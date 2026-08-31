Getty Images Sport
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Liverpool, 125 milyon sterlinlik yıldız için öne çıkan büyük Anfield sorunu nedeniyle Alexander Isak'a "güvenmiyor"
Anfield kariyerine kekeme başlangıç
İsveçli milli oyuncu, geçen yaz Newcastle United'dan Liverpool'a 125 milyon sterlinlik sansasyonel bir transferle katıldı. Ancak Anfield'daki ilk sezonu sakatlıklar nedeniyle büyük ölçüde sekteye uğradı ve bu durum, forvetin tüm sezon boyunca yalnızca dört gol atabilmesiyle sonuçlandı.
Isak, cumartesi günü Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldıkları maçta bu sezonki gol perdesini açtı. Skor tabelasına adını yazdırmayı başarsa da forvet, takımın geri kalanından kopuk bir görüntü verdi. Eski Manchester City kalecisi Joe Hart, Iraola yönetimindeki Liverpool'un mevcut taktik düzeninin golcüyü tamamen yalnız bıraktığına inanıyor.
- Getty Images Sport
Hart, eksik bağı vurguluyor
BBC Sport'a konuşan Hart, Isak'ın Newcastle'daki başarılı dönemi ile Merseyside'daki mevcut sıkıntıları arasındaki çarpıcı zıtlığa dikkat çekti. Yorumcu, forvetin St James' Park'ta takımın hücumdaki temel odak noktası olduğunu, orta saha oyuncularının da onun pozisyonunu içgüdüsel olarak bildiğini ve ona tam güvenle oynadığını belirtti.
"Liverpool'un Alexander Isak'la nasıl oynayacağını henüz çözemediği açık," dedi Hart. "Newcastle'da her şey onun üzerinden akıyordu.
"Bu, zaman içinde inşa ettikleri güvenle ilgiliydi. Orta saha oyuncuları onun tam olarak nerede olduğunu biliyordu ve kafalarını kaldırmalarına bile gerek kalmıyordu çünkü o orada, bekliyor oluyordu.
"Liverpool'da ise şu anda bu güven yok. Kimse bunu hissetmiyor ve o da merkezdeki o odak noktası değil, bu da onun kaybolmuş ve izole görünmesine yol açıyor."
Hart ayrıca Iraola'ya bu devasa yatırım konusunda doğrudan bir uyarı da gönderdi. Teknik direktöre ya hücum sistemini İsveçli oyuncunun etrafında kurması ya da alternatif bir taktik çözüm bulması çağrısında bulundu. Şöyle ekledi: "Andoni Iraola'nın vermesi gereken büyük kararlar var. Takımını onun [Isak] etrafında mı kuracak, yoksa kadrosu içinde farklı bir çözüm mü bulmaya çalışacak? Bana göre kulübün Isak'a bu kadar büyük yatırım yaparak yaptığı tercihe bağlı kalması gerekiyor.
"Bu oyuncuları doğru kullanmayacak ve güçlü yönlerine göre oynatmayacaksanız transfer etmenin anlamı yok. Isak'ın kalitesi konusunda hiçbir şüphe yok, sadece şu anda biraz yol ayrımındalar."
Isak, yaşadığı sıkıntılara rağmen pozitif kalmayı sürdürüyor
Eleştirilere rağmen Isak iyimserliğini koruyor. Forest ile alınan can sıkıcı beraberliği değerlendiren golcü, takımının mücadele ruhunu ve asla pes etmeme kararlılığını övdü. Ancak maça kötü başladıklarını kabul etti ve bir golle ivme kazandıktan hemen sonra gol yeme alışkanlıklarını eleştirdi.
Forest beraberliğini değerlendiren Isak, şöyle dedi: "Bence mücadele ruhu ve asla pes etmeme konusunda bir sorun yok. Geçen hafta da bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Açıkçası bugün de maça oldukça kötü başladık. Bir gol atarak ivme kazandığımızda, bence geliştirmemiz gereken nokta tam olarak bu, çünkü bugün yine bunun hemen ardından oldukça çabuk gol yedik."
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Isak için kritik haftalar kapıda
Iraola, Isak'ı hücumunun tartışmasız odak noktası olarak tamamen sisteme entegre edip etmeme ya da kadronun daha geniş güçlü yönlerine uyum sağlamak için taktik sistemini değiştirip değiştirmeme konusunda hızla karar vermek zorunda. İsveçli forvetin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak, can sıkıcı beraberlikleri değerli galibiyetlere dönüştürmek açısından hayati önem taşıyacak.
Liverpool'un gelişen düzeni önümüzdeki günlerde hemen sınanacak. Liverpool bu cuma Ipswich ile karşılaşacak, ardından Anfield'a dönerek Şampiyonlar Ligi serüvenine Atletico Madrid karşısında başlayacak.
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