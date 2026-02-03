Liverpool 2025-26 forması: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

Liverpool, 2025-26 sezonundan itibaren Adidas ile yeniden ortaklık kurdu. Kulübün Nike ile olan son sözleşmesinin sona ermesi, 13 yıl sonra "Üç Çizgi"nin Anfield'a geri dönmesinin önünü açtı.

Yıllık 60 milyon sterlinin üzerinde gelir getirmesi öngörülen yeni anlaşma, 1 Ağustos 2025'te resmi olarak başladı. Bu, Adidas'ın Liverpool'un resmi forma ortağı olarak üçüncü kez işbirliği yaptığı dönemdir. Önceki işbirlikleri 1985'ten 1996'ya ve ardından 2006'dan 2012'ye kadar sürmüş, ardından Warrior, New Balance ve Nike ile ortaklıklar kurulmuştu.

Liverpool'un Premier Lig'deki ilk dönemlerinde Adidas formaları, Steven Gerrard, Jamie Carragher, Fernando Torres ve Luis Suarez gibi kulübün efsanevi oyuncuları tarafından giyilmesiyle ünlüydü. Bu dönemde kulüp, 2012 Lig Kupası'nı kazanarak bir kupa elde etti.

Adidas, 2025-26 sezonunda her Liverpool formasında farklı bir arma kullanmanın yanı sıra, kulübün resmi ortağı olarak (Adidas'ın sahibi olduğu) Reebok'un yerini aldığında kullandığı eski forma tasarımlarından bazılarını yeniden canlandırdı.

GOAL, yeni Liverpool formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi, nereden satın alabileceğinizi, fiyatları, sızıntıları ve daha fazlasını sizlere sunuyor.

