış. Sızan bilgilere göre, bu akıcı desen, Anfield’daki ünlü Avrupa geceslerinde Kop tribününde sallanan ikonik dama tahtası bayraklarının dinamik görüntüsünü yansıtmayı amaçlıyor.

    Üçüncü formanın şu anda 2026 yılının Ağustos ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.