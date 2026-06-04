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England Spain Women gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Lionesses, İspanya'yı kendi sahasında yenebilirse, İngiltere Kadınlar Dünya Kupası'nın favorisi olarak görülmelidir

Women's football
İngiltere
World Cup
İspanya
World Cup Qualification UEFA
İspanya - İngiltere
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İngiltere ve İspanya, son zamanlarda birbirleriyle oldukça önemli maçlar oynamaya alıştı. Cuma günkü Dünya Kupası eleme maçı, geçen yazki Avrupa Şampiyonası finali ya da 2023 Dünya Kupası finali kadar büyük bir maç olmayabilir, ancak yine de çok önemli; zira bu maç, bu iki futbol devinden hangisinin gelecek yaz Brezilya'da düzenlenecek turnuvaya doğrudan katılacağını, diğerinin ise play-off'lara kalacağını belirleyebilir.

Euro 2022 çeyrek finallerinde karşılaştıklarından bu yana iki takım altı kez karşı karşıya geldi; bu maçların dördünü İngiltere kazandı, en sonuncusu da Nisan ayında Wembley’de oynanan maçtı. Ancak Cuma günü durum farklı olacak. İspanya, bu altı maçın tek iç saha karşılaşmasını kazanmış durumda; bu galibiyet, Almanya, İsveç, Fransa ve Hollanda’ya karşı elde edilen ezici zaferlerin yanı sıra sadece bir beraberlik içeren, kendi sahasında 15 maçlık yenilmezlik serisinin bir parçası.

La Roja'nın kendi sahasındaki son yenilgisi, Aralık 2023'te İtalya'ya karşı 3-2 biten heyecan verici bir maçta yaşandı. Bu sonuç, İspanya'nın bugünkü gücüne ulaşmasından çok önce, Ocak 2019'da Alicante'de ABD'ye yenildikten sonra başlayan ve o zamana kadar 27 maçlık bir yenilmezlik serisini sona erdirdi. Kısacası: dünya şampiyonları kendi sahalarında mükemmel.

İngiltere, Mallorca'ya gidip Sonia Bermudez'in takımını yenebilirse, bu çok büyük bir başarı olur. Bu, sadece 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na otomatik olarak katılmayı garantilemekle kalmaz, rakiplerini play-off'lara zorlar, aynı zamanda Lionesses'in Brezilya'da şampiyonluk için favori konumunu da kesinleştirir.

  • Alexia Putellas Spain Nations League trophy 2025Getty Images

    Mükemmel ev sahipleri

    İspanya'nın kendi sahasında ne kadar güçlü olduğunu ne kadar vurgulasak azdır; bunu gerçekten vurgulamak için bu konu üzerinde biraz daha durmakta fayda var.

    La Roja'nın son zamanlarda kendi sahasında aldığı bazı sonuçlar olağanüstüydü. Özellikle Uluslar Ligi finallerindeki sonuçlar öne çıkıyor. Bermudez'in takımı, altı hafta önce Malaga'da İsveç'i 4-0 mağlup ettikten sonra, Aralık ayında Madrid'de oynanan finalde Almanya'yı 3-0 yendi. Önceki teknik direktör Montse Tome yönetiminde, turnuvanın 2024 edisyonunda da benzer bir üstünlük sergilediler; Sevilla'daki maçlarda Hollanda'yı 3-0, Fransa'yı ise 2-0 yendiler.

    Bunlar, sadece zayıf rakiplere karşı alınan ağır eleme galibiyetleri ya da baskı olmayan dostluk maçlarındaki iyi sonuçlar değil. Beklentilerin yüksek olduğu, ev sahibi seyircilerin önünde ve turnuvanın son aşamalarında İspanya, her zaman sahneye çıkmış ve sadece galibiyetler elde etmekle kalmamış, elit rakiplerini tamamen ezip geçmiştir.

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  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Önemli eksikler

    Bu hafta sonu İngiltere'nin Leah Williamson'sız olarak Mallorca'ya gitmesi, bu nedenle büyük bir darbe. Evet, Lionesses son yıllarda onun yokluğuyla başa çıkmayı öğrendi. Defans oyuncusu, ön çapraz bağ yırtılması nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalmış, 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nı kaçırmış ve 2025-26 sezonunun büyük bir bölümünde forma giyememişti. Ancak Williamson'ın liderliği, özellikle böyle bir maçta çok önemli.

    Diğer oyuncuların Cuma günkü maçta ve muhtemelen başka maçlarda da öne çıkması gerekecek. Chelsea yıldızı Lauren James'in, Blues'un World Sevens turnuvasına katıldığı geçen hafta küçük bir sakatlık geçirmesi nedeniyle forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor ve böylesine karizmatik bir figürün yokluğu, bu kadar zorlu bir rakibi yenmek için onun sağladığı sihre ihtiyaç duyacak olan İngiltere takımı için büyük bir darbe olacaktır.

  • Aitana Bonmati Spain Women 2025Getty Images

    Çelişkili haberler

    Bu endişeler, İspanya'nın kadro haberleriyle büyük bir tezat oluşturuyor; zira La Roja, Aitana Bonmati'yi Kasım ayı sonlarında milli takımda bacağını kırmasından bu yana ilk kez kadrosuna geri kattı. Orta saha oyuncusu, geçen ayın başında sakatlığından sonra sahalara döndü ve Barcelona formasıyla kondisyonunu kademeli olarak geliştiriyor; ligin sondan bir önceki maçında 90 dakika, dört gün sonra da 45 dakika forma giydi. Cuma günkü maç öncesinde iyi bir durumda olması bekleniyor.

    Bonmati'nin kadroya dahil olması, İspanya'nın esasen tam kadro ile çalışacağı anlamına geliyor. Şubat ayında ön çapraz bağını yırtan eski Manchester City ve şu anki Barcelona savunma oyuncusu Laia Aleixandri, kadroda yer almayan en önemli isim olurken, Jenni Hermoso ise bir kez daha kadroya alınmadı.

    Bunun dışında kadroda beklenen tüm isimler yer alıyor: Bonmati, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Mariona Caldentey, Claudia Pina, Salma Paralluelo, Cata Coll, Mapi Leon, Ona Batlle ve daha fazlası.

  • Lauren Hemp England Spain Women 2026Getty Images

    Artan güven

    Bu, İngiltere'nin bu zorlu mücadeleden yılacağı anlamına gelmez. Lionesses, Williamson'ın kadroda olmamasına rağmen Nisan ayında İspanya'yı mağlup etmişti; Lotte Wubben-Moy ve Esme Morgan'dan oluşan stoper ikilisi, muhteşem bir performansla kalesini gole kapattı. Ella Toone ve Grace Clinton'ın sakatlıkları nedeniyle orta saha seçeneklerinin kısıtlı olması da takıma zarar vermedi; 21 yaşındaki Lucia Kendall, kariyerinin bugüne kadarki en önemli maçında olağanüstü bir performans sergiledi.

    İngiltere, 2025 Uluslar Ligi'nin grup aşamasında İspanya'ya yaptığı son seyahatte de 3 puanı alabilirdi. Alessia Russo, 22. dakikada Avrupa şampiyonlarını öne geçirdi ve takım bu üstünlüğünü koruyacak gibi görünüyordu, ancak Sarina Wiegman, yaklaşan Avrupa Şampiyonası'nı göz önünde bulundurarak ikinci yarının başında Georgia Stanway, Lucy Bronze ve Beth Mead'i oyundan aldı. Ardından Pina'nın attığı iki muhteşem gol, La Roja'ya galibiyeti getirdi.

    Wiegman bu oyuncu değişikliklerini yapmasaydı Lionesses'in kazanacağını söylemek abartı olur - daha önemli bir durumda bu değişiklikler yapılmazdı - ancak bu değişiklikler İngiltere için maça olumsuz etki ederken, Euro zaferinden önce uzun vadede onlara fayda sağladı.

    Takım, oyuncu değişikliklerinden önceki maçın gidişatından kesinlikle olumlu dersler çıkaracaktır. Bu eleme kampanyasında İspanya'ya karşı iki galibiyet almak, oldukça önemli bir mesaj olacaktır.

  • England Women Euro 2025Getty Images

    Alternatif güzergâhlar

    Cuma günü İngiltere için bir puan bile harika bir sonuç olur, zira bu, gelecek yazki Dünya Kupası’na doğrudan katılma hakkını garantileyecektir. Bu onuru yalnızca grup birincisi elde edecek; diğer üç takım ise play-off’lara katılmak zorunda kalacak.

    Bu yolu izlemek dünyanın sonu olmaz; İngiltere ve İspanya gibi takımların sonunda bu aşamayı geçmekte pek zorlanmayacağı düşünülürse, ancak bu durum Dünya Kupası hazırlıklarını tamamen değiştirir.

    Lionesses'in 2023 turnuvasına nasıl hazırlandıklarına bakıldığında, ABD, Japonya, Güney Kore ve Avustralya gibi seçkin ve çeşitli rakiplerle dostluk maçları düzenleyebildiler ve aynı zamanda Finalissima'da Brezilya ile de karşılaştılar. İspanya da benzer bir yol izledi ve şampiyonluğa ulaşmadan önce ABD, Japonya, Çin, Panama ve Jamaika ile karşılaştı.

    Bu zorlu rakipleri seçme ve farklı rakiplerle karşılaşma imkanı, bu Dünya Kupası eleme grubunun galibinin sahip olacağı bir lüks. Diğer takım ise 2026'nın geri kalanını Avrupa'daki tanıdık rakiplerle karşılaşarak geçirecek ve öğrenebileceği ve deneyimleyebileceği şeyler sınırlı kalacak.

    Dolayısıyla, Cuma günü İspanya karşısında alınacak bir sonuç, İngiltere'yi gelecek yılki Dünya Kupası'nın favorisi haline getirmede büyük rol oynayacak olmakla kalmayacak, bu sonucun turnuva hazırlıklarına yapacağı olumlu etki de İngiltere'nin konumunu yükseltmede rol oynayacaktır.

  • Sarina Wiegman 2026Getty Images

    Bir işaret koymak

    Öyleyse Wiegman'ın bu maça nasıl yaklaşacağı merak konusu. Sadece bir puana ihtiyaç duyduğunuz bir maç için plan yapmak her zaman zordur; bu, İspanya gibi güçlü bir takıma karşı olduğunda ise daha da zorlaşır. Beraberlikle yetinecek bir yaklaşımla sahaya çıkmak tehlikelidir; öte yandan hücum ağırlıklı bir strateji ise defansta çok fazla boşluk bırakabilir. İngiltere'nin bu dengeyi bulması gerekiyor; Wembley'deki ev sahibi maçında bunu iyi başarmışlardı.

    Lionesses bunu tekrar başarabilirse, Wiegman'ın uluslararası kadın futbolunun belki de en iyi teknik direktörü olarak konumunu daha da sağlamlaştıracaktır. Kazandığı üç ardışık Avrupa Şampiyonası unvanı ve arka arkaya ulaştığı Dünya Kupası finalleri de kanıtladığı gibi, o bu büyük anlarda işleri doğru yapma konusunda çok başarılı.

    Bu, Wiegman ve İngiltere'yi, şimdiye kadar ikisinin de elde edemediği Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanma yolunda harika bir konuma getirecektir. İspanya'yı tek otomatik eleme pozisyonundan uzaklaştırmak ve böylece gelecek yazki turnuvaya istedikleri gibi hazırlanma özgürlüğüne kavuşmak, Lionesses'i 2027'deki kupanın favorileri olarak gösterecektir.

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