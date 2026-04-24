Lisandro Martinez
Lisandro Martinez'in itiraz kararı: Manchester United, Arjantinli savunma oyuncusunun Leeds forveti Dominic Calvert-Lewin'in saçını çekmesi nedeniyle kaç maçta forma giyemeyeceğini öğrendi

L. Martinez
M. United
M. United - Leeds United
D. Calvert-Lewin
Leeds United
Premier Lig

Manchester United, Leeds United'ın forveti Dominic Calvert-Lewin ile yaşanan saç çekme olayı sonrasında Lisandro Martinez'in kırmızı kartına itiraz etme girişiminde başarısız oldu. İngiltere Futbol Federasyonu (FA), üç maçlık cezayı onadı; bu durum, geçici teknik direktör Michael Carrick'i savunma konusunda büyük bir sıkıntıya soktu.

  • FA, Martinez'in oyundan atılmasıyla ilgili United'ın itirazını reddetti

    İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Manchester United'ın haksız kırmızı kart itirazının reddedilmesinin ardından Martinez'in üç maçlık cezasının tamamını çekmesi gerektiğini doğruladı. Federasyon, maç hakeminin Leeds forveti Calvert-Lewin ile yaşanan saç çekme olayı nedeniyle Arjantinli oyuncuyu oyundan atarken "açık ve bariz bir hata" yapmadığına hükmetti.

    FA disiplin kurulu, bu tür davranışların profesyonel futbolda "tolere edilemeyeceği ve caydırılması gerektiği"ni belirterek, cezanın uygun olduğunu da açıkladı. Chelsea'ye karşı 1-0 kazanılan maçta zaten forma giyemeyen Martinez, önümüzdeki Brentford deplasmanı ve Liverpool ile oynanacak yüksek profilli Kuzey Batı derbisinde de forma giyemeyecek.

  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carrick öfkeyle ayrıldı

    Carrick, bu karara duyduğu hayal kırıklığını hiç gizlemedi; daha önce verilen ilk kırmızı kartı gördüğü en kötü kartlardan biri olarak nitelendirmişti. Modern hakemliğin katı tutumuna yüksek sesle karşı çıkmasına rağmen, eski United orta saha oyuncusu kararın kesinliğini kabul etmekten başka seçeneği olmadığını itiraf etti.

    ESPN'in aktardığına göre Carrick, "Elbette hayal kırıklığına uğradık" dedi. "Karara katılmadık. Maçtan sonra nasıl hissettiğim oldukça açıktı ve hala öyle hissediyorum. Evet, dinleyin, şu anda bu konuya girmek istemiyorum. Bence olan oldu. Bazı kararlarla karşı karşıya kaldık ve sonuçta, hoşumuza gitse de gitmese de, bunu kabul edip yolumuza devam etmeliyiz."

  • Geçici teknik direktörün savunma krizi derinleşiyor

    Martinez'in cezalandırılmasının kesinleşmesi, United'ın savunma hattının merkezinde yaşanan kadro sıkıntısını daha da ağırlaştırdı. Matthijs de Ligt, Carrick'in geçici teknik direktörlüğü altında henüz forma giymediği için forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini korurken, Leny Yoro ise antrenmanda geçirdiği sakatlıktan hâlâ iyileşme sürecinde. Bununla birlikte, önceki iki maçta cezalı olan Harry Maguire kadroya geri döndü ve Brentford maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.



  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Martinez'in dönüş tarihi

    Arjantinli milli oyuncu, 9 Mayıs’ta Red Devils’ın Sunderland deplasmanına çıkmasına kadar resmi maçlarda forma giyemeyecek. Bu durum, takım arkadaşlarının Brentford’u ağırlayacağı maçta ve Liverpool’a karşı verecekleri zorlu mücadelede tribünden izlemek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

    Carrick'in şu anki öncelikli görevi, De Ligt'in sağlık durumuyla ilgili olumlu haberler beklerken, kalan savunma oyuncularının yükünü yönetmek. Avrupa kupalarına katılma yarışı zirveye ulaşırken, United'ın ana savunma direkleri olmadan dirençli kalabilme yeteneği, 2025-26 sezonunun son haftalarını belirleyecek.

