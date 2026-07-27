Lisandro Martinez, Arjantin milli takımının İspanya’nın Dünya Kupası kupa töreninden neden uzak durduğunu açıklarken, ‘kibirli’ iddiaları da çürütüyor

MetLife Stadyumu’nda podyuma sırtlarını dönerek duran Arjantin milli takımının görüntüsü, sosyal medyada anında tartışma konusu oldu ve pek çok kişi Lionel Scaloni’nin takımını ‘nezaketsiz’ olarak nitelendirdi. Ancak Martinez, bu hareketin televizyondan izleyenler tarafından yanlış anlaşıldığı konusunda ısrarcıydı.

"Kameraya sırtımızı dönmüş olarak göründüğümüz görüntü, taraftarlarımızla birlikte şarkı söylemeye devam ettiğimiz için ortaya çıktı," diye açıkladı savunma oyuncusu. "Bu, Arjantinli taraftarlara duyduğumuz saygının bir göstergesiydi; oradan ayrılamazdık. Final maçının ardından tüm İspanyol oyuncularını ve teknik ekibini selamladık."



