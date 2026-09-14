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Lisandro Martinez, Manchester United derbisindeki yenilginin ardından “inanılmaz” VAR kararlarına tepki gösterdi; savunmacı, Premier League hakemlerini eleştirdi
Haaland golü öfkeye yol açtı
Phil Foden'ın 23. dakikada Bruno Fernandes'e yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart görmesine rağmen, konuk ekip 60. dakikada geliştirdiği hızlı kontra ataktan bulduğu golle üç puanın sahibi oldu. Haaland, VAR incelemesinin ardından golün geçerlilik kazanmasıyla birlikte Josko Gvardiol'un yerden ortasında maçın sonucunu belirleyen golü attı; Fernandez topa ofsayt pozisyonundan müdahale ediyor gibi görünüyordu. Sayısal üstünlüğünü değerlendiremeyen Manchester United, sahasında acı bir yenilgiyi kabullenmek zorunda kaldı.
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Martinez maçın hakemlerini sert eleştirdi
Arjantinli stoper, City'nin 60. dakikadaki galibiyet golünün VAR kararıyla geçerli sayılmasına öfke saçtı. Fernandez'in ofsayt pozisyonundaki hareketinin, Haaland topu ağlara göndermeden önce savunma hattını açıkça bozduğunu savundu.
Son düdüğün ardından ESPN'e konuşan Martinez, şu ifadeleri kullandı: "Bu fazlasıyla açık, herkes gördü. Haaland'ın golü bu pozisyondan açıkça etkilendi, çünkü ben onu takip ettim ve bu da arkamızda Haaland'ın boş kalmasına neden oldu. Ama sorun değil, daha sadece birkaç maç oldu ve şimdiden halletmeleri gereken çok şey var."
28 yaşındaki oyuncu, ilk etapta Futbol Federasyonu'ndan (FA) gelebilecek olası disiplin cezalarından kaçınmak için öfkesini dizginlemeye çalıştı. Ancak buna rağmen İngiltere'nin en üst düzey ligindeki hakem Michael Oliver ile VAR görevlilerinin standardını sert şekilde eleştirdi.
"Buradaki hakemler... Çok fazla bir şey söyleyemem çünkü bir şey söylerseniz, boş yere ceza alırsınız, bazen sadece gerçeği söylediğiniz için. Ama sorun değil, artık bunu kabul etmek ve onların da herkesin de bariz hataları ve kararları görmesine izin vermek zorundayız" diye ekledi.
"Anlamadığım şey şu: burada bu kadar çok kamera varken, dünyanın en iyi liginde, bu kadar çok insan izlerken, bunu orada oturan ve bu kararları vermeye devam eden beş ya da altı kişinin eline bırakmak inanılmaz... Bu sizi etkiliyor, sizden üç puanı alıyor, canınızı yakıyor, bir derbi kaybediyorsunuz ama olan bu."
Savunmacı acil gelişim talep ediyor
Arjantinli milli oyuncu, rakibin gördüğü kırmızı kartın da takımı açısından ters teptiğine dikkat çekti. Topa sahip olma oranında City'nin yüzde 45'ine karşılık yüzde 55'le üstünlük kurmasına rağmen United, City'nin derine gömülen savunma bloğu nedeniyle net fırsatlar üretmekte zorlandı.
10 kişilik rakibe karşı oyunun dinamiklerini değerlendiren Martinez, şunları söyledi: "Evet, şüphesiz... Bazen 10 kişiye karşı oynarken doğal olarak topa daha fazla sahip olacağınızı düşünürsünüz ama onlar derine çekildiği için gerçek bir tehlike yaratamadık. Yine de maça ve gelişen oyuna uyum sağlamamız gerekiyor. 11'e 11 oynanırken gerçekten çok iyi gidiyorduk, sonra Foden oyundan atıldı ve her şey tamamen değişti. Sonuçta topu çok iyi tutan hızlı oyunculara sahipler ve yapmaları gerekeni yaptılar."
Derbide alınan yenilgi, ligde oynadığı her maçta gol yiyen ve puan tablosunda 13. sırada yer alan United için sezona yapılan kötü başlangıcı daha da ağırlaştırdı: "En iyi dönemimizde değiliz ve açıkçası istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık. Ne olursa olsun maç kazanmak için gereken istikrardan yoksunuz. Bazen kötü oynarsınız, bazen iyi oynarsınız ama kazanmanız gerekir. Açıkça söylemek gerekirse geliştirmemiz gereken çok şey var. Kendimize karşı çok özeleştirel olmalı ve bambaşka bir yüz göstermeliyiz."
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Kupa maçı kefaret fırsatı sunuyor
Michael Carrick'in ekibi, 16 Eylül Çarşamba günü Carabao Cup üçüncü turunda Brighton'ı konuk ettiğinde hızla toparlanmak zorunda. Takımın ligdeki direnci, gelecek ay Tottenham Hotspur ile karşılaşmadan önce deplasmanda Fulham karşısında yeniden sınanacak. Teknik direktörün, savunmadaki aksaklıkları durdurmak ve kulübü puan tablosunun alt yarısından uzak tutmak için kısa sürede etkili bir formül bulması gerekiyor.
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