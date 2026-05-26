Çeviri:
Liveprool, Mohamed Salah'ın yerini doldurma çabaları kapsamında, Dünya Kupası'na katılacak iki forveti Yan Diomande'nin alternatifi olarak değerlendiriyor
Liverpool, Salah'ın yerine geçecek oyuncuyu bulma çalışmalarını hızlandırdı
Liverpool, Brentford ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından kanat oyuncusunun duygusal vedasıyla resmen "Salah sonrası döneme" girdi. Salah, Anfield'daki kariyerini 442 maçta 380 gol katkısıyla noktaladı ve Slot'a kulübün tarihindeki en büyük forvetlerinden birinin yerini doldurma görevi bıraktı. Slot, yeni sezon öncesinde Liverpool'un kanat bölgelerini güçlendirmesi gerektiğini şimdiden kabul etti. Hollandalı teknik adam, bu sezon hücum gücünün düşmesi üzerine kanat oyuncularının kulübün taktiksel yaklaşımında merkezi bir rol oynamaya devam edeceğine inanıyor.
RB Leipzig'in forveti Diomande, Liverpool'un en önemli hedefi olarak öne çıktı. 19 yaşındaki Fildişi Sahili milli oyuncusu, Almanya'da geçirdiği etkileyici çıkış sezonunda tüm turnuvalarda 13 gol attı ve 10 asist yaptı. Ancak Leipzig'in genç oyuncu için 100 milyon avrodan fazla bir bedel talep etmesi bekleniyor.
Liverpool, Premier Lig ve Ligue 1'deki alternatifleri değerlendiriyor
Telegraph’ın haberine göre Liverpool, Newcastle’ın kanat oyuncusu Gordon ve PSG’nin yıldızı Barcola’yı da takip ediyor. Gordon, hızı, çok yönlülüğü ve Premier Lig tecrübesi nedeniyle 2024 yılından beri Liverpool’un radarında yer alıyor. Barcola ise Kirkby’de kulüp içinde beğeni toplayan bir başka oyuncu. Liverpool, geçen yıl bu Fransız milli oyuncuyu transfer etmeyi düşünmüş, ancak akademi oyuncusu Rio Ngumoha'nın önünü kesmemek için bu transferden vazgeçmişti. Ancak, bu sezon sonunda Salah'ın ve geçen yıl Luis Diaz'ın ayrılması, kanıtlanmış hücum kalitesine olan ihtiyacı daha da acil hale getirdi.
Slot, Liverpool’un kanat oyuncusu transferindeki önceliğini ortaya koyuyor
Slot, Salah’ın ayrılmasının ardından hücumda takviyeye ihtiyaç olduğunu açıkça kabul etti. Liverpool teknik direktörü ayrıca kendi sisteminde kanat oyuncularının önemine de vurgu yaptı.
Slot gazetecilere, "Herkesin kanat oyuncularından bahsetmesinin nedenlerinden biri Mo'nun ayrılmasıdır" dedi. "En az bir tane [transfer etmeyi] düşünmek tamamen mantıklı. Bence geçen sezon size cevabı veriyor. Geçen sezon başarımız için kanat oyuncularımız ne kadar önemliydi?"
"Goller attılar, gol pasları verdiler, bu yüzden geçen sezon ligi kazanmamızda hayati bir rol oynadılar ve genel olarak futbolda kanat oyuncularına giderek daha fazla odaklanıldığını görüyorsunuz. Rakip takımların bize karşı oynamasının bu kadar zor olmasının nedenlerinden biri, sağ ve sol kanatlarda tehdit oluşturmamızdı."
Önemli transfer dönemi öncesinde gerilim artıyor
Liverpool’un transfer ekibi, yeni sezon başlamadan önce hücum hattına takviye yapmak için giderek artan bir baskı altında. Kulüp ister Diomande’yi, ister Gordon’u, ister Barcola’yı kadrosuna katın, beklentiler sezonun büyük bir bölümünde eksikliği hissedilen golcü gücünü yeniden kazanması yönünde. Yaklaşan Dünya Kupası da görüşmeleri zorlaştırabilir. Uluslararası sahnede gösterilecek güçlü performanslar, bu yaz Liverpool’un hedeflediği oyuncuların piyasa değerini önemli ölçüde artırabilir.