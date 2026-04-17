Lionesses teknik direktörü Sarina Wiegman, İzlanda ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçı öncesinde kadrodan çekilmek zorunda kalan bir İngiltere oyuncusu hakkında Leah Williamson’ın sakatlık durumuna ilişkin bilgi verdi
Diz, baldır, arka uyluk: Williamson'ın bu sezon yaşadığı sakatlık sorunları
Williamson, sezon boyunca fiziksel kondisyon sorunlarıyla boğuştu. Sezona, İngiltere’nin zaferle sonuçlanan Avrupa Şampiyonası mücadelesinde yaşadığı diz sakatlığından kurtulmaya çalışırken başladı; bu nedenle bu sezon Arsenal formasıyla ilk kez sahaya çıkışı Aralık ortasına kadar gerçekleşmedi. Ocak ayında baldırında bir sakatlık geçiren Williamson, bir ay daha sahalardan uzak kaldı. Ardından, tam da formunu yakalamaya başlamışken, hamstringinde bir sorun yaşadı. Bu nedenle, kulübü veya milli takımı için en son oynadığı maçtan bu yana dört haftadan fazla zaman geçti.
Umudu kaybetmemek: Williamson'ın sahalara dönebileceğine dair İngiltere'nin iyimserliği
Buna rağmen Wiegman, Arsenal'de antrenmanlara dönmüş ancak henüz bir maçta sahaya çıkmamış olan İngiltere kaptanını bu ayki kamp kadrosuna çağırdı. Ancak Williamson, Salı günü Wembley'de İspanya ile oynanan karşılaşmada kadroda yer alamadı ve bu Dünya Kupası elemeleri serisindeki hayati maçta takımının dünya şampiyonunu 1-0 mağlup etmesini kenardan izlemekle yetindi.
"Doğru yönde ilerliyor, ancak bu biraz erken oldu. Onunla büyük bir risk almak istemiyoruz," dedi Wiegman, maç öncesinde ITV'ye kaptanının yokluğuyla ilgili olarak. Maç sonrası basın toplantısında İngiltere teknik direktörü, bu noktada savunma oyuncusunu "en üst düzey" bir maça çıkarmak için "akıllıca bir hareket" olmadığını düşündüğünü ekledi. "Ancak durumu çok iyi ve umarız Cumartesi günü bizimle birlikte olabilir," diye sözlerini tamamladı.
İyi haber ve kötü haber: Wiegman kadro hakkında bilgi verdi
Cuma günü İzlanda'daki maç öncesinde konuşan Wiegman, Williamson'ın "formda" olduğunu doğruladı ancak savunma oyuncusunun sahaya çıkıp çıkmayacağı konusunda net bir cevap vermekten kaçındı. İngiltere teknik direktörü, "Antrenmana katılacak ve nihai kararı her zaman antrenman sonrasında veriyoruz" diye ekledi. Bununla birlikte iyi haber, Williamson'ın hâlâ kampta ve takımın yanında olması; bu da onun Cumartesi günü Reykjavik'te oynanacak maçta forma giyme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.
Ne yazık ki aynı şey, Cuma günü kadrodan çekilmek zorunda kalan Keira Barry için söylenemez. 20 yaşındaki forvet, Şubat ayında Manchester United'dan Bay FC'ye transfer olduktan sonra ABD'deki hayatına harika bir başlangıç yaptı ve bunun sonucunda, sakatlanan London City Lionesses kanat oyuncusu Freya Godfrey'in yerine ilk kez İngiltere A Milli Takımı kadrosuna çağrıldı. Ancak Wiegman, Cuma günkü basın toplantısında Barry'nin ayak bileği sorunu nedeniyle kulübüne döndüğünü doğruladı.
Williamson'ın form durumu hem İngiltere hem de Arsenal için önemli
Williamson'ın formda olması sadece İngiltere için önemli değil. Arsenal, Avrupa şampiyonluğunu savunmaya devam ederken, Lyon'la oynayacağı iki maçlık Şampiyonlar Ligi yarı finali de dahil olmak üzere önümüzdeki dönemde çok önemli maçlara çıkacak. Gunners'ın ayrıca birikmiş Kadınlar Süper Ligi maçları da var, bu da sezon sonuna kadar esasen her üç günde bir maç oynayacakları anlamına geliyor. Williamson'ın geri dönmesi, Arsenal'in Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve WSL'deki hedeflerine ulaşma çabası açısından, onun kalitesi göz önüne alındığında büyük önem taşıyacak, aynı zamanda Gunners'ın teknik direktörü Renee Slegers'in sezonun son haftalarında takımını dinç tutmaya çalışması açısından da önemli olacak.
Ancak İngiltere açısından bakıldığında, Wiegman, Williamson'ın yokluğunda Lotte Wubben-Moy ve Esme Morgan'dan oluşan yeni stoper ikilisinin İspanya karşısında sergilediği performanstan ve dünya şampiyonuna karşı kalesini gole kapatmasından memnun olacaktır. Bu ikiliye duyulan güvenin bu kadar iyi bir şekilde karşılığını alması, İzlanda ile yapılacak maç öncesinde olumlu bir gelişmedir. Takımın Williamson olmadan da başa çıkabileceği bilindiğinden, onu aceleyle sahaya geri döndürme konusunda o kadar da büyük bir baskı yoktur; bu da onun iyileşme sürecini en iyi şekilde yönetmesine olanak tanır.
Lionesses, İspanya'ya karşı elde ettikleri bu galibiyetten büyük bir özgüvenle Cumartesi günü İzlanda ile oynayacakları maça çıkmayı umuyor. Avrupa şampiyonu, Dünya Kupası eleme grubunda liderliğini korumayı hedefliyor. Sadece grup birincileri gelecek yazki turnuvaya otomatik olarak katılabilecek. İngiltere'nin bir sonraki maçı Haziran ayında İspanya'ya karşı deplasmanda oynanacağı için, İzlanda'ya karşı galibiyet daha da önemli hale geliyor.