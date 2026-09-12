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Lisandro Martinez, Manchester United savunmacısı Manchester City'ye karşı derbi kapışmasına hazırlanırken Erling Haaland'a meydan okuyan bir uyarıda bulundu
Manchester derbisine zemin hazırlamak
Manchester United, pazar öğleden sonra Old Trafford'da şehirdeki rakibi Manchester City'yi ağırlayacak. Manchester United, Premier League sezonuna ağır bir başlangıç yaptı, ancak perşembe gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Sabah karşısında aldığı moral veren 4-0'lık galibiyetin ardından derbiye çıkacak.
Yaklaşan karşılaşmada Martinez ile Haaland, sahada bire bir mücadelelerini yeniden sürdürecek. Haaland, Martinez'nin derbideki ilk maçında hat-trick yapmış olsa da Norveçli oyuncu, Arjantinlinin yer aldığı sonraki beş karşılaşmada gol atamadı. Dikkat çekici şekilde Martinez, ocak ayında Michael Carrick yönetiminde Manchester United'ın 2-0 kazandığı maçta kusursuz bir savunma performansı sergileyerek, daha önce City'nin üretken forvetine karşı koyup koyamayacağına dair şüpheleri susturdu.
- Every Second Media
Martinez, geçmişteki mücadeleleri umursamıyor
Haaland'a karşı son dönemdeki etkileyici performansına rağmen Martinez, önceki karşılaşmalar üzerinde durmayı reddediyor. Sabah karşısında Avrupa'da alınan galibiyetin ardından gazetecilere konuşan stoper, Manchester City'nin yıldızını etkisiz hale getirdiği geçmişi hakkında sorulan soruya yanıt verdi.
Martinez, "Evet ama bu geçmişte kaldı" dedi. "Bu geçmişte kaldı, biliyorsun, bitti gitti ve şimdi bu maça hazır olmamız, benim hazır olmam gerekiyor çünkü son maçtan çok farklı olacak."
Doğru zamanda form tutmak
United'ın hafta içindeki Avrupa zaferi takıma hayati önem taşıyan bir pozitiflik aşıladı ve Martinez de sonucun önemini kabul etti. "Kazandığınızda özgüveninizin kesinlikle arttığını biliyorsunuz" diye açıkladı. "Ama şimdi sakin olmalıyız, mütevazı kalmalıyız ve bu gecenin tadını çıkarmalıyız, ardından yarın bizim için gerçekten çok önemli olan derbiyi düşünmeliyiz."
City, maç öncesinde 48 saat ekstra dinlenme fırsatı bulacak ancak Martinez fikstürden etkilenmiş değil. "İstediğimiz şey bu, her üç günde bir oynamak, tüm kulvarlarda mücadele etmek" diye ekledi. "Uzun zamandır istediğimiz şey buydu ve şimdi hazırız. Artık toparlanmalıyız ve takım olarak istediğimiz standart da bu."
Stoper, Sabah karşısında fileleri de havalandırdı ancak öncelikli odağının savunma görevleri olmaya devam ettiğini vurguladı. "Performanstan ve gol yememekten mutluyum" diyerek sözlerini tamamladı Martinez. "Ben bir savunmacıyım, biliyorsunuz, gol atarsam iyi olur, atmazsam da önemli değil. Benim için önemli olan üç puanı almak, kazanmak ve iyi futbol oynamak, benim için en önemlisi bu, hepsi bu."
- Getty Images Sport
Old Trafford'da kritik bir sınav
United şimdi, Enzo Maresca'nın takımının Old Trafford'a gelmesiyle birlikte iç sahadaki en büyük sınavla karşı karşıya. Derbide olumlu bir sonuç almak, Manchester United'ın sendeleyen Premier League sezonu için önemli bir dönüm noktası olabilir.
Martinez için şu anki öncelik, pazar günkü büyük karşılaşma öncesinde toparlanmak olacak. Haaland'ı bir kez daha etkisiz tutabilmesi, Manchester'da övünme hakkını hangi tarafın elde edeceğini belirlemede kritik rol oynayabilir.
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