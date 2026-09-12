United'ın hafta içindeki Avrupa zaferi takıma hayati önem taşıyan bir pozitiflik aşıladı ve Martinez de sonucun önemini kabul etti. "Kazandığınızda özgüveninizin kesinlikle arttığını biliyorsunuz" diye açıkladı. "Ama şimdi sakin olmalıyız, mütevazı kalmalıyız ve bu gecenin tadını çıkarmalıyız, ardından yarın bizim için gerçekten çok önemli olan derbiyi düşünmeliyiz."

City, maç öncesinde 48 saat ekstra dinlenme fırsatı bulacak ancak Martinez fikstürden etkilenmiş değil. "İstediğimiz şey bu, her üç günde bir oynamak, tüm kulvarlarda mücadele etmek" diye ekledi. "Uzun zamandır istediğimiz şey buydu ve şimdi hazırız. Artık toparlanmalıyız ve takım olarak istediğimiz standart da bu."

Stoper, Sabah karşısında fileleri de havalandırdı ancak öncelikli odağının savunma görevleri olmaya devam ettiğini vurguladı. "Performanstan ve gol yememekten mutluyum" diyerek sözlerini tamamladı Martinez. "Ben bir savunmacıyım, biliyorsunuz, gol atarsam iyi olur, atmazsam da önemli değil. Benim için önemli olan üç puanı almak, kazanmak ve iyi futbol oynamak, benim için en önemlisi bu, hepsi bu."



