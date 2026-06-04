Lionesses, İspanya'yı kendi sahasında yenebilirse, İngiltere Kadınlar Dünya Kupası'nın favorisi olarak görülmelidir

Euro 2022 çeyrek finallerinde karşılaştıklarından bu yana iki takım altı kez karşı karşıya geldi; bu maçların dördünü İngiltere kazandı, en sonuncusu da Nisan ayında Wembley’de oynanan maçtı. Ancak Cuma günü durum farklı olacak. İspanya, bu altı maçın tek iç saha karşılaşmasını kazanmış durumda; bu galibiyet, Almanya, İsveç, Fransa ve Hollanda’ya karşı elde edilen ezici zaferlerin yanı sıra sadece bir beraberlik içeren, kendi sahasında 15 maçlık yenilmezlik serisinin bir parçası.

La Roja'nın kendi sahasındaki son yenilgisi, Aralık 2023'te İtalya'ya karşı 3-2 biten heyecan verici bir maçta yaşandı. Bu sonuç, İspanya'nın bugünkü gücüne ulaşmasından çok önce, Ocak 2019'da Alicante'de ABD'ye yenildikten sonra başlayan ve o zamana kadar 27 maçlık bir yenilmezlik serisini sona erdirdi. Kısacası: dünya şampiyonları kendi sahalarında mükemmel.

İngiltere, Mallorca'ya gidip Sonia Bermudez'in takımını yenebilirse, bu çok büyük bir başarı olur. Bu, sadece 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na otomatik olarak katılmayı garantilemekle kalmaz, rakiplerini play-off'lara zorlar, aynı zamanda Lionesses'in Brezilya'da şampiyonluk için favori konumunu da kesinleştirir.