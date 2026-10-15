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Lisandro Martinez, Manchester United yönetimini sert sözlerle hedef almasını ‘öfke ve hayal kırıklığına’ bağladı ancak özür dilemeyi reddetti
Martinez, Manchester United yönetimine yönelik eleştirilerine açıklık getirdi
Manchester United, salı günü Atletico Madrid'e 2-0 yenilerek ağır bir darbe aldı. Maçın ardından Martinez sert bir çıkış yaptı. 28 yaşındaki futbolcu, yönetimi ve sportif direktör Jason Wilcox'u hedef alarak onları yaz transfer döneminde teknik direktör Michael Carrick'e destek vermemekle suçladı.
United yöneticilerinin stoperi cezalandırmaya hazırlandığı yönünde haberler dolaşırken Martinez, çarşamba günü tutumunu netleştirmek için sosyal medyada bir açıklama yaptı. Arjantinli futbolcu durumu yatıştırmaya çalışsa da 271 kelimelik açıklamasında hedef aldığı yöneticilerden doğrudan özür dilememesi dikkat çekti.
Sezonun ilk dokuz maçının beşini kaybeden Manchester United'da bu gelişmeler çalkantılı bir döneme denk geldi. Soyunma odasındaki gerginlik, takım arkadaşı Amad Diallo'nun sosyal medyada üstü kapalı bir mesaj paylaşmasıyla daha da belirginleşti. Diallo'nun “S***tiğimin rezaleti, söyleyecek sözüm yok” mesajı, Old Trafford çevresinde istenmeyen tartışmaları artırdı.
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“Öfke ve hayal kırıklığıyla konuştum”
Martinez, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ilk tepkisinin ardında United’ın başarılı olduğunu görmeye yönelik güçlü arzusunun bulunduğunu açıkladı. Savunma oyuncusu, “Dünkü sözlerim hakkında söylenenlerin ardından, ne dediğime ve nasıl hissettiğime dair bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum” diye yazdı. “Maçtan sonra, hepimizin istediği sonucu alamadığımız için öfke ve hayal kırıklığıyla konuştum.
“Beni tanıyanlar, futbolu ne kadar tutkuyla ve bağlılıkla yaşadığımı, kazanmayı ne kadar çok istediğimi bilir. İşler istediğimiz gibi gitmediğinde bu can yakıyor; özellikle de Manchester United’ın tarihi ve itibarı olan bir kulübü temsil ederken.
“Sözlerim, ne hissettiğimi ve bu kulübün en büyük kupalar için mücadele ettiğini görmeyi ne kadar istediğimi yansıtıyor.”
Eski Ajax oyuncusu daha sonra yönetimden daha fazla yatırım yapılması yönündeki talebine açıklık getirerek şunları ekledi: “Bu yüksek standartlar, futbola bakışımın ve bu formayı giymenin getirdiği sorumluluğun bir parçası. Daha fazlasını istediğimi söylediğimde, gelişmeye devam etmek, daha güçlü hâle gelmek ve en üst düzeyde mücadele etmek için ihtiyacımız olan her şeye sahip olmak adına bu kulübün bir parçası olarak hepimizin taşıması gereken hırstan söz ediyorum.
“Bunlar, kendimden başlayarak hepimizin uyması gereken standartlar. Her şeyden önce sahada gerekeni yapması gerekenlerin biz oyuncular olduğunu biliyorum ve bu sorumluluğu ilk olarak ben üstleniyorum.”
Kadroda çalkantı yaşanırken Carrick'i savunmak
Yönetimi hedef almasına rağmen Martinez, Carrick’e tam destek verdi. Maçın ardından verdiği ilk röportajda teknik direktörün elinden gelenin en iyisini yaptığını belirterek bir kulübün “teknik direktörü sürekli değiştirip duramayacağını” vurguladı.
Ardından yaptığı açıklamada Martinez, teknik ekip ve kadroya desteğini yineledi. “Kendimizden daha fazlasını talep etmeli ve Manchester United’ı yeniden zirveye taşımak için birlikte çalışmalıyız” dedi. “Takım arkadaşlarıma, teknik direktörümüze ve bu kulübün ilerlemesine yardımcı olmak için çalışan herkese inanıyorum.
“İlerlemenin yolunun hırs ve kararlılıkla birlikte çalışmaya devam etmek olduğuna inanıyorum. İlk günden beri hedefim aynı: kazanmak, en üst düzeyde mücadele etmek ve bu arma için elimden gelen her şeyi vermek.”
- Getty Images Sport
Eksik Manchester United'ı Leeds deplasmanı bekliyor
United'ın, pazar günü Elland Road'da oynayacağı kritik Premier League maçı öncesinde saha dışındaki tartışmaları bir kenara bırakması gerekecek. Luke Shaw, Patrick Dorgu ve Noussair Mazraoui'nin forma giyemeyecek olması, Carrick'i Leeds United karşısında savunmada kadro kurma sıkıntısıyla karşı karşıya bırakıyor. Matthijs de Ligt, sırt sakatlığı nedeniyle bir yıl sahalardan uzak kaldıktan sonra kısa süre önce Madrid'de yedek kulübesine döndü. Bu da devam eden tartışmalara rağmen Martinez'i ilk 11 için vazgeçilmez kılıyor.
Bu hafta sonrasına bakıldığında ise Martinez'in uzun vadeli geleceği belirsizliğini koruyor. Mevcut sözleşmesi haziran sonunda sona erecek ve Old Trafford'daki kariyeri soru işareti altında. United'ın sözleşmeyi bir yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Kulübün, 57 milyon sterlinlik Dünya Kupası şampiyonunu gelecek yaz bonservis bedeli almadan kaybetmemek için bu opsiyonu kullanması bekleniyor.
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