Arjantinli stoper, City'nin 60. dakikadaki galibiyet golünün VAR kararıyla geçerli sayılmasına öfke saçtı. Fernandez'in ofsayt pozisyonundaki hareketinin, Haaland topu ağlara göndermeden önce savunma hattını açıkça bozduğunu savundu.

Son düdüğün ardından ESPN'e konuşan Martinez, şu ifadeleri kullandı: "Bu fazlasıyla açık, herkes gördü. Haaland'ın golü bu pozisyondan açıkça etkilendi, çünkü ben onu takip ettim ve bu da arkamızda Haaland'ın boş kalmasına neden oldu. Ama sorun değil, daha sadece birkaç maç oldu ve şimdiden halletmeleri gereken çok şey var."

28 yaşındaki oyuncu, ilk etapta Futbol Federasyonu'ndan (FA) gelebilecek olası disiplin cezalarından kaçınmak için öfkesini dizginlemeye çalıştı. Ancak buna rağmen İngiltere'nin en üst düzey ligindeki hakem Michael Oliver ile VAR görevlilerinin standardını sert şekilde eleştirdi.

"Buradaki hakemler... Çok fazla bir şey söyleyemem çünkü bir şey söylerseniz, boş yere ceza alırsınız, bazen sadece gerçeği söylediğiniz için. Ama sorun değil, artık bunu kabul etmek ve onların da herkesin de bariz hataları ve kararları görmesine izin vermek zorundayız" diye ekledi.

"Anlamadığım şey şu: burada bu kadar çok kamera varken, dünyanın en iyi liginde, bu kadar çok insan izlerken, bunu orada oturan ve bu kararları vermeye devam eden beş ya da altı kişinin eline bırakmak inanılmaz... Bu sizi etkiliyor, sizden üç puanı alıyor, canınızı yakıyor, bir derbi kaybediyorsunuz ama olan bu."