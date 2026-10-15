Martinez, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ilk tepkisinin ardında United’ın başarılı olduğunu görmeye yönelik güçlü arzusunun bulunduğunu açıkladı. Savunma oyuncusu, “Dünkü sözlerim hakkında söylenenlerin ardından, ne dediğime ve nasıl hissettiğime dair bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum” diye yazdı. “Maçtan sonra, hepimizin istediği sonucu alamadığımız için öfke ve hayal kırıklığıyla konuştum.

“Beni tanıyanlar, futbolu ne kadar tutkuyla ve bağlılıkla yaşadığımı, kazanmayı ne kadar çok istediğimi bilir. İşler istediğimiz gibi gitmediğinde bu can yakıyor; özellikle de Manchester United’ın tarihi ve itibarı olan bir kulübü temsil ederken.

“Sözlerim, ne hissettiğimi ve bu kulübün en büyük kupalar için mücadele ettiğini görmeyi ne kadar istediğimi yansıtıyor.”

Eski Ajax oyuncusu daha sonra yönetimden daha fazla yatırım yapılması yönündeki talebine açıklık getirerek şunları ekledi: “Bu yüksek standartlar, futbola bakışımın ve bu formayı giymenin getirdiği sorumluluğun bir parçası. Daha fazlasını istediğimi söylediğimde, gelişmeye devam etmek, daha güçlü hâle gelmek ve en üst düzeyde mücadele etmek için ihtiyacımız olan her şeye sahip olmak adına bu kulübün bir parçası olarak hepimizin taşıması gereken hırstan söz ediyorum.

“Bunlar, kendimden başlayarak hepimizin uyması gereken standartlar. Her şeyden önce sahada gerekeni yapması gerekenlerin biz oyuncular olduğunu biliyorum ve bu sorumluluğu ilk olarak ben üstleniyorum.”



