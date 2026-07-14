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Lisa Baum GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Lisa Baum: Arsenal’in 19 yaşındaki yeni kanat oyuncusu; Gunners, Barcelona, Manchester United ve diğer kulüpleri geride bırakarak bu oyuncuyu kadrosuna kattı

Analysis
Arsenal Women
WSL Lig İlkbahar Serisi
L. Baum
Women's Champions League
RB Leipzig
Bundesliga
FEATURES
Hamburger SV

Bu yaz transfer döneminde kadın futbolunda pek çok büyük isim takım değiştirdi. Alexia Putellas’tan Georgia Stanway’e, Sam Kerr’den Mary Earps’e ve Beth Mead’den Katie McCabe’e kadar, bu sezon arası şimdiden büyük ses getiren bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Ancak transfer yapanlar arasında, daha az tanınan yetenekler ve büyük potansiyele sahip genç oyuncular da bulunuyor.

İsveç milli takımının forveti Felicia Schroder, bu isimlerin başında geliyor. 19 yaşındaki oyuncu, geçen yıl Damallsvenskan’da 30 gol atıp 9 asist yaptı; ardından Mayıs ayında Hacken’i Avrupa Kupası şampiyonluğuna taşırken, turnuvanın en golcü oyuncusu olarak 8 gol kaydetti. Bunun sonucunda Chelsea’den devasa bir teklif aldıktan sonra, kadın futbol tarihinin ikinci en yüksek transfer ücreti olduğu tahmin edilen bir bedelle Real Madrid’e katıldı.

Diğer yandan, Sarina Wiegman’ın son derece başarılı görev süresi boyunca İngiltere A Milli Takımı’na çağrılan en genç oyuncu olan Erica Parkinson da transfer oldu. 18 yaşındaki oyuncu, 2024-25 sezonunda Portekiz liginde En İyi Genç Oyuncu ödülünü kazandıktan sonra, bir sonraki sezonda Valadares Gaia formasıyla gol ve asist istatistiklerini daha da iyileştirdi. Bu performans, birçok genç İngiliz yeteneğin akın etmeye başladığı NWSL’deki North Carolina Courage’ın dikkatini çekti. Nitekim, futboldaki en iyi genç oyuncuların yer aldığı NXGN 2026 listesinde 15. sırada yer alan Laila Harbert de ABD’ye gidebilir.

Lisa Baum, yaz transfer dönemini tamamlayarak bu giderek büyüyen ilgi çekici gençler grubuna katılan en son isim oldu. Bild gazetesi Mayıs ayında, Alman kulübünün bu genç oyuncu için önemli bir transfer ücreti almaya hazır olduğunu ve Barcelona, Lyon, Manchester United, Bayern Münih ile London City Lionesses’in hepsinin ilgilendiğini bildirmişti. Ancak Baum’un transferi için yarışta her zaman önde olan Arsenal’di ve Salı günü, kulüp bu genç oyuncuyu, mükemmel bir yaz transfer dönemi geçirdiklerini kanıtlayan beşinci transferi olarak tanıttı.

Peki, Avrupa’nın pek çok seçkin kulübünün dikkatini çeken bu yetenekli genç forvet kimdir? Baum, 2019’dan bu yana ilk Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Arsenal takımına ne katabilir? Onu bu kadar özel kılan nedir?

  • Lisa Baum Hamburg U17 2022Getty Images

    Her şeyin başladığı yer

    Tanzanya’da Alman bir baba ve Tanzanyalı bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Baum’un ailesi, o henüz dört yaşındayken Almanya’ya taşındı. Futbola olan tutkusu çok daha önceden başlamıştı; 17 yaşında trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden ağabeyi Dennis ile düzenli olarak futbol oynuyordu.

    Baum, artık sahaya her çıktığında ağabeyinin anısını onurlandırıyor; kramponlarında ağabeyinin baş harfleri, bileğinde ise ağabeyinin adı ve bir alıntı yazılı bir bant bulunuyor. "Böylece o her zaman benimle birlikte oluyor," dedi Die Welt gazetesine. "Keşke burada olsaydı da yaptığım her şeyi görebilseydi."

    Almanya’ya taşındıktan sonra Baum, önce yerel kulüp MTV Ahrensbok’ta oynamaya başladı, ardından TSV Pansdorf’a geçti; burada takımdaki tek kız oyuncuydu. Kulüp kısa süre sonra Baum’u Hamburg ile paylaşmaya başladı ve Baum, ergenlik çağında bu kulübün gençlik akademisine katıldı. Ağustos 2022’de, henüz 15 yaşındayken Baum, HSV ile 2025 yılına kadar geçerli bir A takım sözleşmesi imzaladı.

    Genç oyuncu, bu sözleşmenin süresi dolduğunda kulüpten ayrılıp RB Leipzig’e bedelsiz transfer oldu; ancak o üç yıl boyunca Hamburg’un 2012’den bu yana ilk kez Frauen-Bundesliga’ya yükselmesinde büyük rol oynadı. İlk sezonunda kulüp ikinci lige yükseldi ve Baum, aynı yıl kulübün birinci lige yükselmesinin yanı sıra DFB-Pokal’da yarı finale kalmasına da katkıda bulundu.

    A takımda basamakları tırmanırken, bu hünerli forvet Almanya’nın genç milli takımlarında da kendine yer edindi. 14 yaşında U16, 15 yaşında U17 takımlarında forma giyen ve 17 yaşında ülkesinin U20 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesinde beş maçın hepsinde forma giyen Baum, henüz 19 yaşında olmasına rağmen son aylarda U23 takımında düzenli olarak forma giyiyor.

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  • Lisa Baum Hamburg Women 2024-25Getty Images

    Büyük fırsat

    kicker dergisine göre, Baum geçen yaz çok rağbet gördü; çocukluğundan beri en sevdiği kulüp olan Bayern Münih de onunla ilgileniyordu. Ancak o, Hamburg’da geçirdiği dört yılın ardından “yeni bir başlangıcın” kendisine “iyi geleceğine” inanarak Leipzig’e transfer olmayı tercih etti; aynı zamanda kulübün hırsını da kendisini çeken bir unsur olarak gösterdi.

    Önemli bir nokta da, 2023'te Bundesliga'ya yeni yükselmiş olan Leipzig'in, yıldızlarla dolu bir kadroya sahip lig devi olmaktan ziyade, üst ligde henüz yolunu bulmaya çalışan bir takım olmasıydı. Bu, Baum'un her zaman bolca süre alacağı anlamına geliyordu ve öyle de oldu; geçen sezon kadrodaki sadece üç oyuncu, bu genç oyuncudan daha fazla lig süresi aldı.

    Bu fırsatları değerlendiren Baum, sezonu RB Leipzig’in ligdeki en golcü oyuncularından biri olarak tamamladı; 14 takımlı ligde 10. sırada bitiren takımda 23 maçta ilk 11’de sahaya çıkarak altı gol attı ve iki asist yaptı. Baum, bu sezon yıkıcı kanat oyunuyla ve rakibini geçme yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti; bu da sonunda birçok transfer söylentisinin ortaya çıkmasına neden oldu.

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    Nasıl gidiyor?

    Geçen yıl Baum’un Leipzig’deki ilk sezonu ve Almanya’nın en üst ligindeki ilk yılı olmasına rağmen, Salı günü duyurulan transferle Arsenal’e katılarak büyük hamlesini tamamladı.

    Gunners, son haftalarda pek çok oyuncuyla vedalaştı; bu isimler arasında en dikkat çekenlerden biri de İngiltere milli takım oyuncusu Mead oldu. Mead'in Manchester City'ye transferi, teknik direktör Renee Slegers'i kanatlarda takviye yapma zorunluluğuyla karşı karşıya bıraktı ve Slegers, Baum'da kadrosuna katmak istediği profile sahip bir oyuncu buldu.

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  • Lisa Baum RB Leipzig Women 2025-26Getty Images

    En büyük güçlü yanları

    Baum, doğrudan oyun tarzıyla hemen dikkat çekiyor. Olumlu kalma ve takımı olabildiğince çabuk ileriye taşımaya yönelik arzusu, onu gerçek bir tehdit haline getiriyor; savunma oyuncularına doğru koşmaktan kesinlikle çekinmiyor. Genç oyuncunun hızı, bu doğrudan oyun tarzını daha etkili kılıyor; top kontrolündeki becerisi ve her iki ayağını da kullanabilme yeteneği de buna katkıda bulunuyor. Özellikle bu son özellik, onu harika bir şekilde öngörülemez kılıyor.

    Bu, Baum’un içe doğru kesip şut atabileceği ya da orta yapmak için boşluk bulabileceği anlamına gelir; ayrıca genç yaşına rağmen karar verme konusunda şaşırtıcı derecede iyidir. Bu, oyununda hâlâ gelişebilecek ve gelişecek bir alandır; ancak geçen sezon 10. sırada bitiren bir takımda oynarken Bundesliga’da yaratılan fırsatlar sıralamasında yedinci sırayı paylaşmış olması çok şey ifade ediyor.

    Kendi gol tehdidi açısından bakıldığında, Baum özellikle sol ayağıyla uzak mesafeden harika şutlar atabiliyor ve doğru zamanda gol bölgelerine dalmak için iyi bir öngörü ve oyun okuma yeteneği sergiliyor. Topa sahip olmadığı anlardaki özelliklerine gelince, 19 yaşındaki oyuncu etkileyici bir çalışma temposuna sahip ve pres sırasında sahaya bolca enerji katıyor; bu, genç bir forvetten görmek isteyeceğimiz olumlu bir özellik.

    Bu tutum, Baum ile birlikte çalışmış kişilerin onun kişiliği hakkında söyledikleriyle de örtüşüyor. Örneğin, Hamburg’daki teknik direktörü Marwin Bolz, onu “gelişmeye kararlı” bir oyuncu olarak tanımladı. Hamburger Morgenpost gazetesine verdiği demeçte Bolz, “Sadece futbol becerileri açısından değil, aynı zamanda fiziksel kondisyonu ve zihinsel dayanıklılığı açısından da” dedi.

  • Lisa Baum RB Leipzig Women 2025-26Getty Images

    Geliştirilebilecek alanlar

    Baum’un tutumuna ilişkin bu not önemlidir; zira elbette genç bir oyuncu olarak bazı zayıf yönleri vardır, ancak bunların hiçbiri zaman ve deneyimle giderilemeyecek ve geliştirilemeyecek nitelikte değildir. Örneğin, pres yaparken istekli olsa da, hareketlerini biraz daha rafine etmesi ve bu alanda en etkili olmanın yolunu kavraması gerekmektedir. Bu zamanla gelecektir.

    Benzer şekilde, ne zaman doğrudan hareket edip rakibe gerçekten saldırması gerektiğini, ne zaman ise topu elindeyken bir an durup takımın daha düşünceli bir şekilde oyun kurmasına yardımcı olması gerektiğini anlamak, Baum'un hâlâ öğrenmesi gereken bir konudur. Ancak iyi bir pas yeteneğine sahip olduğu için, özellikle Arsenal gibi sıklıkla oyunu domine eden bir üst düzey takımda bu sorunu giderebilecektir. Hâlâ kendini kanıtlama aşamasında olan Leipzig gibi bir takımda, geçiş anlarında daha fazla risk almak istemesi anlaşılabilir bir durumdur.

    Bir de Baum’un zaman zaman maçın akışına girip çıkabildiği gerçeği var. Ancak bu, genç bir forvetten beklenen bir durumdur ve deneyim kazandıkça daha istikrarlı bir şekilde etkili olmaya başlayacaktır. Elit seviyedeki fiziksel mücadeleye uyum sağlamak da zamanla gelebilecek bir başka konudur. Ne de olsa, o henüz sadece bir sezon üst düzey futbol oynamıştır.

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    Sıradaki... Kerolin mi?

    Baum’u izlerken karşılaştırma noktası olarak akla gelen birkaç oyuncu var. Mükemmel top kontrolü, top sürerken sergilediği hünerleri ve doğrudan oyuna girme arzusu nedeniyle, bazı yönlerden Manchester City’nin yıldızı Kerolin’e benziyor.

    Baum gibi Brezilyalı oyuncu da çeşitli forvet pozisyonlarında oynayabiliyor ve hangi pozisyonda olursa olsun, her zaman savunmacılara doğru ilerlemeye ve ister kendisi ister takım arkadaşları için olsun, bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Ancak Kerolin’den biraz daha uzun olan Baum, fiziksel olarak daha etkileyici bir oyuncu olma potansiyeline sahip.

    19 yaşındaki oyuncu, çevikliğini kullanarak içe doğru kesip uzak mesafeden şut attığında, eski Barcelona forveti Salma Paralluelo’yu anımsatıyor. Paralluelo, Şampiyonlar Ligi finalinde ne kadar ölümcül olduğunu kanıtlamış; Barça’yı 3-0 öne geçiren muhteşem bir gol attıktan birkaç dakika sonra dördüncü golü de kaydetmişti. Bu, Baum’un oyununda da öne çıkan bir taktik haline geliyor; ancak Baum, kariyeri boyunca oldukça sık merkez forvet olarak görevlendirilmiş olan Paralluelo’ya kıyasla, kanat oyuncusuyla ilişkilendirilen klasik özelliklere daha fazla sahip.

  • Lisa Baum Germany U23 Women 2026Getty Images

    Şimdi ne olacak?

    Bundesliga’da sadece bir sezon oynamış olması göz önüne alındığında, Baum’un kariyerindeki bu bir sonraki adımı nasıl atacağını görmek oldukça ilgi çekici olacak. En üst seviyede çok fazla deneyimi olmasa da, bir tanesi hariç hepsi daha alt seviyelerde geçse de, en azından profesyonel futbolda birkaç sezon geçirmiş durumda.

    Daha önce, Baum'un transferi için en önde gelen kulüp olan Arsenal'e olası bir geçiş konusunda daha fazla endişe duyulabilirdi. Gunners, son yıllarda Kathrine Kuhl, Rosa Kafaji ve Gio Queiroz gibi birçok genç oyuncuyu kadrosuna kattı ancak onları A takıma entegre etmekte zorlandı. Bununla birlikte, Smilla Holmberg’in bu sezon gösterdiği gelişme, göreve geçen yılın Ocak ayında kalıcı olarak atanan Slegers yönetiminde işlerin farklı olabileceğinin bir işaretidir.

    Kuzey Londra ekibine katılmak, kadro açısından da uygun bir hamle gibi görünüyor; zira Slegers, hem maçlar arasında hem de maçlar sırasında kanat oyuncularını sık sık rotasyona tabi tutmayı seviyor ve genellikle 60. dakika civarında yedekleriyle kanat oyuncularını değiştiriyor. Baum’un nispeten deneyimsiz olması göz önüne alındığında, Kadınlar Süper Ligi’ne bu kademeli geçiş onun için faydalı olabilir; aynı şekilde, Slegers’in o anki maça en uygun olanı seçme eğilimi de öyle.

    19 yaşındaki oyuncunun aldığı bu karar büyük önem taşıyor. Neyse ki, tüm işaretler onun doğru kararı verebilecek, aklı başında bir kişi olduğuna işaret ediyor. "Amacım bir yıldız olmak değil, esas olarak yaptığım işten mutlu olmak istiyorum," dedi Baum bu yılın başlarında Die Welt'e verdiği röportajda; bu röportajda, gelecek yaz yapılacak A Kadınlar Dünya Kupası'nı bir hedef olarak görmediğini, bunun yerine 2029'da ev sahibi olacağı Avrupa Şampiyonası'nı hedeflediğini belirtti.

    Bu uzun vadeli düşünce tarzı ve ayakları yere basan yapısı, muhteşem yeteneğiyle birleştiğinde Baum’u çok ileriye taşıyabilir. O da bunu umuyor – Arsenal de öyle.