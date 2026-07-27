BSR Agency
Çeviri:
Lisandro Martinez, Arjantin milli takımının İspanya’nın Dünya Kupası kupa töreninden neden uzak durduğunu açıklarken, ‘kibirli’ iddiaları da çürütüyor
Martinez, Arjantin'in tutumunu savunuyor
Martinez, New Jersey’de İspanya’ya karşı oynadıkları 2026 Dünya Kupası finalini kaybetmesinin ardından Arjantin’e yöneltilen eleştiri fırtınasına meydan okurcasına tepki gösterdi. Manchester United’ın savunma oyuncusu, takımının kupa kaldırma törenine sırtlarını dönmüş halde çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin, kazananlara bir saygısızlık değil, seyahat eden taraftarlarıyla paylaştıkları bir an olduğunu vurguladı.
- AFP
Taraftarlara saygı
MetLife Stadyumu’nda podyuma sırtlarını dönerek duran Arjantin milli takımının görüntüsü, sosyal medyada anında tartışma konusu oldu ve pek çok kişi Lionel Scaloni’nin takımını ‘nezaketsiz’ olarak nitelendirdi. Ancak Martinez, bu hareketin televizyondan izleyenler tarafından yanlış anlaşıldığı konusunda ısrarcıydı.
"Kameraya sırtımızı dönmüş olarak göründüğümüz görüntü, taraftarlarımızla birlikte şarkı söylemeye devam ettiğimiz için ortaya çıktı," diye açıkladı savunma oyuncusu. "Bu, Arjantinli taraftarlara duyduğumuz saygının bir göstergesiydi; oradan ayrılamazdık. Final maçının ardından tüm İspanyol oyuncularını ve teknik ekibini selamladık."
Martinez, ‘kibirli’ olduğu yönündeki iddiaları reddediyor
Arjantin’in sergilediği davranışların etrafında dönen tartışmalar, maç sonrası yaşanan bir dizi çatışmayla daha da şiddetlendi. Leandro Paredes, sahada Gavi ve Eric Garcia ile çatıştı; yardımcı antrenör Roberto Ayala ise Dani Olmo ile bir tartışmaya karıştı; bu da finalin ardından yöneltilen eleştirileri daha da artırdı. Ancak Martinez, Arjantin’e yöneltilen eleştirileri reddetti ve tepkilerin çoğunun asılsız olduğunu vurguladı.
"Karışık duygular içindeyim. Bu durum beni biraz kızdırıyor çünkü bu nefreti besleyecek hiçbir dayanakları yok," diye ekledi Martinez. "Kibirli olduğumuzu söylüyorlar ama belki de bu, bizim hakkımızda değil, bu sözleri söyleyenler hakkında daha çok şey ifade ediyor. Rakiplerimize karşı her zaman saygılı davrandık."
- (C)Getty Images
Scaloni kadrosunun arkasında duruyor
Final maçının ardından Arjantin’e yöneltilen eleştirilere rağmen Scaloni, oyuncularının davranışını savundu ve yenilgiye rağmen doğru bir örnek sergilediklerini vurguladı. Teknik direktör, mağlubiyetin ardından oyuncularının tutumunu övdü ve hayal kırıklığını onurlu bir şekilde karşıladıklarını belirtti.
Maçtan sonra şunları söyledi: “Kaybettiğimizi kabul ediyoruz, elimizden gelen her şeyi yaptık, çok kritik bir noktaya geldik, ancak bugün olduğu gibi sahada her şeylerini ortaya koyarlarsa, bu halkımız ve ülkemiz için harika bir örnek olur. Kaybedersiniz ve yeniden ayağa kalkmanız gerekir. Bugün nasıl kaybedileceğini bildiğimizi gösterdik.”
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