2026-27 sezonunun başında hâlâ çıkış yolu arayan Wirtz'e büyük yatırım yapmasına rağmen Liverpool, onun bir an önce beklentileri karşılamasını sonsuza kadar bekleyemez ve Merseyside'da uzun vadeli bir geleceği hak etmek için elinde sadece iki sezon olabilir.

Hamann, Betinia NJ ile iş birliği kapsamında GOAL'e, Wirtz'in mevcut sezondan neye ihtiyaç duyduğu ve ayrılık söylentilerinin ne zaman ortaya çıkabileceği sorulduğunda şu ifadeleri kullandı: “İyi oynamaya başlaması gerekiyor. Oyuna etki etmeye başlaması gerekiyor.

“Bence o, oyunun içinde süzülen bir oyuncu. Muhtemelen diğer oyunculardan öyle bir saygı görmüyor ki bazen savunma yapmayı bırakabilsin, çünkü bence ona bazı ayrıcalıklar ve belli bir özgürlük tanımanız gerekir; öyle ki onun yerine topu geri kazanan oyuncularınız olur. Ve oyuncular da bunu yapmaktan rahatsız olmaz, eğer o topu aldığı 10 pozisyonun altısında, yedisinde, sekizinde bir şey olacaksa. Ama durum kesinlikle böyle değil.

“Şu anda geriye doğru çok sıkı çalışıyor. Bence bazen fazla şey yapıyor. Takıma yardım etmek istiyor çünkü hücumda oyuna etki edebileceğini görüyor. Bu yüzden bence oyunundaki denge yanlış oldu ama oyuncuların saygısını ancak hücumda oyuna etki etmeye başladığında kazanacaktır. O, top kazanmak için orada değil; gol hazırlamak ve gol atmak için orada.

“Geçen sezon bunu yaptığı belki bir avuç maç vardı. Ve bu kesinlikle yeterli değil. Elbette herkes Premier League'in fiziksel yönünden bahsediyor. Evet, daha fiziksel. Ve en iyi oyunculardan bazılarının uyum sağlaması biraz zaman aldı. Sanırım [Juan Sebastian] Veron büyük övgülerle, en iyi orta saha oyuncusu olarak gelmişti. Sanırım bir sezon dayanabildi ve İtalya'ya geri döndü. Yani bazıları bunu yapamıyor ya da yapmak istemiyor.

“Ve tabii ki bu süreç şimdi uzadıkça, çünkü ilk iki ya da üç ay için ona zaman tanıyın demiştim. Başarısız olamayacak kadar iyi olduğunu söylemiştim. Ama iş Noel'i geçince, artık bunu başaramayacağını söyledim çünkü artık süre çok uzadı. Çünkü beklentiler hiç azalmıyor.

“Bence eğer iyi oynamaya başlamazsa, ilk maçta yine 60. dakikada oyundan alındı. Bence önümüzdeki üç ya da dört haftada maçlara etki etmeye başlamazsa, bu yıl daha uzun olan o milli araya geldiğimizde, bence çok fazla gazete haberi, kulübün onu alıp almaması gerektiğine dair çok fazla tartışma göreceğiz ki bu elbette artık çok geç çünkü o burada. Ve belki de onun, ‘Belki de bu bana göre değil’ diye düşünmesi söz konusu olacak.

“Bence bir şeyler olacak çünkü bu büyüklükte, bu seviyede bir oyuncu için, bonservisine ödenen para düşünüldüğünde, bu kesinlikle yeterli değil. Bir şekilde bir çözüm bulmanız gerekiyor, işler düzelmezse belki kışın bile.”