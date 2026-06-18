Lisa Baum: Neden Arsenal, Barcelona, Manchester United ve diğer kulüpler, RB Leipzig’in 19 yaşındaki kanat oyuncusu için transfer yarışına girdi?

İsveç milli takımının forveti Felicia Schroder, geçtiğimiz ay bu kategoride öne çıkan isimlerden biri oldu. 19 yaşındaki oyuncu, geçen yıl Damallsvenskan'da 30 gol atıp 9 asist yaptıktan sonra, Mayıs ayında Hacken'i Avrupa Kupası zaferine taşıyan ve turnuvanın en golcü oyuncusu olan sekiz gol attı. Sonuç olarak, Chelsea'nin dünya rekoru kıran bir teklifte bulunduğu bildiriliyor ve sporun önde gelen birçok kulübü de onun hizmetleriyle ilgileniyor.

Öte yandan, Sarina Wiegman’ın son derece başarılı görev süresi boyunca İngiltere A Milli Takımı’na çağrılan en genç oyuncu olan Erica Parkinson’ın transfer yapması bekleniyor. 18 yaşındaki oyuncu, 2024-25 sezonunda Portekiz liginde En İyi Genç Oyuncu ödülünü kazandıktan sonra, bir sonraki sezonda Valadares Gaia formasıyla gol ve asist istatistiklerini daha da iyileştirdi. Parkinson’ın, birçok genç İngiliz yeteneğin akın etmeye başladığı NWSL’ye transfer olacağı konuşuluyor. Nitekim, futboldaki en iyi genç oyuncuların yer aldığı NXGN 2026 listesinde 15. sırada yer alan Laila Harbert de ABD’ye gidebilir.

RB Leipzig'in 19 yaşındaki kanat oyuncusu Lisa Baum, transfer olabilecek bu giderek büyüyen ilgi çekici gençler grubuna katılan en son isim oldu. Bild gazetesi geçtiğimiz günlerde, Alman kulübünün bu genç oyuncu için önemli bir transfer ücreti almaya hazır olduğunu ve Barcelona, Lyon, Manchester United, Bayern Münih ile London City Lionesses'in hepsinin ilgilendiğini bildirdi. Ancak habere göre, Baum'u kadrosuna katma yarışında başı çeken kulüp Arsenal.

Peki, Avrupa’nın pek çok seçkin kulübünün dikkatini çeken bu yetenekli genç forvet kimdir? Baum ne gibi özelliklere sahip ve onu bu kadar özel kılan nedir?