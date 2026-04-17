Lionesses teknik direktörü Sarina Wiegman, İzlanda ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçı öncesinde kadrodan çekilmek zorunda kalan bir İngiltere oyuncusu hakkında Leah Williamson’ın sakatlık durumuna ilişkin bilgi verdi

Williamson'ın formda olması sadece İngiltere için önemli değil. Arsenal, Avrupa şampiyonluğunu savunmaya devam ederken, Lyon'la oynayacağı iki maçlık Şampiyonlar Ligi yarı finali de dahil olmak üzere önümüzdeki dönemde çok önemli maçlara çıkacak. Gunners'ın ayrıca birikmiş Kadınlar Süper Ligi maçları da var, bu da sezon sonuna kadar esasen her üç günde bir maç oynayacakları anlamına geliyor. Williamson'ın geri dönmesi, Arsenal'in Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve WSL'deki hedeflerine ulaşma çabası açısından, onun kalitesi göz önüne alındığında büyük önem taşıyacak, aynı zamanda Gunners'ın teknik direktörü Renee Slegers'in sezonun son haftalarında takımını dinç tutmaya çalışması açısından da önemli olacak.

Ancak İngiltere açısından bakıldığında, Wiegman, Williamson'ın yokluğunda Lotte Wubben-Moy ve Esme Morgan'dan oluşan yeni stoper ikilisinin İspanya karşısında sergilediği performanstan ve dünya şampiyonuna karşı kalesini gole kapatmasından memnun olacaktır. Bu ikiliye duyulan güvenin bu kadar iyi bir şekilde karşılığını alması, İzlanda ile yapılacak maç öncesinde olumlu bir gelişmedir. Takımın Williamson olmadan da başa çıkabileceği bilindiğinden, onu aceleyle sahaya geri döndürme konusunda o kadar da büyük bir baskı yoktur; bu da onun iyileşme sürecini en iyi şekilde yönetmesine olanak tanır.

Lionesses, İspanya'ya karşı elde ettikleri bu galibiyetten büyük bir özgüvenle Cumartesi günü İzlanda ile oynayacakları maça çıkmayı umuyor. Avrupa şampiyonu, Dünya Kupası eleme grubunda liderliğini korumayı hedefliyor. Sadece grup birincileri gelecek yazki turnuvaya otomatik olarak katılabilecek. İngiltere'nin bir sonraki maçı Haziran ayında İspanya'ya karşı deplasmanda oynanacağı için, İzlanda'ya karşı galibiyet daha da önemli hale geliyor.