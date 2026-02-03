Goal.com
Liverpool 2025-26 kitsadidas/Liverpool/GOAL composite
Anselm Noronha

Liverpool 2025-26 forması: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

2025-26 Liverpool formaları hakkında bilmeniz gereken her şey, sızıntılar, nereden satın alınır ve daha fazlası dahil.

Home Kit

  • The new home kit brings back the 2006-07 Adidas vibes in bold “Strawberry Red”
  • Clean white details and a timeless silhouette mark Adidas’ return to Anfield

From

$150

$150

Liverpool, 2025-26 sezonundan itibaren Adidas ile yeniden ortaklık kurdu. Kulübün Nike ile olan son sözleşmesinin sona ermesi, 13 yıl sonra "Üç Çizgi"nin Anfield'a geri dönmesinin önünü açtı.

Yıllık 60 milyon sterlinin üzerinde gelir getirmesi öngörülen yeni anlaşma, 1 Ağustos 2025'te resmi olarak başladı. Bu, Adidas'ın Liverpool'un resmi forma ortağı olarak üçüncü kez işbirliği yaptığı dönemdir. Önceki işbirlikleri 1985'ten 1996'ya ve ardından 2006'dan 2012'ye kadar sürmüş, ardından Warrior, New Balance ve Nike ile ortaklıklar kurulmuştu.

Fanatics'ten Liverpool formaları ve ekipmanları satın alın

Liverpool'un Premier Lig'deki ilk dönemlerinde Adidas formaları, Steven Gerrard, Jamie Carragher, Fernando Torres ve Luis Suarez gibi kulübün efsanevi oyuncuları tarafından giyilmesiyle ünlüydü. Bu dönemde kulüp, 2012 Lig Kupası'nı kazanarak bir kupa elde etti.

Adidas, 2025-26 sezonunda her Liverpool formasında farklı bir arma kullanmanın yanı sıra, kulübün resmi ortağı olarak (Adidas'ın sahibi olduğu) Reebok'un yerini aldığında kullandığı eski forma tasarımlarından bazılarını yeniden canlandırdı.

GOAL, yeni Liverpool formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi, nereden satın alabileceğinizi, fiyatları, sızıntıları ve daha fazlasını sizlere sunuyor.

  • Liverpool home kit 25-26Liverpool, Adidas

    Liverpool 2025-26 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Fanatics'te Liverpool formaları ve ekipmanlarını satın alın

    Geleneklere uygun olarak, Adidas tarafından tasarlanan Liverpool'un 2025-26 iç saha forması, kulübün ikonik kırmızı rengini (bu sefer "Çilek Kırmızısı" olarak adlandırılan) koruyor ve temiz, klasik bir görünüm için canlı beyaz vurgularla eşleştiriliyor.

    Tasarım açısından, bu forma sade bir geri dönüş niteliğinde. Yeni iç saha forması, 2006-07 formalarından açıkça ilham alarak, büyük yakası hariç, ciddi bir nostalji hissi uyandırıyor. Manşetli kolları, sade bisiklet yakası ve arması ve sponsor logosu için beyaz süslemeleriyle, Adidas'ın Anfield'a muhteşem dönüşünü simgeleyen şık ve zamansız bir parça.

    06-07 forması, taraftarların kalbinde özel bir yere sahiptir; Adidas'ın 2006'da Reebok'tan devraldıktan sonra ürettiği ilk forma olup, Steven Gerrard, Xabi Alonso ve Daniel Agger gibi kulüp efsaneleri tarafından giyilmesiyle ünlüdür.

    Görünümü tamamlayan 2025-26 iç saha forması şort ve çorapları da aynı cesur Çilek Kırmızısı rengiyle kaplıdır ve Reds'in yeni dönemi için estetiği şık ve bütünlüklü tutar.

    Adidas'ın Liverpool için tasarladığı yepyeni 2025-26 iç saha forması, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren resmi olarak satışa sunuldu. Taraftarlar, standart kısa kollu versiyonu 85 £ (111 $) karşılığında satın alabilirken, en üst düzey orijinal versiyonun fiyatı 120 £ (162 $) olacak.

    Uzun kollu mu tercih edersiniz? Normal uzun kollu forma 90 £ (118 $), otantik versiyon ise 130 £ (170 $) fiyatla satılıyor.

    • Reklam
  • LFC away kit 25-26Liverpool, Adidas

    Liverpool 2025-26 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Fanatics'te Liverpool formaları ve ekipmanlarını satın alın

    Adidas'ın tasarladığı Liverpool'un 2025-26 deplasman forması, kulübün zengin geleneğine taze ve modern bir dokunuş getiriyor. Şık "Wonder White" tonunun hakim olduğu forma, keskin kırmızı Adidas logosu ve kol detaylarıyla dikkat çekiyor. Siyah şort ve beyaz çoraplarla mükemmel bir uyum sağlayan forma, net ve dengeli bir görünüm sunuyor.

    Bu formayı gerçekten farklı kılan şey, yeniden tasarlanan kulüp armasıdır. Klasik tek başına Liverbird yerine, amblem artık cesur, çağdaş bir kalkan içinde çerçevelenmiştir - forma, bu ince değişiklikle yeniden canlanmış, ancak yine de Liverpool'un kimliğini açıkça yansıtan bir görünüm kazanmıştır.

    Liverpool 2025-26 deplasman forması fiyatı, iç saha forması fiyatıyla aynı.

  • Liverpool 2025-26 third kitadidas/Liverpool

    Liverpool 2025-26 üçüncü forma, çıkış tarihi ve fiyatı

    Fanatics'te Liverpool formaları ve ekipmanlarını satın alın

    Adidas ve Liverpool 2025-26 üçüncü forması, çarpıcı deniz yeşili temel rengi ve yakası ve kolları üzerinde siyah çizgilerle dikkat çekiyor. 1980'lerden ilham alan çizgili süslemeli bu tasarım, klasik yeşil Liverpool x Carlsberg formalarına modern bir yorum getirebilir, ancak bu versiyonda ön tarafta Standard Chartered logosu yer alıyor.

    Ayrıca, adidas Originals trefoil logosunun yanı sıra, üçüncü forma eski armanın içindeki mevcut Liverbird'ü sergileyecek. Böylece, vintage Liverpool arması, adidas'ın forma ortağı olduğu 1987-1992 yılları arasında kullanılan armanın günümüz yorumunu oluşturacak.

    Forma, beyaz şort ve adidas Three Stripes ve kalın "LFC" yazısı ile tamamlanan deniz yeşili çoraplarla tamamlanıyor.

    adidas x Liverpool 2025-26 üçüncü forması 9 Eylül 2025 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

  • Liverpool GK kit 25-26Liverpool GK kit 25-26

    Liverpool 2025-26 kaleci forması çıkış tarihi ve fiyatı

    Fanatics'te Liverpool formaları ve ekipmanlarını satın alın

    Yaklaşan sezonun iç saha ve deplasman formaları ile birlikte piyasaya sürülen Adidas Liverpool 2025-26 kaleci forması, iki farklı yeşil tonu ve siyah logoların birleşiminden oluşuyor. İç saha ve deplasman formalarıyla aynı fiyata satın alınabilir.

    Ayrıca, Liverpool kalecileri için pembe forma seçeneği de düşünülüyor. Her iki formada da Adidas Competition 25 GK formalarının standart özelliği olan ses dalgası tasarımı kullanılması bekleniyor.

    Üçüncü kaleci forması, beyaz logolar, yaka ve şeritlerle tamamlanan siyah/parlak şeritlerle tasarlanacak. Adidas, 25-26 üçüncü forma tasarımına uygun olarak bu üçüncü forma için Trefoil logosunu kullanmayı tercih etti.

    GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.

