BBC Sport'a konuşan Hart, Isak'ın Newcastle'daki başarılı dönemi ile Merseyside'daki mevcut sıkıntıları arasındaki çarpıcı zıtlığa dikkat çekti. Yorumcu, forvetin St James' Park'ta takımın hücumdaki temel odak noktası olduğunu, orta saha oyuncularının da onun pozisyonunu içgüdüsel olarak bildiğini ve ona tam güvenle oynadığını belirtti.

"Liverpool'un Alexander Isak'la nasıl oynayacağını henüz çözemediği açık," dedi Hart. "Newcastle'da her şey onun üzerinden akıyordu.

"Bu, zaman içinde inşa ettikleri güvenle ilgiliydi. Orta saha oyuncuları onun tam olarak nerede olduğunu biliyordu ve kafalarını kaldırmalarına bile gerek kalmıyordu çünkü o orada, bekliyor oluyordu.

"Liverpool'da ise şu anda bu güven yok. Kimse bunu hissetmiyor ve o da merkezdeki o odak noktası değil, bu da onun kaybolmuş ve izole görünmesine yol açıyor."

Hart ayrıca Iraola'ya bu devasa yatırım konusunda doğrudan bir uyarı da gönderdi. Teknik direktöre ya hücum sistemini İsveçli oyuncunun etrafında kurması ya da alternatif bir taktik çözüm bulması çağrısında bulundu. Şöyle ekledi: "Andoni Iraola'nın vermesi gereken büyük kararlar var. Takımını onun [Isak] etrafında mı kuracak, yoksa kadrosu içinde farklı bir çözüm mü bulmaya çalışacak? Bana göre kulübün Isak'a bu kadar büyük yatırım yaparak yaptığı tercihe bağlı kalması gerekiyor.

"Bu oyuncuları doğru kullanmayacak ve güçlü yönlerine göre oynatmayacaksanız transfer etmenin anlamı yok. Isak'ın kalitesi konusunda hiçbir şüphe yok, sadece şu anda biraz yol ayrımındalar."