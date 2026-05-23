Liverpool, 17 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusuyla uzun vadeli bir sözleşme imzalayarak transferini tamamlayacak

Liverpool, Atlético Nacional'dan Kolombiyalı genç yetenek Samuel Martinez'i kadrosuna katmak için hızlı bir hamle yaptı. 17 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, uluslararası sahnede sergilediği bir dizi olağanüstü performansın ardından dünya futbolunda en çok rağbet gören genç oyunculardan biri haline geldi.

740.000 sterlin civarında olduğu bildirilen anlaşma, Liverpool'un dünya çapında elit genç yetenekleri keşfetme konusundaki kararlılığını vurguluyor. Martinez, Güney Amerika U17 Şampiyonası sırasında scouting departmanının dikkatini çekti. Şampiyonada altı maçın beşinde ilk on birde yer alan ve üç hayati asist yapan Martinez, ülkesinin kıtasal zaferine ulaşmasında önemli bir rol oynadı.