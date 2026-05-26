Liveprool, Mohamed Salah'ın yerini doldurma çabaları kapsamında, Dünya Kupası'na katılacak iki forveti Yan Diomande'nin alternatifi olarak değerlendiriyor

Liverpool, Brentford ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından kanat oyuncusunun duygusal vedasıyla resmen "Salah sonrası döneme" girdi. Salah, Anfield'daki kariyerini 442 maçta 380 gol katkısıyla noktaladı ve Slot'a kulübün tarihindeki en büyük forvetlerinden birinin yerini doldurma görevi bıraktı. Slot, yeni sezon öncesinde Liverpool'un kanat bölgelerini güçlendirmesi gerektiğini şimdiden kabul etti. Hollandalı teknik adam, bu sezon hücum gücünün düşmesi üzerine kanat oyuncularının kulübün taktiksel yaklaşımında merkezi bir rol oynamaya devam edeceğine inanıyor.

RB Leipzig'in forveti Diomande, Liverpool'un en önemli hedefi olarak öne çıktı. 19 yaşındaki Fildişi Sahili milli oyuncusu, Almanya'da geçirdiği etkileyici çıkış sezonunda tüm turnuvalarda 13 gol attı ve 10 asist yaptı. Ancak Leipzig'in genç oyuncu için 100 milyon avrodan fazla bir bedel talep etmesi bekleniyor.