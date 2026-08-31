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Liverpool, 116 milyon sterlinlik Florian Wirtz'i satabilir mi? Alman oyun kurucuya, Premier Lig'de tutunmakta zorlanmasının ardından transfer söylentilerinin ne zaman ortaya çıkacağı söylendi
Wirtz, Liverpool adına kaç gol attı?
Wirtz, ülkesinden rekor kıran bir anlaşmayla ayrılırken neslinin yıldızı olarak lanse ediliyordu. Bayer Leverkusen'de Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı ve sahip olduğu yaratıcılık sayesinde İngiliz futbolunu kasıp kavurması bekleniyordu.
Ancak yavaş bir başlangıç yaptı; Liverpool 2025-26 sezonuna kötü girerken hiçbir zaman tam anlamıyla ritim bulamadı. Wirtz, Liverpool formasıyla sadece yedi gol ve bir o kadar asist üretebildi; ondan çok daha fazlası bekleniyordu. Kaçınılmaz olarak, takımın genel hedeflerine katkısının değeri konusunda çok sayıda rahatsız edici soru soruldu.
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Liverpool ne zaman tekliflere açık hale gelebilir
2026-27 sezonunun başında hâlâ çıkış yolu arayan Wirtz'e büyük yatırım yapmasına rağmen Liverpool, onun bir an önce beklentileri karşılamasını sonsuza kadar bekleyemez ve Merseyside'da uzun vadeli bir geleceği hak etmek için elinde sadece iki sezon olabilir.
Hamann, Betinia NJ ile iş birliği kapsamında GOAL'e, Wirtz'in mevcut sezondan neye ihtiyaç duyduğu ve ayrılık söylentilerinin ne zaman ortaya çıkabileceği sorulduğunda şu ifadeleri kullandı: “İyi oynamaya başlaması gerekiyor. Oyuna etki etmeye başlaması gerekiyor.
“Bence o, oyunun içinde süzülen bir oyuncu. Muhtemelen diğer oyunculardan öyle bir saygı görmüyor ki bazen savunma yapmayı bırakabilsin, çünkü bence ona bazı ayrıcalıklar ve belli bir özgürlük tanımanız gerekir; öyle ki onun yerine topu geri kazanan oyuncularınız olur. Ve oyuncular da bunu yapmaktan rahatsız olmaz, eğer o topu aldığı 10 pozisyonun altısında, yedisinde, sekizinde bir şey olacaksa. Ama durum kesinlikle böyle değil.
“Şu anda geriye doğru çok sıkı çalışıyor. Bence bazen fazla şey yapıyor. Takıma yardım etmek istiyor çünkü hücumda oyuna etki edebileceğini görüyor. Bu yüzden bence oyunundaki denge yanlış oldu ama oyuncuların saygısını ancak hücumda oyuna etki etmeye başladığında kazanacaktır. O, top kazanmak için orada değil; gol hazırlamak ve gol atmak için orada.
“Geçen sezon bunu yaptığı belki bir avuç maç vardı. Ve bu kesinlikle yeterli değil. Elbette herkes Premier League'in fiziksel yönünden bahsediyor. Evet, daha fiziksel. Ve en iyi oyunculardan bazılarının uyum sağlaması biraz zaman aldı. Sanırım [Juan Sebastian] Veron büyük övgülerle, en iyi orta saha oyuncusu olarak gelmişti. Sanırım bir sezon dayanabildi ve İtalya'ya geri döndü. Yani bazıları bunu yapamıyor ya da yapmak istemiyor.
“Ve tabii ki bu süreç şimdi uzadıkça, çünkü ilk iki ya da üç ay için ona zaman tanıyın demiştim. Başarısız olamayacak kadar iyi olduğunu söylemiştim. Ama iş Noel'i geçince, artık bunu başaramayacağını söyledim çünkü artık süre çok uzadı. Çünkü beklentiler hiç azalmıyor.
“Bence eğer iyi oynamaya başlamazsa, ilk maçta yine 60. dakikada oyundan alındı. Bence önümüzdeki üç ya da dört haftada maçlara etki etmeye başlamazsa, bu yıl daha uzun olan o milli araya geldiğimizde, bence çok fazla gazete haberi, kulübün onu alıp almaması gerektiğine dair çok fazla tartışma göreceğiz ki bu elbette artık çok geç çünkü o burada. Ve belki de onun, ‘Belki de bu bana göre değil’ diye düşünmesi söz konusu olacak.
“Bence bir şeyler olacak çünkü bu büyüklükte, bu seviyede bir oyuncu için, bonservisine ödenen para düşünüldüğünde, bu kesinlikle yeterli değil. Bir şekilde bir çözüm bulmanız gerekiyor, işler düzelmezse belki kışın bile.”
10 numara mı yoksa geniş forvet mi: Wirtz'in en iyi pozisyonu hangisi?
Wirtz, en iyi pozisyonunun ne olduğu konusunda hararetli bir tartışma başlattı; onun yaratıcı bir 10 numara mı olduğu, yoksa solda başlayıp içe kat ettiğinde daha verimli olacak bir hücum oyuncusu mu olduğu hâlâ netlik kazanmış değil.
Bu tartışmayla ilgili görüşü sorulan Hamann, Anfield'daki döneminde Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bir isim olarak, şunları söyledi: “Herkesin onun antrenmanlarda ne kadar iyi iş çıkardığını ve buna benzer şeyleri söylediğini biliyorum. Ama bir noktaya geliniyor ve bence o nokta geçen yıl Noel'den sonraydı; birinin çıkıp, 'dinle evlat, ya bunu yaparsın ya da yazın, Dünya Kupası'nda neler olacağına bakarız, belki bir çözüm bulmamız gerekir' demesi gerekiyordu. Çünkü sonsuza kadar bekleyemezler.
“O, takımın ana adamı olması için alındı. Ve bunun solda oynamasına bağlamam. Bence bir yıl önce, yaz aylarında onu 10 numara olarak gördüğünü söylemiştim. Ama eğer elinizde pozisyon üretemeyen ya da yeterince gol atamayan bir 10 numara varsa, o zaman belli ki başka biri oynamak zorunda, özellikle de [Bradley] Barcola gelirken. İngiltere'deki oyuncular için zor bir durum.”
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Liverpool 2026-27: Açılış maçlarından alınan iki puan
Wirtz, Liverpool ile 2030'a kadar uzanan uzun vadeli bir sözleşmeyle bağlı. Ancak bu şartların yerine getirilmesi için oyununa daha fazla skor katkısı ekleyerek kısa sürede gelişim göstermesi gerekecek.
Artık İspanyol teknik adam Andoni Iraola yönetiminde çalışan Liverpool, 2026-27 sezonundaki ilk iki maçında Newcastle ve Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldı. Bir sonraki maçına cuma günü çıkacak olan Liverpool, yeni yükselen Ipswich'e konuk olacak.
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