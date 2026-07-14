Lisa Baum: Arsenal’in 19 yaşındaki yeni kanat oyuncusu; Gunners, Barcelona, Manchester United ve diğer kulüpleri geride bırakarak bu oyuncuyu kadrosuna kattı

İsveç milli takımının forveti Felicia Schroder, bu isimlerin başında geliyor. 19 yaşındaki oyuncu, geçen yıl Damallsvenskan’da 30 gol atıp 9 asist yaptı; ardından Mayıs ayında Hacken’i Avrupa Kupası şampiyonluğuna taşırken, turnuvanın en golcü oyuncusu olarak 8 gol kaydetti. Bunun sonucunda Chelsea’den devasa bir teklif aldıktan sonra, kadın futbol tarihinin ikinci en yüksek transfer ücreti olduğu tahmin edilen bir bedelle Real Madrid’e katıldı.

Diğer yandan, Sarina Wiegman’ın son derece başarılı görev süresi boyunca İngiltere A Milli Takımı’na çağrılan en genç oyuncu olan Erica Parkinson da transfer oldu. 18 yaşındaki oyuncu, 2024-25 sezonunda Portekiz liginde En İyi Genç Oyuncu ödülünü kazandıktan sonra, bir sonraki sezonda Valadares Gaia formasıyla gol ve asist istatistiklerini daha da iyileştirdi. Bu performans, birçok genç İngiliz yeteneğin akın etmeye başladığı NWSL’deki North Carolina Courage’ın dikkatini çekti. Nitekim, futboldaki en iyi genç oyuncuların yer aldığı NXGN 2026 listesinde 15. sırada yer alan Laila Harbert de ABD’ye gidebilir.

Lisa Baum, yaz transfer dönemini tamamlayarak bu giderek büyüyen ilgi çekici gençler grubuna katılan en son isim oldu. Bild gazetesi Mayıs ayında, Alman kulübünün bu genç oyuncu için önemli bir transfer ücreti almaya hazır olduğunu ve Barcelona, Lyon, Manchester United, Bayern Münih ile London City Lionesses’in hepsinin ilgilendiğini bildirmişti. Ancak Baum’un transferi için yarışta her zaman önde olan Arsenal’di ve Salı günü, kulüp bu genç oyuncuyu, mükemmel bir yaz transfer dönemi geçirdiklerini kanıtlayan beşinci transferi olarak tanıttı.

Peki, Avrupa’nın pek çok seçkin kulübünün dikkatini çeken bu yetenekli genç forvet kimdir? Baum, 2019’dan bu yana ilk Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Arsenal takımına ne katabilir? Onu bu kadar özel kılan nedir?