Lisandro Martinez'in itiraz kararı: Manchester United, Arjantinli savunma oyuncusunun Leeds forveti Dominic Calvert-Lewin'in saçını çekmesi nedeniyle kaç maçta forma giyemeyeceğini öğrendi
FA, Martinez'in oyundan atılmasıyla ilgili United'ın itirazını reddetti
İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Manchester United'ın haksız kırmızı kart itirazının reddedilmesinin ardından Martinez'in üç maçlık cezasının tamamını çekmesi gerektiğini doğruladı. Federasyon, maç hakeminin Leeds forveti Calvert-Lewin ile yaşanan saç çekme olayı nedeniyle Arjantinli oyuncuyu oyundan atarken "açık ve bariz bir hata" yapmadığına hükmetti.
FA disiplin kurulu, bu tür davranışların profesyonel futbolda "tolere edilemeyeceği ve caydırılması gerektiği"ni belirterek, cezanın uygun olduğunu da açıkladı. Chelsea'ye karşı 1-0 kazanılan maçta zaten forma giyemeyen Martinez, önümüzdeki Brentford deplasmanı ve Liverpool ile oynanacak yüksek profilli Kuzey Batı derbisinde de forma giyemeyecek.
Carrick öfkeyle ayrıldı
Carrick, bu karara duyduğu hayal kırıklığını hiç gizlemedi; daha önce verilen ilk kırmızı kartı gördüğü en kötü kartlardan biri olarak nitelendirmişti. Modern hakemliğin katı tutumuna yüksek sesle karşı çıkmasına rağmen, eski United orta saha oyuncusu kararın kesinliğini kabul etmekten başka seçeneği olmadığını itiraf etti.
ESPN'in aktardığına göre Carrick, "Elbette hayal kırıklığına uğradık" dedi. "Karara katılmadık. Maçtan sonra nasıl hissettiğim oldukça açıktı ve hala öyle hissediyorum. Evet, dinleyin, şu anda bu konuya girmek istemiyorum. Bence olan oldu. Bazı kararlarla karşı karşıya kaldık ve sonuçta, hoşumuza gitse de gitmese de, bunu kabul edip yolumuza devam etmeliyiz."
Geçici teknik direktörün savunma krizi derinleşiyor
Martinez'in cezalandırılmasının kesinleşmesi, United'ın savunma hattının merkezinde yaşanan kadro sıkıntısını daha da ağırlaştırdı. Matthijs de Ligt, Carrick'in geçici teknik direktörlüğü altında henüz forma giymediği için forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini korurken, Leny Yoro ise antrenmanda geçirdiği sakatlıktan hâlâ iyileşme sürecinde. Bununla birlikte, önceki iki maçta cezalı olan Harry Maguire kadroya geri döndü ve Brentford maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.
Martinez'in dönüş tarihi
Arjantinli milli oyuncu, 9 Mayıs’ta Red Devils’ın Sunderland deplasmanına çıkmasına kadar resmi maçlarda forma giyemeyecek. Bu durum, takım arkadaşlarının Brentford’u ağırlayacağı maçta ve Liverpool’a karşı verecekleri zorlu mücadelede tribünden izlemek zorunda kalacağı anlamına geliyor.
Carrick'in şu anki öncelikli görevi, De Ligt'in sağlık durumuyla ilgili olumlu haberler beklerken, kalan savunma oyuncularının yükünü yönetmek. Avrupa kupalarına katılma yarışı zirveye ulaşırken, United'ın ana savunma direkleri olmadan dirençli kalabilme yeteneği, 2025-26 sezonunun son haftalarını belirleyecek.