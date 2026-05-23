AFP
Çeviri:
Liverpool, 17 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusuyla uzun vadeli bir sözleşme imzalayarak transferini tamamlayacak
Gelecek vaat eden yıldız adayı Anfield'a doğru yola çıkıyor
Liverpool, Atlético Nacional'dan Kolombiyalı genç yetenek Samuel Martinez'i kadrosuna katmak için hızlı bir hamle yaptı. 17 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, uluslararası sahnede sergilediği bir dizi olağanüstü performansın ardından dünya futbolunda en çok rağbet gören genç oyunculardan biri haline geldi.
740.000 sterlin civarında olduğu bildirilen anlaşma, Liverpool'un dünya çapında elit genç yetenekleri keşfetme konusundaki kararlılığını vurguluyor. Martinez, Güney Amerika U17 Şampiyonası sırasında scouting departmanının dikkatini çekti. Şampiyonada altı maçın beşinde ilk on birde yer alan ve üç hayati asist yapan Martinez, ülkesinin kıtasal zaferine ulaşmasında önemli bir rol oynadı.
Elitleri geride bırakarak kendi imzasını attı
Liverpool, orta saha oyuncusu için yapılan yarışta galip gelmiş gibi görünse de, ilgilenen tek kulüp kesinlikle onlar değildi. Alman devi Borussia Dortmund ve İspanyol devi Barcelona da bu oyuncuyla sıkça anılıyordu, ancak Anfield ve Premier Lig’in cazibesi, genç oyuncunun kararında nihayetinde belirleyici oldu.
Kolombiyalı gazeteci Pipe Sierra ve Paul Joyce'un yanı sıra The Athletic'in haberlerine göre, Martinez, Merseyside kulübüyle beş yıllık bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Anlaşma, Atletico Nacional için bir satış payı maddesi de içeriyor ve bu madde, oyuncunun Avrupa'da muazzam potansiyelini gerçekleştirmesi durumunda Kolombiya ekibinin gelecekteki önemli transfer ücretlerinden mali olarak yararlanmasını garanti ediyor.
2027 yazında gelmesi planlanıyor
Anlaşma şu anda imzalanmış olsa da, Liverpool taraftarları Martinez’i kırmızı formayla görene kadar beklemek zorunda kalacak. 18 yaşın altındaki yabancı oyuncuların transferine ilişkin kurallar gereği, transfer işlemi oyuncu gelecek yıl doğum gününü kutlayana kadar resmi olarak tamamlanmayacak. Bu da onun Liverpool’a resmi olarak katılması için 2027 yazının öngörüldüğü anlamına geliyor.
O zamana kadar, sağ ayakla oynayan bu oyun kurucu, gelişimini sürdürmek için Atletico Nacional'da kalacak. Şu anda kulübün U20 takımında forma giyen oyuncu, İngiltere'de başarılı olmak için gerekli fiziksel özellikleri ve taktiksel disiplini geliştiriyor.
Yeni işe alım stratejisi
Martinez'in transferi, Liverpool'da mevcut transfer politikası kapsamında izlenen genel bir eğilimin parçasıdır. Kulüp, son dönemde Senegal'in genç yıldızları Mor Talla Ndiaye ve adı sıkça geçen Sidy Barhama Ndiaye'nin transferlerinde de görüldüğü gibi, değer yaratmak amacıyla geleneksel Avrupa pazarlarını giderek daha fazla es geçip Güney Amerika ve Afrika'ya yönelmektedir.
Merseyside'a vardığında, Martinez'in kulübün 18 yaş altı takımına katılması ve İngiliz futboluna uyum sağlaması bekleniyor. Erik Farkas ve AJ Yeguo gibi gelecek vaat eden gençlerin de bulunduğu yetenek havuzuna katılacak olan Martinez, Reds'in önümüzdeki yıllarda birinci takım kadrosu için sürdürülebilir bir yetenek kaynağı oluşturma çabalarına katkıda bulunacak.