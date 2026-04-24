Lisandro Martinez'in itiraz kararı: Manchester United, Arjantinli savunma oyuncusunun Leeds forveti Dominic Calvert-Lewin'in saçını çekmesi nedeniyle kaç maçta forma giyemeyeceğini öğrendi

Carrick, bu karara duyduğu hayal kırıklığını hiç gizlemedi; daha önce verilen ilk kırmızı kartı gördüğü en kötü kartlardan biri olarak nitelendirmişti. Modern hakemliğin katı tutumuna yüksek sesle karşı çıkmasına rağmen, eski United orta saha oyuncusu kararın kesinliğini kabul etmekten başka seçeneği olmadığını itiraf etti.

ESPN'in aktardığına göre Carrick, "Elbette hayal kırıklığına uğradık" dedi. "Karara katılmadık. Maçtan sonra nasıl hissettiğim oldukça açıktı ve hala öyle hissediyorum. Evet, dinleyin, şu anda bu konuya girmek istemiyorum. Bence olan oldu. Bazı kararlarla karşı karşıya kaldık ve sonuçta, hoşumuza gitse de gitmese de, bunu kabul edip yolumuza devam etmeliyiz."